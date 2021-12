Evolution Travel mette in pista il potenziamento dell’offerta sull’Arabia Saudita

L’Arabia Saudita nuovo focus di Evolution Travel che, dopo la costruzione di un’offerta ad hoc e il lancio del portale tematico dedicato, ha deciso di inserire il Paese nella lista delle destinazione a cui dedicare uno spazio privilegiato nella programmazione già dalle prossime settimane.

Una decisione presa anche sulla scorta del recente fam trip ufficiale a cui Bruno Bottaro, product manager di riferimento di Evolution Travel, specializzato in mete il sub-continente indiano e l’Indocina, e la co-founder dell’azienda Mioara Dragomir hanno preso parte insieme a una selezione di operatori italiani: un vero e proprio viaggio di iniziazione in un Paese apertosi al turismo internazionale solo nell’autunno del 2019, che ne ha svelato a tutto tondo l’intero potenziale.

“Questo Paese – sottolinea lo stesso Bottaro – sta attraversando una fase di profondo cambiamento. Potremmo dire che è alla genesi del turismo. E in relazione a questo il ruolo degli operatori altamente specializzati viene ritenuto fondamentale per creare una visione condivisa e traghettare un’offerta agli albori verso un’espressione piena e matura. Questo viaggio è stato molto importante anche per sfatare alcuni luoghi comuni, che rischiano di penalizzare il lavoro di chi sta credendo fortemente nel turismo: le viaggiatrici, per esempio, possono muoversi senza problemi e senza dover rispettare un dress code con il velo o abiti lunghi”.

Ma il fam trip è stato naturalmente molto importante anche ai fini della costruzione della nuova programmazione. Quella attuale conta già diverse idee di viaggio di grande suggestione come, per esempio, il tour di 12 giorni “Saudi Arabia Adventure” che parte dalla capitale Riyadh, prosegue verso l’incantevole oasi di Hail e zone di grande valore archeologico quali Al Ula e Madain Saleh, terminando a Jeddah, moderno porto commerciale affacciato sul mar Rosso.

Davvero interessanti, inoltre, le proposte incentrate sui siti Unesco o quelle di carattere prettamente urban, che uniscono la capitale e Jeddah, esplorandone anche i dintorni. Gli investimenti futuri di Evolution Travel punteranno a valorizzare ulteriormente l’unicità di luoghi ed esperienze, focalizzando l’attenzione soprattutto su Riyadh, sulle città costiere e sulla zona di Al Ula. Importanti risorse saranno dedicate anche ad alcune zone meridionali della destinazione fino a ora quasi totalmente fuori dalle rotte turistiche.

“L’invito a prendere parte al fam trip saudita ci ha dato molta soddisfazione: rappresenta il concreto riconoscimento del tipo di qualità e affidabilità che riusciamo a offrire in mete in cui è più che mai importante saper fare outgoing e avere una profonda conoscenza del tessuto socio-economico – aggiunge Mioara Dragomir -. L’operato in particolare di Bruno Bottaro sull’Oriente e il Medio Oriente ci permette di presentarci al mercato come attori di riferimento e andremo a lavorare per esserlo ancora di più in relazione a una meta di future grandi scoperte quale l’Arabia Saudita”.