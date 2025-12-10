Laghi Nabi, proposte personalizzate per immergersi nella natura A Laghi Nabi, oasi naturale della Campania sul Litorale Domizio, l’inverno arriva per rigenerare e ritemprare l’anima dalla frenesia quotidiana. Nato dalle antiche cave di sabbia abbandonate, Laghi Nabi è un incanto di acque e di vegetazione che disegnano geometrie essenziali nel paesaggio. È qui che il Nabi Resort & Glamping diventa arte, con alloggi ecosostenibili e tende di lusso che sfidano delicatamente l’inverno con il loro comfort raffinato. La casa galleggiante, gioiello unico di questo paradiso ecologico, offre una delle esperienze più autentiche: addormentarsi cullati dal dolce movimento dell’acqua mentre le stelle d’inverno brillano con una nitidezza che toglie il fiato. Le nuove ville con jacuzzi vista lago, capolavori di design mediterraneo, sono la chicca per momenti riservati di relax. La Nabi Water Spa è il cuore dell’esperienza di benessere, soprattutto quando si ha il privilegio di nuotare nel calore della Wellness Pool a sfioro, mantenuta a 35°C. Un’emozione che si amplifica di sera, quando le luci soffuse creano riflessi danzanti sulla superficie dell’acqua. Il percorso benessere prosegue negli ambienti riscaldati della Spa: la sauna finlandese e il bagno turco completano un rituale di purificazione che coinvolge tutti i sensi. Le giornate invernali ai Laghi Nabi scorrono in un perfetto equilibrio tra attività dolci e momenti contemplativi. L’area retreat accoglie sessioni di yoga e meditazione accompagnate da bagni di suoni. Le passeggiate a piedi o in bicicletta attraverso i sentieri regalano scorci inaspettati. Nelle belle giornate, canoe e pedalò permettono di esplorare il lago da prospettive uniche, mentre le escursioni a cavallo sono l’ideale per chi cerca un contatto più intimo con questa natura rinnovata. A soli 40 chilometri da Laghi Nabi si erge uno dei gioielli più preziosi del patrimonio Unesco: la Reggia di Caserta. I giardini all’inglese e all’italiana, seppur spogli d’inverno, rivelano la loro architettura nascosta, mentre la grande cascata mantiene il suo fascino scenografico anche nella stagione fredda. Condividi

