Michele Matone nuovo product manager senior Valtur e Nicolaus Club

A poco più di un mese dall’approdo di Emmer Guerra, in qualità di contract manager senior per le destinazioni estere, il gruppo Nicolaus annuncia un ulteriore potenziamento dell’area prodotto con l’arrivo di un professionista di grande caratura quale Michele Matone. Il nuovo acquisto opererà in qualità di product manager senior per alcune destinazioni estere a marchio Valtur e Nicolaus Club, tra cui figurano l’Egitto, Creta, Rodi, le isole Cicladi e tutta la Spagna, incluse Baleari e Canarie.

Outogoing ancora in evidenza, quindi, per l’azienda con sede a Ostuni che sta dedicando notevoli risorse all’espansione in ambito mediterraneo e mondiale. Anche Matone sarà peraltro impegnato nell’atteso rilancio del marchio del Turchese, il cui progetto e la cui programmazione verranno svelati nelle prossime settimane, avendo come obiettivo quello di costruire una programmazione coerente e in linea con l’identità del brand.

Il percorso professionale del nuovo product manager senior del gruppo Nicolaus lo ha visto operare in realtà di primo piano del tour operating italiano e attive in ambito dmc, proprio nella veste di product manager, conseguendo importanti risultati grazie a una nutrita rete di contatti e a una solida competenza per ciò che concerne lo scouting e la capacità contrattuale. Forte del suo excursus lavorativo, Michele Matone entra dunque nel team di prodotto estero del gruppo Nicolaus, coordinato dallo stesso Emmer Guerra, con l’obiettivo di contribuire al suo forte radicamento in ambito internazionale.

“Sono molto felice di iniziare una nuova tappa della mia carriera presso un’azienda dinamica e orientata alla crescita in modo strategico e guidata da una capacita di visione del panorama turistico mondiale – commenta Matone -. Proprio questo tipo di approccio è per me motivo di grande motivazione e non vedo l’ora di mettere la mia esperienza al servizio del rilancio di un segmento quale l’outgoing di grande rilevanza per la nostra industria turistica”.