Kel 12 torna a Socotra con un viaggio di dieci giorni, incluse sette notti in tende mobili-igloo Dal prossimo ottobre riprenderanno le spedizioni in questa terra fatta di spiagge deserte e vergini, altopiani tutti da scoprire, ambienti incontaminati perché rimasti a lungo dimenticati. Dopo più di dieci anni Kel 12 torna a posare i piedi sull’isola mitologica di Socotra: l’operatore milanese è stato tra i primi a programmare questa meta e ha organizzato decine di spedizioni e viaggi di esplorazione sul suo territorio aspro e selvaggio finché, nel 2011, il conflitto Yemenita ha fermato tutto. Passando dagli Emirati Arabi Uniti il programma prevede di raggiungere l’isola più grande dell’arcipelago yemenita a bordo di un volo charter. Si dormirà poi per sette notti in tende mobili-igloo e si viaggerà a bordo di 4×4 con posto finestrino garantito per tutti i passeggeri. Ad accompagnare il gruppo ci saranno gli esperti di Kel 12, che hanno avuto il privilegio di visitare questi luoghi decine di volte. Ritorno a Socotra, selvaggio paradiso – Yemen – Emirati Arabi. Quote a partire da 4.550 euro a persona per dieci giorni di itinerario. Condividi

