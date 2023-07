Consegnata la Explora I: inizia l’era Explora Journeys Un nuovo prodotto, la vacanza di lusso, nel mercato della crocieristica italiana. Dopo un problema relativo alla certificazione dei pannelli antincendio della nave, che ha causato l’imprevisto ritardo nella consegna di un paio di settimane fa, agli stabilimenti Fincantieri di Monfalcone, la Explora I è ufficialmente entrata ieri a far parte della flotta del gruppo Msc. Nasce così l’era del nuovo brand Explora Journeys. “Ma non chiamatele per favore solo crociere di lusso – ha sottolineato il managing director di Msc Crociere e Explora Journeys Italia, Leonardo Massa -. Explora è pensata per i clienti che amano le vacanze alto di gamma e che fino a questo momento probabilmente non consideravano le crociere come un’alternativa. Questa tipologia di consumatori troverà in questa nave il comfort e la filosofia della vacanza dell’Ocean State of Mind: un modo per connettersi ai valori dell’oceano e del mare. Su Explora il viaggiatore troverà un hardware che non ha paragoni al mondo, dettagli nei servizi, itinerari esclusivi, ricercati e pensati per vivere e assaporare la destinazione, nonché tanta qualità del food a bordo, che su un prodotto made in Italy come questo darà ancora più valore all’esperienza”. Insomma un lusso non coniugato solo sulle cabine, ma sul prodotto a 360 gradi. La Explora I è ora pronta per salpare verso il mare del Nord Europa con la sua prima crociera inaugurale dal porto di Copenaghen, prevista per il 1° agosto, per un itinerario che andrà dall’Islanda alla Groenlandia. In Autunno si sposterà quindi negli Stati Uniti verso la East Cost americana per il periodo del foliage, tra New York e il Quebec. Nel periodo invernale sarà poi nei Caraibi, per tornare in nell’estate del 2024 nel Mediterraneo. La costruzione della Explora I ha richiesto l’investimento di 500 milioni di euro, per una ricaduta sull’economia italiana superiore ai 2 miliardi. L’ordine complessivo con Fincantieri per le quattro navi della classe Explora Journeys ammonta a 2,3 miliardi, per un impatto economico sul paese che supera i 10 miliardi.





Array ( [0] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 450154 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Un nuovo prodotto, che necessita del pieno supporto da parte delle agenzie di viaggio. Così il direttore commerciale di Msc Crociere ed Explora Journeys, Luca Valentini, definisce il marchio lusso che ha preso ufficialmente vita ieri con la consegna della Explora I presso gli stabilimenti Fincantieri di Monfalcone. Fin da subito è quindi prevista una forte spinta alla formazione degli adv. "Si tratta di una proposta che deve essere spiegata e comunicata ai consumatori - racconta Valentini -. In Italia il target del turismo di lusso nelle crociere non ha molti protagonisti. Non c’è una numerica tale da poter dire che esiste un vero target del crocierista di lusso. Allo stesso tempo l’Italia è però uno dei paesi con il più alto numero di crocieristi. Il connubio dunque, tra un mercato crocieristico che cresce tantissimo e un mercato che nella crocieristica non ha ancora trovato il segmento di lusso, può passare solo tramite l’agente di viaggio. Questi deve essere messo allora nelle condizioni di poter spiegare e comunicare il prodotto al cliente alla ricerca di servizi luxury. Oggi sono quindi tre i nostri target da distinguere: il prodotto Msc Crociere, il prodotto Premium, che è il nostro Yacht Club, e il prodotto di lusso. Oggi, il viaggiatore che sceglie Explora ha un approccio diverso alla vacanza: senza orari per lo spettacolo, per i pasti e per l’intrattenimento. Quest'ultimo viene offerto nelle 18 lounge esclusive della nave, come la cigar room, dove ognuno si muove con i propri tempi. Noi oggi, con Explora Journeys, siamo insomma certi di poter sviluppare in Italia il target del cliente crocierista di lusso”. 