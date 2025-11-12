La Ue richiama alcune compagnie aeree per pratica di greenwashing Greenwashing nei cieli. Le aziende dovrebbero capire che la battaglia green non è una questione marketing, ma una questione seria. Loro fanno pubblicità su come sono green, pulite, perfette, ma queste comunicazioni servono solo a migliorare l’immagine delle stessa imprese, e quindi a risultare più interessanti da parte dei consumatori. Questa pratica si chiama greenwashing. Ora l’Ue sta facendo una battaglia proprio sul greenwashing. E ora la rivolge verso alcune compagnie aeree. Esattamente 21. Le compagnie aeree interpellate dalla Commissione sono Air Baltic, Air Dolomiti, Air France, Austrian Airlines, Brussels Airlines, Eurowings, EasyJet, Finnair, KLM, Lufthansa, Luxair, Norwegian, Ryanair, Sas, Swiss, TAP, Transavia France, Transavia CV, Volotea, Vueling e Wizz Air. Naturalmente tutte hanno dichiarato la disponibilità a rivedere le proprie asserzioni ambientali, adeguandole alle indicazioni europee per evitare formulazioni che potrebbero essere ritenute fuorvianti. Autorità e impegni Le autorità nazionali per la tutela dei consumatori verificheranno l’attuazione degli impegni assunti dalle compagnie aeree. Se necessario, potranno essere adottate misure di esecuzione. La Commissione europea, insieme alla rete CPC, valuterà anche le pratiche di altre compagnie aeree operanti nel mercato unico, per assicurare condizioni di concorrenza leale e uniformità di applicazione delle norme nel settore dell’aviazione. Gli impegni concordati prevedono che le compagnie aeree: chiariscano che le emissioni di CO₂ di un volo non possono essere neutralizzate o compensate direttamente da contributi individuali; usino il termine “carburanti sostenibili per l’aviazione” solo quando supportato da dati scientifici verificabili; evitino termini vaghi o linguaggio “verde” privo di fondamento tecnico; forniscano informazioni verificabili sugli obiettivi di azzeramento delle emissioni e sui metodi utilizzati; rendano chiari e trasparenti i calcoli relativi alle emissioni di CO₂; presentino prove scientifiche a sostegno delle proprie asserzioni ambientali. Condividi

Array ( [0] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 501442 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Bankitalia e agosto. Lo scorso agosto la bilancia dei pagamenti turistica dell'Italia ha registrato un surplus di 3,2 miliardi di euro, in crescita rispetto allo stesso mese del 2024; le entrate turistiche (7,7 miliardi) sono aumentate del 2,9 per cento, mentre le uscite (4,5 miliardi) sono diminuite del 2,1 per cento. Lo rende noto Bankitalia nell'aggiornamento mensile sul turismo internazionale sottolineando che nella media dei tre mesi terminanti in agosto 2025 la crescita delle entrate rispetto allo stesso periodo del 2024 è stata del 4,9 per cento, mentre le uscite sono aumentate del 2,6 per cento. L'incremento della spesa in Italia dei viaggiatori provenienti dai paesi extra-UE è risultato lievemente superiore a quello registrato dai turisti della UE (rispettivamente, il 5,4 e il 4,6 per cento). La spesa degli italiani all'estero è invece cresciuta solamente nell'area dell'UE (6,1 per cento) a fronte di un calo di quella nei paesi extra-UE (-1,5 per cento). [post_title] => Bankitalia: ad agosto un surplus di 3,2 miliardi di euro (più del 2024) [post_date] => 2025-11-12T14:33:20+00:00 [category] => Array ( [0] => enti_istituzioni_e_territorio ) [category_name] => Array ( [0] => Enti, istituzioni e territorio ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1762958000000 ) ) [1] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 501415 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Squadra che vince, non si cambia. Ma si potenzia. Questo il disegno che ha mosso la duplice inaugurazione tenutasi oggi presso i cantieri di Chantiers de l’Atlantique a Saint Nazaire. Il float out di Msc World Asia si è accompagnato alla coin ceremony di Msc World Atlantic: due momenti fondamentali in quel piano di ampliamento progressivo della flotta. Ma la vera notizia è un nuovo ordine, del valore di 3,5 miliardi di euro, per la realizzazione di due ulteriori unità di classe World, la 7 e la 8, che verranno consegnate da Chantiers de l’Atlantique rispettivamente nel 2030 e nel 2031. Le commesse annunciate oggi portano l’investimento di Msc Crociere a quasi 7 miliardi di euro per le 4 navi ordinate quest’anno, che raggiunge i 10,5 miliardi di euro se si considerano anche le due unità attualmente in costruzione. Sono quindi sei le navi che Msc prenderà in consegna entro il 2032, anno in cui la flotta toccherà le 29 unità. La partnership con Chantiers de l’Atlantique Navi sempre più grandi, all’insegna di quelle economie di scala che spingono i numeri delle compagnie di crociera, ma anche un nuovo modo di intendere la navigazione che riscriverà il futuro: nel corso della cerimonia ufficiale, l’executive chairman della divisione crociere del gruppo Msc, Pierfrancesco Vago, ha ricordato l’importanza del settore crocieristico, in grado di produrre occupazione e contribuire in modo significativo al Pil. «Insieme a Chantiers de l’Atlantique, nostro partner da oltre 20 anni, stiamo costruendo più di nuove navi, stiamo costruendo il futuro del mercato». «Nel giorno della doppia celebrazione di Msc World Asia e Msc World Atlantic, accogliamo con entusiasmo l’annuncio dell’accordo per la realizzazione di due ulteriori unità – aggiunge Laurent Castaing, direttore generale di Chantiers de l’Atlantique -. Msc è il nostro primo partner e con questa notizia rinsaldiamo ulteriormente una collaborazione basata sulla fiducia e sull’innovazione”. [gallery ids="501423,501422,501424,501425,501426,501427"] [post_title] => Msc Crociere, Vago annuncia due nuove unità di classe World [post_date] => 2025-11-12T14:08:15+00:00 [category] => Array ( [0] => tour_operator ) [category_name] => Array ( [0] => Tour Operator ) [post_tag] => Array ( [0] => in-evidenza [1] => topnews ) [post_tag_name] => Array ( [0] => In evidenza [1] => Top News ) ) [sort] => Array ( [0] => 1762956495000 ) ) [2] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 501401 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Riflettori puntati sul prodotto Mauritius nell'incontro riservato da Go World a una ventina di agenti di viaggio a Roma. Un'iniziativa che contribuisce a rafforzare le relazioni con il trade e a valorizzare le partnership strategiche con enti del turismo, compagnie aeree e brand dell’hôtellerie internazionale, per promuovere esperienze di viaggio di qualità e ad alto contenuto emozionale. L'evento realizzato in collaborazione con Mauritius Tourism Promotion Authority, Ita Airways e The Lux Collective è stato innanzitutto un momento di formazione e networking dedicato a una delle destinazioni più amate per il turismo leisure e honeymoon. L'ente di promozione dell'Isola ha illustrato le meraviglie naturali e culturali della meta, Ita Airways i nuovi voli diretti da Roma Fiumicino mentre The Lux Collective ha fatto vivere la propria collezione di resort e le esperienze uniche che caratterizzano i suoi brand. [post_title] => La Ue richiama alcune compagnie aeree per pratica di greenwashing [post_date] => 2025-11-12T12:18:47+00:00 [category] => Array ( [0] => trasporti ) [category_name] => Array ( [0] => Trasporti ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1762949927000 ) ) [4] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 501389 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Novità in casa An Hotels con la new entry del 4 stelle An Park Hotel Milano Settala: struttura d’eccellenza nell’hinterland milanese (che ha scelto di lasciare il gruppo Accor - brand ibis Styles) si distingue per le tante caratteristiche che ne fanno una destinazione ideale sia per la clientela business che leisure. La struttura dispone di 140 tra camere e suite, ampi spazi dedicati al segmento Mice con sale meeting fino a 300 posti attrezzate con tecnologie all'avanguardia, un grande parco con alberi secolari, piscina, area bambini, minigolf, e diversi spazi fitness per il relax degli ospiti Tra i principali plus la posizione strategica per Milano Cortina 2026: situato a breve distanza dalle aree di Santa Giulia col suo PalaItalia, sede di alcune delle competizioni più importanti delle Olimpiadi Invernali, l'hotel è una base ideale per ospitare delegazioni, staff tecnici, media e appassionati durante l'evento. Tra gli atout il vasto parco con piscina, il Ristorante Privé, i tanti spazi per eventi e meeting (sale modulabili per convegni, convention aziendali e eventi privati), l'ampio parcheggio privato custodito e gratuito e il collegamento diretto alle principali direttrici: situato a Settala, a pochi chilometri da Milano, a brevissima distanza dall’aeroporto di Linate e dal Centro congressi di Novegro, è all'incrocio tra A1, A4 e tangenziale Est. «Questa acquisizione rappresenta un traguardo significativo nel nostro percorso di crescita e conferma la validità della nostra visione - spiega una nota del gruppo -: costruire ed ampliare una catena alberghiera italiana forte, capace di competere con i grandi brand internazionali offrendo al contempo un servizio personalizzato e di eccellenza. L'hotel di Settala arricchisce la nostra offerta nell'area milanese e ci permette di servire ancora meglio la clientela corporate e leisure. Nei prossimi mesi sono in programma ulteriori ingressi che rafforzeranno la presenza di AN Hotels in aree turistiche strategiche del territorio italiano». Ad oggi fanno parte della catena 4 strutture: An Park Hotel Milano Settala, An Hotel Milano Melegnano, An Hotel Dépendance Milano Melegnano e il nuovo An Hotel Milano San Donato. In parallelo, il gruppo è impegnato nello sviluppo di quattro nuove strutture a Portofino, Rapallo, Serravalle Scrivia e Piacenza. [post_title] => An Hotels amplia il portfolio con il debutto del 4 stelle Park Hotel Milano Settala [post_date] => 2025-11-12T12:05:49+00:00 [category] => Array ( [0] => alberghi ) [category_name] => Array ( [0] => Alberghi ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1762949149000 ) ) [5] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 501381 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Novità BeOnd dall'aeroporto di Milano Malpensa: da oggi, 12 novembre, la rotta verso le Maldive non effettuerà più uno scalo tecnico a Dubai, ma opererà via Red Sea International Airport, in Arabia Saudita. La compagnia aerea premium - che ha aperto i suoi primi collegamenti tra Milano e Malé nel luglio del 2024 - ha infatti ottenuto i diritti di traffico sulla nuova tratta verso l'avveniristico aeroporto saudita, inaugurato a fine 2023 con i primi voli domestici, per poi accogliere anche quelli internazionali nel 2024. Il volo viene operato con un Airbus A321 configurato per accogliere 68 passeggeri, due volte alla settimana (mercoledì e sabato). Nelle scorse settimane BeOnd ha ripreso i collegamenti da Monaco di Baviera a Malé introducendo anche Dubai, nell'ambito dell'espansione del network invernale. «Mentre continuiamo a crescere ed espanderci, la passione della Germania per i viaggi leisure premium rende Monaco una tappa naturale del nostro percorso - ha sottolineato Tero Taskila, presidente e ceo di beOnd -. Con la domanda di viaggi curati e interamente in business class in continua crescita, il ritorno di Monaco di Baviera in vista della stagione invernale arriva in un momento in cui stiamo assistendo a un forte aumento delle prenotazioni e a un rinnovato interesse per le destinazioni con clima mite. Dubai e Malé ci consentiranno di soddisfare tale domanda e di ricollegarci con un importante gateway europeo per i viaggiatori invernali». [post_title] => BeOnd: la Milano-Malé da oggi farà tappa al Red Sea International Airport [post_date] => 2025-11-12T11:17:12+00:00 [category] => Array ( [0] => trasporti ) [category_name] => Array ( [0] => Trasporti ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1762946232000 ) ) [6] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 501329 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Tirana oggi non è più una meta “alternativa”. È la porta d’ingresso di un Paese che si è messo in moto, con voli frequenti dall’Italia e una scena urbana che sorprende chi atterra per la prima volta. Caffè pieni a Blloku, ristoranti nuovi che spuntano a ogni stagione, musei e spazi culturali recuperati. E poi, fuori città, strade che in poche ore portano al mare ionico o verso l’interno, tra Berat e Gjirokastër. In mezzo a tutto questo, il noleggio auto a Tirana è diventato l’opzione più pratica. Non solo perché dà libertà di muoversi. Perché qui gli itinerari cambiano in fretta appena ci si rende conto di quante cose si possono fare in pochi giorni. Per chi arriva dall’Italia la formula è semplice. Si atterra, si ritira l’auto in aeroporto, si dorme una notte in centro per ambientarsi e la mattina dopo si parte. In due ore si raggiunge Berat. In tre si è nel sud. Se piove verso il mare, si virano le Alpi albanesi. Se il meteo migliora, giù verso la Riviera. Con i mezzi pubblici si può fare, certo, ma si perde ritmo. E spesso si rinuncia a tappe che, in auto, diventano naturali: un pranzo a Krujë salendo dal vecchio bazar, una sosta a Divjakë tra i fenicotteri, una deviazione a Dhërmi al tramonto. Negli ultimi anni è successo anche altro. Molti italiani non vengono solo in vacanza. Aprono caffè, pizzerie, studi creativi, piccole imprese di servizi. Una quota di pensionati ha iniziato a guardare all’Albania come luogo dove stare più a lungo, per il costo della vita più leggero e la vicinanza all’Italia. Questo si nota anche a Tirana, nei negozi con etichette bilingue, nelle conversazioni al mercato, nelle squadre miste in cantiere. È un flusso che rende la città più familiare per un pubblico italiano, e forse spiega perché il noleggio auto a Tirana non è soltanto il classico servizio da aeroporto, ma un tassello che incastra vita quotidiana e piccoli viaggi. Dentro questo contesto si è fatta strada una realtà nata proprio qui, con una proposta diversa da quella delle grandi catene. Rent From Locals non è una compagnia tradizionale: è un marketplace che oggi aggrega oltre 5.000 auto messe a disposizione da più di 1000 fornitori locali verificati in tutta l’Albania. Le schede mostrano prezzo, deposito, franchigia e coperture prima del pagamento, senza sorprese al banco. In bassa stagione le categorie economiche partono da circa 7 € al giorno, e la consegna può avvenire in aeroporto (TIA) o in città con orari flessibili, utile per arrivi serali o partenze anticipate. Molti operatori accettano saldo in contanti all’arrivo dopo un piccolo acconto online, e diverse offerte non richiedono carta di credito per la prenotazione. Sul fronte assicurazioni ci sono pacchetti locali SIGAL con opzioni Kasko che arrivano fino al 100% di copertura, così è più semplice scegliere la protezione adatta al tipo di viaggio. Dettagli che fanno la differenza. Un esempio tipico. Arrivo serale a Tirana, hotel in centro, ritiro dell’auto il mattino dopo per evitare una notte di parcheggio pagato senza usarla. Oppure il contrario. Atterri alle 9, in quaranta minuti sei già in tangenziale, pranzi a Rrogozhinë e nel pomeriggio raggiungi il tuo alloggio sulla costa. Con un marketplace locale è più facile trovare la soluzione che si incastra con il tuo piano voli, senza dover piegare il viaggio agli orari standardizzati. Sul fronte prezzi, l’effetto è quello che ci si aspetta quando aumenta la concorrenza. In bassa e media stagione si trovano tariffe interessanti. In alta stagione conviene muoversi per tempo e bloccare le categorie più richieste. Anche qui la logica è pratica. Non serve per forza l’auto più grande. Per Tirana, Berat e gli spostamenti principali va benissimo una compatta. Se si hanno in programma colline e tratti più lunghi, un crossover dà un po’ di comfort in più. Le strade sono in miglioramento costante, ma l’andatura reale è spesso più calma di quanto dica la distanza sulla mappa, quindi lasciatevi margine. Il capitolo assicurazioni merita due righe chiare. Scegliete una copertura che vi faccia guidare tranquilli. Kasko con assistenza stradale, franchigia comprensibile, condizioni scritte in modo leggibile. La forza di una piattaforma che confronta offerte sta proprio qui. Si capisce subito cosa è incluso e cosa no, quali depositi vengono richiesti, quando scatta un eventuale blocco sulla carta, come funziona la riconsegna anticipata se cambiano i piani. Un’altra cosa che convince è la vicinanza alla scena locale. I fornitori del marketplace non sono entità lontane. Sanno esattamente come si muove il traffico nelle ore di punta, quali sono i parcheggi urbani più sensati, dove fermarsi se si esce da Tirana con il pieno a prezzo corretto. Sono piccoli suggerimenti che accorciano i tempi morti. Vale anche per gli itinerari. Se chiedi dove dormire per spezzare la tratta verso il sud, spesso ti indirizzano su borghi dove non avresti pensato di fermarti. Per un lettore di un sito di viaggi italiano, e per chi lavora nel settore, ci sono alcuni take-away pratici. Primo. Prenotate prima nei periodi caldi. Luglio e agosto bruciano disponibilità su classi di auto specifiche, soprattutto per gruppi e famiglie. Bloccare l’auto in primavera evita rincorse delle ultime settimane. Secondo. Leggete bene i termini. Non tanto perché siano complicati, ma perché qui sono messi nero su bianco in modo chiaro. Capire la franchigia e il deposito prima di atterrare cambia l’umore al banco. E se tutto è già chiaro, il ritiro diventa una formalità. Terzo. Pensate Tirana come base vera. Non solo passaggio. Una notte prima dell’itinerario e una alla fine vi regalano tempo e leggerezza. L’auto si usa dove serve. Per la città potete anche affidarvi ai taxi o muovervi a piedi nei quartieri centrali, molto più piacevoli negli ultimi anni. Quarto. Non sottovalutate la spalla di stagione. Maggio e giugno, settembre e inizio ottobre sono mesi ideali. Il meteo regge, la luce è bellissima, le strade sono più libere e la disponibilità di vetture migliore. Se potete scegliere, è il momento giusto per testare l’Albania per la prima volta. Quinto. Mappe offline e piccole abitudini da road trip. Scaricate gli itinerari sul telefono, segnatevi due o tre distributori affidabili lungo la rotta, fate scorta d’acqua in macchina. Niente di complesso. Solo accortezze che fanno filare il viaggio. Dentro tutto questo, la startup albanese ha portato un cambio culturale. Ha unito lo spirito pratico del luogo a un’interfaccia pensata per chi vuole decidere in pochi minuti. Ha dato visibilità a tanti operatori locali, spesso con belle storie alle spalle. Ha reso più semplice per chi arriva dall’Italia capire come stanno le cose senza dover telefonare in tre posti diversi. E ha fatto della trasparenza la parola chiave, quella che poi convince a tornare. Se state progettando un pezzo su Tirana, inserire il noleggio auto non come nota a margine ma come parte del racconto aiuta il lettore a visualizzare il viaggio. È lo strumento che rende possibili deviazioni, pranzi fuori rotta, mezze giornate al mare quando il cielo si apre. È la differenza tra spuntare una lista e costruire un percorso che assomiglia di più a come viaggiamo davvero. Informazione P.R. [post_title] => Noleggio auto a Tirana: come si viaggia davvero e perché una startup albanese sta cambiando le regole [post_date] => 2025-11-12T11:00:24+00:00 [category] => Array ( [0] => mercato_e_tecnologie ) [category_name] => Array ( [0] => Mercato e tecnologie ) [post_tag] => Array ( [0] => autonoleggio-aeroporto-tirana [1] => autonoleggio-tirana [2] => compagnie-locali-noleggio-auto [3] => consigli-viaggio-albania [4] => itinerari-in-albania [5] => noleggio-auto-albania [6] => noleggio-auto-economico-tirana [7] => noleggio-auto-low-cost-albania [8] => noleggio-auto-tirana [9] => rent-car-tirana [10] => rent-from-locals [11] => road-trip-albania [12] => scopri-tirana [13] => startup-albanese [14] => tirana-turismo [15] => turismo-albania-2025 [16] => vacanze-in-albania [17] => viaggiare-in-albania [18] => viaggio-in-albania ) [post_tag_name] => Array ( [0] => autonoleggio aeroporto Tirana [1] => autonoleggio Tirana [2] => compagnie locali noleggio auto [3] => consigli viaggio Albania [4] => itinerari in Albania [5] => noleggio auto Albania [6] => noleggio auto economico Tirana [7] => noleggio auto low cost Albania [8] => noleggio auto Tirana [9] => rent car Tirana [10] => Rent From Locals [11] => road trip Albania [12] => scopri Tirana [13] => startup albanese [14] => Tirana turismo [15] => turismo Albania 2025 [16] => vacanze in Albania [17] => viaggiare in Albania [18] => viaggio in Albania ) ) [sort] => Array ( [0] => 1762945224000 ) ) [7] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 501371 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Torna con un programma rinnovato, dal prossimo 30 novembre e fino al 7 dicembre, la Gran Canaria Bike Week, storica manifestazione cicloturistica dell’isola. L’iniziativa che promuove il turismo attivo coniuga sport, scoperta del territorio e ospitalità, valorizzando in maniera integrata i paesaggi naturali, culturali ed enogastronomici dell’isola. Organizzata dal Comune di San Bartolomé de Tirajana e da DG Eventos, con il sostegno del Cabildo di Gran Canaria, dell’Assessorato al Turismo delle Isole Canarie, Promotur - Isole Canarie Latitudine da Vivere e di diversi comuni dell’isola, la manifestazione prevede sette tappe che attraversano l’intera geografia insulare: dalle aree rurali del sud-est, ai rilievi montuosi del centro, fino alla vegetazione rigogliosa del nord. Un format che conferma il potenziale di Gran Canaria come destinazione ideale per il cicloturismo 12 mesi l’anno. La settimana si aprirà con la TotalEnergies Gran Fondo Pico de las Nieves, con partenza da Arucas e due modalità di partecipazione: Gran Fondo e Artenara. La prova regina prevede la celebre ascesa al Pico de las Nieves (125 km e 3.324 m di dislivello positivo) con tre tratti cronometrati. Dunas Hotels & Resorts si conferma hotel ufficiale dell’evento, presso l’Hotel Suites & Villas by Dunas, sede della cerimonia di premiazione del 7 dicembre. I partecipanti che prenotano nell'hotel ufficiale potranno beneficiare dell’iscrizione gratuita ai pacchetti Pack Settimanale o Pack Weekend. Le iscrizioni sono aperte sul sito ufficiale: www.grancanariabikeweek.es [post_title] => Al via il 30 novembre la Gran Canaria Bike Week 2025 che coniuga sport e turismo [post_date] => 2025-11-12T10:51:20+00:00 [category] => Array ( [0] => estero ) [category_name] => Array ( [0] => Estero ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1762944680000 ) ) [8] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 501367 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Dopo la sua partecipazione al World Travel Market di Londra, Quito Turismo, dopo Amsterdam ha portato a Milano e Roma il suo tour europeo di promozione turistica “Siéntete el Centro del Mundo – Europa 2025" per poi proseguire verso Parigi e Madrid. L’obiettivo: rafforzare la presenza della capitale ecuadoregna nei principali mercati turistici europei, puntando su esperienze culturali, gastronomiche e sostenibili. Il roadshow ha registrato il tutto esaurito di agenzie di viaggio e operatori interessati a conoscere l’offerta della destinazione. «La nostra missione è promuovere Quito come capitale dell’esperienza autentica in Ecuador», spiega Julio Fuentes, rappresentante marketing e promozione di Quito Turismo. «Siamo qui per far conoscere non solo la città, ma anche le esperienze che la circondano: dalle Ande alla foresta amazzonica, dalla “foresta nebulosa” alle Galápagos». Il profilo del viaggiatore italiano Nel 2024 oltre 9.000 turisti italiani hanno visitato la capitale, e 19.000 l’Ecuador nel suo complesso. L’Italia rappresenta oggi il sesto mercato europeo per Quito, un bacino in crescita nonostante l’assenza di collegamenti diretti: i flussi arrivano soprattutto via Madrid o Amsterdam grazie ai voli di Iberia, Air Europa, Klm e Avianca (via Bogotá). Il soggiorno medio dei viaggiatori italiani varia tra le due e le tre settimane, con combinazioni che includono Quito, le Galápagos e itinerari nella foresta amazzonica o lungo l’Avenida de los Volcanes. «L’Italia ha grande potenziale di crescita. Stiamo riprendendo la promozione dopo alcuni anni di pausa, con nuove iniziative, collaborazioni e attività media per aumentare la presenza di Quito sul mercato italiano». I dati del 2025 sono in linea con i trend precedenti ma l’obiettivo è far crescere le presenze italiane: fino a settembre, ha spiegato Fuentes, sono state circa 8.000 solo a Quito. «Per il 2025 pensiamo di chiudere intorno a 9.500, e per il 2026 puntiamo a 11.000 o 12.000 visitatori. È un obiettivo ambizioso, ma siamo ottimisti». Esperienze tra cultura e biodiversità Quito offre un mix unico di patrimonio storico e natura e molti primati. Tra i patrimoni Unesco, le Galapagos sono state il primo sito Unesco al mondo, come il centro storico di Quito, considerato anche il meglio conservato dell’America Latina. La cittadina concentra oltre 500 anni di storia, e può vantare il monumento iconico della “Mitad del Mundo” a latiturine "000" che segna il passaggio dell’Equatore. La destinazione promette di offrire ai viaggiatori più curiosi molte esperienze diverse: dal soft trekking a cultura e svago, ma anche enogastronomia, con degustazioni di cacao, caffè e agave, il distillato locale simile alla tequila a feste tradizionali. Tra i gioielli ancora poco conosciuti, c’è la foresta pluviale: una delle cinque aree più biodiversificate al mondo, raggiungibile in meno di due ore dalla capitale e habitat di oltre 540 specie di uccelli e dell’orso andino, quello che ha ispirato il celebre “Paddington Bear”. Ospitalità e sostenibilità L’offerta ricettiva combina boutique hotel ospitati in antiche dimore coloniali e nuove strutture contemporanee come il Go Quito Hotel, recentemente inaugurato. In crescita anche le esperienze di turismo comunitario nelle aree rurali e nella foresta, con pernottamenti presso famiglie locali. «Molti dei nostri visitatori cercano esperienze immersive e sostenibili, che permettano di entrare in contatto con la comunità e con la natura. È un segmento in forte espansione, soprattutto tra i viaggiatori europei dai 25 ai 35 anni, ma anche tra gli over 50 che cercano comfort e autenticità», osserva Fuentes. Eventi e stagionalità Quito, grazie al suo clima equatoriale, è visitabile tutto l’anno. Tra gli appuntamenti più significativi, la Settimana Santa, che unisce processioni religiose e tradizioni ancestrali, e le Fiestas de Quito, da fine novembre a inizio dicembre, che celebrano la fondazione della città con concerti e attività culturali. «Per noi questo roadshow rappresenta l’inizio di una nuova fase di promozione nel mercato italiano ed europeo – conclude Fuentes –. L’interesse riscontrato ci conferma che Quito può diventare una delle capitali sudamericane di riferimento per un turismo sostenibile e d’esperienza». [post_title] => Quito rilancia la promozione turistica in Europa. Italia mercato dal grande potenziale [post_date] => 2025-11-12T10:45:33+00:00 [category] => Array ( [0] => estero ) [category_name] => Array ( [0] => Estero ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1762944333000 ) ) ) { "size": 9, "query": { "filtered": { "query": { "fuzzy_like_this": { "like_text" : "la ue compagnie aeree greenwashing" } }, "filter": { "range": { "post_date": { "gte": "now-2y", "lte": "now", "time_zone": "+1:00" } } } } }, "sort": { "post_date": { "order": "desc" } } }{"took":36,"timed_out":false,"_shards":{"total":5,"successful":5,"failed":0},"hits":{"total":4937,"max_score":null,"hits":[{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"501442","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Bankitalia e agosto. Lo scorso agosto la bilancia dei pagamenti turistica dell'Italia ha registrato un surplus di 3,2 miliardi di euro, in crescita rispetto allo stesso mese del 2024; le entrate turistiche (7,7 miliardi) sono aumentate del 2,9 per cento, mentre le uscite (4,5 miliardi) sono diminuite del 2,1 per cento.\r

\r

Lo rende noto Bankitalia nell'aggiornamento mensile sul turismo internazionale sottolineando che nella media dei tre mesi terminanti in agosto 2025 la crescita delle entrate rispetto allo stesso periodo del 2024 è stata del 4,9 per cento, mentre le uscite sono aumentate del 2,6 per cento.\r

\r

L'incremento della spesa in Italia dei viaggiatori provenienti dai paesi extra-UE è risultato lievemente superiore a quello registrato dai turisti della UE (rispettivamente, il 5,4 e il 4,6 per cento). La spesa degli italiani all'estero è invece cresciuta solamente nell'area dell'UE (6,1 per cento) a fronte di un calo di quella nei paesi extra-UE (-1,5 per cento).","post_title":"Bankitalia: ad agosto un surplus di 3,2 miliardi di euro (più del 2024)","post_date":"2025-11-12T14:33:20+00:00","category":["enti_istituzioni_e_territorio"],"category_name":["Enti, istituzioni e territorio"],"post_tag":[]},"sort":[1762958000000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"501415","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Squadra che vince, non si cambia. Ma si potenzia. Questo il disegno che ha mosso la duplice inaugurazione tenutasi oggi presso i cantieri di Chantiers de l’Atlantique a Saint Nazaire.\r

\r

Il float out di Msc World Asia si è accompagnato alla coin ceremony di Msc World Atlantic: due momenti fondamentali in quel piano di ampliamento progressivo della flotta.\r

\r

Ma la vera notizia è un nuovo ordine, del valore di 3,5 miliardi di euro, per la realizzazione di due ulteriori unità di classe World, la 7 e la 8, che verranno consegnate da Chantiers de l’Atlantique rispettivamente nel 2030 e nel 2031.\r

\r

Le commesse annunciate oggi portano l’investimento di Msc Crociere a quasi 7 miliardi di euro per le 4 navi ordinate quest’anno, che raggiunge i 10,5 miliardi di euro se si considerano anche le due unità attualmente in costruzione. Sono quindi sei le navi che Msc prenderà in consegna entro il 2032, anno in cui la flotta toccherà le 29 unità.\r

\r

La partnership con Chantiers de l’Atlantique\r

Navi sempre più grandi, all’insegna di quelle economie di scala che spingono i numeri delle compagnie di crociera, ma anche un nuovo modo di intendere la navigazione che riscriverà il futuro: nel corso della cerimonia ufficiale, l’executive chairman della divisione crociere del gruppo Msc, Pierfrancesco Vago, ha ricordato l’importanza del settore crocieristico, in grado di produrre occupazione e contribuire in modo significativo al Pil. «Insieme a Chantiers de l’Atlantique, nostro partner da oltre 20 anni, stiamo costruendo più di nuove navi, stiamo costruendo il futuro del mercato».\r

\r

«Nel giorno della doppia celebrazione di Msc World Asia e Msc World Atlantic, accogliamo con entusiasmo l’annuncio dell’accordo per la realizzazione di due ulteriori unità – aggiunge Laurent Castaing, direttore generale di Chantiers de l’Atlantique -. Msc è il nostro primo partner e con questa notizia rinsaldiamo ulteriormente una collaborazione basata sulla fiducia e sull’innovazione”.\r

\r

\r

[gallery ids=\"501423,501422,501424,501425,501426,501427\"]\r

\r

","post_title":"Msc Crociere, Vago annuncia due nuove unità di classe World","post_date":"2025-11-12T14:08:15+00:00","category":["tour_operator"],"category_name":["Tour Operator"],"post_tag":["in-evidenza","topnews"],"post_tag_name":["In evidenza","Top News"]},"sort":[1762956495000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"501401","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Riflettori puntati sul prodotto Mauritius nell'incontro riservato da Go World a una ventina di agenti di viaggio a Roma. Un'iniziativa che contribuisce a rafforzare le relazioni con il trade e a valorizzare le partnership strategiche con enti del turismo, compagnie aeree e brand dell’hôtellerie internazionale, per promuovere esperienze di viaggio di qualità e ad alto contenuto emozionale.\r

\r

L'evento realizzato in collaborazione con Mauritius Tourism Promotion Authority, Ita Airways e The Lux Collective è stato innanzitutto un momento di formazione e networking dedicato a una delle destinazioni più amate per il turismo leisure e honeymoon.\r

\r

L'ente di promozione dell'Isola ha illustrato le meraviglie naturali e culturali della meta, Ita Airways i nuovi voli diretti da Roma Fiumicino mentre The Lux Collective ha fatto vivere la propria collezione di resort e le esperienze uniche che caratterizzano i suoi brand.\r

\r

Go World, infine, ha presentato la propria programmazione voli inclusi Ita Airways con soggiorno nei Lux Resorts & Hotels, Salt and Tamassa.\r

\r

«Insieme ai nostri partner vogliamo offrire agli agenti di viaggio strumenti concreti e ispirazione per proporre Mauritius non solo come meta da sogno, ma come destinazione completa, autentica e sempre più accessibile» ha sottolineato Chiara Veroli, product manager Go Africa. \r

\r

\r

\r

L’evento di Roma conferma l’impegno di Go World nel ","post_title":"Go World incontra il trade: primo piano sul prodotto Mauritius","post_date":"2025-11-12T12:32:42+00:00","category":["tour_operator"],"category_name":["Tour Operator"],"post_tag":[]},"sort":[1762950762000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"501398","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Greenwashing nei cieli. Le aziende dovrebbero capire che la battaglia green non è una questione marketing, ma una questione seria. Loro fanno pubblicità su come sono green, pulite, perfette, ma queste comunicazioni servono solo a migliorare l'immagine delle stessa imprese, e quindi a risultare più interessanti da parte dei consumatori. Questa pratica si chiama greenwashing. Ora l'Ue sta facendo una battaglia proprio sul greenwashing. E ora la rivolge verso alcune compagnie aeree. Esattamente 21.\r

\r

Le compagnie aeree interpellate dalla Commissione sono Air Baltic, Air Dolomiti, Air France, Austrian Airlines, Brussels Airlines, Eurowings, EasyJet, Finnair, KLM, Lufthansa, Luxair, Norwegian, Ryanair, Sas, Swiss, TAP, Transavia France, Transavia CV, Volotea, Vueling e Wizz Air.\r

\r

Naturalmente tutte hanno dichiarato la disponibilità a rivedere le proprie asserzioni ambientali, adeguandole alle indicazioni europee per evitare formulazioni che potrebbero essere ritenute fuorvianti.\r

Autorità e impegni\r

Le autorità nazionali per la tutela dei consumatori verificheranno l’attuazione degli impegni assunti dalle compagnie aeree. Se necessario, potranno essere adottate misure di esecuzione. La Commissione europea, insieme alla rete CPC, valuterà anche le pratiche di altre compagnie aeree operanti nel mercato unico, per assicurare condizioni di concorrenza leale e uniformità di applicazione delle norme nel settore dell’aviazione.\r

\r

Gli impegni concordati prevedono che le compagnie aeree: chiariscano che le emissioni di CO₂ di un volo non possono essere neutralizzate o compensate direttamente da contributi individuali; usino il termine “carburanti sostenibili per l’aviazione” solo quando supportato da dati scientifici verificabili; evitino termini vaghi o linguaggio “verde” privo di fondamento tecnico; forniscano informazioni verificabili sugli obiettivi di azzeramento delle emissioni e sui metodi utilizzati; rendano chiari e trasparenti i calcoli relativi alle emissioni di CO₂; presentino prove scientifiche a sostegno delle proprie asserzioni ambientali.","post_title":"La Ue richiama alcune compagnie aeree per pratica di greenwashing","post_date":"2025-11-12T12:18:47+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1762949927000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"501389","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Novità in casa An Hotels con la new entry del 4 stelle An Park Hotel Milano Settala: struttura d’eccellenza nell’hinterland milanese (che ha scelto di lasciare il gruppo Accor - brand ibis Styles) si distingue per le tante caratteristiche che ne fanno una destinazione ideale sia per la clientela business che leisure.\r

\r

La struttura dispone di 140 tra camere e suite, ampi spazi dedicati al segmento Mice con sale meeting fino a 300 posti attrezzate con tecnologie all'avanguardia, un grande parco con alberi secolari, piscina, area bambini, minigolf, e diversi spazi fitness per il relax degli ospiti\r

\r

Tra i principali plus la posizione strategica per Milano Cortina 2026: situato a breve distanza dalle aree di Santa Giulia col suo PalaItalia, sede di alcune delle competizioni più importanti delle Olimpiadi Invernali, l'hotel è una base ideale per ospitare delegazioni, staff tecnici, media e appassionati durante l'evento.\r

\r

Tra gli atout il vasto parco con piscina, il Ristorante Privé, i tanti spazi per eventi e meeting (sale modulabili per convegni, convention aziendali e eventi privati), l'ampio parcheggio privato custodito e gratuito e il collegamento diretto alle principali direttrici: situato a Settala, a pochi chilometri da Milano, a brevissima distanza dall’aeroporto di Linate e dal Centro congressi di Novegro, è all'incrocio tra A1, A4 e tangenziale Est.\r

\r

«Questa acquisizione rappresenta un traguardo significativo nel nostro percorso di crescita e conferma la validità della nostra visione - spiega una nota del gruppo -: costruire ed ampliare una catena alberghiera italiana forte, capace di competere con i grandi brand internazionali offrendo al contempo un servizio personalizzato e di eccellenza. L'hotel di Settala arricchisce la nostra offerta nell'area milanese e ci permette di servire ancora meglio la clientela corporate e leisure. Nei prossimi mesi sono in programma ulteriori ingressi che rafforzeranno la presenza di AN Hotels in aree turistiche strategiche del territorio italiano».\r

\r

Ad oggi fanno parte della catena 4 strutture: An Park Hotel Milano Settala, An Hotel Milano Melegnano, An Hotel Dépendance Milano Melegnano e il nuovo An Hotel Milano San Donato.\r

\r

In parallelo, il gruppo è impegnato nello sviluppo di quattro nuove strutture a Portofino, Rapallo, Serravalle Scrivia e Piacenza.","post_title":"An Hotels amplia il portfolio con il debutto del 4 stelle Park Hotel Milano Settala","post_date":"2025-11-12T12:05:49+00:00","category":["alberghi"],"category_name":["Alberghi"],"post_tag":[]},"sort":[1762949149000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"501381","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Novità BeOnd dall'aeroporto di Milano Malpensa: da oggi, 12 novembre, la rotta verso le Maldive non effettuerà più uno scalo tecnico a Dubai, ma opererà via Red Sea International Airport, in Arabia Saudita.\r

\r

La compagnia aerea premium - che ha aperto i suoi primi collegamenti tra Milano e Malé nel luglio del 2024 - ha infatti ottenuto i diritti di traffico sulla nuova tratta verso l'avveniristico aeroporto saudita, inaugurato a fine 2023 con i primi voli domestici, per poi accogliere anche quelli internazionali nel 2024.\r

\r

Il volo viene operato con un Airbus A321 configurato per accogliere 68 passeggeri, due volte alla settimana (mercoledì e sabato).\r

\r

Nelle scorse settimane BeOnd ha ripreso i collegamenti da Monaco di Baviera a Malé introducendo anche Dubai, nell'ambito dell'espansione del network invernale.\r

\r

«Mentre continuiamo a crescere ed espanderci, la passione della Germania per i viaggi leisure premium rende Monaco una tappa naturale del nostro percorso - ha sottolineato Tero Taskila, presidente e ceo di beOnd -. Con la domanda di viaggi curati e interamente in business class in continua crescita, il ritorno di Monaco di Baviera in vista della stagione invernale arriva in un momento in cui stiamo assistendo a un forte aumento delle prenotazioni e a un rinnovato interesse per le destinazioni con clima mite. Dubai e Malé ci consentiranno di soddisfare tale domanda e di ricollegarci con un importante gateway europeo per i viaggiatori invernali».\r

\r

","post_title":"BeOnd: la Milano-Malé da oggi farà tappa al Red Sea International Airport","post_date":"2025-11-12T11:17:12+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1762946232000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"501329","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"\r

\r

Tirana oggi non è più una meta “alternativa”. È la porta d’ingresso di un Paese che si è messo in moto, con voli frequenti dall’Italia e una scena urbana che sorprende chi atterra per la prima volta. Caffè pieni a Blloku, ristoranti nuovi che spuntano a ogni stagione, musei e spazi culturali recuperati. E poi, fuori città, strade che in poche ore portano al mare ionico o verso l’interno, tra Berat e Gjirokastër. In mezzo a tutto questo, il noleggio auto a Tirana è diventato l’opzione più pratica. Non solo perché dà libertà di muoversi. Perché qui gli itinerari cambiano in fretta appena ci si rende conto di quante cose si possono fare in pochi giorni.\r

\r

Per chi arriva dall’Italia la formula è semplice. Si atterra, si ritira l’auto in aeroporto, si dorme una notte in centro per ambientarsi e la mattina dopo si parte. In due ore si raggiunge Berat. In tre si è nel sud. Se piove verso il mare, si virano le Alpi albanesi. Se il meteo migliora, giù verso la Riviera. Con i mezzi pubblici si può fare, certo, ma si perde ritmo. E spesso si rinuncia a tappe che, in auto, diventano naturali: un pranzo a Krujë salendo dal vecchio bazar, una sosta a Divjakë tra i fenicotteri, una deviazione a Dhërmi al tramonto.\r

\r

Negli ultimi anni è successo anche altro. Molti italiani non vengono solo in vacanza. Aprono caffè, pizzerie, studi creativi, piccole imprese di servizi. Una quota di pensionati ha iniziato a guardare all’Albania come luogo dove stare più a lungo, per il costo della vita più leggero e la vicinanza all’Italia. Questo si nota anche a Tirana, nei negozi con etichette bilingue, nelle conversazioni al mercato, nelle squadre miste in cantiere. È un flusso che rende la città più familiare per un pubblico italiano, e forse spiega perché il noleggio auto a Tirana non è soltanto il classico servizio da aeroporto, ma un tassello che incastra vita quotidiana e piccoli viaggi.\r

\r

Dentro questo contesto si è fatta strada una realtà nata proprio qui, con una proposta diversa da quella delle grandi catene. Rent From Locals non è una compagnia tradizionale: è un marketplace che oggi aggrega oltre 5.000 auto messe a disposizione da più di 1000 fornitori locali verificati in tutta l’Albania. Le schede mostrano prezzo, deposito, franchigia e coperture prima del pagamento, senza sorprese al banco. In bassa stagione le categorie economiche partono da circa 7 € al giorno, e la consegna può avvenire in aeroporto (TIA) o in città con orari flessibili, utile per arrivi serali o partenze anticipate. Molti operatori accettano saldo in contanti all’arrivo dopo un piccolo acconto online, e diverse offerte non richiedono carta di credito per la prenotazione. Sul fronte assicurazioni ci sono pacchetti locali SIGAL con opzioni Kasko che arrivano fino al 100% di copertura, così è più semplice scegliere la protezione adatta al tipo di viaggio.\r

\r

Dettagli che fanno la differenza. Un esempio tipico. Arrivo serale a Tirana, hotel in centro, ritiro dell’auto il mattino dopo per evitare una notte di parcheggio pagato senza usarla. Oppure il contrario. Atterri alle 9, in quaranta minuti sei già in tangenziale, pranzi a Rrogozhinë e nel pomeriggio raggiungi il tuo alloggio sulla costa. Con un marketplace locale è più facile trovare la soluzione che si incastra con il tuo piano voli, senza dover piegare il viaggio agli orari standardizzati.\r

\r

Sul fronte prezzi, l’effetto è quello che ci si aspetta quando aumenta la concorrenza. In bassa e media stagione si trovano tariffe interessanti. In alta stagione conviene muoversi per tempo e bloccare le categorie più richieste. Anche qui la logica è pratica. Non serve per forza l’auto più grande. Per Tirana, Berat e gli spostamenti principali va benissimo una compatta. Se si hanno in programma colline e tratti più lunghi, un crossover dà un po’ di comfort in più. Le strade sono in miglioramento costante, ma l’andatura reale è spesso più calma di quanto dica la distanza sulla mappa, quindi lasciatevi margine.\r

\r

Il capitolo assicurazioni merita due righe chiare. Scegliete una copertura che vi faccia guidare tranquilli. Kasko con assistenza stradale, franchigia comprensibile, condizioni scritte in modo leggibile. La forza di una piattaforma che confronta offerte sta proprio qui. Si capisce subito cosa è incluso e cosa no, quali depositi vengono richiesti, quando scatta un eventuale blocco sulla carta, come funziona la riconsegna anticipata se cambiano i piani.\r

\r

Un’altra cosa che convince è la vicinanza alla scena locale. I fornitori del marketplace non sono entità lontane. Sanno esattamente come si muove il traffico nelle ore di punta, quali sono i parcheggi urbani più sensati, dove fermarsi se si esce da Tirana con il pieno a prezzo corretto. Sono piccoli suggerimenti che accorciano i tempi morti. Vale anche per gli itinerari. Se chiedi dove dormire per spezzare la tratta verso il sud, spesso ti indirizzano su borghi dove non avresti pensato di fermarti.\r

\r

Per un lettore di un sito di viaggi italiano, e per chi lavora nel settore, ci sono alcuni take-away pratici.\r

\r

Primo. Prenotate prima nei periodi caldi. Luglio e agosto bruciano disponibilità su classi di auto specifiche, soprattutto per gruppi e famiglie. Bloccare l’auto in primavera evita rincorse delle ultime settimane.\r

\r

Secondo. Leggete bene i termini. Non tanto perché siano complicati, ma perché qui sono messi nero su bianco in modo chiaro. Capire la franchigia e il deposito prima di atterrare cambia l’umore al banco. E se tutto è già chiaro, il ritiro diventa una formalità.\r

\r

Terzo. Pensate Tirana come base vera. Non solo passaggio. Una notte prima dell’itinerario e una alla fine vi regalano tempo e leggerezza. L’auto si usa dove serve. Per la città potete anche affidarvi ai taxi o muovervi a piedi nei quartieri centrali, molto più piacevoli negli ultimi anni.\r

\r

Quarto. Non sottovalutate la spalla di stagione. Maggio e giugno, settembre e inizio ottobre sono mesi ideali. Il meteo regge, la luce è bellissima, le strade sono più libere e la disponibilità di vetture migliore. Se potete scegliere, è il momento giusto per testare l’Albania per la prima volta.\r

\r

Quinto. Mappe offline e piccole abitudini da road trip. Scaricate gli itinerari sul telefono, segnatevi due o tre distributori affidabili lungo la rotta, fate scorta d’acqua in macchina. Niente di complesso. Solo accortezze che fanno filare il viaggio.\r

\r

Dentro tutto questo, la startup albanese ha portato un cambio culturale. Ha unito lo spirito pratico del luogo a un’interfaccia pensata per chi vuole decidere in pochi minuti. Ha dato visibilità a tanti operatori locali, spesso con belle storie alle spalle. Ha reso più semplice per chi arriva dall’Italia capire come stanno le cose senza dover telefonare in tre posti diversi. E ha fatto della trasparenza la parola chiave, quella che poi convince a tornare.\r

\r

Se state progettando un pezzo su Tirana, inserire il noleggio auto non come nota a margine ma come parte del racconto aiuta il lettore a visualizzare il viaggio. È lo strumento che rende possibili deviazioni, pranzi fuori rotta, mezze giornate al mare quando il cielo si apre. È la differenza tra spuntare una lista e costruire un percorso che assomiglia di più a come viaggiamo davvero.\r

\r

\r

\r

Informazione P.R.","post_title":"Noleggio auto a Tirana: come si viaggia davvero e perché una startup albanese sta cambiando le regole","post_date":"2025-11-12T11:00:24+00:00","category":["mercato_e_tecnologie"],"category_name":["Mercato e tecnologie"],"post_tag":["autonoleggio-aeroporto-tirana","autonoleggio-tirana","compagnie-locali-noleggio-auto","consigli-viaggio-albania","itinerari-in-albania","noleggio-auto-albania","noleggio-auto-economico-tirana","noleggio-auto-low-cost-albania","noleggio-auto-tirana","rent-car-tirana","rent-from-locals","road-trip-albania","scopri-tirana","startup-albanese","tirana-turismo","turismo-albania-2025","vacanze-in-albania","viaggiare-in-albania","viaggio-in-albania"],"post_tag_name":["autonoleggio aeroporto Tirana","autonoleggio Tirana","compagnie locali noleggio auto","consigli viaggio Albania","itinerari in Albania","noleggio auto Albania","noleggio auto economico Tirana","noleggio auto low cost Albania","noleggio auto Tirana","rent car Tirana","Rent From Locals","road trip Albania","scopri Tirana","startup albanese","Tirana turismo","turismo Albania 2025","vacanze in Albania","viaggiare in Albania","viaggio in Albania"]},"sort":[1762945224000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"501371","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Torna con un programma rinnovato, dal prossimo 30 novembre e fino al 7 dicembre, la Gran Canaria Bike Week, storica manifestazione cicloturistica dell’isola. L’iniziativa che promuove il turismo attivo coniuga sport, scoperta del territorio e ospitalità, valorizzando in maniera integrata i paesaggi naturali, culturali ed enogastronomici dell’isola.\r

Organizzata dal Comune di San Bartolomé de Tirajana e da DG Eventos, con il sostegno del Cabildo di Gran Canaria, dell’Assessorato al Turismo delle Isole Canarie, Promotur - Isole Canarie Latitudine da Vivere e di diversi comuni dell’isola, la manifestazione prevede sette tappe che attraversano l’intera geografia insulare: dalle aree rurali del sud-est, ai rilievi montuosi del centro, fino alla vegetazione rigogliosa del nord. Un format che conferma il potenziale di Gran Canaria come destinazione ideale per il cicloturismo 12 mesi l’anno.\r

La settimana si aprirà con la TotalEnergies Gran Fondo Pico de las Nieves, con partenza da Arucas e due modalità di partecipazione: Gran Fondo e Artenara. La prova regina prevede la celebre ascesa al Pico de las Nieves (125 km e 3.324 m di dislivello positivo) con tre tratti cronometrati.\r

Dunas Hotels & Resorts si conferma hotel ufficiale dell’evento, presso l’Hotel Suites & Villas by Dunas, sede della cerimonia di premiazione del 7 dicembre. I partecipanti che prenotano nell'hotel ufficiale potranno beneficiare dell’iscrizione gratuita ai pacchetti Pack Settimanale o Pack Weekend.\r

Le iscrizioni sono aperte sul sito ufficiale: www.grancanariabikeweek.es","post_title":"Al via il 30 novembre la Gran Canaria Bike Week 2025 che coniuga sport e turismo","post_date":"2025-11-12T10:51:20+00:00","category":["estero"],"category_name":["Estero"],"post_tag":[]},"sort":[1762944680000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"501367","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Dopo la sua partecipazione al World Travel Market di Londra, Quito Turismo, dopo Amsterdam ha portato a Milano e Roma il suo tour europeo di promozione turistica “Siéntete el Centro del Mundo – Europa 2025\" per poi proseguire verso Parigi e Madrid. L’obiettivo: rafforzare la presenza della capitale ecuadoregna nei principali mercati turistici europei, puntando su esperienze culturali, gastronomiche e sostenibili. Il roadshow ha registrato il tutto esaurito di agenzie di viaggio e operatori interessati a conoscere l’offerta della destinazione.\r

«La nostra missione è promuovere Quito come capitale dell’esperienza autentica in Ecuador», spiega Julio Fuentes, rappresentante marketing e promozione di Quito Turismo. «Siamo qui per far conoscere non solo la città, ma anche le esperienze che la circondano: dalle Ande alla foresta amazzonica, dalla “foresta nebulosa” alle Galápagos».\r

Il profilo del viaggiatore italiano\r

Nel 2024 oltre 9.000 turisti italiani hanno visitato la capitale, e 19.000 l’Ecuador nel suo complesso. L’Italia rappresenta oggi il sesto mercato europeo per Quito, un bacino in crescita nonostante l’assenza di collegamenti diretti: i flussi arrivano soprattutto via Madrid o Amsterdam grazie ai voli di Iberia, Air Europa, Klm e Avianca (via Bogotá).\r

Il soggiorno medio dei viaggiatori italiani varia tra le due e le tre settimane, con combinazioni che includono Quito, le Galápagos e itinerari nella foresta amazzonica o lungo l’Avenida de los Volcanes. «L’Italia ha grande potenziale di crescita. Stiamo riprendendo la promozione dopo alcuni anni di pausa, con nuove iniziative, collaborazioni e attività media per aumentare la presenza di Quito sul mercato italiano».\r

I dati del 2025 sono in linea con i trend precedenti ma l’obiettivo è far crescere le presenze italiane: fino a settembre, ha spiegato Fuentes, sono state circa 8.000 solo a Quito. «Per il 2025 pensiamo di chiudere intorno a 9.500, e per il 2026 puntiamo a 11.000 o 12.000 visitatori. È un obiettivo ambizioso, ma siamo ottimisti».\r

Esperienze tra cultura e biodiversità\r

Quito offre un mix unico di patrimonio storico e natura e molti primati. Tra i patrimoni Unesco, le Galapagos sono state il primo sito Unesco al mondo, come il centro storico di Quito, considerato anche il meglio conservato dell’America Latina. La cittadina concentra oltre 500 anni di storia, e può vantare il monumento iconico della “Mitad del Mundo” a latiturine \"000\" che segna il passaggio dell’Equatore.\r

La destinazione promette di offrire ai viaggiatori più curiosi molte esperienze diverse: dal soft trekking a cultura e svago, ma anche enogastronomia, con degustazioni di cacao, caffè e agave, il distillato locale simile alla tequila a feste tradizionali. Tra i gioielli ancora poco conosciuti, c’è la foresta pluviale: una delle cinque aree più biodiversificate al mondo, raggiungibile in meno di due ore dalla capitale e habitat di oltre 540 specie di uccelli e dell’orso andino, quello che ha ispirato il celebre “Paddington Bear”.\r

Ospitalità e sostenibilità\r

L’offerta ricettiva combina boutique hotel ospitati in antiche dimore coloniali e nuove strutture contemporanee come il Go Quito Hotel, recentemente inaugurato. In crescita anche le esperienze di turismo comunitario nelle aree rurali e nella foresta, con pernottamenti presso famiglie locali.\r

«Molti dei nostri visitatori cercano esperienze immersive e sostenibili, che permettano di entrare in contatto con la comunità e con la natura. È un segmento in forte espansione, soprattutto tra i viaggiatori europei dai 25 ai 35 anni, ma anche tra gli over 50 che cercano comfort e autenticità», osserva Fuentes.\r

Eventi e stagionalità\r

Quito, grazie al suo clima equatoriale, è visitabile tutto l’anno. Tra gli appuntamenti più significativi, la Settimana Santa, che unisce processioni religiose e tradizioni ancestrali, e le Fiestas de Quito, da fine novembre a inizio dicembre, che celebrano la fondazione della città con concerti e attività culturali.\r

«Per noi questo roadshow rappresenta l’inizio di una nuova fase di promozione nel mercato italiano ed europeo – conclude Fuentes –. L’interesse riscontrato ci conferma che Quito può diventare una delle capitali sudamericane di riferimento per un turismo sostenibile e d’esperienza».","post_title":"Quito rilancia la promozione turistica in Europa. Italia mercato dal grande potenziale","post_date":"2025-11-12T10:45:33+00:00","category":["estero"],"category_name":["Estero"],"post_tag":[]},"sort":[1762944333000]}]}}