Giordania: Aqaba punta sulla crescita dei flussi dal mercato italiano Pieno rilancio per Aqaba, destinazione strategica per la Giordania che registra una crescita complessiva forte: +9,2%, superando 710,000 visitatori entro settembre 2025 con record eccezionali: gennaio e aprile guidano con +103,8% e +52,4%. I dati e i nuovi progetti sono stati presentati in occasione del Workshop The Jordan Inbound Tour Operators Association (Jitoa). L’Associazione dei tour operator inbound della Giordania (Jitoa), insieme ai partner e sponsor Aseza/Aqaba Special Economic Zone Authority e Royal Jordanian, hanno incontrato il trade italiano con un doppio evento in collaborazione con Travel Open Day che si è svolto a Roma e a Milano, sotto l’alto patrocinio di sua eccellenza Qais Abu Dayyah, ambasciatore del Regno Hashemita di Giordania in Italia. Nonostante la situazione geopolitica, i dati mostrano una tendenza in crescita segnalando una ripresa significativa dopo il momento più difficile del 2024. «Il mercato italiano – ha commentato Thabet Al – Nabulsi, Tourism Commissioner Aseza – oggi vive una ripresa cauta e costante con 6.054 arrivi, anche se i numeri sono ancora lontani dopo aver raggiunto il picco post pandemico con 38.527 presenze e anche a causa del forte calo del 2024 dovuta alla guerra a Gaza e all’instabilità regionale. E’ importante sottolineare che il mercato italiano mantiene un alto potenziale per cultura, diving e sole invernale». Nonostante le difficoltà del mercato europeo, Aqaba ha registrato performance eccezionali in altri segmenti. Gennaio e aprile 2025 hanno segnato incrementi straordinari rispettivamente del 103,8% e del 52,4% rispetto all’anno precedente, trainati principalmente dal turismo domestico, dai paesi del Golfo Persico e dall’Asia. L’evento è stato l’occasione per delineare il piano strategico che si articola su tre direttrici principali. «Aqaba ambisce al turismo Mice, a diventare un punto di riferimento per congressi, conferenze ed esposizioni. L’obiettivo è attrarre il turismo d’affari per garantire flussi costanti durante tutto l’anno, riducendo la dipendenza dalla stagionalità.

Inoltre, – ha proseguito Al- Nabulsi – la destinazione punta sulla creazione di pacchetti integrati che combinino le immersioni nelle acque cristalline del mar Rosso con le avventure nel deserto rosso del Wadi Rum, patrimonio Unesco distante solo un’ora. L’ecoturismo e le esperienze culturali autentiche sono al centro della proposta, con l’obiettivo di aumentare la durata media dei soggiorni. Il terzo elemento riguarda la sostenibilità in ogni aspetto dello sviluppo turistico. Il piano prevede il supporto al turismo comunitario, la promozione di certificazioni eco-friendly, la riduzione dell’impatto ambientale e la massimizzazione dei benefici economici per le comunità locali.

Questa scelta risponde a una tendenza globale sempre più marcata: i viaggiatori, soprattutto le nuove generazioni, cercano esperienze autentiche e responsabili. (Manuela Ippolito) Condividi

