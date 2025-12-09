Direzione futuro: il mercato si confronta sulle strategie operative Quali saranno i principali driver del turismo del futuro? Se lo è chiesto, durante la celebrazione dei 30 anni di attività di Naar, un panel di relatori che ha raccontato la propria vision sui prossimi anni. A cominciare da Tommaso Fumelli, vp sales Italy di Ita Airways, che ha posto l’accento sul ruolo strategico dei vettori aerei nell’ambito di uno sviluppo integrato con il resto della filiera. «La Iata indica numeri in costante crescita – ha spiegato il manager -. Un trend che va cavalcato puntando anche sullo sviluppo dell’intermodalità». Per il comparto crocieristico, il futuro è adesso: lo spiega il direttore vendite Italia di Msc Crociere, Fabio Candiani: «Gli ordini delle navi che abbiamo in pipeline tracciano la rotta del mercato delle crociere dei prossimi 25-30 anni. In questo senso, occorre anticipare e saper prevedere oggi quali saranno le esigenze della clientela del futuro, tenendo ben presenti anche quelle delle nuove generazioni.Tre i pillar sui quali strutturare l’offerta: capitale umano, attenzione all’ambiente, valorizzazione dei territori toccati. Tutte tematiche ben presenti a Msc Crociere». La sfida dell’IA Dal punto di vista dei network, è il presidente del gruppo Gattinoni, Franco Gattinoni, a fornire un’interpretazione delle sfide del futuro, che saranno incentrate «sulla risposta digitale allo sviluppo dell’IA». Gabriele Rispoli, associate director, account management Italy, Greece, Cyprus, Malta, Israel di Amadeus Group, aggiunge che il viaggio sarà sempre più «connesso, ecosostenibile e iper personalizzato, tutti elementi da considerare nello sviluppo di un’offerta che sappia interecettare i nuovi bisogni dei viaggiatori», sempre più interessati a condividere l’esperienza e ad amplificarne i dettagli sui social. Un dato certo sul quale Fabio Carsenzuola, ceo mediterranean latam region di Europ Assistance, invita comunque a riflettere è quello relativo all’invecchiamento progressivo della popolazione: «La demografia – spiega – è una certezza della quale anche chi come noi si occupa di assicurazioni di viaggio deve tenere conto. Le nuove variabili da considerare, oltre, all’invecchiamento e quindi alla necessità di inserire i disturbi pregressi nelle polizze, coprono ad esempio anche l’emergenza climatica o la cyber security. La domanda è cambiata e tutti gli attori della filiera devono e dovranno tenerne conto». Una domanda che ha nella riscoperta del tempo un elemento centrale. «La qualità del tempo è diventata fondamentale nella scelta della vacanza: il viaggio comincia già nella pre-organizzazione e si allunga anche al ritorno, dilatandone il valore» chiude il presidente e fondatore di Naar Bespoke Travel, Frederic Naar. Condividi

","post_title":"Natale all'aeroporto di Olbia: un mese di eventi e attività per passeggeri e cittadini","post_date":"2025-12-09T10:11:34+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1765275094000]}]}}