Rotondo, Rcl: per il mercato italiano è stata un’estate magica “Il load factor delle navi con partenza dalla Penisola ha sfiorato finora il 100%. Per il mercato tricolore, il 2022 si chiuderà probabilmente con numeri persino superiori al 2019“. Gianni Rotondo parla dell’estate magica dell’Italia per Royal Caribbean International. Molti i fattori a spiegare il successo della proposta Rcl secondo il general manager Emea region – international representatives offices. Tra questi, senz’altro, le due navi di ultima di generazione Wonder e Odyssey of the Seas basate a Roma (Civitavecchia). Ma anche il porto in esclusiva nell’Adriatico (Ravenna) e una nuova squadra commerciale e di pubbliche relazioni dedicata, nonché la predisposizione di servizi maggiormente allineati alle necessità dei passeggeri tricolori, tra i quali l’assistente che parla italiano sulle navi. “Tra gli altri elementi decisivi e in parte inaspettati – prosegue Rotondo – c’è stata anche la possibilità di beneficiare della disponibilità di cabine a ridosso dell’estate. Una sfida, certo, perché sottolinea la tendenza last minute della domanda, ma anche un’opportunità per un bacino come quello italiano, meno avvezzo degli altri all’advance booking spinto. E la Penisola ha fortunatamente risposto bene, contribuendo sensibilmente a vendere l’intera nostra capacità disponibile”. Per l’inverno in arrivo, Rcl punta quindi ora, come vuole tradizione, sul prodotto Caraibi: “Saranno disponibili molte navi di classe Oasis, che offriranno una grande varietà di itinerari – conclude Rotondo -. E poi c’è la nostra isola privata, Perfect Day at Cococay, dal fortissimo appeal per le famiglie. Attraverso il nostro partner Executive Cruises, stiamo quindi lanciando un prodotto air and cruise, per facilitare la vendita dei prodotti intercontinentali”.

Per il mercato tricolore, il 2022 si chiuderà probabilmente con numeri persino superiori al 2019\". Gianni Rotondo parla dell'estate magica dell'Italia per Royal Caribbean International. Molti i fattori a spiegare il successo della proposta Rcl secondo il general manager Emea region – international representatives offices. Tra questi, senz'altro, le due navi di ultima di generazione Wonder e Odyssey of the Seas basate a Roma (Civitavecchia). Ma anche il porto in esclusiva nell’Adriatico (Ravenna) e una nuova squadra commerciale e di pubbliche relazioni dedicata, nonché la predisposizione di servizi maggiormente allineati alle necessità dei passeggeri tricolori, tra i quali l’assistente che parla italiano sulle navi.\r

\r

\"Tra gli altri elementi decisivi e in parte inaspettati - prosegue Rotondo - c’è stata anche la possibilità di beneficiare della disponibilità di cabine a ridosso dell’estate. Una sfida, certo, perché sottolinea la tendenza last minute della domanda, ma anche un’opportunità per un bacino come quello italiano, meno avvezzo degli altri all’advance booking spinto. E la Penisola ha fortunatamente risposto bene, contribuendo sensibilmente a vendere l’intera nostra capacità disponibile\".\r

\r

Per l’inverno in arrivo, Rcl punta quindi ora, come vuole tradizione, sul prodotto Caraibi: \"Saranno disponibili molte navi di classe Oasis, che offriranno una grande varietà di itinerari – conclude Rotondo -. E poi c’è la nostra isola privata, Perfect Day at Cococay, dal fortissimo appeal per le famiglie. Attraverso il nostro partner Executive Cruises, stiamo quindi lanciando un prodotto air and cruise, per facilitare la vendita dei prodotti intercontinentali\".\r

\r

","post_title":"Rotondo, Rcl: per il mercato italiano è stata un'estate magica","post_date":"2022-10-04T12:45:01+00:00","category":["tour_operator"],"category_name":["Tour Operator"],"post_tag":["in-evidenza"],"post_tag_name":["In evidenza"]},"sort":[1664887501000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"431272","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"In occasione della 42maGiornata Mondiale del Turismo, si è aperta ieri a Roma la seconda edizione del Festival del Turismo Esperienziale, con un format ricco di attività e novità, tese a favorire non solo la promozione ma anche la commercializzazione dell'offerta turistica esperienziale italiana ed internazionale.\r

\r

\"Raccontiamo come il mercato si sta adeguando a rispondere in maniera sempre più positiva e aderente alle richieste di nuovo turismo - spiega Nicola Ucci, creatore e organizzatore della manifestazione -. Oggi il visitatore si sente protagonista, prova delle emozioni e questo non è altro che un modo per creare un passaparola positivo\".\r

\r

L'evento\r

\r

Nella due giorni, oltre 100 buyers avranno l'opportunità di scoprire l'offerta dei seller ed espositori accreditati e sarà possibile partecipare a workshop, incontri, momenti di networking, tavole rotonde e opportunità formative.\r

\r

Tra gli eventi della prima giornata, la presentazione del libro \"Storie di una antica Caupona\" con l'imprenditore Francesco Di Martino, Salvatore Visciano, professore e presidente di Skal Pompei, e lo storico Flavio Russo, seguita dall'incontro \"I canali di vendita del turismo esperienziale\" con Antonino Percario, former president Skal Roma e Paolo Bartolozzi di Hotel GoGo.\r

\r

Le opportunità delle esperienze\r

\r

Il turismo esperienziale risponde alla necessità di ridistribuire i flussi e di destagionalizzare, grazie ad una tipologia di offerta che \"è spalmata sul territorio - continua Ucci - e crea appeal con prodotti pluristagionali\".\r

\r

Tra i prodotti più gettonati, quelli del turismo all'aria aperta, cicloturismo e trekking, oppure i cammini, non più solo spirituali ma di scoperta delle bellezze naturalistiche, degli aspetti tradizionali, degli usi e costumi dei luoghi attraversati. \"Si tratta di un'offerta che, paradossalmente, arricchisce sia la domanda che l'offerta, se ben organizzata\", riflette Ucci.\r

\r

Tra i mercati stranieri più interessati al prodotto esperienziale, Ucci evidenzia la richiesta del \"mercato nordamericano e nordeuropeo, ma anche il Giappone, grazie all'appeal che questo tipo di mercato ha sui turisti repeaters\".\r

\r

Il turismo esperienziale valorizza i territori, anche quelli normalmente poco battuti, e permette di scoprire fino in fondo il territorio, l'ambiente naturale, l'enogastronomia, i piatti tipici, l'artigianato artistico: \"Un fenomeno importante - conclude Ucci - che riesce ad attivare nuove economie e nuove figure professionali\".","post_title":"Festival del Turismo Esperienziale: l'Italia delle esperienze in scena a Roma","post_date":"2022-10-04T10:28:45+00:00","category":["enti_istituzioni_e_territorio"],"category_name":["Enti, istituzioni e territorio"],"post_tag":[]},"sort":[1664879325000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"431576","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Si presenta con un catalogo b2b e una app tutta nuova il gruppo Paradise Hotels & Spa al prossimo appuntamento con il Ttg di Rimini, in programma dal 12 al 14 ottobre. Il tutto dopo un'estate oltremodo positiva da più dell'87% di occupazione media, che consentirà alla compagnia toscana di chiudere l'anno con un fatturato di oltre 8 milioni di euro (+32%) sul 2021 e 57.600 presenze totali. \"Siamo molto soddisfatti - sottolinea la general manager, Paola Isidori – sia perché tra i nostri ospiti c’è un coefficiente elevatissimo di repeaters, sia perché l’aumento delle presenze è dovuto anche alla crescita delle famiglie straniere e la voglia di viaggiare è tornata dopo due anni di stop forzato: finora dall’estero arrivavano soprattutto coppie, ma la nostra politica di grande attenzione alle famiglie e ai bambini, a cui sono dedicati servizi specifici e attività mirate, ci ha permesso di conquistare una nuova fetta di mercato e di espandere sensibilmente i periodi di apertura\".\r

\r

Oltre alla più recente new entry del gruppo, il boutique apartment hotel a Montepuciano, che ha portato a quattro le strutture complessive della compagnia tutte in Toscana, Paradise Hotels approda quindi a Rimini (stand 011, padiglione A5/C5 corsia 1) con una app inedita, con cui i clienti potranno effettuare anche il check-in automatico, nonché con l'ultima edizione del suo catalogo b2b: un manuale per operatori del turismo, utile non solo alla presentazione del gruppo e degli hotel ma anche un vero decalogo per far capire il valore dell’accoglienza Paradise.","post_title":"Nuovo catalogo b2b e nuova app per il gruppo Paradise Hotels & Spa","post_date":"2022-10-04T10:11:43+00:00","category":["alberghi"],"category_name":["Alberghi"],"post_tag":[]},"sort":[1664878303000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"431571","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"«Credo che quest'anno, in autunno, ci saranno più fallimenti di compagnie aeree che fusioni o acquisti», così ha affermato Johan Lundgren, l'amministratore delegato di Easyjet. Nel caso pensaste che si riferisse alla sua stessa compagnia, che nell'ultimo semestre aveva ancora perdite significative, ha anche chiarito che Easyjet ha un grande futuro perché è una delle compagnie aeree con meno debiti e «una delle poche che ha un rating del tuo credito molto positivo»\r

\r

Lundgren ha aggiunto che «per un certo numero di compagnie aeree le difficoltà sono molte e se le cose si mettono male ora, penso che alcuni colleghi affronteranno un futuro cupo». Poi ha ricordato la crisi di Blue Air in Romania. I media gli hanno chiesto se conoscesse altre compagnie aeree a rischio e lui ha risposto: «Sì, ma non te lo dico».\r

\r

Lundgren è soddisfatto di come sta la sua azienda. «Se si guarda a luglio e agosto, in questi due mesi abbiamo trasportato 16 milioni di clienti, con meno difficoltà rispetto al 2019. Ma non è stato facile, perché non tutto è sotto il nostro controllo». Il manager ha aggiunto che l'estate è stata benefica, ma l'intero anno sarà un'altra cosa.","post_title":"Lundgren (easyJet): «Molte compagnie aeree sull'orlo del fallimento»","post_date":"2022-10-04T09:40:05+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":["topnews"],"post_tag_name":["Top News"]},"sort":[1664876405000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"431565","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"[caption id=\"attachment_383181\" align=\"alignright\" width=\"300\"] Thomas Reynaert[/caption]\r

\r

Appello di Airlines for Europe (A4E) ai protagonisti del trasporto aereo europeo affinché mai più si ripeta il caos che quest'anno ha investito l'intera stagione estiva.\r

\r

Thomas Reynaert, managing director di A4E, intervenendo oggi alla conferenza di Eurocontrol 'Where to Next for European Aviation?', mette in evidenza le sfide che si pongono all'aumento della capacità del trasporto aereo dopo quasi due anni di relativa inattività e come le compagnie aeree abbiano lavorato instancabilmente per superarle. \r

\r

Dall'insufficienza del personale addetto alla sicurezza negli aeroporti, alla lentezza dei controlli di frontiera e agli scioperi dei controllori di volo, l'estate 2022 è stata piena di ostacoli per le compagnie aeree, già impegnate per riprendersi dagli effetti devastanti della pandemia. Particolarmente preoccupante è la continua richiesta, con breve preavviso, da parte di alcuni grandi aeroporti europei di ridurre la capacità dei vettori a causa della loro incapacità di far fronte al rapido aumento della domanda di passeggeri.\r

\r

\"Le compagnie aeree non operano nel vuoto - ha sottolineato Reynaert -. Abbiamo quindi bisogno di un approccio congiunto che garantisca a tutti noi dell'industria aeronautica europea di lavorare il più strettamente possibile per evitare riduzioni di capacità, soprattutto con breve preavviso. Ci aspettiamo che tutti continuino a impegnarsi in modo positivo e proattivo per garantire che non si ripeta il caos dell'estate 2022. \"\r

\r

","post_title":"A4E ai player del trasporto aereo europeo: \"Mai più un'estate di caos come quest'anno\"","post_date":"2022-10-04T09:09:33+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1664874573000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"431519","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Torna Gardaland Magic Halloween e per la sua ventesima edizione il parco gardesano ha deciso di aggiungere ulteriori date all'evento: l’inaugurazione ufficiale, con ospiti del mondo dello spettacolo e dello sport, avverrà sabato 8 ottobre ma a dare il via all’evento sarà invece il primo dei cinque Venerdì da paura, il 7 ottobre, a cui seguiranno il 14, il 21, il 28 ottobre e il 4 novembre. Gli appuntamenti continueranno poi tutti i sabati e domeniche del mese: nel lungo weekend dal 29 ottobre al 1° novembre e, per l’ultimo weekend dell’evento, il 5 e il 6 novembre.\r

\r

Tante le novità dei Venerdì da paura, a partire dalla foresta Maledetta, una rivisitazione della foresta Incantata, per l’occasione infestata dalle creature più mostruose dei film più noti, fino all’area Hawaii, trasformata nel perfetto setting industriale in cui si aggirano zombie, vampiri e creature di ogni genere. Nei pressi di piazza Mammut si potrà inoltre assistere al Carrozzone degli Orrori: il nuovo show arrivato a Gardaland per presentare fenomeni da baraccone e strane illusioni. Per concludere i Venerdì da paura, un dj dalle fattezze mostruose e le sonorità da brivido si esibirà ogni settimana in un horror dj set, dalle ore 20 fino a chiusura del parco, sullo sfondo di un lugubre cimitero in piazza Jumanji.\r

\r

A Gardaland non mancheranno ovviamente proposte di cibo e bevande rigorosamente a tema Halloween, mentre il divertimento da paura continuerà anche il sabato e la domenica: a dare il via alle giornate l’immancabile Welcome show con protagonisti Prezzemolo e gli spaventapasseri che si esibiranno sulle note di una nuova canzone Vent’anni di paura, pensata ad hoc per celebrare questo importante traguardo. Infine all'ingresso di oltre 40 attrazioni disponibili nel parco si nasconderanno per l'occasione alcuni mostri che i visitatori dovranno scovare… Un indizio? Ai mostri piace l’adrenalina!\r

\r

Per il Gardaland Magic Halloween, il parco sarà aperto dalle 17 alle 22 durante i Venerdì da paura, tutti i sabati dalle 10 alle 20 e le domeniche dalle 10 alle 19. Il 31 ottobre, per la grande notte di Halloween, apertura speciale dalle 10 a mezzanotte.\r

\r

","post_title":"Venerdì 7 ottobre parte la ventesima edizione di Gardaland Magic Halloween","post_date":"2022-10-03T10:44:44+00:00","category":["tour_operator"],"category_name":["Tour Operator"],"post_tag":[]},"sort":[1664793884000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"431415","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Al via la seconda edizione del Festival del Turismo Esperienziale. In occasione della 42ª Giornata mondiale del turismo, proclamata dalla Organizzazione mondiale del turismo (Unwto), la manifestazione arriva alla sua seconda edizione con un format ricco di attività e novità, tese a favorire non solo la promozione ma anche la commercializzazione dell'offerta turistica esperienziale italiana ed internazionale.\r

\r

\r

«Raccontiamo come il mercato si sta adeguando a rispondere in maniera sempre più positiva e aderente alle richieste di nuovo turismo - spiega Nicola Ucci, creatore e organizzatore della manifestazione -. Oggi il visitatore si sente protagonista, prova delle emozioni e questo non è altro che un modo per creare un passaparola positivo». \r

\r

Nella due giorni dell'evento, oltre 100 buyers avranno l'opportunità di scoprire l'offerta dei seller ed espositori accreditati e sarà possibile partecipare a workshop, incontri, momenti di networking, tavole rotonde e opportunità formative. \r

\r

\r

Tra gli eventi in programma, anche la presentazione del libro \"Storie di una antica Caupona\" con l'imprenditore Francesco Di Martino, Salvatore Visciano, professore e presidente di Skal Pompei, e lo storico Flavio Russo, segiota dall'incontro \"I canali di vendita del turismo esperienziale\" con Antonino Percario, former president Skal Roma e Paolo Bartolozzi di Hotel GoGo.\r

\r

Le opportunità delle esperienze\r

\r

Il turismo esperienziale risponde alla necessità di ridistribuire i flussi e di destagionalizzare, grazie ad una tipologia di offerta che \"è spalmata sul territorio - continua Ucci -, e crea appeal con prodotti pluristagionali\". \r

\r

\r

\r

\r

Tra i prodotti più gettonati, quelli del turismo all'aria aperta, cicloturismo e trekking, oppure i cammini, non più solo spirituali ma di scoperta delle bellezze naturalistiche, degli aspetti tradizionali, degli usi e costumi dei luoghi attraversati. \"Si tratta di un'offerta che, paradossalmente, arricchisce sia domanda che offerta se ben organizzata\", riflette Ucci.\r

\r

Tra i mercati stranieri più interessati al prodotto esperienziale, Ucci evidenzia la richiesta del \"mercato nordamericano e nordeuropeo, ma anche il Giappone, grazie all'appeal che questo tipo di mercato ha sui turisti repeaters\". \r

\r

\r

\r

\r

Il turismo esperienziale valorizza i territori, anche quelli normalmente poco battuti, e permette di scoprire fino in fondo il territorio, l'ambiente naturale, l'enogastronomia, i piatti tipici, l'artigianato artistico. Un fenomeno importante, che riesce ad attivare nuove economie e nuove figure professionali\".\r

\r

","post_title":"Festival del turismo Esperienziale: a Roma l'Italia delle esperienze","post_date":"2022-09-30T10:34:00+00:00","category":["enti_istituzioni_e_territorio"],"category_name":["Enti, istituzioni e territorio"],"post_tag":[]},"sort":[1664534040000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"431403","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Sonno, relax, mindfulness, promozione dell'energia e del sistema immunitario trattati con un approccio olistico, in grado di generare un profondo senso di rinnovamento fisico e spirituale, migliorato dall'influenza rivitalizzante del mare. Il tutto in un ambiente che sulla Explora I (prima nave del marchio) si declinerà in oltre mille metri quadrati di spazi dedicati a una spa di lusso, con aree benessere all'aperto e al coperto, strutture fitness contemporanee, un'area sportiva e una pista da corsa esterni. Il nuovo brand di crociere luxury del gruppo Msc, Explora Journeys, presenta il concept Ocean Wellness. \r

\r

“La filosofia alla base della nostra proposta di benessere è profondamente radicata nelle origini del nostro marchio - spiega Julanda Marais, senior lead spa operations -. Conosciamo da tempo i potenti effetti dell'acqua e delle onde su corpo, mente e anima. E questa conoscenza ci ha ispirato il concept Ocean Wellness. Desideriamo offrire ai nostri ospiti una sensazione di semplicità raffinata, di lusso rilassato, insieme a una completa rigenerazione fisica e mentale\".\r

\r

Il neuroscienziato Wallace Nichols sostiene da tempo che l'oceano calma la mente, rivitalizza il corpo e promuove la funzione immunitaria. Invece delle implacabili esigenze della quotidianità, gli ospiti Explora Journeys esplorano nuove destinazioni e culture, passano del tempo con altre persone e si riconnettono con ciò che conta di più. E quando il ritmo rallenta, la scoperta di sé e la guarigione hanno inizio. È ciò che la compagnia chiama Ocean State of Mind.\r

\r

","post_title":"Explora Journeys lancia il nuovo concept benessere Ocean Wellness.","post_date":"2022-09-30T10:04:16+00:00","category":["tour_operator"],"category_name":["Tour Operator"],"post_tag":[]},"sort":[1664532256000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"431312","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Aer Lingus torna a investire sulle rotte transatlantiche e, per l'estate 2023, aprirà un nuovo collegamento da Dublino per Cleveland, Ohio. Dal prossimo 19 maggio la rotta sarà servita da quattro voli alla settimana, operati da un Airbus A321neoLR: sarà la 15ª rotta transatlantica di Aer Lingus nonché l'unico servizio europeo diretto verso Cleveland.\r

\r

Durante la prossima stagione estiva la compagni aerea opererà 15 rotte transatlantiche tra l'Irlanda e il Nord America, oltre a tre servizi a lungo raggio dalla base di Manchester.\r

\r

Ricostruire la connettività e far crescere la rete transatlantica è fondamentale per la strategia di crescita a lungo termine di Aer Lingus, che continua la sua ripresa dopo la pandemia. I viaggiatori provenienti da Cleveland non solo potranno beneficiare di un collegamento diretto con l'Irlanda, ma potranno anche fruire di collegamenti ininterrotti con più di 20 città europee: Londra, Parigi, Manchester, Dusseldorf, Bruxelles, Lione, Amsterdam ed Edimburgo, tra le altre.","post_title":"Aer Lingus vola a Cleveland, da maggio 2023: sarà la 15ª rotta transatlantica","post_date":"2022-09-29T09:45:23+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1664444723000]}]}}