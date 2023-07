Rinviata di qualche settimana la consegna della Explora I Sarebbe stata prevista per dopodomani, giovedì 6 luglio, presso gli stabilimenti Fincantieri di Monfalcone la consegna della Explora I, nave di debutto del brand lusso di casa Msc, Explora Journeys. Qualcosa però non deve essere andato esattamente come nei piani, visto che oggi è arrivata improvvisa una comunicazione, con cui si avvisano tutti i partecipanti alla cerimonia di un rinvio dell’evento a data da destinarsi. Un prolungamento, si legge, che dovrebbe tradursi in qualche settimana di permanenza dell’unità presso il cantiere. Tutto lascia quindi presagire che pure la data della crociera inaugurale da Sothampton, in calendario per il prossimo 17 luglio, subirà uno slittamento in avanti. Qui di seguito la lettera ricevuta dagli invitati alla cerimonia di Monfalcone: “Gentile Ospite, Fincantieri s.p.a. e la divisione crociere del gruppo Msc hanno concordato di apportare ulteriori migliorie alla nave da crociera del nuovo marchio lusso del gruppo Explora Journeys, Explora I. Purtroppo, i lavori richiederanno tempi che prolungheranno di qualche settimana la permanenza dell’unità presso il cantiere. A causa di ciò, l’azienda insieme alla società armatrice hanno preso la decisione di rimandare a nuova data la cerimonia di consegna, che era prevista il giorno giovedì 06 luglio c.m., presso lo stabilimento Fincantieri di Monfalcone. Ci dispiace molto per questa circostanza e ci scusiamo sin d’ora per eventuali disagi causati. La nuova data per la cerimonia sarà comunicata non appena possibile, a breve. Ringraziandovi per la vostra comprensione, la segreteria organizzativa è a vostra disposizione per qualsiasi chiarimento e informazione”. Condividi

