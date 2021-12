L’Arabia Saudita investe sul trade italiano: primo fam trip con 21 tour operator

Saudi Tourism Authority porta avanti il progetto di apertura al mercato turistico italiano: si è infatti concluso il primo fam trip dedicato a 21 tour operator del nostro Paese. Un’iniziativa che rientra nel più ampio piano dell’Autorità del turismo saudita che accoglierà oltre 700 tour operator e agenti di viaggio provenienti da mercati internazionali per sperimentare e conoscere la vastissima offerta turistica del Paese.

I principali partner commerciali italiani (Alidays, Aliviaggi, Arché Travel, Azalai, Cartorange, Columbus, Creo, DreamsTeam, Earth Viaggi, Etnia, Evolution Travel, Go World, Il Tucano, Kel 12, Mistral, Rotte nel Mondo, Shiruq, Viaggi Avventure nel Mondo, Volonline) hanno avuto l’opportunità di soggiornare in alloggi di lusso, partecipare ad escursioni ed esperienze culinarie e culturali, scoprendo il meglio del paese in pochi giorni.

“L’Arabia Saudita è una destinazione straordinariamente varia, ricca di siti storici iconici e profonde esperienze culturali, proposte con un’ospitalità senza pari – ha dichiarato Nora AlKhamis, market manager Italia per Sta -. Mentre continuiamo il nostro viaggio per posizionare saldamente l’Arabia Saudita sulla mappa del turismo globale, è fondamentale lavorare a stretto contatto con i nostri partner commerciali, per ispirarli e farli viaggiare all’interno del paese di modo da poter sperimentare in prima persona l’offerta di questa destinazione”.

Concentrandosi su tre destinazioni chiave, gli ospiti hanno viaggiato attraverso la capitale saudita, Riyadh, visitando i principali siti storici, tra cui Diriyah. Luogo di nascita del primo stato saudita e città rinomata per gli edifici tradizionali in mattoni di fango, Diriyah, patrimonio mondiale dell’Unesco, è un santuario dell’autentica eredità araba.

I partecipanti hanno anche visitato AlUla, il più grande museo vivente del mondo e una delle città più antiche della penisola arabica, sede di Hegra, patrimonio mondiale dell’Unesco. Questa meraviglia del mondo ospita diverse tombe perfettamente conservate, dimore storiche e monumenti che raccontano più di 200,000 anni di storia dell’umanità in gran parte inesplorata. Il viaggio è culminato con una breve visita a Jeddah per scoprire Al Balad, il quartiere storico della città costiera.