Tui Group: grande espansione della catena alberghiera in Africa L’Africa continua a crescere come regione turistica e Tui Group sta rispondendo con un’espansione strategica della sua presenza alberghiera in tutto il continente. Come riporta TravelDailyNews, con sette nuove proprietà aggiunte ai suoi cluster regionali alla fine del 2025 e altre due in programma a Zanzibar entro l’inizio del 2026, l’azienda sta ampliando la sua offerta in destinazioni in cui la domanda di viaggi è in rapida crescita. Le ultime aggiunte rafforzano la presenza di Tui nell’Africa settentrionale, occidentale e orientale e portano il portfolio di Tui Hotels & Resorts nel continente a 106 hotel con oltre 34.000 camere in nove paesi. L’ambizione strategica del gruppo è chiara: offrire esperienze diversificate e di qualità in mercati che continuano a guadagnare terreno tra i viaggiatori internazionali. «Con l’espansione dei nostri cluster alberghieri in Africa settentrionale, occidentale e orientale, continuiamo a offrire esperienze di vacanza differenziate in destinazioni promettenti. Queste nuove aperture ci consentono di raggiungere nuovi segmenti di clientela provenienti da mercati emergenti, offrendo al contempo le esperienze di vacanza che definiscono il marchio Tui. Rimaniamo impegnati a favore di uno sviluppo sostenibile che avvantaggi le comunità locali e arricchisca il soggiorno dei nostri ospiti in tutto il continente» ha detto Peter Krueger, membro del cda del gruppo Tui e ceo di Holiday Experiences. Le novità africane Tui rafforza il suo portfolio nordafricano con il lancio di The Mora Sahara Tozeur, un resort di 93 camere e ville situato ai margini del Sahara tunisino. Situato nella regione di Tozeur, ricca di palme, l’hotel coniuga la vista del deserto con la cucina internazionale e locale offerta da diversi ristoranti. Le strutture ricreative includono una spa, un centro fitness, un campo polivalente e un concept di ristorazione all’aperto. In Egitto, il Tui Magic Life Redsina di Sharm el Sheikh, recentemente ristrutturato, offre 521 camere, piscine swim-up, un parco acquatico e una scuola di immersioni situata sulla barriera corallina. Anche il partner in oint venture di Tui, Jaz Hotel Group, ha ampliato la sua offerta sul Mar Rosso a novembre. Il Jaz Royal Palmariva a Makadi Bay offre 505 camere e bungalow in una posizione privilegiata fronte mare, mentre il Jaz Palmariva Beach a Madinat Makadi aggiunge 339 camere, ristoranti di alto livello e un facile accesso a un vivace lungomare. Il 1° novembre 2025, Tui ha aperto la sua prima struttura Tui Blue in Gambia. Il Tui Blue Tamala è un resort per soli adulti sulla spiaggia di Serrekunda, che offre 140 camere, tra cui unità swim-up, e un trattamento all inclusive completo. La struttura propone intrattenimento dal vivo, un bar sulla spiaggia, una spa e il programma Bluef!t con attività sportive e una moderna palestra. I pannelli solari vengono utilizzati per riscaldare l’acqua, contribuendo allo sviluppo sostenibile. Il cluster Tui di Zanzibar (nella foto) continua ad espandersi. Con apertura prevista per il 15 dicembre 2025, il Jaz Amalun è un resort a 5 stelle per soli adulti sulla spiaggia di Uroa, con 211 camere, numerose opzioni di ristorazione, due piscine e un centro benessere. All’inizio del 2026 seguirà il Riu Palace Swahili, che aggiungerà oltre 500 camere con un trattamento all inclusive 24 ore su 24. Il resort offrirà tre piscine a sfioro, sette ristoranti, otto bar, un’ampia offerta di intrattenimento e il servizio premium Elite Club. Entrambe le aperture rafforzeranno la posizione dell’isola come una delle destinazioni di lusso in più rapida crescita dell’Africa orientale. Condividi

\r

Due outlet attivi a Torino e in Sicilia e una terza struttura in apertura a Roma: Arcus Real Estate annuncia una nuova fase di espansione e sviluppo con l'obiettivo di presidiare al meglio il territorio nazionale. «La nostra forza - commenta Valeria Montoneri, marketing manager di Arcus Real Estate - è sicuramente quella di essere italiani (alle spalle il gruppo Percassi, ndr) e di mirare a uno sviluppo concentrato solo sul nostro Paese. Un indubbio valore aggiunto in termini di conoscenza del territorio e di capacità di posizionarsi al meglio nella fascia premium del mercato».\r

L'apertura a Roma\r

La struttura in apertura a Roma entro il 2026 si aggiungerà così ai 170 negozi presenti in Sicilia e ai 140 esercizi commerciali del polo torinese. «I nostri outlet sono molto più di una semplice occasione di shopping. L'ambizione è quella di essere veri e propri contenitori di esperienze, in grado di associare eventi come mostre d'arte o la scoperta del territorio all'esperienza di shopping».\r

\r

Per raggiungere questo risultato, Arcus mira a creare un rapporto sempre più stretto con il trade, al quale indirizza incentivi e agevolazioni ad hoc per favorire la creazione di pacchetti di viaggio completi, che inseriscano anche l'esperienza outlet all'interno di un tour.\r

\r

«I mercati principali restano quelli statunitense, francese e svizzero - prosegue la manager -. Manca invece all'appello quello cinese, in quanto è molto difficile ottenere il visto per raggiungere l'Italia. Un vero peccato, in quanto i cinesi sono molto interessati soprattutto alla Sicilia fuori stagione, complice una serie tv molto famosa all'estero, ambientata proprio a Taormina».\r

\r

","post_title":"Arcus Real Estate: a Roma il terzo outlet «tutto italiano»","post_date":"2025-11-26T15:26:51+00:00","category":["mercato_e_tecnologie"],"category_name":["Mercato e tecnologie"],"post_tag":[]},"sort":[1764170811000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"502475","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"L'Africa continua a crescere come regione turistica e Tui Group sta rispondendo con un'espansione strategica della sua presenza alberghiera in tutto il continente. Come riporta TravelDailyNews, con sette nuove proprietà aggiunte ai suoi cluster regionali alla fine del 2025 e altre due in programma a Zanzibar entro l'inizio del 2026, l'azienda sta ampliando la sua offerta in destinazioni in cui la domanda di viaggi è in rapida crescita.\r

Le ultime aggiunte rafforzano la presenza di Tui nell'Africa settentrionale, occidentale e orientale e portano il portfolio di Tui Hotels & Resorts nel continente a 106 hotel con oltre 34.000 camere in nove paesi. L'ambizione strategica del gruppo è chiara: offrire esperienze diversificate e di qualità in mercati che continuano a guadagnare terreno tra i viaggiatori internazionali.\r

«Con l'espansione dei nostri cluster alberghieri in Africa settentrionale, occidentale e orientale, continuiamo a offrire esperienze di vacanza differenziate in destinazioni promettenti. Queste nuove aperture ci consentono di raggiungere nuovi segmenti di clientela provenienti da mercati emergenti, offrendo al contempo le esperienze di vacanza che definiscono il marchio Tui. Rimaniamo impegnati a favore di uno sviluppo sostenibile che avvantaggi le comunità locali e arricchisca il soggiorno dei nostri ospiti in tutto il continente» ha detto Peter Krueger, membro del cda del gruppo Tui e ceo di Holiday Experiences.\r

\r

Le novità africane\r

Tui rafforza il suo portfolio nordafricano con il lancio di The Mora Sahara Tozeur, un resort di 93 camere e ville situato ai margini del Sahara tunisino. Situato nella regione di Tozeur, ricca di palme, l'hotel coniuga la vista del deserto con la cucina internazionale e locale offerta da diversi ristoranti. Le strutture ricreative includono una spa, un centro fitness, un campo polivalente e un concept di ristorazione all'aperto. \r

In Egitto, il Tui Magic Life Redsina di Sharm el Sheikh, recentemente ristrutturato, offre 521 camere, piscine swim-up, un parco acquatico e una scuola di immersioni situata sulla barriera corallina. \r

Anche il partner in oint venture di Tui, Jaz Hotel Group, ha ampliato la sua offerta sul Mar Rosso a novembre. Il Jaz Royal Palmariva a Makadi Bay offre 505 camere e bungalow in una posizione privilegiata fronte mare, mentre il Jaz Palmariva Beach a Madinat Makadi aggiunge 339 camere, ristoranti di alto livello e un facile accesso a un vivace lungomare.\r

Il 1° novembre 2025, Tui ha aperto la sua prima struttura Tui Blue in Gambia. Il Tui Blue Tamala è un resort per soli adulti sulla spiaggia di Serrekunda, che offre 140 camere, tra cui unità swim-up, e un trattamento all inclusive completo. La struttura propone intrattenimento dal vivo, un bar sulla spiaggia, una spa e il programma Bluef!t con attività sportive e una moderna palestra. I pannelli solari vengono utilizzati per riscaldare l'acqua, contribuendo allo sviluppo sostenibile.\r

Il cluster Tui di Zanzibar (nella foto) continua ad espandersi. Con apertura prevista per il 15 dicembre 2025, il Jaz Amalun è un resort a 5 stelle per soli adulti sulla spiaggia di Uroa, con 211 camere, numerose opzioni di ristorazione, due piscine e un centro benessere.\r

All'inizio del 2026 seguirà il Riu Palace Swahili, che aggiungerà oltre 500 camere con un trattamento all inclusive 24 ore su 24. Il resort offrirà tre piscine a sfioro, sette ristoranti, otto bar, un'ampia offerta di intrattenimento e il servizio premium Elite Club. Entrambe le aperture rafforzeranno la posizione dell'isola come una delle destinazioni di lusso in più rapida crescita dell'Africa orientale.\r

\r

","post_title":"Tui Group: grande espansione della catena alberghiera in Africa","post_date":"2025-11-26T14:30:50+00:00","category":["tour_operator"],"category_name":["Tour Operator"],"post_tag":[]},"sort":[1764167450000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"502470","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Coral Star è il nome del nuovo concept alberghiero di Od Group che combinerà design, creatività ed esperienze per tutte le età, con l'obiettivo di \"ridefinire\" il turismo familiare . Il primo hotel aprirà a Ibiza nel giugno 2026.\r

La struttura a Ibiza\r

Come riporta Hosteltur, il Coral Star Ibiza, a Cala de Bou, offre due tipologie di alloggio: camere e appartamenti, in modo che ogni famiglia possa trovare il proprio ritmo all'interno del resort. Le camere sono pensate per chi desidera tutti i servizi dell'hotel con un tocco di stile e comfort in più, e alcune opzioni includono un angolo cottura e l'accesso diretto alla piscina. Per chi cerca maggiore indipendenza o soggiorni più lunghi, la struttura offre appartamenti completamente attrezzati con angolo cottura, zona pranzo e soggiorno.\r

\r

In entrambi i casi, Coral star Ibiza coniuga lo stile mediterraneo con il minimalismo nordico-giapponese, con materiali organici, toni luminosi e accenti contemporanei. L'hotel comprende un ristorante a buffet, due bar, un Kids Club per bambini dai 3 ai 12 anni, aree sociali per i ragazzi dai 12 ai 17 anni dove possono ritrovarsi, una piscina per adulti, una piscina per famiglie e uno Splash Park per bambini. Anche gli adulti troveranno spazi pensati per loro, come una palestra e un'area lavoro.\r

\r

\r

\r

\r

","post_title":"Hotel per famiglie: il nuovo brand Coral Star ridefinisce l'offerta","post_date":"2025-11-26T14:11:40+00:00","category":["alberghi"],"category_name":["Alberghi"],"post_tag":[]},"sort":[1764166300000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"502446","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"La rivoluzione nel campo dei boutique hotel di lusso è cominciata. A lanciare la sfida è La Gemma Collection, gruppo alberghiero giovane, indipendente e 100% italiano.\r

\r

Il brand fondato da Massimiliano Cecchi, imprenditore con radici nel real estate mira a trasformare l’hospitality in un linguaggio culturale. L'ascesa del gruppo sfida il lusso standardizzato delle grandi catene con forza visionaria e passione.\r

\r

«Alla base del progetto c’è una visione imprenditoriale che affonda le radici nella nostra storia familiare, nel senso estetico che ci appartiene e in un’idea contemporanea di ospitalità. Non ci interessa costruire semplici hotel, ma dare vita a luoghi capaci di generare emozioni, dove ogni dettaglio è pensato per raccontare il territorio, esprimere bellezza e offrire un lusso identitario, fatto di privacy, attenzione su misura e calore umano. Vogliamo che ogni ospite si senta meglio che a casa» spiega Massimiliano Cecchi, ceo de La Gemma Collection.\r

\r

Successo a Firenze\r

Dopo il successo del primo hotel a Firenze – La Gemma Hotel Firenze, inaugurato nel 2023 e già punto di riferimento nel segmento luxury con 7,1 milioni di euro di fatturato – il 2025 si chiude con una previsione di crescita intorno agli 8 milioni di euro. L’andamento dei principali indicatori conferma la solidità del posizionamento dell’hotel nel proprio mercato di riferimento. L’Adr, pari a circa 600 euro, e la durata media del soggiorno di 2,5 notti evidenziano un mix equilibrato tra ospiti in visita breve e viaggiatori che scelgono di prolungare l’esperienza. La qualità dell’offerta trova ulteriore conferma nel riconoscimento della prima Stella Michelin assegnata per il 2026 al ristorante dell’hotel, Lucas’ restaurant.\r

La distribuzione geografica degli ospiti evidenzia una forte presenza internazionale. Gli Stati Uniti rappresentano il mercato principale con una quota del 46,28%, seguiti dal Regno Unito (5,57%) e dal Canada (3,15%). Si tratta di un mix che conferma la capacità della struttura di attrarre viaggiatori con elevata propensione alla spesa e sensibili alla qualità del servizio.\r

\r

Rilevante anche la componente generazionale: la presenza di Millennials e Gen X è significativa e contribuisce a delineare una domanda orientata a un’idea di lusso contemporaneo, attenta al comfort e alla cura dei dettagli, ma anche alla coerenza con i valori dell’ospitalità più tradizionale. \r

\r

«Il settore del lusso sta vivendo una trasformazione profonda: oggi rileviamo una maggiore selettività, con una clientela che cerca esperienza, valore, autenticità. La nostra risposta è una proposta coerente, che mette l’ospite al centro, lontano da logiche standardizzate» dichiara Laura Stopani, general manager del gruppo.\r

Il piano industriale\r

Il gruppo guarda avanti con un piano di sviluppo ambizioso: sei nuove aperture entro il 2030, per un investimento complessivo superiore a 100 milioni di euro. La prossima apertura sarà a Milano nel 2026, seguita da nuove destinazioni italiane ad alto valore culturale e turistico, tra cui Roma, Venezia , Costiera Amalfitana, lago di Como, Puglia.\r

\r

Ogni struttura, tra 30 e 50 camere, offrirà design tailor-made, cucina identitaria, arte, benessere e percorsi esperienziali che valorizzano il genius loci, incarnando un’idea di lusso contemporaneo fatta di autenticità, bellezza e servizio sartoriale. A differenza di molti player internazionali, La Gemma Collection adotta un modello integrato che prevede gestione diretta e proprietà immobiliare. Una scelta strategica che consente di mantenere il pieno controllo su posizionamento, qualità e valore patrimoniale delle strutture nel lungo periodo. La crescita sarà sostenuta principalmente da capitali propri, con l’eventuale apertura a investitori minoritari e selezionati, senza intaccare la governance familiare. Il progetto punta a raggiungere entro il 2030 un fatturato aggregato superiore a 45 milioni di euro, con un impatto occupazionale stimato in oltre 350 nuovi posti di lavoro.\r

\r

","post_title":"Boutique hotel di lusso: La Gemma Collection lancia la sfida","post_date":"2025-11-26T12:39:24+00:00","category":["alberghi"],"category_name":["Alberghi"],"post_tag":["in-evidenza"],"post_tag_name":["In evidenza"]},"sort":[1764160764000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"502399","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Disneyland Paris alza il sipario sulla nuova area tematica totalmente immersiva World of Frozen, che aprirò il 29 marzo 2026, ricreando i luoghi e le atmosfere del celebre film. Dal villaggio di Arendelle al Palazzo di Ghiaccio di Elsa, ogni elemento è stato progettato con grande attenzione ai dettagli, accompagnato da musiche iconiche.\r

\r

Elemento centrale dell’esperienza sarà l’attrazione per famiglie Frozen Ever After, un viaggio in barca attraverso le avventure di Anna, Elsa e dei loro amici, arricchito da tecnologie d’avanguardia e Audio- Animatronics di ultima generazione. Gli ospiti potranno inoltre incontrare Anna ed Elsa nel Castello di Arendelle.\r

\r

All'interno dell'area ci saranno due nuove proposte di ristorazione: il ristorante a servizio rapido Nordic Crowns Tavern, ispirato alla cucina nordica e arricchito da decorazioni che raccontano la storia di Arendelle, con menu personalizzabili e dessert “ghiacciati”, e il ristorante con servizio a tavola The Regal View Restaurant & Lounge, situato ad Adventure Way, che accoglierà gli ospiti in un ambiente elegante per colazione, pranzo e cena, con la possibilità di incontrare diverse Principesse Disney in costumi esclusivi.\r

\r

World of Frozen si inserisce nel più ampio piano di espansione di Disney Adventure World (il nuovo nome del Parco Walt Disney Studios), insieme ai mondi dedicati alle franchise Pixar e Marvel e all’imponente Adventure Bay, dove prenderà vita il nuovo spettacolo serale Disney Cascade of Lights, che combinerà fontane, proiezioni e una coreografia unica al mondo con 379 droni.\r

\r

Lungo Adventure Way, gli ospiti troveranno inoltre un’altra nuova attrazione Rapunzel Tangled Spin, esperienze gourmet e giardini tematici. Guardando al futuro, sono già in fase di sviluppo nuove esperienze, tra cui un’attrazione ispirata a Up e un’intera area dedicata a Il Re Leone, che arricchiranno ulteriormente il piano di espansione di Disney Adventure World.\r

\r

","post_title":"Disneyland Paris: conto alla rovescia per il debutto del World of Frozen","post_date":"2025-11-26T09:05:40+00:00","category":["estero"],"category_name":["Estero"],"post_tag":[]},"sort":[1764147940000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"502359","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"World Explorer e Singapore Airlines rinnovano anche per il 2026 la partnership che li lega. Sulla programmazione estiva del tour operator per il Sud-est asiatico, sia Singapore che la sua compagnia di bandiera giocheranno un ruolo importante non solo per i viaggi che prevedono stop-over, ma anche per sei itinerari con volo diretto su Bali di Singapore Airlines.\r

\r

Esperienze di viaggio al top\r

Il focus di World Explorer, infatti, verterà anche su un’esperienza di viaggio superiore, oltre che su itinerari costruiti intorno ai bisogni reali di viaggiatori \"explorer\": momenti di arricchimento personale a contatto con le popolazioni locali e strutture alberghiere confortevoli e affascinanti.\r

«I nostri clienti possono vivere l’esperienza di uno degli aeroporti più belli e attrezzati al mondo per qualità e varietà dei servizi. Per noi Singapore è la porta su tutta la regione del Sud-est asiatico – conferma Alessandro Simonetti, titolare di World Explorer - una scoperta inaspettata per molti di quei viaggiatori che, partiti alla volta di altre mete, tornano in Italia piacevolmente sorpresi dallo stop-over in questa città moderna e cosmopolita, così come dall’eccellenza di una delle migliori compagnie aeree al mondo».\r

Le partenze dell’estate 2026 in partnership esclusiva World Explorer - Singapore Airlines sono già online sul sito del t.o.\r

\r

Le novità World Explorer per il Sud-est asiatico non si limitano alla rinnovata partnership con Singapore Airlines: è stato, infatti, appena pubblicato il nuovo viaggio di gruppo, esclusiva del marchio, Vietnam e Cambogia Summer. La proposta si distingue per il peculiare attraversamento del confine tra i due Paesi in motobarca, sul delta del fiume Mekong: «Abbiamo voluto creare un itinerario che abbinasse al Vietnam alcuni dei luoghi della Cambogia più rappresentativi - racconta Simonetti - oltre ad Angkor, passando dal fiume Mekong riusciremo a toccare la storica capitale Phnom Penh e il sito pre-angorkiano di Sambor Prei Kuk».","post_title":"World Explorer rinnova la partnership con Singapore Airlines","post_date":"2025-11-25T12:07:27+00:00","category":["tour_operator"],"category_name":["Tour Operator"],"post_tag":[]},"sort":[1764072447000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"502336","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Il 2025 segna un’accelerazione decisiva per la strategia internazionale della Saudi Tourism Authority (STA), con una crescita significativa della connettività, della capacità alberghiera e dei flussi turistici dall’Europa e dalle Americhe. \r

116 milioni di visitatori hanno raggiunto il Paese nel 2024; dato che conferma come l’Arabia Saudita sia una delle destinazioni a più rapida crescita al mondo, grazie anche ad un investimento massiccio in infrastrutture e in promozione turistica.\r

\r

\r

Sul fronte air transport, la connettività è uno degli asset più strategici: oggi l’Arabia Saudita è collegata con oltre 170 destinazioni globali, più della metà dell’obiettivo fissato dalla Saudi Aviation Strategy, che punta a raggiungere 250 città entro il 2030. La capacità inbound dai mercati europei supera i 3 milioni di posti nel 2025, +22% rispetto all’anno precedente.\r

Focus mercati chiave\r

La Francia registra una crescita del 53% nella capacità, con cinque città ora collegate all’Arabia Saudita: Parigi, Lione, Marsiglia, Nizza e Tolosa. Il ritorno di Air France con il volo diretto Parigi–Riyadh rappresenta un tassello strategico, mentre Transavia rafforza ulteriormente la presenza sul mercato raddoppiando le operazioni e introducendo nuove rotte da Marsiglia e Tolosa, che sono operative da ottobre 2025.\r

\r

Anche l’Italia mostra un trend positivo, con un incremento del 18% previsto per il 2025. Da Roma e Milano saranno disponibili complessivamente 38 voli settimanali, operati da Saudia, ITA Airways e Wizz Air. A conferma dell’interesse crescente verso la destinazione, beOND ha inaugurato nelle scorse settimane un nuovo collegamento diretto Milano Malpensa - Red Sea International Airport.\r

\r

Germania, UK\r

\r

La Germania segna un aumento del 26% e propone 33 voli settimanali verso il Paese. Lufthansa opera con Airbus A350 tra Monaco e Riyadh, mentre Eurowings espande del 62% la capacità, includendo nuovi servizi da Berlino, Colonia e un ulteriore collegamento da Stoccarda.\r

\r

Nel Regno Unito l’offerta raggiunge 93 voli settimanali a partire da novembre 2025, grazie all’arrivo di tre nuovi vettori: Virgin Atlantic, Wizz Air UK e Riyadh Air, che andranno a potenziare ulteriormente il flusso tra i due Paesi.\r

\r

Sul fronte dell’ospitalità, la crescita è altrettanto significativa: nel 2025 sono già operative 545.000 room keys, con un incremento di 76.000 camere nel solo primo semestre. A queste si aggiungono 291.000 camere attualmente in pipeline, una risposta diretta alla domanda in continua espansione, sostenuta dai 61 milioni di visitatori registrati nei primi sei mesi del 2025.","post_title":"Saudi Arabia accelera sul mercato europeo","post_date":"2025-11-25T11:38:05+00:00","category":["estero"],"category_name":["Estero"],"post_tag":["arabia-saudita","saudi-arabia"],"post_tag_name":["Arabia Saudita","Saudi Arabia"]},"sort":[1764070685000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"502324","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Ethiopian Airlines noleggia due nuovi Atr 72-600, che saranno operati da Air Congo, il vettore nazionale della Repubblica Democratica del Congo, di cui Ethiopian detiene il 49%. L’entrata in servizio degli aeromobili è prevista per febbraio 2026.\r

\r

L’accordo segna una tappa significativa nell’espansione di Atr in Africa, poiché Ethiopian Airlines torna a operare gli Atr dopo una pausa di 30 anni. L'accordo di leasing è successivo alla partnership strategica precedentemente annunciata al Farnborough International Airshow nel luglio 2024, in cui Atr ed Ethiopian Airlines hanno definito una collaborazione per sviluppare capacità di manutenzione Atrin Etiopia. Questa iniziativa renderà Ethiopian Airlines un hub regionale Mro per i velivoli Atr, al servizio degli operatori di tutto il continente.\r

\r

«Con l’arrivo dei nostri nuovi Atr e lo sviluppo delle nostre capacità Mro a supporto, Ethiopian Airlines è pronta a offrire una soluzione Atr completa, facilitando l’accesso delle compagnie aeree africane a nuove opportunità per servire le rotte regionali del continente» ha affermato Mesfin Tasew, ceo del Gruppo Ethiopian Airlines. \r

\r

Mesfin Biru Weldegeorgis, ceo di Air Congo, ha aggiunto: «Questi sono i primi aeromobili di questo tipo nel Paese e ci permetteranno di servire aeroporti remoti, migliorare la connettività nazionale, stimolare lo sviluppo economico e rafforzare la coesione nazionale».\r

\r

","post_title":"Ethiopian Airlines: leasing per due Atr 72 che entreranno nella flotta di Air Congo","post_date":"2025-11-25T09:55:58+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1764064558000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"502315","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Un piano di investimenti di circa 10 miliardi di euro entro il 2035 per l'aeroporto di Amsterdam-Schiphol che, in vista della strategia al 2050, avvia una profonda trasformazione che interesserà terminal, infrastrutture e operazioni di volo.\r

\r

Un progetto di ampio respiro che mira a rendere l'aeroporto un hub “sostenibile”, combinando il miglioramento della qualità del servizio, la competitività economica e la riduzione dell'impatto ambientale. Il tutto ruota attorno alla costruzione di un nuovo “Terminal Sud” e alla ristrutturazione di diversi satelliti, preservando al contempo il concetto di “terminal unico” caro alle compagnie aeree - Klm in primis - al fine di facilitare i trasferimenti e rendere fluidi i percorsi dei passeggeri.\r

\r

La nuova roadmap di Schiphol apre la strada alla modernizzazione delle strutture di Klm, principale vettore qui basato, in particolare nei settori del catering e del trasporto merci, due pilastri dell'attività del vettore olandese. Klm ritiene che questi investimenti consentiranno di creare un ambiente di lavoro più moderno per i propri team, razionalizzare i processi operativi e offrire servizi più efficienti ai propri clienti cargo, in un contesto di forte concorrenza tra le piattaforme di trasporto merci nel Nord-Ovest Europa.\r

\r

I piani di Schiphol per il 2050 rientrano in una visione più ampia del Royal Schiphol Group, che intende rendere i propri aeroporti tra i più sostenibili al mondo, con l'obiettivo di ridurre di circa il 90% le emissioni dirette di CO₂ entro il 2030 attraverso l'elettrificazione, le energie a basse emissioni di carbonio e operazioni airside più autonome. Per Klm, il cui modello si basa sul traffico in connessione, il mantenimento di una capacità sufficiente nell'ambito del limite massimo di 478.000 movimenti annuali fissato dal governo olandese rimane una sfida centrale, così come la modernizzazione di Schiphol per accogliere aeromobili più silenziosi e più efficienti in termini di consumo di carburante.","post_title":"Amsterdam-Schiphol: un investimento da 10 mld di euro per trasformare lo scalo","post_date":"2025-11-25T09:15:22+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1764062122000]}]}}