Gioco Viaggi propone le crociere polari dell’ultima nave Ponant, le Commandant Charcot

Si chiama Commandant Charcot, è parte della flotta Ponant ed è la prima nave polare con tecnologia ice-breaker ibrida. Grazie a essa è ora possibile raggiungere destinazioni inarrivabili nel cuore dei ghiacci, come il Polo Nord geografico o le località più misteriose e per lo più inesplorate dell’emisfero australe: il Bellings-hausen Sea, per esempio, situato al largo della parte occidentale della penisola Antartica, l’isola di Pietro I e la baia del Ross Sea.

Progettata da due rinomati studi di interior design e architettura, Jean-Philippe Nuel and Wilmotte & Associés, le Commandant Charcot è dotata di sole 123 cabine, molto spaziose e dagli interni raffinati, di cui 68 suite con balcone e vista esterna. A bordo sono anche presenti due osservatori e laboratori scientifici, dove vengono ospitati ricercatori specializzati in discipline come oceanografia, biologia marina e climatologia.

Ma ovviamente sulla nave ci si può anche rilassare nella Blue Lagoon, l’area lounge esterna, riscaldata attraverso il riciclo dell’energia, che offre viste impagabili; oppure rigenerarsi nell’area benessere di oltre 430 metri quadrati, con piscina interna, detox bar, servizi di hair style, area gym con coach dedicati. Da non perdere la Snow Room, letteralmente una stanza della neve, dove rinfrescare e tonificare il corpo dopo una sauna calda. E, ancora, una particolare Cigar Lounge e un lungomare: passeggiata sul ponte pedonale all’aperto, con tanto di sedute riscaldate, da cui ammirare panorami capaci di superare ogni attesa. Due i ristoranti in stile bistrot e finger food presenti sulla nave, che vantano nei loro menù piatti di chef del calibro di Alain Ducasse. Infine, da non perdere, l’unicità delle esperienze incluse, come nuotare nell’acqua polare con le mute apposite, le escursioni con le ciaspole o con le slitte trainate dai cani, il kayak di mare e progetti di citizen science

Gioco Viaggi propone una serie di itinerari a bordo di questa ultramoderna nave polare, con crociere in Artide a partire dal 30 aprile 2022 e crociere in Antardide a partire dal 29 ottobre 2022.