Msc Crociere in rotta sul Black Friday Msc Crociere in prima linea con una speciale promozione per il Black Friday. Da oggi al 1° dicembre sarà possibile prenotare una crociera con sconti fino al 50% sulla quota crociera per il primo e il secondo ospite nella stessa cabina, su una vasta selezione di itinerari in tutto il mondo. La promozione è valida su tutte le aree geografiche e coinvolge tutte le partenze aperte alle vendite con particolare attenzione agli itinerari dell’inverno 2025/2026 e dell’estate 2026, con focus su Mediterraneo e Nord Europa. Sono escluse le partenze in Sud America, Far East, Sud Africa e World Cruise. Le riduzioni Gli sconti, variabili dal 5% al 50%, si applicano alle categorie standard, mentre per l’esclusiva esperienza Msc Yacht Club la riduzione potrà variare in base a performance dedicate con uno sconto che si intende solo sulla quota crociera e solo per i primi due passeggeri nella stessa cabina. «Il Black Friday rappresenta per noi non solo un momento di grande interesse commerciale, ma anche un’opportunità per avvicinare nuovi ospiti al mondo Msc – afferma Luca Valentini, direttore commerciale di Msc Crociere -. Abbiamo voluto costruire un’offerta ampia e competitiva, che valorizzi sia il lavoro delle agenzie di viaggio sia la qualità del prodotto Msc. È un’iniziativa che unisce convenienza ed esperienza, mantenendo sempre al centro il valore dell’eccellenza che contraddistingue il nostro brand» ha concluso Valentini. Condividi

Articoli che potrebbero interessarti:

Array ( [0] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 501600 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Msc Crociere in prima linea con una speciale promozione per il Black Friday. Da oggi al 1° dicembre sarà possibile prenotare una crociera con sconti fino al 50% sulla quota crociera per il primo e il secondo ospite nella stessa cabina, su una vasta selezione di itinerari in tutto il mondo. La promozione è valida su tutte le aree geografiche e coinvolge tutte le partenze aperte alle vendite con particolare attenzione agli itinerari dell’inverno 2025/2026 e dell’estate 2026, con focus su Mediterraneo e Nord Europa. Sono escluse le partenze in Sud America, Far East, Sud Africa e World Cruise. Le riduzioni Gli sconti, variabili dal 5% al 50%, si applicano alle categorie standard, mentre per l’esclusiva esperienza Msc Yacht Club la riduzione potrà variare in base a performance dedicate con uno sconto che si intende solo sulla quota crociera e solo per i primi due passeggeri nella stessa cabina. «Il Black Friday rappresenta per noi non solo un momento di grande interesse commerciale, ma anche un’opportunità per avvicinare nuovi ospiti al mondo Msc - afferma Luca Valentini, direttore commerciale di Msc Crociere -. Abbiamo voluto costruire un’offerta ampia e competitiva, che valorizzi sia il lavoro delle agenzie di viaggio sia la qualità del prodotto Msc. È un’iniziativa che unisce convenienza ed esperienza, mantenendo sempre al centro il valore dell’eccellenza che contraddistingue il nostro brand» ha concluso Valentini. [post_title] => Msc Crociere in rotta sul Black Friday [post_date] => 2025-11-14T12:49:19+00:00 [category] => Array ( [0] => tour_operator ) [category_name] => Array ( [0] => Tour Operator ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1763124559000 ) ) [1] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 501570 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Il gruppo Tui ha annunciato i risultati preliminari per l'intero anno fiscale 2025, con una crescita dell'Ebit del 12,6%, superiore alle previsioni del 9-11% a tassi di cambio costanti fornite nell'agosto 2025. Il gruppo attribuisce queste cifre ai risultati record ottenuti nel settore alberghiero, resort e crociere. Per l'intero anno fiscale conclusosi il 30 settembre 2025, il gruppo ha realizzato un Ebit preliminare di base di un miliardo 459 milioni di euro, con un aumento del 12,6% su base annua a tassi di cambio costanti, conferma una nota del gruppo ripresa da Hosteltur. Ebit in crescita «Questa solida performance dell'Ebit è stata trainata dai risultati record nei settori hotel & resorts e crociere, a dimostrazione della solidità del modello di business di Tui e della riuscita conversione degli investimenti in una crescita redditizia» spiega la nota. Il fatturato preliminare del gruppo , pari a 24,185 miliardi di euro, rappresenta una crescita annua del 4,4% a tassi di cambio costanti. Entrambi i segmenti di Tui hanno contribuito a questa crescita. Questo dato è in linea con le previsioni di agosto, in cui Tui indicava un fatturato nella fascia inferiore del 5-10% a tassi di cambio costanti. [post_title] => Gruppo Tui: risultati 2025 superiori alle attese grazie a hotel e crociere [post_date] => 2025-11-14T10:25:49+00:00 [category] => Array ( [0] => tour_operator ) [category_name] => Array ( [0] => Tour Operator ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1763115949000 ) ) [2] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 501567 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => La prima delle tre nuove navi della Crystal Cruises si chiamerà Crystal Grace e salperà per il viaggio inaugurale l'11 giugno 2028. Come riporta Travel Weekly, Grace è la prima nave di nuova costruzione oceanica della compagnia di crociere di lusso in 25 anni. Sarà seguita da altre due, annunciate lo scorso anno Le consegne sono previste per il 2031 e il 2032. Sarà Fincantieri a occuparsi della costruzione di tutte e tre le unità. La nuova unità Grace avrà una stazza lorda di 61.800 tonnellate, con una capacità di 650 passeggeri in doppia occupazione. I ristoranti a bordo includeranno Beefbar e Umi Uma di Nobu. La compagnia crocieristica prevede di condividere informazioni sulle categorie di suite della nave il mese prossimo. La stagione inaugurale sarà in vendita ad aprile. Le attuali navi, Serenity e Symphony, hanno debuttato rispettivamente nel 2003 e nel 1995. Entrambe le navi sono state sottoposte a importanti lavori di ristrutturazione sotto la nuova proprietà A&K Travel Group e sono rientrate in servizio nel 2023. [post_title] => Crystal Cruises: la nuova Grace in servizio da giugno 2028 [post_date] => 2025-11-14T10:15:24+00:00 [category] => Array ( [0] => tour_operator ) [category_name] => Array ( [0] => Tour Operator ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1763115324000 ) ) [3] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 501528 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Alla scoperta del Wizz Air Training Center di Budapest per toccare con mano come il controllo rigoroso dell'operatività e la gestione del dato siano asset fondamentali della low cost. La visita ha combinato il confronto con Andras Rado, head of communication, con la dimensione pratica e tecnologica dei simulatori, fornendo elementi concreti sui fattori di espansione e sulle direttrici che influenzano il rapporto con il trade: l'apertura alla distribuzione b2b, i catalizzatori della capacità e l'identità di brand non negoziabile. L'identità Ulcc di Wizz Air, definita dai costi di gestione del business, richiede un investimento meticoloso nella preparazione del personale. Rado ha definito il Training Center un "grande investimento per la compagnia” - il costo dei simulatori è pari a 10 milioni - un'infrastruttura cruciale per garantire che, operando con volumi elevati (la compagnia prevede 72 milioni di passeggeri trasportati nel 2025), nulla possa andare storto. La struttura include tre simulatori Full Motion di ultima generazione a Budapest (e ulteriori tre a Roma), che impiegano la più avanzata tecnologia di simulazione. A supporto della formazione della cabin crew (8-10 settimane di training), il mock-up (ottenuto da un aeromobile reale) permette simulazioni complesse. Queste includono la gestione del fuoco e l'addestramento a procedure di emergenza come le simulazioni di ditched (atterraggio sull'acqua) o combinazioni di multi-emergency. Wizz Air ha inoltre intrapreso una direzione strategica verso la collaborazione con partner esterni per incrementare la penetrazione in mercati meno consolidati. L'esempio più rilevante di questa apertura b2b è la partnership con Travel Fusion. Il partner, in questo modello, distribuisce il biglietto mantenendo lo stesso prezzo, senza alcun ricarico. Tuttavia, la priorità assoluta di Wizz Air rimane l'acquisizione dei contatti personali del passeggero. Questa governance del dato è cruciale per il vettore, che affida alle push notifications il servizio di comunicazione essenziale in caso di interruzione del servizio, garantendo così la qualità del post-vendita. La compagnia è ferma nel mantenere la propria identità Ultra low cost: nonostante i test di mercato, il progetto della "Wizz Class" — di cui si è parlato nelle ultime settimane — non rappresenta una transizione verso un modello ibrido. Rado ha categoricamente escluso la possibilità di un cambio di rotta: «Non vogliamo diventare una business airline. La Wizz Class è un adattamento puramente reattivo alle esigenze del segmento di mercato che utilizza i voli per lavoro e che richiede la possibilità di blocco dei posti, senza snaturare l'efficienza strutturale Ulcc». [gallery ids="501530,501532,501531"] [post_title] => Wizz Air: viaggio nel cuore del training center di Budapest [post_date] => 2025-11-14T09:23:10+00:00 [category] => Array ( [0] => trasporti ) [category_name] => Array ( [0] => Trasporti ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1763112190000 ) ) [4] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 501504 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Sempre più Italia nell'estate 2026 di Finnair che, alle già annunciate rotte su Catania e Firenze, aggiunge anche un nuovo collegamento per Torino, da Helsinki. Con questa nuova apertura, la compagnia finlandese volerà da nove aeroporti italiani nella stagione estiva 2026, confermando l’Italia come uno dei mercati europei più importanti. «L’Italia rappresenta un mercato strategico per Finnair, e l’apertura della nuova rotta da Torino rafforza il nostro impegno nel migliorare la connettività tra il Bel Paese e il nostro hub di Helsinki - commenta Geoffrey Carrage, regional manager Southern Europe di Finnair -. Il 2026 sarà un anno straordinario per Finnair in Italia. Con nove aeroporti italiani serviti nella stagione estiva 2026, vogliamo offrire ai viaggiatori un’esperienza di volo ancora più accessibile, confortevole e sostenibile, con collegamenti diretti verso la Finlandia e oltre». L'operativo della nuova rotta su Caselle prevede due frequenze settimanali. Il nuovo collegamento unirà il Piemonte, con la sua ricca offerta culturale, enogastronomica e montana, alla capitale finlandese, garantendo comode coincidenze verso le principali destinazioni di lungo raggio del network Finnair, tra cui Asia, Nord America e la nuova rotta per Toronto. Da Helsinki inoltre, i passeggeri in partenza da Torino potranno scoprire con facilità le meraviglie naturali e le esperienze uniche della Lapponia finlandese, da sempre cuore dell’offerta turistica del Paese, una destinazione fruibile tutto l’anno e perfetta per chi vuole vivere attività nella natura. [post_title] => Finnair: altra new entry italiana nell'estate 2026 con la rotta per Torino [post_date] => 2025-11-13T13:43:19+00:00 [category] => Array ( [0] => trasporti ) [category_name] => Array ( [0] => Trasporti ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1763041399000 ) ) [5] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 501448 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Come anticipato, BeOnd ha inaugurato ieri il primo volo diretto tra l’Europa e il Red Sea International Airport: Milano Malpensa diventa così il primo scalo europeo con un collegamento diretto verso le nuove destinazioni di lusso saudite - The Red Sea e Amaala - mete emergenti del turismo sostenibile di alta gamma. Il nuovo servizio è operativo due volte a settimana con aeromobili della famiglia A320 configurati interamente con posti lie-flat. L’esperienza di bordo beOnd è pensata per un pubblico leisure premium: sedili Poltrona Frau realizzati da Optimares, cucina gourmet curata da chef e kit di cortesia personalizzati. Con questa nuova rotta, beOnd amplia la propria rete globale e consolida la presenza nel segmento dei viaggi di lusso, rispondendo alla crescente domanda di esperienze tailor-made verso destinazioni esclusive. John Pagano, Group ceo di Red Sea Global, ha sottolineato l’importanza dell’accordo: «Il nuovo volo da Milano rafforza il legame tra Arabia Saudita ed Europa, segnando un passo avanti nella realizzazione della Vision 2030 del Regno e nella promozione di un turismo che unisce lusso e sostenibilità.» Attualmente, la destinazione Red Sea conta nove hotel di lusso già operativi, tra i quali il Six Senses Southern Dunes a poco meno di un'ora dall'aeroporto. Parallelamente Amaala Triple Bay si prepara al debutto con cinque resort, uno yacht club e un villaggio marino. Il Red Sea International Airport, progettato da Foster + Partners e Jacobs, rappresenta la porta d’ingresso principale alla costa occidentale saudita. Può accogliere fino a due milioni di passeggeri l’anno e si trova a circa 90 km a sud di Al Wajh, a meno di otto ore di volo dall’85% della popolazione mondiale. «Siamo grati alla General Authority of Civil Aviation in Arabia Saudita e all’Ente Nazionale per l’Aviazione Civile in Italia per il loro supporto nel rendere possibile questa rotta - ha dichiarato Tero Taskila, ceo e presidente di beOnd. - Vogliamo inoltre ringraziare la Saudi Tourism Authority, il Red Sea International Airport, il Saudi Air Connectivity Program e Sea Milan Airports per la loro continua fiducia e per aver tracciato il percorso che ci ha permesso di aggiungere Rsi al nostro network in crescita» [gallery ids="501464,501466,501465"] [post_title] => BeOnd ha aperto i primi voli diretti dall’Europa al Red Sea International Airport [post_date] => 2025-11-13T10:02:58+00:00 [category] => Array ( [0] => trasporti ) [category_name] => Array ( [0] => Trasporti ) [post_tag] => Array ( [0] => arabia-saudita [1] => beond ) [post_tag_name] => Array ( [0] => Arabia Saudita [1] => beOnd ) ) [sort] => Array ( [0] => 1763028178000 ) ) [6] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 501450 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Karlitalia compie 30 anni di attività e invita tutto il suo team a riscoprire Atene e il Peloponneso. Un’esperienza on the road in minivan, pensata non solo per festeggiare questo traguardo importante, ma anche per rinsaldare lo spirito di squadra e continuare a scoprire nuovi angoli di Grecia da proporre ai propri viaggiatori. «È un viaggio che ha un doppio valore simbolico - spiega il fondatore di Karlitalia, Fausto Baldin -. Da un lato celebriamo la nostra storia, dall’altro ci mettiamo in cammino verso il futuro, esplorando nuove destinazioni da inserire nei pacchetti 2026». La storia Karlitalia è un tour operator italiano indipendente, con sede in Veneto, innamorato della Grecia. Il progetto è nato da un’intuizione di Fausto Baldin, che fin da subito ha puntato su una Grecia diversa da quella dei cataloghi patinati: più autentica, più intima, più vera. Dal 1995 ad oggi, Karlitalia ha costruito una rete solida di collaborazioni locali, selezionando strutture, guide e ristoranti in ogni angolo del Paese, dalle Ionie alle Cicladi, dalle montagne dell’Epiro alle spiagge del Dodecaneso. E oggi propone un ventaglio di esperienze che uniscono flessibilità, emozione e professionalità: tour in minivan, trekking guidati, viaggi in moto, crociere in caicco, itinerari self-drive e pacchetti personalizzati. «Tutto quello che consigliamo lo abbiamo provato di persona – aggiunge Baldin - è la nostra filosofia: selezioniamo strutture e itinerari non per sentito dire, ma perché ci siamo stati. E lo stesso viaggio di novembre nasce da qui: esplorare, testare, condividere». Destagionalizzazione Il viaggio in autunno non è una scelta casuale. Karlitalia crede fortemente nella destagionalizzazione del turismo, un tema su cui lavora da anni. «Sfatiamo l’idea che la Grecia sia solo una meta estiva - racconta Baldin -. Anzi, in autunno e in primavera dà il meglio di sé. Ci si muove senza stress, si riesce a parlare davvero con chi vive quei luoghi, e si colgono sfumature che in pieno agosto passano inosservate». Durante il viaggio, il gruppo ha attraversato Atene, Diakopto, Epidauro e Nauplia, toccando borghi autentici, siti archeologici e scorci panoramici poco conosciuti. L’itinerario ha incluso anche un viaggio a bordo del trenino a cremagliera che conduce a Kalavrita, un’esperienza che sarà poi riproposta anche ai clienti, nei pacchetti Tour in minivan 2026. Tra i prodotti di punta che Karlitalia vuole spingere nel 2026 ci sono i tour in minivan, il moto tour, i viaggi trekking. Karlitalia è anche vacanze mare, con itinerari che raggiungono le isole greche più autentiche. Inoltre, grazie ai suoi uffici di assistenza italiana a Zante e nel Sud di Evia, ogni viaggio è seguito con attenzione e passione. A guidare ogni idea e ogni progetto c’è un obiettivo: proporre una Grecia "su misura", lontana dai circuiti più battuti. [post_title] => Karlitalia compie 30 anni di «Grecia autentica». Le nuove proposte [post_date] => 2025-11-13T09:36:37+00:00 [category] => Array ( [0] => tour_operator ) [category_name] => Array ( [0] => Tour Operator ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1763026597000 ) ) [7] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 501449 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Skybus, la compagnia aerea dell'Isles of Scilly Steamship Group, si è aggiudicata il contratto di servizio pubblico (Pso) per gestire i collegamenti in continuità territoriale fra Londra Gatwick e l'aeroporto di Cornwall Newquay, subentrando nel servizio alla fallita Eastern Airlines. I biglietti sono già in vendita, con il primo volo previsto per domenica 23 novembre 2025. Il nuovo orario dei voli entrerà in vigore dal 23 novembre e prevede due voli giornalieri nei giorni feriali a partire dal 14 febbraio 2026. Il collegamento sarà operato con un Atr 72 da 70 posti segnando un significativo passo avanti rispetto al piccolo velivolo che Skybus utilizza sulle rotte aeree vitali delle Isole Scilly. La rotta Pso fornirà collegamenti vitali sia per i viaggiatori d'affari che per i turisti, consentendo spostamenti più rapidi e comodi tra la Cornovaglia e Londra, nonché un accesso senza interruzioni alla vasta rete di destinazioni internazionali di Gatwick. «Siamo entusiasti di lanciare questo nuovo servizio tra la Cornovaglia e Londra Gatwick – afferma Jonathan Hinkles, ceo del vettore -. Non si tratta solo di rendere più facile il viaggio ai passeggeri, ma anche di creare opportunità per le imprese, il turismo e le comunità locali che serviamo». Dopo il fallimento della Eastern Airways, Skybus è stata selezionata dal Cornwall Council attraverso una procedura di gara accelerata per operare la rotta in vista di una nuova gara quadriennale del Cornwall Council che avrà inizio a metà del 2026. Amy Smith, ceo dell'aeroporto di Newquay in Cornovaglia, ha dichiarato: «Sappiamo quanto sia importante per i nostri passeggeri un servizio regolare e affidabile tra Newquay e Londra e non vediamo l'ora di lavorare con Skybus per garantire proprio questo in futuro». [post_title] => Skybus subentra a Eastern Airways nei collegamenti tra Londra Gatwick e la Cornovaglia [post_date] => 2025-11-13T09:35:03+00:00 [category] => Array ( [0] => trasporti ) [category_name] => Array ( [0] => Trasporti ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1763026503000 ) ) [8] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 501415 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Squadra che vince, non si cambia. Ma si potenzia. Questo il disegno che ha mosso la duplice inaugurazione tenutasi oggi presso i cantieri di Chantiers de l’Atlantique a Saint Nazaire. Il float out di Msc World Asia si è accompagnato alla coin ceremony di Msc World Atlantic: due momenti fondamentali in quel piano di ampliamento progressivo della flotta. Ma la vera notizia è un nuovo ordine, del valore di 3,5 miliardi di euro, per la realizzazione di due ulteriori unità di classe World, la 7 e la 8, che verranno consegnate da Chantiers de l’Atlantique rispettivamente nel 2030 e nel 2031. Le commesse annunciate oggi portano l’investimento di Msc Crociere a quasi 7 miliardi di euro per le 4 navi ordinate quest’anno, che raggiunge i 10,5 miliardi di euro se si considerano anche le due unità attualmente in costruzione. Sono quindi sei le navi che Msc prenderà in consegna entro il 2032, anno in cui la flotta toccherà le 29 unità. La partnership con Chantiers de l’Atlantique Navi sempre più grandi, all’insegna di quelle economie di scala che spingono i numeri delle compagnie di crociera, ma anche un nuovo modo di intendere la navigazione che riscriverà il futuro: nel corso della cerimonia ufficiale, l’executive chairman della divisione crociere del gruppo Msc, Pierfrancesco Vago, ha ricordato l’importanza del settore crocieristico, in grado di produrre occupazione e contribuire in modo significativo al Pil. «Insieme a Chantiers de l’Atlantique, nostro partner da oltre 20 anni, stiamo costruendo più di nuove navi, stiamo costruendo il futuro del mercato». «Nel giorno della doppia celebrazione di Msc World Asia e Msc World Atlantic, accogliamo con entusiasmo l’annuncio dell’accordo per la realizzazione di due ulteriori unità – aggiunge Laurent Castaing, direttore generale di Chantiers de l’Atlantique -. Msc è il nostro primo partner e con questa notizia rinsaldiamo ulteriormente una collaborazione basata sulla fiducia e sull’innovazione”. [gallery ids="501423,501422,501424,501425,501426,501427"] [post_title] => Msc Crociere, Vago annuncia due nuove unità di classe World [post_date] => 2025-11-12T14:08:15+00:00 [category] => Array ( [0] => tour_operator ) [category_name] => Array ( [0] => Tour Operator ) [post_tag] => Array ( [0] => in-evidenza ) [post_tag_name] => Array ( [0] => In evidenza ) ) [sort] => Array ( [0] => 1762956495000 ) ) ) { "size": 9, "query": { "filtered": { "query": { "fuzzy_like_this": { "like_text" : "msc crociere in rotta sul black friday" } }, "filter": { "range": { "post_date": { "gte": "now-2y", "lte": "now", "time_zone": "+1:00" } } } } }, "sort": { "post_date": { "order": "desc" } } }{"took":42,"timed_out":false,"_shards":{"total":5,"successful":5,"failed":0},"hits":{"total":1797,"max_score":null,"hits":[{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"501600","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Msc Crociere in prima linea con una speciale promozione per il Black Friday. Da oggi al 1° dicembre sarà possibile prenotare una crociera con sconti fino al 50% sulla quota crociera per il primo e il secondo ospite nella stessa cabina, su una vasta selezione di itinerari in tutto il mondo.\r

\r

La promozione è valida su tutte le aree geografiche e coinvolge tutte le partenze aperte alle vendite con particolare attenzione agli itinerari dell’inverno 2025/2026 e dell’estate 2026, con focus su Mediterraneo e Nord Europa. Sono escluse le partenze in Sud America, Far East, Sud Africa e World Cruise.\r

Le riduzioni\r

Gli sconti, variabili dal 5% al 50%, si applicano alle categorie standard, mentre per l’esclusiva esperienza Msc Yacht Club la riduzione potrà variare in base a performance dedicate con uno sconto che si intende solo sulla quota crociera e solo per i primi due passeggeri nella stessa cabina.\r

\r

«Il Black Friday rappresenta per noi non solo un momento di grande interesse commerciale, ma anche un’opportunità per avvicinare nuovi ospiti al mondo Msc - afferma Luca Valentini, direttore commerciale di Msc Crociere -. Abbiamo voluto costruire un’offerta ampia e competitiva, che valorizzi sia il lavoro delle agenzie di viaggio sia la qualità del prodotto Msc. È un’iniziativa che unisce convenienza ed esperienza, mantenendo sempre al centro il valore dell’eccellenza che contraddistingue il nostro brand» ha concluso Valentini.\r

\r

","post_title":"Msc Crociere in rotta sul Black Friday","post_date":"2025-11-14T12:49:19+00:00","category":["tour_operator"],"category_name":["Tour Operator"],"post_tag":[]},"sort":[1763124559000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"501570","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Il gruppo Tui ha annunciato i risultati preliminari per l'intero anno fiscale 2025, con una crescita dell'Ebit del 12,6%, superiore alle previsioni del 9-11% a tassi di cambio costanti fornite nell'agosto 2025. Il gruppo attribuisce queste cifre ai risultati record ottenuti nel settore alberghiero, resort e crociere.\r

\r

Per l'intero anno fiscale conclusosi il 30 settembre 2025, il gruppo ha realizzato un Ebit preliminare di base di un miliardo 459 milioni di euro, con un aumento del 12,6% su base annua a tassi di cambio costanti, conferma una nota del gruppo ripresa da Hosteltur.\r

Ebit in crescita\r

«Questa solida performance dell'Ebit è stata trainata dai risultati record nei settori hotel & resorts e crociere, a dimostrazione della solidità del modello di business di Tui e della riuscita conversione degli investimenti in una crescita redditizia» spiega la nota.\r

\r

Il fatturato preliminare del gruppo , pari a 24,185 miliardi di euro, rappresenta una crescita annua del 4,4% a tassi di cambio costanti. Entrambi i segmenti di Tui hanno contribuito a questa crescita. Questo dato è in linea con le previsioni di agosto, in cui Tui indicava un fatturato nella fascia inferiore del 5-10% a tassi di cambio costanti. \r

\r

","post_title":"Gruppo Tui: risultati 2025 superiori alle attese grazie a hotel e crociere","post_date":"2025-11-14T10:25:49+00:00","category":["tour_operator"],"category_name":["Tour Operator"],"post_tag":[]},"sort":[1763115949000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"501567","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"La prima delle tre nuove navi della Crystal Cruises si chiamerà Crystal Grace e salperà per il viaggio inaugurale l'11 giugno 2028. Come riporta Travel Weekly, Grace è la prima nave di nuova costruzione oceanica della compagnia di crociere di lusso in 25 anni. Sarà seguita da altre due, annunciate lo scorso anno Le consegne sono previste per il 2031 e il 2032. Sarà Fincantieri a occuparsi della costruzione di tutte e tre le unità. \r

\r

La nuova unità\r

Grace avrà una stazza lorda di 61.800 tonnellate, con una capacità di 650 passeggeri in doppia occupazione. I ristoranti a bordo includeranno Beefbar e Umi Uma di Nobu. La compagnia crocieristica prevede di condividere informazioni sulle categorie di suite della nave il mese prossimo. La stagione inaugurale sarà in vendita ad aprile.\r

\r

Le attuali navi, Serenity e Symphony, hanno debuttato rispettivamente nel 2003 e nel 1995. Entrambe le navi sono state sottoposte a importanti lavori di ristrutturazione sotto la nuova proprietà A&K Travel Group e sono rientrate in servizio nel 2023.\r

\r

\r

\r

","post_title":"Crystal Cruises: la nuova Grace in servizio da giugno 2028","post_date":"2025-11-14T10:15:24+00:00","category":["tour_operator"],"category_name":["Tour Operator"],"post_tag":[]},"sort":[1763115324000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"501528","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"\r

Alla scoperta del Wizz Air Training Center di Budapest per toccare con mano come il controllo rigoroso dell'operatività e la gestione del dato siano asset fondamentali della low cost. La visita ha combinato il confronto con Andras Rado, head of communication, con la dimensione pratica e tecnologica dei simulatori, fornendo elementi concreti sui fattori di espansione e sulle direttrici che influenzano il rapporto con il trade: l'apertura alla distribuzione b2b, i catalizzatori della capacità e l'identità di brand non negoziabile.\r

L'identità Ulcc di Wizz Air, definita dai costi di gestione del business, richiede un investimento meticoloso nella preparazione del personale. Rado ha definito il Training Center un \"grande investimento per la compagnia” - il costo dei simulatori è pari a 10 milioni - un'infrastruttura cruciale per garantire che, operando con volumi elevati (la compagnia prevede 72 milioni di passeggeri trasportati nel 2025), nulla possa andare storto.\r

\r

La struttura include tre simulatori Full Motion di ultima generazione a Budapest (e ulteriori tre a Roma), che impiegano la più avanzata tecnologia di simulazione. A supporto della formazione della cabin crew (8-10 settimane di training), il mock-up (ottenuto da un aeromobile reale) permette simulazioni complesse. Queste includono la gestione del fuoco e l'addestramento a procedure di emergenza come le simulazioni di ditched (atterraggio sull'acqua) o combinazioni di multi-emergency. \r

Wizz Air ha inoltre intrapreso una direzione strategica verso la collaborazione con partner esterni per incrementare la penetrazione in mercati meno consolidati. L'esempio più rilevante di questa apertura b2b è la partnership con Travel Fusion. Il partner, in questo modello, distribuisce il biglietto mantenendo lo stesso prezzo, senza alcun ricarico. Tuttavia, la priorità assoluta di Wizz Air rimane l'acquisizione dei contatti personali del passeggero. Questa governance del dato è cruciale per il vettore, che affida alle push notifications il servizio di comunicazione essenziale in caso di interruzione del servizio, garantendo così la qualità del post-vendita.\r

La compagnia è ferma nel mantenere la propria identità Ultra low cost: nonostante i test di mercato, il progetto della \"Wizz Class\" — di cui si è parlato nelle ultime settimane — non rappresenta una transizione verso un modello ibrido.\r

\r

Rado ha categoricamente escluso la possibilità di un cambio di rotta: «Non vogliamo diventare una business airline. La Wizz Class è un adattamento puramente reattivo alle esigenze del segmento di mercato che utilizza i voli per lavoro e che richiede la possibilità di blocco dei posti, senza snaturare l'efficienza strutturale Ulcc».\r

\r

[gallery ids=\"501530,501532,501531\"]\r

\r

\r

\r

\r

\r

","post_title":"Wizz Air: viaggio nel cuore del training center di Budapest","post_date":"2025-11-14T09:23:10+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1763112190000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"501504","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Sempre più Italia nell'estate 2026 di Finnair che, alle già annunciate rotte su Catania e Firenze, aggiunge anche un nuovo collegamento per Torino, da Helsinki.\r

\r

Con questa nuova apertura, la compagnia finlandese volerà da nove aeroporti italiani nella stagione estiva 2026, confermando l’Italia come uno dei mercati europei più importanti.\r

\r

«L’Italia rappresenta un mercato strategico per Finnair, e l’apertura della nuova rotta da Torino rafforza il nostro impegno nel migliorare la connettività tra il Bel Paese e il nostro hub di Helsinki - commenta Geoffrey Carrage, regional manager Southern Europe di Finnair -. Il 2026 sarà un anno straordinario per Finnair in Italia. Con nove aeroporti italiani serviti nella stagione estiva 2026, vogliamo offrire ai viaggiatori un’esperienza di volo ancora più accessibile, confortevole e sostenibile, con collegamenti diretti verso la Finlandia e oltre».\r

\r

L'operativo della nuova rotta su Caselle prevede due frequenze settimanali. Il nuovo collegamento unirà il Piemonte, con la sua ricca offerta culturale, enogastronomica e montana, alla capitale finlandese, garantendo comode coincidenze verso le principali destinazioni di lungo raggio del network Finnair, tra cui Asia, Nord America e la nuova rotta per Toronto.\r

\r

Da Helsinki inoltre, i passeggeri in partenza da Torino potranno scoprire con facilità le meraviglie naturali e le esperienze uniche della Lapponia finlandese, da sempre cuore dell’offerta turistica del Paese, una destinazione fruibile tutto l’anno e perfetta per chi vuole vivere attività nella natura.\r

","post_title":"Finnair: altra new entry italiana nell'estate 2026 con la rotta per Torino","post_date":"2025-11-13T13:43:19+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1763041399000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"501448","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Come anticipato, BeOnd ha inaugurato ieri il primo volo diretto tra l’Europa e il Red Sea International Airport: Milano Malpensa diventa così il primo scalo europeo con un collegamento diretto verso le nuove destinazioni di lusso saudite - The Red Sea e Amaala - mete emergenti del turismo sostenibile di alta gamma.\r

\r

Il nuovo servizio è operativo due volte a settimana con aeromobili della famiglia A320 configurati interamente con posti lie-flat.\r

\r

L’esperienza di bordo beOnd è pensata per un pubblico leisure premium: sedili Poltrona Frau realizzati da Optimares, cucina gourmet curata da chef e kit di cortesia personalizzati. Con questa nuova rotta, beOnd amplia la propria rete globale e consolida la presenza nel segmento dei viaggi di lusso, rispondendo alla crescente domanda di esperienze tailor-made verso destinazioni esclusive. \r

\r

John Pagano, Group ceo di Red Sea Global, ha sottolineato l’importanza dell’accordo: «Il nuovo volo da Milano rafforza il legame tra Arabia Saudita ed Europa, segnando un passo avanti nella realizzazione della Vision 2030 del Regno e nella promozione di un turismo che unisce lusso e sostenibilità.»\r

\r

Attualmente, la destinazione Red Sea conta nove hotel di lusso già operativi, tra i quali il Six Senses Southern Dunes a poco meno di un'ora dall'aeroporto. Parallelamente Amaala Triple Bay si prepara al debutto con cinque resort, uno yacht club e un villaggio marino. Il Red Sea International Airport, progettato da Foster + Partners e Jacobs, rappresenta la porta d’ingresso principale alla costa occidentale saudita. Può accogliere fino a due milioni di passeggeri l’anno e si trova a circa 90 km a sud di Al Wajh, a meno di otto ore di volo dall’85% della popolazione mondiale.\r

\r

«Siamo grati alla General Authority of Civil Aviation in Arabia Saudita e all’Ente Nazionale per l’Aviazione Civile in Italia per il loro supporto nel rendere possibile questa rotta - ha dichiarato Tero Taskila, ceo e presidente di beOnd. - Vogliamo inoltre ringraziare la Saudi Tourism Authority, il Red Sea International Airport, il Saudi Air Connectivity Program e Sea Milan Airports per la loro continua fiducia e per aver tracciato il percorso che ci ha permesso di aggiungere Rsi al nostro network in crescita»\r

\r

[gallery ids=\"501464,501466,501465\"]","post_title":"BeOnd ha aperto i primi voli diretti dall’Europa al Red Sea International Airport","post_date":"2025-11-13T10:02:58+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":["arabia-saudita","beond"],"post_tag_name":["Arabia Saudita","beOnd"]},"sort":[1763028178000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"501450","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Karlitalia compie 30 anni di attività e invita tutto il suo team a riscoprire Atene e il Peloponneso. Un’esperienza on the road in minivan, pensata non solo per festeggiare questo traguardo importante, ma anche per rinsaldare lo spirito di squadra e continuare a scoprire nuovi angoli di Grecia da proporre ai propri viaggiatori.\r

\r

«È un viaggio che ha un doppio valore simbolico - spiega il fondatore di Karlitalia, Fausto Baldin -. Da un lato celebriamo la nostra storia, dall’altro ci mettiamo in cammino verso il futuro, esplorando nuove destinazioni da inserire nei pacchetti 2026».\r

La storia\r

Karlitalia è un tour operator italiano indipendente, con sede in Veneto, innamorato della Grecia. Il progetto è nato da un’intuizione di Fausto Baldin, che fin da subito ha puntato su una Grecia diversa da quella dei cataloghi patinati: più autentica, più intima, più vera. Dal 1995 ad oggi, Karlitalia ha costruito una rete solida di collaborazioni locali, selezionando strutture, guide e ristoranti in ogni angolo del Paese, dalle Ionie alle Cicladi, dalle montagne dell’Epiro alle spiagge del Dodecaneso. E oggi propone un ventaglio di esperienze che uniscono flessibilità, emozione e professionalità: tour in minivan, trekking guidati, viaggi in moto, crociere in caicco, itinerari self-drive e pacchetti personalizzati.\r

\r

«Tutto quello che consigliamo lo abbiamo provato di persona – aggiunge Baldin - è la nostra filosofia: selezioniamo strutture e itinerari non per sentito dire, ma perché ci siamo stati. E lo stesso viaggio di novembre nasce da qui: esplorare, testare, condividere».\r

Destagionalizzazione\r

Il viaggio in autunno non è una scelta casuale. Karlitalia crede fortemente nella destagionalizzazione del turismo, un tema su cui lavora da anni. «Sfatiamo l’idea che la Grecia sia solo una meta estiva - racconta Baldin -. Anzi, in autunno e in primavera dà il meglio di sé. Ci si muove senza stress, si riesce a parlare davvero con chi vive quei luoghi, e si colgono sfumature che in pieno agosto passano inosservate».\r

\r

Durante il viaggio, il gruppo ha attraversato Atene, Diakopto, Epidauro e Nauplia, toccando borghi autentici, siti archeologici e scorci panoramici poco conosciuti. L’itinerario ha incluso anche un viaggio a bordo del trenino a cremagliera che conduce a Kalavrita, un’esperienza che sarà poi riproposta anche ai clienti, nei pacchetti Tour in minivan 2026.\r

\r

Tra i prodotti di punta che Karlitalia vuole spingere nel 2026 ci sono i tour in minivan, il moto tour, i viaggi trekking.\r

\r

Karlitalia è anche vacanze mare, con itinerari che raggiungono le isole greche più autentiche. Inoltre, grazie ai suoi uffici di assistenza italiana a Zante e nel Sud di Evia, ogni viaggio è seguito con attenzione e passione. A guidare ogni idea e ogni progetto c’è un obiettivo: proporre una Grecia \"su misura\", lontana dai circuiti più battuti.\r

\r

","post_title":"Karlitalia compie 30 anni di «Grecia autentica». Le nuove proposte","post_date":"2025-11-13T09:36:37+00:00","category":["tour_operator"],"category_name":["Tour Operator"],"post_tag":[]},"sort":[1763026597000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"501449","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Skybus, la compagnia aerea dell'Isles of Scilly Steamship Group, si è aggiudicata il contratto di servizio pubblico (Pso) per gestire i collegamenti in continuità territoriale fra Londra Gatwick e l'aeroporto di Cornwall Newquay, subentrando nel servizio alla fallita Eastern Airlines.\r

\r

I biglietti sono già in vendita, con il primo volo previsto per domenica 23 novembre 2025. Il nuovo orario dei voli entrerà in vigore dal 23 novembre e prevede due voli giornalieri nei giorni feriali a partire dal 14 febbraio 2026.\r

\r

Il collegamento sarà operato con un Atr 72 da 70 posti segnando un significativo passo avanti rispetto al piccolo velivolo che Skybus utilizza sulle rotte aeree vitali delle Isole Scilly. La rotta Pso fornirà collegamenti vitali sia per i viaggiatori d'affari che per i turisti, consentendo spostamenti più rapidi e comodi tra la Cornovaglia e Londra, nonché un accesso senza interruzioni alla vasta rete di destinazioni internazionali di Gatwick.\r

\r

«Siamo entusiasti di lanciare questo nuovo servizio tra la Cornovaglia e Londra Gatwick – afferma Jonathan Hinkles, ceo del vettore -. Non si tratta solo di rendere più facile il viaggio ai passeggeri, ma anche di creare opportunità per le imprese, il turismo e le comunità locali che serviamo».\r

\r

Dopo il fallimento della Eastern Airways, Skybus è stata selezionata dal Cornwall Council attraverso una procedura di gara accelerata per operare la rotta in vista di una nuova gara quadriennale del Cornwall Council che avrà inizio a metà del 2026.\r

\r

Amy Smith, ceo dell'aeroporto di Newquay in Cornovaglia, ha dichiarato: «Sappiamo quanto sia importante per i nostri passeggeri un servizio regolare e affidabile tra Newquay e Londra e non vediamo l'ora di lavorare con Skybus per garantire proprio questo in futuro».","post_title":"Skybus subentra a Eastern Airways nei collegamenti tra Londra Gatwick e la Cornovaglia","post_date":"2025-11-13T09:35:03+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1763026503000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"501415","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Squadra che vince, non si cambia. Ma si potenzia. Questo il disegno che ha mosso la duplice inaugurazione tenutasi oggi presso i cantieri di Chantiers de l’Atlantique a Saint Nazaire.\r

\r

Il float out di Msc World Asia si è accompagnato alla coin ceremony di Msc World Atlantic: due momenti fondamentali in quel piano di ampliamento progressivo della flotta.\r

\r

Ma la vera notizia è un nuovo ordine, del valore di 3,5 miliardi di euro, per la realizzazione di due ulteriori unità di classe World, la 7 e la 8, che verranno consegnate da Chantiers de l’Atlantique rispettivamente nel 2030 e nel 2031.\r

\r

Le commesse annunciate oggi portano l’investimento di Msc Crociere a quasi 7 miliardi di euro per le 4 navi ordinate quest’anno, che raggiunge i 10,5 miliardi di euro se si considerano anche le due unità attualmente in costruzione. Sono quindi sei le navi che Msc prenderà in consegna entro il 2032, anno in cui la flotta toccherà le 29 unità.\r

\r

La partnership con Chantiers de l’Atlantique\r

Navi sempre più grandi, all’insegna di quelle economie di scala che spingono i numeri delle compagnie di crociera, ma anche un nuovo modo di intendere la navigazione che riscriverà il futuro: nel corso della cerimonia ufficiale, l’executive chairman della divisione crociere del gruppo Msc, Pierfrancesco Vago, ha ricordato l’importanza del settore crocieristico, in grado di produrre occupazione e contribuire in modo significativo al Pil. «Insieme a Chantiers de l’Atlantique, nostro partner da oltre 20 anni, stiamo costruendo più di nuove navi, stiamo costruendo il futuro del mercato».\r

\r

«Nel giorno della doppia celebrazione di Msc World Asia e Msc World Atlantic, accogliamo con entusiasmo l’annuncio dell’accordo per la realizzazione di due ulteriori unità – aggiunge Laurent Castaing, direttore generale di Chantiers de l’Atlantique -. Msc è il nostro primo partner e con questa notizia rinsaldiamo ulteriormente una collaborazione basata sulla fiducia e sull’innovazione”.\r

\r

\r

[gallery ids=\"501423,501422,501424,501425,501426,501427\"]\r

\r

","post_title":"Msc Crociere, Vago annuncia due nuove unità di classe World","post_date":"2025-11-12T14:08:15+00:00","category":["tour_operator"],"category_name":["Tour Operator"],"post_tag":["in-evidenza"],"post_tag_name":["In evidenza"]},"sort":[1762956495000]}]}}