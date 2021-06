Visit Brussels e Kkm Group insieme per intercettare la nuova richiesta di consulenza del mercato

Visit Brussels punta sul trade e rafforza la collaborazione sviluppata negli ultimi mesi con Khm Group. ” Intendiamo offrire sempre più strumenti di vendita per le agenzie per consentire loro di intercettare una domanda profondamente modificata dalla pandemia – ha spiegato Ursula Jone Gandini, direttore Italia Ufficio del turismo di Bruxelles, in occasione della Bmt -. Ora l’intermediazione riceve richieste per le città europee che fino a un anno fa erano appannaggio del fai da te. Sta tornando la necessità del tour operator e dell’assistenza. Proponiamo city break a tema di due o tre notti sfruttando gli asset fondamentali della città, oltre alla sostenibilità che sarà il tema dominante della promozione. Stiamo inoltre ristrutturando moltissimi hotel e siamo al lavoro sulla programmazione eventi”.

I pacchetti sono commercializzati a marchio Enjoy Destinations e possono essere personalizzati con un’ampia gamma di escursioni e attività. Spicca il pacchetto dedicato al Gran Premio di Formula 1 del Belgio del 29 agosto, che offre anche la visita ai box e il giro della pista: proposta che sta registrando buoni risultati. Inoltre, si conferma il combinato Birra e cioccolato e l’anteprima sui mercatini di Natale, infine sono previste agevolazioni con la Brussels Card, per i tour e percorsi guidati in bici.

“Siamo convinti che il nostro prodotto possa raggiungere una sempre più ampia fascia di clientela – ha concluso Andrea Cani, presidente Kkm Group -. Grazie alla sinergia con EnjoyNet possiamo contare su una rete vendita consolidata. Il progetto inoltre è disponibile anche sulla piattaforma Lerni, in modo che possa essere accessibile a tutte le agenzie in tempo reale”.