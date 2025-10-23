Adr: a Roma Fiumicino debutta il Virtual Assistant dotato di Ia Migliora ulteriormente l’esperienza dei passeggeri all’aeroporto di Roma Fiumicino grazie al debutto del Virtual Assistant, un avanzato assistente digitale basato su intelligenza artificiale. Aeroporti di Roma propone una soluzione all’avanguardia, sviluppata in collaborazione con Amazon Web Services (Aws) e Storm Reply, risponde concretamente alle esigenze più urgenti dei viaggiatori fornendo informazioni e supporto in tempo reale. Il Virtual Assistant offre ai passeggeri un accesso rapido e semplice alle informazioni essenziali di viaggio, accompagnandoli durante tutta la loro esperienza in aeroporto. Disponibile tramite il chatbot WhatsApp di Adr e il sito web ufficiale, il nuovo tool digitale – attraverso la mascotte ufficiale di Aeroporti di Roma Adryx – permette ai viaggiatori di rimanere informati in ogni fase del proprio percorso, fornendo loro aggiornamenti in tempo reale sui voli, indicazioni sui servizi aeroportuali e raccomandazioni personalizzate per un’esperienza piacevole all’interno dei terminal. «Dal primo ‘Buongiorno’ all’ultimo ‘Arrivederci’, ci impegniamo a offrire un’esperienza di viaggio fluida che combini l’ospitalità italiana all’innovazione tecnologica – ha dichiarato Emanuele Calà, senior vice president transformation & technology di Aeroporti di Roma -. Il Virtual Assistant rappresenta una tappa fondamentale nel nostro percorso di trasformazione digitale, consentendoci di fornire supporto personalizzato ai circa 50 milioni di viaggiatori che transitano dai nostri aeroporti, assicurando che il loro primo e ultimo momento di contatto con la città sia confortevole ed efficiente». Le funzionalità principali del Virtual Assistant che interagisce naturalmente con i passeggeri Adr attraverso messaggi testuali o vocali includono: informazioni sui voli in tempo reale; disponibilità dei posti auto: i viaggiatori possono verificare dove parcheggiare la propria auto in aeroporto; informazioni sui servizi di trasporto: bus, taxi, treni per arrivare o partire dall’aeroporto; raccomandazioni sui servizi dei Terminal: ristoranti, negozi, centri commerciali e altro ancora. Tracciamento bagagli: informazioni precise sui punti di ritiro e sullo stato dei bagagli; assistenza per le coincidenze: guida personalizzata per i viaggiatori che effettuano voli in coincidenza. Supporto multilingue: comunicazione in più lingue per assistere i diversi viaggiatori internazionali di Roma. Ulteriori funzionalità in arrivo nei prossimi mesi. Condividi

