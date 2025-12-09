Explora Journeys e Hilton insieme in “Hilton Honors Adventures” Explora Journeys e Hilton insieme per lo sviluppo di una nuova partnership. L’accordo prevede per Hilton il lancio di Hilton Honors Adventures, un’estensione del programma fedeltà dedicata ai viaggi d’avventura e immersivi, con Explora come partner esclusivo per i viaggi oceanici di lusso. Entro l’estate 2026, i membri Hilton Honors potranno accumulare e riscattare punti per salpare a bordo delle navi Explora Journeys, in itinerari dal Mediterraneo al Nord Europa, ai Caraibi e oltre. Da oggi fino al 7 giugno 2026, per celebrare l’annuncio della partnership con Explora, i membri Hilton Honors possono usufruire di un’offerta in anteprima. 16 Journeys selezionati Pur potendo scegliere tra tutti gli itinerari globali di Explora Journeys, una selezione curata di 16 Journeys è stata messa in evidenza per questa offerta preview. La selezione introduce i membri Hilton Honors all’esperienza del viaggio oceanico, con vantaggi esclusivi applicati a questi itinerari. Anna Nash, presidente di Explora Journeys, ha dichiarato: «Questa partnership unisce due brand impegnati nel viaggio consapevole e nella scoperta profonda. In Explora crediamo nel dare ai nostri ospiti il tempo e lo spazio per rallentare, scegliere con intenzione e sentirsi davvero in sintonia con l’ambiente che li circonda; lo chiamiamo ocean state of mind. Insieme stiamo offrendo ai membri Hilton Honors un soggiorno in mare che combina la libertà dell’oceano con il calore di un’autentica ospitalità. Il nostro obiettivo è semplice: creare momenti che siano spontanei, personali e curati con attenzione, guidati dal nostro costante impegno verso il benessere degli ospiti». Chris Silcock, presidente, global brands and commercial services di Hilton, ha aggiunto: «Explora Journeys rappresenta l’apice dei viaggi oceanici di lusso e delle esperienze senza eguali. Questa nuova partnership crea il momento perfetto per lanciare Hilton Honors Adventures, introducendo nuovi modi per i nostri membri di vivere destinazioni iconiche e luoghi ancora poco conosciuti in tutto il mond». Condividi

In questo modo, i piccoli spettatori imparano, tra le altre cose, a rialzarsi dopo una caduta, fare nuove amicizie, accettare il distacco o chiedere scusa. Il contributo di Leolandia al progetto si concretizza nella promozione degli episodi alla fine degli appuntamenti live giornalieri dedicati a Bing e Flop, nei quali i bambini ripercorrono insieme ai loro beniamini le avventure vissute al parco, tra giostre, sorprese e scoperte. A ciò si aggiunge un’attivazione social dedicata alla diffusione del messaggio, fondato sul connubio tra divertimento e qualità educativa. Giuseppe Ira, Presidente Leolandia, dichiara: “Siamo consapevoli del valore del tempo libero trascorso in famiglia, per questo puntiamo alla qualità: il nostro obiettivo è offrire esperienze che vadano oltre il semplice incontro con un personaggio o il divertimento fine a sé stesso, trasformandole in vere occasioni di crescita, all’interno di un luogo che da anni pone la famiglia al centro della propria identità”. [post_title] => Leolandia punta sugli strumenti educativi per la crescita dei bambini [post_date] => 2025-12-02T13:38:48+00:00 [category] => Array ( [0] => mercato_e_tecnologie ) [category_name] => Array ( [0] => Mercato e tecnologie ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1764682728000 ) ) [3] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 502909 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => L'hotel The St. Regis di Roma ha accolto questa mattina la conferenza stampa degli Italian Tourism Awards – The Night of Excellence, l’evento ideato da MHR – MediaHotelRadio che ogni anno racconta e premia la professionalità, la creatività e la dedizione che compongono il grande mosaico del turismo italiano: 15 categorie in concorso per oltre 300 candidati e soltanto 45 finalisti in lizza per aggiudicarsi il microfono d’oro. Quest’anno, il premio raggiunge una maturità nuova, entrando in televisione su Rai2, dove sarà trasmesso il 16 dicembre in seconda serata, mentre la cerimonia ufficiale si svolgerà il 10 dicembre alle 18 negli stessi spazi storici dell’hotel. Debora Garlando, ceo di MHR e ideatrice del premio, ha aperto l’incontro visibilmente emozionata. “Competenze e creatività delle persone sono formule magiche che, miste a passione e impegno, rendono le destinazioni, la cultura e la storia del luogo, un viaggio incantevole. Era necessario creare uno spazio riconoscibile per promuovere i valori del turismo italiano e celebrare le eccellenze”. Ha quindi ricordato come il progetto sia nato durante il Covid, in un momento difficile in cui si sentiva la necessità di sostenere chi, nonostante tutto, continuava a tenere accesa la fiaccola del turismo italiano. Garlando ha spiegato il tema scelto per questa edizione, La magia del turismo, un concetto che si rifà alla capacità tutta umana di creare valore attraverso il talento, l’ingegno, la passione e la professionalità. Categorie e Nominations 2025 Durante la conferenza sono state presentate le categorie in gara e le nominations 2025. A condurre l’annuncio è stato Palmiro Noschese, presidente della giuria e figura di riferimento dell’hôtellerie di lusso. Destinazioni Italiane: Cinque Terre, Regione Liguria. Cortina d’Ampezzo, Regione Veneto. Ischia, Regione Campania Travel Italy: Nicolaus, Ota Viaggi, Futura Vacanze Trasporti e Mobilità: Frecciarossa, MSC Crociere, Prime Rent Exclusive Grandi Eventi: Rome Foil Festival, Bracciano. TedX, Forte dei Marmi. Concorso Ippico Internazionale di Roma, Roma Hotel: Forte Village, Pula (Cagliari). Vivosa Apulia Resort, Marina di Ugento (Lecce). Verdura Resort, Sciacca (Agrigento) New Hospitality: The Padel Resort, Como. The Social Hub, Roma. Glamping & Spa Terme dei Vulci, Canino (Viterbo) Spa & Wellness: Health Clinic Longlife Formula, Castrocaro Terme. Fonteverde, San Casciano dei Bagni (Siena). De Montel Terme, Milano Ristoranti: Mirabelle, Roma. Villa Corallo, Sant’Omero (Teramo). Twiga, Milano International: Cisalpina Tours. Explora Journeys. On Location, Hospitality Olimpiadi Invernali Milano-Cortina Innovazione: Dante per i Borghi, progetto di Massimiliano Finazzer Flory (direttore artistico). Palazzo di Varignana, Metodo Acquaviva (Castel San Pietro Terme, Bologna). Blastness, fondatore e presidente Andrea Delfini Start-up: Tasting Opera, itinerante. Stradivaria, Roma. Strappa-La, itinerante Media e Racconti di Viaggio: Dante per i Borghi, Massimiliano Finazzer Flory (direttore artistico). Dove, Magazine RCS. Francesco Gasparri, giornalista Rai1 Turismo Sostenibile: Zacchera Hotels, Lago Maggiore. Vivosa Apulia Resort, Marina di Ugento (Lecce). Naturalis Bio Resort, Santa Maria di Leuca (Lecce) Donna del Turismo – alla memoria di Elena David: Lucia Magnani, fondatrice AD Health Clinic. Carmela Colaiacovo, ad Tourist SpA, presidente FiSCE, Il Sole 24 Ore. Sara Digiesi, ceo BWH Hotels Italy & South-East Europe Manager dell’Anno: Tommaso Tanzilli, presidente di Ferrovie dello Stato Italiane. Marco Gilardi, senior operations director Italia & Usa Minor Hotels Group. Andrea Delfini, fondatore e presidente Blastness Al fianco dell’iniziativa, in rappresentanza di Roma Capitale, è intervenuto l’assessore ai Grandi Eventi, Turismo, Sport e Moda Alessandro Onorato. Nelle sue parole, la fotografia di una città che non cresce per caso, ma grazie a un lavoro strutturale iniziato negli ultimi anni. Ha ricordato che il turismo romano nel 2025 è cresciuto del 5,5 per cento, un dato particolarmente significativo se confrontato con il 2019, considerato anno record, quando la crescita era dell’1,8 per cento. Roma oggi corre tre volte più veloce rispetto alla stagione pre-Covid, con un’occupazione in aumento e un soggiorno medio che ha superato le 2,7 notti, segno di un interesse più profondo e consapevole verso la città. Onorato ha enfatizzato il peso dei grandi eventi nella strategia turistica della Capitale. La Maratona di Roma, con oltre l’80 per cento di partecipanti stranieri, è l’esempio più evidente di come sport e turismo possano procedere insieme generando indotto, reputazione internazionale e distribuzione territoriale dei flussi. [gallery ids="502923,502924,502925,502926,502928,502929"] [post_title] => Italian Tourism Awards 2025: svelate le terne finaliste di ogni categoria [post_date] => 2025-12-02T12:55:21+00:00 [category] => Array ( [0] => mercato_e_tecnologie ) [category_name] => Array ( [0] => Mercato e tecnologie ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1764680121000 ) ) [4] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 502914 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Pieno rilancio per Aqaba, destinazione strategica per la Giordania che registra una crescita complessiva forte: +9,2%, superando 710,000 visitatori entro settembre 2025 con record eccezionali: gennaio e aprile guidano con +103,8% e +52,4%. I dati e i nuovi progetti sono stati presentati in occasione del Workshop The Jordan Inbound Tour Operators Association (Jitoa). L’Associazione dei tour operator inbound della Giordania (Jitoa), insieme ai partner e sponsor Aseza/Aqaba Special Economic Zone Authority e Royal Jordanian, hanno incontrato il trade italiano con un doppio evento in collaborazione con Travel Open Day che si è svolto a Roma e a Milano, sotto l’alto patrocinio di sua eccellenza Qais Abu Dayyah, ambasciatore del Regno Hashemita di Giordania in Italia. Nonostante la situazione geopolitica, i dati mostrano una tendenza in crescita segnalando una ripresa significativa dopo il momento più difficile del 2024. «Il mercato italiano - ha commentato Thabet Al - Nabulsi, Tourism Commissioner Aseza - oggi vive una ripresa cauta e costante con 6.054 arrivi, anche se i numeri sono ancora lontani dopo aver raggiunto il picco post pandemico con 38.527 presenze e anche a causa del forte calo del 2024 dovuta alla guerra a Gaza e all'instabilità regionale. E' importante sottolineare che il mercato italiano mantiene un alto potenziale per cultura, diving e sole invernale». Nonostante le difficoltà del mercato europeo, Aqaba ha registrato performance eccezionali in altri segmenti. Gennaio e aprile 2025 hanno segnato incrementi straordinari rispettivamente del 103,8% e del 52,4% rispetto all'anno precedente, trainati principalmente dal turismo domestico, dai paesi del Golfo Persico e dall'Asia. L'evento è stato l'occasione per delineare il piano strategico che si articola su tre direttrici principali. «Aqaba ambisce al turismo Mice, a diventare un punto di riferimento per congressi, conferenze ed esposizioni. L'obiettivo è attrarre il turismo d'affari per garantire flussi costanti durante tutto l'anno, riducendo la dipendenza dalla stagionalità. Inoltre, - ha proseguito Al- Nabulsi - la destinazione punta sulla creazione di pacchetti integrati che combinino le immersioni nelle acque cristalline del mar Rosso con le avventure nel deserto rosso del Wadi Rum, patrimonio Unesco distante solo un'ora. L'ecoturismo e le esperienze culturali autentiche sono al centro della proposta, con l'obiettivo di aumentare la durata media dei soggiorni. Il terzo elemento riguarda la sostenibilità in ogni aspetto dello sviluppo turistico. Il piano prevede il supporto al turismo comunitario, la promozione di certificazioni eco-friendly, la riduzione dell'impatto ambientale e la massimizzazione dei benefici economici per le comunità locali. Questa scelta risponde a una tendenza globale sempre più marcata: i viaggiatori, soprattutto le nuove generazioni, cercano esperienze autentiche e responsabili. (Manuela Ippolito) [post_title] => Giordania: Aqaba punta sulla crescita dei flussi dal mercato italiano [post_date] => 2025-12-02T12:49:35+00:00 [category] => Array ( [0] => estero ) [category_name] => Array ( [0] => Estero ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1764679775000 ) ) [5] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 502860 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Explora Journeys organizzerà la sua prima crociera intorno al mondo nel 2029, una navigazione di 128 giorni a bordo di Explora I. Le tappe La crociera, come riporta Travel Weekly, partirà da Dubai il 6 gennaio 2029 e si concluderà il 14 maggio a Barcellona. Gli ospiti visiteranno 29 paesi o territori e 63 destinazioni in totale. Navigando verso est da Dubai, il viaggio attraverserà l'Asia meridionale e sud-orientale, l'Australia e la Nuova Zelanda, per poi attraversare il Pacifico e risalire la costa del Sud America e attraversare il canale di Panama. Attraverserà poi l'America Centrale, i Caraibi e la costa orientale degli Stati Uniti prima di attraversare l'Atlantico e concludersi nel Mediterraneo. L'itinerario prevede 12 pernottamenti e segna anche la prima visita di Explora in Australia e Nuova Zelanda. Le prenotazioni apriranno a febbraio. Intanto, la compagnia ha due navi in ​​servizio; Explora III dovrebbe entrare in servizio la prossima estate , seguita da Explora IV nell'aprile 2027. [post_title] => Explora Journeys: nel 2029 la prima crociera intorno al mondo [post_date] => 2025-12-02T11:02:29+00:00 [category] => Array ( [0] => tour_operator ) [category_name] => Array ( [0] => Tour Operator ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1764673349000 ) ) [6] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 502858 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Fincantieri si prepara a un esercizio 2026 da record. Luigi Matarazzo, general manager responsabile della divisione navi mercantili, in un post su Linkedin ha scritto: «Il 2026 sarà un anno sfidante, come siamo abituati. Consegneremo, per la prima volta nel mondo, otto navi da crociera in cinque cantieri diversi, faremo 2,6 milioni di ore di ingegneria, crescendo ulteriormente rispetto alle 2,4 di quest’anno. Come divisione Navi Mercantili compriamo dalla nostra filiera più di 3,5 miliardi di euro di oggetti che andranno a bordo delle nostre navi». “Nel nostro lavoro – ha proseguito il manager in un intervento riportato da Shippingitaly – non esiste il fuoriclasse solitario, esiste una squadra. Ed è grazie alla squadra che ogni giorno facciamo tanto, e lo facciamo bene. Operiamo in un mercato cruise in ottima salute, con gli armatori che registrano livelli di booking superiori al pre-Covid e una ripresa di molti segmenti, dal luxury in poi. Un momento positivo che abbiamo saputo cogliere, e che dobbiamo continuare a leggere e cavalcare attraverso il ringiovanimento delle flotte, l’efficientamento energetico e l’impegno su combustibili alternativi». Le navi in consegna Le otto nuove navi destinate a debuttare nel 2026 sono sette unità da crociera e un traghetto costruito a Palermo. Si partirà con Four Seasons I in costruzione ad Ancona, seguita da Norwegian Luna per Norwegian Cruise Line in via di completamento a Marghera. La terza nuova costruzione che verrà consegnata a Monfalcone il prossimo anno sarà Mein Schiff Flow ordinata da Tui Cruises, cui farà seguito ad Ancona sempre nel secondo semestre Viking Mira destinata a entrare nella flotta di Viking Ocean Cruises. In estate arriverà Explora III, in via di completamento a Genova Sestri Ponente e operativa da metà anno per Explora Journeys, mentre nel secondo semestre Fincantieri consegnerà ad Ancona Viking Libra sempre a Viking Ocean Cruises - la prima nave da crociera alimentata a idrogeno - e infine la Seven Seas Prestige a Regent Seven Seas Cruises del gruppo Ncl costruita a Marghera. [post_title] => Fincantieri: 2026 con il botto. In consegna sette navi da crociera [post_date] => 2025-12-02T09:20:25+00:00 [category] => Array ( [0] => tour_operator ) [category_name] => Array ( [0] => Tour Operator ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1764667225000 ) ) [7] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 502711 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Las Vegas sorprende il visitatore in cerca di una vacanza alternativa con una vasta scelta di attività all'aperto: 40 km a nord dalla Strip si possono indossare le scarpe da trekking per percorrere uno dei 26 sentieri del Red Rock Canyon, che superano i 65km di lunghezza e offrono percorsi adatti a ogni escursionista e cavallerizzo. Per chi vuole invece scattare fotografie uniche tra rocce di arenaria rossa o scoprire la variegata fauna locale, con mufloni e lucertole colorate, a un’ora da Las Vegas si trova il Valley of Fire State Park. In meno di un’ora si raggiunge anche l'area alpina del Mount Charleston: ideale per le passeggiate estive e adatta allo sci e allo snowboard durante l’inverno. Questo territorio del Nevada è perfetto anche per chi ama viaggiare su un lussuoso fuoristrada: seguendo il tour Red Rock Rocky Gap Off-Road, in 4 ore si raggiunge la città fantasma di Eldorado. Si possono anche lasciare i sentieri battuti per vivere emozionanti avventure: il SunBuggy Fun Rentals propone percorsi su veicoli fuoristrada personalizzati progettati con roll-bar a 360 gradi per garantire la massima sicurezza, mentre i tour di Pink Adventure Tours esplorano il terreno desertico accidentato. Per gli appassionati di auto Las Vegas ha pensato anche al circuito Speedvegas, ispirato alla Formula1: 2km con 10 curve mozzafiato e lunghi rettilinei ad alta velocità su cui guidare supercar come Ferrari, Lamborghini o Porsche. È parte della ricca offerta di intrattenimento anche il Dig This Vegas: un parco giochi dove guidare ruspe e bulldozer e dedicarsi alle costruzioni con l’intera famiglia. Un modo alternativo per scoprire Las Vegas senza lasciare il centro è un viaggio con la SlotZilla Zipline che corre sopra Fremont Street e consente di percorrere 300m raggiungendo i 56km orari di velocità. Si possono anche vivere avventure rilassanti o emozionanti sull’acqua: non lontano dalla Strip di Las Vegas c’è un lago di circa 1,5km2 dove praticare attività acquatiche. Dal kajak alla stand-up paddleboard, dal flyboard al jetpack, fino all'e-foiling: una tavola da surf a idrogetto elettrica per planare sulla superficie del lago. Anche la Lake Mead National Recreation Area è un’oasi d’acqua nel deserto con oltre 750 miglia di costa. Tante le esperienze disponibili, tra cui una crociera di 90 minuti fino alla diga Hoover, a bordo di un battello a ruota a pale. Dopo aver vissuto una giornata di scoperta si torna alle architetture futuristiche di Las Vegas, alle vivaci arcade e ai luminosi teatri dove immergersi nell’offerta di intrattenimento della città, in continua evoluzione. Emozionante la visita dell’immensa The Sphere: dall’esterno uno schermo led sferico brilla sulla città, mentre all’interno lo spettatore si immerge nella proiezione rinnovata e adattata allo schermo de Il Mago di Oz. La pellicola è quella interpretata da Judy Garland nel 1939 e, ancora oggi, conquista gli spettatori dimostrando di essere la Favola per antonomasia degli Stati Uniti. Ricco e variegato il programma degli eventi e spettacoli allestiti nelle diverse e sontuose location della città: dallo show colorato Absinthe al Mad Apple del Cirque de Soleil, dai concerti agli spettacoli di magia, alle commedie, ai tanti stupefacenti shows. Senza dimenticare le citazioni del passato, come il divertente e coinvolgente Disco Show proposto da The Linq Hotel al ritmo degli anni ‘70. (Chiara Ambrosioni) [gallery ids="502715,502712,502714"] [post_title] => Las Vegas: patria dello spettacolo e di un’inaspettata offerta di attività outdoor [post_date] => 2025-12-01T11:15:00+00:00 [category] => Array ( [0] => estero ) [category_name] => Array ( [0] => Estero ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1764587700000 ) ) [8] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 502499 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => In un mercato globale in cui il turismo internazionale si conferma uno dei principali driver di crescita per il settore retail, comprendere i comportamenti d’acquisto dei viaggiatori diventa un vantaggio competitivo decisivo. Tra riprese asimmetriche, nuovi segmenti ad alta capacità di spesa e l’evoluzione digitale dell’esperienza in boutique, il Tax Free Shopping continua a rappresentare un osservatorio privilegiato per leggere le dinamiche del lusso e dell’attrattività delle destinazioni. Con Stefano Rizzi, managing director Italy di Global Blue, analizziamo i trend che stanno ridisegnando il profilo dello shopper globale, il ruolo strategico dei dati nei processi decisionali di brand e destinazioni, e le innovazioni digitali che stanno trasformando l’ecosistema del turismo dello shopping. Quali sono oggi i principali trend nei comportamenti di acquisto dei turisti internazionali in Italia e in Europa, e quali mercati stanno mostrando la ripresa più significativa? Nei primi nove mesi del 2025 il mercato europeo del lusso Tax Free ha mostrato una buona resilienza, mantenendosi sostanzialmente stabile (+1%) grazie all’aumento della spesa media per shopper (+2%) e al contributo di alcune nazionalità chiave. In particolare si nota una crescita della spesa dei turisti americani e dei viaggiatori provenienti dai Paesi del Golfo, che registrano l’importo medio più elevato del mercato (6.000 euro), mentre manca ancora il pieno ritorno dello shopper cinese, con livelli di spesa inferiori di oltre il 40% rispetto al pre-pandemia. A trainare la crescita sono gli shopper UHNWI che hanno permesso al mercato di chiudere il periodo con il segno “+”. Si tratta di un 4% di consumatori, in grado però di contribuire al 42% dei volumi complessivi. Facendo poi un approfondimento sull’Italia, il nostro Paese continua a distinguersi perché riesce a combinare in modo unico heritage, qualità del prodotto e ospitalità, un mix che rappresenta un forte vantaggio competitivo nel turismo dello shopping. Milano si conferma la capitale nazionale del lusso Tax Free e una delle piazze europee più attrattive per i top spender internazionali. Roma mantiene stabilmente il secondo posto per volumi, seguita da Firenze. Inoltre si registrano ottime performance nelle mete stagionali come Capri, Taormina, Porto Cervo e Como, anche grazie all’abbassamento a 70 euro della soglia per accedere al Tax Free Shopping. Un provvedimento che ha favorito lo sviluppo di nuove aree e categorie di spesa, aprendo questa opportunità a nuovi shopper e nazionalità, come i turisti sudamericani, che prima non ne beneficiavano appieno. In che modo i dati tax free e le analisi sui flussi di spesa possono supportare destinazioni, outlet e brand nel definire strategie più efficaci di attrazione e fidelizzazione dei turisti? I dati e le analisi sul Tax Free Shopping che mettiamo a disposizione sono riconosciuti dal mercato sempre più come uno strumento strategico per attrarre e fidelizzare i turisti internazionali, in particolare quelli ad alta capacità di spesa. Con informazioni puntuali su nazionalità, livelli di spesa e comportamenti d’acquisto aiutiamo gli operatori a identificare i segmenti più rilevanti e a calibrare assortimenti in boutique, servizi e attività promozionali sulla base dei flussi reali. Attraverso reportistica personalizzata, ricorso a un database di oltre 7 milioni di turisti e campagne marketing targettizzabili, aiutiamo i brand a costruire strategie commerciali più mirate e una shopping experience più fluida. Che si traduce poi in un impatto diretto sulle probabilità di conversione e di ritorno in negozio del viaggiatore internazionale. Come stanno evolvendo i vostri servizi digitali, e in che modo possono migliorare l’esperienza d’acquisto del viaggiatore e rafforzare l’ecosistema dello shopping tourism? La trasformazione digitale è da sempre al centro della nostra strategia con un obiettivo chiaro: rendere l’esperienza di shopping più semplice, trasparente e integrata lungo tutta la customer journey del turista. Lo facciamo attraverso soluzioni che permettono al viaggiatore di monitorare in tempo reale lo stato dei rimborsi, ricevere notifiche personalizzate e accedere a servizi di assistenza più rapidi con un customer care intelligente. Sul fronte merchant, le nuove soluzioni digitali semplificano i processi in boutique e permettono di velocizzare le operazioni di emissione: un tema da sempre centrale. Le soluzioni di digital marketing, inoltre, aiutano i brand ad aumentare drive to store e vendite. Parallelamente, stiamo continuando a investire nei nostri strumenti di analytics per fornire a brand, retailer e operatori turistici insight ancora più granulari sui flussi di spesa dei viaggiatori, sui comportamenti di acquisto e sulle dinamiche di mercato. Questo aiuta l’intero ecosistema a prendere decisioni più informate e a costruire offerte più mirate per i turisti internazionali. A tutto ciò si affiancano gli investimenti in totem digitali, per supportare le Dogane e gli shopper in fase di validazione delle fatture Tax Free. Il nostro impegno è continuare su questa strada, integrando sempre di più tecnologia, dati e servizi per sostenere la crescita del turismo dello shopping e valorizzare il ruolo dell’Italia come destinazione premium. [post_title] => Come sta cambiando lo shopping Tax Free: trend, big spender e strategie [post_date] => 2025-11-27T11:50:35+00:00 [category] => Array ( [0] => mercato_e_tecnologie ) [category_name] => Array ( [0] => Mercato e tecnologie ) [post_tag] => Array ( [0] => shopping-tourism ) [post_tag_name] => Array ( [0] => Shopping Tourism ) ) [sort] => Array ( [0] => 1764244235000 ) ) ) { "size": 9, "query": { "filtered": { "query": { "fuzzy_like_this": { "like_text" : "explora journeys e hilton insieme in hilton honors adventures" } }, "filter": { "range": { "post_date": { "gte": "now-2y", "lte": "now", "time_zone": "+1:00" } } } } }, "sort": { "post_date": { "order": "desc" } } }{"took":56,"timed_out":false,"_shards":{"total":5,"successful":5,"failed":0},"hits":{"total":396,"max_score":null,"hits":[{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"503442","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Explora Journeys e Hilton insieme per lo sviluppo di una nuova partnership. L'accordo prevede per Hilton il lancio di Hilton Honors Adventures, un’estensione del programma fedeltà dedicata ai viaggi d’avventura e immersivi, con Explora come partner esclusivo per i viaggi oceanici di lusso.\r

\r

Entro l’estate 2026, i membri Hilton Honors potranno accumulare e riscattare punti per salpare a bordo delle navi Explora Journeys, in itinerari dal Mediterraneo al Nord Europa, ai Caraibi e oltre. Da oggi fino al 7 giugno 2026, per celebrare l’annuncio della partnership con Explora, i membri Hilton Honors possono usufruire di un’offerta in anteprima.\r

16 Journeys selezionati\r

Pur potendo scegliere tra tutti gli itinerari globali di Explora Journeys, una selezione curata di 16 Journeys è stata messa in evidenza per questa offerta preview. La selezione introduce i membri Hilton Honors all’esperienza del viaggio oceanico, con vantaggi esclusivi applicati a questi itinerari.\r

\r

Anna Nash, presidente di Explora Journeys, ha dichiarato: «Questa partnership unisce due brand impegnati nel viaggio consapevole e nella scoperta profonda. In Explora crediamo nel dare ai nostri ospiti il tempo e lo spazio per rallentare, scegliere con intenzione e sentirsi davvero in sintonia con l’ambiente che li circonda; lo chiamiamo ocean state of mind. Insieme stiamo offrendo ai membri Hilton Honors un soggiorno in mare che combina la libertà dell’oceano con il calore di un’autentica ospitalità. Il nostro obiettivo è semplice: creare momenti che siano spontanei, personali e curati con attenzione, guidati dal nostro costante impegno verso il benessere degli ospiti».\r

\r

Chris Silcock, presidente, global brands and commercial services di Hilton, ha aggiunto: «Explora Journeys rappresenta l’apice dei viaggi oceanici di lusso e delle esperienze senza eguali. Questa nuova partnership crea il momento perfetto per lanciare Hilton Honors Adventures, introducendo nuovi modi per i nostri membri di vivere destinazioni iconiche e luoghi ancora poco conosciuti in tutto il mond».\r

\r

","post_title":"Explora Journeys e Hilton insieme in \"Hilton Honors Adventures\"","post_date":"2025-12-09T13:17:59+00:00","category":["tour_operator"],"category_name":["Tour Operator"],"post_tag":[]},"sort":[1765286279000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"503035","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Gli appassionati della serie televisiva animata \"Bluey\" incontreranno Bluey e Bingo nei resort Disneyland e Disney World e sulle navi di Disney Cruise Line.\r

Un nuovo spettacolo, \"Bluey's Best Day Ever!\", debutterà il 22 marzo al Fantasyland Theatre di Disneyland in California. Il teatro diventerà la sede della scuola di Bluey. Il gioco interattivo, come riporta Travel Weekly, si svolgerà in un villaggio degli gnomi e in un giardino delle fate a grandezza naturale. Bluey e Bingo si esibiranno dal vivo sul palco per tutta la giornata, insieme ad attori e musicisti, condividendo la musica e i giochi che i fan conoscono bene. Cibo a tema sarà in vendita alla Troubadour Tavern. \r

\r

Durante l'estate Bluey e Bingo inizieranno a fare la loro comparsa al Disney's Animal Kingdom Park in Florida. Le sorelle saranno presenti anche alla Conservation Station, dove giocheranno e balleranno con i visitatori.\r

\r

Il prossimo anno, le sorelle organizzeranno anche incontri di benvenuto e feste danzanti su alcune crociere Disney, tra cui la festa mattutina Wakey Wakey, il quiz per famiglie Who's Behind the Curtain e il Pyjama Bash.\r

Gli eventi\r

In California e Florida, l'attrazione di Star Wars Millennium Falcon: Smugglers Run avrà una nuova storia basata sul film \"The Mandalorian and Grogu\" il 22 maggio. Il film debutterà quel fine settimana.\r

\r

A Disneyland, i festeggiamenti per il 70° anniversario del resort si concluderanno il 9 agosto.\r

\r

Il 2 luglio, l'attrazione Soarin' debutterà con la nuova \"Soarin' Across America\" ​​al Disney's California Adventure, in occasione del 250° anniversario del Paese. Disney ha annunciato che l'esperienza arriverà anche al Disney World in Florida la prossima estate, ma non è stata ancora indicata una data precisa.\r

\r

","post_title":"Disneyland e Disney World: al via la nuova attrazione ispirata a Bluey","post_date":"2025-12-03T12:48:38+00:00","category":["tour_operator"],"category_name":["Tour Operator"],"post_tag":[]},"sort":[1764766118000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"502943","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"[caption id=\"attachment_450907\" align=\"alignleft\" width=\"300\"] Giuseppe Ira[/caption]\r

\r

Intrattenere e divertire, promuovendo al contempo strumenti educativi funzionali alla crescita emotiva dei bambini e consigli indirizzati ai genitori, affinché possano accompagnare con la giusta consapevolezza i progressi dei loro piccoli: da sempre in prima linea nell’accoglienza delle famiglie, il parco a tema Leolandia presta grande attenzione alla selezione dei contenuti rivolti ai propri ospiti.\r

Un esempio tra i più significativi è la storica presenza al parco di Bing, personaggio della serie animata che, oltre a rappresentare un fenomeno internazionale dell’intrattenimento per bambini in età prescolare è riconosciuto dagli esperti dell’infanzia come modello positivo per la sua capacità di riflettere il mondo interiore dei più piccoli e prepararli al grande viaggio della vita.\r

\r

Progetto collettivo\r

Un ruolo, questo, valorizzato recentemente dalla campagna “Essere pronti alla vita… È una cosa da Bing!”, realizzata con l’avvallo di psicologi, pedagogisti, educatori e operatori sociali. La campagna ha identificato una selezione di episodi della serie mettendo in luce come, attraverso le sue peripezie, Bing aiuti i bambini a riconoscere emozioni primarie quali sorpresa, frustrazione, entusiasmo e tristezza, inserendole in esperienze quotidiane comprensibili e autentiche. In questo modo, i piccoli spettatori imparano, tra le altre cose, a rialzarsi dopo una caduta, fare nuove amicizie, accettare il distacco o chiedere scusa.\r

Il contributo di Leolandia al progetto si concretizza nella promozione degli episodi alla fine degli appuntamenti live giornalieri dedicati a Bing e Flop, nei quali i bambini ripercorrono insieme ai loro beniamini le avventure vissute al parco, tra giostre, sorprese e scoperte. A ciò si aggiunge un’attivazione social dedicata alla diffusione del messaggio, fondato sul connubio tra divertimento e qualità educativa.\r

Giuseppe Ira, Presidente Leolandia, dichiara: “Siamo consapevoli del valore del tempo libero trascorso in famiglia, per questo puntiamo alla qualità: il nostro obiettivo è offrire esperienze che vadano oltre il semplice incontro con un personaggio o il divertimento fine a sé stesso, trasformandole in vere occasioni di crescita, all’interno di un luogo che da anni pone la famiglia al centro della propria identità”.","post_title":"Leolandia punta sugli strumenti educativi per la crescita dei bambini","post_date":"2025-12-02T13:38:48+00:00","category":["mercato_e_tecnologie"],"category_name":["Mercato e tecnologie"],"post_tag":[]},"sort":[1764682728000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"502909","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"L'hotel The St. Regis di Roma ha accolto questa mattina la conferenza stampa degli Italian Tourism Awards – The Night of Excellence, l’evento ideato da MHR – MediaHotelRadio che ogni anno racconta e premia la professionalità, la creatività e la dedizione che compongono il grande mosaico del turismo italiano: 15 categorie in concorso per oltre 300 candidati e soltanto 45 finalisti in lizza per aggiudicarsi il microfono d’oro.\r

\r

Quest’anno, il premio raggiunge una maturità nuova, entrando in televisione su Rai2, dove sarà trasmesso il 16 dicembre in seconda serata, mentre la cerimonia ufficiale si svolgerà il 10 dicembre alle 18 negli stessi spazi storici dell’hotel.\r

\r

Debora Garlando, ceo di MHR e ideatrice del premio, ha aperto l’incontro visibilmente emozionata. “Competenze e creatività delle persone sono formule magiche che, miste a passione e impegno, rendono le destinazioni, la cultura e la storia del luogo, un viaggio incantevole. Era necessario creare uno spazio riconoscibile per promuovere i valori del turismo italiano e celebrare le eccellenze”. Ha quindi ricordato come il progetto sia nato durante il Covid, in un momento difficile in cui si sentiva la necessità di sostenere chi, nonostante tutto, continuava a tenere accesa la fiaccola del turismo italiano. Garlando ha spiegato il tema scelto per questa edizione, La magia del turismo, un concetto che si rifà alla capacità tutta umana di creare valore attraverso il talento, l’ingegno, la passione e la professionalità.\r

\r

\r

\r

Categorie e Nominations 2025\r

Durante la conferenza sono state presentate le categorie in gara e le nominations 2025. A condurre l’annuncio è stato Palmiro Noschese, presidente della giuria e figura di riferimento dell’hôtellerie di lusso.\r

Destinazioni Italiane: Cinque Terre, Regione Liguria. Cortina d’Ampezzo, Regione Veneto. Ischia, Regione Campania\r

Travel Italy: Nicolaus, Ota Viaggi, Futura Vacanze\r

Trasporti e Mobilità: Frecciarossa, MSC Crociere, Prime Rent Exclusive\r

Grandi Eventi: Rome Foil Festival, Bracciano. TedX, Forte dei Marmi. Concorso Ippico Internazionale di Roma, Roma\r

Hotel: Forte Village, Pula (Cagliari). Vivosa Apulia Resort, Marina di Ugento (Lecce). Verdura Resort, Sciacca (Agrigento)\r

New Hospitality: The Padel Resort, Como. The Social Hub, Roma. Glamping & Spa Terme dei Vulci, Canino (Viterbo)\r

Spa & Wellness: Health Clinic Longlife Formula, Castrocaro Terme. Fonteverde, San Casciano dei Bagni (Siena). De Montel Terme, Milano\r

Ristoranti: Mirabelle, Roma. Villa Corallo, Sant’Omero (Teramo). Twiga, Milano\r

International: Cisalpina Tours. Explora Journeys. On Location, Hospitality Olimpiadi Invernali Milano-Cortina\r

Innovazione: Dante per i Borghi, progetto di Massimiliano Finazzer Flory (direttore artistico). Palazzo di Varignana, Metodo Acquaviva (Castel San Pietro Terme, Bologna). Blastness, fondatore e presidente Andrea Delfini\r

Start-up: Tasting Opera, itinerante. Stradivaria, Roma. Strappa-La, itinerante\r

Media e Racconti di Viaggio: Dante per i Borghi, Massimiliano Finazzer Flory (direttore artistico). Dove, Magazine RCS. Francesco Gasparri, giornalista Rai1\r

Turismo Sostenibile: Zacchera Hotels, Lago Maggiore. Vivosa Apulia Resort, Marina di Ugento (Lecce). Naturalis Bio Resort, Santa Maria di Leuca (Lecce)\r

Donna del Turismo – alla memoria di Elena David: Lucia Magnani, fondatrice AD Health Clinic. Carmela Colaiacovo, ad Tourist SpA, presidente FiSCE, Il Sole 24 Ore. Sara Digiesi, ceo BWH Hotels Italy & South-East Europe\r

Manager dell’Anno: Tommaso Tanzilli, presidente di Ferrovie dello Stato Italiane. Marco Gilardi, senior operations director Italia & Usa Minor Hotels Group. Andrea Delfini, fondatore e presidente Blastness\r

Al fianco dell’iniziativa, in rappresentanza di Roma Capitale, è intervenuto l’assessore ai Grandi Eventi, Turismo, Sport e Moda Alessandro Onorato. Nelle sue parole, la fotografia di una città che non cresce per caso, ma grazie a un lavoro strutturale iniziato negli ultimi anni. Ha ricordato che il turismo romano nel 2025 è cresciuto del 5,5 per cento, un dato particolarmente significativo se confrontato con il 2019, considerato anno record, quando la crescita era dell’1,8 per cento. Roma oggi corre tre volte più veloce rispetto alla stagione pre-Covid, con un’occupazione in aumento e un soggiorno medio che ha superato le 2,7 notti, segno di un interesse più profondo e consapevole verso la città.\r

\r

Onorato ha enfatizzato il peso dei grandi eventi nella strategia turistica della Capitale. La Maratona di Roma, con oltre l’80 per cento di partecipanti stranieri, è l’esempio più evidente di come sport e turismo possano procedere insieme generando indotto, reputazione internazionale e distribuzione territoriale dei flussi.\r

\r

[gallery ids=\"502923,502924,502925,502926,502928,502929\"]\r

\r

","post_title":"Italian Tourism Awards 2025: svelate le terne finaliste di ogni categoria","post_date":"2025-12-02T12:55:21+00:00","category":["mercato_e_tecnologie"],"category_name":["Mercato e tecnologie"],"post_tag":[]},"sort":[1764680121000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"502914","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Pieno rilancio per Aqaba, destinazione strategica per la Giordania che registra una crescita complessiva forte: +9,2%, superando 710,000 visitatori entro settembre 2025 con record eccezionali: gennaio e aprile guidano con +103,8% e +52,4%.\r

\r

I dati e i nuovi progetti sono stati presentati in occasione del Workshop The Jordan Inbound Tour Operators Association (Jitoa). L’Associazione dei tour operator inbound della Giordania (Jitoa), insieme ai partner e sponsor Aseza/Aqaba Special Economic Zone Authority e Royal Jordanian, hanno incontrato il trade italiano con un doppio evento in collaborazione con Travel Open Day che si è svolto a Roma e a Milano, sotto l’alto patrocinio di sua eccellenza Qais Abu Dayyah, ambasciatore del Regno Hashemita di Giordania in Italia.\r

\r

Nonostante la situazione geopolitica, i dati mostrano una tendenza in crescita segnalando una ripresa significativa dopo il momento più difficile del 2024. \r

\r

«Il mercato italiano - ha commentato Thabet Al - Nabulsi, Tourism Commissioner Aseza - oggi vive una ripresa cauta e costante con 6.054 arrivi, anche se i numeri sono ancora lontani dopo aver raggiunto il picco post pandemico con 38.527 presenze e anche a causa del forte calo del 2024 dovuta alla guerra a Gaza e all'instabilità regionale. E' importante sottolineare che il mercato italiano mantiene un alto potenziale per cultura, diving e sole invernale».\r

\r

Nonostante le difficoltà del mercato europeo, Aqaba ha registrato performance eccezionali in altri segmenti. Gennaio e aprile 2025 hanno segnato incrementi straordinari rispettivamente del 103,8% e del 52,4% rispetto all'anno precedente, trainati principalmente dal turismo domestico, dai paesi del Golfo Persico e dall'Asia.\r

\r

L'evento è stato l'occasione per delineare il piano strategico che si articola su tre direttrici principali.\r

\r

«Aqaba ambisce al turismo Mice, a diventare un punto di riferimento per congressi, conferenze ed esposizioni. L'obiettivo è attrarre il turismo d'affari per garantire flussi costanti durante tutto l'anno, riducendo la dipendenza dalla stagionalità.\r

Inoltre, - ha proseguito Al- Nabulsi - la destinazione punta sulla creazione di pacchetti integrati che combinino le immersioni nelle acque cristalline del mar Rosso con le avventure nel deserto rosso del Wadi Rum, patrimonio Unesco distante solo un'ora. L'ecoturismo e le esperienze culturali autentiche sono al centro della proposta, con l'obiettivo di aumentare la durata media dei soggiorni.\r

\r

Il terzo elemento riguarda la sostenibilità in ogni aspetto dello sviluppo turistico. Il piano prevede il supporto al turismo comunitario, la promozione di certificazioni eco-friendly, la riduzione dell'impatto ambientale e la massimizzazione dei benefici economici per le comunità locali.\r

Questa scelta risponde a una tendenza globale sempre più marcata: i viaggiatori, soprattutto le nuove generazioni, cercano esperienze autentiche e responsabili. \r

\r

(Manuela Ippolito)\r

\r

","post_title":"Giordania: Aqaba punta sulla crescita dei flussi dal mercato italiano","post_date":"2025-12-02T12:49:35+00:00","category":["estero"],"category_name":["Estero"],"post_tag":[]},"sort":[1764679775000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"502860","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Explora Journeys organizzerà la sua prima crociera intorno al mondo nel 2029, una navigazione di 128 giorni a bordo di Explora I.\r

\r

Le tappe\r

La crociera, come riporta Travel Weekly, partirà da Dubai il 6 gennaio 2029 e si concluderà il 14 maggio a Barcellona. Gli ospiti visiteranno 29 paesi o territori e 63 destinazioni in totale. Navigando verso est da Dubai, il viaggio attraverserà l'Asia meridionale e sud-orientale, l'Australia e la Nuova Zelanda, per poi attraversare il Pacifico e risalire la costa del Sud America e attraversare il canale di Panama. Attraverserà poi l'America Centrale, i Caraibi e la costa orientale degli Stati Uniti prima di attraversare l'Atlantico e concludersi nel Mediterraneo. \r

\r

L'itinerario prevede 12 pernottamenti e segna anche la prima visita di Explora in Australia e Nuova Zelanda. Le prenotazioni apriranno a febbraio.\r

\r

Intanto, la compagnia ha due navi in ​​servizio; Explora III dovrebbe entrare in servizio la prossima estate , seguita da Explora IV nell'aprile 2027.\r

\r

","post_title":"Explora Journeys: nel 2029 la prima crociera intorno al mondo","post_date":"2025-12-02T11:02:29+00:00","category":["tour_operator"],"category_name":["Tour Operator"],"post_tag":[]},"sort":[1764673349000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"502858","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Fincantieri si prepara a un esercizio 2026 da record. Luigi Matarazzo, general manager responsabile della divisione navi mercantili, in un post su Linkedin ha scritto: «Il 2026 sarà un anno sfidante, come siamo abituati. Consegneremo, per la prima volta nel mondo, otto navi da crociera in cinque cantieri diversi, faremo 2,6 milioni di ore di ingegneria, crescendo ulteriormente rispetto alle 2,4 di quest’anno. Come divisione Navi Mercantili compriamo dalla nostra filiera più di 3,5 miliardi di euro di oggetti che andranno a bordo delle nostre navi».\r

“Nel nostro lavoro – ha proseguito il manager in un intervento riportato da Shippingitaly – non esiste il fuoriclasse solitario, esiste una squadra. Ed è grazie alla squadra che ogni giorno facciamo tanto, e lo facciamo bene. Operiamo in un mercato cruise in ottima salute, con gli armatori che registrano livelli di booking superiori al pre-Covid e una ripresa di molti segmenti, dal luxury in poi. Un momento positivo che abbiamo saputo cogliere, e che dobbiamo continuare a leggere e cavalcare attraverso il ringiovanimento delle flotte, l’efficientamento energetico e l’impegno su combustibili alternativi».\r

Le navi in consegna\r

Le otto nuove navi destinate a debuttare nel 2026 sono sette unità da crociera e un traghetto costruito a Palermo. Si partirà con Four Seasons I in costruzione ad Ancona, seguita da Norwegian Luna per Norwegian Cruise Line in via di completamento a Marghera. La terza nuova costruzione che verrà consegnata a Monfalcone il prossimo anno sarà Mein Schiff Flow ordinata da Tui Cruises, cui farà seguito ad Ancona sempre nel secondo semestre Viking Mira destinata a entrare nella flotta di Viking Ocean Cruises.\r

\r

In estate arriverà Explora III, in via di completamento a Genova Sestri Ponente e operativa da metà anno per Explora Journeys, mentre nel secondo semestre Fincantieri consegnerà ad Ancona Viking Libra sempre a Viking Ocean Cruises - la prima nave da crociera alimentata a idrogeno - e infine la Seven Seas Prestige a Regent Seven Seas Cruises del gruppo Ncl costruita a Marghera.\r

\r

\r

","post_title":"Fincantieri: 2026 con il botto. In consegna sette navi da crociera","post_date":"2025-12-02T09:20:25+00:00","category":["tour_operator"],"category_name":["Tour Operator"],"post_tag":[]},"sort":[1764667225000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"502711","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Las Vegas sorprende il visitatore in cerca di una vacanza alternativa con una vasta scelta di attività all'aperto: 40 km a nord dalla Strip si possono indossare le scarpe da trekking per percorrere uno dei 26 sentieri del Red Rock Canyon, che superano i 65km di lunghezza e offrono percorsi adatti a ogni escursionista e cavallerizzo.\r

\r

Per chi vuole invece scattare fotografie uniche tra rocce di arenaria rossa o scoprire la variegata fauna locale, con mufloni e lucertole colorate, a un’ora da Las Vegas si trova il Valley of Fire State Park. In meno di un’ora si raggiunge anche l'area alpina del Mount Charleston: ideale per le passeggiate estive e adatta allo sci e allo snowboard durante l’inverno.\r

\r

Questo territorio del Nevada è perfetto anche per chi ama viaggiare su un lussuoso fuoristrada: seguendo il tour Red Rock Rocky Gap Off-Road, in 4 ore si raggiunge la città fantasma di Eldorado. Si possono anche lasciare i sentieri battuti per vivere emozionanti avventure: il SunBuggy Fun Rentals propone percorsi su veicoli fuoristrada personalizzati progettati con roll-bar a 360 gradi per garantire la massima sicurezza, mentre i tour di Pink Adventure Tours esplorano il terreno desertico accidentato. Per gli appassionati di auto Las Vegas ha pensato anche al circuito Speedvegas, ispirato alla Formula1: 2km con 10 curve mozzafiato e lunghi rettilinei ad alta velocità su cui guidare supercar come Ferrari, Lamborghini o Porsche. È parte della ricca offerta di intrattenimento anche il Dig This Vegas: un parco giochi dove guidare ruspe e bulldozer e dedicarsi alle costruzioni con l’intera famiglia.\r

\r

Un modo alternativo per scoprire Las Vegas senza lasciare il centro è un viaggio con la SlotZilla Zipline che corre sopra Fremont Street e consente di percorrere 300m raggiungendo i 56km orari di velocità. Si possono anche vivere avventure rilassanti o emozionanti sull’acqua: non lontano dalla Strip di Las Vegas c’è un lago di circa 1,5km2 dove praticare attività acquatiche. Dal kajak alla stand-up paddleboard, dal flyboard al jetpack, fino all'e-foiling: una tavola da surf a idrogetto elettrica per planare sulla superficie del lago. Anche la Lake Mead National Recreation Area è un’oasi d’acqua nel deserto con oltre 750 miglia di costa. Tante le esperienze disponibili, tra cui una crociera di 90 minuti fino alla diga Hoover, a bordo di un battello a ruota a pale.\r

\r

Dopo aver vissuto una giornata di scoperta si torna alle architetture futuristiche di Las Vegas, alle vivaci arcade e ai luminosi teatri dove immergersi nell’offerta di intrattenimento della città, in continua evoluzione. Emozionante la visita dell’immensa The Sphere: dall’esterno uno schermo led sferico brilla sulla città, mentre all’interno lo spettatore si immerge nella proiezione rinnovata e adattata allo schermo de Il Mago di Oz. La pellicola è quella interpretata da Judy Garland nel 1939 e, ancora oggi, conquista gli spettatori dimostrando di essere la Favola per antonomasia degli Stati Uniti. Ricco e variegato il programma degli eventi e spettacoli allestiti nelle diverse e sontuose location della città: dallo show colorato Absinthe al Mad Apple del Cirque de Soleil, dai concerti agli spettacoli di magia, alle commedie, ai tanti stupefacenti shows. Senza dimenticare le citazioni del passato, come il divertente e coinvolgente Disco Show proposto da The Linq Hotel al ritmo degli anni ‘70.\r

(Chiara Ambrosioni)\r

\r

[gallery ids=\"502715,502712,502714\"]","post_title":"Las Vegas: patria dello spettacolo e di un’inaspettata offerta di attività outdoor","post_date":"2025-12-01T11:15:00+00:00","category":["estero"],"category_name":["Estero"],"post_tag":[]},"sort":[1764587700000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"502499","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"In un mercato globale in cui il turismo internazionale si conferma uno dei principali driver di crescita per il settore retail, comprendere i comportamenti d’acquisto dei viaggiatori diventa un vantaggio competitivo decisivo. Tra riprese asimmetriche, nuovi segmenti ad alta capacità di spesa e l’evoluzione digitale dell’esperienza in boutique, il Tax Free Shopping continua a rappresentare un osservatorio privilegiato per leggere le dinamiche del lusso e dell’attrattività delle destinazioni. \r

\r

Con Stefano Rizzi, managing director Italy di Global Blue, analizziamo i trend che stanno ridisegnando il profilo dello shopper globale, il ruolo strategico dei dati nei processi decisionali di brand e destinazioni, e le innovazioni digitali che stanno trasformando l’ecosistema del turismo dello shopping.\r

Quali sono oggi i principali trend nei comportamenti di acquisto dei turisti internazionali in Italia e in Europa, e quali mercati stanno mostrando la ripresa più significativa?\r

Nei primi nove mesi del 2025 il mercato europeo del lusso Tax Free ha mostrato una buona resilienza, mantenendosi sostanzialmente stabile (+1%) grazie all’aumento della spesa media per shopper (+2%) e al contributo di alcune nazionalità chiave. In particolare si nota una crescita della spesa dei turisti americani e dei viaggiatori provenienti dai Paesi del Golfo, che registrano l’importo medio più elevato del mercato (6.000 euro), mentre manca ancora il pieno ritorno dello shopper cinese, con livelli di spesa inferiori di oltre il 40% rispetto al pre-pandemia. A trainare la crescita sono gli shopper UHNWI che hanno permesso al mercato di chiudere il periodo con il segno “+”. Si tratta di un 4% di consumatori, in grado però di contribuire al 42% dei volumi complessivi. \r

\r

Facendo poi un approfondimento sull’Italia, il nostro Paese continua a distinguersi perché riesce a combinare in modo unico heritage, qualità del prodotto e ospitalità, un mix che rappresenta un forte vantaggio competitivo nel turismo dello shopping. Milano si conferma la capitale nazionale del lusso Tax Free e una delle piazze europee più attrattive per i top spender internazionali. Roma mantiene stabilmente il secondo posto per volumi, seguita da Firenze. Inoltre si registrano ottime performance nelle mete stagionali come Capri, Taormina, Porto Cervo e Como, anche grazie all’abbassamento a 70 euro della soglia per accedere al Tax Free Shopping. Un provvedimento che ha favorito lo sviluppo di nuove aree e categorie di spesa, aprendo questa opportunità a nuovi shopper e nazionalità, come i turisti sudamericani, che prima non ne beneficiavano appieno.\r

In che modo i dati tax free e le analisi sui flussi di spesa possono supportare destinazioni, outlet e brand nel definire strategie più efficaci di attrazione e fidelizzazione dei turisti?\r

I dati e le analisi sul Tax Free Shopping che mettiamo a disposizione sono riconosciuti dal mercato sempre più come uno strumento strategico per attrarre e fidelizzare i turisti internazionali, in particolare quelli ad alta capacità di spesa. Con informazioni puntuali su nazionalità, livelli di spesa e comportamenti d’acquisto aiutiamo gli operatori a identificare i segmenti più rilevanti e a calibrare assortimenti in boutique, servizi e attività promozionali sulla base dei flussi reali. Attraverso reportistica personalizzata, ricorso a un database di oltre 7 milioni di turisti e campagne marketing targettizzabili, aiutiamo i brand a costruire strategie commerciali più mirate e una shopping experience più fluida. Che si traduce poi in un impatto diretto sulle probabilità di conversione e di ritorno in negozio del viaggiatore internazionale. \r

Come stanno evolvendo i vostri servizi digitali, e in che modo possono migliorare l’esperienza d’acquisto del viaggiatore e rafforzare l’ecosistema dello shopping tourism?\r

La trasformazione digitale è da sempre al centro della nostra strategia con un obiettivo chiaro: rendere l’esperienza di shopping più semplice, trasparente e integrata lungo tutta la customer journey del turista. Lo facciamo attraverso soluzioni che permettono al viaggiatore di monitorare in tempo reale lo stato dei rimborsi, ricevere notifiche personalizzate e accedere a servizi di assistenza più rapidi con un customer care intelligente. Sul fronte merchant, le nuove soluzioni digitali semplificano i processi in boutique e permettono di velocizzare le operazioni di emissione: un tema da sempre centrale. Le soluzioni di digital marketing, inoltre, aiutano i brand ad aumentare drive to store e vendite.\r

\r

Parallelamente, stiamo continuando a investire nei nostri strumenti di analytics per fornire a brand, retailer e operatori turistici insight ancora più granulari sui flussi di spesa dei viaggiatori, sui comportamenti di acquisto e sulle dinamiche di mercato. Questo aiuta l’intero ecosistema a prendere decisioni più informate e a costruire offerte più mirate per i turisti internazionali.\r

A tutto ciò si affiancano gli investimenti in totem digitali, per supportare le Dogane e gli shopper in fase di validazione delle fatture Tax Free. \r

\r

Il nostro impegno è continuare su questa strada, integrando sempre di più tecnologia, dati e servizi per sostenere la crescita del turismo dello shopping e valorizzare il ruolo dell’Italia come destinazione premium.","post_title":"Come sta cambiando lo shopping Tax Free: trend, big spender e strategie","post_date":"2025-11-27T11:50:35+00:00","category":["mercato_e_tecnologie"],"category_name":["Mercato e tecnologie"],"post_tag":["shopping-tourism"],"post_tag_name":["Shopping Tourism"]},"sort":[1764244235000]}]}}