Iata potrebbe intentare una causa collettiva contro i costruttori dei motori C’è una disputa nell’aria fra Iata e i produttori di motori come ha ben segnalato il Corriere. La questione è presto detta. Troppa lentezza nei ricambi, errori e problemi nei motori di ultima generazione. Tutto questo potrebbe essere riassunto in una ipotetica causa collettiva per miliardi di dollari. Con un’espressione colorita, riportata sempre dal Corriere, Willie Walsh, ceo di Iata, accusa alcuni colossi dell’aerospazio accusati di fare un «lavoro assolutamente di merda». E questo non tralasciando che gli stessi produttori stanno accumulando profitti da record. Walsh è furioso per questa situazione. Anche perché nelle riunioni con i vettori questo problema dei motori sta diventando una spada di Damocle. Attualmente ci sono oltre mille motori sono fuori uso. Seguiremo la questione. Condividi

Array ( [0] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 503701 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Dnata torna a investire sull'aeroporto di Milano Malpensa con la realizzazione di una struttura cargo tramite la sua controllata Airport Handling, che prevede uno stanziamento di oltre 25 milioni di euro. L'espansione di Airport Handling è frutto di una gara indetta dal Gruppo Sea, gestore degli aeroporti di Milano Linate e Malpensa. Il progetto creerà 200 nuovi posti di lavoro a livello locale, consolidando la leadership dell'azienda come principale fornitore di servizi di assistenza a terra in Italia. La nuova struttura sorgerà nell’area Malpensa Cargo City, con una superficie di 10.000 m² e una capacità di movimentazione annua superiore a 100.000 tonnellate. Progettata secondo i più elevati standard del settore, garantirà la gestione sicura ed efficiente di ogni tipologia di merce: prodotti deperibili, farmaci, merci pericolose, animali vivi, motori aeronautici e veicoli. In linea con la strategia globale di dnata, la struttura sarà dotata di tecnologie per l’efficienza energetica: pannelli fotovoltaici per energia rinnovabile; isolamento termico avanzato e illuminazione Led ad alte prestazioni. Magazzino e uffici sfrutteranno la luce naturale e saranno dotati di sistemi di riscaldamento e raffreddamento a basso consumo. Inoltre, il sito includerà infrastrutture per operazioni a terra a basse emissioni. L’apertura è prevista per settembre 2027. [post_title] => Milano Malpensa: dnata investe oltre 25 mln di euro per una nuova struttura cargo [post_date] => 2025-12-12T09:56:24+00:00 [category] => Array ( [0] => trasporti ) [category_name] => Array ( [0] => Trasporti ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1765533384000 ) ) [1] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 503691 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => FlixTrain posizionerà 65 nuovi treni ad alta velocità in Germania, fabbricati dal costruttore spagnolo Talgo, che entreranno in servizio dal 2028. Inoltre, nei prossimi due anni FlixTrain raddoppierà la flotta in Germania grazie all’aggiunta di carrozze completamente rinnovate, per garantire un’offerta ancora più efficiente e corse più frequenti. «Il successo di FlixTrain dimostra che stiamo contribuendo a colmare una lacuna nel trasporto ferroviario tedesco - ha dichiarato André Schwämmlein, amministratore delegato di Flix -. La strategia presentata dal Ministro dei Trasporti dimostra la volontà della politica di lavorare nella giusta direzione, e su questo ci baseremo. Già oggi operiamo 15 treni fra molte delle maggiori città in Germania. FlixTrain costruirà la seconda rete per dimensioni nel trasporto ferroviario a lunga percorrenza del Paese, affiancandosi al suo competitor pubblico con orari e frequenze paragonabili.» Con i nuovi treni, FlixTrain mira costruire una rete di collegamenti ferroviari ad alta frequenza fra tutte le principali città tedesche. Entro il 2028, Flix punta a raddoppiare la flotta di FlixTrain Il percorso di sviluppo prevede, a partire dal 2026, la graduale introduzione di treni completamente ammodernati e dotati di aria condizionata, sedute confortevoli e altre caratteristiche volte a rendere l’esperienza di viaggio con FlixTrain ancora più piacevole. Entro il 2028, la società prevede così di raddoppiare la propria flotta. Più di 1.000 destinazioni sono già prenotabili. Dal 2028, quindi, saranno introdotti i nuovi FlixTrain, treni europei ad alta velocità in grado di raggiungere i 230 km/h. Le carrozze saranno accessibili e dotate di sistemi moderni di informazione ai passeggeri, connessione Wi-Fi veloce e molte altre caratteristiche destinate ad aumentare significativamente il comfort di chi viaggia. I treni appartengono alla piattaforma tecnologica Talgo 230, utilizzata per progetti attualmente in corso in Danimarca e in Germania. [post_title] => FlixTrain accelera sulla Germania: in arrivo 65 nuovi treni ad alta velocità [post_date] => 2025-12-12T08:53:13+00:00 [category] => Array ( [0] => trasporti ) [category_name] => Array ( [0] => Trasporti ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1765529593000 ) ) [2] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 503632 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Royal Caribbean potenzia l'offerta per esplorare i Caraibi nel 2027-28. A partire da aprile del 2027, saranno disponibili crociere a bordo di 13 navi Royal Caribbean, dalla nuova Legend of the Seas alla rinnovata Allure of the Seas, con partenze da Fort Lauderdale, Miami, Port Canaveral (Orlando) e Tampa; New Orleans; San Juan, a Porto Rico; Cartagena, in Colombia; Colon, a Panama. Offerta ampia I viaggiatori potranno scegliere tra località idilliache nei Caraibi occidentali, orientali e meridionali con una serie di avventure da 3 a 9 notti, comprese le visite al Perfect Day at CocoCay alle Bahamas e ai Royal Beach Club a Paradise Island e a Cozumel nel 2026. Le nuove avventure fanno tutte parte della collezione in espansione di destinazioni esclusive di Royal Caribbean, tra cui l'attesissimo Perfect Day Mexico, che debutterà alla fine del 2027 e la cui data di apertura esatta sarà rivelata nel 2026. Le fughe tropicali continuano in luoghi da non perdere come il nuovo Port Samaná, uno dei tre porti di scalo della Repubblica Dominicana inclusi nella programmazione 2027-28 di Royal Caribbean. [post_title] => Royal Caribbean amplia la programmazione 2027-28 dedicata ai Caraibi [post_date] => 2025-12-11T11:16:48+00:00 [category] => Array ( [0] => tour_operator ) [category_name] => Array ( [0] => Tour Operator ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1765451808000 ) ) [3] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 503623 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => [caption id="attachment_503624" align="alignleft" width="450"] Adelheid Stifter[/caption] Terme Merano è un motore economico fondamentale per la città di Merano, la provincia di Bolzano e l’intero Alto Adige. A conferma, i numeri da record risultati da uno studio sul valore economico delle Terme Merano sul territorio, nel periodo 2006-2024, realizzato dall’economista Prof. Friedrich Schneider dell’Università Johannes Kepler di Linz. Ha dichiarato la direttrice di Terme Merano Adelheid Stifter: “La nuova analisi sul valore economico creato dalle Terme Merano conferma in modo chiaro quanto il nostro modello di sviluppo sia radicato nel territorio e allo stesso tempo orientato al futuro. Siamo orgogliosi di contribuire in maniera significativa alla qualità della vita, all’attrattività turistica e alla sostenibilità economica della città. Questo risultato è merito di un lavoro di squadra e della fiducia che la comunità ripone in noi. Continueremo a investire in innovazione, benessere e qualità per generare valore duraturo per Merano e per tutto l’Alto Adige”. Dall’apertura delle Terme Merano, il 3 dicembre 2005, il complesso termale ha accolto oltre 7,2 milioni di clienti, esclusi i bambini sotto i 4 anni, confermando una media annuale di circa 378.000 visitatori. Attività operative Secondo lo studio, nel periodo 2006–2024, le attività operative di Terme Merano hanno generato 643 milioni di euro di spese con impatto diretto sulla creazione di valore economico. Tali spese hanno prodotto un effetto sul Pil di circa 860 milioni di euro, contribuendo alla creazione o al mantenimento di 6.700 posti di lavoro nella Provincia di Bolzano. L’analisi scientifica mostra inoltre che Terme Merano genera ogni anno tra 17 e 19 milioni di euro di entrate fiscali per la pubblica amministrazione, derivanti dalle spese per il personale, dai costi di gestione e dai consumi degli ospiti. Gli effetti fiscali complessivi per il periodo 2006–2024 sono stimati in un valore compreso tra 317 e 375 milioni di euro. Anche l’attività d’investimento di Terme Merano ha avuto un impatto significativo sull’economia regionale: dal 2006 sono stati investiti 31 milioni di euro, generando ulteriori 50 milioni di euro di valore aggiunto a livello provinciale e 388 posti di lavoro creati o mantenuti sul territorio. [post_title] => Le Terme di Merano, un modello di sviluppo che fa crescere un'intera regione [post_date] => 2025-12-11T10:41:27+00:00 [category] => Array ( [0] => enti_istituzioni_e_territorio ) [category_name] => Array ( [0] => Enti, istituzioni e territorio ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1765449687000 ) ) [4] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 503524 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Nel mese di dicembre 2025, già prima dell’apertura ufficiale dell’hotel Boite, prevista per mercoledì 24, il calendario degli eventi che rende Corte delle Dolomiti a Borca di Cadore un luogo di fruizione di spunti culturali, musicali e artistici è ricco di proposte. A cominciare dalla celebrazione per il ventesimo anniversario di Corte Spa, giovedì 11 dicembre dalle ore 16.00 alle ore 21.00: un calice di benvenuto, un ricco healthy gourmet buffet e finger food accoglieranno gli ospiti all’interno del centro benessere, mentre, a bordo piscina, dalle ore 17.00 la chitarra del musicista Andrea Andrillo intratterrà i presenti con un repertorio di cantautorato italiano e internazionale. L’inizio della stagione per l’hotel Boite di Corte delle Dolomiti ha una data importante, il 24 dicembre, vigilia di Natale. La sera stessa, il ristorante 942 dell’hotel, propone ad ospiti e ad esterni il “cenone della vigilia”. “La cena di Natale” del 25 dicembre prevede un menu molto appetitoso a base di carne. Il 31 dicembre si festeggia Capodanno con il “Cenone di San Silvestro” con un menu gourmet a 6 portate e dessert a sorpresa dello chef. Doppio appuntamento nella giornata di sabato 27 dicembre: alle ore 18.00, presso Corte SPA, il concerto di arpa e sintetizzatore a bordo piscina, un viaggio musicale tra acqua, luci e vibrazioni armoniche. In omaggio, un calice di vino a tutti i partecipanti. Il giorno successivo, domenica 28 dicembre, alle ore 18.00 nella sala conferenze dell’Hotel Boite saranno presentati i primi due volumi della collana dedicata a Gellner, “Edoardo Gellner Architetto”: “Chiesa Nostra Signora di Cadore” e “Villaggio ENI: architettura e paesaggio”. Sempre nella sala conferenze dell’hotel Boite lunedì 29 dicembre alle ore 18.00 si terrà la proiezione del documentario “Villaggio Eni: un piacevole soggiorno nel futuro”. Il regista Davide Maffei sarà presente e disponibile a rispondere alle domande dei partecipanti. L’incontro è aperto a tutti e ad ingresso libero. Anche il 2026 inizia con una fitta agenda di appuntamenti per Corte delle Dolomiti. Ogni giovedì di gennaio (1, 8, 15, 22, 29) alle ore 21.00, nella lounge dell’hotel Boite avrà luogo la Winter edition del Dolomiti Blues&Soul Festival, con gruppi d’eccezione. I concerti saranno ad ingresso libero. Sabato 3 gennaio dalle ore 8.15 alle ore 16.00 sarà la volta di Camminyoga, un appuntamento con yoga in spa al risveglio, colazione presso l’hotel Boite ed escursione guidata ai piedi del Monte Pelmo con possibilità di trascorrere la giornata sulla neve. “Manaslu 8163m. La bellezza dell’insuccesso” è il titolo dell’incontro che si terrà alla sala conferenze dell’hotel Boite alle ore 18.30 con Omar Bartoli, geologo, ricercatore dell’Università di Padova e scalatore, che racconta della sua singolare esperienza sul Manaslu (8000 metri), la “montagna dello spirito” dell’Himalaya nepalese. Quella di Bortoli è stata un’avventura al limite, senza sherpa e senza ossigeno supplementare, testimoniata da foto, video e un diario, in cui la sua grande scoperta è stata che l’obiettivo a volte non è raggiungere la vetta, ma noi stessi. [post_title] => Hotel Boite, dal 24 dicembre una riapertura tra eventi, musica e conferenze [post_date] => 2025-12-10T11:46:06+00:00 [category] => Array ( [0] => alberghi ) [category_name] => Array ( [0] => Alberghi ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1765367166000 ) ) [5] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 503518 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Secondo un rapporto della Iata i ritardi attribuibili al controllo del traffico aereo in Europa sono più che raddoppiati negli ultimi dieci anni. Il documento mostra un aumento del 114% tra il 2015 e il 2024, mentre il numero di voli è cresciuto solo del 6,7%. Il rapporto specifica che, tra queste date, 7,2 milioni di voli hanno subito ritardi, la maggior parte inferiori a 30 minuti, sebbene circa 700.000 abbiano superato tale soglia. Solo nel 2024, i ritardi hanno raggiunto i 30,4 milioni di minuti, il 38% dei quali concentrati nei mesi di luglio e agosto. La Iata attribuisce il calo principalmente a problemi di capacità e carenza di personale presso i fornitori di servizi di navigazione aerea, in particolare in Francia e Germania. Di fatto, questi due Paesi sono responsabili di oltre la metà dei ritardi registrati. Carenze note da anni Afferma inoltre che si tratta di carenze note da anni e non ancora corrette. Il suo ceo, Willie Walsh, lamenta che "continuiamo a vedere le conseguenze dell'incapacità dell'Europa di controllare il traffico aereo. Un piccolo miglioramento previsto per il 2025, dopo un pessimo 2024, non cambia il deterioramento a cui abbiamo assistito nell'ultimo decennio". A questo proposito, Walsh critica il fatto che, nonostante le promesse fatte alle compagnie aeree e ai viaggiatori di un Cielo Unico Europeo che ridurrebbe i ritardi, i passeggeri li abbiano più che raddoppiati. Pertanto, "mentre gli eurocrati dibattono su come aumentare l'onere dei risarcimenti per i passeggeri dell'Ue, la causa principale di gran parte dei ritardi subiti dai viaggiatori – il controllo del traffico aereo – rimane impunita e non viene controllata", conclude. [post_title] => Iata: 7 milioni di voli in ritardo. L'Europa non controlla il traffico aereo [post_date] => 2025-12-10T10:31:23+00:00 [category] => Array ( [0] => trasporti ) [category_name] => Array ( [0] => Trasporti ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1765362683000 ) ) [6] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 503493 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Quasi 300 nuove camere tra dicembre 2025 e novembre 2026, fatturato che passa da 14 a 18 milioni di euro, EBITDA raddoppiato da 1,5 a 3 milioni. Sono i numeri della crescita di LVG Group, realtà italiana dell'hospitality che sta costruendo uno dei principali gruppi alberghieri indipendenti del Paese con un modello innovativo che integra gestione, tecnologia proprietaria e valorizzazione del capitale umano. Il ceo Claudio Lavagna ha presentato i risultati del 2025 e il piano di sviluppo che guiderà l'espansione nei prossimi mesi. Il gruppo, attivo nella gestione alberghiera e nella consulenza strategica, conta attualmente 13 strutture in gestione diretta per un totale di 571 camere distribuite tra Piemonte, Lombardia, Veneto, Liguria e Sardegna. Il numero dei dipendenti è salito a 300, inclusi gli stagionali, rispetto ai 200 dell'anno precedente. Le prossime aperture sono già calendarizzate con precisione: a dicembre l'Hotel La Bussola di Novara (100 camere e 5 sale meeting modulabili fino a 400 posti) e l'Hotel Ritz di Pavia (116 camere focalizzato sull'enogastronomia dell'Oltrepò), a marzo 2026 il Belfiore di Mantova (70 camere, prima struttura ex novo con sola insegna LVG Hotel Collection) e a novembre 2026 il primo 4 stelle superior del gruppo nel centro di Brescia (50 camere in un ex palazzo storico di una banca). “Queste sono le aperture già certe, ma l'obiettivo è quello di arrivare a un'apertura al mese che da novembre di quest'anno stiamo rispettando, grazie anche ai nuovi investitori” ha spiegato Lavagna La crescita è stata sostenuta dall'ingresso nel capitale, avvenuto a maggio 2025, di White Bridge Investments III con un aumento di capitale di 10 milioni di euro finalizzato alle nuove acquisizioni. Questa iniezione di liquidità ha permesso al gruppo di accelerare sul piano delle aperture, realizzando 3 nuove strutture nel 2025. Il motore dell'espansione è il Metodo LVG, applicato a tutte le strutture in gestione diretta e articolato in tre fasi: analisi di bilancio e ottimizzazione dei costi contestualizzata al mercato, studio strategico delle vendite supportato da business intelligence e algoritmi predittivi, implementazione con monitoraggio costante e formazione continua inizialmente via digitale e poi in aula tramite LVG Academy. Il contributo tecnologico è garantito da Diamond Tech, la software house interna che ha sviluppato Diamonds Hub, sistema integrato che unisce revenue management, controllo di gestione, brand reputation e quality management con intelligenza artificiale proprietaria. [post_title] => LVG punta a 50 hotel in tre anni: obiettivo una nuova apertura al mese [post_date] => 2025-12-10T10:13:46+00:00 [category] => Array ( [0] => alberghi ) [category_name] => Array ( [0] => Alberghi ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1765361626000 ) ) [7] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 503434 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Quali saranno i principali driver del turismo del futuro? Se lo è chiesto, durante la celebrazione dei 30 anni di attività di Naar, un panel di relatori che ha raccontato la propria vision sui prossimi anni. A cominciare da Tommaso Fumelli, vp sales Italy di Ita Airways, che ha posto l'accento sul ruolo strategico dei vettori aerei nell'ambito di uno sviluppo integrato con il resto della filiera. «La Iata indica numeri in costante crescita - ha spiegato il manager -. Un trend che va cavalcato puntando anche sullo sviluppo dell'intermodalità». Per il comparto crocieristico, il futuro è adesso: lo spiega il direttore vendite Italia di Msc Crociere, Fabio Candiani: «Gli ordini delle navi che abbiamo in pipeline tracciano la rotta del mercato delle crociere dei prossimi 25-30 anni. In questo senso, occorre anticipare e saper prevedere oggi quali saranno le esigenze della clientela del futuro, tenendo ben presenti anche quelle delle nuove generazioni.Tre i pillar sui quali strutturare l'offerta: capitale umano, attenzione all'ambiente, valorizzazione dei territori toccati. Tutte tematiche ben presenti a Msc Crociere». La sfida dell'IA Dal punto di vista dei network, è il presidente del gruppo Gattinoni, Franco Gattinoni, a fornire un'interpretazione delle sfide del futuro, che saranno incentrate «sulla risposta digitale allo sviluppo dell'IA». Gabriele Rispoli, associate director, account management Italy, Greece, Cyprus, Malta, Israel di Amadeus Group, aggiunge che il viaggio sarà sempre più «connesso, ecosostenibile e iper personalizzato, tutti elementi da considerare nello sviluppo di un'offerta che sappia interecettare i nuovi bisogni dei viaggiatori», sempre più interessati a condividere l'esperienza e ad amplificarne i dettagli sui social. Un dato certo sul quale Fabio Carsenzuola, ceo mediterranean latam region di Europ Assistance, invita comunque a riflettere è quello relativo all'invecchiamento progressivo della popolazione: «La demografia - spiega - è una certezza della quale anche chi come noi si occupa di assicurazioni di viaggio deve tenere conto. Le nuove variabili da considerare, oltre, all'invecchiamento e quindi alla necessità di inserire i disturbi pregressi nelle polizze, coprono ad esempio anche l'emergenza climatica o la cyber security. La domanda è cambiata e tutti gli attori della filiera devono e dovranno tenerne conto». Una domanda che ha nella riscoperta del tempo un elemento centrale. «La qualità del tempo è diventata fondamentale nella scelta della vacanza: il viaggio comincia già nella pre-organizzazione e si allunga anche al ritorno, dilatandone il valore» chiude il presidente e fondatore di Naar Bespoke Travel, Frederic Naar. [post_title] => Direzione futuro: il mercato si confronta sulle strategie operative [post_date] => 2025-12-09T12:39:33+00:00 [category] => Array ( [0] => mercato_e_tecnologie ) [category_name] => Array ( [0] => Mercato e tecnologie ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1765283973000 ) ) [8] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 503424 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Un 2026 foriero di profitti record per le compagnie aeree, almeno secondo le più recenti stime della Iata, nonostante i continui problemi legati alla catena di approvvigionamento che stanno causando un rallentamento nelle consegne degli aeromobili e un ritardo nell'introduzione di aeromobili più efficienti dal punto di vista dei consumi. La previsione arriva mentre Airbus ha ridimensionato l'obiettivo di consegna dei velivoli per il 2025, citando un problema di qualità con alcuni pannelli metallici della fusoliera degli A320. La carenza di aeromobili più nuovi ed efficienti, si ripercuote sui conti delle compagnie aeree che affermano di non poter ridurre i costi del carburante pur trasportando un numero maggiore di passeggeri. Malgrado ciò la Iata mostra ottimismo nei confronti del 2026: «Le compagnie aeree sono riuscite a integrare nei loro business una resilienza in grado di assorbire gli shock, che sta garantendo una redditività stabile - ha dichiarato in una nota il direttore generale dell'International Air Transport Association, Willie Walsh. I numeri parlano di un profitto netto che dovrebbe raggiungere i 41 miliardi di dollari con un fatturato stimato in crescita del +4,5%, a quota 1.053 miliardi di dollari; il tasso di margine netto è previsto stabile al 3,9%. [post_title] => La Iata prevede utili record da 41 mld di dollari nel 2026 delle compagnie aeree [post_date] => 2025-12-09T11:38:05+00:00 [category] => Array ( [0] => trasporti ) [category_name] => Array ( [0] => Trasporti ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1765280285000 ) ) ) { "size": 9, "query": { "filtered": { "query": { "fuzzy_like_this": { "like_text" : "iata causa costruttori dei motori" } }, "filter": { "range": { "post_date": { "gte": "now-2y", "lte": "now", "time_zone": "+1:00" } } } } }, "sort": { "post_date": { "order": "desc" } } }{"took":29,"timed_out":false,"_shards":{"total":5,"successful":5,"failed":0},"hits":{"total":1219,"max_score":null,"hits":[{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"503701","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Dnata torna a investire sull'aeroporto di Milano Malpensa con la realizzazione di una struttura cargo tramite la sua controllata Airport Handling, che prevede uno stanziamento di oltre 25 milioni di euro. \r

\r

L'espansione di Airport Handling è frutto di una gara indetta dal Gruppo Sea, gestore degli aeroporti di Milano Linate e Malpensa. Il progetto creerà 200 nuovi posti di lavoro a livello locale, consolidando la leadership dell'azienda come principale fornitore di servizi di assistenza a terra in Italia.\r

\r

La nuova struttura sorgerà nell’area Malpensa Cargo City, con una superficie di 10.000 m² e una capacità di movimentazione annua superiore a 100.000 tonnellate. Progettata secondo i più elevati standard del settore, garantirà la gestione sicura ed efficiente di ogni tipologia di merce: prodotti deperibili, farmaci, merci pericolose, animali vivi, motori aeronautici e veicoli.\r

\r

In linea con la strategia globale di dnata, la struttura sarà dotata di tecnologie per l’efficienza energetica: pannelli fotovoltaici per energia rinnovabile; isolamento termico avanzato e illuminazione Led ad alte prestazioni.\r

Magazzino e uffici sfrutteranno la luce naturale e saranno dotati di sistemi di riscaldamento e raffreddamento a basso consumo. Inoltre, il sito includerà infrastrutture per operazioni a terra a basse emissioni. L’apertura è prevista per settembre 2027.\r

","post_title":"Milano Malpensa: dnata investe oltre 25 mln di euro per una nuova struttura cargo","post_date":"2025-12-12T09:56:24+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1765533384000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"503691","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"FlixTrain posizionerà 65 nuovi treni ad alta velocità in Germania, fabbricati dal costruttore spagnolo Talgo, che entreranno in servizio dal 2028.\r

\r

Inoltre, nei prossimi due anni FlixTrain raddoppierà la flotta in Germania grazie all’aggiunta di carrozze completamente rinnovate, per garantire un’offerta ancora più efficiente e corse più frequenti.\r

\r

«Il successo di FlixTrain dimostra che stiamo contribuendo a colmare una lacuna nel trasporto ferroviario tedesco - ha dichiarato André Schwämmlein, amministratore delegato di Flix -. La strategia presentata dal Ministro dei Trasporti dimostra la volontà della politica di lavorare nella giusta direzione, e su questo ci baseremo. Già oggi operiamo 15 treni fra molte delle maggiori città in Germania. FlixTrain costruirà la seconda rete per dimensioni nel trasporto ferroviario a lunga percorrenza del Paese, affiancandosi al suo competitor pubblico con orari e frequenze paragonabili.»\r

\r

Con i nuovi treni, FlixTrain mira costruire una rete di collegamenti ferroviari ad alta frequenza fra tutte le principali città tedesche.\r

\r

Entro il 2028, Flix punta a raddoppiare la flotta di FlixTrain\r

\r

Il percorso di sviluppo prevede, a partire dal 2026, la graduale introduzione di treni completamente ammodernati e dotati di aria condizionata, sedute confortevoli e altre caratteristiche volte a rendere l’esperienza di viaggio con FlixTrain ancora più piacevole. Entro il 2028, la società prevede così di raddoppiare la propria flotta. Più di 1.000 destinazioni sono già prenotabili.\r

\r

Dal 2028, quindi, saranno introdotti i nuovi FlixTrain, treni europei ad alta velocità in grado di raggiungere i 230 km/h. Le carrozze saranno accessibili e dotate di sistemi moderni di informazione ai passeggeri, connessione Wi-Fi veloce e molte altre caratteristiche destinate ad aumentare significativamente il comfort di chi viaggia. I treni appartengono alla piattaforma tecnologica Talgo 230, utilizzata per progetti attualmente in corso in Danimarca e in Germania.","post_title":"FlixTrain accelera sulla Germania: in arrivo 65 nuovi treni ad alta velocità","post_date":"2025-12-12T08:53:13+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1765529593000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"503632","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Royal Caribbean potenzia l'offerta per esplorare i Caraibi nel 2027-28. A partire da aprile del 2027, saranno disponibili crociere a bordo di 13 navi Royal Caribbean, dalla nuova Legend of the Seas alla rinnovata Allure of the Seas, con partenze da Fort Lauderdale, Miami, Port Canaveral (Orlando) e Tampa; New Orleans; San Juan, a Porto Rico; Cartagena, in Colombia; Colon, a Panama.\r

Offerta ampia\r

I viaggiatori potranno scegliere tra località idilliache nei Caraibi occidentali, orientali e meridionali con una serie di avventure da 3 a 9 notti, comprese le visite al Perfect Day at CocoCay alle Bahamas e ai Royal Beach Club a Paradise Island e a Cozumel nel 2026. Le nuove avventure fanno tutte parte della collezione in espansione di destinazioni esclusive di Royal Caribbean, tra cui l'attesissimo Perfect Day Mexico, che debutterà alla fine del 2027 e la cui data di apertura esatta sarà rivelata nel 2026.\r

\r

Le fughe tropicali continuano in luoghi da non perdere come il nuovo Port Samaná, uno dei tre porti di scalo della Repubblica Dominicana inclusi nella programmazione 2027-28 di Royal Caribbean.\r

","post_title":"Royal Caribbean amplia la programmazione 2027-28 dedicata ai Caraibi","post_date":"2025-12-11T11:16:48+00:00","category":["tour_operator"],"category_name":["Tour Operator"],"post_tag":[]},"sort":[1765451808000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"503623","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"[caption id=\"attachment_503624\" align=\"alignleft\" width=\"450\"] Adelheid Stifter[/caption]\r

Terme Merano è un motore economico fondamentale per la città di Merano, la provincia di Bolzano e l’intero Alto Adige. A conferma, i numeri da record risultati da uno studio sul valore economico delle Terme Merano sul territorio, nel periodo 2006-2024, realizzato dall’economista Prof. Friedrich Schneider dell’Università Johannes Kepler di Linz.\r

Ha dichiarato la direttrice di Terme Merano Adelheid Stifter: “La nuova analisi sul valore economico creato dalle Terme Merano conferma in modo chiaro quanto il nostro modello di sviluppo sia radicato nel territorio e allo stesso tempo orientato al futuro. Siamo orgogliosi di contribuire in maniera significativa alla qualità della vita, all’attrattività turistica e alla sostenibilità economica della città. Questo risultato è merito di un lavoro di squadra e della fiducia che la comunità ripone in noi. Continueremo a investire in innovazione, benessere e qualità per generare valore duraturo per Merano e per tutto l’Alto Adige”.\r

Dall’apertura delle Terme Merano, il 3 dicembre 2005, il complesso termale ha accolto oltre 7,2 milioni di clienti, esclusi i bambini sotto i 4 anni, confermando una media annuale di circa 378.000 visitatori.\r

\r

Attività operative\r

Secondo lo studio, nel periodo 2006–2024, le attività operative di Terme Merano hanno generato 643 milioni di euro di spese con impatto diretto sulla creazione di valore economico. Tali spese hanno prodotto un effetto sul Pil di circa 860 milioni di euro, contribuendo alla creazione o al mantenimento di 6.700 posti di lavoro nella Provincia di Bolzano.\r

L’analisi scientifica mostra inoltre che Terme Merano genera ogni anno tra 17 e 19 milioni di euro di entrate fiscali per la pubblica amministrazione, derivanti dalle spese per il personale, dai costi di gestione e dai consumi degli ospiti. Gli effetti fiscali complessivi per il periodo 2006–2024 sono stimati in un valore compreso tra 317 e 375 milioni di euro.\r

Anche l’attività d’investimento di Terme Merano ha avuto un impatto significativo sull’economia regionale: dal 2006 sono stati investiti 31 milioni di euro, generando ulteriori 50 milioni di euro di valore aggiunto a livello provinciale e 388 posti di lavoro creati o mantenuti sul territorio.","post_title":"Le Terme di Merano, un modello di sviluppo che fa crescere un'intera regione","post_date":"2025-12-11T10:41:27+00:00","category":["enti_istituzioni_e_territorio"],"category_name":["Enti, istituzioni e territorio"],"post_tag":[]},"sort":[1765449687000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"503524","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Nel mese di dicembre 2025, già prima dell’apertura ufficiale dell’hotel Boite, prevista per mercoledì 24, il calendario degli eventi che rende Corte delle Dolomiti a Borca di Cadore un luogo di fruizione di spunti culturali, musicali e artistici è ricco di proposte.\r

\r

A cominciare dalla celebrazione per il ventesimo anniversario di Corte Spa, giovedì 11 dicembre dalle ore 16.00 alle ore 21.00: un calice di benvenuto, un ricco healthy gourmet buffet e finger food accoglieranno gli ospiti all’interno del centro benessere, mentre, a bordo piscina, dalle ore 17.00 la chitarra del musicista Andrea Andrillo intratterrà i presenti con un repertorio di cantautorato italiano e internazionale.\r

\r

L’inizio della stagione per l’hotel Boite di Corte delle Dolomiti ha una data importante, il 24 dicembre, vigilia di Natale. La sera stessa, il ristorante 942 dell’hotel, propone ad ospiti e ad esterni il “cenone della vigilia”.\r

\r

“La cena di Natale” del 25 dicembre prevede un menu molto appetitoso a base di carne.\r

\r

Il 31 dicembre si festeggia Capodanno con il “Cenone di San Silvestro” con un menu gourmet a 6 portate e dessert a sorpresa dello chef.\r

\r

Doppio appuntamento nella giornata di sabato 27 dicembre: alle ore 18.00, presso Corte SPA, il concerto di arpa e sintetizzatore a bordo piscina, un viaggio musicale tra acqua, luci e vibrazioni armoniche. In omaggio, un calice di vino a tutti i partecipanti. \r

\r

Il giorno successivo, domenica 28 dicembre, alle ore 18.00 nella sala conferenze dell’Hotel Boite saranno presentati i primi due volumi della collana dedicata a Gellner, “Edoardo Gellner Architetto”: “Chiesa Nostra Signora di Cadore” e “Villaggio ENI: architettura e paesaggio”.\r

\r

Sempre nella sala conferenze dell’hotel Boite lunedì 29 dicembre alle ore 18.00 si terrà la proiezione del documentario “Villaggio Eni: un piacevole soggiorno nel futuro”. Il regista Davide Maffei sarà presente e disponibile a rispondere alle domande dei partecipanti. L’incontro è aperto a tutti e ad ingresso libero.\r

\r

Anche il 2026 inizia con una fitta agenda di appuntamenti per Corte delle Dolomiti.\r

\r

Ogni giovedì di gennaio (1, 8, 15, 22, 29) alle ore 21.00, nella lounge dell’hotel Boite avrà luogo la Winter edition del Dolomiti Blues&Soul Festival, con gruppi d’eccezione. I concerti saranno ad ingresso libero.\r

\r

Sabato 3 gennaio dalle ore 8.15 alle ore 16.00 sarà la volta di Camminyoga, un appuntamento con yoga in spa al risveglio, colazione presso l’hotel Boite ed escursione guidata ai piedi del Monte Pelmo con possibilità di trascorrere la giornata sulla neve.\r

\r

“Manaslu 8163m. La bellezza dell’insuccesso” è il titolo dell’incontro che si terrà alla sala conferenze dell’hotel Boite alle ore 18.30 con Omar Bartoli, geologo, ricercatore dell’Università di Padova e scalatore, che racconta della sua singolare esperienza sul Manaslu (8000 metri), la “montagna dello spirito” dell’Himalaya nepalese. Quella di Bortoli è stata un’avventura al limite, senza sherpa e senza ossigeno supplementare, testimoniata da foto, video e un diario, in cui la sua grande scoperta è stata che l’obiettivo a volte non è raggiungere la vetta, ma noi stessi.\r

\r

\r

\r

\r

\r

","post_title":"Hotel Boite, dal 24 dicembre una riapertura tra eventi, musica e conferenze","post_date":"2025-12-10T11:46:06+00:00","category":["alberghi"],"category_name":["Alberghi"],"post_tag":[]},"sort":[1765367166000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"503518","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Secondo un rapporto della Iata i ritardi attribuibili al controllo del traffico aereo in Europa sono più che raddoppiati negli ultimi dieci anni. Il documento mostra un aumento del 114% tra il 2015 e il 2024, mentre il numero di voli è cresciuto solo del 6,7%.\r

\r

Il rapporto specifica che, tra queste date, 7,2 milioni di voli hanno subito ritardi, la maggior parte inferiori a 30 minuti, sebbene circa 700.000 abbiano superato tale soglia. Solo nel 2024, i ritardi hanno raggiunto i 30,4 milioni di minuti, il 38% dei quali concentrati nei mesi di luglio e agosto.\r

\r

La Iata attribuisce il calo principalmente a problemi di capacità e carenza di personale presso i fornitori di servizi di navigazione aerea, in particolare in Francia e Germania. Di fatto, questi due Paesi sono responsabili di oltre la metà dei ritardi registrati.\r

Carenze note da anni\r

Afferma inoltre che si tratta di carenze note da anni e non ancora corrette. Il suo ceo, Willie Walsh, lamenta che \"continuiamo a vedere le conseguenze dell'incapacità dell'Europa di controllare il traffico aereo. Un piccolo miglioramento previsto per il 2025, dopo un pessimo 2024, non cambia il deterioramento a cui abbiamo assistito nell'ultimo decennio\".\r

\r

A questo proposito, Walsh critica il fatto che, nonostante le promesse fatte alle compagnie aeree e ai viaggiatori di un Cielo Unico Europeo che ridurrebbe i ritardi, i passeggeri li abbiano più che raddoppiati. Pertanto, \"mentre gli eurocrati dibattono su come aumentare l'onere dei risarcimenti per i passeggeri dell'Ue, la causa principale di gran parte dei ritardi subiti dai viaggiatori – il controllo del traffico aereo – rimane impunita e non viene controllata\", conclude.","post_title":"Iata: 7 milioni di voli in ritardo. L'Europa non controlla il traffico aereo","post_date":"2025-12-10T10:31:23+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1765362683000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"503493","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"\r

\r

\r

Quasi 300 nuove camere tra dicembre 2025 e novembre 2026, fatturato che passa da 14 a 18 milioni di euro, EBITDA raddoppiato da 1,5 a 3 milioni. Sono i numeri della crescita di LVG Group, realtà italiana dell'hospitality che sta costruendo uno dei principali gruppi alberghieri indipendenti del Paese con un modello innovativo che integra gestione, tecnologia proprietaria e valorizzazione del capitale umano.\r

Il ceo Claudio Lavagna ha presentato i risultati del 2025 e il piano di sviluppo che guiderà l'espansione nei prossimi mesi. Il gruppo, attivo nella gestione alberghiera e nella consulenza strategica, conta attualmente 13 strutture in gestione diretta per un totale di 571 camere distribuite tra Piemonte, Lombardia, Veneto, Liguria e Sardegna. Il numero dei dipendenti è salito a 300, inclusi gli stagionali, rispetto ai 200 dell'anno precedente.\r

Le prossime aperture sono già calendarizzate con precisione: a dicembre l'Hotel La Bussola di Novara (100 camere e 5 sale meeting modulabili fino a 400 posti) e l'Hotel Ritz di Pavia (116 camere focalizzato sull'enogastronomia dell'Oltrepò), a marzo 2026 il Belfiore di Mantova (70 camere, prima struttura ex novo con sola insegna LVG Hotel Collection) e a novembre 2026 il primo 4 stelle superior del gruppo nel centro di Brescia (50 camere in un ex palazzo storico di una banca).\r

“Queste sono le aperture già certe, ma l'obiettivo è quello di arrivare a un'apertura al mese che da novembre di quest'anno stiamo rispettando, grazie anche ai nuovi investitori” ha spiegato Lavagna\r

La crescita è stata sostenuta dall'ingresso nel capitale, avvenuto a maggio 2025, di White Bridge Investments III con un aumento di capitale di 10 milioni di euro finalizzato alle nuove acquisizioni. Questa iniezione di liquidità ha permesso al gruppo di accelerare sul piano delle aperture, realizzando 3 nuove strutture nel 2025.\r

Il motore dell'espansione è il Metodo LVG, applicato a tutte le strutture in gestione diretta e articolato in tre fasi: analisi di bilancio e ottimizzazione dei costi contestualizzata al mercato, studio strategico delle vendite supportato da business intelligence e algoritmi predittivi, implementazione con monitoraggio costante e formazione continua inizialmente via digitale e poi in aula tramite LVG Academy.\r

Il contributo tecnologico è garantito da Diamond Tech, la software house interna che ha sviluppato Diamonds Hub, sistema integrato che unisce revenue management, controllo di gestione, brand reputation e quality management con intelligenza artificiale proprietaria.","post_title":"LVG punta a 50 hotel in tre anni: obiettivo una nuova apertura al mese","post_date":"2025-12-10T10:13:46+00:00","category":["alberghi"],"category_name":["Alberghi"],"post_tag":[]},"sort":[1765361626000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"503434","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Quali saranno i principali driver del turismo del futuro? Se lo è chiesto, durante la celebrazione dei 30 anni di attività di Naar, un panel di relatori che ha raccontato la propria vision sui prossimi anni.\r

\r

A cominciare da Tommaso Fumelli, vp sales Italy di Ita Airways, che ha posto l'accento sul ruolo strategico dei vettori aerei nell'ambito di uno sviluppo integrato con il resto della filiera. «La Iata indica numeri in costante crescita - ha spiegato il manager -. Un trend che va cavalcato puntando anche sullo sviluppo dell'intermodalità».\r

\r

Per il comparto crocieristico, il futuro è adesso: lo spiega il direttore vendite Italia di Msc Crociere, Fabio Candiani: «Gli ordini delle navi che abbiamo in pipeline tracciano la rotta del mercato delle crociere dei prossimi 25-30 anni. In questo senso, occorre anticipare e saper prevedere oggi quali saranno le esigenze della clientela del futuro, tenendo ben presenti anche quelle delle nuove generazioni.Tre i pillar sui quali strutturare l'offerta: capitale umano, attenzione all'ambiente, valorizzazione dei territori toccati. Tutte tematiche ben presenti a Msc Crociere».\r

La sfida dell'IA\r

Dal punto di vista dei network, è il presidente del gruppo Gattinoni, Franco Gattinoni, a fornire un'interpretazione delle sfide del futuro, che saranno incentrate «sulla risposta digitale allo sviluppo dell'IA».\r

\r

Gabriele Rispoli, associate director, account management Italy, Greece, Cyprus, Malta, Israel di Amadeus Group, aggiunge che il viaggio sarà sempre più «connesso, ecosostenibile e iper personalizzato, tutti elementi da considerare nello sviluppo di un'offerta che sappia interecettare i nuovi bisogni dei viaggiatori», sempre più interessati a condividere l'esperienza e ad amplificarne i dettagli sui social.\r

\r

Un dato certo sul quale Fabio Carsenzuola, ceo mediterranean latam region di Europ Assistance, invita comunque a riflettere è quello relativo all'invecchiamento progressivo della popolazione: «La demografia - spiega - è una certezza della quale anche chi come noi si occupa di assicurazioni di viaggio deve tenere conto. Le nuove variabili da considerare, oltre, all'invecchiamento e quindi alla necessità di inserire i disturbi pregressi nelle polizze, coprono ad esempio anche l'emergenza climatica o la cyber security. La domanda è cambiata e tutti gli attori della filiera devono e dovranno tenerne conto». Una domanda che ha nella riscoperta del tempo un elemento centrale. «La qualità del tempo è diventata fondamentale nella scelta della vacanza: il viaggio comincia già nella pre-organizzazione e si allunga anche al ritorno, dilatandone il valore» chiude il presidente e fondatore di Naar Bespoke Travel, Frederic Naar.\r

\r

","post_title":"Direzione futuro: il mercato si confronta sulle strategie operative","post_date":"2025-12-09T12:39:33+00:00","category":["mercato_e_tecnologie"],"category_name":["Mercato e tecnologie"],"post_tag":[]},"sort":[1765283973000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"503424","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Un 2026 foriero di profitti record per le compagnie aeree, almeno secondo le più recenti stime della Iata, nonostante i continui problemi legati alla catena di approvvigionamento che stanno causando un rallentamento nelle consegne degli aeromobili e un ritardo nell'introduzione di aeromobili più efficienti dal punto di vista dei consumi.\r

\r

La previsione arriva mentre Airbus ha ridimensionato l'obiettivo di consegna dei velivoli per il 2025, citando un problema di qualità con alcuni pannelli metallici della fusoliera degli A320.\r

\r

La carenza di aeromobili più nuovi ed efficienti, si ripercuote sui conti delle compagnie aeree che affermano di non poter ridurre i costi del carburante pur trasportando un numero maggiore di passeggeri.\r

\r

Malgrado ciò la Iata mostra ottimismo nei confronti del 2026: «Le compagnie aeree sono riuscite a integrare nei loro business una resilienza in grado di assorbire gli shock, che sta garantendo una redditività stabile - ha dichiarato in una nota il direttore generale dell'International Air Transport Association, Willie Walsh.\r

\r

I numeri parlano di un profitto netto che dovrebbe raggiungere i 41 miliardi di dollari con un fatturato stimato in crescita del +4,5%, a quota 1.053 miliardi di dollari; il tasso di margine netto è previsto stabile al 3,9%.","post_title":"La Iata prevede utili record da 41 mld di dollari nel 2026 delle compagnie aeree","post_date":"2025-12-09T11:38:05+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1765280285000]}]}}