Ama Waterways inaugura Melodia, seconda nave in servizio in Colombia Ama Waterways ha inaugurato la sua seconda nave sul fiume Magdalena in Colombia. L'Ama Melodia ha iniziato la navigazione già alla fine di ottobre. Come riportato da Travel Weekly, la compagnia di crociere fluviali ha affermato che il debutto dell'AmaMelodia rafforzerà il suo impegno per la crescita del turismo sostenibile in Colombia e per il futuro del Paese come "destinazione di crociere fluviali di livello mondiale". La nave può ospitare 64 ospiti, con cabine che vanno da 22 a 30 metri quadrati. La nuova unità dispone di un ristorante principale, di un salone principale e di un ponte solarium. L'Ama Melodia è stata costruita e progettata da artisti locali per riflettere la cultura colombiana. Gli itinerari La nave propone due itinerari: "Magia della Colombia" e "Meraviglie della Colombia". «Dopo aver visto l'ottima risposta all'introduzione di Ama Magdalena registrata all'inizio di quest'anno, diamo il benvenuto ad AmaMelodia nella flotta di AmaWaterways – ha dichiarato l'amministratore delegato Catherine Powell -. Il varo di queste due navi è il frutto della proficua collaborazione con i nostri partner colombiani. Insieme, non solo stiamo creando esperienze di viaggio indimenticabili per i nostri ospiti, ma stiamo anche contribuendo a costruire una base sostenibile per il turismo a beneficio delle comunità locali lungo il fiume». Kristin Karst, co-fondatrice e ambasciatrice principale del marchio AmaWaterways, ha elogiato la nuova nave definendola «un meraviglioso esempio di ciò che si può ottenere attraverso una vera collaborazione con parner locali e il rispetto per il patrimonio del luogo».

