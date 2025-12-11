Tenne Lodges & Chalets, nuova promozione tra relax e mercatini di Natale Tenne Lodges & Chalets di Racines invita a sfogliare il tradizionale calendario dell’avvento, perché è proprio in questo che si trova il regalo che ha deciso di proporre ai suoi ospiti. La promozione flash pensata per il mese di dicembre offre un soggiorno di quattro notti al prezzo di tre. La stagione è iniziata in piena regola con la neve abbondante: tutto è pronto per una vacanza all’insegna di sport, lusso e relax tra le montagne dell’Alto Adige. La proposta è valida per soggiorni di quattro notti, precisamente dal 14 al 18 o dal 20 al 24 dicembre 2025, che sono in promozione speciale: chi sceglie il Tenne Lodges & Chalets ha in regalo una notte di vacanza. Una giornata in più nella quale trascorrere piacevoli momenti sulle piste, lasciarsi avvolgere dal piacere di un massaggio o di una sauna calda nella Spa, viziare il palato al ristorante con i manicaretti proposti dallo chef e ispirati alla tradizione e alla stagione. Questo è anche il periodo dei mercatini natalizi, e quello della vicina Vipiteno, allestito nella piazza centrale del borgo dominato dall’antica Torre dei Dodici, è uno dei più suggestivi dell’intero arco alpino. Condividi

