Aci blueteam: la Travel Manager Academy diventerà un appuntamento annuale Si è svolta presso la sede Aci blueteam di Luisago la prima edizione della Travel Manager Academy: una giornata formativa nata dall’esigenza di analizzare insieme ai clienti il dettaglio delle attività della tmc dal punto di vista operativo, per capirne a fondo le dinamiche, le procedure e gli strumenti che garantiscono un servizio di elevata qualità. La giornata si è aperta con un forum, moderato da Rosalba Reggio, giornalista del Sole 24 Ore, che ha visto come relatori Alfredo Pezzani, chief business officer Aci blueteam, Paolo Bertola, commercial director Aci blueteam, Flavio Ghiringhelli, country manager Italia di Emirates e Paola De Filippo, chief executive officer di Sabre Italia. Durante la tavola rotonda sono stati analizzati l’andamento del segmento travel, il tema delle Ndc nel trasporto aereo e le previsioni future nell’industria alberghiera, concludendo con tematiche di sicurezza e sostenibilità. A questo momento di confronto sono seguite ampie sessioni operative di studio, di formazione e d’incontro con le persone che ogni giorno operano in Aci blueteam. “La stretta relazione di fiducia e trasparenza che ci lega con i nostri clienti ci ha naturalmente portato a voler aprire loro le porte della nostra sede per mostrare la nostra operatività quotidiana – sottolinea Pezzani –. Da questa esigenza è nata la prima edizione della Travel Manager Academy, una giornata che ci riproponiamo d’ora in avanti di ripetere annualmente”. Condividi

Articoli che potrebbero interessarti:

Array ( [0] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 477469 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => [caption id="attachment_477471" align="alignleft" width="300"] L’Atmosphere Kanifushi Maldives è la nuova esclusiva per il mercato italiano di Naar[/caption] Parte oggi il nuovo roadshow Winter Waves di Naar. Il programma si articolerà in 18 tappe in tutta Italia, per presentare le ultime tendenze e novità dei prodotti Naar legate al mare d'inverno, con particolare attenzione alle destinazioni più ambite: Maldive, Zanzibar, Messico e Thailandia. Tra le novità in arrivo, da segnalare anche un inedito tool dedicato alla creazione di pacchetti volo + mare per rendere l’offerta ancora più completa e flessibile, su cui il fondatore Frederic Naar sta lavorando insieme ai software engineer della compagnia. In ogni appuntamento, la forza vendite sarà affiancata dai product manager guidati da Corrado Locatelli e da partner di primo piano come Emirates, Atmosphere, Constance, Baglioni, Ita Airways, Qatar Airways, Turkish Airlines e Klm. Il calendario prevede oggi la tappa di Palermo, domani quella di Catania, il 24 ottobre Verona e Brescia, il 28 Roma, il 29 Padova, Venezia, Bologna e Reggio Emilia e il 30 Rimini. A novembre il 4 sarà la volta di Torino e Como, il 5 Genova e Bari, il 6 Pescara e Firenze, il 7 Livorno e il 12 Perugia. Infine, in chiusura del roadshow il 13 novembre a Milano, Naar ha anche organizzato un esclusivo workshop. A questo evento saranno invitati espositori provenienti da tutte le destinazioni trattate dal tour operator; un’occasione per chiudere in bellezza questa serie di incontri e per rafforzare i legami con partner e agenti di viaggi. [post_title] => Parte oggi il nuovo roadshow Winter Waves di Naar [post_date] => 2024-10-23T13:19:37+00:00 [category] => Array ( [0] => tour_operator ) [category_name] => Array ( [0] => Tour Operator ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1729689577000 ) ) [1] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 477463 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Si è svolta presso la sede Aci blueteam di Luisago la prima edizione della Travel Manager Academy: una giornata formativa nata dall’esigenza di analizzare insieme ai clienti il dettaglio delle attività della tmc dal punto di vista operativo, per capirne a fondo le dinamiche, le procedure e gli strumenti che garantiscono un servizio di elevata qualità. La giornata si è aperta con un forum, moderato da Rosalba Reggio, giornalista del Sole 24 Ore, che ha visto come relatori Alfredo Pezzani, chief business officer Aci blueteam, Paolo Bertola, commercial director Aci blueteam, Flavio Ghiringhelli, country manager Italia di Emirates e Paola De Filippo, chief executive officer di Sabre Italia. Durante la tavola rotonda sono stati analizzati l’andamento del segmento travel, il tema delle Ndc nel trasporto aereo e le previsioni future nell’industria alberghiera, concludendo con tematiche di sicurezza e sostenibilità. A questo momento di confronto sono seguite ampie sessioni operative di studio, di formazione e d’incontro con le persone che ogni giorno operano in Aci blueteam. "La stretta relazione di fiducia e trasparenza che ci lega con i nostri clienti ci ha naturalmente portato a voler aprire loro le porte della nostra sede per mostrare la nostra operatività quotidiana – sottolinea Pezzani –. Da questa esigenza è nata la prima edizione della Travel Manager Academy, una giornata che ci riproponiamo d’ora in avanti di ripetere annualmente". [post_title] => Aci blueteam: la Travel Manager Academy diventerà un appuntamento annuale [post_date] => 2024-10-23T12:31:26+00:00 [category] => Array ( [0] => mercato_e_tecnologie ) [category_name] => Array ( [0] => Mercato e tecnologie ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1729686686000 ) ) [2] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 477442 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Aer Lingus aprirà una nuova rotta per Indianapolis, che diventerà la seconda destinazione statunitense servita dal nuovo Airbus A321Xlr della compagnia. Il vettore irlandese sta ampliando il numero di rotte verso città secondarie utilizzando il nuovo narrowbody a lungo raggio: sono sei gli A321Xlr ordinati e i primi due dovrebbero entrare in flotta entro fine 2024. Il nuovo collegamento da Dublino verso Indianapolis decollerà il 3 maggio 2025, con quattro frequenze alla settimana e sarà l'unico non stop tra l'Indiana e l'Europa, con rotte in connessione verso 20 destinazioni, tra cui Parigi, Londra e Francoforte. Indianapolis è infatti rimasta senza voli diretti per il Vecchio Continente dall'inizio della pandemia nel 2020, quando Delta Air Lines aveva sospeso la rotta per Parigi Charles de Gaulle dopo due anni di attività. All'inizio del mese, Aer Lingus aveva svelato l'intenzione di lanciare i voli per Nashville sempre con l'A321Xlr, a partire dal prossimo 12 aprile. [post_title] => Aer Lingus volerà da Dublino a Indianapolis con l'A321Xlr, dal 3 maggio 2025 [post_date] => 2024-10-23T11:59:36+00:00 [category] => Array ( [0] => trasporti ) [category_name] => Array ( [0] => Trasporti ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1729684776000 ) ) [3] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 477439 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => [caption id="attachment_477443" align="alignleft" width="250"] Luigi Stefanelli[/caption] Importante giro di poltrone in casa Costa, che riorganizza l'area commerciale nominando Francesco Muglia nuovo chief commercial officer, includendo sotto la sua responsabilità, con scope globale, le aree marketing, communication, trade marketing, sales, on board revenues. A diretto riporto di Francesco viene inoltre affidato a Luigi Stefanelli l'inedito ruolo di vice president worldwide sales, con la responsabilità commerciale in tutti mercati Southern Europe (Italia, Francia, Spagna, ePortogallo), di cui mantiene la gestione diretta, nonché Dach (Germania, Svizzera e Austria), Americas (Nord e Sud America), international (Nord ed Est Europa e Paesi emergenti). “Sono entusiasta della nomina di Luigi, dopo l’ottimo lavoro fatto nei principali mercati di cui ha avuto la responsabilità - sottolinea lo stesso Muglia -. Luigi è un partner chiave nella definizione della strategia commerciale e sono convinto possa dare un grande impulso al nostro sviluppo commerciale e all’esecuzione della nostra strategia”. [caption id="attachment_477444" align="alignright" width="300"] Francesco Muglia[/caption] Luigi Stefanelli, napoletano di 39 anni entra in Costa a Genova nel 2012 nel dipartimento di pricing & revenue management. Dalla fine del 2012 ricopre ruoli di crescente responsabilità in diversi paesi dove la compagnia opera. Dapprima come business development & pricing director per l’area Asia Pacific & Australia, vivendo tre anni a Shanghai; successivamente al ritorno in Europa, prima come general manager per i brand Costa e Aida per i mercati Austria & Svizzera, e in seguito come general manager Central Europe. Dal 2019 assume progressivamente la responsabilità di Spagna e Portogallo, Francia e Italia, divenendo così, nel 2023, associate vice president South Europe region. “Sono estremamente onorato di questa nuova nomina e sono fiducioso di raggiungere ottimi risultati con una grande squadra di professionisti, contribuendo insieme al successo della compagnia - aggiunge Stefanelli -. Nel corso degli anni, l'esperienza acquisita in tanti paesi mi ha permesso di sviluppare una visione commerciale ampia, fondata su una profonda conoscenza dei vari mercati e dei relativi sistemi distributivi”. [post_title] => Costa: Francesco Muglia nuovo cco, Luigi Stefanelli diventa vp worldwide sales [post_date] => 2024-10-23T11:59:34+00:00 [category] => Array ( [0] => tour_operator ) [category_name] => Array ( [0] => Tour Operator ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1729684774000 ) ) [4] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 477430 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Dal 2008, anno in cui a Madrid ha iniziato a operare secondo un format innovativo nato dalle esperienze di viaggio di Alberto Gutiérrez, il cammino di Civitatis procede senza indugi. Oltre 10 milioni i clienti che, complessivamente, nel 2023 hanno personalizzato il proprio viaggio in 160 Paesi del mondo scegliendo fra le 90 mila proposte di un catalogo online, che settimanalmente si arricchisce di nuovi spunti per una clientela di tutte le età. Dopo essersi consolidato in Spagna, nel Centro e Sud America, Civitatis ha ora fra le sue priorità l’Italia, dove opera dal 2016 e che lo scorso anno ha movimentato 400 mila turisti, (con una crescita a tre cifre sul 2022). Dallo scorso settembre affiliato alla Fto, l’associazione di Confcommercio che in Italia rappresenta l’intera filiera del turismo organizzato, Civitatis ha avviato importanti progetti nel nostro Paese. “Stiamo cercando un country manager e altre figure di marketing, che possano dare un’ulteriore spinta a un mercato per noi strategico – afferma il ceo Gutiérrez - . Intendiamo arrivare prima possibile al nostro obiettivo, ma senza fretta, per individuare chi condivide la nostra filosofia e potrà ulteriormente sviluppare contatti e sinergie con tutti i principali attori del trade, per noi fondamentali, e con loro contribuire a uno sviluppo responsabile del turismo organizzato” . Dinamismo, disponibilità, creatività e precisione sono le regole d’ ingaggio di un gruppo di lavoro che oggi conta complessivamente 380 elementi, prevalentemente under 33. Di questi, una decina operativi in Italia, Paese dove Civitatis propone oltre 5 mila attività in 437 località. Numeri destinati a crescere con il consolidamento della squadra e grazie all’inserimento di visite guidate, escursioni, attività ed esperienze tradizionali e insolite in piccoli centri che meritano di essere scoperti o riscoperti, così da limitare il sovraffollamento delle mete più classiche. I principali network del settore e oltre 5 mila agenzie italiane hanno fatto di Civitatis un partner di fiducia con cui interfacciarsi e collaborare per migliorare la qualità dei servizi e fare di ogni viaggio un prodotto di alto artigianato. Interlocutori preziosi che Civitatis, dal 2018, supporta con un programma dedicato, assistenza ad hoc e un ufficio agenzie che accoglie le richieste e ottimizza i tempi di lavoro di ogni richiesta. L’operatore spagnolo sarà presente alla Bmt di Napoli e alla Bit di Milano, ma per definire roadshow eventi, campagne e visite commerciali mirate nelle principali città italiane attende il nuovo responsabile di area e la definizione di uno staff ancor più strutturato.. [post_title] => Prosegue la crescita di Civitatis in Italia: 400 mila i pax nel 2023 [post_date] => 2024-10-23T11:35:54+00:00 [category] => Array ( [0] => tour_operator ) [category_name] => Array ( [0] => Tour Operator ) [post_tag] => Array ( [0] => in-evidenza ) [post_tag_name] => Array ( [0] => In evidenza ) ) [sort] => Array ( [0] => 1729683354000 ) ) [5] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 477427 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Partirà per il Giappone a fine ottobre il primo tour autunnale con accompagnatore dall'Italia griffato Mapo World. "Con il nostro brand pensato per il lungo raggio stiamo sperimentando molto – spiega Barbara Marangi, general manager Mapo Travel -. Autunno in Giappone è un’avventura alla scoperta del Paese del Sol Levante con un programma esclusivo e la consueta assistenza h24. I nostri team specialist sono continuamente al lavoro e in ascolto delle agenzie di viaggio per costruire sartorialmente pacchetti e tour sulle esigenze dei clienti finali”. A novembre riparte anche il tradizionale roadshow in giro per l’Italia con le tappe di Trento e Vicenza, prima di spostarsi nelle regioni centrali. “Non smettiamo mai di incontrare le agenzie. Solo attraverso il confronto diretto con chi ha il compito di presentare i prodotti Mapo ai viaggiatori è infatti possibile dare vita a tour unici e tailor made. Agli adv presenteremo sia importanti conferme come il mare Italia e la programmazione su Marocco, Turchia ed Egitto, con voli disponibili dai principali aeroporti anche per le festività natalizie, sia grosse novità come il potenziamento delle partenze per mete best seller come la Thailandia e i viaggi di gruppo con corso fotografico. Il primo sarà in Sudafrica accompagnati da Franco Cappellari, master photographer della Nikon School”. Al centro degli incontri, pure i viaggi di nozze con pacchetti personalizzati in giro per il mondo: “La luna di miele è un momento unico. Ed è per questo che i nostri esperti realizzano tour costruiti sulle esigenze degli sposi - conclude Barbara Marangi -. La Thailandia è sicuramente una delle destinazioni preferite. Ma registriamo ottimi riscontri anche sul Giappone, con tour kimoni e onsen in esclusiva, sugli Stati Uniti, da vivere on the road con partenza da Los Angeles, sull'Australia, con un itinerario da ovest a est e da sud a nord, nonché sull'Indonesia con l’isola dell’amore e degli dei”. [post_title] => Al via i tour autunnali di Mapo World. Si parte dal Giappone [post_date] => 2024-10-23T11:18:17+00:00 [category] => Array ( [0] => tour_operator ) [category_name] => Array ( [0] => Tour Operator ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1729682297000 ) ) [6] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 477404 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Con un totale di 5.130 visitatori tra gennaio e settembre, pari ad una crescita del +6,3%, l'Italia si conferma primo mercato europeo per numero di arrivi sulle isole di Tahiti (alle spalle della Francia). “Siamo concretamente impegnati a stimolare gli arrivi dall’Italia tramite tutte le nostre attività di comunicazione e marketing e attraverso le collaborazioni in atto con tour operator e agenzie di viaggi - sottolinea Matteo Prato, ceo di Tourism Hub che rappresenta Tahiti Tourisme in Italia -. Il messaggio chiave che stiamo posizionando sul mercato, insieme a tutti i nostri partner, è quello di allontanarsi da uno stereotipo di Polinesia Francese come destinazione solo per honeymooners, che è ormai superato. Le parole chiave della strategia sono: varietà, esperienze e differenziazione. Le modalità per vivere un viaggio ne Le Isole di Tahiti sono molto più di quello che ci si aspetta, partendo dai viaggi in catamarano, fino alle crociere tra le isole, ma anche soggiorni in guesthouse e in case vacanze. Un’offerta sempre più ampia e diversificata che invita a scegliere anche una periodicità diversa da quella più tradizionale della nostra estate e itinerari sulle isole che hanno una popolarità meno diffusa rispetto alle più iconiche Moorea e Bora Bora, e che invece sono promessa di paradisi inaspettati”. Prossimi appuntamenti in calendario per l'ente del turismo, “Incontra Le Isole di Tahiti”, una tre giorni dedicati al trade, ai media e al consumatore finale dal 21 al 23 novembre a Milano. Ma anche nuove campagne ed eventi in collaborazione con i tour operator italiani e un fam trip dedicato agli agenti di viaggio Tahiti Specialist. [post_title] => Tahiti: Italia primo mercato europeo. Focus sulla varietà di prodotti ed esperienze [post_date] => 2024-10-23T09:56:59+00:00 [category] => Array ( [0] => estero ) [category_name] => Array ( [0] => Estero ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1729677419000 ) ) [7] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 477343 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Siglato un protocollo d'intesa tra Toscana Promozione Turistica e l’Associazione italiana sommelier Toscana, per definire un programma di iniziative e attività con l'obiettivo di promuovere e valorizzare il turismo enogastronomico, la cultura del vino e il vino di qualità. Il tutto finalizzato a educare al bere responsabile e consapevole e all’arte dell’accoglienza. L’accordo rientra nell’ambito del progetto Vetrina Toscana, creato dalla regione in collaborazione con Unioncamere per promuovere e valorizzare tipicità e tradizione nell'offerta enogastronomica regionale. «La Toscana – spiega la vice presidente della regione Toscana con delega all’agricoltura, Stefania Saccardi – è stata tra le prime in Italia a comprendere importanza e potenzialità del turismo legato al vino e al cibo. Nasce in questo contesto il progetto Vetrina Toscana. Il ruolo delle aziende vitivinicole diventa così fondamentale per conservare porzioni di territorio e creare opportunità di lavoro e sviluppo. L’accordo Tpt-Ais Toscana si inserisce in tutto questo e lo rafforza». «Sappiamo molto bene come l’enogastronomia – aggiunge Leonardo Marras, assessore al Turismo – rappresenti una vera propria motivazione per tanti turisti. La collaborazione con Ais Toscana, inserita all’interno di Vetrina Toscana, permette di consolidare ulteriormente questa offerta che non è più di nicchia, dato che il turismo enogastronomico può diventare un’opportunità da sfruttare anche in un’ottica di destagionalizzazione dei flussi e di diversificazione dell’offerta». «Il vino in Toscana - continua Francesco Tapinassi, direttore Tpt - rappresenta molto più che un semplice prodotto: è l'essenza stessa del territorio, un elemento culturale profondamente radicato che attrae visitatori da tutto il mondo e racconta una storia di armonia tra uomo e natura, dove la sapienza vitivinicola si intreccia con l'arte e la bellezza del paesaggio. L’accordo con Ais, all’interno del progetto di Vetrina Toscana, dunque, è un connubio naturale visto l’impegno di entrambi nel promuovere il turismo enogastronomico e il racconto del vino di qualità». «L'Associazione Toscana sommelier – sottolinea Cristiano Cini, presidente Ais Toscana - è onorata di poter creare una sinergia con Toscana Promozione Turistica. Riteniamo che sia un’opportunità di collaborazione che va oltre l’aspetto formativo, cuore delle nostre attività: rappresenta una connessione sociale. E maggiore è il grado di connessione, maggiore sarà il senso di collegamento con gli altri, con l'anima più autentica toscana. L’obiettivo comune di questo progetto è quindi la valorizzazione di un patrimonio di cultura e tradizione di cui la nostra regione è ricca». Punto chiave dell’accordo è l’individuazione di tutta una serie di azioni congiunte che abbiano come scopo favorire la conoscenza del vino, i luoghi di produzione e i ristoranti e le botteghe di Vetrina Toscana, in cui il vino viene commercializzato. Tra quelle allo studio, la realizzazione di pillole di degustazione, sotto forma di brevi video girati in collaborazione con i sommelier di Ais Toscana che saranno pubblicati sul sito di Vetrina Toscana, gestito da Fondazione Sistema Toscana. Altre ipotesi di azioni congiunte riguardano la valorizzazione dell’incontro tra vino e prodotti tipici agroalimentari all’interno della lezione del terzo livello del corso Ais, la presentazione agli iscritti del progetto Vetrina Toscana e in generale una collaborazione reciproca nell’ideazione di ulteriori attività da promuovere in mostre, fiere, esibizioni ed eventi. [post_title] => Toscana Promozione Turistica e Ais: accordo sul turismo enogastronomico [post_date] => 2024-10-23T09:12:34+00:00 [category] => Array ( [0] => enti_istituzioni_e_territorio ) [category_name] => Array ( [0] => Enti, istituzioni e territorio ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1729674754000 ) ) [8] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 476917 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Il team di ViA(E) per Viaggiare costruisce affinità tra esperienze turistiche, dai prodotti di Casa Martini ai beni artistici del progetto Bormida Gotica. Creatività, divertimento e passione trasformano una visita in occasione di conoscenza e approfondimento mai banale e sostenuta da una forte ricerca di coinvolgimento delle capacità sensoriali oltre che di attività squisitamente ludiche. Vi(A)E ha abbinato sette prodotti Martini a 40 experience, dal parapendio al tour in auto storica, dalla cerca dell’oro a quella del tartufo, dalla raccolta della lavanda alla cena in barca, da vivere tra Piemonte, Liguria e Lombardia. Le Martini cocktail experience, guidate da esperti Ambassador, consentono di carpire i segreti della preparazione di un perfetto Martini Negroni Cocktail, di un Americano e del Martini Fiero&Tonic ma anche di giocare con la gamma di note aromatiche degli estratti e dei distillati, creare l’equilibrio del proprio vermouth e portarlo a casa per un’esperienza da condividere con gli amici. Il fiume Bormida unisce Piemonte e Liguria e traccia un’ideale via del Gotico che attraversa i comuni di 4 province: paesi di rara bellezza architettonica, artistica e culturale, paesaggi perfetti per attività outdoor e specialità agricole ed enogastronomiche da provare. Bormida Gotica è un progetto culturale, un itinerario in Val Bormida puntellato di beni architettonici che custodiscono bellissimi affreschi tardo gotici, dai quali è scaturita l’offerta ideata dal team di ViA(E). Basta farsi guidare dai sensi ispirati dai santi raffigurati negli affreschi, sfidandosi a riconoscerli per inequivocabili simboli: i santi Lucia (occhi), Agata (seni), Apollonia (denti), Rocco (cane), Antonio Abate (campanella) e i sensi vista, tatto, gusto, olfatto e udito. Cinque proposte combinano la fruibilità dei beni architettonici con i dettagli degli affreschi e la trasposizione in esperienze: dalle chiese alle escursioni, al wellness, ai laboratori con i local e alle esperienze di charme. Coppie, camperisti, famiglie, outdoor addicted: a ciascuno la sua proposta di viaggio per vivere una santa esperienza. ViA(E) per un’Economia delle Relazioni ViA(E) per viaggiare è un progetto di successo che, entrato nel quinto anno di attività, coinvolge oltre 40 enti pubblici e privati di Piemonte, Liguria, Lombardia, Toscana e Sardegna. Il suo team di tour operator produce quotidianamente esperienze e pacchetti turistici (oltre 150 a catalogo!) commercializzati da una rete di oltre 2.100 agenzie di viaggio in Italia e all’estero. Il mercato di riferimento è prevalentemente B2B, ma alcune proposte in esclusiva, come la Cerca dell’oro, sono disponibili anche B2C. ViA(E) è un grande catalogo di prodotti turistici ideati dai tour operator elaborando i risultati del workshop MirrorMood, un modello di partecipazione che verifica la vocazione turistica di un territorio e sollecita l’interazione tra i soggetti locali perché siano protagonisti e ispiratori di esperienze autentiche. ViA(E) è una forma ibrida tra DMO e DMC, un cluster dove i diversi player sono riuniti secondo obiettivi specifici; è lo strumento di promo-commercializzazione al servizio dei territori che vogliono diventare o riposizionarsi come destinazione. Economia delle Relazioni è il processo che pone l’offerta turistica esperienziale come prima fase del lavoro e la sviluppa perché sostenibilità e fruibilità dei luoghi siano principi cardini, e il beneficio del cittadino ospitante e la felicità del turista abbiano pari valore. Per maggiori informazioni scrivere a: commerciale@viaeperviaggiare.it [gallery ids="476920,476921,476922,476923,476924,476925"] [post_title] => ViA(E): risvegliare i sensi giocando con un cocktail di esperienze [post_date] => 2024-10-22T15:45:50+00:00 [category] => Array ( [0] => enti_istituzioni_e_territorio [1] => informazione-pr ) [category_name] => Array ( [0] => Enti, istituzioni e territorio [1] => Informazione PR ) [post_tag] => Array ( [0] => in-evidenza ) [post_tag_name] => Array ( [0] => In evidenza ) ) [sort] => Array ( [0] => 1729611950000 ) ) ) { "size": 9, "query": { "filtered": { "query": { "fuzzy_like_this": { "like_text" : "aci blueteam la travel manager academy diventera un appuntamento annuale" } }, "filter": { "range": { "post_date": { "gte": "now-2y", "lte": "now", "time_zone": "+1:00" } } } } }, "sort": { "post_date": { "order": "desc" } } }{"took":83,"timed_out":false,"_shards":{"total":5,"successful":5,"failed":0},"hits":{"total":2765,"max_score":null,"hits":[{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"477469","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"[caption id=\"attachment_477471\" align=\"alignleft\" width=\"300\"] L’Atmosphere Kanifushi Maldives è la nuova esclusiva per il mercato italiano di Naar[/caption]\r

\r

Parte oggi il nuovo roadshow Winter Waves di Naar. Il programma si articolerà in 18 tappe in tutta Italia, per presentare le ultime tendenze e novità dei prodotti Naar legate al mare d'inverno, con particolare attenzione alle destinazioni più ambite: Maldive, Zanzibar, Messico e Thailandia. Tra le novità in arrivo, da segnalare anche un inedito tool dedicato alla creazione di pacchetti volo + mare per rendere l’offerta ancora più completa e flessibile, su cui il fondatore Frederic Naar sta lavorando insieme ai software engineer della compagnia.\r

\r

In ogni appuntamento, la forza vendite sarà affiancata dai product manager guidati da Corrado Locatelli e da partner di primo piano come Emirates, Atmosphere, Constance, Baglioni, Ita Airways, Qatar Airways, Turkish Airlines e Klm. Il calendario prevede oggi la tappa di Palermo, domani quella di Catania, il 24 ottobre Verona e Brescia, il 28 Roma, il 29 Padova, Venezia, Bologna e Reggio Emilia e il 30 Rimini. A novembre il 4 sarà la volta di Torino e Como, il 5 Genova e Bari, il 6 Pescara e Firenze, il 7 Livorno e il 12 Perugia.\r

\r

\r

\r

\r

\r

Infine, in chiusura del roadshow il 13 novembre a Milano, Naar ha anche organizzato un esclusivo workshop. A questo evento saranno invitati espositori provenienti da tutte le destinazioni trattate dal tour operator; un’occasione per chiudere in bellezza questa serie di incontri e per rafforzare i legami con partner e agenti di viaggi.","post_title":"Parte oggi il nuovo roadshow Winter Waves di Naar","post_date":"2024-10-23T13:19:37+00:00","category":["tour_operator"],"category_name":["Tour Operator"],"post_tag":[]},"sort":[1729689577000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"477463","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Si è svolta presso la sede Aci blueteam di Luisago la prima edizione della Travel Manager Academy: una giornata formativa nata dall’esigenza di analizzare insieme ai clienti il dettaglio delle attività della tmc dal punto di vista operativo, per capirne a fondo le dinamiche, le procedure e gli strumenti che garantiscono un servizio di elevata qualità.\r

\r

La giornata si è aperta con un forum, moderato da Rosalba Reggio, giornalista del Sole 24 Ore, che ha visto come relatori Alfredo Pezzani, chief business officer Aci blueteam, Paolo Bertola, commercial director Aci blueteam, Flavio Ghiringhelli, country manager Italia di Emirates e Paola De Filippo, chief executive officer di Sabre Italia. Durante la tavola rotonda sono stati analizzati l’andamento del segmento travel, il tema delle Ndc nel trasporto aereo e le previsioni future nell’industria alberghiera, concludendo con tematiche di sicurezza e sostenibilità. A questo momento di confronto sono seguite ampie sessioni operative di studio, di formazione e d’incontro con le persone che ogni giorno operano in Aci blueteam.\r

\r

\"La stretta relazione di fiducia e trasparenza che ci lega con i nostri clienti ci ha naturalmente portato a voler aprire loro le porte della nostra sede per mostrare la nostra operatività quotidiana – sottolinea Pezzani –. Da questa esigenza è nata la prima edizione della Travel Manager Academy, una giornata che ci riproponiamo d’ora in avanti di ripetere annualmente\".","post_title":"Aci blueteam: la Travel Manager Academy diventerà un appuntamento annuale","post_date":"2024-10-23T12:31:26+00:00","category":["mercato_e_tecnologie"],"category_name":["Mercato e tecnologie"],"post_tag":[]},"sort":[1729686686000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"477442","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Aer Lingus aprirà una nuova rotta per Indianapolis, che diventerà la seconda destinazione statunitense servita dal nuovo Airbus A321Xlr della compagnia. Il vettore irlandese sta ampliando il numero di rotte verso città secondarie utilizzando il nuovo narrowbody a lungo raggio: sono sei gli A321Xlr ordinati e i primi due dovrebbero entrare in flotta entro fine 2024.\r

\r

Il nuovo collegamento da Dublino verso Indianapolis decollerà il 3 maggio 2025, con quattro frequenze alla settimana e sarà l'unico non stop tra l'Indiana e l'Europa, con rotte in connessione verso 20 destinazioni, tra cui Parigi, Londra e Francoforte. Indianapolis è infatti rimasta senza voli diretti per il Vecchio Continente dall'inizio della pandemia nel 2020, quando Delta Air Lines aveva sospeso la rotta per Parigi Charles de Gaulle dopo due anni di attività.\r

\r

All'inizio del mese, Aer Lingus aveva svelato l'intenzione di lanciare i voli per Nashville sempre con l'A321Xlr, a partire dal prossimo 12 aprile. ","post_title":"Aer Lingus volerà da Dublino a Indianapolis con l'A321Xlr, dal 3 maggio 2025","post_date":"2024-10-23T11:59:36+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1729684776000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"477439","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"[caption id=\"attachment_477443\" align=\"alignleft\" width=\"250\"] Luigi Stefanelli[/caption]\r

\r

Importante giro di poltrone in casa Costa, che riorganizza l'area commerciale nominando Francesco Muglia nuovo chief commercial officer, includendo sotto la sua responsabilità, con scope globale, le aree marketing, communication, trade marketing, sales, on board revenues. A diretto riporto di Francesco viene inoltre affidato a Luigi Stefanelli l'inedito ruolo di vice president worldwide sales, con la responsabilità commerciale in tutti mercati Southern Europe (Italia, Francia, Spagna, ePortogallo), di cui mantiene la gestione diretta, nonché Dach (Germania, Svizzera e Austria), Americas (Nord e Sud America), international (Nord ed Est Europa e Paesi emergenti).\r

\r

“Sono entusiasta della nomina di Luigi, dopo l’ottimo lavoro fatto nei principali mercati di cui ha avuto la responsabilità - sottolinea lo stesso Muglia -. Luigi è un partner chiave nella definizione della strategia commerciale e sono convinto possa dare un grande impulso al nostro sviluppo commerciale e all’esecuzione della nostra strategia”.\r

\r

[caption id=\"attachment_477444\" align=\"alignright\" width=\"300\"] Francesco Muglia[/caption]\r

\r

Luigi Stefanelli, napoletano di 39 anni entra in Costa a Genova nel 2012 nel dipartimento di pricing & revenue management. Dalla fine del 2012 ricopre ruoli di crescente responsabilità in diversi paesi dove la compagnia opera. Dapprima come business development & pricing director per l’area Asia Pacific & Australia, vivendo tre anni a Shanghai; successivamente al ritorno in Europa, prima come general manager per i brand Costa e Aida per i mercati Austria & Svizzera, e in seguito come general manager Central Europe. Dal 2019 assume progressivamente la responsabilità di Spagna e Portogallo, Francia e Italia, divenendo così, nel 2023, associate vice president South Europe region.\r

\r

“Sono estremamente onorato di questa nuova nomina e sono fiducioso di raggiungere ottimi risultati con una grande squadra di professionisti, contribuendo insieme al successo della compagnia - aggiunge Stefanelli -. Nel corso degli anni, l'esperienza acquisita in tanti paesi mi ha permesso di sviluppare una visione commerciale ampia, fondata su una profonda conoscenza dei vari mercati e dei relativi sistemi distributivi”.","post_title":"Costa: Francesco Muglia nuovo cco, Luigi Stefanelli diventa vp worldwide sales","post_date":"2024-10-23T11:59:34+00:00","category":["tour_operator"],"category_name":["Tour Operator"],"post_tag":[]},"sort":[1729684774000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"477430","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Dal 2008, anno in cui a Madrid ha iniziato a operare secondo un format innovativo nato dalle esperienze di viaggio di Alberto Gutiérrez, il cammino di Civitatis procede senza indugi. Oltre 10 milioni i clienti che, complessivamente, nel 2023 hanno personalizzato il proprio viaggio in 160 Paesi del mondo scegliendo fra le 90 mila proposte di un catalogo online, che settimanalmente si arricchisce di nuovi spunti per una clientela di tutte le età.\r

\r

Dopo essersi consolidato in Spagna, nel Centro e Sud America, Civitatis ha ora fra le sue priorità l’Italia, dove opera dal 2016 e che lo scorso anno ha movimentato 400 mila turisti, (con una crescita a tre cifre sul 2022). Dallo scorso settembre affiliato alla Fto, l’associazione di Confcommercio che in Italia rappresenta l’intera filiera del turismo organizzato, Civitatis ha avviato importanti progetti nel nostro Paese. “Stiamo cercando un country manager e altre figure di marketing, che possano dare un’ulteriore spinta a un mercato per noi strategico – afferma il ceo Gutiérrez - . Intendiamo arrivare prima possibile al nostro obiettivo, ma senza fretta, per individuare chi condivide la nostra filosofia e potrà ulteriormente sviluppare contatti e sinergie con tutti i principali attori del trade, per noi fondamentali, e con loro contribuire a uno sviluppo responsabile del turismo organizzato” .\r

\r

Dinamismo, disponibilità, creatività e precisione sono le regole d’ ingaggio di un gruppo di lavoro che oggi conta complessivamente 380 elementi, prevalentemente under 33. Di questi, una decina operativi in Italia, Paese dove Civitatis propone oltre 5 mila attività in 437 località. Numeri destinati a crescere con il consolidamento della squadra e grazie all’inserimento di visite guidate, escursioni, attività ed esperienze tradizionali e insolite in piccoli centri che meritano di essere scoperti o riscoperti, così da limitare il sovraffollamento delle mete più classiche.\r

\r

I principali network del settore e oltre 5 mila agenzie italiane hanno fatto di Civitatis un partner di fiducia con cui interfacciarsi e collaborare per migliorare la qualità dei servizi e fare di ogni viaggio un prodotto di alto artigianato. Interlocutori preziosi che Civitatis, dal 2018, supporta con un programma dedicato, assistenza ad hoc e un ufficio agenzie che accoglie le richieste e ottimizza i tempi di lavoro di ogni richiesta. L’operatore spagnolo sarà presente alla Bmt di Napoli e alla Bit di Milano, ma per definire roadshow eventi, campagne e visite commerciali mirate nelle principali città italiane attende il nuovo responsabile di area e la definizione di uno staff ancor più strutturato..","post_title":"Prosegue la crescita di Civitatis in Italia: 400 mila i pax nel 2023","post_date":"2024-10-23T11:35:54+00:00","category":["tour_operator"],"category_name":["Tour Operator"],"post_tag":["in-evidenza"],"post_tag_name":["In evidenza"]},"sort":[1729683354000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"477427","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Partirà per il Giappone a fine ottobre il primo tour autunnale con accompagnatore dall'Italia griffato Mapo World. \"Con il nostro brand pensato per il lungo raggio stiamo sperimentando molto – spiega Barbara Marangi, general manager Mapo Travel -. Autunno in Giappone è un’avventura alla scoperta del Paese del Sol Levante con un programma esclusivo e la consueta assistenza h24. I nostri team specialist sono continuamente al lavoro e in ascolto delle agenzie di viaggio per costruire sartorialmente pacchetti e tour sulle esigenze dei clienti finali”.\r

\r

A novembre riparte anche il tradizionale roadshow in giro per l’Italia con le tappe di Trento e Vicenza, prima di spostarsi nelle regioni centrali. “Non smettiamo mai di incontrare le agenzie. Solo attraverso il confronto diretto con chi ha il compito di presentare i prodotti Mapo ai viaggiatori è infatti possibile dare vita a tour unici e tailor made. Agli adv presenteremo sia importanti conferme come il mare Italia e la programmazione su Marocco, Turchia ed Egitto, con voli disponibili dai principali aeroporti anche per le festività natalizie, sia grosse novità come il potenziamento delle partenze per mete best seller come la Thailandia e i viaggi di gruppo con corso fotografico. Il primo sarà in Sudafrica accompagnati da Franco Cappellari, master photographer della Nikon School”.\r

\r

Al centro degli incontri, pure i viaggi di nozze con pacchetti personalizzati in giro per il mondo: “La luna di miele è un momento unico. Ed è per questo che i nostri esperti realizzano tour costruiti sulle esigenze degli sposi - conclude Barbara Marangi -. La Thailandia è sicuramente una delle destinazioni preferite. Ma registriamo ottimi riscontri anche sul Giappone, con tour kimoni e onsen in esclusiva, sugli Stati Uniti, da vivere on the road con partenza da Los Angeles, sull'Australia, con un itinerario da ovest a est e da sud a nord, nonché sull'Indonesia con l’isola dell’amore e degli dei”.","post_title":"Al via i tour autunnali di Mapo World. Si parte dal Giappone","post_date":"2024-10-23T11:18:17+00:00","category":["tour_operator"],"category_name":["Tour Operator"],"post_tag":[]},"sort":[1729682297000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"477404","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Con un totale di 5.130 visitatori tra gennaio e settembre, pari ad una crescita del +6,3%, l'Italia si conferma primo mercato europeo per numero di arrivi sulle isole di Tahiti (alle spalle della Francia).\r

\r

“Siamo concretamente impegnati a stimolare gli arrivi dall’Italia tramite tutte le nostre attività di comunicazione e marketing e attraverso le collaborazioni in atto con tour operator e agenzie di viaggi - sottolinea Matteo Prato, ceo di Tourism Hub che rappresenta Tahiti Tourisme in Italia -. Il messaggio chiave che stiamo posizionando sul mercato, insieme a tutti i nostri partner, è quello di allontanarsi da uno stereotipo di Polinesia Francese come destinazione solo per honeymooners, che è ormai superato. Le parole chiave della strategia sono: varietà, esperienze e differenziazione. \r

\r

Le modalità per vivere un viaggio ne Le Isole di Tahiti sono molto più di quello che ci si aspetta, partendo dai viaggi in catamarano, fino alle crociere tra le isole, ma anche soggiorni in guesthouse e in case vacanze. Un’offerta sempre più ampia e diversificata che invita a scegliere anche una periodicità diversa da quella più tradizionale della nostra estate e itinerari sulle isole che hanno una popolarità meno diffusa rispetto alle più iconiche Moorea e Bora Bora, e che invece sono promessa di paradisi inaspettati”.\r

\r

Prossimi appuntamenti in calendario per l'ente del turismo, “Incontra Le Isole di Tahiti”, una tre giorni dedicati al trade, ai media e al consumatore finale dal 21 al 23 novembre a Milano. Ma anche nuove campagne ed eventi in collaborazione con i tour operator italiani e un fam trip dedicato agli agenti di viaggio Tahiti Specialist.","post_title":"Tahiti: Italia primo mercato europeo. Focus sulla varietà di prodotti ed esperienze","post_date":"2024-10-23T09:56:59+00:00","category":["estero"],"category_name":["Estero"],"post_tag":[]},"sort":[1729677419000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"477343","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Siglato un protocollo d'intesa tra Toscana Promozione Turistica e l’Associazione italiana sommelier Toscana, per definire un programma di iniziative e attività con l'obiettivo di promuovere e valorizzare il turismo enogastronomico, la cultura del vino e il vino di qualità. Il tutto finalizzato a educare al bere responsabile e consapevole e all’arte dell’accoglienza.\r

\r

L’accordo rientra nell’ambito del progetto Vetrina Toscana, creato dalla regione in collaborazione con Unioncamere per promuovere e valorizzare tipicità e tradizione nell'offerta enogastronomica regionale. «La Toscana – spiega la vice presidente della regione Toscana con delega all’agricoltura, Stefania Saccardi – è stata tra le prime in Italia a comprendere importanza e potenzialità del turismo legato al vino e al cibo. Nasce in questo contesto il progetto Vetrina Toscana. Il ruolo delle aziende vitivinicole diventa così fondamentale per conservare porzioni di territorio e creare opportunità di lavoro e sviluppo. L’accordo Tpt-Ais Toscana si inserisce in tutto questo e lo rafforza».\r

\r

«Sappiamo molto bene come l’enogastronomia – aggiunge Leonardo Marras, assessore al Turismo – rappresenti una vera propria motivazione per tanti turisti. La collaborazione con Ais Toscana, inserita all’interno di Vetrina Toscana, permette di consolidare ulteriormente questa offerta che non è più di nicchia, dato che il turismo enogastronomico può diventare un’opportunità da sfruttare anche in un’ottica di destagionalizzazione dei flussi e di diversificazione dell’offerta».\r

\r

«Il vino in Toscana - continua Francesco Tapinassi, direttore Tpt - rappresenta molto più che un semplice prodotto: è l'essenza stessa del territorio, un elemento culturale profondamente radicato che attrae visitatori da tutto il mondo e racconta una storia di armonia tra uomo e natura, dove la sapienza vitivinicola si intreccia con l'arte e la bellezza del paesaggio. L’accordo con Ais, all’interno del progetto di Vetrina Toscana, dunque, è un connubio naturale visto l’impegno di entrambi nel promuovere il turismo enogastronomico e il racconto del vino di qualità».\r

\r

«L'Associazione Toscana sommelier – sottolinea Cristiano Cini, presidente Ais Toscana - è onorata di poter creare una sinergia con Toscana Promozione Turistica. Riteniamo che sia un’opportunità di collaborazione che va oltre l’aspetto formativo, cuore delle nostre attività: rappresenta una connessione sociale. E maggiore è il grado di connessione, maggiore sarà il senso di collegamento con gli altri, con l'anima più autentica toscana. L’obiettivo comune di questo progetto è quindi la valorizzazione di un patrimonio di cultura e tradizione di cui la nostra regione è ricca».\r

\r

Punto chiave dell’accordo è l’individuazione di tutta una serie di azioni congiunte che abbiano come scopo favorire la conoscenza del vino, i luoghi di produzione e i ristoranti e le botteghe di Vetrina Toscana, in cui il vino viene commercializzato. Tra quelle allo studio, la realizzazione di pillole di degustazione, sotto forma di brevi video girati in collaborazione con i sommelier di Ais Toscana che saranno pubblicati sul sito di Vetrina Toscana, gestito da Fondazione Sistema Toscana.\r

\r

Altre ipotesi di azioni congiunte riguardano la valorizzazione dell’incontro tra vino e prodotti tipici agroalimentari all’interno della lezione del terzo livello del corso Ais, la presentazione agli iscritti del progetto Vetrina Toscana e in generale una collaborazione reciproca nell’ideazione di ulteriori attività da promuovere in mostre, fiere, esibizioni ed eventi.\r

\r

","post_title":"Toscana Promozione Turistica e Ais: accordo sul turismo enogastronomico","post_date":"2024-10-23T09:12:34+00:00","category":["enti_istituzioni_e_territorio"],"category_name":["Enti, istituzioni e territorio"],"post_tag":[]},"sort":[1729674754000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"476917","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Il team di ViA(E) per Viaggiare costruisce affinità tra esperienze turistiche, dai prodotti di Casa Martini ai beni artistici del progetto Bormida Gotica. Creatività, divertimento e passione trasformano una visita in occasione di conoscenza e approfondimento mai banale e sostenuta da una forte ricerca di coinvolgimento delle capacità sensoriali oltre che di attività squisitamente ludiche.\r

\r

Vi(A)E ha abbinato sette prodotti Martini a 40 experience, dal parapendio al tour in auto storica, dalla cerca dell’oro a quella del tartufo, dalla raccolta della lavanda alla cena in barca, da vivere tra Piemonte, Liguria e Lombardia. Le Martini cocktail experience, guidate da esperti Ambassador, consentono di carpire i segreti della preparazione di un perfetto Martini Negroni Cocktail, di un Americano e del Martini Fiero&Tonic ma anche di giocare con la gamma di note aromatiche degli estratti e dei distillati, creare l’equilibrio del proprio vermouth e portarlo a casa per un’esperienza da condividere con gli amici.\r

\r

Il fiume Bormida unisce Piemonte e Liguria e traccia un’ideale via del Gotico che attraversa i comuni di 4 province: paesi di rara bellezza architettonica, artistica e culturale, paesaggi perfetti per attività outdoor e specialità agricole ed enogastronomiche da provare. Bormida Gotica è un progetto culturale, un itinerario in Val Bormida puntellato di beni architettonici che custodiscono bellissimi affreschi tardo gotici, dai quali è scaturita l’offerta ideata dal team di ViA(E).\r

\r

Basta farsi guidare dai sensi ispirati dai santi raffigurati negli affreschi, sfidandosi a riconoscerli per inequivocabili simboli: i santi Lucia (occhi), Agata (seni), Apollonia (denti), Rocco (cane), Antonio Abate (campanella) e i sensi vista, tatto, gusto, olfatto e udito. Cinque proposte combinano la fruibilità dei beni architettonici con i dettagli degli affreschi e la trasposizione in esperienze: dalle chiese alle escursioni, al wellness, ai laboratori con i local e alle esperienze di charme. Coppie, camperisti, famiglie, outdoor addicted: a ciascuno la sua proposta di viaggio per vivere una santa esperienza.\r

\r

ViA(E) per un’Economia delle Relazioni\r

\r

ViA(E) per viaggiare è un progetto di successo che, entrato nel quinto anno di attività, coinvolge oltre 40 enti pubblici e privati di Piemonte, Liguria, Lombardia, Toscana e Sardegna. Il suo team di tour operator produce quotidianamente esperienze e pacchetti turistici (oltre 150 a catalogo!) commercializzati da una rete di oltre 2.100 agenzie di viaggio in Italia e all’estero. Il mercato di riferimento è prevalentemente B2B, ma alcune proposte in esclusiva, come la Cerca dell’oro, sono disponibili anche B2C.\r

\r

ViA(E) è un grande catalogo di prodotti turistici ideati dai tour operator elaborando i risultati del workshop MirrorMood, un modello di partecipazione che verifica la vocazione turistica di un territorio e sollecita l’interazione tra i soggetti locali perché siano protagonisti e ispiratori di esperienze autentiche.\r

\r

ViA(E) è una forma ibrida tra DMO e DMC, un cluster dove i diversi player sono riuniti secondo obiettivi specifici; è lo strumento di promo-commercializzazione al servizio dei territori che vogliono diventare o riposizionarsi come destinazione. Economia delle Relazioni è il processo che pone l’offerta turistica esperienziale come prima fase del lavoro e la sviluppa perché sostenibilità e fruibilità dei luoghi siano principi cardini, e il beneficio del cittadino ospitante e la felicità del turista abbiano pari valore.\r

\r

Per maggiori informazioni scrivere a: commerciale@viaeperviaggiare.it\r

\r

[gallery ids=\"476920,476921,476922,476923,476924,476925\"]","post_title":"ViA(E): risvegliare i sensi giocando con un cocktail di esperienze","post_date":"2024-10-22T15:45:50+00:00","category":["enti_istituzioni_e_territorio","informazione-pr"],"category_name":["Enti, istituzioni e territorio","Informazione PR"],"post_tag":["in-evidenza"],"post_tag_name":["In evidenza"]},"sort":[1729611950000]}]}}