Dall’Ucraina alle giovani generazioni, si amplia l’impegno csr di Aci Blueteam Prosegue l’impegno di Aci blueteam nel sociale, con particolare attenzione per l’iniziativa promossa nel 2022 a sostegno di Soleterre Onlus per l’emergenza in Ucraina. Durante questi due anni, il progetto ha ottenuto risultati tangibili, incluso il recupero di un ex convitto a Novoyarychiv, nella regione di Leopoli, che ha restituito una casa a trenta famiglie colpite dal conflitto, nonché l’apertura di un centro per la riabilitazione fisica e psicologica di bambini e ragazzi feriti dalla guerra. Quest’ultimo progetto, denominato Unbroken Kids, ha comportato la ristrutturazione di un edificio di sette piani e 4 mila metri quadrati all’interno del Saint Nicholas Hospital di Leopoli, dove pazienti pediatrici hanno potuto ricevere cure mediche, tra cui chirurgia ricostruttiva, ortopedia, protesi robotiche e riabilitazione fisica. Un successo reso possibile anche grazie al prezioso contributo volontario di numerosi clienti della travel management company e della travel industry, che hanno aderito all’iniziativa. Anche nel 2024, Aci blueteam continuerà quindi a collaborare con Soleterre, per affrontare la crisi umanitaria in corso dovuta alla guerra, che purtroppo ancora oggi coinvolge il territorio ucraino; è dunque fondamentale mantenere alta l’attenzione su questa situazione, evitando che diventi normalità. Pertanto, l’attività di sensibilizzazione verso l’intera filiera turistica proseguirà per sostenere non solo il territorio ucraino, ma soprattutto i numerosi bambini che vengono privati della loro infanzia. Aci blueteam ha infatti sempre fatto della tutela e del sostegno alle nuove generazioni una priorità, istituendo da diversi anni una Academy interna per formare giovani risorse e offrire loro l’opportunità di inserirsi nel mondo del lavoro. Quest’anno, in linea con questa filosofia, la tmc ha deciso di ampliare la propria responsabilità in ambito sociale attraverso una nuova collaborazione con l’associazione Cometa di Como, che sostiene numerose famiglie del territorio attraverso una vasta gamma di servizi sociali ed educativi rivolti a bambini e ragazzi. I dipendenti Aci blueteam saranno coinvolti direttamente, dedicando parte del loro tempo (monte ore) ad aiutare attivamente nell’educazione dei ragazzi durante le attività quotidiane. “Di fronte a quanto sta accadendo in Ucraina, Medioriente, Marocco e in tante altre aree nel mondo non possiamo rimanere fermi a guardare, ma abbiamo il dovere di agire, per quanto è nelle nostre possibilità – sottolinea il marketing director di Aci blueteam, Piergiorgio Reggio –. Con il continuo impegno verso il sostegno alle comunità internazionali e locali confermiamo la nostra dedizione nel contribuire a promuovere un settore turistico inclusivo, sensibile e consapevole”. Condividi

Articoli che potrebbero interessarti:

Array ( [0] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 467007 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Prosegue l’impegno di Aci blueteam nel sociale, con particolare attenzione per l’iniziativa promossa nel 2022 a sostegno di Soleterre Onlus per l’emergenza in Ucraina. Durante questi due anni, il progetto ha ottenuto risultati tangibili, incluso il recupero di un ex convitto a Novoyarychiv, nella regione di Leopoli, che ha restituito una casa a trenta famiglie colpite dal conflitto, nonché l'apertura di un centro per la riabilitazione fisica e psicologica di bambini e ragazzi feriti dalla guerra. Quest’ultimo progetto, denominato Unbroken Kids, ha comportato la ristrutturazione di un edificio di sette piani e 4 mila metri quadrati all’interno del Saint Nicholas Hospital di Leopoli, dove pazienti pediatrici hanno potuto ricevere cure mediche, tra cui chirurgia ricostruttiva, ortopedia, protesi robotiche e riabilitazione fisica. Un successo reso possibile anche grazie al prezioso contributo volontario di numerosi clienti della travel management company e della travel industry, che hanno aderito all'iniziativa. Anche nel 2024, Aci blueteam continuerà quindi a collaborare con Soleterre, per affrontare la crisi umanitaria in corso dovuta alla guerra, che purtroppo ancora oggi coinvolge il territorio ucraino; è dunque fondamentale mantenere alta l'attenzione su questa situazione, evitando che diventi normalità. Pertanto, l'attività di sensibilizzazione verso l'intera filiera turistica proseguirà per sostenere non solo il territorio ucraino, ma soprattutto i numerosi bambini che vengono privati della loro infanzia. Aci blueteam ha infatti sempre fatto della tutela e del sostegno alle nuove generazioni una priorità, istituendo da diversi anni una Academy interna per formare giovani risorse e offrire loro l’opportunità di inserirsi nel mondo del lavoro. Quest'anno, in linea con questa filosofia, la tmc ha deciso di ampliare la propria responsabilità in ambito sociale attraverso una nuova collaborazione con l'associazione Cometa di Como, che sostiene numerose famiglie del territorio attraverso una vasta gamma di servizi sociali ed educativi rivolti a bambini e ragazzi. I dipendenti Aci blueteam saranno coinvolti direttamente, dedicando parte del loro tempo (monte ore) ad aiutare attivamente nell'educazione dei ragazzi durante le attività quotidiane. “Di fronte a quanto sta accadendo in Ucraina, Medioriente, Marocco e in tante altre aree nel mondo non possiamo rimanere fermi a guardare, ma abbiamo il dovere di agire, per quanto è nelle nostre possibilità - sottolinea il marketing director di Aci blueteam, Piergiorgio Reggio -. Con il continuo impegno verso il sostegno alle comunità internazionali e locali confermiamo la nostra dedizione nel contribuire a promuovere un settore turistico inclusivo, sensibile e consapevole”. [post_title] => Dall'Ucraina alle giovani generazioni, si amplia l'impegno csr di Aci Blueteam [post_date] => 2024-05-09T12:15:58+00:00 [category] => Array ( [0] => mercato_e_tecnologie ) [category_name] => Array ( [0] => Mercato e tecnologie ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1715256958000 ) ) [1] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 466983 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Flydubai amplia il network servito in Europa con il lancio di quattro nuove destinazioni, tra cui Basilea, Riga, Tallinn e Vilnius. All'inizio di quest'anno, il vettore ha annunciato il lancio dei quattro servizi che opereranno nel corso dell'anno dal Terminal 3 di Dubai International: i voli per l'EuroAirport Basel-Mulhouse-Freiburg inizieranno il 2 agosto, segnando il debutto della compagnia aerea in Svizzera. flydubai inizierà anche il suo primo ingresso nella regione baltica con voli diretti per l'aeroporto internazionale di Riga in Lettonia dall'11 ottobre e per Tallinn e Vilnius dal 12 ottobre. «Abbiamo già riscontrato una forte domanda prima del lancio delle rotte e siamo fiduciosi che i nostri nuovi collegamenti offriranno a un maggior numero di persone un'esperienza di viaggio comoda e affidabile attraverso l'hub di Dubai» ha dichiarato Jeyhun Efendi, svp, commercial operations and e-commerce del vettore. «Grazie a flydubai, la regione metropolitana di Basilea è collegata a una città di notevole importanza economica - ha aggiunto Monica Linder Guarnaccia, chief marketing officer di EuroAirport Basel-Mulhouse-Freiburg -. E, grazie al codeshare con Emirates, Dubai è anche una porta d'accesso a innumerevoli altre metropoli». Attualmente la compagnia opera attraverso un network di 129 destinazioni in 58 Paesi con una flotta di 86 aeromobili Boeing 737. Dall'inizio del 2024, flydubai ha inaugurato voli per Mombasa, Langkawi e Penang in Malesia, nonché Al Jouf e Red Sea in Arabia Saudita. Durante l'estate riprenderanno le rotte stagionali per Batumi, Corfù, Dubrovnik, Mykonos, Tivat e molti altri. [post_title] => Flydubai amplia il network europeo con un poker di nuove destinazioni [post_date] => 2024-05-09T11:15:04+00:00 [category] => Array ( [0] => trasporti ) [category_name] => Array ( [0] => Trasporti ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1715253304000 ) ) [2] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 466980 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => L’Authority garante della concorrenza e del mercato ha sanzionato per oltre 18 milioni di euro complessivi le imprese di autonoleggio Avis Budget Italia, Hertz Italiana, Centauro Rent a Car Italy, Green Motion Italia, Noleggiare e Drivalia Leasys Rent per clausole vessatorie. I In particolare, l'Antitrust ha contestato la clausola, contenuta nella documentazione contrattuale adottata da ciascuna società e pubblicata sui rispettivi siti internet aziendali, che prevede l’obbligo del locatario della vettura di pagare un importo forfettario (il cosiddetto “fee”) per gestire la pratica amministrativa correlata a ciascuna multa irrogata per infrazione stradale od omesso pagamento di tariffe di parcheggio/pedaggio durante il periodo di noleggio. Carattere ingiustificato L’importo aggiuntivo previsto dalla clausola - indipendentemente dalla qualificazione adottata da ciascuna società (quale “penale” o “corrispettivo per servizio”) - non è giustificato alla luce degli adempimenti spettanti in caso di multa riconducibile al contraente. Le società di autonoleggio, infatti, devono solo trasferire all’Ente accertatore dell’infrazione i dati identificativi dei clienti. Il carattere ingiustificato di tale fee è emerso anche a prescindere dallo specifico importo applicato dall’impresa e in ragione del carattere automatico dell’addebito sulla carta di credito del consumatore, in base a pre-autorizzazione fornita all’atto della sottoscrizione del contratto di noleggio. All’esito dell’accertamento di vessatorietà, ogni società ha l’obbligo di pubblicare un estratto del provvedimento sul proprio sito internet aziendale. Inoltre, per effetto dell’entrata in vigore, dal 1° febbraio 2022, dei nuovi poteri sanzionatori attribuiti all’Autorità in materia di clausole vessatorie - in base alla legge n. 238/2021 e al D. Lgs. n. 26/2023 - ciascuna impresa è stata condannata, oltre che a pagare una sanzione amministrativa pecuniaria, ad eliminare la clausola dalla propria documentazione contrattuale. [post_title] => Authority: multa di 18 milioni per alcune imprese di autonoleggio [post_date] => 2024-05-09T10:51:53+00:00 [category] => Array ( [0] => enti_istituzioni_e_territorio ) [category_name] => Array ( [0] => Enti, istituzioni e territorio ) [post_tag] => Array ( [0] => topnews ) [post_tag_name] => Array ( [0] => Top News ) ) [sort] => Array ( [0] => 1715251913000 ) ) [3] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 466964 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Mezza rivoluzione ai vertici delle strutture Starhotels. Chiuso il 2023 con il nuovo record di 304 milioni di euro di fatturato (+25% rispetto al 2022) e margini operativi lordi (ebitda) per 105 milioni (35% dei ricavi), la compagnia ha infatti conferito in questo primo scorcio di 2024 ben cinque nuovi incarichi ad altrettanti general manager. Dopo aver guidato il Rosa Grand di Milano, Mauro Polmonari assume in particolare il ruolo di complex general manager degli Starhotels Michelangelo, Tuscany e Vespucci di Firenze con il proposito di riposizionare queste proprietà. A Milano, Marco Pratolongo ha ricevuto l’incarico di general manager dello stesso Rosa Grand, hotel di riferimento del gruppo con le sue 330 camere e suite a cui si aggiungono i 24 Duomo Luxury Apartments all’ombra della cattedrale meneghina. Nel suo nuovo ruolo, si occuperà della guida strategica dell'albergo mettendo a frutto la propria esperienza e attitudine commerciale per raggiungere gli obiettivi dei prossimi anni. Nel capoluogo lombardo, a dirigere Echo e Anderson è arrivata poi Lucia Basile, che qui ha iniziato la propria carriera in Starhotels. Con il suo entusiasmo e il forte orientamento al risultato, Lucia porta il valore aggiunto della leadership femminile perseguendo gli obiettivi che il gruppo si è posto per il futuro. In particolare Echo, dopo essersi guadagnato la certificazione Green Globe, continua a portare avanti il proprio impegno quotidiano nel ridurre il proprio impatto di emissioni. Sempre a Milano, un’altra donna, Cristina Cubeddu, direttrice di grande esperienza, assume un nuovo incarico aggiungendo la direzione dello Starhotels Business Palace a quella dello Starhotels Tourist, di cui già rivestiva il ruolo di general manager. Infine, a Vicenza Tomas De Martin Deppo è stato nominato gm dell’Hotel Villa Michelangelo: dopo una decennale esperienza in ambito f&b, De Martin Deppo ha diretto importanti strutture alberghiere a Cortina e a Venezia, nonché in contesti di ville storiche analoghe a Villa Michelangelo, situata tra i colli Berici. [gallery ids="466966,466967,466968,466970"] [post_title] => Vorticoso giro di poltrone in casa Starhotels: nominati cinque nuovi general manager [post_date] => 2024-05-09T10:20:12+00:00 [category] => Array ( [0] => alberghi ) [category_name] => Array ( [0] => Alberghi ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1715250012000 ) ) [4] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 466947 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Aeroitalia rafforza la capacità prevista sulle rotte che collegano Alghero a Milano Linate e a Roma Fiumicino. Dal prossimo 15 giugno, i passeggeri avranno a disposizione quattro voli giornalieri invece dei tre attuali, rispondendo così all'aumento della domanda e all'impegno della compagnia aerea di fornire maggiori opzioni di viaggio ai viaggiatori. «La decisione di aumentare il numero di voli tra Alghero e Linate e Alghero e Fiumicino e viceversa, dimostra il nostro impegno nel migliorare continuamente l'offerta e la comodità per i nostri clienti - ha affermato il ceo di AeroItalia, Gaetano Intrieri - per noi è fondamentale proporre ai nostri passeggeri un'ampia gamma di opzioni e nuove possibilità di viaggio». [post_title] => Aeroitalia aumenta le frequenze sulle rotte per Alghero da Milano Linate e Fiumicino [post_date] => 2024-05-09T09:50:00+00:00 [category] => Array ( [0] => trasporti ) [category_name] => Array ( [0] => Trasporti ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1715248200000 ) ) [5] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 466931 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Durante l'Atm in corso a Dubai, Emirates ha rinnovato la propria partnership con Expedia Group e ha firmato un accordo con i fornitori di soluzioni tecnologiche Huawei e Tap Payments, con il molteplice obiettivo di arricchire la customer experience dei propri clienti su diverse piattaforme; coinvolgere nuovi segmenti di consumatori e soddisfare le preferenze dei viaggiatori premium. Il rafforzamento della partnership con Expedia Group consentirà a Emirates di promuovere alcune destinazioni strategiche sulla sua piattaforma, rendendo più facile per i viaggiatori prenotare senza problemi i loro viaggi. Inoltre, l'intesa darà vita a campagne marketing congiunte che sfrutteranno gli insight dei dati per ottimizzare l’esperienza degli utenti e promuovere il coinvolgimento di Emirates sui siti di Expedia Group. La partnership tra il vettore e Tap Payments ha l’obiettivo di raggiungere e coinvolgere i clienti delle pmi di Tap in tutta la regione e incentivarli all’iscrizione al programma Emirates Business Rewards. Inoltre, la compagnia aerea offrirà ai membri di Tap Payments Rewards la possibilità di convertire e trasferire in modo semplice i punti accumulati in ogni transazione sul programma Emirates Business Rewards, consentendo alle piccole imprese di tutta la regione di ampliare le proprie attività beneficiando di molteplici opportunità di viaggio. La rinnovata e ampliata intesa con il gigante tecnologico cinese Huawei prevede che le due aziende collaboreranno su iniziative di marketing e pr in Medio Oriente, Africa e Cina con l’obiettivo di aumentare la consapevolezza del marchio in questi paesi strategici. L’offerta di Emirates sarà inoltre promossa attraverso campagne di vendita su misura in Cina, per favorire il coinvolgimento di nuovi utenti. Inoltre, Emirates e Huawei confermano un duplice impegno volto a rafforzare la presenza di Emirates all'interno della GalleryApp di Huawei, garantendo agli utenti un accesso continuo alle innovative soluzioni digitali della compagnia aerea. [post_title] => Emirates amplia le partnership con Expedia Group, Huawei e Tap Payments [post_date] => 2024-05-09T09:45:54+00:00 [category] => Array ( [0] => trasporti ) [category_name] => Array ( [0] => Trasporti ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1715247954000 ) ) [6] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 465977 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => [caption id="attachment_322977" align="alignleft" width="300"] Il Lincoln Memorial, Washington D.C.[/caption] Washington DC alza il sipario su una nuova stagione ricca di festival, attrazioni culturali e naturali e un grande impegno della città nel promuovere l’incoming, declinato anche nell’inclusività. «Nel 2023 l’Italia è stata il settimo mercato per Washington DC e nel 2025 sono previsti numerosi investimenti per favorire la brand-awarness - spiega Letizia Sirtori, director global tourism development Destination DC -. A Washington ci sono musei, monumenti, parchi nazionali … e sono tutti gratuiti. I musei dello Smithsonian sono 17 e nove di essi e lo zoo, si trovano sulla striscia verde che è il National Mall. Il Rock Creek Park, a soli 10’ dalla Casa Bianca, è più vasto di Central Park. Ci sono molte cose da visitare, quindi consigliamo agli operatori di proporre una sosta di almeno 2, 3 notti a Washington prima di partire per un percorso turistico o un Fly&Drive negli Stati Uniti». In queste settimane la città propone degli eventi molto coinvolgenti: «Proprio in aprile si è svolto il “Festival della fioritura nazionale dei ciliegi”, per il quale viene organizzata una sfilata importante quanto quella del Ringraziamento a New York. E poi c’è il “Passport DC”: nei primi due weekend di maggio le 180 ambasciate che si trovano a Washington aprono le porte ai visitatori, consentendo di fare un mini-giro del mondo e ottenendo un piccolo passaporto. Sono previste degustazioni e momenti musicali. Non bisogna poi dimenticare il 4 luglio, Festa dell’Indipendenza degli Stati Uniti, quando i fuochi d’artificio illuminano il National Mall. Gli hotel propongono dei simpatici pic-nic, per vivere la serata insieme ai locali. Inoltre nel maggio del 2025 Washington DC ospiterà il World Pride, il grande evento inclusivo Lgbtq+. Washington è sempre stata una città inclusiva e attenta ai portatori di neurodivergenze, visibili e invisibili. Le barriere architettoniche sono poche e ovunque si trovano ascensori, rampe e - soprattutto - una grande attenzione da parte di chi lavora nelle infrastrutture. Sin dall’arrivo in aeroporto si può richiedere una piccola spilla che indica le nostre particolari esigenze e garantisce il supporto necessario. È semplice prendere i mezzi pubblici così come visitare tutti i musei. «Nel nostro ufficio una persona si occupa del programma di sostenibilità, che comprende anche l’inclusività, l’accessibilità e la diversità. Dal 2022 abbiamo creato delle borse di studio destinate a micro-imprenditori che si occupano di aspetti del turismo operati da minoranze. Micro-business come la pizzeria “Mozzeria”, completamente gestita da persone sordo-mute o con difficoltà d’udito. Oppure la catena di caffé-pasticceria Bitty&Beau’s, i cui proprietari sono i genitori di due figli con la sindrome di Down. Hanno avviato i locali proprio per offrire una possibilità professionale ai propri figli e a tanti ragazzi con neurodivergenze. Il loro messaggio è così forte che stati anche invitati alla Casa Bianca e al Congresso. Stiamo inoltre lavorando a una lista che indicherà chi offre cosa nell’ambito della sostenibilità, relativamente a hotel, ristoranti e attrazioni. Verrà fornita a chi la richiede, come accade con frequenza nel contesto del Mice». [post_title] => Brand Usa: Washington DC ai blocchi di partenza per una nuova stagione ricca di eventi [post_date] => 2024-05-08T14:33:42+00:00 [category] => Array ( [0] => estero ) [category_name] => Array ( [0] => Estero ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1715178822000 ) ) [7] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 466915 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => [caption id="attachment_466925" align="alignleft" width="300"] Ghada Shalaby, vice ministro del turismo dell'Egitto con Amr El-Kady, ceo dell'Egyptian Tourism Authority[/caption] La destinazione Egitto continua a vivere un momento positivo, confermandosi meta prediletta dei turisti internazionali, malgrado il delicato contesto geopolitico internazionale. Nei primi quattro mesi del 2024 il Paese ha registrato una crescita del 27% degli arrivi, sostenuta dai flussi provenienti dai Paesi arabi, che hanno segnato un incremento del 54% rispetto allo stesso periodo del 2023. Il dato giunge dopo un 2023 archiviato con un numero record di 15 milioni di visitatori. I risultati sono quelli presentati da Ghada Shalaby, viceministro del Turismo egiziano, in occasione dell'Arabian Travel Market in corso a Dubai: la partecipazione dell'Egitto all'evento - insieme a circa 70 partner egiziani - rientra nel quadro delle misure adottate dal Ministero del Turismo egiziano per incoraggiare un maggior movimento turistico arabo, soprattutto dai Paesi del Consiglio di Cooperazione del Golfo (Ccg). Shalaby si è detta ottimista per la stagione turistica 2024, anche grazie alle misure adottate dal governo fra iniziative promozionali, semplificazioni per i visti turistici e investimenti su nuovi mercati quali India, Australia e Turchia. «L'Egitto si sta sforzando di attrarre un ampio ventaglio di visitatori a fronte di una costante diversificazione della propria offerta. Abbiamo lavorato per presentare nuovi prodotti in grado di rispondere alle mutate preferenze dei turisti (...) L'impegno per lo sviluppo delle infrastrutture rimane saldo, dal miglioramento della rete di trasporti a quello degli aeroporti e delle ferrovie, con investimenti significativi. Iniziative che contribuiscono a rendere l'esperienza di viaggio dei visitatori ancora più semplice e lineare». Amr El-Kady, ceo dell'Egyptian Tourism Authority, ha sottolineato l'ambizione dell'Egitto per un cambiamento qualitativo nell'approccio al turismo, abbracciando il dinamismo del settore privato e promuovendo un contesto favorevole agli investimenti e all'innovazione nel settore dei viaggi. Il ceo ha ricordato le iniziative volte a migliorare l'esperienza dei viaggiatori nei siti archeologici, come l'apertura del nuovo centro visitatori, parte del più ampio progetto di trasformazione delle Piramidi di Giza, che avverrà tra poche settimane. [post_title] => L'Egitto comincia l'anno con una crescita del +27% degli arrivi nel primo quadrimestre [post_date] => 2024-05-08T12:53:21+00:00 [category] => Array ( [0] => estero ) [category_name] => Array ( [0] => Estero ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1715172801000 ) ) [8] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 466895 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Le famiglie italiane puntano sempre di più sulla vacanza in crociera, con un aumento del 13% già nei primi 4 mesi del 2024 rispetto al 2023, che aveva a sua volta già registrato un +10% delle prenotazioni dei nuclei familiari rispetto al 2022. Questo è quanto emerge dall'analisi condotta da Crocierissime, agenzia web dedicata al mondo delle crociere in Italia. Tra i motivi, il rapporto qualità-prezzo molto interessante. Le tariffe all inclusive generalmente includono alloggio, pasti, intrattenimento e molte attività a bordo, facilitando la pianificazione del budget e garantendo alle famiglie un'esperienza senza pensieri. Inoltre, le navi da crociera offrono qualcosa per tutti: dai parchi acquatici e miniclub per i più piccoli, alle aree dedicate ai teenager e alle zone relax per i grandi, garantendo divertimento e svago per ogni membro della famiglia. L'età media degli adulti accompagnati da un minorenne: se nel 2023 era di 30/31 anni, nel primo trimestre del 2024 si è ulteriormente abbassata a 28/29 anni. Le destinazioni più amate dalle famiglie sono il Mediterraneo Occidentale e le Isole Greche, che mostrano un aumento delle prenotazioni del 18% e del 17% rispettivamente nel primo trimestre del 2024.. Costa Azzurra, Spagna e Grecia risultano essere le preferite dalle famiglie, particolarmente nei mesi estivi da maggio ad agosto, quando rivelano tutto il loro fascino e offrono esperienze indimenticabili per grandi e piccini. Anche dicembre e gennaio sono mesi strategici per questi luoghi, poiché offrono un'opportunità unica di vivere l'atmosfera natalizia e di iniziare il nuovo anno con un'avventura indimenticabile; gennaio in particolare ha registrato nel 2024 un picco del 46% in più di partenze di nuclei familiari rispetto all'anno precedente. Per quanto riguarda i porti, Civitavecchia detiene la leadership di punto di partenza preferito dalle famiglie, grazie alla sua posizione strategica vicino alla capitale e alla sua efficiente infrastruttura. Seguono subito dopo Genova, mentre Bari, Napoli e Savona completano la lista. «È bello constatare che sempre più famiglie scelgono le crociere come la loro vacanza ideale e che l’età media dei genitori a bordo si sia abbassata ulteriormente verso i 28/29 anni, dato che sottolinea il nostro primato di crocieristi più giovani a livello mondiale - dichiara Laura Amoretti, CEO di Crocierissime - Questo crescente interesse riflette il nostro costante impegno nel metterci al servizio delle famiglie per cercare le soluzioni più adatte per loro, con l’obiettivo di creare esperienze memorabili: le crociere offrono infatti un ambiente unico dove le famiglie possono rilassarsi e divertirsi insieme, esplorando diverse destinazioni senza lo stress di organizzare ogni singolo dettaglio del viaggio». [post_title] => Crocierissime, aumentano del 13% le famiglie che scelgono le vacanze in crociera [post_date] => 2024-05-08T11:46:40+00:00 [category] => Array ( [0] => mercato_e_tecnologie ) [category_name] => Array ( [0] => Mercato e tecnologie ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1715168800000 ) ) ) { "size": 9, "query": { "filtered": { "query": { "fuzzy_like_this": { "like_text" : "dallucraina alle giovani generazioni si amplia limpegno csr di aci blueteam" } }, "filter": { "range": { "post_date": { "gte": "now-2y", "lte": "now", "time_zone": "+1:00" } } } } }, "sort": { "post_date": { "order": "desc" } } }{"took":55,"timed_out":false,"_shards":{"total":5,"successful":5,"failed":0},"hits":{"total":1766,"max_score":null,"hits":[{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"467007","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Prosegue l’impegno di Aci blueteam nel sociale, con particolare attenzione per l’iniziativa promossa nel 2022 a sostegno di Soleterre Onlus per l’emergenza in Ucraina. Durante questi due anni, il progetto ha ottenuto risultati tangibili, incluso il recupero di un ex convitto a Novoyarychiv, nella regione di Leopoli, che ha restituito una casa a trenta famiglie colpite dal conflitto, nonché l'apertura di un centro per la riabilitazione fisica e psicologica di bambini e ragazzi feriti dalla guerra. Quest’ultimo progetto, denominato Unbroken Kids, ha comportato la ristrutturazione di un edificio di sette piani e 4 mila metri quadrati all’interno del Saint Nicholas Hospital di Leopoli, dove pazienti pediatrici hanno potuto ricevere cure mediche, tra cui chirurgia ricostruttiva, ortopedia, protesi robotiche e riabilitazione fisica.\r

\r

Un successo reso possibile anche grazie al prezioso contributo volontario di numerosi clienti della travel management company e della travel industry, che hanno aderito all'iniziativa. Anche nel 2024, Aci blueteam continuerà quindi a collaborare con Soleterre, per affrontare la crisi umanitaria in corso dovuta alla guerra, che purtroppo ancora oggi coinvolge il territorio ucraino; è dunque fondamentale mantenere alta l'attenzione su questa situazione, evitando che diventi normalità. Pertanto, l'attività di sensibilizzazione verso l'intera filiera turistica proseguirà per sostenere non solo il territorio ucraino, ma soprattutto i numerosi bambini che vengono privati della loro infanzia.\r

\r

Aci blueteam ha infatti sempre fatto della tutela e del sostegno alle nuove generazioni una priorità, istituendo da diversi anni una Academy interna per formare giovani risorse e offrire loro l’opportunità di inserirsi nel mondo del lavoro. Quest'anno, in linea con questa filosofia, la tmc ha deciso di ampliare la propria responsabilità in ambito sociale attraverso una nuova collaborazione con l'associazione Cometa di Como, che sostiene numerose famiglie del territorio attraverso una vasta gamma di servizi sociali ed educativi rivolti a bambini e ragazzi. I dipendenti Aci blueteam saranno coinvolti direttamente, dedicando parte del loro tempo (monte ore) ad aiutare attivamente nell'educazione dei ragazzi durante le attività quotidiane.\r

\r

“Di fronte a quanto sta accadendo in Ucraina, Medioriente, Marocco e in tante altre aree nel mondo non possiamo rimanere fermi a guardare, ma abbiamo il dovere di agire, per quanto è nelle nostre possibilità - sottolinea il marketing director di Aci blueteam, Piergiorgio Reggio -. Con il continuo impegno verso il sostegno alle comunità internazionali e locali confermiamo la nostra dedizione nel contribuire a promuovere un settore turistico inclusivo, sensibile e consapevole”.","post_title":"Dall'Ucraina alle giovani generazioni, si amplia l'impegno csr di Aci Blueteam","post_date":"2024-05-09T12:15:58+00:00","category":["mercato_e_tecnologie"],"category_name":["Mercato e tecnologie"],"post_tag":[]},"sort":[1715256958000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"466983","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Flydubai amplia il network servito in Europa con il lancio di quattro nuove destinazioni, tra cui Basilea, Riga, Tallinn e Vilnius. All'inizio di quest'anno, il vettore ha annunciato il lancio dei quattro servizi che opereranno nel corso dell'anno dal Terminal 3 di Dubai International: i voli per l'EuroAirport Basel-Mulhouse-Freiburg inizieranno il 2 agosto, segnando il debutto della compagnia aerea in Svizzera. flydubai inizierà anche il suo primo ingresso nella regione baltica con voli diretti per l'aeroporto internazionale di Riga in Lettonia dall'11 ottobre e per Tallinn e Vilnius dal 12 ottobre.\r

\r

«Abbiamo già riscontrato una forte domanda prima del lancio delle rotte e siamo fiduciosi che i nostri nuovi collegamenti offriranno a un maggior numero di persone un'esperienza di viaggio comoda e affidabile attraverso l'hub di Dubai» ha dichiarato Jeyhun Efendi, svp, commercial operations and e-commerce del vettore.\r

\r

«Grazie a flydubai, la regione metropolitana di Basilea è collegata a una città di notevole importanza economica - ha aggiunto Monica Linder Guarnaccia, chief marketing officer di EuroAirport Basel-Mulhouse-Freiburg -. E, grazie al codeshare con Emirates, Dubai è anche una porta d'accesso a innumerevoli altre metropoli».\r

\r

Attualmente la compagnia opera attraverso un network di 129 destinazioni in 58 Paesi con una flotta di 86 aeromobili Boeing 737. Dall'inizio del 2024, flydubai ha inaugurato voli per Mombasa, Langkawi e Penang in Malesia, nonché Al Jouf e Red Sea in Arabia Saudita. Durante l'estate riprenderanno le rotte stagionali per Batumi, Corfù, Dubrovnik, Mykonos, Tivat e molti altri.","post_title":"Flydubai amplia il network europeo con un poker di nuove destinazioni","post_date":"2024-05-09T11:15:04+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1715253304000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"466980","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"L’Authority garante della concorrenza e del mercato ha sanzionato per oltre 18 milioni di euro complessivi le imprese di autonoleggio Avis Budget Italia, Hertz Italiana, Centauro Rent a Car Italy, Green Motion Italia, Noleggiare e Drivalia Leasys Rent per clausole vessatorie. I\r

\r

In particolare, l'Antitrust ha contestato la clausola, contenuta nella documentazione contrattuale adottata da ciascuna società e pubblicata sui rispettivi siti internet aziendali, che prevede l’obbligo del locatario della vettura di pagare un importo forfettario (il cosiddetto “fee”) per gestire la pratica amministrativa correlata a ciascuna multa irrogata per infrazione stradale od omesso pagamento di tariffe di parcheggio/pedaggio durante il periodo di noleggio.\r

\r

Carattere ingiustificato\r

\r

L’importo aggiuntivo previsto dalla clausola - indipendentemente dalla qualificazione adottata da ciascuna società (quale “penale” o “corrispettivo per servizio”) - non è giustificato alla luce degli adempimenti spettanti in caso di multa riconducibile al contraente. Le società di autonoleggio, infatti, devono solo trasferire all’Ente accertatore dell’infrazione i dati identificativi dei clienti.\r

\r

Il carattere ingiustificato di tale fee è emerso anche a prescindere dallo specifico importo applicato dall’impresa e in ragione del carattere automatico dell’addebito sulla carta di credito del consumatore, in base a pre-autorizzazione fornita all’atto della sottoscrizione del contratto di noleggio.\r

\r

All’esito dell’accertamento di vessatorietà, ogni società ha l’obbligo di pubblicare un estratto del provvedimento sul proprio sito internet aziendale.\r

\r

Inoltre, per effetto dell’entrata in vigore, dal 1° febbraio 2022, dei nuovi poteri sanzionatori attribuiti all’Autorità in materia di clausole vessatorie - in base alla legge n. 238/2021 e al D. Lgs. n. 26/2023 - ciascuna impresa è stata condannata, oltre che a pagare una sanzione amministrativa pecuniaria, ad eliminare la clausola dalla propria documentazione contrattuale.","post_title":"Authority: multa di 18 milioni per alcune imprese di autonoleggio","post_date":"2024-05-09T10:51:53+00:00","category":["enti_istituzioni_e_territorio"],"category_name":["Enti, istituzioni e territorio"],"post_tag":["topnews"],"post_tag_name":["Top News"]},"sort":[1715251913000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"466964","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Mezza rivoluzione ai vertici delle strutture Starhotels. Chiuso il 2023 con il nuovo record di 304 milioni di euro di fatturato (+25% rispetto al 2022) e margini operativi lordi (ebitda) per 105 milioni (35% dei ricavi), la compagnia ha infatti conferito in questo primo scorcio di 2024 ben cinque nuovi incarichi ad altrettanti general manager.\r

\r

Dopo aver guidato il Rosa Grand di Milano, Mauro Polmonari assume in particolare il ruolo di complex general manager degli Starhotels Michelangelo, Tuscany e Vespucci di Firenze con il proposito di riposizionare queste proprietà. A Milano, Marco Pratolongo ha ricevuto l’incarico di general manager dello stesso Rosa Grand, hotel di riferimento del gruppo con le sue 330 camere e suite a cui si aggiungono i 24 Duomo Luxury Apartments all’ombra della cattedrale meneghina. Nel suo nuovo ruolo, si occuperà della guida strategica dell'albergo mettendo a frutto la propria esperienza e attitudine commerciale per raggiungere gli obiettivi dei prossimi anni.\r

\r

Nel capoluogo lombardo, a dirigere Echo e Anderson è arrivata poi Lucia Basile, che qui ha iniziato la propria carriera in Starhotels. Con il suo entusiasmo e il forte orientamento al risultato, Lucia porta il valore aggiunto della leadership femminile perseguendo gli obiettivi che il gruppo si è posto per il futuro. In particolare Echo, dopo essersi guadagnato la certificazione Green Globe, continua a portare avanti il proprio impegno quotidiano nel ridurre il proprio impatto di emissioni. Sempre a Milano, un’altra donna, Cristina Cubeddu, direttrice di grande esperienza, assume un nuovo incarico aggiungendo la direzione dello Starhotels Business Palace a quella dello Starhotels Tourist, di cui già rivestiva il ruolo di general manager.\r

\r

Infine, a Vicenza Tomas De Martin Deppo è stato nominato gm dell’Hotel Villa Michelangelo: dopo una decennale esperienza in ambito f&b, De Martin Deppo ha diretto importanti strutture alberghiere a Cortina e a Venezia, nonché in contesti di ville storiche analoghe a Villa Michelangelo, situata tra i colli Berici.\r

\r

[gallery ids=\"466966,466967,466968,466970\"]","post_title":"Vorticoso giro di poltrone in casa Starhotels: nominati cinque nuovi general manager","post_date":"2024-05-09T10:20:12+00:00","category":["alberghi"],"category_name":["Alberghi"],"post_tag":[]},"sort":[1715250012000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"466947","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"\r

\r

\r

\r

\r

Aeroitalia rafforza la capacità prevista sulle rotte che collegano Alghero a Milano Linate e a Roma Fiumicino. Dal prossimo 15 giugno, i passeggeri avranno a disposizione quattro voli giornalieri invece dei tre attuali, rispondendo così all'aumento della domanda e all'impegno della compagnia aerea di fornire maggiori opzioni di viaggio ai viaggiatori.\r

\r

«La decisione di aumentare il numero di voli tra Alghero e Linate e Alghero e Fiumicino e viceversa, dimostra il nostro impegno nel migliorare continuamente l'offerta e la comodità per i nostri clienti - ha affermato il ceo di AeroItalia, Gaetano Intrieri - per noi è fondamentale proporre ai nostri passeggeri un'ampia gamma di opzioni e nuove possibilità di viaggio».\r

\r

\r

\r

\r

","post_title":"Aeroitalia aumenta le frequenze sulle rotte per Alghero da Milano Linate e Fiumicino","post_date":"2024-05-09T09:50:00+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1715248200000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"466931","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Durante l'Atm in corso a Dubai, Emirates ha rinnovato la propria partnership con Expedia Group e ha firmato un accordo con i fornitori di soluzioni tecnologiche Huawei e Tap Payments, con il molteplice obiettivo di arricchire la customer experience dei propri clienti su diverse piattaforme; coinvolgere nuovi segmenti di consumatori e soddisfare le preferenze dei viaggiatori premium.\r

\r

Il rafforzamento della partnership con Expedia Group consentirà a Emirates di promuovere alcune destinazioni strategiche sulla sua piattaforma, rendendo più facile per i viaggiatori prenotare senza problemi i loro viaggi. Inoltre, l'intesa darà vita a campagne marketing congiunte che sfrutteranno gli insight dei dati per ottimizzare l’esperienza degli utenti e promuovere il coinvolgimento di Emirates sui siti di Expedia Group.\r

\r

La partnership tra il vettore e Tap Payments ha l’obiettivo di raggiungere e coinvolgere i clienti delle pmi di Tap in tutta la regione e incentivarli all’iscrizione al programma Emirates Business Rewards. Inoltre, la compagnia aerea offrirà ai membri di Tap Payments Rewards la possibilità di convertire e trasferire in modo semplice i punti accumulati in ogni transazione sul programma Emirates Business Rewards, consentendo alle piccole imprese di tutta la regione di ampliare le proprie attività beneficiando di molteplici opportunità di viaggio. \r

\r

La rinnovata e ampliata intesa con il gigante tecnologico cinese Huawei prevede che le due aziende collaboreranno su iniziative di marketing e pr in Medio Oriente, Africa e Cina con l’obiettivo di aumentare la consapevolezza del marchio in questi paesi strategici. L’offerta di Emirates sarà inoltre promossa attraverso campagne di vendita su misura in Cina, per favorire il coinvolgimento di nuovi utenti. Inoltre, Emirates e Huawei confermano un duplice impegno volto a rafforzare la presenza di Emirates all'interno della GalleryApp di Huawei, garantendo agli utenti un accesso continuo alle innovative soluzioni digitali della compagnia aerea.\r

\r

","post_title":"Emirates amplia le partnership con Expedia Group, Huawei e Tap Payments","post_date":"2024-05-09T09:45:54+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1715247954000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"465977","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"[caption id=\"attachment_322977\" align=\"alignleft\" width=\"300\"] Il Lincoln Memorial, Washington D.C.[/caption]\r

\r

Washington DC alza il sipario su una nuova stagione ricca di festival, attrazioni culturali e naturali e un grande impegno della città nel promuovere l’incoming, declinato anche nell’inclusività.\r

\r

«Nel 2023 l’Italia è stata il settimo mercato per Washington DC e nel 2025 sono previsti numerosi investimenti per favorire la brand-awarness - spiega Letizia Sirtori, director global tourism development Destination DC -. A Washington ci sono musei, monumenti, parchi nazionali … e sono tutti gratuiti. I musei dello Smithsonian sono 17 e nove di essi e lo zoo, si trovano sulla striscia verde che è il National Mall. Il Rock Creek Park, a soli 10’ dalla Casa Bianca, è più vasto di Central Park. Ci sono molte cose da visitare, quindi consigliamo agli operatori di proporre una sosta di almeno 2, 3 notti a Washington prima di partire per un percorso turistico o un Fly&Drive negli Stati Uniti».\r

\r

In queste settimane la città propone degli eventi molto coinvolgenti: «Proprio in aprile si è svolto il “Festival della fioritura nazionale dei ciliegi”, per il quale viene organizzata una sfilata importante quanto quella del Ringraziamento a New York. E poi c’è il “Passport DC”: nei primi due weekend di maggio le 180 ambasciate che si trovano a Washington aprono le porte ai visitatori, consentendo di fare un mini-giro del mondo e ottenendo un piccolo passaporto. Sono previste degustazioni e momenti musicali. Non bisogna poi dimenticare il 4 luglio, Festa dell’Indipendenza degli Stati Uniti, quando i fuochi d’artificio illuminano il National Mall. Gli hotel propongono dei simpatici pic-nic, per vivere la serata insieme ai locali. Inoltre nel maggio del 2025 Washington DC ospiterà il World Pride, il grande evento inclusivo Lgbtq+. Washington è sempre stata una città inclusiva e attenta ai portatori di neurodivergenze, visibili e invisibili. Le barriere architettoniche sono poche e ovunque si trovano ascensori, rampe e - soprattutto - una grande attenzione da parte di chi lavora nelle infrastrutture. Sin dall’arrivo in aeroporto si può richiedere una piccola spilla che indica le nostre particolari esigenze e garantisce il supporto necessario. È semplice prendere i mezzi pubblici così come visitare tutti i musei.\r

\r

«Nel nostro ufficio una persona si occupa del programma di sostenibilità, che comprende anche l’inclusività, l’accessibilità e la diversità. Dal 2022 abbiamo creato delle borse di studio destinate a micro-imprenditori che si occupano di aspetti del turismo operati da minoranze. Micro-business come la pizzeria “Mozzeria”, completamente gestita da persone sordo-mute o con difficoltà d’udito. Oppure la catena di caffé-pasticceria Bitty&Beau’s, i cui proprietari sono i genitori di due figli con la sindrome di Down. Hanno avviato i locali proprio per offrire una possibilità professionale ai propri figli e a tanti ragazzi con neurodivergenze. Il loro messaggio è così forte che stati anche invitati alla Casa Bianca e al Congresso. Stiamo inoltre lavorando a una lista che indicherà chi offre cosa nell’ambito della sostenibilità, relativamente a hotel, ristoranti e attrazioni. Verrà fornita a chi la richiede, come accade con frequenza nel contesto del Mice».","post_title":"Brand Usa: Washington DC ai blocchi di partenza per una nuova stagione ricca di eventi","post_date":"2024-05-08T14:33:42+00:00","category":["estero"],"category_name":["Estero"],"post_tag":[]},"sort":[1715178822000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"466915","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"[caption id=\"attachment_466925\" align=\"alignleft\" width=\"300\"] Ghada Shalaby, vice ministro del turismo dell'Egitto con Amr El-Kady, ceo dell'Egyptian Tourism Authority[/caption]\r

\r

La destinazione Egitto continua a vivere un momento positivo, confermandosi meta prediletta dei turisti internazionali, malgrado il delicato contesto geopolitico internazionale.\r

\r

Nei primi quattro mesi del 2024 il Paese ha registrato una crescita del 27% degli arrivi, sostenuta dai flussi provenienti dai Paesi arabi, che hanno segnato un incremento del 54% rispetto allo stesso periodo del 2023. Il dato giunge dopo un 2023 archiviato con un numero record di 15 milioni di visitatori.\r

\r

I risultati sono quelli presentati da Ghada Shalaby, viceministro del Turismo egiziano, in occasione dell'Arabian Travel Market in corso a Dubai: la partecipazione dell'Egitto all'evento - insieme a circa 70 partner egiziani - rientra nel quadro delle misure adottate dal Ministero del Turismo egiziano per incoraggiare un maggior movimento turistico arabo, soprattutto dai Paesi del Consiglio di Cooperazione del Golfo (Ccg).\r

\r

Shalaby si è detta ottimista per la stagione turistica 2024, anche grazie alle misure adottate dal governo fra iniziative promozionali, semplificazioni per i visti turistici e investimenti su nuovi mercati quali India, Australia e Turchia.\r

\r

«L'Egitto si sta sforzando di attrarre un ampio ventaglio di visitatori a fronte di una costante diversificazione della propria offerta. Abbiamo lavorato per presentare nuovi prodotti in grado di rispondere alle mutate preferenze dei turisti (...) L'impegno per lo sviluppo delle infrastrutture rimane saldo, dal miglioramento della rete di trasporti a quello degli aeroporti e delle ferrovie, con investimenti significativi. Iniziative che contribuiscono a rendere l'esperienza di viaggio dei visitatori ancora più semplice e lineare».\r

\r

Amr El-Kady, ceo dell'Egyptian Tourism Authority, ha sottolineato l'ambizione dell'Egitto per un cambiamento qualitativo nell'approccio al turismo, abbracciando il dinamismo del settore privato e promuovendo un contesto favorevole agli investimenti e all'innovazione nel settore dei viaggi. Il ceo ha ricordato le iniziative volte a migliorare l'esperienza dei viaggiatori nei siti archeologici, come l'apertura del nuovo centro visitatori, parte del più ampio progetto di trasformazione delle Piramidi di Giza, che avverrà tra poche settimane.","post_title":"L'Egitto comincia l'anno con una crescita del +27% degli arrivi nel primo quadrimestre","post_date":"2024-05-08T12:53:21+00:00","category":["estero"],"category_name":["Estero"],"post_tag":[]},"sort":[1715172801000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"466895","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Le famiglie italiane puntano sempre di più sulla vacanza in crociera, con un aumento del 13% già nei primi 4 mesi del 2024 rispetto al 2023, che aveva a sua volta già registrato un +10% delle prenotazioni dei nuclei familiari rispetto al 2022. Questo è quanto emerge dall'analisi condotta da Crocierissime, agenzia web dedicata al mondo delle crociere in Italia.\r

\r

Tra i motivi, il rapporto qualità-prezzo molto interessante. Le tariffe all inclusive generalmente includono alloggio, pasti, intrattenimento e molte attività a bordo, facilitando la pianificazione del budget e garantendo alle famiglie un'esperienza senza pensieri. Inoltre, le navi da crociera offrono qualcosa per tutti: dai parchi acquatici e miniclub per i più piccoli, alle aree dedicate ai teenager e alle zone relax per i grandi, garantendo divertimento e svago per ogni membro della famiglia.\r

\r

L'età media degli adulti accompagnati da un minorenne: se nel 2023 era di 30/31 anni, nel primo trimestre del 2024 si è ulteriormente abbassata a 28/29 anni.\r

\r

Le destinazioni più amate dalle famiglie sono il Mediterraneo Occidentale e le Isole Greche, che mostrano un aumento delle prenotazioni del 18% e del 17% rispettivamente nel primo trimestre del 2024.. Costa Azzurra, Spagna e Grecia risultano essere le preferite dalle famiglie, particolarmente nei mesi estivi da maggio ad agosto, quando rivelano tutto il loro fascino e offrono esperienze indimenticabili per grandi e piccini.\r

\r

Anche dicembre e gennaio sono mesi strategici per questi luoghi, poiché offrono un'opportunità unica di vivere l'atmosfera natalizia e di iniziare il nuovo anno con un'avventura indimenticabile; gennaio in particolare ha registrato nel 2024 un picco del 46% in più di partenze di nuclei familiari rispetto all'anno precedente.\r

\r

Per quanto riguarda i porti, Civitavecchia detiene la leadership di punto di partenza preferito dalle famiglie, grazie alla sua posizione strategica vicino alla capitale e alla sua efficiente infrastruttura. Seguono subito dopo Genova, mentre Bari, Napoli e Savona completano la lista.\r

\r

«È bello constatare che sempre più famiglie scelgono le crociere come la loro vacanza ideale e che l’età media dei genitori a bordo si sia abbassata ulteriormente verso i 28/29 anni, dato che sottolinea il nostro primato di crocieristi più giovani a livello mondiale - dichiara Laura Amoretti, CEO di Crocierissime - Questo crescente interesse riflette il nostro costante impegno nel metterci al servizio delle famiglie per cercare le soluzioni più adatte per loro, con l’obiettivo di creare esperienze memorabili: le crociere offrono infatti un ambiente unico dove le famiglie possono rilassarsi e divertirsi insieme, esplorando diverse destinazioni senza lo stress di organizzare ogni singolo dettaglio del viaggio».","post_title":"Crocierissime, aumentano del 13% le famiglie che scelgono le vacanze in crociera","post_date":"2024-05-08T11:46:40+00:00","category":["mercato_e_tecnologie"],"category_name":["Mercato e tecnologie"],"post_tag":[]},"sort":[1715168800000]}]}}