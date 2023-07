Valentini: Explora Journeys è un nuovo prodotto che richiede il sostegno delle agenzie di viaggio Un nuovo prodotto, che necessita del pieno supporto da parte delle agenzie di viaggio. Così il direttore commerciale di Msc Crociere ed Explora Journeys, Luca Valentini, definisce il marchio lusso che ha preso ufficialmente vita ieri con la consegna della Explora I presso gli stabilimenti Fincantieri di Monfalcone. Fin da subito è quindi prevista una forte spinta alla formazione degli adv. “Si tratta di una proposta che deve essere spiegata e comunicata ai consumatori – racconta Valentini -. In Italia il target del turismo di lusso nelle crociere non ha molti protagonisti. Non c’è una numerica tale da poter dire che esiste un vero target del crocierista di lusso. Allo stesso tempo l’Italia è però uno dei paesi con il più alto numero di crocieristi. Il connubio dunque, tra un mercato crocieristico che cresce tantissimo e un mercato che nella crocieristica non ha ancora trovato il segmento di lusso, può passare solo tramite l’agente di viaggio. Questi deve essere messo allora nelle condizioni di poter spiegare e comunicare il prodotto al cliente alla ricerca di servizi luxury. Oggi sono quindi tre i nostri target da distinguere: il prodotto Msc Crociere, il prodotto Premium, che è il nostro Yacht Club, e il prodotto di lusso. Oggi, il viaggiatore che sceglie Explora ha un approccio diverso alla vacanza: senza orari per lo spettacolo, per i pasti e per l’intrattenimento. Quest’ultimo viene offerto nelle 18 lounge esclusive della nave, come la cigar room, dove ognuno si muove con i propri tempi. Noi oggi, con Explora Journeys, siamo insomma certi di poter sviluppare in Italia il target del cliente crocierista di lusso”. Condividi

Così il direttore commerciale di Msc Crociere ed Explora Journeys, Luca Valentini, definisce il marchio lusso che ha preso ufficialmente vita ieri con la consegna della Explora I presso gli stabilimenti Fincantieri di Monfalcone. Fin da subito è quindi prevista una forte spinta alla formazione degli adv.\r

\r

\"Si tratta di una proposta che deve essere spiegata e comunicata ai consumatori - racconta Valentini -. In Italia il target del turismo di lusso nelle crociere non ha molti protagonisti. Non c’è una numerica tale da poter dire che esiste un vero target del crocierista di lusso. Allo stesso tempo l’Italia è però uno dei paesi con il più alto numero di crocieristi. Il connubio dunque, tra un mercato crocieristico che cresce tantissimo e un mercato che nella crocieristica non ha ancora trovato il segmento di lusso, può passare solo tramite l’agente di viaggio. Questi deve essere messo allora nelle condizioni di poter spiegare e comunicare il prodotto al cliente alla ricerca di servizi luxury. Oggi sono quindi tre i nostri target da distinguere: il prodotto Msc Crociere, il prodotto Premium, che è il nostro Yacht Club, e il prodotto di lusso. Oggi, il viaggiatore che sceglie Explora ha un approccio diverso alla vacanza: senza orari per lo spettacolo, per i pasti e per l’intrattenimento. Quest'ultimo viene offerto nelle 18 lounge esclusive della nave, come la cigar room, dove ognuno si muove con i propri tempi. Noi oggi, con Explora Journeys, siamo insomma certi di poter sviluppare in Italia il target del cliente crocierista di lusso”.","post_title":"Valentini: Explora Journeys è un nuovo prodotto che richiede il sostegno delle agenzie di viaggio","post_date":"2023-07-21T14:58:19+00:00","category":["tour_operator"],"category_name":["Tour Operator"],"post_tag":[]},"sort":[1689951499000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"450134","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Un nuovo prodotto, la vacanza di lusso, nel mercato della crocieristica italiana. Dopo un problema relativo alla certificazione dei pannelli antincendio della nave, che ha causato l'imprevisto ritardo nella consegna di un paio di settimane fa, agli stabilimenti Fincantieri di Monfalcone, la Explora I è ufficialmente entrata ieri a far parte della flotta del gruppo Msc. Nasce così l'era del nuovo brand Explora Journeys. \r

\r

\"Ma non chiamatele per favore solo crociere di lusso - ha sottolineato il managing director di Msc Crociere e Explora Journeys Italia, Leonardo Massa -. Explora è pensata per i clienti che amano le vacanze alto di gamma e che fino a questo momento probabilmente non consideravano le crociere come un’alternativa. Questa tipologia di consumatori troverà in questa nave il comfort e la filosofia della vacanza dell’Ocean State of Mind: un modo per connettersi ai valori dell’oceano e del mare. Su Explora il viaggiatore troverà un hardware che non ha paragoni al mondo, dettagli nei servizi, itinerari esclusivi, ricercati e pensati per vivere e assaporare la destinazione, nonché tanta qualità del food a bordo, che su un prodotto made in Italy come questo darà ancora più valore all'esperienza”. Insomma un lusso non coniugato solo sulle cabine, ma sul prodotto a 360 gradi.\r

\r

La Explora I è ora pronta per salpare verso il mare del Nord Europa con la sua prima crociera inaugurale dal porto di Copenaghen, prevista per il 1° agosto, per un itinerario che andrà dall’Islanda alla Groenlandia. In Autunno si sposterà quindi negli Stati Uniti verso la East Cost americana per il periodo del foliage, tra New York e il Quebec. Nel periodo invernale sarà poi nei Caraibi, per tornare in nell’estate del 2024 nel Mediterraneo.\r

\r

La costruzione della Explora I ha richiesto l’investimento di 500 milioni di euro, per una ricaduta sull’economia italiana superiore ai 2 miliardi. L’ordine complessivo con Fincantieri per le quattro navi della classe Explora Journeys ammonta a 2,3 miliardi, per un impatto economico sul paese che supera i 10 miliardi.\r

\r

[gallery ids=\"450144,450145,450146,450147,450148,450149,450150,450151,450152\"]\r

\r

","post_title":"Consegnata la Explora I: inizia l'era Explora Journeys","post_date":"2023-07-21T14:47:30+00:00","category":["tour_operator"],"category_name":["Tour Operator"],"post_tag":["in-evidenza"],"post_tag_name":["In evidenza"]},"sort":[1689950850000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"450048","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Sono 125 i voli speciali che Brussels Airlines ha dedicato all'edizione 2023 di Tomorrowland, che già da oggi vedrà convergere a Boom gli appassionati di musica elettronica provenienti da 57 aeroporti diversi.\r

\r

Nei weekend del 21-23 luglio e in quello del 28-30 luglio la compagnia aerea belga porterà all'aeroporto di Bruxelles-Zaventem oltre 10.000 spettatori con il pacchetto Global Journey.\r

\r

Il festival, giunto alla sua 17a edizione, farà da richiamo a non meno di 400.000 visitatori da tutto il mondo: i primi appassionati di musica saranno a Dreamville da oggi. \"Distribuiti su 16 magnifici palchi, più di 750 tra i migliori artisti del mondo nel campo della musica elettronica renderanno questa edizione un evento indimenticabile\". Negli ultimi mesi, secondo Brussels Airlines, sono stati venduti più di 10.570 biglietti.\r

\r

Anche quest'anno, sette voli saranno completamente trasformati in voli unici #TMLparty. Ciò significa che i passeggeri potranno assistere al primo DJ set dal vivo a 10 chilometri di altezza. Il primo Partyflight è stato eseguito ieri dal DJ belga Maori, tra Ibiza e l'aeroporto di Bruges.","post_title":"Brussels Airlines decolla verso la 17a edizione di Tomorrowland","post_date":"2023-07-20T12:46:33+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1689857193000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"449877","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Una connessione Internet veloce e una copertura globale, che consentirà agli ospiti di rimanere online anche nelle aree più remote e di navigare sul web, condividendo in tempo reale le proprie esperienze. Costa Crociere ha introdotto con successo sull'ammiraglia Toscana l'innovativo servizio di connettività wifi Starlink di SpaceX, società specializzata nella tecnologia satellitare in orbita terrestre bassa (Leo). Il nuovo servizio è già in funzione sulla nave, mentre esplora alcune delle destinazioni più interessanti del Mediterraneo occidentale in crociere di una settimana.\r

\r

Dopo la Toscana, la broadband Starlink di SpaceX sarà gradualmente estesa al resto della flotta Costa, a partire dalla Smeralda, nave gemella della stessa Toscana. Il completamento dell'installazione su tutte le navi della flotta è previsto entro dicembre 2023. “Continuiamo a impegnarci per adottare soluzioni innovative che migliorino i servizi di bordo - sottolinea il vice president guest experience & onboard revenues di Costa Crociere, Giuseppe Carino -. Grazie alle rivoluzionarie capacità dei satelliti in orbita bassa di Starlink, le nostre navi avranno accesso a una connettività Internet affidabile e ad alta velocità come mai prima d’ora. Il nostro obiettivo è quello di trasformare il modo in cui le nostre navi operano, offrendo un'esperienza sempre migliore ai nostri ospiti e all'equipaggio, attraverso una combinazione di diverse tecnologie, servizi e connessioni broadband\".\r

\r

E i benefici di Starlink non riguarderanno solo gli ospiti. Il nuovo servizio migliorerà infatti la comunicazione tra le navi e gli uffici di terra, ottimizzando vari aspetti delle operazioni a bordo e garantendo un'esperienza di crociera più agevole ed efficiente. Anche l'uso privato di Internet da parte dei membri dell'equipaggio sarà notevolmente migliorato, offrendo loro una connessione affidabile e veloce per restare in contatto con i propri cari a casa, o per accedere ai social media. Sulla Toscana, e presto anche sulle altre navi Costa, gli ospiti avranno la possibilità di acquistare pacchetti come Pay per Minute, Whatsapp, Social e Full, che includeranno la connessione con Starlink.","post_title":"La connessione broadband Starlink approda sulle navi Costa. Si comincia dalla Toscana","post_date":"2023-07-18T12:53:40+00:00","category":["tour_operator"],"category_name":["Tour Operator"],"post_tag":[]},"sort":[1689684820000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"449705","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"[caption id=\"attachment_218452\" align=\"alignleft\" width=\"300\"] Alessandro Nucara[/caption]\r

\r

«Il nostro giudizio sulla proposta di legge sulle locazioni brevi non può che rimanere sospeso, Con queste parole, Alessandro Nucara, direttore generale di Federalberghi, commenta il cordiale incontro che si è svolto oggi con il ministro del turismo, Daniela Santanchè.\r

\r

«Abbiamo registrato - prosegue Nucara - positivi avanzamenti sul tema degli standard minimi che gli appartamenti in locazione breve devono possedere, per ragioni di sicurezza e di conformità agli strumenti urbanistici, sui relativi controlli e sull’adeguamento (da quattro a due appartamenti) della soglia oltre la quale l’attività si presume svolta in forma imprenditoriale. Non possiamo invece nascondere il nostro disappunto per il passo indietro che si profila all’orizzonte sul minimum stay, che continuiamo a ritenere un elemento essenziale della riforma»\r

\r

Nel corso dell’incontro, Federalberghi ha inoltre ribadito le proprie proposte in materia di sostegno agli investimenti, sia per quanto riguarda il rifinanziamento dei bandi Pnrr, sia al fine di definire una misura strutturale che favorisca la riqualificazione delle strutture, da finanziare con una parte dei proventi dell’imposta di soggiorno.\r

\r

Federalberghi ha altresì espresso apprezzamento per le misure recentemente adottate in materia di semplificazione dell’ingresso in Italia di lavoratori extracomunitari e di riduzione del cuneo fiscale, auspicando che queste ultime vengano potenziate, anche al fine di favorire la definizione dell’accordo di rinnovo del Ccnl Turismo, sul quale le parti sociali stanno lavorando.","post_title":"Nucara (Federalberghi): sospendiamo il giudizio sulle locazioni brevi","post_date":"2023-07-14T11:58:38+00:00","category":["enti_istituzioni_e_territorio"],"category_name":["Enti, istituzioni e territorio"],"post_tag":[]},"sort":[1689335918000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"449601","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Royal Air Maroc progetta di quadruplicare la flotta, arrivando a contare fino a 200 aeromobili, entro il 2037. A tal fine, il primo ministro marocchino Aziz Akhannouch e il ceo della Ram, Hamid Addou, hanno firmato un accordo per aumentare la partecipazione del governo nel capitale della compagnia aerea, come spiegato dall'ufficio del primo ministro in un comunicato ripreso da Reuters.\r

\r

I dettagli sul nuovo contributo dello Stato al capitale di Ram non sono stati resi noti. \"La partecipazione dello Stato in Ram sarà aumentata nell'ambito di un più ampio sostegno del governo a un progetto di investimento sulla compagnia, all'attuazione del suo piano di sviluppo, al supporto della sua competitività e alla digitalizzazione e al miglioramento della qualità dei servizi\".\r

\r

Il Marocco punta ad attrarre 17,5 milioni di turisti entro il 2026, rispetto agli 11 milioni dello scorso anno e ai 13 milioni di visitatori raggiunti nel 2019. I dati del ministero del turismo evidenziamo come lo scorso anno le entrate del settore sono più che raddoppiate rispetto al 2021, raggiungendo i 91 miliardi di dirham e superando i livelli del 2019.\r

\r

Ma entro il 2037, il ministero aspira ad attrarre 67 milioni di viaggiatori, cercando anche di rendere Casablanca uno dei tre maggiori hub di trasporto aereo in Africa.","post_title":"Royal Air Maroc punta a quadruplicare la flotta entro il 2037","post_date":"2023-07-13T10:26:04+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1689243964000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"449554","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Il ministro dei trasporti e delle infrastrutture, Matteo Salvini, ha dichiarato che per quanto riguarda la protesta nelle ferrovie di giovedì \"auspica un accordo ragionevole tra le parti\" ed \"è pronto ad aprire un tavolo\" già oggi al ministero di Porta Pia. Il Mit sottolinea che \"nel caso non prevalga il buon senso Salvini non esclude alcun intervento nel rigoroso rispetto delle normative vigenti\".\r

\r

\"Indire uno sciopero il 13 di luglio con 35 gradi e lasciare a piedi 1 milioni di pendolari che vorrebbero andare a lavorare, non so quanto sia fare del bene al paese. Io sto cercando di mediare, incontro al ministero i leader sindacali, datori di lavoro\", ha detto Salvini, nel corso di un convegno. \"Ho il massimo rispetto per il diritto allo sciopero, le rivendicazioni salariali ma non penso sia rispettoso (?) per il bene del Paese. Spero che si trovi un accordo in via bonaria, se non arrivasse l'accordo mi prendo l'onore e l'onere di esercitare il fatto che difendo il diritto alla mobilità\", ha sottolineato.\r

Risposte sindacali\r

Immediata la risposta del segretario generale della Uil, Pierpaolo Bombardieri: \"noi siamo per il sostegno di chi si fermerà con lo sciopero\". \"Siccome si parla di una riunione al ministero delle Infrastrutture la riunione è per fare il punto sul Pnrr e sugli investimenti infrastrutturali, nulla a che vedere con i contratti. Quindi chi pensa di parlare di contratti e di rinvio dello sciopero si sbaglia di grosso\", ha aggiunto\r

\r

\"Non c'è nessuna convocazione dei sindacati della categoria dei trasporti al Mit\", ha affermato il segretario generale della Uiltrasporti, Claudio Tarlazzi.\r

\r

Giovedì a scioperare sarà il personale di Trenitalia e di Italo, dopo che le sigle sindacali di categoria Filt-Cgil, Fit-Cisl, Uiltrasporti, Ugl Ferrovieri, Orsa Ferrovie e Fast Confsal hanno proclamato uno stop di 24 ore: dalle ore 3 alle ore 2 di venerdì 14 luglio. Sabato 15 luglio sarà, invece, una giornata da bollino nero per il trasporto aereo. A scioperare da Nord a Sud sarà il personale di terra degli aeroporti, servizi di handling e check-in, che si fermerà per otto ore: dalle 10 alle 18.","post_title":"Salvini apre un tavolo per gli scioperi, ma si parla del Pnrr e non di contratti","post_date":"2023-07-12T12:11:51+00:00","category":["enti_istituzioni_e_territorio"],"category_name":["Enti, istituzioni e territorio"],"post_tag":[]},"sort":[1689163911000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"449456","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Salperà da Copenaghen il prossimo 1° di agosto per la sua crociera inaugurale la Explora I. La nave di debutto del brand lusso di casa Msc, Explora Journeys, avrebbe dovuto originariamente partire da Southampton il 17 luglio, ma un improvviso ritardo nella consegna da parte di Fincantieri ha costretto la compagnia a sospendere i viaggi in calendario nelle ultime due settimane di questo mese. Stando a quanto riporta TravelWeekly, che cita la stessa Msc come fonte, il rinvio sarebbe stato dovuto \"a una questione riguardante alcuni materiali utilizzati nella costruzione della nave, che non risponderebbero ai canoni delle certificazioni di sicurezza richieste\". Un problema di cui la compagnia non sarebbe stata al corrente fino a pochi giorni prima della cerimonia di consegna a Monfalcone, originariamente prevista per lo scorso 6 luglio.\r

\r

\"Stiamo lavorando incessantemente con Fincantieri per risolvere la questione - prosegue la nota Msc -. I lavori sono in corso, mentre l'azienda costruttrice si sta relazionando costantemente con gli enti preposti, in modo da ottenere i certificati necessari nel minor tempo possibile\". La consegna è ora in programma per il 24 luglio, con la data di partenza appunto fissata al 1° agosto da Copenaghen.\r

\r

Explora Journeys ha già disposto il completo rimborso di tutte le crociere cancellate, in programma tra il 17 luglio e l'inizio di agosto. E' prevista inoltre la concessione di un credito pari al 30% del valore del viaggio annullato, spendibile per qualsiasi nuovo itinerario in calendario nei successivi 12 mesi. La compagnia si impegna poi a riconoscere il pagamento al 100% delle commissioni dovute alle agenzie di viaggio coinvolte nel cambiamento di programma. Le fee sulle eventuali future prenotazioni effettuate dagli stessi viaggiatori saranno calcolate sulla parte di cash aggiuntiva, mentre non sarà riconosciuta alcuna commissione sul valore del credito del 30%.\r

\r

","post_title":"La crociera di debutto della Explora I spostata al 1° agosto da Copenaghen","post_date":"2023-07-11T12:16:36+00:00","category":["tour_operator"],"category_name":["Tour Operator"],"post_tag":["in-evidenza"],"post_tag_name":["In evidenza"]},"sort":[1689077796000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"449284","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Promuovere l'innovazione, l'istruzione e la sostenibilità in ogni ambito del settore turistico. E' questo l'obiettivo della nuova partnership siglata dall'Organizzazione mondiale del turismo (Unwto) con il gruppo Alpitour World. Cuore del documento firmato dal presidente e amministratore delegato della compagnia italiana, Grabriele Burgio, e dal segretario generale della Unwto, Zurab Pololikashvili, un piano d'azione che prevede, tra le altre cose, lo sviluppo di collaborazioni strategiche nel campo dell'innovazione turistica, anche attraverso la creazione di un ecosistema di startup turistiche. Ma anche l’identificazione e il supporto delle proposte e dei progetti più meritevoli, attraverso per esempio concorsi dedicati a startup che offrano un contributo allo sviluppo di un turismo sostenibile e dei suoi obiettivi.\r

\r

Tra le ulteriori iniziative in programma, la promozione di un turismo volto allo sviluppo rurale, anche attraverso il sostegno all'iniziativa Best Tourism Villages realizzata dalla stessa Unwto, nonché la promozione della formazione di professionisti del turismo, anche attraverso percorsi formativi congiunti e altre occasioni didattiche. L'accordo pone inoltre le basi per collaborazioni e iniziative future, posizionando Alpitour World come un partner strategico della Unwto in ambito innovazione e sostenibilità. Le due realtà terranno incontri regolari e sessioni strategiche, al fine di sviluppare una partnership in grado di adattarsi alle sfide e alle opportunità più urgenti per il turismo mondiale.\r

\r

","post_title":"Partnership Unwto - Alpitour per promuovere innovazione, formazione e sostenibilità nel turismo","post_date":"2023-07-07T14:02:45+00:00","category":["tour_operator"],"category_name":["Tour Operator"],"post_tag":[]},"sort":[1688738565000]}]}}