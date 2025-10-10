Norwegian Aqua arriva a Miami per una stagione nei Caraibi fino ad aprile 2026 Norwegian Cruise Line (NCL) celebra l’arrivo della Norwegian Aqua nel suo nuovo homeport di Miami, dando ufficialmente il via alla stagione invernale di crociere nei Caraibi, che includeranno una tappa presso l’isola privata della compagnia, Great Stirrup Cay. Dopo la prima stagione di itinerari alle Bermuda con partenza da New York, la nave offrirà crociere di sette giorni nei Caraibi e alle Bahamas fino ad aprile 2026. «Siamo entusiasti di accogliere la Norwegian Aqua nel suo nuovo porto di base a Miami, la città dove NCL è nata e dove ha tuttora il proprio quartier generale», ha dichiarato Harry Sommer, presidente e ceo di Norwegian Cruise Line Holdings Ltd.. «Questo è il momento perfetto per scoprire la nostra nuova nave e vivere un’esperienza nei Caraibi e alle Bahamas che unisce attività a bordo per tutte le età e destinazioni straordinarie, tra cui la nostra isola privata alle Bahamas, Great Stirrup Cay.» Le crociere toccheranno destinazioni come Puerto Plata (Repubblica Dominicana), St. Thomas (Isole Vergini Americane), Tortola (Isole Vergini Britanniche) e Great Stirrup Cay. Entro la fine del 2025 l’isola privata disporrà di un nuovo molo, una piscina riscaldata di 2.600 metri quadrati con bar a bordo vasca e un’area giochi d’acqua per bambini. La nave tornerà a Miami da ottobre 2026 ad aprile 2027 per nuovi itinerari nei Caraibi orientali e occidentali, con una sosta a Great Stirrup Cay, dove aprirà il Great Tides Waterpark, parco acquatico di quasi 2,5 ettari previsto per l’estate 2026.

Con una capacità e dimensione aumentate del 10% rispetto alle gemelle Norwegian Prima e Norwegian Viva, la Norwegian Aqua introduce diverse novità. Tra queste, l'Aqua Slidecoaster, i più lunghi e veloci scivoli in mare, prima attrazione ibrida tra montagna russa e scivolo d'acqua, con due percorsi distinti su tre ponti. A bordo si trovano inoltre il Glow Court, spazio sportivo digitale interattivo che di sera si trasforma in discoteca, e l'Aqua Game Zone, area arcade con esperienze di realtà virtuale e giochi classici. All'aperto, gli ospiti possono cimentarsi al The Stadium, sullo scivolo a secco di dieci piani The Drop o rilassarsi al Vibe Beach Club, area per soli adulti con cabine private vista oceano. La Mandara Spa & Salon propone trattamenti e servizi dedicati al benessere. La nave dispone di 17 ristoranti e 18 bar e lounge, oltre a spettacoli come Revolution: A Celebration of Prince e Elements: The World Expanded, che uniscono musica, acrobazie e arti visive. La Norwegian Aqua offre programmi di upgrade con open bar, crediti per ristoranti di specialità, Wi-Fi ad alta velocità e sconti per escursioni a terra. Sono inoltre previste promozioni dedicate come voli gratuiti per il secondo ospite e crociere gratuite per bambini su selezionate partenze.

\r

Falkensteiner Resort Lake Garda\r

\r

La struttura di Salò è fortemente orientata alle famiglie, senza dimenticare le coppie e il turismo wellness. Un albergo che secondo le aspettative del gruppo continuerà a consolidare i mercati principali di Falkensteiner: Austria, Germania e Svizzera. L’imponente struttura dotata di 97 camere e 170 appartamenti sarà a poco più di un chilometro dalla città. Gli appartamenti, di cui 96 saranno consegnati già nella prossima primavera, consentiranno agli acquirenti di usufruire dei servizi dell’albergo o, in caso di non utilizzo, di usufruire della possibilità concessa da Falkensteiner di applicare la formula del re-rental.\r

\r

Una struttura a 5 Falkies che punta molto sull’intrattenimento per tutte le età con un bowling, una parete di arrampicata, un biliardo, l’area gaming e molto altro. Presente un folto programma di intrattenimento per grandi e piccoli, da vivere insieme o separatamente. Le soluzioni wellness sono adults only ma con opzioni anche per i più piccoli. Per la ristorazione sono, invece, presenti un ristorante al rooftop, uno principale al piano zero e un pool club. Numerose anche le opzioni per gruppi di amici e gruppi sportivi. Con una sala meeting e 5 aree di coworking, la struttura si rivolge anche al segmento MICE.\r

\r

Falkensteiner Beach Resort Licata\r

\r

La struttura di Licata aprirà a giugno 2026 e sarà situata a 10 chilometri da Licata, sulla spiaggia. Con un edificio centrale dalle camere molto spaziose fino a 70mq e ville duplex fino a 140 mq, anche con piscina privata, si rivela una soluzione adatta a famiglie ma non solo. Falkensteiner dedica anche in questa struttura grande spazio all’intrattenimento e allo sport. Presente una Spa per tutti e una esclusiva per adulti, ristorante sulla spiaggia e beach club.\r

\r

Di Elisa Biagioli","post_title":"Falkensteiner: Salò e Licata le prossime aperture","post_date":"2025-10-10T15:17:51+00:00","category":["alberghi"],"category_name":["Alberghi"],"post_tag":[]},"sort":[1760109471000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"498895","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Heymondo, insurtech specializzata nelle assicurazioni di viaggio digitali, amplia la propria offerta in Italia con il lancio di Heymondo Business, il nuovo canale b2b pensato per i professionisti del turismo. Con questa iniziativa, l’azienda consolida la sua presenza in uno dei mercati chiave, inaugurando una nuova linea di business dedicata ad agenzie di viaggio, tour operator e piattaforme digitali.\r

L’obiettivo è offrire soluzioni assicurative trasparenti e flessibili, capaci di adattarsi alle diverse esigenze dei viaggiatori. «L’Italia si è dimostrata particolarmente ricettiva alle nostre soluzioni personalizzate: con Heymondo Business vogliamo rispondere a una domanda crescente di strumenti agili e affidabili per i professionisti del turismo», ha dichiarato David Pérez, co-ceo e cofondatore di Heymondo.\r

Fondata nel 2017, Heymondo ha ridefinito l’esperienza dell’assicurazione di viaggio attraverso processi digitalizzati, dalla sottoscrizione alla gestione dei sinistri, con un servizio di assistenza disponibile 24 ore su 24. Nel 2025 l’azienda ha superato il traguardo di un milione di viaggiatori assicurati e prevede di raggiungere i 67 milioni di euro di premi globali entro la fine dell’anno. L’Italia, che rappresenta oltre il 35% del volume complessivo, è al centro di questa crescita e diventa la punta di diamante della strategia di espansione.\r

Con Heymondo Business, la compagnia offre una piattaforma dedicata ai professionisti del settore turistico, concepita per semplificare la gestione delle polizze e ottimizzare i processi. Agenti di viaggio e tour operator possono accedere a prodotti su misura per ogni tipo di viaggiatore, con strumenti che automatizzano reportistica, monitoraggio e comunicazione dei sinistri.\r

I viaggiatori che attivano una polizza tramite le agenzie partner beneficiano di un’offerta assicurativa completa, che include coperture personalizzate, assistenza sanitaria senza anticipo di spesa, supporto 24/7 nella propria lingua e gestione rapida delle criticità. Un modello che rafforza la fidelizzazione dei clienti e la competitività delle agenzie.\r

Il lancio del canale B2B in Italia si inserisce in un piano di crescita che prevede un incremento annuo superiore al 60%. Per sostenere questo sviluppo, Heymondo continuerà a investire in tecnologia, automazione e intelligenza artificiale, puntando a offrire esperienze sempre più personalizzate ed efficienti.\r

La compagnia presenterà ufficialmente Heymondo Business al TTG Travel Experience di Rimini (8–10 ottobre 2025), dove il team illustrerà le funzionalità della piattaforma e le opportunità per i partner del settore.\r

Guardando al 2026, Heymondo Business punta a costruire una rete solida di collaborazioni per rafforzare la propria leadership in un mercato emittente italiano in continua espansione. Parallelamente, la società prosegue nel potenziamento del canale B2C, consolidando il legame con millennials, Gen Z, famiglie e nomadi digitali, confermandosi partner di riferimento per il turismo e la mobilità internazionale.","post_title":"Heymondo lancia il canale B2B e consolida la sua posizione","post_date":"2025-10-10T14:52:29+00:00","category":["mercato_e_tecnologie"],"category_name":["Mercato e tecnologie"],"post_tag":[]},"sort":[1760107949000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"498870","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Norwegian Cruise Line (NCL) celebra l’arrivo della Norwegian Aqua nel suo nuovo homeport di Miami, dando ufficialmente il via alla stagione invernale di crociere nei Caraibi, che includeranno una tappa presso l’isola privata della compagnia, Great Stirrup Cay.\r

Dopo la prima stagione di itinerari alle Bermuda con partenza da New York, la nave offrirà crociere di sette giorni nei Caraibi e alle Bahamas fino ad aprile 2026.\r

«Siamo entusiasti di accogliere la Norwegian Aqua nel suo nuovo porto di base a Miami, la città dove NCL è nata e dove ha tuttora il proprio quartier generale», ha dichiarato Harry Sommer, presidente e ceo di Norwegian Cruise Line Holdings Ltd.. «Questo è il momento perfetto per scoprire la nostra nuova nave e vivere un’esperienza nei Caraibi e alle Bahamas che unisce attività a bordo per tutte le età e destinazioni straordinarie, tra cui la nostra isola privata alle Bahamas, Great Stirrup Cay.»\r

Le crociere toccheranno destinazioni come Puerto Plata (Repubblica Dominicana), St. Thomas (Isole Vergini Americane), Tortola (Isole Vergini Britanniche) e Great Stirrup Cay. Entro la fine del 2025 l’isola privata disporrà di un nuovo molo, una piscina riscaldata di 2.600 metri quadrati con bar a bordo vasca e un’area giochi d’acqua per bambini. La nave tornerà a Miami da ottobre 2026 ad aprile 2027 per nuovi itinerari nei Caraibi orientali e occidentali, con una sosta a Great Stirrup Cay, dove aprirà il Great Tides Waterpark, parco acquatico di quasi 2,5 ettari previsto per l’estate 2026.\r

[gallery ids=\"498872,498873,498874\"]\r

Con una capacità e dimensione aumentate del 10% rispetto alle gemelle Norwegian Prima e Norwegian Viva, la Norwegian Aqua introduce diverse novità. Tra queste, l’Aqua Slidecoaster, i più lunghi e veloci scivoli in mare, prima attrazione ibrida tra montagna russa e scivolo d’acqua, con due percorsi distinti su tre ponti.\r

A bordo si trovano inoltre il Glow Court, spazio sportivo digitale interattivo che di sera si trasforma in discoteca, e l’Aqua Game Zone, area arcade con esperienze di realtà virtuale e giochi classici. All’aperto, gli ospiti possono cimentarsi al The Stadium, sullo scivolo a secco di dieci piani The Drop o rilassarsi al Vibe Beach Club, area per soli adulti con cabine private vista oceano. La Mandara Spa & Salon propone trattamenti e servizi dedicati al benessere.\r

La nave dispone di 17 ristoranti e 18 bar e lounge, oltre a spettacoli come Revolution: A Celebration of Prince e Elements: The World Expanded, che uniscono musica, acrobazie e arti visive.\r

La Norwegian Aqua offre programmi di upgrade con open bar, crediti per ristoranti di specialità, Wi-Fi ad alta velocità e sconti per escursioni a terra. Sono inoltre previste promozioni dedicate come voli gratuiti per il secondo ospite e crociere gratuite per bambini su selezionate partenze.","post_title":"Norwegian Aqua arriva a Miami per una stagione nei Caraibi fino ad aprile 2026","post_date":"2025-10-10T13:28:56+00:00","category":["tour_operator"],"category_name":["Tour Operator"],"post_tag":[]},"sort":[1760102936000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"498861","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"\r

\r

\r

\r

\r

\r

\r

\r

Mangia’s Resorts annuncia l’apertura di Costa Ragusa Borgo & Resort, un progetto ambizioso e visionario che segna un nuovo capitolo per l’ospitalità italiana.\r

Frutto di un ingente investimento realizzato dal Gruppo Arrow Global, con il supporto della controllata advisor italiana Europa Investimenti, che ha avviato per questa operazione una collaborazione con il Gruppo Mangia’s (Aeroviaggi S.p.A.), il complesso aprirà nell’estate 2026, affermandosi come una destinazione d’eccellenza del turismo mediterraneo di lusso.\r

«Con Costa Ragusa Borgo & Resort vogliamo ridefinire l’ospitalità mediterranea, offrendo un’esperienza che unisce il patrimonio naturale e culturale del territorio a una nuova idea di benessere contemporaneo» – dichiara Marcello Mangia, presidente e ceo di Mangia’s. – «È un progetto che nasce dalla nostra terra e guarda al futuro, con l’ambizione di attrarre un pubblico internazionale, senza mai perdere quell’autenticità italiana che da oltre cinquant’anni rappresenta la firma Mangia’s.»\r

Immerso in un’area di 67 ettari di natura incontaminata lungo la costa sud-orientale della Sicilia, Costa Ragusa si sviluppa tra gli uliveti secolari e il mare cristallino, incorniciato dal patrimonio culturale della Val di Noto, riconosciuto dall’UNESCO. Non è solo un luogo da visitare, ma un’esperienza totale, da vivere pienamente attraverso un equilibrio tra tradizione e innovazione, benessere e cultura, design e natura.\r

\r

La struttura si articola in due anime complementari: il Resort 5*L, con 105 camere e suite, destinato a ospiti alla ricerca di un soggiorno esclusivo e raffinato, e il Borgo 5*, con 434 residenze che riproducono l’atmosfera dei tipici borghi marinari siciliani, pensato per famiglie cosmopolite e viaggiatori che desiderano immergersi nella cultura locale. Entrambe le realtà condividono una visione comune: offrire un’autentica vacanza italiana, capace di coniugare lusso contemporaneo e autenticità mediterranea.\r

Innovazione e ricerca dell’eccellenza guidano ogni dettaglio del progetto. Le swim-up pool, le spiagge private, i ristoranti à la carte e i concept restaurant con vista panoramica, dove vivere vere e proprie esperienze gourmet, si affiancano a una Luxury Spa e a spazi dedicati al benessere.\r

Un ruolo centrale è dedicato alla vocazione sportiva del resort: i campi da tennis in terra rossa, le aree polifunzionali, la palestra e gli ampi spazi open-air fanno di Costa Ragusa una destinazione ideale per appassionati e professionisti, ma anche per chi cerca il giusto equilibrio tra relax e attività fisica.\r

Il respiro internazionale di Costa Ragusa Borgo & Resort si riflette anche nella sua dimensione business. Con una sala conferenze fino a 800 posti e spazi modulabili per meeting ed eventi aziendali, Costa Ragusa si propone come nuovo hub MICE nel Mediterraneo, capace di accogliere con la stessa cura e qualità tanto i grandi eventi quanto i ritiri aziendali su misura.\r

Fedele ai valori del brand, il progetto abbraccia un approccio sostenibile e innovativo, integrando elementi di biophilic design, attenzione all’ambiente e valorizzazione delle comunità locali. L’utilizzo di ingredienti a km zero, le energie rinnovabili e un forte investimento nel capitale umano si uniscono alla filosofia Mangia’s, che da cinquant’anni racconta l’autenticità della vacanza italiana.\r

\r

\r

\r

\r

\r

\r

\r

\r

\r

\r

","post_title":"Costa Ragusa Borgo & Resort: un nuovo orizzonte per l’ospitalità mediterranea","post_date":"2025-10-10T13:04:45+00:00","category":["alberghi"],"category_name":["Alberghi"],"post_tag":[]},"sort":[1760101485000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"498858","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"\"Diversificazione delle destinazioni vendute, beyond Francoforte, e diversificazione di coloro che vendono il prodotto Condor\": Lorna Dalziel, general manager Italia, identifica in questi due risultati il successo della compagnia aerea tedesca nel nostro paese, in parallelo al positivo andamento dei voli da Roma e Milano, cui si affiancherà a primavera il lancio dei collegamenti da Venezia.\r

\r

\"La maggiore penetrazione sul territorio italiano, che ora ci vede riconosciuti e venduti da Nord a Sud e anche dalle piccole realtà agenziali, ha portato con sè una nuova consapevolezza di quello che Condor è in grado di proporre attraverso le connessioni via Francoforte. Ben oltre le classiche destinazioni di New York, solo per citarne una, riscontriamo interesse verso mete quali Johannesburg, Cape Town, Phuket, Delhi, l'Alaska o Los Cabos\". Un'idea in più per una proposta in agenzia che può allargarsi alle aree limitrofe, \"grazie alle importanti partnership con le compagnie aeree dei diversi Paesi raggiunti dai voli di lungo raggio Condor\".\r

\r

Intanto, l'operativo vedrà Condor operare 9 voli al giorno dall'Italia a Francoforte: \"Siamo partiti con due voli da Milano e Roma, arriveremo nel 2026 a 3 voli giornalieri da ciascun aeroporto, inclusa Venezia\". Elevate le aspettative legate al debutto dal Marco Polo: \"Arrivare in Veneto ci consente di coprire un'area molto significativa, non solo per i flussi leisure ma anche per il traffico bt. Siamo già al lavoro con Tmc e anche operatori che si stanno ora affacciando al mondo corporate\".\r

\r

Un debutto atteso dal mercato, quello sul Triveneto, \"le vendite della rotta da Venezia stanno procedendo bene\". Un andamento positivo che si allarga al resto del network, \"con un buon advance booking per l'estate 2026\".","post_title":"Condor, Dalziel: \"Un successo la penetrazione sul mercato Italia. Ora tocca a Venezia\"","post_date":"2025-10-10T13:00:37+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1760101237000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"498854","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Grande partecipazione per Moby, Tirrenia e Toremar al TTG Travel Experience di Rimini, dove il gruppo ha presentato le principali novità per la prossima stagione, confermando il proprio ruolo centrale nel collegare la penisola italiana e le isole.\r

Durante la fiera, le tre compagnie hanno accolto numerosi visitatori e operatori del settore, offrendo anche un servizio gratuito di trasporto agli agenti di viaggio sardi diretti a Rimini.\r

Tra le novità di punta annunciate figura la linea Livorno–Olbia, attiva 365 giorni l’anno, operata da Moby Legacy e Moby Fantasy, le due navi più grandi e sostenibili del Mediterraneo. Ciascuna è dotata di oltre 440 cabine, 1.300 posti auto, sette punti di ristoro, area bimbi, sala giochi, solarium e di un intero ponte dedicato alla ristorazione con il format “Gusti giusti”.\r

Le nuove dotazioni tecnologiche comprendono casse automatiche per ridurre i tempi di attesa e un assistente robotizzato di supporto al personale di bordo. Tutte le principali unità della flotta, tra cui Moby Fantasy, Moby Legacy, Moby Aki e Moby Wonder, dispongono ora di connessione Wi-Fi gratuita e maxischermi per la trasmissione di eventi sportivi.\r

È stata inoltre presentata la nuova area personale su sito e app, che consente ai passeggeri di gestire in autonomia prenotazioni e informazioni sul viaggio in tempo reale.\r

Oltre alla Livorno–Olbia, il gruppo garantisce collegamenti annuali sulle rotte Genova–Porto Torres e Civitavecchia–Olbia, confermando la volontà di investire in una mobilità marittima sempre più efficiente, connessa e sostenibile.","post_title":"Moby, Tirrenia e Toremar presentano le novità 2026 al TTG di Rimini","post_date":"2025-10-10T12:05:23+00:00","category":["tour_operator"],"category_name":["Tour Operator"],"post_tag":[]},"sort":[1760097923000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"498819","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Uno sviluppo costante e sostenibile, che guarda sì a incrementare i numeri degli arrivi, ma \"entro quel limite che consenta di evitare situazioni legate all'overtourism e di 'garantire' proposte e servizi di qualità\" Máté Terjek, responsabile sviluppo mercato italiano e spagnolo di Visit Hungary traccia così i prossimi passi verso un 2026 che vedrà un grande focus sugli eventi sportivi.\r

\r

Intanto, nei primi sette mesi del 2025, l'Ungheria ha accolto \"oltre 283.000 visitatori italiani, con un incremento del 20,8% rispetto ai 234.680 registrati nello stesso periodo dell’anno precedente\". Dati che posizionano l'Italia al sesto posto tra i principali mercati di provenienza. Segno più anche per il numero dei pernottamenti \"che è cresciuto in modo significativo, raggiungendo quota 702.850 — un aumento del 15,3% rispetto ai 609.750 del 2024 — a testimonianza sia dell’aumento dei flussi sia della maggiore durata dei soggiorni.\r

\r

E, se Budapest rimane la \"meta più richiesta dai viaggiatori italiani, il lago Balaton e la regione di Győr registrano consensi in costante crescita. Non solo, notiamo anche un aumento dei viaggi anche al di fuori dei tradizionali periodi di vacanze\". Un trend certamente favorito \"da un'offerta capillare di collegamenti aerei dall'Italia: contiamo 16 aeroporti da cui operano voli diretti per Budapest, sia con Ryanair sia con Wizz Air per un totale di 21 collegamenti settimanali. Inoltre, dal prossimo 28 ottobre, decollerà un nuovo volo da Torino, con due frequenze alla settimana\".\r

\r

A catalizzare l'interesse degli italiani la gastronomia e tutte le esperienze correlate: \"Tante le novità spicca l’inaugurazione del Time Out Market Budapest, lo scorso settembre che, in posizione centrale, riunisce alcuni dei migliori chef, ristoratori e mixologist ungheresi sotto lo stesso tetto. Il Fény Street Market Tour è ideale per vivere esperienze culinarie autentiche alla scoperta dei sapori e della cultura locale. Per chi cerca un’esperienza più intima e immersiva con spettacolo dal vivo sul folklore nazionale, la Paprika Revue House offre un affascinante viaggio alla scoperta della cucina e delle tradizioni gastronomiche ungheresi\".\r

\r

Riflettori puntanti sugli eventi sportivi quindi, \"a cominciare dalla finale di Champions League, il prossimo 30 maggio alla Puskas Arena; il Moto Gp che torna per il secondo anno e di nuovo sul Lago Balaton e, ancora, i World Athletics Ultimate Championships, in calendario dall'11 al 13 settembre, sempre a Budapest\".","post_title":"Ungheria: eventi sportivi ed esperienze gastronomiche catturano l'interesse degli italiani","post_date":"2025-10-10T11:02:32+00:00","category":["estero"],"category_name":["Estero"],"post_tag":[]},"sort":[1760094152000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"498785","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"In vista della stagione delle feste 2025-2026, Explora Journeys presenta esperienze esclusive nei Caraibi a bordo di EXPLORA I ed EXPLORA II, tra novembre e gennaio.\r

I viaggi, ispirati al tema \"Currents of Connection\", si svolgeranno con un ritmo rilassato e autentico, celebrando Ringraziamento, Natale e Capodanno con momenti speciali, tra tradizione e scoperta.\r

A bordo, gli ospiti vivranno la magia delle festività tra cene di gala, attività a tema, benessere ispirato all’oceano e intrattenimento sotto le stelle. Le navi, elegantemente decorate, faranno tappa in destinazioni iconiche come St. Thomas, Guadalupa, Barbados, Martinica e St. Kitts e Nevis, offrendo un perfetto equilibrio tra relax, cultura e avventura.\r

Gli itinerari variano dai 7 ai 17 giorni, con esperienze pensate per famiglie, coppie e viaggiatori solitari che desiderano chiudere l’anno in bellezza e iniziare il nuovo con energia e ispirazione.\r

\r

","post_title":"Explora Journeys: itinerari esclusivi per le festività","post_date":"2025-10-10T10:22:55+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1760091775000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"498780","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Un mix di itinerari iconici, destinazioni emergenti e nuove linee di viaggio per il 2026-27: Guiness torna alla ribalta con l’imminente pubblicazione di 10 nuovi cataloghi monografici. \r

\r

I cataloghi comprendono destinazioni iconiche e novità assolute: Giappone, Cina e Indocina, Indonesia e Filippine, Stati Uniti e Canada, Africa, Sudamerica, India, Nepal e Sri Lanka, oltre ai Best Seller Europa e Mondo. Particolare attenzione è dedicata al nuovo prodotto Artemare, con 8 tour esclusivi che combinano relax e scoperta culturale, e alla linea Highlights, studiata per chi desidera viaggi di breve durata con la massima qualità e tariffe competitive, senza rinunciare a esperienze autentiche.\r

\r

Parte dei programmi contenuti nei monografici è già disponibile sul sito, in modo da permettere alle agenzie di visionare e prenotare in anteprima alcune proposte, con il supporto dello strumento cartaceo.\r

\r

“Con i monografici 26-27 vogliamo fornire alle agenzie strumenti chiari e aggiornati, capaci di rappresentare al meglio la varietà e la qualità della nostra offerta globale – commenta Maurizio Gaggianesi, direttore commerciale di Guiness – Ogni catalogo valorizza itinerari e destinazioni, offrendo idee di viaggio innovative per tutti i tipi di viaggiatori, dai più giovani agli amanti dell’approfondimento culturale”.\r

\r

In parallelo, a fine ottobre prenderà il via la nuova edizione del Roadshow “Ci vediamo da te – 100% Guiness Travel”, che quest’anno toccherà 150 località in tutta Italia, comprese le isole. \r

\r

“Ci vediamo da te” è l’occasione per essere vicini al trade, ascoltare le esigenze delle agenzie e supportarle con strumenti concreti per sviluppare le opportunità di business – conclude Gaggianesi – Questa edizione conferma la capacità di Guiness Travel di unire innovazione dei prodotti e presenza capillare sul territorio, offrendo esperienze di viaggio di qualità e consolidando il rapporto con le agenzie in tutta Italia”.\r

\r

Le prime due tappe del Roadshow avranno luogo il 29 e 30 ottobre, rispettivamente a Napoli e Bari, città che rappresentano poli significativi della programmazione accanto al principale hub di Roma Fiumicino.","post_title":"Guiness Travel rilancia con 10 nuovi cataloghi","post_date":"2025-10-10T10:20:29+00:00","category":["tour_operator"],"category_name":["Tour Operator"],"post_tag":[]},"sort":[1760091629000]}]}}