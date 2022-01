Corsica Sardinia Ferries: AAA cercasi medici di bordo

Corsica Sardinia Ferries lancia una nuova campagna di recruiting dedicata ai medici di bordo. “Per imbarcare – si legge sulla pagina dedicata all’inoltro dei curricula – è necessario essere in possesso del libretto di navigazione e dei corsi Stcw. Se non hai questi requisiti, la tua candidatura sarà comunque valutata e, in caso di accettazione, ti aiuteremo a effettuare le pratiche necessarie in modo semplice e veloce”.

Corsica Sardinia Ferries è una compagnia di navigazione, fondata nel 1968, che gestisce una flotta di 13 navi e si occupa direttamente di tutti i servizi all’utenza: dall’imbarco, all’accoglienza, al servizio di catering a bordo. La compagnia serve tutto l’anno Corsica e Sardegna, dalla primavera all’autunno le Baleari e in estate l’Isola d’Elba. Tutte le attività di Corsica Sardinia Ferries sono certificate Iso 9001.