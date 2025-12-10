Moby: il Tar del Lazio sospende la vendita dei traghetti a Msc Il Tar del Lazio blocca la vendita dei cinque traghetti di Moby e Cin a Msc. Trova così accoglimento la domanda cautelare presentata da Grimaldi Euromed e Grimaldi Group, che nel mirino ha messo l’intera procedura Antitrust da cui era derivata l’asta chiusa una settimana fa. Grimaldi, si legge nell’ordinanza del Tar citata da Shippingitaly, ha rappresentato che “il provvedimento Agcm del 22 ottobre 2025 produce effetti immediati e irreversibili sul mercato, poiché consente la cessione in blocco di cinque navi ro-ro/pax appartenenti a Moby e Cin, avviata in attuazione degli impegni. Le ricorrenti, operanti in diretta concorrenza con le imprese interessate, subirebbero un pregiudizio grave e irreparabile qualora la vendita venisse portata a compimento con la stipula a valle dell’aggiudicazione: – gli asset strategici di Moby e Cin verrebbero trasferiti a soggetti potenzialmente collegati a Msc, consolidando il controllo economico di quest’ultima sui mercati nazionali del trasporto marittimo di merci e passeggeri; – la riduzione della capacità di Moby e Cin comporterebbe un immediato riequilibrio del mercato a favore di Gnv, alterando in modo irreversibile la concorrenza sulle rotte Napoli–Palermo e Sardegna”. Il Tar ha quindi sospeso con effetto immediato l’efficacia del provvedimento impugnatoinibendo, fino alla decisione collegiale, la stipula e l’esecuzione dei contratti di vendita degli asset aggiudicati il 3 dicembre 2025, «al fine di preservare l’effettività della tutela giurisdizionale e impedire il consolidarsi di un assetto anticoncorrenziale irreversibile». Appuntamento al 19 dicembre per la “trattazione collegiale in Camera di Consiglio dell’istanza cautelare stessa”. Condividi

