Boscolo: per l’autunno si punta sugli itinerari del foliage

Colori e suggestioni odorose per gli itinerari autunnali griffati Boscolo, a caccia di foliage in Italia e in Europa. Alcuni classici e molte novità sono riguardano in particolare gli itinerari tricolori, che dopo il grande riscontro avuto durante l’estate si propongono ora appunto nella loro veste autunnale: dalle Langhe, terra di profumi e sapori intensi, al lago Maggiore, fino al treno storico delle Centovalli che, come il trenino rosso del Bernina, altra proposta in tour, riscopre i paesaggi regionali più antichi e accoglienti. E ancora la Tuscia e la sua natura vivida, in questa stagione ancora più avvolgente, l’iconica Val d’Orcia ma anche il Trentino e il sorprendente Friuli. Proposte da quattro a sette giorni, a partire da 590 euro, sempre accompagnate dai tour manager Boscolo.

Speculare al prodotto Italia, la selezione Boscolo per il foliage Europa, con viaggi fino a sette giorni, che prevedono partenze da tutta Italia. All’Europa della tradizione, come quello tra i castelli della Loira e Chartres, si affiancano highlight e sentieri meno battuti in Svizzera, Baviera, Salisburgo e Hallstatt, dove il foliage ha i suoi colori più accesi tra le chiome degli alberi riflessi nell’acqua, nonché a Bordeaux e Périgueux, tra suggestioni e perle paesaggistiche scoperte ancora più da vicino con passeggiate tra alberi di melo e vigneti. Da segnalare anche il tour di cinque giorni in Slovenia, tra le atmosfere di luce del lago di Bled e le geometrie d’autore dell’architettura di Lubiana. Sempre accompagnati, i tour in Europa includono proposte a partire da 690 euro.

Novità d’autunno ricche di highlight da non perdere sono infine le partenze speciali da Roma e Milano con accompagnatore e collegamenti da tutto il territorio nazionale per quattro percorsi di impatto, da cinque a sette giorni, a partire da 940 euro: verso nord, immersi tra Oslo e Bergen nei colori dei fiordi norvegesi, o nel foliage della natura finlandese tra Helsinki e Hameenlinna, con un’esperienza di trekking e l’imperdibile torre panoramica che affaccia sull’esuberanza cromatica del parco Aulanko; oppure virando a sud, alla volta degli scenari melanconici e dolci del Portogallo tra Oporto e la suggestiva valle del Douro o ancora, per i viaggiatori gourmant, la fiesta del los mariscos in Galizia, dedicata ai frutti di mare, divertente e vivace tributo alle eccellenze della gastronomia locale.