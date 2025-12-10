Disney Destinations Italia premia le adv e presenta Disney Dream Agency Awards Night per Disney Destinations Italia, che rinnova il proprio impegno verso il trade italiano con la premiazione delle agenzie di viaggio più performanti e la presentazione di Disney Dream Agency, evoluzione del precedente Disney Stars Ambassador. La nuova formula è dedicata alle agenzie di viaggio italiane specializzate nella vendita delle destinazioni Disney, a confermare il ruolo fondamentale delle adv nella promozione, nella diffusione e nella vendita del prodotto Disney. Un cambio nome che vuole essere ancora più identificativo e riconoscibile per il cliente finale, valorizzando ulteriormente le agenzie premium appartenenti al programma: «Ogni volta che voi utilizzerete questo brand, accanto ci sarà “Qualified by Disney”: qualcosa che evidenzia in maniera esclusiva, indissolubile e fortissima il nostro legame» dichiara Maria Pizzillo, head of sales Italy Disney Experiences. Altra grande novità è rappresentata dall’apertura del mondo di Frozen il 29 marzo 2026. «Il Parco Walt Disney Studios diventerà Disney Adventure World, il luogo in cui si potranno vivere le avventure di Pixar, Marvel e la grandissima novità del mondo di Frozen» rivela Monica Astuti, country head Disney Experiences. Qui è in ultimazione anche l’area dedicata al Re Leone, di prossima apertura. I premiati Premiate dal sales manager Alessandro Degiorgi le adv più performanti, con le nuove investiture del 2025: -4 Viaggi (Roma) – Miglior agenzia singola 2025 e top seller gruppi 2025; -Agintour Viaggi e Turismo (Monopoli, Bari) – top seller add on 2025; -Angolo di Mondo (Torino) – top seller add on 2025; -Desiderando Viaggiare (Ravenna) – top seller Disney Cruise Line 2025; -Dreamsteam (Milano) – top seller suite & vip tour 2025; -Fiparo Viaggi (Volla Napoli, Napoli) – miglior agenzia di viaggi 2025; -Jenia Viaggi (Catania) – miglior progetto creativo 2025; -Lisciotto Viaggi e Turismo (Messina) – top seller add on 2025; -Puerto Svago (Teverola, Caserta) – miglior network 2025; -Panama Viaggi (Melito di Napoli, Napoli) – top seller Disneyland Hotel 2025; -Relais Viaggi (Genova) – top seller add on 2025; -Vimar Viaggi (Grottaferrata, Roma) – miglior crescita yoy 2025; -Davide Travel (Milano) e Il Viaggio Che Ti Manca (Brescia) – nuove Disney Dream Agency 2026 (Elisa Biagioli) Condividi

Array ( [0] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 503557 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Sarà un 2026 nel segno della differenziazione quello di Tahiti Tourisme, che mira a presentare in Italia una destinazione che va molto oltre la classica cartolina dell’immaginario comune legato alla Polinesia Francese. L’intento è quello di fotografare una meta ricca di nuovi itinerari “che includono gli arcipelaghi delle isole Australi e delle Marchesi, finora raggiunti da pochissimi italiani”; viaggi on the road fra Tahiti e Moorea; grande focus sulle esperienze in crociera e catamarano; tour di gruppo a date fisse “perché sì, se proposti nel modo corretto questa è anche una destinazione per i gruppi”; una varietà di accomodation che “includono guest house, lodge oppure l’affitto di ville come parte dei pacchetti dei tour operator”. Lo spiegano Hironui Johnston, chief international operations officer dell’ente del turismo delle Isole di Tahiti, affiancato da Matteo Prato ceo di Tourism Hub (che rappresenta l'ente in Italia) questa mattina a Milano per mettere a fuoco gli obiettivi 2026 e tracciare un breve bilancio dell’anno che volge al termine. Diversificare dunque le proposte, oltre lo stereotipo delle “lagune da sogno che pur si confermano parte integrante dell’offerta”, per attrarre in parallelo “nuovi e diversi target di viaggiatori” da affiancare allo zoccolo duro degli honeymooners e delle coppie che continuano a rappresentare oggi il 68% degli arrivi italiani in Polinesia: “Negli ultimi due anni una delle priorità che ci è stata affidata è proprio quella di individuare e sviluppare nuovi target di mercato” afferma Prato, sottolineando come il valore del mercato italiano, che nell’84% dei casi si affida all’intermediazione di un’agenzia di viaggio per prenotazione il proprio viaggio in Polinesia. Da qui l’attenzione, rinnovata per il 2026, alle attività dedicate al trade: “A cominciare dal Tahiti Specialist Program, che nel 2026 avrà anche una nuova veste, ai fam trip, agli eventi sull’intero territorio italiano incluse azioni sul cliente finale. L’intento è quello di educare gli agenti, fornire loro strumenti per interpretare le curiosità del cliente che entra in agenzia e trasformale in prenotazioni: per questo è fondamentale raccontare la ricchezza cultura di questi luoghi”. Una strategia promozionale che include sì iniziative rivolte al segmento luxury, che trova innumerevoli attrattive e servizi in una destinazione come questa, ma che punta a portare in primo piano anche prodotti di nicchia come ad esempio il surf, il trekking alla scoperta del verdissimo entroterra, ma anche eventi quali la migrazione delle balene. Ricettivo in evoluzione Fermo restando che lo sviluppo della capacità di ricettiva sarà sempre e comunque commisurato alla sostenibilità per la popolazione che abita le isole, oggi “la room capacity si attesta a 756.621 camere, il 2,7% in più rispetto al 2024 - osserva Johnston -. Il settore è però in evoluzione, con tre nuove strutture nel 2026: il Reva Tahiti a Papeete, con 43 camere; il Tahiti Lagoon Resort da 142 camere e il Bloody Mary a Bora Bora, da 53 camere. Oltre a diversi rinnovi che interesseranno strutture esistenti, entro giugno del prossimo anno, mentre ulteriori novità sono in pipeline tra il 2028 e il 2029. Italia, secondo mercato in Europa Gli italiani si confermano mercato strategico “registrando, nei primi 9 mesi 2025, 5.707 attivi, +11,2% rispetto all’analogo periodo del 2024. Dati che ne fanno il secondo mercato in Europa - secondo solo alla Francia - e il sesto a livello mondiale. Anzi, per fine anno sarà probabilmente il quinto, superando l’Australia”. Complessivamente i visitatori nel periodo gennaio-settembre sono stati 196.681, +8,95%. “In crescita anche le room nights dei visitatori italiani (+14%) fino a 69.644 evidenziando l’allungamento della durata media dei soggiorni oltre che una costante diversificazione della scelta delle accomodation”. [post_title] => Tahiti Tourisme diversifica prodotti e target di viaggiatori [post_date] => 2025-12-10T14:47:36+00:00 [category] => Array ( [0] => estero ) [category_name] => Array ( [0] => Estero ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1765378056000 ) ) [1] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 503550 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Air Dolomiti accoglie in flotta il primo Embraer 195 (ex Austrian Airlines) che inizierà le operazioni a marzo 2026. Prende così quota l'ambizioso programma di sviluppo che proseguirà fino al 2028 e che prevede l’inserimento graduale di 13 E195, destinati a sostituire progressivamente i nove E190 da 108 posti, incrementando la flotta dalle attuali 26 unità a 30 aeromobili complessivi. Un passo decisivo per migliorare efficienza e capacità. Un percorso di espansione e crescita che non riguarda unicamente la flotta, ma anche la rete di destinazioni. Per la stagione invernale 2025/26, dall’hub di Francoforte sarà infatti possibile raggiungere 18 mete, con l’ingresso di novità di grande rilievo come Amsterdam, Birmingham, Bordeaux, Basilea, Praga e Zurigo. Da Monaco le destinazioni servite sono 15, tra cui tre nuovi collegamenti verso Lubiana, Lussemburgo e Zurigo. Una proposta sempre più ricca, capace di rispondere alle esigenze di un pubblico in costante crescita. Parallelamente Air Dolomiti ha ampliato le proprie operazioni all’interno del Gruppo Lufthansa, avviando attività per conto di Austrian Airlines e gestendo i collegamenti sull’hub di Vienna da Milano Linate, Bologna e Venezia oltre che da Belgrado e Kosice. La performance 2025 Entro fine 2025 la compagnia stima di trasportare oltre 4 milioni di passeggeri, più di 53.000 voli operati e un load factor del 75%. Migliorano anche puntualità e regolarità delle operazioni, sostenute da un team in crescita costante, che raggiunge gli oltre 1.100 dipendenti. “Con la stagione invernale serviamo 50 destinazioni in 15 Paesi dagli hub di Francoforte, Monaco e Vienna e dalle basi operative di Verona, Venezia e Firenze. Un network ampio, che riflette il ruolo sempre più centrale della compagnia nel sistema del Gruppo Lufthansa. Chiudiamo il 2025 con basi solide e una direzione chiara: rafforzare il nostro ruolo nel gruppo, aumentare efficienza e competitività, investire in aeromobili e persone e continuare a crescere in modo sostenibile” commenta Steffen Harbarth, ceo di Air Dolomiti. [post_title] => Espansione Air Dolomiti: "Ruolo sempre più centrale nel gruppo Lufthansa" [post_date] => 2025-12-10T14:22:48+00:00 [category] => Array ( [0] => trasporti ) [category_name] => Array ( [0] => Trasporti ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1765376568000 ) ) [2] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 503528 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Palladium Hotel Group si prepara ad aprire a New York con l'Only YOU Hotel. Situato in West 45th Street, a pochi passi da Times Square e a soli due minuti a piedi da Broadway, questo nuovo edificio rappresenta un punto di riferimento nell'epicentro di Manhattan. L’apertura di Only YOU Hotel New York, prevista per l'ultimo trimestre del 2026, rafforza l’espansione internazionale di Only YOU Hotels e l’impegno del gruppo nel segmento lifestyle. Progettato dal spagnolo Lázaro Rosa-Violán, il design dell’hotel seguirà l’identità del brand, combinando estetica contemporanea, raffinatezza e un tocco urbano, dando vita a spazi caratterizzati da forte personalità, funzionalità e comfort. L’hotel sarà composto da 138 camere di diverse tipologie dotate di servizi moderni. Tappa fondamentale «L’inaugurazione di Only YOU Hotels negli Stati Uniti rappresenta una tappa fondamentale nell’espansione globale di Palladium Hotel Group. Con l’apertura in una città strategica come New York, ribadiamo l’impegno del brand verso una crescita solida e costante, legata a proposte differenziate e strettamente legate a ciascuna destinazione. Il nostro obiettivo è offrire un’esperienza autentica, un servizio impeccabile e un team che sarà l’immagine della città, valorizzando lo spirito di Manhattan attraverso un’ospitalità che mette al centro le persone e la città stessa», ha commentato Juan Serra, general manager della business unit lifestyle e luxury di Palladium Hotel Group. L’hotel offrirà un’ampia selezione di servizi ed esperienze pensati per garantire un soggiorno unico. Gli ospiti potranno usufruire di opzioni flessibili per colazione e servizio in camera, sia nel comfort delle proprie stanze sia nelle aree comuni dell’hotel. Inoltre, l’hotel disporrà di un ristorante e un bar, uno spazio culinario esclusivo rivolto non solo agli ospiti, ma anche ai locali e ai turisti. Per quanto riguarda gli spazi comuni e le sale riunioni, l’hotel offrirà ambienti versatili e multifunzionali progettati per adattarsi a diverse necessità. Tra questi, il piano mezzanino ospiterà una sala privata con capienza di 8 - 10 persone. In linea con la sua visione di crescita e consolidamento internazionale, questa nuova apertura a New York rafforza l'espansione di un brand che continua a incrementare la propria presenza in destinazioni iconiche. Si tratta di un passaggio chiave nella strategia globale di Palladium Hotel Group, con prossime aperture previste a Venezia e a Ibiza. [post_title] => Palladium Hotel Group apre a New York [post_date] => 2025-12-10T14:16:34+00:00 [category] => Array ( [0] => alberghi ) [category_name] => Array ( [0] => Alberghi ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1765376194000 ) ) [3] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 503543 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Awards Night per Disney Destinations Italia, che rinnova il proprio impegno verso il trade italiano con la premiazione delle agenzie di viaggio più performanti e la presentazione di Disney Dream Agency, evoluzione del precedente Disney Stars Ambassador. La nuova formula è dedicata alle agenzie di viaggio italiane specializzate nella vendita delle destinazioni Disney, a confermare il ruolo fondamentale delle adv nella promozione, nella diffusione e nella vendita del prodotto Disney. Un cambio nome che vuole essere ancora più identificativo e riconoscibile per il cliente finale, valorizzando ulteriormente le agenzie premium appartenenti al programma: «Ogni volta che voi utilizzerete questo brand, accanto ci sarà “Qualified by Disney”: qualcosa che evidenzia in maniera esclusiva, indissolubile e fortissima il nostro legame» dichiara Maria Pizzillo, head of sales Italy Disney Experiences. Altra grande novità è rappresentata dall’apertura del mondo di Frozen il 29 marzo 2026. «Il Parco Walt Disney Studios diventerà Disney Adventure World, il luogo in cui si potranno vivere le avventure di Pixar, Marvel e la grandissima novità del mondo di Frozen» rivela Monica Astuti, country head Disney Experiences. Qui è in ultimazione anche l’area dedicata al Re Leone, di prossima apertura. I premiati Premiate dal sales manager Alessandro Degiorgi le adv più performanti, con le nuove investiture del 2025: -4 Viaggi (Roma) - Miglior agenzia singola 2025 e top seller gruppi 2025; -Agintour Viaggi e Turismo (Monopoli, Bari) - top seller add on 2025; -Angolo di Mondo (Torino) - top seller add on 2025; -Desiderando Viaggiare (Ravenna) - top seller Disney Cruise Line 2025; -Dreamsteam (Milano) - top seller suite & vip tour 2025; -Fiparo Viaggi (Volla Napoli, Napoli) - miglior agenzia di viaggi 2025; -Jenia Viaggi (Catania) - miglior progetto creativo 2025; -Lisciotto Viaggi e Turismo (Messina) - top seller add on 2025; -Puerto Svago (Teverola, Caserta) - miglior network 2025; -Panama Viaggi (Melito di Napoli, Napoli) - top seller Disneyland Hotel 2025; -Relais Viaggi (Genova) - top seller add on 2025; -Vimar Viaggi (Grottaferrata, Roma) - miglior crescita yoy 2025; -Davide Travel (Milano) e Il Viaggio Che Ti Manca (Brescia) – nuove Disney Dream Agency 2026 (Elisa Biagioli) [post_title] => Disney Destinations Italia premia le adv e presenta Disney Dream Agency [post_date] => 2025-12-10T13:17:32+00:00 [category] => Array ( [0] => estero ) [category_name] => Array ( [0] => Estero ) [post_tag] => Array ( [0] => in-evidenza ) [post_tag_name] => Array ( [0] => In evidenza ) ) [sort] => Array ( [0] => 1765372652000 ) ) [4] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 503532 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Il riconoscimento della cucina italiana come patrimonio culturale immateriale dell’umanità da parte dell’Unesco apre una nuova fase per il turismo nel nostro Paese: l’effetto sull’attrattività turistica potrebbe tradursi in un incremento delle presenze straniere compreso tra il 6% e l’8% nei primi due anni, per un totale di circa 18 milioni di presenze turistiche aggiuntive. A stimarlo è Cst per Confesercenti. La ristorazione italiana è già un attrattore insostituibile del turismo. Nel 2024 i visitatori stranieri hanno speso 12,08 miliardi di euro in ristoranti, bar e pubblici esercizi, il 7,5% in più rispetto al 2023. Le anticipazioni per il 2025 indicano un ulteriore aumento, con un totale atteso di circa 12,68 miliardi di euro, pari a una crescita del 5%. A questi si aggiungono i viaggi turistici motivati dall’enogastronomia, che generano già oggi 9 miliardi di euro di spesa diretta: un dato che conferma il ruolo della cucina italiana come uno dei principali fattori di scelta della destinazione. Il riconoscimento Unesco tenderà ad amplificare queste dinamiche. Nei primi anni l’effetto sarà soprattutto di visibilità e posizionamento: la cucina italiana vedrà rafforzato il suo legame con la dieta mediterranea, con le tipicità locali e con i territori di produzione delle eccellenze. Nel medio periodo, la maggiore attenzione internazionale potrà favorire anche la diffusione di modelli di alimentazione sana e sostenere il potenziale di espansione dell’export agroalimentare. [post_title] => La cucina italiana è patrimonio immateriale dell'Unesco [post_date] => 2025-12-10T11:45:15+00:00 [category] => Array ( [0] => mercato_e_tecnologie ) [category_name] => Array ( [0] => Mercato e tecnologie ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1765367115000 ) ) [5] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 503523 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Bluserena Hotels & Resorts presenta "Inclusive Made in Italy", un nuovo modello di vacanza che sarà disponibile in tutti i suoi resort a partire dalla stagione estiva 2026. Il gruppo intende così superare il tradizionale schema della pensione pompleta inbtroducendo tre nuove formule di soggiorno – Soft-Inclusive, All-Inclusive e Ultra-Inclusive – ripensate per offrire più valore, più gusto, più servizi e più libertà alle famiglie italiane e internazionali. Accanto al rinnovamento delle formule, Bluserena lancia un nuovo concept di ristorazione, “La Trattoria”, presente in tutti i resort: una formula che porta in vacanza l’autenticità dei sapori italiani con ricette regionali, atmosfera calda, servizio attento e una selezione di vini che valorizza le eccellenze locali. La trasformazione arriva dopo tre anni consecutivi di crescita record, oltre un milione 200 mila presenze registrate nel 2025 e investimenti complessivi che superano i 70 milioni di euro (2023-2025). Un nuovo modello di vacanza «Abbiamo scelto di creare un nuovo modello di vacanza “Inclusive Made in Italy”. Il mercato ci sta dicendo che le famiglie cercano più valore, più libertà e un’esperienza più semplice e più ricca. Oggi siamo la prima grande catena italiana a introdurre un modello di vacanza inclusive realmente strutturato e scalabile, ispirato ai migliori standard internazionali ma con un’identità profondamente italiana. Soft-Inclusive, All-Inclusive e Ultra-Inclusive rappresentano per noi molto più di tre formule: sono il modo in cui vogliamo riscrivere l’esperienza Bluserena, mantenendo tutto ciò che ha reso Bluserena apprezzata fino ad oggi, ma potenziando ulteriormente i servizi e il prodotto. Con “La Trattoria”, i nuovi Beach Club, più sport, un’offerta ancora più forte per le famiglie, intrattenimento e animazione di qualità, portiamo il nostro prodotto a un livello superiore. Ad un “Next Level”. È un passo strategico, che nasce dall’ascolto dei nostri ospiti e dalla volontà di guidare, non inseguire, la trasformazione del mercato leisure italiano. L’obiettivo è chiaro: creare un modello di vacanza Inclusive Made in Italy, con standard elevati e un’attenzione umana che fa la differenza» conclude Marcello Cicalò, ceo di Bluserena Hotels & Resorts. Le vendite per l’estate 2026 sono ufficialmente aperte. Chi prenoterà entro il 31 gennaio usufruirà del 15% di sconto early booking. [post_title] => Bluserena rivoluziona l'offerta con l'"Inclusive Made in Italy" [post_date] => 2025-12-10T11:20:26+00:00 [category] => Array ( [0] => alberghi ) [category_name] => Array ( [0] => Alberghi ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1765365626000 ) ) [6] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 503475 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => «La forza di Aviareps è la sua rete globale. - sottolinea Martijn Strijker, Executive Vice President Europe - Abbiamo più di 70 uffici in molti paesi; l’head-office è a Monaco, dove è basato il nostro senior management. Tutti gli uffici sono di proprietà dell’azienda madre. Siamo il maggiore fornitore di servizi nel settore dell’aviazione; nel nostro ruolo di General Sales Agent rappresentiamo linee aeree e anche destinazioni. Stiamo diversificando i nostri servizi: pensiamo a hotel, linee ferroviarie, compagnie di bus internazionali e Dmc, senza mai dimenticare l’importante ruolo della tecnologia. Nel 2024 abbiamo avviato la nostra divisione cargo accogliendo in Aviareps Frederick Overton, che è il nostro responsabile per il trasporto cargo nel settore dell’aviazione e sta lavorando per acquisire clienti con le sue specifiche competenze. Nello scorso mese di giugno è stata aperta la sezione crociere, dove Tom Fecke ha il compito di portare nuovi clienti da servire con sales& marketing, pr, call center, trade support, … In questo ambito stiamo crescendo da una dimensione locale a una globale. In Italia prosegue da anni un’ottima partnership con Ncl. In Scandinavia abbiamo Tui Cruises … abbiamo diversi partner e alcuni uffici dedicati alle linee di crociere. Vediamo grandi opportunità anche nei servizi alberghieri e ferroviari. Infatti abbiamo iniziato a rappresentare in alcuni paesi Ouigo, la compagnia ferroviaria ad alta velocità spagnola. Guardiamo con attenzione anche al turismo incoming e ai Dmc. Rappresentiamo, tra gli altri, la Destination Management Company Caper, che è la più grande compagnia indiana con propri hotel e mezzi di trasporto e un’offerta di servizi a 360°. Nella logica di crescita del nostro network, se si presenta un'opportunità apriamo un ufficio o avviamo una partnership con un'azienda esistente attraverso un’m&a. Oggi Aviareps parla di glocalizzazione: il suo è un approccio globale, con soluzioni e sistemi globali, ma sempre con un sapore locale. Questo spiega l’importanza del ruolo di Giulio Santoro, gm di Aviareps Italia, che può guidare la sua impresa, seguendo alcuni parametri e portando i propri risultati Ebt alla fine dell'anno fisicale». «Aviareps Italia sta crescendo rapidamente, ha performance tra le migliori del gruppo. - sottolinea Santoro - Ci stiamo affermando come market-leader nelle divisioni di gsa, destination management e pr. Intendiamo diventare market-leader anche nel settore cargo e crociere, nella consapevolezza che serve un equilibrio: bisogna avere diversi business di successo, perché tutto può accadere a livello geo-politico e sanitario, portando grandi trasformazioni. La compagnia dev’essere forte!». «Aviareps è una compagnia guidata con uno stile globale, flessibile, comunicativa e con poca gerarchia. - conclude Strijker - Penso sia una delle aziende più professionali nell'industria del turismo. Anche se siamo in 900 nel mondo intero, ci conosciamo tutti, dal gm al board. Ci confrontiamo tra noi ogni giorno e il nostro Ceo è sempre disponibile». Chiara Ambrosioni [post_title] => Aviareps: la crescita globale e i nuovi servizi cargo e crociere [post_date] => 2025-12-10T10:18:46+00:00 [category] => Array ( [0] => mercato_e_tecnologie ) [category_name] => Array ( [0] => Mercato e tecnologie ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1765361926000 ) ) [7] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 503504 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Si chiama 'America the Beautiful Game' il nuovo portale di Brand Usa dedicato all'organizzazione dei viaggi in occasione dei Mondiali di calcio 2026. La piattaforma, già disponibile su AmericaTheBeautiful.com/it/Football, è una risorsa essenziale per scoprire attrazioni, specialità gastronomiche da non perdere e una prima serie di itinerari on the road generati dall’AI che collegano le 11 città ospitanti con destinazioni ed esperienze nelle vicinanze. In occasione di America 250, Brand Usa mette in luce 250 attività da vivere gli Stati Uniti attraverso una serie di contenuti tematici. Questa edizione celebra il “Beautiful Game”, presentando 50 esperienze da vivere nelle città ospitanti e non solo durante il torneo. «Gli Stati Uniti offrono esperienze uniche per i tifosi, dentro e fuori dallo stadio - ha dichiarato Fred Dixon, presidente e ceo di Brand Usa -. La Fifa World Cup 2026 rappresenta un’opportunità per unire la passione per il calcio a una vacanza negli Usa. Invitiamo i fan ad arrivare in anticipo per scoprire le destinazioni iconiche degli Stati Uniti. Le risorse disponibili su AmericaTheBeautiful saranno d’ispirazione e aiuteranno i viaggiatori a vivere un’esperienza indimenticabile». Ogni città e regione propone il proprio mix distintivo di storia e atmosfere sportive per tutti i fan, tra panorami metropolitani, passeggiate sul lungomare, centri culturali e leggendari impianti sportivi. Le squadre partecipanti allestiranno inoltre basi e centri di allenamento dedicati, con sedi definitive che saranno annunciate più avanti, in prossimità del torneo. [gallery ids="503508,503506,503507"] [post_title] => 'America the Beautiful Game': un portale ad hoc per scoprire gli Usa durante i Mondiali di calcio [post_date] => 2025-12-10T10:06:18+00:00 [category] => Array ( [0] => estero ) [category_name] => Array ( [0] => Estero ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1765361178000 ) ) [8] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 503497 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Delta Air Lines offre ora ai membri SkyMiles l'accesso al wi-fi Delta Sync veloce e gratuito su oltre 1.000 aeromobili: un traguardo senza precedenti nel percorso della compagnia aerea verso l'offerta di un'esperienza premium, connessa e più personalizzata per ogni passeggero, su ogni volo. Il vettore dispone attualmente del più elevato numero di velivoli dotati di wi-fi gratuito rispetto a qualsiasi altra compagnia aerear statunitense. «L'impegno di Delta nel fornire connettività a ogni passeggero ha cambiato le regole del gioco, sia per i nostri passeggeri che per l'intero settore - ha affermato Ranjan Goswami, vicepresidente senior, customer experience design di Delta -. Stiamo trasformando i nostri aerei in piattaforme dove i viaggiatori possono intrattenersi, rimanere connessi e informati dal decollo all'atterraggio. Delta Sync è lo strumento che rende possibili queste esperienze personalizzate e offerte esclusive». Ma c'è di più: Delta Sync è progettato per evolversi con nuove funzionalità ed esperienze su un numero sempre maggiore di aeromobili. Che si tratti di Delta Sync Wi-Fi, che sblocca offerte riservate ai membri, contenuti esclusivi e ispirazioni di viaggio in volo, o di Delta Sync seatback, che rende lo schermo a poltrona più simile alla smart tv di casa, Delta ha ridefinito il significato di rimanere connessi in volo. Nuovi partner come YouTube e Crunchyroll sono ora a bordo, affiancandosi ai preferiti dai passeggeri come Paramount+. Che si tratti di divertirsi in volo o di scoprire offerte esclusive da portare con sé una volta atterrati, queste esperienze offerte da Delta Sync Wi-Fi rendono il viaggio con Delta ancora più divertente, qualunque sia la destinazione. [post_title] => Delta Air Lines: wi-fi veloce e gratuito attivo su oltre mille aeromobili [post_date] => 2025-12-10T09:33:39+00:00 [category] => Array ( [0] => trasporti ) [category_name] => Array ( [0] => Trasporti ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1765359219000 ) ) ) { "size": 9, "query": { "filtered": { "query": { "fuzzy_like_this": { "like_text" : "disney destinations italia premia le adv e presenta disney dream agency" } }, "filter": { "range": { "post_date": { "gte": "now-2y", "lte": "now", "time_zone": "+1:00" } } } } }, "sort": { "post_date": { "order": "desc" } } }{"took":71,"timed_out":false,"_shards":{"total":5,"successful":5,"failed":0},"hits":{"total":4700,"max_score":null,"hits":[{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"503557","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Sarà un 2026 nel segno della differenziazione quello di Tahiti Tourisme, che mira a presentare in Italia una destinazione che va molto oltre la classica cartolina dell’immaginario comune legato alla Polinesia Francese. L’intento è quello di fotografare una meta ricca di nuovi itinerari “che includono gli arcipelaghi delle isole Australi e delle Marchesi, finora raggiunti da pochissimi italiani”; viaggi on the road fra Tahiti e Moorea; grande focus sulle esperienze in crociera e catamarano; tour di gruppo a date fisse “perché sì, se proposti nel modo corretto questa è anche una destinazione per i gruppi”; una varietà di accomodation che “includono guest house, lodge oppure l’affitto di ville come parte dei pacchetti dei tour operator”.\r

\r

Lo spiegano Hironui Johnston, chief international operations officer dell’ente del turismo delle Isole di Tahiti, affiancato da Matteo Prato ceo di Tourism Hub (che rappresenta l'ente in Italia) questa mattina a Milano per mettere a fuoco gli obiettivi 2026 e tracciare un breve bilancio dell’anno che volge al termine.\r

\r

Diversificare dunque le proposte, oltre lo stereotipo delle “lagune da sogno che pur si confermano parte integrante dell’offerta”, per attrarre in parallelo “nuovi e diversi target di viaggiatori” da affiancare allo zoccolo duro degli honeymooners e delle coppie che continuano a rappresentare oggi il 68% degli arrivi italiani in Polinesia: “Negli ultimi due anni una delle priorità che ci è stata affidata è proprio quella di individuare e sviluppare nuovi target di mercato” afferma Prato, sottolineando come il valore del mercato italiano, che nell’84% dei casi si affida all’intermediazione di un’agenzia di viaggio per prenotazione il proprio viaggio in Polinesia.\r

\r

Da qui l’attenzione, rinnovata per il 2026, alle attività dedicate al trade: “A cominciare dal Tahiti Specialist Program, che nel 2026 avrà anche una nuova veste, ai fam trip, agli eventi sull’intero territorio italiano incluse azioni sul cliente finale. L’intento è quello di educare gli agenti, fornire loro strumenti per interpretare le curiosità del cliente che entra in agenzia e trasformale in prenotazioni: per questo è fondamentale raccontare la ricchezza cultura di questi luoghi”.\r

\r

Una strategia promozionale che include sì iniziative rivolte al segmento luxury, che trova innumerevoli attrattive e servizi in una destinazione come questa, ma che punta a portare in primo piano anche prodotti di nicchia come ad esempio il surf, il trekking alla scoperta del verdissimo entroterra, ma anche eventi quali la migrazione delle balene.\r

\r

Ricettivo in evoluzione \r

\r

Fermo restando che lo sviluppo della capacità di ricettiva sarà sempre e comunque commisurato alla sostenibilità per la popolazione che abita le isole, oggi “la room capacity si attesta a 756.621 camere, il 2,7% in più rispetto al 2024 - osserva Johnston -. Il settore è però in evoluzione, con tre nuove strutture nel 2026: il Reva Tahiti a Papeete, con 43 camere; il Tahiti Lagoon Resort da 142 camere e il Bloody Mary a Bora Bora, da 53 camere. Oltre a diversi rinnovi che interesseranno strutture esistenti, entro giugno del prossimo anno, mentre ulteriori novità sono in pipeline tra il 2028 e il 2029.\r

\r

Italia, secondo mercato in Europa\r

\r

Gli italiani si confermano mercato strategico “registrando, nei primi 9 mesi 2025, 5.707 attivi, +11,2% rispetto all’analogo periodo del 2024. Dati che ne fanno il secondo mercato in Europa - secondo solo alla Francia - e il sesto a livello mondiale. Anzi, per fine anno sarà probabilmente il quinto, superando l’Australia”.\r

\r

Complessivamente i visitatori nel periodo gennaio-settembre sono stati 196.681, +8,95%. “In crescita anche le room nights dei visitatori italiani (+14%) fino a 69.644 evidenziando l’allungamento della durata media dei soggiorni oltre che una costante diversificazione della scelta delle accomodation”.","post_title":"Tahiti Tourisme diversifica prodotti e target di viaggiatori","post_date":"2025-12-10T14:47:36+00:00","category":["estero"],"category_name":["Estero"],"post_tag":[]},"sort":[1765378056000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"503550","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Air Dolomiti accoglie in flotta il primo Embraer 195 (ex Austrian Airlines) che inizierà le operazioni a marzo 2026.\r

\r

Prende così quota l'ambizioso programma di sviluppo che proseguirà fino al 2028 e che prevede l’inserimento graduale di 13 E195, destinati a sostituire progressivamente i nove E190 da 108 posti, incrementando la flotta dalle attuali 26 unità a 30 aeromobili complessivi. Un passo decisivo per migliorare efficienza e capacità.\r

\r

Un percorso di espansione e crescita che non riguarda unicamente la flotta, ma anche la rete di destinazioni. Per la stagione invernale 2025/26, dall’hub di Francoforte sarà infatti possibile raggiungere 18 mete, con l’ingresso di novità di grande rilievo come Amsterdam, Birmingham, Bordeaux, Basilea, Praga e Zurigo. Da Monaco le destinazioni servite sono 15, tra cui tre nuovi collegamenti verso Lubiana, Lussemburgo e Zurigo. Una proposta sempre più ricca, capace di rispondere alle esigenze di un pubblico in costante crescita.\r

\r

Parallelamente Air Dolomiti ha ampliato le proprie operazioni all’interno del Gruppo Lufthansa, avviando attività per conto di Austrian Airlines e gestendo i collegamenti sull’hub di Vienna da Milano Linate, Bologna e Venezia oltre che da Belgrado e Kosice.\r

\r

La performance 2025\r

\r

Entro fine 2025 la compagnia stima di trasportare oltre 4 milioni di passeggeri, più di 53.000 voli operati e un load factor del 75%. Migliorano anche puntualità e regolarità delle operazioni, sostenute da un team in crescita costante, che raggiunge gli oltre 1.100 dipendenti.\r

\r

“Con la stagione invernale serviamo 50 destinazioni in 15 Paesi dagli hub di Francoforte, Monaco e Vienna e dalle basi operative di Verona, Venezia e Firenze. Un network ampio, che riflette il ruolo sempre più centrale della compagnia nel sistema del Gruppo Lufthansa. Chiudiamo il 2025 con basi solide e una direzione chiara: rafforzare il nostro ruolo nel gruppo, aumentare efficienza e competitività, investire in aeromobili e persone e continuare a crescere in modo sostenibile” commenta Steffen Harbarth, ceo di Air Dolomiti.","post_title":"Espansione Air Dolomiti: \"Ruolo sempre più centrale nel gruppo Lufthansa\"","post_date":"2025-12-10T14:22:48+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1765376568000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"503528","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Palladium Hotel Group si prepara ad aprire a New York con l'Only YOU Hotel. Situato in West 45th Street, a pochi passi da Times Square e a soli due minuti a piedi da Broadway, questo nuovo edificio rappresenta un punto di riferimento nell'epicentro di Manhattan. L’apertura di Only YOU Hotel New York, prevista per l'ultimo trimestre del 2026, rafforza l’espansione internazionale di Only YOU Hotels e l’impegno del gruppo nel segmento lifestyle.\r

\r

Progettato dal spagnolo Lázaro Rosa-Violán, il design dell’hotel seguirà l’identità del brand, combinando estetica contemporanea, raffinatezza e un tocco urbano, dando vita a spazi caratterizzati da forte personalità, funzionalità e comfort. L’hotel sarà composto da 138 camere di diverse tipologie dotate di servizi moderni.\r

Tappa fondamentale\r

«L’inaugurazione di Only YOU Hotels negli Stati Uniti rappresenta una tappa fondamentale nell’espansione globale di Palladium Hotel Group. Con l’apertura in una città strategica come New York, ribadiamo l’impegno del brand verso una crescita solida e costante, legata a proposte differenziate e strettamente legate a ciascuna destinazione. Il nostro obiettivo è offrire un’esperienza autentica, un servizio impeccabile e un team che sarà l’immagine della città, valorizzando lo spirito di Manhattan attraverso un’ospitalità che mette al centro le persone e la città stessa», ha commentato Juan Serra, general manager della business unit lifestyle e luxury di Palladium Hotel Group.\r

\r

L’hotel offrirà un’ampia selezione di servizi ed esperienze pensati per garantire un soggiorno unico. Gli ospiti potranno usufruire di opzioni flessibili per colazione e servizio in camera, sia nel comfort delle proprie stanze sia nelle aree comuni dell’hotel. Inoltre, l’hotel disporrà di un ristorante e un bar, uno spazio culinario esclusivo rivolto non solo agli ospiti, ma anche ai locali e ai turisti.\r

\r

Per quanto riguarda gli spazi comuni e le sale riunioni, l’hotel offrirà ambienti versatili e multifunzionali progettati per adattarsi a diverse necessità. Tra questi, il piano mezzanino ospiterà una sala privata con capienza di 8 - 10 persone.\r

\r

In linea con la sua visione di crescita e consolidamento internazionale, questa nuova apertura a New York rafforza l'espansione di un brand che continua a incrementare la propria presenza in destinazioni iconiche. Si tratta di un passaggio chiave nella strategia globale di Palladium Hotel Group, con prossime aperture previste a Venezia e a Ibiza.\r

\r

","post_title":"Palladium Hotel Group apre a New York","post_date":"2025-12-10T14:16:34+00:00","category":["alberghi"],"category_name":["Alberghi"],"post_tag":[]},"sort":[1765376194000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"503543","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Awards Night per Disney Destinations Italia, che rinnova il proprio impegno verso il trade italiano con la premiazione delle agenzie di viaggio più performanti e la presentazione di Disney Dream Agency, evoluzione del precedente Disney Stars Ambassador.\r

\r

La nuova formula è dedicata alle agenzie di viaggio italiane specializzate nella vendita delle destinazioni Disney, a confermare il ruolo fondamentale delle adv nella promozione, nella diffusione e nella vendita del prodotto Disney.\r

\r

Un cambio nome che vuole essere ancora più identificativo e riconoscibile per il cliente finale, valorizzando ulteriormente le agenzie premium appartenenti al programma: «Ogni volta che voi utilizzerete questo brand, accanto ci sarà “Qualified by Disney”: qualcosa che evidenzia in maniera esclusiva, indissolubile e fortissima il nostro legame» dichiara Maria Pizzillo, head of sales Italy Disney Experiences.\r

\r

Altra grande novità è rappresentata dall’apertura del mondo di Frozen il 29 marzo 2026. «Il Parco Walt Disney Studios diventerà Disney Adventure World, il luogo in cui si potranno vivere le avventure di Pixar, Marvel e la grandissima novità del mondo di Frozen» rivela Monica Astuti, country head Disney Experiences. Qui è in ultimazione anche l’area dedicata al Re Leone, di prossima apertura.\r

I premiati\r

Premiate dal sales manager Alessandro Degiorgi le adv più performanti, con le nuove investiture del 2025:\r

\r

-4 Viaggi (Roma) - Miglior agenzia singola 2025 e top seller gruppi 2025;\r

\r

-Agintour Viaggi e Turismo (Monopoli, Bari) - top seller add on 2025;\r

\r

-Angolo di Mondo (Torino) - top seller add on 2025;\r

\r

-Desiderando Viaggiare (Ravenna) - top seller Disney Cruise Line 2025;\r

\r

-Dreamsteam (Milano) - top seller suite & vip tour 2025;\r

\r

-Fiparo Viaggi (Volla Napoli, Napoli) - miglior agenzia di viaggi 2025;\r

\r

-Jenia Viaggi (Catania) - miglior progetto creativo 2025;\r

\r

-Lisciotto Viaggi e Turismo (Messina) - top seller add on 2025;\r

\r

-Puerto Svago (Teverola, Caserta) - miglior network 2025;\r

\r

-Panama Viaggi (Melito di Napoli, Napoli) - top seller Disneyland Hotel 2025;\r

\r

-Relais Viaggi (Genova) - top seller add on 2025;\r

\r

-Vimar Viaggi (Grottaferrata, Roma) - miglior crescita yoy 2025;\r

\r

-Davide Travel (Milano) e Il Viaggio Che Ti Manca (Brescia) – nuove Disney Dream Agency 2026\r

\r

(Elisa Biagioli)","post_title":"Disney Destinations Italia premia le adv e presenta Disney Dream Agency","post_date":"2025-12-10T13:17:32+00:00","category":["estero"],"category_name":["Estero"],"post_tag":["in-evidenza"],"post_tag_name":["In evidenza"]},"sort":[1765372652000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"503532","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Il riconoscimento della cucina italiana come patrimonio culturale immateriale dell’umanità da parte dell’Unesco apre una nuova fase per il turismo nel nostro Paese: l’effetto sull’attrattività turistica potrebbe tradursi in un incremento delle presenze straniere compreso tra il 6% e l’8% nei primi due anni, per un totale di circa 18 milioni di presenze turistiche aggiuntive. A stimarlo è Cst per Confesercenti.\r

La ristorazione italiana è già un attrattore insostituibile del turismo. Nel 2024 i visitatori stranieri hanno speso 12,08 miliardi di euro in ristoranti, bar e pubblici esercizi, il 7,5% in più rispetto al 2023. Le anticipazioni per il 2025 indicano un ulteriore aumento, con un totale atteso di circa 12,68 miliardi di euro, pari a una crescita del 5%. A questi si aggiungono i viaggi turistici motivati dall’enogastronomia, che generano già oggi 9 miliardi di euro di spesa diretta: un dato che conferma il ruolo della cucina italiana come uno dei principali fattori di scelta della destinazione.\r

Il riconoscimento Unesco tenderà ad amplificare queste dinamiche. Nei primi anni l’effetto sarà soprattutto di visibilità e posizionamento: la cucina italiana vedrà rafforzato il suo legame con la dieta mediterranea, con le tipicità locali e con i territori di produzione delle eccellenze. Nel medio periodo, la maggiore attenzione internazionale potrà favorire anche la diffusione di modelli di alimentazione sana e sostenere il potenziale di espansione dell’export agroalimentare.","post_title":"La cucina italiana è patrimonio immateriale dell'Unesco","post_date":"2025-12-10T11:45:15+00:00","category":["mercato_e_tecnologie"],"category_name":["Mercato e tecnologie"],"post_tag":[]},"sort":[1765367115000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"503523","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Bluserena Hotels & Resorts presenta \"Inclusive Made in Italy\", un nuovo modello di vacanza che sarà disponibile in tutti i suoi resort a partire dalla stagione estiva 2026.\r

Il gruppo intende così superare il tradizionale schema della pensione pompleta inbtroducendo tre nuove formule di soggiorno – Soft-Inclusive, All-Inclusive e Ultra-Inclusive – ripensate per offrire più valore, più gusto, più servizi e più libertà alle famiglie italiane e internazionali.\r

Accanto al rinnovamento delle formule, Bluserena lancia un nuovo concept di ristorazione, “La Trattoria”, presente in tutti i resort: una formula che porta in vacanza l’autenticità dei sapori italiani con ricette regionali, atmosfera calda, servizio attento e una selezione di vini che valorizza le eccellenze locali. La trasformazione arriva dopo tre anni consecutivi di crescita record, oltre un milione 200 mila presenze registrate nel 2025 e investimenti complessivi che superano i 70 milioni di euro (2023-2025).\r

Un nuovo modello di vacanza\r

«Abbiamo scelto di creare un nuovo modello di vacanza “Inclusive Made in Italy”. Il mercato ci sta dicendo che le famiglie cercano più valore, più libertà e un’esperienza più semplice e più ricca. Oggi siamo la prima grande catena italiana a introdurre un modello di vacanza inclusive realmente strutturato e scalabile, ispirato ai migliori standard internazionali ma con un’identità profondamente italiana. Soft-Inclusive, All-Inclusive e Ultra-Inclusive rappresentano per noi molto più di tre formule: sono il modo in cui vogliamo riscrivere l’esperienza Bluserena, mantenendo tutto ciò che ha reso Bluserena apprezzata fino ad oggi, ma potenziando ulteriormente i servizi e il prodotto. Con “La Trattoria”, i nuovi Beach Club, più sport, un’offerta ancora più forte per le famiglie, intrattenimento e animazione di qualità, portiamo il nostro prodotto a un livello superiore. Ad un “Next Level”. È un passo strategico, che nasce dall’ascolto dei nostri ospiti e dalla volontà di guidare, non inseguire, la trasformazione del mercato leisure italiano. L’obiettivo è chiaro: creare un modello di vacanza Inclusive Made in Italy, con standard elevati e un’attenzione umana che fa la differenza» conclude Marcello Cicalò, ceo di Bluserena Hotels & Resorts.\r

Le vendite per l’estate 2026 sono ufficialmente aperte. Chi prenoterà entro il 31 gennaio usufruirà del 15% di sconto early booking.","post_title":"Bluserena rivoluziona l'offerta con l'\"Inclusive Made in Italy\"","post_date":"2025-12-10T11:20:26+00:00","category":["alberghi"],"category_name":["Alberghi"],"post_tag":[]},"sort":[1765365626000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"503475","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"«La forza di Aviareps è la sua rete globale. - sottolinea Martijn Strijker, Executive Vice President Europe - Abbiamo più di 70 uffici in molti paesi; l’head-office è a Monaco, dove è basato il nostro senior management. Tutti gli uffici sono di proprietà dell’azienda madre.\r

\r

Siamo il maggiore fornitore di servizi nel settore dell’aviazione; nel nostro ruolo di General Sales Agent rappresentiamo linee aeree e anche destinazioni. Stiamo diversificando i nostri servizi: pensiamo a hotel, linee ferroviarie, compagnie di bus internazionali e Dmc, senza mai dimenticare l’importante ruolo della tecnologia. Nel 2024 abbiamo avviato la nostra divisione cargo accogliendo in Aviareps Frederick Overton, che è il nostro responsabile per il trasporto cargo nel settore dell’aviazione e sta lavorando per acquisire clienti con le sue specifiche competenze.\r

\r

Nello scorso mese di giugno è stata aperta la sezione crociere, dove Tom Fecke ha il compito di portare nuovi clienti da servire con sales& marketing, pr, call center, trade support, … In questo ambito stiamo crescendo da una dimensione locale a una globale. In Italia prosegue da anni un’ottima partnership con Ncl. In Scandinavia abbiamo Tui Cruises … abbiamo diversi partner e alcuni uffici dedicati alle linee di crociere. Vediamo grandi opportunità anche nei servizi alberghieri e ferroviari. Infatti abbiamo iniziato a rappresentare in alcuni paesi Ouigo, la compagnia ferroviaria ad alta velocità spagnola. Guardiamo con attenzione anche al turismo incoming e ai Dmc.\r

\r

Rappresentiamo, tra gli altri, la Destination Management Company Caper, che è la più grande compagnia indiana con propri hotel e mezzi di trasporto e un’offerta di servizi a 360°. Nella logica di crescita del nostro network, se si presenta un'opportunità apriamo un ufficio o avviamo una partnership con un'azienda esistente attraverso un’m&a. Oggi Aviareps parla di glocalizzazione: il suo è un approccio globale, con soluzioni e sistemi globali, ma sempre con un sapore locale. Questo spiega l’importanza del ruolo di Giulio Santoro, gm di Aviareps Italia, che può guidare la sua impresa, seguendo alcuni parametri e portando i propri risultati Ebt alla fine dell'anno fisicale».\r

\r

«Aviareps Italia sta crescendo rapidamente, ha performance tra le migliori del gruppo. - sottolinea Santoro - Ci stiamo affermando come market-leader nelle divisioni di gsa, destination management e pr. Intendiamo diventare market-leader anche nel settore cargo e crociere, nella consapevolezza che serve un equilibrio: bisogna avere diversi business di successo, perché tutto può accadere a livello geo-politico e sanitario, portando grandi trasformazioni. La compagnia dev’essere forte!». «Aviareps è una compagnia guidata con uno stile globale, flessibile, comunicativa e con poca gerarchia. - conclude Strijker - Penso sia una delle aziende più professionali nell'industria del turismo. Anche se siamo in 900 nel mondo intero, ci conosciamo tutti, dal gm al board. Ci confrontiamo tra noi ogni giorno e il nostro Ceo è sempre disponibile».\r

Chiara Ambrosioni","post_title":"Aviareps: la crescita globale e i nuovi servizi cargo e crociere","post_date":"2025-12-10T10:18:46+00:00","category":["mercato_e_tecnologie"],"category_name":["Mercato e tecnologie"],"post_tag":[]},"sort":[1765361926000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"503504","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Si chiama 'America the Beautiful Game' il nuovo portale di Brand Usa dedicato all'organizzazione dei viaggi in occasione dei Mondiali di calcio 2026. La piattaforma, già disponibile su AmericaTheBeautiful.com/it/Football, è una risorsa essenziale per scoprire attrazioni, specialità gastronomiche da non perdere e una prima serie di itinerari on the road generati dall’AI che collegano le 11 città ospitanti con destinazioni ed esperienze nelle vicinanze. \r

\r

In occasione di America 250, Brand Usa mette in luce 250 attività da vivere gli Stati Uniti attraverso una serie di contenuti tematici. Questa edizione celebra il “Beautiful Game”, presentando 50 esperienze da vivere nelle città ospitanti e non solo durante il torneo. \r

\r

«Gli Stati Uniti offrono esperienze uniche per i tifosi, dentro e fuori dallo stadio - ha dichiarato Fred Dixon, presidente e ceo di Brand Usa -. La Fifa World Cup 2026 rappresenta un’opportunità per unire la passione per il calcio a una vacanza negli Usa. Invitiamo i fan ad arrivare in anticipo per scoprire le destinazioni iconiche degli Stati Uniti. Le risorse disponibili su AmericaTheBeautiful saranno d’ispirazione e aiuteranno i viaggiatori a vivere un’esperienza indimenticabile».\r

\r

Ogni città e regione propone il proprio mix distintivo di storia e atmosfere sportive per tutti i fan, tra panorami metropolitani, passeggiate sul lungomare, centri culturali e leggendari impianti sportivi. Le squadre partecipanti allestiranno inoltre basi e centri di allenamento dedicati, con sedi definitive che saranno annunciate più avanti, in prossimità del torneo.\r

\r

[gallery ids=\"503508,503506,503507\"]","post_title":"'America the Beautiful Game': un portale ad hoc per scoprire gli Usa durante i Mondiali di calcio","post_date":"2025-12-10T10:06:18+00:00","category":["estero"],"category_name":["Estero"],"post_tag":[]},"sort":[1765361178000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"503497","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Delta Air Lines offre ora ai membri SkyMiles l'accesso al wi-fi Delta Sync veloce e gratuito su oltre 1.000 aeromobili: un traguardo senza precedenti nel percorso della compagnia aerea verso l'offerta di un'esperienza premium, connessa e più personalizzata per ogni passeggero, su ogni volo.\r

\r

Il vettore dispone attualmente del più elevato numero di velivoli dotati di wi-fi gratuito rispetto a qualsiasi altra compagnia aerear statunitense.\r

\r

«L'impegno di Delta nel fornire connettività a ogni passeggero ha cambiato le regole del gioco, sia per i nostri passeggeri che per l'intero settore - ha affermato Ranjan Goswami, vicepresidente senior, customer experience design di Delta -. Stiamo trasformando i nostri aerei in piattaforme dove i viaggiatori possono intrattenersi, rimanere connessi e informati dal decollo all'atterraggio. Delta Sync è lo strumento che rende possibili queste esperienze personalizzate e offerte esclusive».\r

\r

Ma c'è di più: Delta Sync è progettato per evolversi con nuove funzionalità ed esperienze su un numero sempre maggiore di aeromobili.\r

\r

Che si tratti di Delta Sync Wi-Fi, che sblocca offerte riservate ai membri, contenuti esclusivi e ispirazioni di viaggio in volo, o di Delta Sync seatback, che rende lo schermo a poltrona più simile alla smart tv di casa, Delta ha ridefinito il significato di rimanere connessi in volo.\r

\r

Nuovi partner come YouTube e Crunchyroll sono ora a bordo, affiancandosi ai preferiti dai passeggeri come Paramount+. Che si tratti di divertirsi in volo o di scoprire offerte esclusive da portare con sé una volta atterrati, queste esperienze offerte da Delta Sync Wi-Fi rendono il viaggio con Delta ancora più divertente, qualunque sia la destinazione.","post_title":"Delta Air Lines: wi-fi veloce e gratuito attivo su oltre mille aeromobili","post_date":"2025-12-10T09:33:39+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1765359219000]}]}}