Boscolo: si arricchisce il prodotto inverno. Tra le novità in arrivo un inedito tour Canarie

Previsioni di chiusura 2021 in linea con obiettivi e budget prefissati per Boscolo Tours: «Ci aspettiamo un buon autunno, per cui abbiamo tra l’altro già presentato al mercato i nostri itinerari foliage Italia ed Europa– racconta in particolare il direttore vendite dell’operatore padovano, Salvatore Sicuso -. Stiamo inoltre per lanciare un prodotto ancora più ricco dedicato all’inverno e in special modo alla programmazione di dicembre. L’attenzione sul prodotto è costante e continuiamo a monitorare la situazione delle riaperture, come per esempio è stato recentemente per Dubai e per la Giordania, su cui già cominciamo a ricevere numerose richieste: tra le novità, segnaliamo inoltre un nuovo tour Canarie, che partirà già da fine ottobre e proseguirà per tutta la stagione».

Boscolo insomma non si ferma e continua a spingere sull’acceleratore, forte di un’estate che, considerate le circostanze attuali, è andata anche meglio del previsto: «Come ci si aspettava, la maggior parte dei viaggiatori ha scelto l’Italia – sottolinea Sicuso -. Per ripartire davvero, però, servirebbero i corridoi e soprattutto regole chiare e ragionevolmente durature, per garantire ai nostri clienti di poter andare in vacanza senza costi aggiuntivi o deterrenti come le quarantene».