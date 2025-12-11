Aeroporto Palermo proiettato oltre i 9,2 mln di passeggeri per fine 2025 Novembre nel segno della crescita per l’aeroporto Falcone Borsellino di Palermo, che registra 576.481 passeggeri, il +6,5% rispetto al 2024 (541.486). Secondo i dati Gesap, società di gestione dello scalo palermitano, nel periodo gennaio-novembre lo scalo totalizza 8.603.332 passeggeri (+3,13% sul 2024), con 56.903 voli complessivi. E le proiezioni indicano che a dicembre transiteranno circa 600.000 passeggeri (+6%), portando l’aeroporto oltre quota 9,2 milioni a fine anno (8,9 milioni nel 2024): un nuovo record storico. Sul fronte internazionale, il traffico rappresenta oggi il 34,1% del volume annuo, mentre nel mese di novembre incide per il 24,3% (140 mila passeggeri). Crescono il domestico (+2,5%) e, soprattutto, l’internazionale (+21%).

La Germania risulta il primo mercato a novembre, con un’incidenza del 21% (+12%), seguita dalla Spagna (+30%), con la Polonia come paese con la crescita più forte.

Da luglio 2025 la tariffa aeroportuale media è diminuita del 20%, a seguito dell’applicazione dei Nuovi modelli di Regolazione sul periodo regolatorio in corso. “I risultati di novembre confermano il trend e la forte spinta che abbiamo impresso dalla seconda metà dell’anno su tutti gli indicatori di performance – dice Gianfranco Battisti, amministratore delegato di Gesap – Investimenti, sostenibilità, customer experience associati all’ottimizzazione dei ricavi e degli indicatori economici sono frutto di una crescita mirata, programmata e non casuale, ma fanno parte di una strategia industriale chiara, che ha agito contemporaneamente sui ricavi e sulla razionalizzazione dei costi. In particolare – continua Battisti – l’espansione del non aviation retail, food & beverage, parcheggi, servizi al passeggero e valorizzazione degli spazi sono le leve che stanno spingendo lo scalo verso un modello più moderno, diversificato e competitivo”. Gesap ha avviato azioni strutturali che stanno già producendo effetti, come le “nuove rotte internazionali, un percorso deciso di efficientamento, la revisione dei processi operativi e un nuovo approccio alla qualità del servizio. Il secondo semestre di quest’anno ha dimostrato che l’aeroporto di Palermo ha un potenziale straordinario e che, con le scelte giuste, può crescere più della media del mercato. Ci stiamo preparando a un 2026 di ulteriore sviluppo: più connettività, più servizi, più digitalizzazione e un’offerta commerciale ispirata e focalizzata sui bisogni del passeggero”. Condividi

Articoli che potrebbero interessarti:

Array ( [0] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 503671 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => [post_title] => TOVE 10-11 febbraio 2026. Ti aspettiamo al Travel Open Village Evolution! [post_date] => 2025-12-11T16:24:05+00:00 [category] => Array ( [0] => travel-comunica ) [category_name] => Array ( [0] => Travel Comunica ) [post_tag] => Array ( [0] => agenti-di-viaggio [1] => evento [2] => fuori-di-fiera [3] => milano-2 [4] => tour-operator-3 [5] => tove [6] => travel-open-village-evolution ) [post_tag_name] => Array ( [0] => agenti di viaggio [1] => evento [2] => fuori di fiera [3] => milano [4] => tour operator [5] => tove [6] => travel open village evolution ) ) [sort] => Array ( [0] => 1765470245000 ) ) [1] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 503661 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => European Sleeper amplia il network di treni notturni e, dopo il lancio della linea Parigi–Berlino previsto per il 26 marzo 2026, è ora in programma, per giugno 2026, un nuovo treno notturno per Milano. Il servizio circolerà tre volte a settimana e offrirà, carrozze dirette sia da Bruxelles che da Amsterdam. Le fermate intermedie previste includono Colonia, Berna, Briga e Stresa. La compagnia ferroviaria belga-olandese collega attualmente Bruxelles, Amsterdam, Berlino, Drsda e Praga tre volte a settimana e ha già trasportato quasi 240.000 passeggeri su oltre 750 treni notturni. Un secondo servizio notturno European Sleeper sarà avviato alla fine di marzo 2026 sulla linea tra Parigi e Berlino, subentrando al collegamento che Öbb e Sncf interromperanno il 15 dicembre 2025. La nuova linea da Amsterdam e Bruxelles verso la Svizzera e Milano crea un importante collegamento nord–sud a livello europeo. Il servizio si rivolge sia ai viaggiatori leisure sia a quelli business, collegando grandi aree economiche e culturali. Le coincidenze a Bruxelles (da e per Londra), Colonia (da e per Amburgo e Berlino), Berna (da e per Zurigo e Ginevra) e Milano (da e per Venezia, Firenze e Roma) ampliano ulteriormente la portata e la rilevanza di questo nuovo treno notturno. In Svizzera, il treno seguirà la storica linea del Sempione via Berna, Briga e Domodossola per entrare in Italia, con fermata a Stresa, prima di arrivare a Milano. Per garantire orari di partenza e arrivo adeguati da Amsterdam, Bruxelles e Colonia, European Sleeper ha deciso di instradare e poi combinare in Germania occidentale due sezioni separate del treno, una in partenza da Amsterdam e una da Bruxelles. L’azienda è convinta che tutte e tre queste destinazioni per city break siano fondamentali per la sostenibilità economica del collegamento, anche in virtù della loro ampia popolazione e del forte potenziale di viaggio. Le partenze da Amsterdam e Bruxelles sono programmate per la sera di lunedì, giovedì e sabato, con arrivo in Svizzera e a Milano la mattina successiva. Il servizio di ritorno da Milano è previsto nelle notti di mercoledì, venerdì e domenica. European Sleeper sta attualmente definendo l’orario definitivo in coordinamento con i gestori dell’infrastruttura ferroviaria di ciascun Paese. L’apertura delle vendite per il collegamento Amsterdam/Bruxelles–Milano è prevista tra gennaio e febbraio 2026. Il treno offrirà le classi di viaggio tipiche dei treni notturni, con una struttura tariffaria in linea con gli attuali servizi European Sleeper. L’avvio del treno notturno per Milano implica che European Sleeper non potrà inaugurare già nel 2026 la rotta per Barcellona. La società continua tuttavia a lavorare alla preparazione di questo collegamento come passo successivo, con l’obiettivo di avviare il servizio tra il 2027 e il 2028. [post_title] => European Sleeper: debutto a giugno 2026 per il treno notturno sulla Amsterdam-Milano [post_date] => 2025-12-11T12:23:23+00:00 [category] => Array ( [0] => trasporti ) [category_name] => Array ( [0] => Trasporti ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1765455803000 ) ) [2] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 503659 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Novembre nel segno della crescita per l'aeroporto Falcone Borsellino di Palermo, che registra 576.481 passeggeri, il +6,5% rispetto al 2024 (541.486). Secondo i dati Gesap, società di gestione dello scalo palermitano, nel periodo gennaio-novembre lo scalo totalizza 8.603.332 passeggeri (+3,13% sul 2024), con 56.903 voli complessivi. E le proiezioni indicano che a dicembre transiteranno circa 600.000 passeggeri (+6%), portando l’aeroporto oltre quota 9,2 milioni a fine anno (8,9 milioni nel 2024): un nuovo record storico. Sul fronte internazionale, il traffico rappresenta oggi il 34,1% del volume annuo, mentre nel mese di novembre incide per il 24,3% (140 mila passeggeri). Crescono il domestico (+2,5%) e, soprattutto, l’internazionale (+21%). La Germania risulta il primo mercato a novembre, con un’incidenza del 21% (+12%), seguita dalla Spagna (+30%), con la Polonia come paese con la crescita più forte. Da luglio 2025 la tariffa aeroportuale media è diminuita del 20%, a seguito dell’applicazione dei Nuovi modelli di Regolazione sul periodo regolatorio in corso. “I risultati di novembre confermano il trend e la forte spinta che abbiamo impresso dalla seconda metà dell’anno su tutti gli indicatori di performance – dice Gianfranco Battisti, amministratore delegato di Gesap – Investimenti, sostenibilità, customer experience associati all’ottimizzazione dei ricavi e degli indicatori economici sono frutto di una crescita mirata, programmata e non casuale, ma fanno parte di una strategia industriale chiara, che ha agito contemporaneamente sui ricavi e sulla razionalizzazione dei costi. In particolare – continua Battisti – l’espansione del non aviation retail, food & beverage, parcheggi, servizi al passeggero e valorizzazione degli spazi sono le leve che stanno spingendo lo scalo verso un modello più moderno, diversificato e competitivo”. Gesap ha avviato azioni strutturali che stanno già producendo effetti, come le “nuove rotte internazionali, un percorso deciso di efficientamento, la revisione dei processi operativi e un nuovo approccio alla qualità del servizio. Il secondo semestre di quest’anno ha dimostrato che l’aeroporto di Palermo ha un potenziale straordinario e che, con le scelte giuste, può crescere più della media del mercato. Ci stiamo preparando a un 2026 di ulteriore sviluppo: più connettività, più servizi, più digitalizzazione e un’offerta commerciale ispirata e focalizzata sui bisogni del passeggero”. [post_title] => Aeroporto Palermo proiettato oltre i 9,2 mln di passeggeri per fine 2025 [post_date] => 2025-12-11T12:04:52+00:00 [category] => Array ( [0] => trasporti ) [category_name] => Array ( [0] => Trasporti ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1765454692000 ) ) [3] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 503655 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Egyptair debutta all'aeroporto di Venezia il prossimo 29 giugno 2026 con un collegamento verso Il Cairo. La nuova rotta sarà operata con due voli alla settimana, inizialmente il venerdì e il lunedì. La tratta sarà operata con uno dei nuovi aeromobili che il vettore riceverà nei prossimi mesi da Boeing e Airbus per supportarla nello sviluppo internazionale. “L’apertura della rotta Venezia-Il Cairo è un passo importante per rafforzare la nostra presenza in Europa e per offrire ai viaggiatori italiani un accesso diretto e comodo alla capitale egiziana - ha dichiarato Salah Tawfik, general manager Italia e Malta di Egyptair -. Siamo riconoscenti a Save che ci ha permesso di poter espandere le nostre operazioni in un’area dell’Italia così strategica per noi. Non vediamo l’ora di accogliere i passeggeri a bordo dei nostri nuovi aerei e di accompagnarli alla scoperta delle bellezze e delle opportunità che l’Egitto e Venezia hanno da offrire.” “Con Egyptair abbiamo instaurato fin da subito una stretta collaborazione che ha portato al raggiungimento di questo importante obiettivo -, ha affermato Camillo Bozzolo, direttore sviluppo aviation del Gruppo Save -. La compagnia di bandiera egiziana, attraverso il suo hub de Il Cairo, garantisce connessioni sull’intera Africa, il continente in più rapida crescita negli ultimi dodici mesi, che al Marco Polo si traduce in un incremento del traffico del 16%. La capitale egiziana, porta naturale verso il Medio Oriente e il Subcontinente indiano, svolge un ruolo cruciale a favore delle imprese, del turismo e dei flussi vfr del nostro territorio”. [post_title] => Egyptair sbarca a Venezia il prossimo giugno con due voli settimanali per Il Cairo [post_date] => 2025-12-11T11:51:57+00:00 [category] => Array ( [0] => trasporti ) [category_name] => Array ( [0] => Trasporti ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1765453917000 ) ) [4] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 503644 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => La piattaforma leader mondiale di escursioni ha incorporato il tour aereo più esclusivo del Cono Sud, che permette di trascorrere un’intera giornata nel continente bianco, oltre alla possibilità di esplorare il territorio più remoto del pianeta tramite una crociera di dieci giorni da Ushuaia. Entrambe le proposte hanno già date disponibili per i prossimi mesi. Roma, 10 dicembre 2025. Civitatis, la piattaforma online leader mondiale per visite guidate ed escursioni in lingua italiana, ha annunciato l’inserimento nel suo catalogo di due esperienze turistiche accessibili, inedite e straordinarie per visitare l’Antartide. La prima prevede un viaggio unico che permette ai viaggiatori di avvicinarsi al continente bianco in un solo giorno via aerea e vivere in prima persona la maestosità di uno degli angoli più remoti del mondo, mentre la seconda propone di farlo attraverso una crociera di dieci giorni. Un giorno alla fine del mondo La prima escursione offre l’opportunità di visitare l’Antartide per un giorno a bordo di un volo diretto che parte da Punta Arenas (Cile) verso l’isola King George, la più grande dell’arcipelago delle Shetland situata a sud del continente bianco, e uno dei principali centri di ricerca e collaborazione tra diversi paesi. Conosciuta in Argentina come Isola 25 de Mayo, questo è il punto strategico perfetto per trascorrere un giorno tra immensi ghiacciai, montagne e iceberg, generando un impatto visivo ed emotivo incomparabile. Il tour inizia all’alba all’aeroporto di Punta Arenas, da dove decolla il volo che attraversa il mitico Passaggio di Drake. Dopo circa due ore di traversata, l’aereo atterra alla base Presidente Frei sull’isola King George, che ospita strutture scientifiche di diversi paesi. L’attività include visite a piedi nella base e nei dintorni, e una navigazione in gommoni zodiac per avvistare pinguini e godere dell’imponente paesaggio polare formato da ghiacciai, scogliere ghiacciate, fauna autoctona e un ambiente silenzioso e suggestivo. Tutto ciò in un viaggio indimenticabile senza paragoni altrove. Il tour ha una durata totale di circa 12 ore, comprensive del volo di andata e ritorno e del tempo di esplorazione in Antartide. Il prezzo è di 5.666 euro a persona. Si raccomanda di non partecipare con minori di 12 anni. Civitatis offre già partenze programmate per i prossimi giorni 13 e 24 dicembre; 7 e 13 gennaio; 10 e 17 febbraio; e 12 e 20 marzo, attraverso il seguente link: https://www.civitatis.com/it/punta-arenas/escursione-antartide/ Crociera sul continente bianco D’altra parte, la compagnia ha annunciato l’inserimento recente sulla piattaforma di una crociera di dieci giorni lungo la penisola antartica. La nave, che parte da Ushuaia, Argentina, naviga attraverso il Canale di Beagle, passando per il Passaggio Mackinlay e successivamente attraversando il Passaggio di Drake. Durante questo viaggio, è possibile ammirare la fauna sorprendente del territorio ghiacciato e gli iceberg e le montagne innevate dell’arcipelago delle Shetland del Sud, composto da una ventina di isole e isolotti. Durante la traversata, si naviga in questo paesaggio surreale, passando per la caldera allagata dell’Isola Deception e le isole King George e Livingston, dove si possono osservare pinguini, elefanti marini, foche, balene megattere e persino orche. Inoltre, la nave passa attraverso lo Stretto di Gerlache, il Canale Neumayer e il Canale Lemaire, per ammirare ghiacciai e la natura mozzafiato del luogo. Ogni giorno sono previsti due sbarchi a terra nelle zone sicure scelte dal capitano per esplorare l’area, sempre accompagnati da guida e equipaggio. I luoghi per queste escursioni includono: Baia Paraíso, la colonia di pinguini di Adelia, Punta Portal, Neko Harbour, e le isole Paulet, Melchior, Cuverville, Pléneau e Petermann. Le escursioni si svolgono su gommoni tipo zodiac che possono trasportare fino a 12 passeggeri ciascuno e sono soggette a modifiche in base alle condizioni climatiche. Al ritorno, la nave attraversa nuovamente il Passaggio di Drake, durante il quale vengono offerte conferenze sul ponte con esperti naturalisti sulle specie di uccelli marini e balene presenti nella zona. Sulla piattaforma di Civitatis sono disponibili le seguenti date per le partenze dei prossimi mesi: 11, 20 e 29 dicembre 2025; 7, 16 e 25 gennaio; 25 febbraio; e 17 e 26 marzo 2026. Il prezzo totale della crociera con partenza e ritorno a Ushuaia, trattamento di pensione completa con pasti e bevande, ed escursioni, parte da 5.778 euro a persona e può essere prenotata attraverso questo link: https://www.civitatis.com/it/ushuaia/crociera-antartide/ Questa seconda opzione completa il catalogo antartico e offre ai viaggiatori due alternative completamente diverse per scoprire il continente bianco: una di avventura breve e intensa e l’altra di navigazione profonda e prolungata. L’Antartide non è solo un luogo geografico: è un’esperienza sensoriale, emotiva e umana completamente diversa da qualsiasi altra. Conoscere le sue basi, parlare con la gente, percepire la magnitudine del suo silenzio e osservare come la meteorologia definisca assolutamente tutto è qualcosa che cambia la percezione dell’universo. Su Civitatis Civitatis è il marchio leader nella distribuzione online di visite guidate, escursioni e attività in lingua italiana nelle principali destinazioni del mondo, con oltre 90.000 attività in 4.000 destinazioni distribuite in 160 paesi. [post_title] => Viaggio al continente bianco: Civitatis unisce due esperienze turistiche uniche per visitare l’Antartide [post_date] => 2025-12-11T11:44:59+00:00 [category] => Array ( [0] => mercato_e_tecnologie ) [category_name] => Array ( [0] => Mercato e tecnologie ) [post_tag] => Array ( [0] => antartide [1] => civitatis [2] => crociera-antartide [3] => crociera-penisola-antartica [4] => escursioni-antartide [5] => esperienza-antartide [6] => fauna-antartica [7] => iceberg [8] => natura-polare [9] => piattaforma [10] => punta-arenas [11] => tour-antartide [12] => tour-operator-3 [13] => tour-unico-antartide [14] => ushuaia [15] => viaggio-in-antartide [16] => viaggio-remoto [17] => volo-antartide ) [post_tag_name] => Array ( [0] => Antartide [1] => civitatis [2] => crociera Antartide [3] => crociera Penisola Antartica [4] => escursioni Antartide [5] => esperienza Antartide [6] => fauna antartica [7] => iceberg [8] => natura polare [9] => piattaforma [10] => Punta Arenas [11] => tour Antartide [12] => tour operator [13] => tour unico Antartide [14] => Ushuaia [15] => viaggio in Antartide [16] => viaggio remoto [17] => volo Antartide ) ) [sort] => Array ( [0] => 1765453499000 ) ) [5] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 503643 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => The Vincent Boutique Hotel entra a far parte del network Bwh Hotels Italy and South-East Europe, aderendo alla Collection Bw Premier. La struttura, ancora in fase di ristrutturazione e la cui apertura è prevista per maggio 2026, rappresenta la seconda presenza del gruppo a Malta dopo il Best Western Premier Malta, appartenente alla stessa proprietà. Le prenotazioni saranno disponibili entro fine dicembre 2025. Il The Vincent Boutique Hotel, Bw Premier Collection accoglie gli ospiti in un quartiere autentico e vivace di La Vallett. Le 14 suite, progettate dal designer maltese Carlo Schembri & Bold designs, sono tutte diverse e caratterizzate da arredi originali e ricercati. Obiettivo Malta «Per noi questo ingresso rappresenta un traguardo speciale: dopo il successo del Best Western Premier Malta, siamo felici di dare nuova vita ad uno storico palazzo trasformandolo nel The Vincent Boutique Hotel, Bw Premier Collection. Ogni suite racconta un frammento della cultura maltese, con atmosfere originali e ricercate che offrono agli ospiti un’esperienza autentica nel cuore di La Valletta - dichiara Gian Carlo Ellul, in rappresentanza dei proprietari della struttura -. È la seconda affiliazione sull’isola e testimonia la volontà di investire ancora in un territorio che sentiamo profondamente nostro, rafforzando al tempo stesso la collaborazione con Bwh Hotels, che ci consente di valorizzare al meglio l’offerta». Fabrizio Doria, chief development officer di Bwh Hotels Italy and South-East Europe, ha aggiunto: «L’apertura di questo hotel rappresenta un ulteriore passo nella crescita del nostro network a Malta. Grazie alla stessa proprietà che già gestisce il Best Western Premier Malta, questa seconda affiliazione conferma la fiducia riposta in Bwh Hotels e la capacità del gruppo di valorizzare strutture di fascino. Il Vincent è un boutique hotel che porta qualcosa di diverso nel nostro network: un’esperienza autentica, immersa nel cuore di La Valletta». [post_title] => The Vincent Boutique Hotel entra a far parte di Bwh Hotels [post_date] => 2025-12-11T11:32:18+00:00 [category] => Array ( [0] => alberghi ) [category_name] => Array ( [0] => Alberghi ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1765452738000 ) ) [6] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 503642 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Tenne Lodges & Chalets di Racines invita a sfogliare il tradizionale calendario dell'avvento, perché è proprio in questo che si trova il regalo che ha deciso di proporre ai suoi ospiti. La promozione flash pensata per il mese di dicembre offre un soggiorno di quattro notti al prezzo di tre. La stagione è iniziata in piena regola con la neve abbondante: tutto è pronto per una vacanza all’insegna di sport, lusso e relax tra le montagne dell’Alto Adige. La proposta è valida per soggiorni di quattro notti, precisamente dal 14 al 18 o dal 20 al 24 dicembre 2025, che sono in promozione speciale: chi sceglie il Tenne Lodges & Chalets ha in regalo una notte di vacanza. Una giornata in più nella quale trascorrere piacevoli momenti sulle piste, lasciarsi avvolgere dal piacere di un massaggio o di una sauna calda nella Spa, viziare il palato al ristorante con i manicaretti proposti dallo chef e ispirati alla tradizione e alla stagione. Questo è anche il periodo dei mercatini natalizi, e quello della vicina Vipiteno, allestito nella piazza centrale del borgo dominato dall’antica Torre dei Dodici, è uno dei più suggestivi dell’intero arco alpino. [post_title] => Tenne Lodges & Chalets, nuova promozione tra relax e mercatini di Natale [post_date] => 2025-12-11T11:28:42+00:00 [category] => Array ( [0] => alberghi ) [category_name] => Array ( [0] => Alberghi ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1765452522000 ) ) [7] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 503632 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Royal Caribbean potenzia l'offerta per esplorare i Caraibi nel 2027-28. A partire da aprile del 2027, saranno disponibili crociere a bordo di 13 navi Royal Caribbean, dalla nuova Legend of the Seas alla rinnovata Allure of the Seas, con partenze da Fort Lauderdale, Miami, Port Canaveral (Orlando) e Tampa; New Orleans; San Juan, a Porto Rico; Cartagena, in Colombia; Colon, a Panama. Offerta ampia I viaggiatori potranno scegliere tra località idilliache nei Caraibi occidentali, orientali e meridionali con una serie di avventure da 3 a 9 notti, comprese le visite al Perfect Day at CocoCay alle Bahamas e ai Royal Beach Club a Paradise Island e a Cozumel nel 2026. Le nuove avventure fanno tutte parte della collezione in espansione di destinazioni esclusive di Royal Caribbean, tra cui l'attesissimo Perfect Day Mexico, che debutterà alla fine del 2027 e la cui data di apertura esatta sarà rivelata nel 2026. Le fughe tropicali continuano in luoghi da non perdere come il nuovo Port Samaná, uno dei tre porti di scalo della Repubblica Dominicana inclusi nella programmazione 2027-28 di Royal Caribbean. [post_title] => Royal Caribbean amplia la programmazione 2027-28 dedicata ai Caraibi [post_date] => 2025-12-11T11:16:48+00:00 [category] => Array ( [0] => tour_operator ) [category_name] => Array ( [0] => Tour Operator ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1765451808000 ) ) [8] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 503631 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Dall'Unesco un riconoscimento importante per l’Italia che spinge i territori a rafforzare iniziative ed investimenti volti a far conoscere e valorizzare i prodotti locali. «Il sì dell’Unesco alla cucina italiana come patrimonio culturale immateriale dell’umanità è una vittoria storica che premia non solo una tradizione gastronomica, ma un modo di vivere, condividere e tramandare antichi saperi all’interno delle comunità che custodiscono la cultura del cibo giorno dopo giorno - afferma il vicepresidente della regione Liguria con delega ai prodotti tipici, Alessandro Piana - La Liguria dà un contributo fondamentale a questo traguardo con i suoi prodotti simbolo, dalla focaccia al formaggio Igp al basilico genovese Dop, fino all’olio extravergine della Riviera Ligure Dop. Senza dimenticare la ricchissima tradizione enogastronomica dell’entroterra: la nostra regione rappresenta una delle espressioni più autentiche di quella cucina degli affetti richiamata nel dossier italiano». «Il riconoscimento dell'Unesco ci chiama ora a investire ancora di più nell’educazione alimentare -conclude il vicepresidente - nella trasmissione dei saperi, nella tutela della biodiversità agricola e nella promozione dei prodotti tipici. La Liguria è già su questa strada e questo risultato ci dà una spinta ulteriore per valorizzare le filiere locali, rafforzare l’identità dei nostri territori e sostenere chi tiene viva ogni giorno la nostra tradizione: agricoltori, pescatori, cuochi, produttori, famiglie. Oggi celebriamo un patrimonio che appartiene all’umanità, ma che nasce ogni volta che ci sediamo a tavola e la Liguria, con i suoi sapori e la sua storia millenaria, è orgogliosa di farne parte». [post_title] => Liguria, dopo il si dell’Unesco alla cucina italiana focus su investimenti per valorizzare i prodotti tipici [post_date] => 2025-12-11T11:16:46+00:00 [category] => Array ( [0] => enti_istituzioni_e_territorio ) [category_name] => Array ( [0] => Enti, istituzioni e territorio ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1765451806000 ) ) ) { "size": 9, "query": { "filtered": { "query": { "fuzzy_like_this": { "like_text" : "aeroporto palermo proiettato oltre i 92 mln di passeggeri per fine 2025" } }, "filter": { "range": { "post_date": { "gte": "now-2y", "lte": "now", "time_zone": "+1:00" } } } } }, "sort": { "post_date": { "order": "desc" } } }{"took":82,"timed_out":false,"_shards":{"total":5,"successful":5,"failed":0},"hits":{"total":6840,"max_score":null,"hits":[{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"503671","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"","post_title":"TOVE 10-11 febbraio 2026. Ti aspettiamo al Travel Open Village Evolution!","post_date":"2025-12-11T16:24:05+00:00","category":["travel-comunica"],"category_name":["Travel Comunica"],"post_tag":["agenti-di-viaggio","evento","fuori-di-fiera","milano-2","tour-operator-3","tove","travel-open-village-evolution"],"post_tag_name":["agenti di viaggio","evento","fuori di fiera","milano","tour operator","tove","travel open village evolution"]},"sort":[1765470245000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"503661","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"European Sleeper amplia il network di treni notturni e, dopo il lancio della linea Parigi–Berlino previsto per il 26 marzo 2026, è ora in programma, per giugno 2026, un nuovo treno notturno per Milano.\r

\r

Il servizio circolerà tre volte a settimana e offrirà, carrozze dirette sia da Bruxelles che da Amsterdam. Le fermate intermedie previste includono Colonia, Berna, Briga e Stresa.\r

\r

La compagnia ferroviaria belga-olandese collega attualmente Bruxelles, Amsterdam, Berlino, Drsda e Praga tre volte a settimana e ha già trasportato quasi 240.000 passeggeri su oltre 750 treni notturni. Un secondo servizio notturno European Sleeper sarà avviato alla fine di marzo 2026 sulla linea tra Parigi e Berlino, subentrando al collegamento che Öbb e Sncf interromperanno il 15 dicembre 2025.\r

\r

La nuova linea da Amsterdam e Bruxelles verso la Svizzera e Milano crea un importante collegamento nord–sud a livello europeo. Il servizio si rivolge sia ai viaggiatori leisure sia a quelli business, collegando grandi aree economiche e culturali. Le coincidenze a\r

Bruxelles (da e per Londra), Colonia (da e per Amburgo e Berlino), Berna (da e per Zurigo e Ginevra) e Milano (da e per Venezia, Firenze e Roma) ampliano ulteriormente la portata e la rilevanza di questo nuovo treno notturno.\r

\r

In Svizzera, il treno seguirà la storica linea del Sempione via Berna, Briga e Domodossola per entrare in Italia, con fermata a Stresa, prima di arrivare a Milano.\r

\r

Per garantire orari di partenza e arrivo adeguati da Amsterdam, Bruxelles e Colonia, European Sleeper ha deciso di instradare e poi combinare in Germania occidentale due sezioni separate del treno, una in partenza da Amsterdam e una da Bruxelles. L’azienda è convinta che tutte e tre queste destinazioni per city break siano fondamentali per la sostenibilità economica del collegamento, anche in virtù della loro ampia popolazione e del forte potenziale di viaggio.\r

\r

Le partenze da Amsterdam e Bruxelles sono programmate per la sera di lunedì, giovedì e sabato, con arrivo in Svizzera e a Milano la mattina successiva. Il servizio di ritorno da Milano è previsto nelle notti di mercoledì, venerdì e domenica.\r

\r

European Sleeper sta attualmente definendo l’orario definitivo in coordinamento con i gestori dell’infrastruttura ferroviaria di ciascun Paese. L’apertura delle vendite per il collegamento Amsterdam/Bruxelles–Milano è prevista tra gennaio e febbraio 2026. Il treno offrirà le classi di viaggio tipiche dei treni notturni, con una struttura tariffaria in linea con gli attuali servizi European Sleeper.\r

\r

L’avvio del treno notturno per Milano implica che European Sleeper non potrà inaugurare già nel 2026 la rotta per Barcellona. La società continua tuttavia a lavorare alla preparazione di questo collegamento come passo successivo, con l’obiettivo di avviare il servizio tra il 2027 e il 2028.","post_title":"European Sleeper: debutto a giugno 2026 per il treno notturno sulla Amsterdam-Milano","post_date":"2025-12-11T12:23:23+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1765455803000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"503659","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Novembre nel segno della crescita per l'aeroporto Falcone Borsellino di Palermo, che registra 576.481 passeggeri, il +6,5% rispetto al 2024 (541.486).\r

\r

Secondo i dati Gesap, società di gestione dello scalo palermitano, nel periodo gennaio-novembre lo scalo totalizza 8.603.332 passeggeri (+3,13% sul 2024), con 56.903 voli complessivi. E le proiezioni indicano che a dicembre transiteranno circa 600.000 passeggeri (+6%), portando l’aeroporto oltre quota 9,2 milioni a fine anno (8,9 milioni nel 2024): un nuovo record storico.\r

\r

Sul fronte internazionale, il traffico rappresenta oggi il 34,1% del volume annuo, mentre nel mese di novembre incide per il 24,3% (140 mila passeggeri). Crescono il domestico (+2,5%) e, soprattutto, l’internazionale (+21%).\r

La Germania risulta il primo mercato a novembre, con un’incidenza del 21% (+12%), seguita dalla Spagna (+30%), con la Polonia come paese con la crescita più forte.\r

Da luglio 2025 la tariffa aeroportuale media è diminuita del 20%, a seguito dell’applicazione dei Nuovi modelli di Regolazione sul periodo regolatorio in corso.\r

\r

“I risultati di novembre confermano il trend e la forte spinta che abbiamo impresso dalla seconda metà dell’anno su tutti gli indicatori di performance – dice Gianfranco Battisti, amministratore delegato di Gesap – Investimenti, sostenibilità, customer experience associati all’ottimizzazione dei ricavi e degli indicatori economici sono frutto di una crescita mirata, programmata e non casuale, ma fanno parte di una strategia industriale chiara, che ha agito contemporaneamente sui ricavi e sulla razionalizzazione dei costi. In particolare – continua Battisti – l’espansione del non aviation retail, food & beverage, parcheggi, servizi al passeggero e valorizzazione degli spazi sono le leve che stanno spingendo lo scalo verso un modello più moderno, diversificato e competitivo”.\r

\r

Gesap ha avviato azioni strutturali che stanno già producendo effetti, come le “nuove rotte internazionali, un percorso deciso di efficientamento, la revisione dei processi operativi e un nuovo approccio alla qualità del servizio. Il secondo semestre di quest’anno ha dimostrato che l’aeroporto di Palermo ha un potenziale straordinario e che, con le scelte giuste, può crescere più della media del mercato. Ci stiamo preparando a un 2026 di ulteriore sviluppo: più connettività, più servizi, più digitalizzazione e un’offerta commerciale ispirata e focalizzata sui bisogni del passeggero”.","post_title":"Aeroporto Palermo proiettato oltre i 9,2 mln di passeggeri per fine 2025","post_date":"2025-12-11T12:04:52+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1765454692000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"503655","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Egyptair debutta all'aeroporto di Venezia il prossimo 29 giugno 2026 con un collegamento verso Il Cairo. La nuova rotta sarà operata con due voli alla settimana, inizialmente il venerdì e il lunedì. La tratta sarà operata con uno dei nuovi aeromobili che il vettore riceverà nei prossimi mesi da Boeing e Airbus per supportarla nello sviluppo internazionale.\r

“L’apertura della rotta Venezia-Il Cairo è un passo importante per rafforzare la nostra presenza in Europa e per offrire ai viaggiatori italiani un accesso diretto e comodo alla capitale egiziana - ha dichiarato Salah Tawfik, general manager Italia e Malta di Egyptair -. Siamo riconoscenti a Save che ci ha permesso di poter espandere le nostre operazioni in un’area dell’Italia così strategica per noi. Non vediamo l’ora di accogliere i passeggeri a bordo dei nostri nuovi aerei e di accompagnarli alla scoperta delle bellezze e delle opportunità che l’Egitto e Venezia hanno da offrire.”\r

“Con Egyptair abbiamo instaurato fin da subito una stretta collaborazione che ha portato al raggiungimento di questo importante obiettivo -, ha affermato Camillo Bozzolo, direttore sviluppo aviation del Gruppo Save -. La compagnia di bandiera egiziana, attraverso il suo hub de Il Cairo, garantisce connessioni sull’intera Africa, il continente in più rapida crescita negli ultimi dodici mesi, che al Marco Polo si traduce in un incremento del traffico del 16%. La capitale egiziana, porta naturale verso il Medio Oriente e il Subcontinente indiano, svolge un ruolo cruciale a favore delle imprese, del turismo e dei flussi vfr del nostro territorio”.\r

","post_title":"Egyptair sbarca a Venezia il prossimo giugno con due voli settimanali per Il Cairo","post_date":"2025-12-11T11:51:57+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1765453917000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"503644","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"La piattaforma leader mondiale di escursioni ha incorporato il tour aereo più esclusivo del Cono Sud, che permette di trascorrere un’intera giornata nel continente bianco, oltre alla possibilità di esplorare il territorio più remoto del pianeta tramite una crociera di dieci giorni da Ushuaia. Entrambe le proposte hanno già date disponibili per i prossimi mesi.\r

\r

\r

Roma, 10 dicembre 2025. Civitatis, la piattaforma online leader mondiale per visite guidate ed escursioni in lingua italiana, ha annunciato l’inserimento nel suo catalogo di due esperienze turistiche accessibili, inedite e straordinarie per visitare l’Antartide.\r

\r

La prima prevede un viaggio unico che permette ai viaggiatori di avvicinarsi al continente bianco in un solo giorno via aerea e vivere in prima persona la maestosità di uno degli angoli più remoti del mondo, mentre la seconda propone di farlo attraverso una crociera di dieci giorni.\r

\r

Un giorno alla fine del mondo\r

\r

La prima escursione offre l’opportunità di visitare l’Antartide per un giorno a bordo di un volo diretto che parte da Punta Arenas (Cile) verso l’isola King George, la più grande dell’arcipelago delle Shetland situata a sud del continente bianco, e uno dei principali centri di ricerca e collaborazione tra diversi paesi. Conosciuta in Argentina come Isola 25 de Mayo, questo è il punto strategico perfetto per trascorrere un giorno tra immensi ghiacciai, montagne e iceberg, generando un impatto visivo ed emotivo incomparabile.\r

\r

Il tour inizia all’alba all’aeroporto di Punta Arenas, da dove decolla il volo che attraversa il mitico Passaggio di Drake. Dopo circa due ore di traversata, l’aereo atterra alla base Presidente Frei sull’isola King George, che ospita strutture scientifiche di diversi paesi.\r

\r

L’attività include visite a piedi nella base e nei dintorni, e una navigazione in gommoni zodiac per avvistare pinguini e godere dell’imponente paesaggio polare formato da ghiacciai, scogliere ghiacciate, fauna autoctona e un ambiente silenzioso e suggestivo. Tutto ciò in un viaggio indimenticabile senza paragoni altrove.\r

\r

Il tour ha una durata totale di circa 12 ore, comprensive del volo di andata e ritorno e del tempo di esplorazione in Antartide. Il prezzo è di 5.666 euro a persona. Si raccomanda di non partecipare con minori di 12 anni.\r

\r

Civitatis offre già partenze programmate per i prossimi giorni 13 e 24 dicembre; 7 e 13 gennaio; 10 e 17 febbraio; e 12 e 20 marzo, attraverso il seguente link: https://www.civitatis.com/it/punta-arenas/escursione-antartide/\r

\r

\r

\r

Crociera sul continente bianco\r

\r

D’altra parte, la compagnia ha annunciato l’inserimento recente sulla piattaforma di una crociera di dieci giorni lungo la penisola antartica.\r

\r

La nave, che parte da Ushuaia, Argentina, naviga attraverso il Canale di Beagle, passando per il Passaggio Mackinlay e successivamente attraversando il Passaggio di Drake. Durante questo viaggio, è possibile ammirare la fauna sorprendente del territorio ghiacciato e gli iceberg e le montagne innevate dell’arcipelago delle Shetland del Sud, composto da una ventina di isole e isolotti.\r

\r

Durante la traversata, si naviga in questo paesaggio surreale, passando per la caldera allagata dell’Isola Deception e le isole King George e Livingston, dove si possono osservare pinguini, elefanti marini, foche, balene megattere e persino orche. Inoltre, la nave passa attraverso lo Stretto di Gerlache, il Canale Neumayer e il Canale Lemaire, per ammirare ghiacciai e la natura mozzafiato del luogo.\r

\r

Ogni giorno sono previsti due sbarchi a terra nelle zone sicure scelte dal capitano per esplorare l’area, sempre accompagnati da guida e equipaggio. I luoghi per queste escursioni includono: Baia Paraíso, la colonia di pinguini di Adelia, Punta Portal, Neko Harbour, e le isole Paulet, Melchior, Cuverville, Pléneau e Petermann. Le escursioni si svolgono su gommoni tipo zodiac che possono trasportare fino a 12 passeggeri ciascuno e sono soggette a modifiche in base alle condizioni climatiche.\r

\r

Al ritorno, la nave attraversa nuovamente il Passaggio di Drake, durante il quale vengono offerte conferenze sul ponte con esperti naturalisti sulle specie di uccelli marini e balene presenti nella zona.\r

\r

Sulla piattaforma di Civitatis sono disponibili le seguenti date per le partenze dei prossimi mesi: 11, 20 e 29 dicembre 2025; 7, 16 e 25 gennaio; 25 febbraio; e 17 e 26 marzo 2026.\r

\r

Il prezzo totale della crociera con partenza e ritorno a Ushuaia, trattamento di pensione completa con pasti e bevande, ed escursioni, parte da 5.778 euro a persona e può essere prenotata attraverso questo link: https://www.civitatis.com/it/ushuaia/crociera-antartide/\r

\r

Questa seconda opzione completa il catalogo antartico e offre ai viaggiatori due alternative completamente diverse per scoprire il continente bianco: una di avventura breve e intensa e l’altra di navigazione profonda e prolungata.\r

\r

L’Antartide non è solo un luogo geografico: è un’esperienza sensoriale, emotiva e umana completamente diversa da qualsiasi altra. Conoscere le sue basi, parlare con la gente, percepire la magnitudine del suo silenzio e osservare come la meteorologia definisca assolutamente tutto è qualcosa che cambia la percezione dell’universo.\r

\r

Su Civitatis\r

Civitatis è il marchio leader nella distribuzione online di visite guidate, escursioni e attività in lingua italiana nelle principali destinazioni del mondo, con oltre 90.000 attività in 4.000 destinazioni distribuite in 160 paesi.","post_title":"Viaggio al continente bianco: Civitatis unisce due esperienze turistiche uniche per visitare l’Antartide","post_date":"2025-12-11T11:44:59+00:00","category":["mercato_e_tecnologie"],"category_name":["Mercato e tecnologie"],"post_tag":["antartide","civitatis","crociera-antartide","crociera-penisola-antartica","escursioni-antartide","esperienza-antartide","fauna-antartica","iceberg","natura-polare","piattaforma","punta-arenas","tour-antartide","tour-operator-3","tour-unico-antartide","ushuaia","viaggio-in-antartide","viaggio-remoto","volo-antartide"],"post_tag_name":["Antartide","civitatis","crociera Antartide","crociera Penisola Antartica","escursioni Antartide","esperienza Antartide","fauna antartica","iceberg","natura polare","piattaforma","Punta Arenas","tour Antartide","tour operator","tour unico Antartide","Ushuaia","viaggio in Antartide","viaggio remoto","volo Antartide"]},"sort":[1765453499000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"503643","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"The Vincent Boutique Hotel entra a far parte del network Bwh Hotels Italy and South-East Europe, aderendo alla Collection Bw Premier. La struttura, ancora in fase di ristrutturazione e la cui apertura è prevista per maggio 2026, rappresenta la seconda presenza del gruppo a Malta dopo il Best Western Premier Malta, appartenente alla stessa proprietà. Le prenotazioni saranno disponibili entro fine dicembre 2025.\r

Il The Vincent Boutique Hotel, Bw Premier Collection accoglie gli ospiti in un quartiere autentico e vivace di La Vallett. Le 14 suite, progettate dal designer maltese Carlo Schembri & Bold designs, sono tutte diverse e caratterizzate da arredi originali e ricercati.\r

\r

Obiettivo Malta\r

«Per noi questo ingresso rappresenta un traguardo speciale: dopo il successo del Best Western Premier Malta, siamo felici di dare nuova vita ad uno storico palazzo trasformandolo nel The Vincent Boutique Hotel, Bw Premier Collection. Ogni suite racconta un frammento della cultura maltese, con atmosfere originali e ricercate che offrono agli ospiti un’esperienza autentica nel cuore di La Valletta - dichiara Gian Carlo Ellul, in rappresentanza dei proprietari della struttura -. È la seconda affiliazione sull’isola e testimonia la volontà di investire ancora in un territorio che sentiamo profondamente nostro, rafforzando al tempo stesso la collaborazione con Bwh Hotels, che ci consente di valorizzare al meglio l’offerta».\r

Fabrizio Doria, chief development officer di Bwh Hotels Italy and South-East Europe, ha aggiunto: «L’apertura di questo hotel rappresenta un ulteriore passo nella crescita del nostro network a Malta. Grazie alla stessa proprietà che già gestisce il Best Western Premier Malta, questa seconda affiliazione conferma la fiducia riposta in Bwh Hotels e la capacità del gruppo di valorizzare strutture di fascino. Il Vincent è un boutique hotel che porta qualcosa di diverso nel nostro network: un’esperienza autentica, immersa nel cuore di La Valletta».\r

","post_title":"The Vincent Boutique Hotel entra a far parte di Bwh Hotels","post_date":"2025-12-11T11:32:18+00:00","category":["alberghi"],"category_name":["Alberghi"],"post_tag":[]},"sort":[1765452738000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"503642","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":" Tenne Lodges & Chalets di Racines invita a sfogliare il tradizionale calendario dell'avvento, perché è proprio in questo che si trova il regalo che ha deciso di proporre ai suoi ospiti. La promozione flash pensata per il mese di dicembre offre un soggiorno di quattro notti al prezzo di tre.\r

\r

La stagione è iniziata in piena regola con la neve abbondante: tutto è pronto per una vacanza all’insegna di sport, lusso e relax tra le montagne dell’Alto Adige.\r

\r

La proposta è valida per soggiorni di quattro notti, precisamente dal 14 al 18 o dal 20 al 24 dicembre 2025, che sono in promozione speciale: chi sceglie il Tenne Lodges & Chalets ha in regalo una notte di vacanza.\r

\r

Una giornata in più nella quale trascorrere piacevoli momenti sulle piste, lasciarsi avvolgere dal piacere di un massaggio o di una sauna calda nella Spa, viziare il palato al ristorante con i manicaretti proposti dallo chef e ispirati alla tradizione e alla stagione. Questo è anche il periodo dei mercatini natalizi, e quello della vicina Vipiteno, allestito nella piazza centrale del borgo dominato dall’antica Torre dei Dodici, è uno dei più suggestivi dell’intero arco alpino.","post_title":"Tenne Lodges & Chalets, nuova promozione tra relax e mercatini di Natale","post_date":"2025-12-11T11:28:42+00:00","category":["alberghi"],"category_name":["Alberghi"],"post_tag":[]},"sort":[1765452522000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"503632","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Royal Caribbean potenzia l'offerta per esplorare i Caraibi nel 2027-28. A partire da aprile del 2027, saranno disponibili crociere a bordo di 13 navi Royal Caribbean, dalla nuova Legend of the Seas alla rinnovata Allure of the Seas, con partenze da Fort Lauderdale, Miami, Port Canaveral (Orlando) e Tampa; New Orleans; San Juan, a Porto Rico; Cartagena, in Colombia; Colon, a Panama.\r

Offerta ampia\r

I viaggiatori potranno scegliere tra località idilliache nei Caraibi occidentali, orientali e meridionali con una serie di avventure da 3 a 9 notti, comprese le visite al Perfect Day at CocoCay alle Bahamas e ai Royal Beach Club a Paradise Island e a Cozumel nel 2026. Le nuove avventure fanno tutte parte della collezione in espansione di destinazioni esclusive di Royal Caribbean, tra cui l'attesissimo Perfect Day Mexico, che debutterà alla fine del 2027 e la cui data di apertura esatta sarà rivelata nel 2026.\r

\r

Le fughe tropicali continuano in luoghi da non perdere come il nuovo Port Samaná, uno dei tre porti di scalo della Repubblica Dominicana inclusi nella programmazione 2027-28 di Royal Caribbean.\r

","post_title":"Royal Caribbean amplia la programmazione 2027-28 dedicata ai Caraibi","post_date":"2025-12-11T11:16:48+00:00","category":["tour_operator"],"category_name":["Tour Operator"],"post_tag":[]},"sort":[1765451808000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"503631","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Dall'Unesco un riconoscimento importante per l’Italia che spinge i territori a rafforzare iniziative ed investimenti volti a far conoscere e valorizzare i prodotti locali.\r

\r

«Il sì dell’Unesco alla cucina italiana come patrimonio culturale immateriale dell’umanità è una vittoria storica che premia non solo una tradizione gastronomica, ma un modo di vivere, condividere e tramandare antichi saperi all’interno delle comunità che custodiscono la cultura del cibo giorno dopo giorno - afferma il vicepresidente della regione Liguria con delega ai prodotti tipici, Alessandro Piana - La Liguria dà un contributo fondamentale a questo traguardo con i suoi prodotti simbolo, dalla focaccia al formaggio Igp al basilico genovese Dop, fino all’olio extravergine della Riviera Ligure Dop. Senza dimenticare la ricchissima tradizione enogastronomica dell’entroterra: la nostra regione rappresenta una delle espressioni più autentiche di quella cucina degli affetti richiamata nel dossier italiano».\r

\r

«Il riconoscimento dell'Unesco ci chiama ora a investire ancora di più nell’educazione alimentare -conclude il vicepresidente - nella trasmissione dei saperi, nella tutela della biodiversità agricola e nella promozione dei prodotti tipici. La Liguria è già su questa strada e questo risultato ci dà una spinta ulteriore per valorizzare le filiere locali, rafforzare l’identità dei nostri territori e sostenere chi tiene viva ogni giorno la nostra tradizione: agricoltori, pescatori, cuochi, produttori, famiglie. Oggi celebriamo un patrimonio che appartiene all’umanità, ma che nasce ogni volta che ci sediamo a tavola e la Liguria, con i suoi sapori e la sua storia millenaria, è orgogliosa di farne parte».","post_title":"Liguria, dopo il si dell’Unesco alla cucina italiana focus su investimenti per valorizzare i prodotti tipici","post_date":"2025-12-11T11:16:46+00:00","category":["enti_istituzioni_e_territorio"],"category_name":["Enti, istituzioni e territorio"],"post_tag":[]},"sort":[1765451806000]}]}}