Barceló Hotel Group si concentra sul Marocco: in arrivo nuove aperture Raúl González, ceo di Barceló Hotel Group per l’area Emea ha annunciato l’apertura di due nuovi hotel in Marocco, entrambi a Casablanca, con i marchi Occidental e Royal Hideaway. Quest’ultimo si trova nelle immediate vicinanze del Royal Mansour e punta a creare una destinazione di lusso di primo piano in città, come riportato da Hosteltur. Ora, l’acquisizione del primo di questi hotel, l’Occidental Casablanca Medina, è stata finalizzata . L’Occidental Casablanca Medina La struttura a 4 stelle , come ha rivelato Raúl González, «segna un’importante pietra miliare nella strategia di espansione di Barceló Hotel Group in una destinazione strategica per la compagnia, dove gestisce già nove hotel in sei città, posizionandosi come la principale catena spagnola nel Paese». L’ Occidental Casablanca Medina, la cui apertura è prevista per l’inizio di marzo 2026, diventerà il primo hotel del marchio nella destinazione. Condividi

