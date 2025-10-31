Tui Group: Elvin Mak a capo del team per la sostenibilità Elvin Mak è stato nominato group director sustainability & Esg di Tui Group. Assumerà la responsabilità del team internazionale per la sostenibilità il 1° novembre 2025. Nel suo nuovo ruolo, riferirà a Thomas Ellerbeck, membro del comitato esecutivo del gruppo e chief sustainability officer di Tui Group. Melvin Mak aveva già assunto l’incarico ad interim negli ultimi mesi. Melvin Mak vanta una profonda conoscenza della sostenibilità nel settore turistico. Per oltre 14 anni è stato responsabile della trasformazione sostenibile di Tui. Elemento centrale nello sviluppo «La sostenibilità è un elemento fondamentale della strategia di Tui – afferma Thomas Ellerbeck -. Grazie alla sua profonda conoscenza e alle comprovate capacità di leadership, Melvin Mak svolgerà un ruolo centrale nell’implementazione della nostra roadmap per la sostenibilità e i criteri Esg e nel rafforzamento della posizione di Tui come pioniere nel turismo sostenibile». Tui persegue un approccio olistico con la sua strategia di sostenibilità a livello di gruppo “Persone, Pianeta, Progresso”. Integra gli aspetti ecologici, sociali ed economici della sostenibilità e copre tutte le aree di business, dagli hotel alle compagnie aeree, fino alle compagnie di crociera. Per ciascuna di queste aree sono stati definiti obiettivi ambiziosi, che Melvin Mak gestirà a livello di gruppo in stretta collaborazione con i team delle rispettive aree di business. Condividi

