Orginaltour, segnali di ottimismo: pubblicata la programmazione Uzbekistan 2022

Originaltour lancia un importante segnale di ottimismo e fiducia nel futuro nonostante il momento difficile che il turismo sta nuovamente vivendo. L’operatore capitolino festeggia il traguardo dei suoi 32 anni di attività, iniziando a caricare la programmazione gruppi per il 2022. Il tutto partendo dall’Uzbekistan, a cui seguiranno a breve altre destinazioni, “con l’augurio che si possa tornare presto a viaggiare con serenità e in sicurezza”, dice Loredana Arcangeli.

“Anche se gli ultimi due anni non sono certo stati positivi – prosegue il direttore generale del to – costringendoci a una inattività per quanto riguarda l’organizzazione di viaggi, siamo comunque un operatore consolidato e sano. In questo biennio non ci siamo fermati. Anzi, non appena le condizioni lo consentivano, abbiamo nuovamente iniziato a fare attività di promozione e di presenza a roadshow e a fiere professionali, incontrando i nostri partner e gli agenti di viaggi. Abbiamo visitato personalmente le destinazioni aperte al turismo, come Dubai per esempio, verificando servizi e ospitalità per i nostri clienti”.

La programmazione sull’Uzbekistan si basa su un tour di gruppo esclusivo con date di partenza programmate da aprile a ottobre, che oltre ai classici come Samarcanda, Bukhara, Khiva e Taskent, prevede anche la possibilità di un’estensione nella valle di Fergana: un territorio molto fertile, nel corso dei secoli abitato da etnie e culture differenti, nonché famoso per la produzione di seta, cotone e ceramica.

“A partire da questo itinerario di base, abbiamo sviluppato gli altri programmi individuali che toccano anche destinazioni insolite, come il deserto di Yangigazgan, con pernottamento in un campo di yurte, le tradizionali case nomadi dell’Asia Centrale, oppure a Nukus, capitale della Repubblica Autonoma di Karakalpakistan, dove si trova il museo statale di Arte della Repubblica del Karakalpakistan, chiamato anche il Louvre delle steppe: un’istituzione d’avanguardia che ospita una straordinaria collezione di arte moderna russa e uzbeka del periodo 1918-1935 – aggiunge ancora Loredana Arcangeli -. Siamo sempre alla ricerca di piccole novità da inserire nei nostri programmi di viaggio, per distinguerci, essere un po’ pionieri della destinazione che proponiamo e offrire ai nostri clienti un prodotto curato, ricco e unico”.

Le mete Originaltour a oggi disponibili sono essenzialmente Dubai con Expo 2020 e le isole Maldive. Per tutte le altre, molte delle quali proprio come Oman e Uzbekistan collocate in lista E per l’Italia e quindi non ancora visitabili dai nostri connazionali – conclude il direttore generale – speriamo che il nostro governo possa togliere presto le restrizioni. Colgo l’occasione per fare a tutti tanti auguri: che il 2022 sia un anno migliore per tutto il comparto del turismo e in particolare modo per i tour operator e le agenzie di viaggi, che sembra siano stati un po’ dimenticati”