Avalon Waterways: in crescita le crociere fluviali in Europa

I viaggi in Europa crescono con le crociere fluviali, un prodotto che il mercato italiano sta apprezzando sempre di più. A confermarlo è Chiara Gobbi CEO di Romitalia la società che si occupa della distribuzione del brand Avalon Waterways in Italia. “L’interesse è in aumento, anche la stagione estiva appena trascorsa, nonostante le difficoltà, ci ha dato risultati incoraggianti – commenta – . Le nostre navi sono veri e proprio boutique hotel galleggianti ideali per una clientela medio-alta in cerca di un nuovo modo di visitare le città. Per la prossima stagione, a partire da maggio 2022, oltre alle classiche partenze di 8 giorni e 7 notti, abbiamo aggiunto itinerari di 4 giorni e 3 notti per offrire un’alternativa in più al viaggiatore che predilige itinerari più brevi, ma non meno suggestivi.” Accanto alle crociere di 8 giorni e 7 notti, “Romantico Reno” da Amsterdam a Basilea (e viceversa) e “Incantevole Danubio” da Deggendorf a Budapest (e viceversa) con partenze da maggio a settembre, si aggiunge il nuovo itinerario “Le Gemme del Reno” con un’unica partenza il 21 agosto da Amsterdam a Francoforte che condurrà gli ospiti alla scoperta di pittoreschi villaggi e delle città che sorgono lungo il fiume Reno.

Novità della stagione 2022 anche le crociere “Un Assaggio di Danubio da Budapest a Vienna (e viceversa) con navigazione di 4 giorni e 3 notti che ci è sembrata una proposta ideale dedicata ai viaggiatori che si avvicinano per la prima volta alle crociere sui fiumi”.

Tra i plus delle navi Avalon Waterways, c’è il rapporto personale/ospite di 1:3, due interi ponti di Suite Panorama di ampia metratura, che sono il punto di forza per attrarre il mercato dei viaggi di nozze, target su cui vuole puntare la compagnia. “Ci stiamo posizionando sul mercato italiano da poco tempo – prosegue Gobbi – ma già abbiamo ricevuto feedback positivi soprattutto da parte di una fascia di clientela del Nord Italia, ma stanno crescendo anche zone come il Lazio, la Puglia e le Marche. Puntiamo ad una strategia multicanale e le agenzie di viaggio si rivelano fondamentali per comunicare al meglio il prodotto fluviale e le sue attrattive”.

Sul fronte trade, proseguono le attività verso gli agenti di viaggio e gli operatori italiani attraverso la formazione attraverso i webinar, presentazioni online e offline e il programma di incentivazione che prevede una speciale promozione per le prenotazioni Early Birds.