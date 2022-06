Come già anticipato in occasione del float-out della nave di debutto del nuovo brand di lusso del gruppo Msc, Explora Journeys, Serena Melani sarà la comandante della Explora I. Studi presso l’istituto nautico di Livorno, città dove è nata e cresciuta, Serena Melani inizia la propria carriera sul mare come ufficiale di coperta a bordo di diversi tipi di unità mercantili. Nel 2010 si trasferisce quindi con il medesimo ruolo in una flotta di navi da crociera di lusso, dove sei anni più tardi viene promossa al grado di capitana, per diventare successivamente la prima comandante di navi da crociera della flotta e in Italia. Nel 2020 è inoltre la prima comandante a varare una unità da crociera.

“Mi hanno molto colpita la passione, il rispetto e le conoscenze dei nostri proprietari, la famiglia Aponte Vago, nei confronti dell’oceano – sottolinea la stessa Serena Melani -. Il loro coinvolgimento personale e la loro attenzione per ogni dettaglio del progetto, con l’obiettivo di proporre qualcosa di davvero unico sul mercato, è una fonte di ispirazione. Crescendo sulla costa toscana, sono molto felice di far parte di un brand lifestyle di lusso europeo e di assumere il comando della Explora I, guidandola verso destinazioni eccezionali, alcune delle quali mai raggiunte prima da una nave da crociera”.

“La nomina della comandante della nostra prima nave è un altro importante traguardo nel lancio di Explora Journeys – le fa eco il presidente esecutivo della divisione crociere del gruppo Msc, Pierfrancesco Vago -. I valori della comandante Melani, insieme alla sua professionalità, al suo curriculum e alla sua esperienza nei viaggi di lusso, rappresentano tutto ciò che io e la famiglia fondatrice avevamo immaginato per questo ruolo fondamentale nell’ambito del nostro brand di lifestyle e viaggi di lusso. Serena si unirà al nostro team che lavora presso il cantiere per seguire da vicino la fase finale di costruzione della prima delle nostre quattro navi iniziali, preparando Explora I e il suo equipaggio per la consegna a fine 2023, come da previsioni, e per il suo viaggio inaugurale”.