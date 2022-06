Tutti i dettagli della Explora I: la prima nave luxury griffata Msc

Un totale di 461 cabine, tra suite, penthouse e residenze tutte fronte oceano con balconi o terrazze, a cui si aggiungeranno dieci esperienze culinarie, altrettanti bar e lounge interne ed esterne con format dedicati di intrattenimento, quattro piscine, ampi spazi outdoor, oltre mille metri quadrati di ambienti benessere dal taglio olistico, strutture per il fitness e molto altro, per una stazza complessiva di circa 64 mila tonnellate. Il tutto arricchito da un rapporto staff-ospiti di 1,25 a 1, da vera ospitalità del lusso. Sono solo alcuni dei dettagli della nuova Explora I, svelati durante la cerimonia di float-out avvenuta lunedì presso gli stabilimenti Fincantieri di Monfalcone. Si tratta della nave di debutto del nuovo brand luxury del gruppo Msc, Explora Journeys, il cui viaggio inaugurale è previsto da Barcellona a maggio 2023.

Nel dettaglio l’offerta cabine della Explora I si articolerà in 301 Ocean terrace suite da 35 metri quadrati totali (compreso lo spazio esterno) e 70 Ocean grand terrace da 39 mq. Ci saranno inoltre sette Penthouse da 43 e 48 metri quadrati, dieci Deluxe penthouse dai 48 ai 61 mq, 40 Premier penthouse da 52 mq e ancora dieci Grand penthouse dai 60 ai 68 mq. A tutto ciò si affiancheranno dieci Cove residence da 70 a 80 mq, sei Retreat residence da 77 a 81 mq, quattro Serenity residence da 113 a 126 mq e due Cocoon residence da 149 mq. Infine, il prodotto top, la Owner’s residence, la residenza dell’Armatore, da ben 280 mq con un terrazzo che da solo occuperà una superficie di 125 mq.

Tutte le navi Explora Journeys attualmente previste (quattro in totale fino al 2026) saranno dotate delle ultime tecnologie ambientali e navali: le imbarcazioni integreranno la più recente tecnologia di riduzione selettiva catalitica per consentire una riduzione delle emissioni di ossido di azoto del 90%, saranno provviste di connettori plug-in di alimentazione da terra per ridurre le emissione in porto e monteranno sistemi di gestione del rumore sottomarino per tutelare le specie marine. Le navi avranno inoltre un’ampia serie di dotazioni di bordo ad alta efficienza energetica per ottimizzare l’uso dei motori e ridurre ulteriormente le emissioni. Explora III e IV, come rivelato proprio a Monfalcone, saranno per di più alimentate a Lng.

Il viaggio inaugurale di Explora I, guidata dal comandante Serena Melania, si svolgerà a maggio 2023 con un itinerario nel Mediterraneo di 11 notti da Barcellona ad Atene. Nel suo primo anno di attività, toccherà 132 porti in 40 paesi, comprese due destinazioni mai visitate prima da navi da crociera, quali Kastellorizo in Grecia e Saint Pierre in Martinica. Per maggiori dettagli sulla prima stagione dell’unità di debutto di Explora Journeys, cliccate qui.