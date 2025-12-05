Debutto positivo per Iris Global in Italia, con oltre 9.000 polizze emesse in tre mesi Primo bilancio positivo sul mercato Italia per Iris Global, società specializzata nell’assistenza in viaggio del Gruppo Santalucía: a soli tre mesi dal debutto nel nostro paese, la compagnia assicurativa ha emesso oltre 9.000 polizze. L’espansione è iniziata con un’assicurazione di viaggio per privati commercializzata tramite una brokeraggio digitale con sede in Italia, che ha ricevuto un’ottima accoglienza. Fra i tratti distintivi di Iris Global ci sono alcune garanzie fondamentali e, in particolare, l‘assistenza medica all’estero. In un mercato come quello italiano, basato su molti prodotti con modalità di rimborso delle spese mediche, la società offre un servizio in-house di assistenza medica immediata per effettuare una prima valutazione, nonché una vasta rete di fornitori e collaboratori in tutto il mondo che offrono assistenza ai clienti nel caso in cui necessitino di cure sanitarie. L’azienda spagnola completa la sua offerta con altri servizi come l’assistenza multilingue 24 ore su 24, 7 giorni su 7, strumenti di consulenza medica online e altre coperture relative a incidenti con voli, bagagli. “Eravamo convinti che l’Italia fosse il paese perfetto per iniziare questa avventura e abbiamo molta fiducia nei risultati che questo mercato potrà darci. Attualmente stiamo già esplorando nuovi accordi di distribuzione e collaborazione”, dichiara Maite Maroto, direttore generale di Iris Global (nella foto). Andrés Romero, amministratore delegato del Gruppo Santalucía, conferma che “l’obiettivo del gruppo è quello di portare le nostre soluzioni di assistenza e protezione oltre i nostri confini. Vogliamo procedere gradualmente, ma con passo deciso. L’arrivo di Iris Global sul mercato italiano è un buon esempio di come vogliamo operare”. Condividi

