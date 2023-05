Albatravel – Whl in concordato preventivo. Interessati fondi stranieri Arriva un’altra tegola sul mondo del turismo organizzato, ancora alle prese con gli strascichi degli effetti post-pandemia. Ad andare in difficoltà è questa volta la Worldwide Hotel Link (Whl). La società che fa capo al Albatravel, racconta Milano Finanza, è stata ammessa al concordato preventivo dal tribunale di Venezia. La richiesta della procedura, inoltrata dallo studio Gianni Origoni, è stata deliberata dall’assemblea dei soci guidata dal presidente Aldo Fabris. Infatti l’azienda starebbe “attraversando una fase di forte tensione economica e finanziaria”. La corte lagunare ha già proceduto a nominare Danilo Capone quale commissario preposto. Nel frattempo gli advisor Whl sarebbero già al lavoro “al fine di identificare l’investitore che auspicabilmente interverrà nella ristrutturazione”. Al momento sarebbero peraltro già stati firmati alcuni “non disclosure agreement con fondi internazionali interessati a svolgere una due diligence”. In ogni caso i soci si sono detti pronti a immettere 600 mila euro per garantire la continuità aziendale. Mentre lo stesso tribunale ha concesso a Whl le misure protettive dai creditori fino alla fine del prossimo agosto. Pandemia La crisi di Whl – Albatravel è stata sostanzialmente innescata dalla pandemia. «Che ha determinato l’interruzione del processo di riorganizzazione aziendale appena avviato», si legge nel ricorso. Tra il 2019 e il 2021 i ricavi sono in particolare crollati da 91,3 a 5,7 milioni di euro con i margini operativi lordi che due anni fa sono scesi fino a un rosso di 2,1 milioni. Durante tale periodo Whl è ricorsa alla cassa integrazione per oltre 350 mila ore. Riducendo al contempo il numero dei suoi collaboratori da 158 a 42. La parziale ripresa del 2022 ha permesso alla società di registrare un giro d’affari in crescita, fino a quota 13,2 milioni. Il che non è però valso a far ritornare l’ebitda in territorio positivo, che anzi è rimasto fermo a -2,1 milioni. Albatravel è controllata dall’imprenditore veneziano Renzo Ferro, che deteneva la holding Fininven, finita in concordato nel 2021 (sempre con l’assistenza di Gianni Origoni). La società è inoltre partecipata da alcuni soci di minoranza tra i quali l’amministratore delegato, Davide Cori, col 18,7%.

Articoli che potrebbero interessarti:

Array ( [0] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 445839 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Arriva un'altra tegola sul mondo del turismo organizzato, ancora alle prese con gli strascichi degli effetti post-pandemia. Ad andare in difficoltà è questa volta la Worldwide Hotel Link (Whl). La società che fa capo al Albatravel, racconta Milano Finanza, è stata ammessa al concordato preventivo dal tribunale di Venezia. La richiesta della procedura, inoltrata dallo studio Gianni Origoni, è stata deliberata dall'assemblea dei soci guidata dal presidente Aldo Fabris. Infatti l'azienda starebbe "attraversando una fase di forte tensione economica e finanziaria". La corte lagunare ha già proceduto a nominare Danilo Capone quale commissario preposto. Nel frattempo gli advisor Whl sarebbero già al lavoro “al fine di identificare l’investitore che auspicabilmente interverrà nella ristrutturazione". Al momento sarebbero peraltro già stati firmati alcuni "non disclosure agreement con fondi internazionali interessati a svolgere una due diligence”. In ogni caso i soci si sono detti pronti a immettere 600 mila euro per garantire la continuità aziendale. Mentre lo stesso tribunale ha concesso a Whl le misure protettive dai creditori fino alla fine del prossimo agosto. Pandemia La crisi di Whl - Albatravel è stata sostanzialmente innescata dalla pandemia. «Che ha determinato l’interruzione del processo di riorganizzazione aziendale appena avviato», si legge nel ricorso. Tra il 2019 e il 2021 i ricavi sono in particolare crollati da 91,3 a 5,7 milioni di euro con i margini operativi lordi che due anni fa sono scesi fino a un rosso di 2,1 milioni. Durante tale periodo Whl è ricorsa alla cassa integrazione per oltre 350 mila ore. Riducendo al contempo il numero dei suoi collaboratori da 158 a 42. La parziale ripresa del 2022 ha permesso alla società di registrare un giro d'affari in crescita, fino a quota 13,2 milioni. Il che non è però valso a far ritornare l'ebitda in territorio positivo, che anzi è rimasto fermo a -2,1 milioni. Albatravel è controllata dall’imprenditore veneziano Renzo Ferro, che deteneva la holding Fininven, finita in concordato nel 2021 (sempre con l’assistenza di Gianni Origoni). La società è inoltre partecipata da alcuni soci di minoranza tra i quali l’amministratore delegato, Davide Cori, col 18,7%. [post_title] => Albatravel - Whl in concordato preventivo. Interessati fondi stranieri [post_date] => 2023-05-18T11:41:36+00:00 [category] => Array ( [0] => tour_operator ) [category_name] => Array ( [0] => Tour Operator ) [post_tag] => Array ( [0] => in-evidenza [1] => topnews ) [post_tag_name] => Array ( [0] => In evidenza [1] => Top News ) ) [sort] => Array ( [0] => 1684410096000 ) ) [1] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 445424 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Stavolta è l'aeroporto di Forlì a intervenire direttamente sulla programmazione estiva dei collegamenti di Aeroitalia da Comiso: in una nota ufficiale la F.A. Srl, società di gestione del "Luigi Ridolfi", ribadisce "che il collegamento Forlì-Comiso, con inizio il prossimo 17 giugno (sabato), è confermato secondo l'operatività già pubblicata sul sito www.goto-fly.it". Una comunicazione di Aeroitalia inviata nella serata di ieri avvisava, invece, del trasferimento su Bologna di tutte e tre le frequenze settimanali previste da Comiso. "Il cambio relativo ai collegamenti del martedì e giovedì - prosegue la nota del Forlì Airport - è stato concordato in totale armonia tra Aeroitalia e Aeroporto Forlì al fine di garantire la migliore copertura del territorio e un elevato numero di servizi a favore dei siciliani e degli emiliani-romagnoli". [post_title] => Forlì Airport conferma il collegamento con Comiso di Aeroitalia, il sabato [post_date] => 2023-05-12T11:49:09+00:00 [category] => Array ( [0] => trasporti ) [category_name] => Array ( [0] => Trasporti ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1683892149000 ) ) [2] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 445311 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Niente più obbligo di presentazione del certificato di vaccinazione per i viaggiatori internazionali che si recano negli Stati Uniti, da domani 12 maggio. La decisione della Casa Bianca, anticipata a inizio maggio, è oggi resa ufficiale anche dal Centers for Disease Control and Prevention (Cdc) che aggiornato la pagina dei viaggi internazionali comunicando che a partire dalle ore 00:01 Edt (quindi le 6:01 in Italia) di venerdì 12 maggio i viaggiatori internazionali che si imbarcano su un volo per gli Stati Uniti non hanno più l’obbligo del certificato vaccinale Covid-19. Intanto, secondo il più recente 'Economic Impact Research' elaborato dal Wttc, quest'anno l'industria turistica degli Usa il picco del 2019, contribuendo all'economia statunitense per 2,24 trilioni di dollari, oltre quindi il dato record pre pandemia di 2,17 trilioni di dollari. Inoltre, il settore creerà più di 1,2 milioni di posti di lavoro nel 2023, recuperando quasi tutti i posti di lavoro persi a causa del Covid e raggiungendo quota 17,4 milioni. «Il settore dei viaggi e del turismo negli Stati Uniti è in forte ripresa grazie alla domanda sostenuta - ha commentato Julia Simpson, presidente e ceo del Wttc -. Quest'anno ci aspettiamo che il turismo aggiunga più di 2.200 miliardi di dollari all'economia statunitense, battendo il massimo storico del 2019. Il numero di posti di lavoro creati dal comparto è di 6 milioni di persone, ma entro la fine di quest'anno si raggiungeranno quasi i 17,4 milioni di posti di lavoro, solo l'1% in meno rispetto ai livelli del 2019. La spesa dei visitatori internazionali è ancora in ritardo e, nonostante la recente impennata, siamo ancora indietro del 25% rispetto ai livelli del 2019 (...) Gli Stati Uniti rimangono il più grande mercato mondiale dei viaggi e del turismo, anche se le previsioni indicano che la Cina conquisterà questa corona nel 2032». [post_title] => Stati Uniti: fine dell'emergenza sanitaria. Il Wttc prevede risultati da record per l'industria turistica [post_date] => 2023-05-11T11:47:53+00:00 [category] => Array ( [0] => estero ) [category_name] => Array ( [0] => Estero ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1683805673000 ) ) [3] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 444193 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Sea incentiva con un supporto economico le compagnie aeree che operano sugli aeroporti di Milano e che utilizzeranno i biocarburanti (Saf). Dopo aver sottoscritto nel 2021 un accordo con Eni per lo sviluppo dell’utilizzo e fornitura di bio carburanti per l’aviazione, la società che gestisce gli scali di Malpensa e Linate si è ora impegnata a riconoscere un contributo pari a 500 € per tonnellata di “Saf puro” acquistato dalle compagnie ed effettivamente erogato, miscelato al carburante fossile, presso i due aeroporti milanesi nel corso del 2023 per coprire parte dell’extracosto che ancora caratterizza i Saf rispetto al carburante tradizionale. Il fondo totale disponibile per il 2023 è pari a 450.000 euro. Il programma si articola in due sottoperiodi (aprile-agosto e settembre-dicembre) per favorire la partecipazione di un maggior numero di compagnie coinvolgendo anche quelle non ancora avviate all’uso di Saf. DHL, ITA Airways, Volotea e Cargolux Airlines sono solo alcune delle compagnie aeree che hanno risposto al bando per sostenere le loro politiche di decarbonizzazione. [post_title] => Sea incentiva le compagnie aeree che utilizzano Saf: stanziati 450.000 euro per il 2023 [post_date] => 2023-04-21T13:06:03+00:00 [category] => Array ( [0] => trasporti ) [category_name] => Array ( [0] => Trasporti ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1682082363000 ) ) [4] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 444059 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Prende forma il rilancio delle Terme di Chianciano. I nuovi azionisti e i manager del complesso hanno infatti raggiunto la maggioranza di legge per l’approvazione del piano concordatario. Le operazioni di voto formalmente si chiuderanno ai primi di maggio, ma nella giornata di ieri, 19 aprile, è stata già sancita la decisione. Si apre quindi una nuova stagione per la società che, dopo l’omologazione del concordato, prevedibilmente entro il 23 settembre, potrà concretamente operare sui nuovi piani di sviluppo. L’onere complessivo del concordato, superiore alle previsioni iniziali, è di circa 3 mln, cui si sommeranno le risorse per investimenti per il rinnovo dei complessi. Entro luglio Terme di Chianciano intende quindi presentare al territorio il piano di sviluppo, coinvolgendo anche tutte le strutture turistiche e il tessuto economico e del Comune e dell’Area. Rimane da definire, nelle prossime settimane, in un confronto con la regione, l’assetto definitivo degli asset immobiliari per poter pianificare gli investimenti. [post_title] => Prende forma il rilancio delle Terme di Chianciano: approvato il piano di ristrutturazione [post_date] => 2023-04-20T15:23:24+00:00 [category] => Array ( [0] => enti_istituzioni_e_territorio ) [category_name] => Array ( [0] => Enti, istituzioni e territorio ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1682004204000 ) ) [5] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 443988 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Boeing. Oltre agli scioperi e alla mancanza di personale che stanno creando enormi problemi al trasporto aereo, le compagnie aeree potrebbero risentire nei prossimi mesi, probabilmente in piena stagione estiva, di una mancanza di flotta che non era prevista pochi giorni fa. Il problema nasce dalla decisione delle autorità di bloccare le consegne del nuovo Boeing 737 Max a causa del mancato rispetto di uno standard qualitativo in due pezzi che vanno di pari passo con la fusoliera. Boeing lo ha già ammesso apertamente: «La misura riguarderà probabilmente un numero significativo di aeromobili che non sono stati consegnati, che sono in produzione o in deposito. Riteniamo che a lungo termine le consegne del 737 Max saranno ridotte». Le compagnie aeree che hanno pianificato di rafforzare le loro flotte con questo modello nei prossimi mesi potrebbero avere serie difficoltà a rispettare i loro programmi. Tanto più quando la domanda è alle stelle e i livelli di occupazione sono, in molti casi, superiori a quelli raggiunti prima della crisi del Covid-19. Ryanair e altri Nel caso specifico dell'Europa, Ryanair, per le sue dimensioni e la fiducia nel 737 Max, sarebbe la più colpita a priori. Tuttavia, il low cost invita alla calma, chiarendo che l'annuncio fatto da Boeing «non riguarda l'attuale flotta di 540 737 di Ryanair. Stiamo valutando come influenzerà i 24 aerei 737 programmati per la consegna per il resto di aprile, maggio e giugno», aggiunge. Ma il problema non è limitato a Ryanair. Ci sono molte altre compagnie che hanno bisogno di incorporare il 737 Max concordato con il produttore per poter operare tutti i voli già venduti. Senza andare oltre, Air Europa, con la sua recente unificazione della flotta (787 Dreamliner e 737 Max), è tra le possibili vittime. Nel caso in cui questa situazione non venga corretta e le compagnie aeree interessate non trovino alternative temporanee noleggiando altri dispositivi, molte di esse potrebbero essere costrette a cancellare centinaia di voli durante i mesi estivi, con il caos che ciò comporterebbe. [post_title] => Boeing: problemi con il 737 Max. A rischio le flotte per l'estate [post_date] => 2023-04-19T10:52:32+00:00 [category] => Array ( [0] => trasporti ) [category_name] => Array ( [0] => Trasporti ) [post_tag] => Array ( [0] => in-evidenza ) [post_tag_name] => Array ( [0] => In evidenza ) ) [sort] => Array ( [0] => 1681901552000 ) ) [6] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 443870 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Parte con una serie cospicua di novità il 2023 del brand incoming di casa Quality Group, Italyscape: l'acquisizione del brand Escapade - Incentive & Meeting Consultant, destination management company specializzata in meeting, viaggi incentive, congressi e eventi, da oltre 35 anni attiva nei mercati francofoni; l'apertura a breve del primo ufficio satellite a Padova, con lo scopo di presidiare il Triveneto; il lancio di un inedito reparto aziendale che, lavorando trasversalmente con il reparto preventivi e l'operativo, ha il compito di monitorare costantemente la qualità dei fornitori in tutta la filiera: dai ristoranti ai trasferisti, dagli hotel alle guide; l'acquisizione infine della certificazione come società benefit, ottenuta lo scorso gennaio con l'idea di diventare Bcorp entro la fine di quest'anno. Tutto ciò a valle di un 2022 chiuso con 12,5 milioni di euro di fatturato, pari al doppio di quanto conseguito nel 2019, mentre anche l'anno in corso è partito con dati in crescita sensibile. Tra le mete più richieste dalla clientela si posizionano la costiera Amalfitana, il lago di Como, le principali città d’arte (Venezia, Firenze, Roma, Napoli e Milano), nonché la Sicilia e la Puglia che registrano una domanda sempre più forte. “L’acquisizione di Escapade - spiega in particolare il ceo di Italyscape, Vincenzo Emprin - è avvenuta in un momento particolarmente proficuo per noi, in quanto, se nel 2022 il segmento mice ha dato segnali di una lenta ripartenza, la prima parte del 2023 sta invece registrando la definitiva ripresa del mondo degli eventi, con numeri consistenti e con margini di crescita ancora molto elevati sull’anno, considerando che questo segmento, in controtendenza rispetto al passato, si è spostato verso una richiesta sempre più sotto data”. L'operazione ha permesso a Italyscape di acquisire, insieme alla notorietà del brand, il know how, i database clienti/fornitori e i contratti: un vero e proprio patrimonio attivo e consolidato. “Escapade ha sviluppato negli anni un posizionamento solido e un profondo radicamento sul mercato francofono - prosegue Emprin -. Il nostro obiettivo è riuscire a portare avanti con orgoglio la storia e l’ottima reputazione di questo brand storico, estendendone l’operatività su nuovi mercati, partendo da quelli tradizionalmente più vicini a Italyscape, quali Stati Uniti, Canada, Gran Bretagna, Messico, Spagna e Francia”. [post_title] => Quality: Italyscape acquisisce la dmc specializzata nell'offerta mice Escapade [post_date] => 2023-04-18T11:03:06+00:00 [category] => Array ( [0] => tour_operator ) [category_name] => Array ( [0] => Tour Operator ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1681815786000 ) ) [7] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 443603 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => [caption id="attachment_443605" align="alignleft" width="300"] Sandro Palumbo e Matteo Ciccalè[/caption] Scalapay sigla una partnership con Welcome Travel Group. Con questo accordo, le agenzie del network possono trarre vantaggio sia offrendo ai propri clienti la formula di dilazione in tre soluzioni senza interessi proposta da Scalapay, sia per accrescere il proprio bacino di utenti facendo leva sugli oltre 2 milioni di italiani già clienti Scalapay. Commenta così Matteo Ciccalè, commercial director travel di Scalapay: «I dati testimoniano una ricerca di assistenza e personalizzazione maggiore dei viaggiatori, sia nel digitale che nel fisico. Le agenzie ci raccontano di opportunità uniche di aumentare il fatturato, sia con prodotto proprio che intermediato. Noi siamo felici di contribuire a questa nuova fase, riducendo le barriere finanziarie alla prenotazione per il consumatore, aumentando al contempo il cash-flow dell’agenzia». Il settore del turismo sta vivendo una forte digitalizzazione; si prevede infatti che nel 2026 il 74% dei ricavi totali arriverà da transazioni online (nel 2021 la percentuale è stata del 55%) e di queste il Buy Now Pay Later avrà una componente importante. Nello specifico Scalapay nel settore dei viaggi è responsabile del 12% circa di tutte le transazioni e la soluzione Bnpl incide fino a +45% anche sull’aumento del valore medio dell’acquisto, mentre 500 euro è l’importo della spesa media dei travel brands, che utilizzano Scalapay come metodo di pagamento. La card, integrandosi facilmente nei sistemi di pagamento dell’agenzia, può essere usato per far pagare ai propri clienti l’acconto, il saldo oppure l’intera pratica in tre comode soluzioni senza interessi e attraverso un processo rapido che permette all’agenzia di ottenere immediatamente l’intero importo. La riscossione delle rate, infatti, rimane a carico di Scalapay, senza che l’agenzia debba preoccuparsi di insoluti. Attraverso Scalapay, le agenzie di viaggio hanno, inoltre, l’opportunità di fidelizzare i clienti soprattutto nella fascia di età sotto i 40 anni oltre al fatto di entrare in contatto con un’ampia e profilata community. «Consideriamo la partnership con Scalapay un passo decisivo verso la creazione di soluzioni che aumentino l'efficienza, la flessibilità e la riconoscibilità delle agenzie di viaggio affiliate – aggiunge Sandro Palumbo, responsabile commerciale business travel Welcome Travel Group –. L'adozione di soluzioni ‘Buy Now, Pay Later’ di livello, garantisce alle Agenzie la possibilità di articolare una proposta di pagamento sulle reali necessità del Cliente. Di aumentare, quindi, il tasso di conversione dei preventivi e di condurre, ove possibile, attività di upselling. La collaborazione con Scalapay, inoltre, permette alle Agenzie del Network di accrescere la propria visibilità presso una customer base di assoluto rilievo"» [post_title] => Welcome Travel Group sigla un accordo di partnership con Scalapay [post_date] => 2023-04-13T12:04:47+00:00 [category] => Array ( [0] => mercato_e_tecnologie ) [category_name] => Array ( [0] => Mercato e tecnologie ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1681387487000 ) ) [8] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 442996 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Un nuovo sito monografico realizzato in collaborazione con Svizzera Turismo, dedicato alla scoperta del Paese alpino, con tanti contenuti informativi sulla destinazione e soprattutto gli itinerari ferroviari per raggiungerla dall’Italia e visitarla al meglio. E' l'ultima novità griffata Albatravel - Whl. “Siamo felici di questa partnership, che ci ha permesso di creare un portale che siamo sicuri aiuterà le agenzie ad approfondire la conoscenza di questa magnifica meta e a individuare un modo alternativo per visitarla comodamente, ovvero gli itinerari in treno - sottolinea il direttore vendite dell'operatore veneziano, Luca Riminucci -. Abbiamo intitolato la nostra campagna monografica Svizzera, un mondo dietro l’angolo, proprio per sottolineare la vicinanza di questa meta, che offre mille scenari e possibilità di svago". In poche ore da Milano è infatti possibile raggiungere con l'EuroCity diretto le città di Basilea, Berna, Ginevra, Losanna, Lucerna, Lugano e Zurigo. Anche Venezia, Bologna e Genova sono collegate direttamente con la Svizzera. “Invitiamo tutte le agenzie a visitare la monografia, accedendo dal nostro nuovo portale www.albatravel.com, per scoprire tutti gli itinerari più belli e prenotare la biglietteria Eurocity con le nostre tariffe vantaggiose - aggiunge Riminucci -. La partnership con Svizzera Turismo procederà poi con tanti incontri formativi ed eventi". "Per il 2023, il turismo sostenibile è al centro del nostro piano di marketing - conclude la key account manager di Svizzera Turismo in Italia, Laura Zancolò -. L’attenzione all’ambiente è diventata infatti un asset importante per la scelta delle vacanze, sia che si scelga una vacanza in montagna, sia che si opti per un weekend in una delle nostre città, caratterizzate dalla presenza di parchi, giardini e di corsi d’acqua e dalla capillarità dei trasporti che favorisce la mobilità green". [post_title] => Albatravel lancia il nuovo sito monografico dedicato alla Svizzera [post_date] => 2023-04-04T10:05:21+00:00 [category] => Array ( [0] => tour_operator ) [category_name] => Array ( [0] => Tour Operator ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1680602721000 ) ) ) { "size": 9, "query": { "filtered": { "query": { "fuzzy_like_this": { "like_text" : "albatravel whl concordato preventivo" } }, "filter": { "range": { "post_date": { "gte": "now-2y", "lte": "now", "time_zone": "+1:00" } } } } }, "sort": { "post_date": { "order": "desc" } } }{"took":26,"timed_out":false,"_shards":{"total":5,"successful":5,"failed":0},"hits":{"total":209,"max_score":null,"hits":[{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"445839","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Arriva un'altra tegola sul mondo del turismo organizzato, ancora alle prese con gli strascichi degli effetti post-pandemia. Ad andare in difficoltà è questa volta la Worldwide Hotel Link (Whl). La società che fa capo al Albatravel, racconta Milano Finanza, è stata ammessa al concordato preventivo dal tribunale di Venezia. La richiesta della procedura, inoltrata dallo studio Gianni Origoni, è stata deliberata dall'assemblea dei soci guidata dal presidente Aldo Fabris. Infatti l'azienda starebbe \"attraversando una fase di forte tensione economica e finanziaria\". La corte lagunare ha già proceduto a nominare Danilo Capone quale commissario preposto.\r

\r

Nel frattempo gli advisor Whl sarebbero già al lavoro “al fine di identificare l’investitore che auspicabilmente interverrà nella ristrutturazione\". Al momento sarebbero peraltro già stati firmati alcuni \"non disclosure agreement con fondi internazionali interessati a svolgere una due diligence”. In ogni caso i soci si sono detti pronti a immettere 600 mila euro per garantire la continuità aziendale. Mentre lo stesso tribunale ha concesso a Whl le misure protettive dai creditori fino alla fine del prossimo agosto.\r

Pandemia\r

La crisi di Whl - Albatravel è stata sostanzialmente innescata dalla pandemia. «Che ha determinato l’interruzione del processo di riorganizzazione aziendale appena avviato», si legge nel ricorso. Tra il 2019 e il 2021 i ricavi sono in particolare crollati da 91,3 a 5,7 milioni di euro con i margini operativi lordi che due anni fa sono scesi fino a un rosso di 2,1 milioni. Durante tale periodo Whl è ricorsa alla cassa integrazione per oltre 350 mila ore. Riducendo al contempo il numero dei suoi collaboratori da 158 a 42. La parziale ripresa del 2022 ha permesso alla società di registrare un giro d'affari in crescita, fino a quota 13,2 milioni. Il che non è però valso a far ritornare l'ebitda in territorio positivo, che anzi è rimasto fermo a -2,1 milioni.\r

\r

Albatravel è controllata dall’imprenditore veneziano Renzo Ferro, che deteneva la holding Fininven, finita in concordato nel 2021 (sempre con l’assistenza di Gianni Origoni). La società è inoltre partecipata da alcuni soci di minoranza tra i quali l’amministratore delegato, Davide Cori, col 18,7%.","post_title":"Albatravel - Whl in concordato preventivo. Interessati fondi stranieri","post_date":"2023-05-18T11:41:36+00:00","category":["tour_operator"],"category_name":["Tour Operator"],"post_tag":["in-evidenza","topnews"],"post_tag_name":["In evidenza","Top News"]},"sort":[1684410096000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"445424","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Stavolta è l'aeroporto di Forlì a intervenire direttamente sulla programmazione estiva dei collegamenti di Aeroitalia da Comiso: in una nota ufficiale la F.A. Srl, società di gestione del \"Luigi Ridolfi\", ribadisce \"che il collegamento Forlì-Comiso, con inizio il prossimo 17 giugno (sabato), è confermato secondo l'operatività già pubblicata sul sito www.goto-fly.it\". \r

Una comunicazione di Aeroitalia inviata nella serata di ieri avvisava, invece, del trasferimento su Bologna di tutte e tre le frequenze settimanali previste da Comiso.\r

\r

\"Il cambio relativo ai collegamenti del martedì e giovedì - prosegue la nota del Forlì Airport - è stato concordato in totale armonia tra Aeroitalia e Aeroporto Forlì al fine di garantire la migliore copertura del territorio e un elevato numero di servizi a favore dei siciliani e degli emiliani-romagnoli\".","post_title":"Forlì Airport conferma il collegamento con Comiso di Aeroitalia, il sabato","post_date":"2023-05-12T11:49:09+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1683892149000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"445311","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Niente più obbligo di presentazione del certificato di vaccinazione per i viaggiatori internazionali che si recano negli Stati Uniti, da domani 12 maggio. La decisione della Casa Bianca, anticipata a inizio maggio, è oggi resa ufficiale anche dal Centers for Disease Control and Prevention (Cdc) che aggiornato la pagina dei viaggi internazionali comunicando che a partire dalle ore 00:01 Edt (quindi le 6:01 in Italia) di venerdì 12 maggio i viaggiatori internazionali che si imbarcano su un volo per gli Stati Uniti non hanno più l’obbligo del certificato vaccinale Covid-19.\r

\r

Intanto, secondo il più recente 'Economic Impact Research' elaborato dal Wttc, quest'anno l'industria turistica degli Usa il picco del 2019, contribuendo all'economia statunitense per 2,24 trilioni di dollari, oltre quindi il dato record pre pandemia di 2,17 trilioni di dollari. Inoltre, il settore creerà più di 1,2 milioni di posti di lavoro nel 2023, recuperando quasi tutti i posti di lavoro persi a causa del Covid e raggiungendo quota 17,4 milioni.\r

\r

«Il settore dei viaggi e del turismo negli Stati Uniti è in forte ripresa grazie alla domanda sostenuta - ha commentato Julia Simpson, presidente e ceo del Wttc -. Quest'anno ci aspettiamo che il turismo aggiunga più di 2.200 miliardi di dollari all'economia statunitense, battendo il massimo storico del 2019. Il numero di posti di lavoro creati dal comparto è di 6 milioni di persone, ma entro la fine di quest'anno si raggiungeranno quasi i 17,4 milioni di posti di lavoro, solo l'1% in meno rispetto ai livelli del 2019. La spesa dei visitatori internazionali è ancora in ritardo e, nonostante la recente impennata, siamo ancora indietro del 25% rispetto ai livelli del 2019 (...) Gli Stati Uniti rimangono il più grande mercato mondiale dei viaggi e del turismo, anche se le previsioni indicano che la Cina conquisterà questa corona nel 2032».","post_title":"Stati Uniti: fine dell'emergenza sanitaria. Il Wttc prevede risultati da record per l'industria turistica","post_date":"2023-05-11T11:47:53+00:00","category":["estero"],"category_name":["Estero"],"post_tag":[]},"sort":[1683805673000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"444193","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Sea incentiva con un supporto economico le compagnie aeree che operano sugli aeroporti di Milano e che utilizzeranno i biocarburanti (Saf). Dopo aver sottoscritto nel 2021 un accordo con Eni per lo sviluppo dell’utilizzo e fornitura di bio carburanti per l’aviazione, la società che gestisce gli scali di Malpensa e Linate si è ora impegnata a riconoscere un contributo pari a 500 € per tonnellata di “Saf puro” acquistato dalle compagnie ed effettivamente erogato, miscelato al carburante fossile, presso i due aeroporti milanesi nel corso del 2023 per coprire parte dell’extracosto che ancora caratterizza i Saf rispetto al carburante tradizionale. Il fondo totale disponibile per il 2023 è pari a 450.000 euro.\r

\r

Il programma si articola in due sottoperiodi (aprile-agosto e settembre-dicembre) per favorire la partecipazione di un maggior numero di compagnie coinvolgendo anche quelle non ancora avviate all’uso di Saf.\r

\r

DHL, ITA Airways, Volotea e Cargolux Airlines sono solo alcune delle compagnie aeree che hanno risposto al bando per sostenere le loro politiche di decarbonizzazione.\r

\r

","post_title":"Sea incentiva le compagnie aeree che utilizzano Saf: stanziati 450.000 euro per il 2023","post_date":"2023-04-21T13:06:03+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1682082363000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"444059","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"\r

\r

Prende forma il rilancio delle Terme di Chianciano. I nuovi azionisti e i manager del complesso hanno infatti raggiunto la maggioranza di legge per l’approvazione del piano concordatario. Le operazioni di voto formalmente si chiuderanno ai primi di maggio, ma nella giornata di ieri, 19 aprile, è stata già sancita la decisione. Si apre quindi una nuova stagione per la società che, dopo l’omologazione del concordato, prevedibilmente entro il 23 settembre, potrà concretamente operare sui nuovi piani di sviluppo.\r

\r

L’onere complessivo del concordato, superiore alle previsioni iniziali, è di circa 3 mln, cui si sommeranno le risorse per investimenti per il rinnovo dei complessi. Entro luglio Terme di Chianciano intende quindi presentare al territorio il piano di sviluppo, coinvolgendo anche tutte le strutture turistiche e il tessuto economico e del Comune e dell’Area. Rimane da definire, nelle prossime settimane, in un confronto con la regione, l’assetto definitivo degli asset immobiliari per poter pianificare gli investimenti.","post_title":"Prende forma il rilancio delle Terme di Chianciano: approvato il piano di ristrutturazione","post_date":"2023-04-20T15:23:24+00:00","category":["enti_istituzioni_e_territorio"],"category_name":["Enti, istituzioni e territorio"],"post_tag":[]},"sort":[1682004204000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"443988","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Boeing. Oltre agli scioperi e alla mancanza di personale che stanno creando enormi problemi al trasporto aereo, le compagnie aeree potrebbero risentire nei prossimi mesi, probabilmente in piena stagione estiva, di una mancanza di flotta che non era prevista pochi giorni fa.\r

\r

Il problema nasce dalla decisione delle autorità di bloccare le consegne del nuovo Boeing 737 Max a causa del mancato rispetto di uno standard qualitativo in due pezzi che vanno di pari passo con la fusoliera.\r

\r

Boeing lo ha già ammesso apertamente: «La misura riguarderà probabilmente un numero significativo di aeromobili che non sono stati consegnati, che sono in produzione o in deposito. Riteniamo che a lungo termine le consegne del 737 Max saranno ridotte».\r

\r

Le compagnie aeree che hanno pianificato di rafforzare le loro flotte con questo modello nei prossimi mesi potrebbero avere serie difficoltà a rispettare i loro programmi. Tanto più quando la domanda è alle stelle e i livelli di occupazione sono, in molti casi, superiori a quelli raggiunti prima della crisi del Covid-19.\r

Ryanair e altri\r

Nel caso specifico dell'Europa, Ryanair, per le sue dimensioni e la fiducia nel 737 Max, sarebbe la più colpita a priori. Tuttavia, il low cost invita alla calma, chiarendo che l'annuncio fatto da Boeing «non riguarda l'attuale flotta di 540 737 di Ryanair. Stiamo valutando come influenzerà i 24 aerei 737 programmati per la consegna per il resto di aprile, maggio e giugno», aggiunge.\r

\r

Ma il problema non è limitato a Ryanair. Ci sono molte altre compagnie che hanno bisogno di incorporare il 737 Max concordato con il produttore per poter operare tutti i voli già venduti. Senza andare oltre, Air Europa, con la sua recente unificazione della flotta (787 Dreamliner e 737 Max), è tra le possibili vittime.\r

\r

Nel caso in cui questa situazione non venga corretta e le compagnie aeree interessate non trovino alternative temporanee noleggiando altri dispositivi, molte di esse potrebbero essere costrette a cancellare centinaia di voli durante i mesi estivi, con il caos che ciò comporterebbe.","post_title":"Boeing: problemi con il 737 Max. A rischio le flotte per l'estate","post_date":"2023-04-19T10:52:32+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":["in-evidenza"],"post_tag_name":["In evidenza"]},"sort":[1681901552000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"443870","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Parte con una serie cospicua di novità il 2023 del brand incoming di casa Quality Group, Italyscape: l'acquisizione del brand Escapade - Incentive & Meeting Consultant, destination management company specializzata in meeting, viaggi incentive, congressi e eventi, da oltre 35 anni attiva nei mercati francofoni; l'apertura a breve del primo ufficio satellite a Padova, con lo scopo di presidiare il Triveneto; il lancio di un inedito reparto aziendale che, lavorando trasversalmente con il reparto preventivi e l'operativo, ha il compito di monitorare costantemente la qualità dei fornitori in tutta la filiera: dai ristoranti ai trasferisti, dagli hotel alle guide; l'acquisizione infine della certificazione come società benefit, ottenuta lo scorso gennaio con l'idea di diventare Bcorp entro la fine di quest'anno.\r

\r

Tutto ciò a valle di un 2022 chiuso con 12,5 milioni di euro di fatturato, pari al doppio di quanto conseguito nel 2019, mentre anche l'anno in corso è partito con dati in crescita sensibile. Tra le mete più richieste dalla clientela si posizionano la costiera Amalfitana, il lago di Como, le principali città d’arte (Venezia, Firenze, Roma, Napoli e Milano), nonché la Sicilia e la Puglia che registrano una domanda sempre più forte.\r

\r

“L’acquisizione di Escapade - spiega in particolare il ceo di Italyscape, Vincenzo Emprin - è avvenuta in un momento particolarmente proficuo per noi, in quanto, se nel 2022 il segmento mice ha dato segnali di una lenta ripartenza, la prima parte del 2023 sta invece registrando la definitiva ripresa del mondo degli eventi, con numeri consistenti e con margini di crescita ancora molto elevati sull’anno, considerando che questo segmento, in controtendenza rispetto al passato, si è spostato verso una richiesta sempre più sotto data”.\r

\r

L'operazione ha permesso a Italyscape di acquisire, insieme alla notorietà del brand, il know how, i database clienti/fornitori e i contratti: un vero e proprio patrimonio attivo e consolidato. “Escapade ha sviluppato negli anni un posizionamento solido e un profondo radicamento sul mercato francofono - prosegue Emprin -. Il nostro obiettivo è riuscire a portare avanti con orgoglio la storia e l’ottima reputazione di questo brand storico, estendendone l’operatività su nuovi mercati, partendo da quelli tradizionalmente più vicini a Italyscape, quali Stati Uniti, Canada, Gran Bretagna, Messico, Spagna e Francia”.\r

\r

\r

\r

","post_title":"Quality: Italyscape acquisisce la dmc specializzata nell'offerta mice Escapade","post_date":"2023-04-18T11:03:06+00:00","category":["tour_operator"],"category_name":["Tour Operator"],"post_tag":[]},"sort":[1681815786000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"443603","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"[caption id=\"attachment_443605\" align=\"alignleft\" width=\"300\"] Sandro Palumbo e Matteo Ciccalè[/caption]\r

\r

Scalapay sigla una partnership con Welcome Travel Group.\r

\r

Con questo accordo, le agenzie del network possono trarre vantaggio sia offrendo ai propri clienti la formula di dilazione in tre soluzioni senza interessi proposta da Scalapay, sia per accrescere il proprio bacino di utenti facendo leva sugli oltre 2 milioni di italiani già clienti Scalapay. \r

\r

Commenta così Matteo Ciccalè, commercial director travel di Scalapay: «I dati testimoniano una ricerca di assistenza e personalizzazione maggiore dei viaggiatori, sia nel digitale che nel fisico. Le agenzie ci raccontano di opportunità uniche di aumentare il fatturato, sia con prodotto proprio che intermediato. Noi siamo felici di contribuire a questa nuova fase, riducendo le barriere finanziarie alla prenotazione per il consumatore, aumentando al contempo il cash-flow dell’agenzia».\r

\r

Il settore del turismo sta vivendo una forte digitalizzazione; si prevede infatti che nel 2026 il 74% dei ricavi totali arriverà da transazioni online (nel 2021 la percentuale è stata del 55%) e di queste il Buy Now Pay Later avrà una componente importante.\r

\r

Nello specifico Scalapay nel settore dei viaggi è responsabile del 12% circa di tutte le transazioni e la soluzione Bnpl incide fino a +45% anche sull’aumento del valore medio dell’acquisto, mentre 500 euro è l’importo della spesa media dei travel brands, che utilizzano Scalapay come metodo di pagamento.\r

\r

La card, integrandosi facilmente nei sistemi di pagamento dell’agenzia, può essere usato per far pagare ai propri clienti l’acconto, il saldo oppure l’intera pratica in tre comode soluzioni senza interessi e attraverso un processo rapido che permette all’agenzia di ottenere immediatamente l’intero importo. La riscossione delle rate, infatti, rimane a carico di Scalapay, senza che l’agenzia debba preoccuparsi di insoluti.\r

\r

Attraverso Scalapay, le agenzie di viaggio hanno, inoltre, l’opportunità di fidelizzare i clienti soprattutto nella fascia di età sotto i 40 anni oltre al fatto di entrare in contatto con un’ampia e profilata community.\r

\r

«Consideriamo la partnership con Scalapay un passo decisivo verso la creazione di soluzioni che aumentino l'efficienza, la flessibilità e la riconoscibilità delle agenzie di viaggio affiliate – aggiunge Sandro Palumbo, responsabile commerciale business travel Welcome Travel Group –. L'adozione di soluzioni ‘Buy Now, Pay Later’ di livello, garantisce alle Agenzie la possibilità di articolare una proposta di pagamento sulle reali necessità del Cliente. Di aumentare, quindi, il tasso di conversione dei preventivi e di condurre, ove possibile, attività di upselling. La collaborazione con Scalapay, inoltre, permette alle Agenzie del Network di accrescere la propria visibilità presso una customer base di assoluto rilievo\"» ","post_title":"Welcome Travel Group sigla un accordo di partnership con Scalapay","post_date":"2023-04-13T12:04:47+00:00","category":["mercato_e_tecnologie"],"category_name":["Mercato e tecnologie"],"post_tag":[]},"sort":[1681387487000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"442996","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Un nuovo sito monografico realizzato in collaborazione con Svizzera Turismo, dedicato alla scoperta del Paese alpino, con tanti contenuti informativi sulla destinazione e soprattutto gli itinerari ferroviari per raggiungerla dall’Italia e visitarla al meglio. E' l'ultima novità griffata Albatravel - Whl. “Siamo felici di questa partnership, che ci ha permesso di creare un portale che siamo sicuri aiuterà le agenzie ad approfondire la conoscenza di questa magnifica meta e a individuare un modo alternativo per visitarla comodamente, ovvero gli itinerari in treno - sottolinea il direttore vendite dell'operatore veneziano, Luca Riminucci -. Abbiamo intitolato la nostra campagna monografica Svizzera, un mondo dietro l’angolo, proprio per sottolineare la vicinanza di questa meta, che offre mille scenari e possibilità di svago\". In poche ore da Milano è infatti possibile raggiungere con l'EuroCity diretto le città di Basilea, Berna, Ginevra, Losanna, Lucerna, Lugano e Zurigo. Anche Venezia, Bologna e Genova sono collegate direttamente con la Svizzera.\r

\r

“Invitiamo tutte le agenzie a visitare la monografia, accedendo dal nostro nuovo portale www.albatravel.com, per scoprire tutti gli itinerari più belli e prenotare la biglietteria Eurocity con le nostre tariffe vantaggiose - aggiunge Riminucci -. La partnership con Svizzera Turismo procederà poi con tanti incontri formativi ed eventi\". \"Per il 2023, il turismo sostenibile è al centro del nostro piano di marketing - conclude la key account manager di Svizzera Turismo in Italia, Laura Zancolò -. L’attenzione all’ambiente è diventata infatti un asset importante per la scelta delle vacanze, sia che si scelga una vacanza in montagna, sia che si opti per un weekend in una delle nostre città, caratterizzate dalla presenza di parchi, giardini e di corsi d’acqua e dalla capillarità dei trasporti che favorisce la mobilità green\".","post_title":"Albatravel lancia il nuovo sito monografico dedicato alla Svizzera","post_date":"2023-04-04T10:05:21+00:00","category":["tour_operator"],"category_name":["Tour Operator"],"post_tag":[]},"sort":[1680602721000]}]}}