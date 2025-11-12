Welcome Travel Group, la qualità diventa il paradigma della crescita Welcome Travel Group inaugura una nuova fase strategica focalizzata sulla crescita qualitativa del Network, con l’obiettivo di generare valore condiviso per agenzie, fornitori e stakeholder. In occasione dell’evento annuale dedicato ai partner commerciali, il gruppo ha presentato un cambio di paradigma: non più incremento numerico delle agenzie, ma focalizzazione del Network sul supporto allo sviluppo delle realtà già affiliate, concentrandosi sulla valorizzazione delle performance e sulla partecipazione attiva alle iniziative commerciali e marketing delle agenzie della rete, per capitalizzare le strategie e le azioni concordate con i partners e ottimizzare l’orientamento delle vendite massimizzandone i risultati. “Questo evento rappresenta l’occasione per condividere con i nostri Partner il nuovo approccio strategico: una rete più solida, selezionata e performante, capace di generare valore in modo trasversale”, ha dichiarato l’amministratore delegato di Welcome Travel Group, Adriano Apicella. Un nuovo modello Il concept “Synergy 4Value” diventa il filo conduttore delle nuove iniziative del Network. Si tratta di una sinergia profonda e strutturata tra Welcome Travel Group, le agenzie e i partner commerciali, orientata all’ottimizzazione dei processi finalizzati al rafforzamento dell’effort su tutti i target condivisi e alla conseguente capitalizzazione comune dei risultati. Questa evoluzione prevede un monitoraggio costante dei punti vendita, con focus non solo su volumi di vendita (Leisure, Vettori, Assicurazioni, etc…), ma anche sull’efficacia dell’utilizzo degli strumenti messi a disposizione dal Network e sul livello di partecipazione alle attività condivise. L’obiettivo è valorizzare chi performa, intercettare il potenziale inespresso e offrire in modo mirato leve concrete per crescere. Network: la qualità al centro Nel corso dell’incontro è stata presentata una fotografia dettagliata del Network in ottica di valore: le agenzie affiliate a Welcome Travel Group registrano un incremento medio dei ricavi rispetto al periodo precedente. Un dato che conferma l’impatto positivo dell’affiliazione sul business delle singole realtà e la centralità della crescita qualitativa come leva strategica. Crescita qualitativa significa selezione mirata delle Agenzie, aumento del fatturato medio per punto vendita, maggiore partecipazione attiva alla vita del Network e, da parte del Network , un potenziamento delle attività outbound, dei service center e degli eventi di condivisione. In questo contesto, le agenzie considerate “plafonate” – con margini di crescita limitati – saranno oggetto di un riposizionamento strategico, mentre quelle con maggiore potenziale beneficeranno di azioni mirate di supporto commerciale, diversificazione di servizi e nuove opportunità di business. La tecnologia rimane centrale Proseguono gli sviluppi sulle Intranet WE hub e Geo space a supporto della rete, che mettono a disposizione funzionalità sempre più evolute per velocizzare il processo di vendita, il reperimento delle informazioni e il monitoraggio delle performance. In questo contesto si inserisce anche il lancio di WEndy e GEOrge, i due assistenti AI che permetteranno agli Agenti di consultare contenuti e strumenti attraverso ricerche in linguaggio naturale, migliorando l’efficienza operativa. Importanti aggiornamenti hanno inoltre interessato le piattaforme di prenotazione welgo! e geoquick, che si arricchiscono sia in termini di funzionalità sia di contenuti. Gli sviluppi hanno coinvolto non solo l’area Leisure, ma anche il comparto Ticketing, grazie all’integrazione di numerose nuove connessioni con GDS e canali NDC, aumentando la competitività dell’offerta. Performance 2024-2025 Il nuovo modello si consolida sulla scia delle brillanti performance del 2024-25 che hanno definitivamente segnato il corso permettendo al Network di raggiungere un record assoluto. Il volume d’affari complessivo generato nel 2024-25 dai 2.636 punti vendita affiliati con i Partner contrattualizzati ha superato i 2.262 milioni di euro, così ripartiti: 1.704 milioni nel segmento Leisure in crescita del +8%: 558 milioni nel comparto Ticketing in crescita del + 10%. Rispetto all’anno precedente si registra una crescita complessiva del +8%, con performance del Network superiori alla media di mercato. “Questi risultati certificano la solidità del nostro modello distributivo e la capacità delle nostre Agenzie di generare valore concreto e duraturo, grazie alle sinergie espresse con la rete dei Partner che sfruttano e ottimizzano le potenzialità del Network,” ha commentato Apicella. Condividi

Array ( [0] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 501415 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Squadra che vince, non si cambia. Ma si potenzia. Questo il disegno che ha mosso la duplice inaugurazione tenutasi oggi presso i cantieri di Chantiers de l’Atlantique a Saint Nazaire. Il float out di Msc World Asia si è accompagnato alla coin ceremony di Msc World Atlantic: due momenti fondamentali in quel piano di ampliamento progressivo della flotta. Ma la vera notizia è un nuovo ordine, del valore di 3,5 miliardi di euro, per la realizzazione di due ulteriori unità di classe World, la 7 e la 8, che verranno consegnate da Chantiers de l’Atlantique rispettivamente nel 2030 e nel 2031. Le commesse annunciate oggi portano l’investimento di Msc Crociere a quasi 7 miliardi di euro per le 4 navi ordinate quest’anno, che raggiunge i 10,5 miliardi di euro se si considerano anche le due unità attualmente in costruzione. Sono quindi sei le navi che Msc prenderà in consegna entro il 2032, anno in cui la flotta toccherà le 29 unità. La partnership con Chantiers de l’Atlantique Navi sempre più grandi, all’insegna di quelle economie di scala che spingono i numeri delle compagnie di crociera, ma anche un nuovo modo di intendere la navigazione che riscriverà il futuro: nel corso della cerimonia ufficiale, l’executive chairman della divisione crociere del gruppo Msc, Pierfrancesco Vago, ha ricordato l’importanza del settore crocieristico, in grado di produrre occupazione e contribuire in modo significativo al Pil. «Insieme a Chantiers de l’Atlantique, nostro partner da oltre 20 anni, stiamo costruendo più di nuove navi, stiamo costruendo il futuro del mercato». «Nel giorno della doppia celebrazione di Msc World Asia e Msc World Atlantic, accogliamo con entusiasmo l’annuncio dell’accordo per la realizzazione di due ulteriori unità – aggiunge Laurent Castaing, direttore generale di Chantiers de l’Atlantique -. [post_title] => Welcome Travel Group, la qualità diventa il paradigma della crescita [post_date] => 2025-11-12T14:01:03+00:00 [category] => Array ( [0] => mercato_e_tecnologie ) [category_name] => Array ( [0] => Mercato e tecnologie ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1762956063000 ) ) [2] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 501342 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => L’Mkte, tenutosi la prima settimana di ottobre a Nairobi, ha consentito ai diversi operatori italiani presenti di aggiornare e innovare la propria proposta turistica rispetto alla destinazione. Oggi il Kenya sta ampliando la propria offerta turistica. L’Mkte l’ha raccontato ai suoi ospiti testimoniando una storia antica fatta di tradizioni, cultura e safari - tanto apprezzata dai viaggiatori - ma anche mettendo in evidenza l’evoluzione del segmento luxury, il wellness con i focus sullo yoga, l’attenzione alla gastronomia rinnovata nel trend afro-fusion dei tanti ristoranti di tendenza di Nairobi e le vivaci città; significativa anche l’apertura al turismo business e mice, dove i momenti lavorativi si completano incontrando la natura; bisogna anche ricordare che il Kenya è stato uno dei primi paesi africani a promuovere i cambiamenti sostenibili, utilizzando le energie rinnovabili e bandendo la plastica. Importante il contributo di alcuni operatori italiani presenti all’expo. «Graffiti Travel ha partecipato all’Mkte per conoscere in modo più approfondito il mercato turistico locale, incontrando potenziali partner e prodotti altrimenti non visibili. - ha affermato Vladimiro Farina, gm di Graffiti Travel - Operiamo in Kenya dai primi anni 2000, con itinerari su misura per gruppi e individuali, in particolare per viaggiatori amanti dei fotosafari. Il nostro mercato è cambiato dopo il Covid: oggi vengono richiesti soprattutto viaggi combinati safari/mare e la crescita della domanda impone una conoscenza più profonda dell’offerta locale, portando sul mercato prodotti diversificati, nuove locations e nuove tipologie di viaggio, come un self-drive guidato o pacchetti semplificati per le combo safari/mare. Ogni anno Graffiti Travel organizza dei viaggi itineranti in Kenya con guida e land-cruiser per 80/100 dei suoi clienti. L'introduzione di nuovi pacchetti di viaggio e l'abbassamento della soglia di budget medio raccontata dall’Mkte favorirà l’aumento dei viaggiatori» conclude Farina. «È stato importante vedere da vicino quello che vendiamo, non solo per quanto riguarda i safari, l'attrazione più importante del Kenya, ma anche per capire le estensioni mare, tanto amate dai clienti italiani. - sottolinea invece Susanna Ingenito, del reparto operativo Africa di Oltremare Tour Operator - L’Mkte mi ha dato la possibilità di incontrare decine di operatori locali e il Famtrip successivo mi ha permesso di scoprire il parco Tsavo, est di Nairobi. Abbiamo viaggiato in treno ed è stata un’esperienza davvero interessante. Ho poi alloggiato al Salt Lick Safari Lodge, dove le camere si trovano su dei piloni e si può ammirare il bush dall’alto, senza invadere gli spazi degli animali che si abbeveravano nelle pozze d’acqua sottostanti. Bellissima anche la baia di Kilifi, un’insenatura da scoprire in barca a vela, immersi nel silenzio e, magari, - conclude Ingenito - ammirando il tramonto». Interessante, infine, la chiave di lettura offerta da Carlo Dagaradi, tour leader del to Kailas: «Kailas è gestito da specialisti in scienze naturali: geologi, naturalisti ed etologi. Anche noi guide abbiamo una formazione scientifica: io stesso sono un etologo esperto di comportamento animale. Partecipare al Magical Kenya Travel Expo mi ha dato la possibilità di conoscere l’offerta naturalistica del Kenya incontrando specialisti e trovando un to locale con cui lavorare. Insieme metteremo a punto nuovi percorsi che indagano la struttura e organizzazione sociale delle diverse specie del paese. Kailas vorrebbe replicare anche in Kenya le esperienze di scoperta che già offre in Uganda e Tanzania. Ovvero i safari a piedi o il trekking all'interno delle comunità locali e in parchi che non siano toccati dall'overtourism». (Chiara Ambrosioni) [gallery ids="501346,501351,501347"] [post_title] => Kenya: i tour operator italiani raccontano il Magical Kenya Travel Expo 2025 [post_date] => 2025-11-12T12:48:43+00:00 [category] => Array ( [0] => tour_operator ) [category_name] => Array ( [0] => Tour Operator ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1762951723000 ) ) [3] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 501372 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => E' online il nuovo Reportage dal titolo "Montenegro in un respiro: monti, mare, cultura" realizzato da Travel Quotidiano. C’è un Paese nel cuore dei Balcani che sorprende per la sua capacità di unire mare e montagne, tradizione e modernità, antiche radici e spirito contemporaneo. È il Montenegro, destinazione che sta emergendo nel panorama europeo come nuovo simbolo di ospitalità sostenibile e turismo esperienziale. Il Reportage di Travel Quotidiano conduce il lettore in un itinerario che attraversa il Paese da nord a sud, tra i cinque parchi nazionali, i borghi sospesi nel tempo e le coste bagnate dall’Adriatico. Si parte dalle foreste vergini di Biogradska Gora e dal canyon di Tara, per poi raggiungere Kolašin, dove l’atmosfera dei rifugi di montagna incontra l’autenticità della vita rurale. [gallery columns="5" ids="501386,501385,501382,501383,501384"] Scendendo verso la costa, si riscopre la storia a Cetinje, la poesia di Kotor, il fascino moderno di Porto Montenegro e il lusso raffinato di Sveti Stefan e One&Only Portonovi. Ogni tappa racconta una diversa anima del Paese: quella naturale e incontaminata, quella culturale e identitaria, e quella moderna e cosmopolita. Un viaggio che non cerca eccessi ma emozioni vere, da vivere lentamente, curva dopo curva, tra il profumo dei pini e la brezza del mare. Leggi il Reportage completo [post_title] => Reportage "Montenegro in un respiro: monti, mare, cultura" [post_date] => 2025-11-12T11:03:22+00:00 [category] => Array ( [0] => estero ) [category_name] => Array ( [0] => Estero ) [post_tag] => Array ( [0] => in-evidenza ) [post_tag_name] => Array ( [0] => In evidenza ) ) [sort] => Array ( [0] => 1762945402000 ) ) [4] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 501367 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Dopo la sua partecipazione al World Travel Market di Londra, Quito Turismo, dopo Amsterdam ha portato a Milano e Roma il suo tour europeo di promozione turistica “Siéntete el Centro del Mundo – Europa 2025" per poi proseguire verso Parigi e Madrid. L’obiettivo: rafforzare la presenza della capitale ecuadoregna nei principali mercati turistici europei, puntando su esperienze culturali, gastronomiche e sostenibili. Il roadshow ha registrato il tutto esaurito di agenzie di viaggio e operatori interessati a conoscere l’offerta della destinazione. «La nostra missione è promuovere Quito come capitale dell’esperienza autentica in Ecuador», spiega Julio Fuentes, rappresentante marketing e promozione di Quito Turismo. «Siamo qui per far conoscere non solo la città, ma anche le esperienze che la circondano: dalle Ande alla foresta amazzonica, dalla “foresta nebulosa” alle Galápagos». Il profilo del viaggiatore italiano Nel 2024 oltre 9.000 turisti italiani hanno visitato la capitale, e 19.000 l’Ecuador nel suo complesso. L’Italia rappresenta oggi il sesto mercato europeo per Quito, un bacino in crescita nonostante l’assenza di collegamenti diretti: i flussi arrivano soprattutto via Madrid o Amsterdam grazie ai voli di Iberia, Air Europa, Klm e Avianca (via Bogotá). Il soggiorno medio dei viaggiatori italiani varia tra le due e le tre settimane, con combinazioni che includono Quito, le Galápagos e itinerari nella foresta amazzonica o lungo l’Avenida de los Volcanes. «L’Italia ha grande potenziale di crescita. Stiamo riprendendo la promozione dopo alcuni anni di pausa, con nuove iniziative, collaborazioni e attività media per aumentare la presenza di Quito sul mercato italiano». I dati del 2025 sono in linea con i trend precedenti ma l’obiettivo è far crescere le presenze italiane: fino a settembre, ha spiegato Fuentes, sono state circa 8.000 solo a Quito. «Per il 2025 pensiamo di chiudere intorno a 9.500, e per il 2026 puntiamo a 11.000 o 12.000 visitatori. È un obiettivo ambizioso, ma siamo ottimisti». Esperienze tra cultura e biodiversità Quito offre un mix unico di patrimonio storico e natura e molti primati. Tra i patrimoni Unesco, le Galapagos sono state il primo sito Unesco al mondo, come il centro storico di Quito, considerato anche il meglio conservato dell’America Latina. La cittadina concentra oltre 500 anni di storia, e può vantare il monumento iconico della “Mitad del Mundo” a latiturine "000" che segna il passaggio dell’Equatore. La destinazione promette di offrire ai viaggiatori più curiosi molte esperienze diverse: dal soft trekking a cultura e svago, ma anche enogastronomia, con degustazioni di cacao, caffè e agave, il distillato locale simile alla tequila a feste tradizionali. Tra i gioielli ancora poco conosciuti, c’è la foresta pluviale: una delle cinque aree più biodiversificate al mondo, raggiungibile in meno di due ore dalla capitale e habitat di oltre 540 specie di uccelli e dell’orso andino, quello che ha ispirato il celebre “Paddington Bear”. Ospitalità e sostenibilità L’offerta ricettiva combina boutique hotel ospitati in antiche dimore coloniali e nuove strutture contemporanee come il Go Quito Hotel, recentemente inaugurato. In crescita anche le esperienze di turismo comunitario nelle aree rurali e nella foresta, con pernottamenti presso famiglie locali. «Molti dei nostri visitatori cercano esperienze immersive e sostenibili, che permettano di entrare in contatto con la comunità e con la natura. È un segmento in forte espansione, soprattutto tra i viaggiatori europei dai 25 ai 35 anni, ma anche tra gli over 50 che cercano comfort e autenticità», osserva Fuentes. Eventi e stagionalità Quito, grazie al suo clima equatoriale, è visitabile tutto l’anno. Tra gli appuntamenti più significativi, la Settimana Santa, che unisce processioni religiose e tradizioni ancestrali, e le Fiestas de Quito, da fine novembre a inizio dicembre, che celebrano la fondazione della città con concerti e attività culturali. «Per noi questo roadshow rappresenta l’inizio di una nuova fase di promozione nel mercato italiano ed europeo – conclude Fuentes –. L’interesse riscontrato ci conferma che Quito può diventare una delle capitali sudamericane di riferimento per un turismo sostenibile e d’esperienza». [post_title] => Quito rilancia la promozione turistica in Europa. Italia mercato dal grande potenziale [post_date] => 2025-11-12T10:45:33+00:00 [category] => Array ( [0] => estero ) [category_name] => Array ( [0] => Estero ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1762944333000 ) ) [5] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 501357 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Lot Polish Airlines si avvicina al controllo di Smartwings, vettore chiave nel settore del trasporto aereo ceco, segnando così una nuova tappa nel consolidamento nei cieli dell'Europa centrale. Secondo il media economico polacco Money.pl, il ceo della compagnia aerea polacca, Michał Fijoł, si è recato a Praga alla fine di ottobre per discutere i termini dell'acquisizione di Smartwings. Sarebbero in corso trattative avanzate che porrebbero Lot nella “fase finale” dell'acquisizione. Il progetto è all'esame del governo polacco dalla primavera, tramite la holding pubblica Polish Aviation Group, azionista di Lot. L'operazione consentirebbe alla compagnia di bandiera polacca di rafforzare la sua posizione regionale rispetto a Eurowings (Lufthansa Group) e SunExpress (joint venture tra Lufthansa e Turkish Airlines), anch'esse interessate al dossier, secondo diverse fonti del settore. Il proprietario di Smartwings - specializzata nel traffico leisure - e cioè l'imprenditore ceco Jiří Šimáně, è stato già vicino alla vendita di Smartwings alla compagnia aerea israeliana Israir, ma l'accordo alla fine è saltato. Šimáně e i suoi soci hanno acquisito il controllo totale di Smartwings nel 2024 dopo aver rilevato le quote degli azionisti cinesi. Prima di questo cambio di proprietà, Smartwings aveva assorbito la maggior parte delle attività residue della storica compagnia di bandiera ceca Csa, precedentemente fallita. [post_title] => Lot Polish Airlines punta dritto all'acquisizione di Smartwings [post_date] => 2025-11-12T09:40:42+00:00 [category] => Array ( [0] => trasporti ) [category_name] => Array ( [0] => Trasporti ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1762940442000 ) ) [6] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 500534 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => [caption id="attachment_500540" align="aligncenter" width="428"] Lecce, Piazza Duomo -ph Gaetano Giordano[/caption] Anche quest’anno ENIT S.p.A. parteciperà alla fiera IBTM World di Barcellona, uno degli appuntamenti internazionali più importanti dedicati al turismo business e MICE. All’interno dello stand Italia saranno presenti alcune Regioni e destinazioni, che presenteranno la propria offerta turistica, promuovendo il nostro Paese come meta ideale per eventi, congressi e viaggi incentive. MILANO [caption id="attachment_500541" align="aligncenter" width="434"] Arco della Pace - ph credits Corrado Formenti[/caption] Nel 2026 Milano sarà sotto i riflettori con i Giochi Olimpici e Paralimpici Invernali, confermandosi meta turistica internazionale. Tra l’Arena Santa Giulia, la Grande Brera ed esperienze high-end di ospitalità e benessere, la città celebrerà sport, benessere, cultura e lifestyle. ROMA [caption id="attachment_500546" align="aligncenter" width="438"] Roma - Fontana di Trevi[/caption] Roma non è solo una destinazione, è un’esperienza che connette business, cultura e bellezza. Tra le top MICE city d’Europa, con un indotto in forte crescita, la Capitale offre infrastrutture d’avanguardia, location iconiche e un’organizzazione impeccabile, frutto di una strategia mirata. A Roma ogni evento lascia il segno. EMILIA ROMAGNA [caption id="attachment_501163" align="aligncenter" width="420"] Piadina Romagnola Ph. credits Nicoletta Zanella[/caption] Con dati in crescita anche nel 2025 il Turismo Business in Emilia-Romagna si conferma un tassello importante dell’industria turistica, valorizzando anche le eccellenze regionali, quali la Motor Valley, le Città d’Arte con riconoscimenti Unesco e un’enogastronomia unica al mondo. MARCHE [caption id="attachment_500548" align="aligncenter" width="411"] Fiorenzuola di Focara, Pesaro - ph credits: Archivio fotografico Regione Marche[/caption] Le Marche offrono un paesaggio di rara bellezza con dolci colline a ridosso del mare, borghi e specialità enogastronomiche, con strutture ricettive specializzate per il business e con oltre cento teatri storici, ville d’epoca luoghi unici per eventi e meeting di ogni tipo. LIGURIA E PIEMONTE: insieme per un turismo tra mare e monti [caption id="attachment_500551" align="aligncenter" width="396"] Ciclovia Riviera dei Fiori - ph credits Agenzia Regionale in Liguria[/caption] La Riviera Italiana si prepara a un 2026 da protagonista nel settore MICE: un territorio unico, dove il fascino del mare si intreccia all’eleganza delle città d’arte. Nuovi spazi per eventi, servizi di alto livello e itinerari esperienziali completano l’offerta, mentre l’accordo con il Piemonte unisce mare e monti in una visione ancora più sostenibile e innovativa. CAMPANIA [caption id="attachment_500556" align="aligncenter" width="408"] Castello Aragonese, Baia, Bacoli[/caption] La Campania si plasma sul MICE: borghi autentici, monumenti storici, coste e un entroterra sorprendente accolgono congressi e meeting. Infrastrutture solide e servizi professionali trasformano ogni evento in un’esperienza unica e memorabile. PIEMONTE [caption id="attachment_500554" align="aligncenter" width="412"] Isola Bella, Lago Maggiore - ph credits Visit Piemonte - GettyImages[/caption] La Regione Piemonte presenta a IBTM 2025 gli assi di una destinazione unica, fuori dal consueto: 5 siti UNESCO, grandi eventi, MICE e wedding, golf, shopping ed enogastronomia impareggiabili, outdoor “4 stagioni” sostenibile e accessibile lungo 20.000km di itinerari e Cammini. Per maggiori informazioni: www.visitpiemonte.com PUGLIA [caption id="attachment_500557" align="aligncenter" width="409"] Ostuni, Bleisure Meeting in a Masseria - ph credits Gaetano Giordano[/caption] La Puglia partecipa a IBTM Barcellona 2025 con 10 operatori specializzati nel MICE, un settore che conta oltre 250 alberghi e venues con una media di 5mila eventi business all’anno, e un fatturato - tra ricettività, servizi e indotto - di 400 milioni di euro. SICILIA [caption id="attachment_500558" align="aligncenter" width="404"] Teatro Antico di Taormina - ph credits Archivio Regione Siciliana[/caption] La Sicilia si conferma tra le mete europee più attrattive anche per il turismo business e MICE. Grazie a collegamenti internazionali in espansione, centri congressi moderni e location uniche, l’isola offre infrastrutture d’eccellenza e un’ospitalità autentica. Un contesto in cui innovazione, efficienza e bellezza si incontrano, rendendo ogni evento un’esperienza di valore per le imprese. Siti web: www.enit.it www.italia.it Canali social: Facebook Instagram X Linkedin [post_title] => MICE made in Italy: le destinazioni italiane si presentano a IBTM World [post_date] => 2025-11-12T08:00:42+00:00 [category] => Array ( [0] => informazione-pr [1] => mercato_e_tecnologie ) [category_name] => Array ( [0] => Informazione PR [1] => Mercato e tecnologie ) [post_tag] => Array ( [0] => campania-meeting [1] => destination-marketing [2] => emilia-romagna-business-travel [3] => enit [4] => eventi-internazionali [5] => fiere-internazionali [6] => fiere-turismo [7] => ibtm-world-2025 [8] => italia-eventi [9] => liguria-turismo-sostenibile [10] => marche-eventi [11] => milano-2026 [12] => ospitalita-italiana [13] => piemonte-mare-e-monti [14] => puglia-mice [15] => roma-congressi [16] => sicilia-esperienziale [17] => turismo-business [18] => turismo-congressuale [19] => turismo-daffari [20] => turismo-incentive [21] => turismo-mice ) [post_tag_name] => Array ( [0] => Campania meeting [1] => destination marketing [2] => Emilia-Romagna business travel [3] => Enit [4] => eventi internazionali [5] => fiere internazionali [6] => fiere turismo [7] => IBTM World 2025 [8] => Italia eventi [9] => Liguria turismo sostenibile [10] => Marche eventi [11] => Milano 2026 [12] => ospitalità italiana [13] => Piemonte mare e monti [14] => Puglia MICE [15] => Roma congressi [16] => Sicilia esperienziale [17] => turismo business [18] => turismo congressuale [19] => turismo d'affari [20] => turismo incentive [21] => turismo MICE ) ) [sort] => Array ( [0] => 1762934442000 ) ) [7] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 501318 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => [caption id="attachment_501320" align="alignright" width="300"] Vittorio Amato, industry relations manager di Welcome Travel Group[/caption] «Il turismo organizzato veicola flussi verso nuove destinazioni, promuovendo gli scambi culturali tra i popoli»: un messaggio chiaro quello di Vittorio Amato, industry relations manager di Welcome Travel Group, sul ruolo dell'agenzia di viaggio all'interno della filiera turistica, in occasione del XVIII Verona Eurasian Economic Forum. Il meeting di respiro internazionale, che quest'anno si è svolto ad Istanbul, per la prima volta ha inserito in programma un panel specificatamente dedicato al turismo. Una vetrina preziosa per il gruppo, che ha visto il manager mettere in luce gli atout del circuito Welcome: «Oggi il nostro network annovera circa 2.600 agenzie di viaggio, che rappresentano il 38% del totale in Italia, con una quota di mercato, in termini di volume di fatturato, del 48%. «Favoriamo il turismo organizzato, dove ogni attore della filiera fa il suo mestiere. Il tour operator organizza i pacchetti in collaborazione con i dmc e poi le agenzie di viaggio li promuovono alla loro clientela. E l'adv gioca un ruolo centrale in questo iter, poiché si fa garante di quel pacchetto di viaggio». E va sottolineato come il turismo organizzato negli ultimi anni abbia in qualche modo indirizzato «i flussi turistici verso nuove destinazioni» oltre gli orizzonti più comuni: «E' il caso della Via della Seta, ad esempio con il Kazakistan che richiama diversi visitatori italiani, e che oggi vede Neos operare ben due voli diretti da Milano, uno su Almaty e l’altro su Atyrau». [post_title] => Welcome Travel Group porta la vision sul turismo organizzato al Verona Eurasian Economic Forum [post_date] => 2025-11-11T15:47:11+00:00 [category] => Array ( [0] => mercato_e_tecnologie ) [category_name] => Array ( [0] => Mercato e tecnologie ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1762876031000 ) ) [8] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 501298 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => È ufficialmente partita oggi alla Stazione Leopolda la 17ª edizione di BTO – Be Travel Onlife, la principale manifestazione italiana dedicata all’innovazione e al futuro del turismo. Con oltre 350 speaker nazionali e internazionali, 90 eventi e 7 Hall tematiche, BTO 2025 si propone di raccontare un turismo sempre più ibrido, con il tema Cross-Travel a fare da filo conduttore: un invito a superare i confini tradizionali, costruendo esperienze in cui la tecnologia amplifica – senza sostituire – l’intelligenza, l’empatia e la creatività umana. La cerimonia inaugurale si è tenuta questa mattina alle 10, con il taglio del nastro alla presenza del presidente della Regione Toscana Eugenio Giani, del presidente della Camera di Commercio di Firenze Massimo Manetti, del direttore scientifico di BTO 2025 Francesco Tapinassi, del segretario generale della Camera di Commercio di Firenze Giuseppe Salvini, del presidente di PromoFirenze Aldo Cursano e del direttore di Fondazione Sistema Toscana Francesco Palumbo, insieme ai curatori dei quattro topic dell’edizione: Roberta Milano, Giulia Eremita, Rodolfo Baggio, Emma Taveri e Nicola Zoppi. Subito dopo l’apertura, nella Hall 5, spazio al tradizionale appuntamento “Destinazione Toscana: strategie e risultati”, con il presidente Giani e i vertici di Toscana Promozione Turistica, Fondazione Sistema Toscana e Anci Toscana. L’incontro ha offerto una panoramica aggiornata sui trend e sugli scenari del turismo regionale, con un focus sui progetti che rafforzano la competitività della destinazione. Tra i momenti più attesi della giornata, la presentazione del “Rapporto sul Turismo Enogastronomico Italiano 2025” a cura di Roberta Garibaldi, presidente dell’Associazione italiana Turismo Enogastronomico. Il documento, che fotografa un settore sempre più strategico per l’Italia, include quest’anno per la prima volta un approfondimento sulla domanda straniera, con l’analisi dei desideri e delle motivazioni dei turisti internazionali attratti dalle esperienze autentiche legate al food & wine. Un altro tema chiave di questa prima giornata è quello della gestione dei flussi turistici. Nel panel “Smart Florence” (ore 12 Hall 5) si è parlato di come la tecnologia possa aiutare a riequilibrare l’impatto del turismo, trasformando il concetto di overtourism in una gestione più armonica e sostenibile. Firenze diventa così laboratorio di sperimentazione per soluzioni digitali che consentono di dialogare in tempo reale con i visitatori e suggerire itinerari alternativi, distribuendo le presenze oltre i circuiti più affollati. La seconda giornata di BTO, domani 12 novembre, proseguirà con altri incontri dedicati a AI, sostenibilità, destinazioni intelligenti e travel experience del futuro, confermando il ruolo della manifestazione come punto di riferimento per chi vuole comprendere e guidare le evoluzioni del settore. Gli appuntamenti della seconda giornata La seconda giornata di BTO 2025, in programma domani 12 novembre alla Stazione Leopolda di Firenze, proseguirà il viaggio tra innovazione, sostenibilità e nuovi paradigmi del turismo con una serie di panel che vedranno protagonisti esperti italiani e internazionali. Si parte alle 10:00 (Hall #6) con “AI Alberghiera: Dallo ‘AI Washing’ all’Innovazione Autentica – Come Riconoscere le Tecnologie di Fiducia”, dedicato all’applicazione dell’intelligenza artificiale nel mondo del turismo ma non solo. Un confronto tra Marco Matarazzi, ceo Slope, Alessandro Crotti co-founder Empori AI, Claudiana Di Cesare, esperta di turismo, innovazione e AI, e Mariella Borghi co-founder Aidea, su come distinguere l’innovazione reale da quella solo apparente. Alle 11:00 (Hall #7) spazio al tema food & wine tourism con “Tra il dire e il fare: come il turismo enogastronomico può diventare un driver strategico sia per i territori, sia per gli operatori”, con Bruno Bertero, direttore generale dell’Ente Turismo Langhe Monferrato Roero, e Francesco Tapinassi, direttore scientifico di BTO 2025. In contemporanea, nella Hall #5 – Turespaña, il panel “Hotel multipotenziali. Accogliere, ispirare, rigenerare, cambiare il mondo” riunirà voci del turismo e dell’ospitalità rigenerativa come Alex Toselli (Albergo Etico, presidente), Carlo De Mattia (Design Terrae ETS, presidente), Matteo Toresani (Olympic SPA Hotel, brand manager & CFO), Letizia Ciaccafava (Destination Makers) e Andrea Romanelli (Federalberghi Confcommercio Pisa e Provincia, presidente). Alle 12:00 (Hall #1) si parlerà di sostenibilità e transizione verde con “Destination Positivity. Il ruolo strategico delle destinazioni nell’era della transizione ecologica e del climate change”, che vedrà sul palco Carmen Bizzarri (Università Europea di Roma), Leonardo Cesarini (Trenord, chief commercial officer), Axel Biermann (Ruhr Tourismus GmbH, managing director) e Thomas Mur (Fiera Bolzano, direttore). Nel pomeriggio, alle 14:00 (Hall #3), “Destinazioni Internazionali a Confronto. Strategie, Sostenibilità e Innovazione Digitale per il Turismo Enogastronomico”, con esperti provenienti da Malta, Spagna e Croazia: Maya Francione (Malta Tourism Authority), Vicent Martín Ronda (Comune di Dénia, Spagna), Marko Marković (Ente per il Turismo dell’Istria) e Flavia Fagotto (destination management & marketing expert). [post_title] => BTO 2025, prima giornata: il turismo del futuro tra cross-travel, AI e innovazione autentica [post_date] => 2025-11-11T15:00:03+00:00 [category] => Array ( [0] => mercato_e_tecnologie ) [category_name] => Array ( [0] => Mercato e tecnologie ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1762873203000 ) ) ) { "size": 9, "query": { "filtered": { "query": { "fuzzy_like_this": { "like_text" : "welcome travel group 8" } }, "filter": { "range": { "post_date": { "gte": "now-2y", "lte": "now", "time_zone": "+1:00" } } } } }, "sort": { "post_date": { "order": "desc" } } }{"took":27,"timed_out":false,"_shards":{"total":5,"successful":5,"failed":0},"hits":{"total":2339,"max_score":null,"hits":[{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"501415","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Squadra che vince, non si cambia. Ma si potenzia. Questo il disegno che ha mosso la duplice inaugurazione tenutasi oggi presso i cantieri di Chantiers de l’Atlantique a Saint Nazaire.\r

\r

Il float out di Msc World Asia si è accompagnato alla coin ceremony di Msc World Atlantic: due momenti fondamentali in quel piano di ampliamento progressivo della flotta.\r

\r

Ma la vera notizia è un nuovo ordine, del valore di 3,5 miliardi di euro, per la realizzazione di due ulteriori unità di classe World, la 7 e la 8, che verranno consegnate da Chantiers de l’Atlantique rispettivamente nel 2030 e nel 2031.\r

\r

Le commesse annunciate oggi portano l’investimento di Msc Crociere a quasi 7 miliardi di euro per le 4 navi ordinate quest’anno, che raggiunge i 10,5 miliardi di euro se si considerano anche le due unità attualmente in costruzione. Sono quindi sei le navi che Msc prenderà in consegna entro il 2032, anno in cui la flotta toccherà le 29 unità.\r

\r

La partnership con Chantiers de l’Atlantique\r

Navi sempre più grandi, all’insegna di quelle economie di scala che spingono i numeri delle compagnie di crociera, ma anche un nuovo modo di intendere la navigazione che riscriverà il futuro: nel corso della cerimonia ufficiale, l’executive chairman della divisione crociere del gruppo Msc, Pierfrancesco Vago, ha ricordato l’importanza del settore crocieristico, in grado di produrre occupazione e contribuire in modo significativo al Pil. «Insieme a Chantiers de l’Atlantique, nostro partner da oltre 20 anni, stiamo costruendo più di nuove navi, stiamo costruendo il futuro del mercato».\r

\r

«Nel giorno della doppia celebrazione di Msc World Asia e Msc World Atlantic, accogliamo con entusiasmo l’annuncio dell’accordo per la realizzazione di due ulteriori unità – aggiunge Laurent Castaing, direttore generale di Chantiers de l’Atlantique -. Msc è il nostro primo partner e con questa notizia rinsaldiamo ulteriormente una collaborazione basata sulla fiducia e sull’innovazione”.\r

\r

\r

[gallery ids=\"501423,501422,501424,501425,501426,501427\"]\r

\r

","post_title":"Msc Crociere, Vago annuncia due nuove unità di classe World","post_date":"2025-11-12T14:08:15+00:00","category":["tour_operator"],"category_name":["Tour Operator"],"post_tag":["in-evidenza","topnews"],"post_tag_name":["In evidenza","Top News"]},"sort":[1762956495000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"501413","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Welcome Travel Group inaugura una nuova fase strategica focalizzata sulla crescita qualitativa del Network, con l’obiettivo di generare valore condiviso per agenzie, fornitori e stakeholder.\r

In occasione dell’evento annuale dedicato ai partner commerciali, il gruppo ha presentato un cambio di paradigma: non più incremento numerico delle agenzie, ma focalizzazione del Network sul supporto allo sviluppo delle realtà già affiliate, concentrandosi sulla valorizzazione delle performance e sulla partecipazione attiva alle iniziative commerciali e marketing delle agenzie della rete, per capitalizzare le strategie e le azioni concordate con i partners e ottimizzare l’orientamento delle vendite massimizzandone i risultati.\r

“Questo evento rappresenta l’occasione per condividere con i nostri Partner il nuovo approccio strategico: una rete più solida, selezionata e performante, capace di generare valore in modo trasversale”, ha dichiarato l’amministratore delegato di Welcome Travel Group, Adriano Apicella.\r

\r

Un nuovo modello\r

Il concept “Synergy 4Value” diventa il filo conduttore delle nuove iniziative del Network. Si tratta di una sinergia profonda e strutturata tra Welcome Travel Group, le agenzie e i partner commerciali, orientata all’ottimizzazione dei processi finalizzati al rafforzamento dell’effort su tutti i target condivisi e alla conseguente capitalizzazione comune dei risultati.\r

Questa evoluzione prevede un monitoraggio costante dei punti vendita, con focus non solo su volumi di vendita (Leisure, Vettori, Assicurazioni, etc…), ma anche sull’efficacia dell’utilizzo degli strumenti messi a disposizione dal Network e sul livello di partecipazione alle attività condivise. L’obiettivo è valorizzare chi performa, intercettare il potenziale inespresso e offrire in modo mirato leve concrete per crescere.\r

\r

Network: la qualità al centro\r

Nel corso dell’incontro è stata presentata una fotografia dettagliata del Network in ottica di valore: le agenzie affiliate a Welcome Travel Group registrano un incremento medio dei ricavi rispetto al periodo precedente.\r

Un dato che conferma l’impatto positivo dell’affiliazione sul business delle singole realtà e la centralità della crescita qualitativa come leva strategica. Crescita qualitativa significa selezione mirata delle Agenzie, aumento del fatturato medio per punto vendita, maggiore partecipazione attiva alla vita del Network e, da parte del Network , un potenziamento delle attività outbound, dei service center e degli eventi di condivisione.\r

In questo contesto, le agenzie considerate “plafonate” – con margini di crescita limitati – saranno oggetto di un riposizionamento strategico, mentre quelle con maggiore potenziale beneficeranno di azioni mirate di supporto commerciale, diversificazione di servizi e nuove opportunità di business.\r

\r

La tecnologia rimane centrale \r

Proseguono gli sviluppi sulle Intranet WE hub e Geo space a supporto della rete, che mettono a disposizione funzionalità sempre più evolute per velocizzare il processo di vendita, il reperimento delle informazioni e il monitoraggio delle performance. In questo contesto si inserisce anche il lancio di WEndy e GEOrge, i due assistenti AI che permetteranno agli Agenti di consultare contenuti e strumenti attraverso ricerche in linguaggio naturale, migliorando l’efficienza operativa.\r

Importanti aggiornamenti hanno inoltre interessato le piattaforme di prenotazione welgo! e geoquick, che si arricchiscono sia in termini di funzionalità sia di contenuti. Gli sviluppi hanno coinvolto non solo l’area Leisure, ma anche il comparto Ticketing, grazie all’integrazione di numerose nuove connessioni con GDS e canali NDC, aumentando la competitività dell’offerta.\r

\r

Performance 2024-2025\r

Il nuovo modello si consolida sulla scia delle brillanti performance del 2024-25 che hanno definitivamente segnato il corso permettendo al Network di raggiungere un record assoluto. Il volume d’affari complessivo generato nel 2024-25 dai 2.636 punti vendita affiliati con i Partner contrattualizzati ha superato i 2.262 milioni di euro, così ripartiti: 1.704 milioni nel segmento Leisure in crescita del +8%: 558 milioni nel comparto Ticketing in crescita del + 10%. Rispetto all’anno precedente si registra una crescita complessiva del +8%, con performance del Network superiori alla media di mercato.\r

“Questi risultati certificano la solidità del nostro modello distributivo e la capacità delle nostre Agenzie di generare valore concreto e duraturo, grazie alle sinergie espresse con la rete dei Partner che sfruttano e ottimizzano le potenzialità del Network,” ha commentato Apicella.\r

\r

","post_title":"Welcome Travel Group, la qualità diventa il paradigma della crescita","post_date":"2025-11-12T14:01:03+00:00","category":["mercato_e_tecnologie"],"category_name":["Mercato e tecnologie"],"post_tag":[]},"sort":[1762956063000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"501342","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"L’Mkte, tenutosi la prima settimana di ottobre a Nairobi, ha consentito ai diversi operatori italiani presenti di aggiornare e innovare la propria proposta turistica rispetto alla destinazione.\r

\r

Oggi il Kenya sta ampliando la propria offerta turistica. L’Mkte l’ha raccontato ai suoi ospiti testimoniando una storia antica fatta di tradizioni, cultura e safari - tanto apprezzata dai viaggiatori - ma anche mettendo in evidenza l’evoluzione del segmento luxury, il wellness con i focus sullo yoga, l’attenzione alla gastronomia rinnovata nel trend afro-fusion dei tanti ristoranti di tendenza di Nairobi e le vivaci città; significativa anche l’apertura al turismo business e mice, dove i momenti lavorativi si completano incontrando la natura; bisogna anche ricordare che il Kenya è stato uno dei primi paesi africani a promuovere i cambiamenti sostenibili, utilizzando le energie rinnovabili e bandendo la plastica. Importante il contributo di alcuni operatori italiani presenti all’expo. \r

\r

«Graffiti Travel ha partecipato all’Mkte per conoscere in modo più approfondito il mercato turistico locale, incontrando potenziali partner e prodotti altrimenti non visibili. - ha affermato Vladimiro Farina, gm di Graffiti Travel - Operiamo in Kenya dai primi anni 2000, con itinerari su misura per gruppi e individuali, in particolare per viaggiatori amanti dei fotosafari. Il nostro mercato è cambiato dopo il Covid: oggi vengono richiesti soprattutto viaggi combinati safari/mare e la crescita della domanda impone una conoscenza più profonda dell’offerta locale, portando sul mercato prodotti diversificati, nuove locations e nuove tipologie di viaggio, come un self-drive guidato o pacchetti semplificati per le combo safari/mare. Ogni anno Graffiti Travel organizza dei viaggi itineranti in Kenya con guida e land-cruiser per 80/100 dei suoi clienti. L'introduzione di nuovi pacchetti di viaggio e l'abbassamento della soglia di budget medio raccontata dall’Mkte favorirà l’aumento dei viaggiatori» conclude Farina. \r

\r

«È stato importante vedere da vicino quello che vendiamo, non solo per quanto riguarda i safari, l'attrazione più importante del Kenya, ma anche per capire le estensioni mare, tanto amate dai clienti italiani. - sottolinea invece Susanna Ingenito, del reparto operativo Africa di Oltremare Tour Operator - L’Mkte mi ha dato la possibilità di incontrare decine di operatori locali e il Famtrip successivo mi ha permesso di scoprire il parco Tsavo, est di Nairobi. Abbiamo viaggiato in treno ed è stata un’esperienza davvero interessante. Ho poi alloggiato al Salt Lick Safari Lodge, dove le camere si trovano su dei piloni e si può ammirare il bush dall’alto, senza invadere gli spazi degli animali che si abbeveravano nelle pozze d’acqua sottostanti. Bellissima anche la baia di Kilifi, un’insenatura da scoprire in barca a vela, immersi nel silenzio e, magari, - conclude Ingenito - ammirando il tramonto».\r

\r

Interessante, infine, la chiave di lettura offerta da Carlo Dagaradi, tour leader del to Kailas: «Kailas è gestito da specialisti in scienze naturali: geologi, naturalisti ed etologi. Anche noi guide abbiamo una formazione scientifica: io stesso sono un etologo esperto di comportamento animale. Partecipare al Magical Kenya Travel Expo mi ha dato la possibilità di conoscere l’offerta naturalistica del Kenya incontrando specialisti e trovando un to locale con cui lavorare. Insieme metteremo a punto nuovi percorsi che indagano la struttura e organizzazione sociale delle diverse specie del paese. Kailas vorrebbe replicare anche in Kenya le esperienze di scoperta che già offre in Uganda e Tanzania. Ovvero i safari a piedi o il trekking all'interno delle comunità locali e in parchi che non siano toccati dall'overtourism».\r

(Chiara Ambrosioni)\r

\r

[gallery ids=\"501346,501351,501347\"]","post_title":"Kenya: i tour operator italiani raccontano il Magical Kenya Travel Expo 2025","post_date":"2025-11-12T12:48:43+00:00","category":["tour_operator"],"category_name":["Tour Operator"],"post_tag":[]},"sort":[1762951723000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"501372","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"E' online il nuovo Reportage dal titolo \"Montenegro in un respiro: monti, mare, cultura\" realizzato da Travel Quotidiano. \r

\r

C’è un Paese nel cuore dei Balcani che sorprende per la sua capacità di unire mare e montagne, tradizione e modernità, antiche radici e spirito contemporaneo. È il Montenegro, destinazione che sta emergendo nel panorama europeo come nuovo simbolo di ospitalità sostenibile e turismo esperienziale.\r

\r

Il Reportage di Travel Quotidiano conduce il lettore in un itinerario che attraversa il Paese da nord a sud, tra i cinque parchi nazionali, i borghi sospesi nel tempo e le coste bagnate dall’Adriatico. Si parte dalle foreste vergini di Biogradska Gora e dal canyon di Tara, per poi raggiungere Kolašin, dove l’atmosfera dei rifugi di montagna incontra l’autenticità della vita rurale.\r

\r

[gallery columns=\"5\" ids=\"501386,501385,501382,501383,501384\"]\r

\r

Scendendo verso la costa, si riscopre la storia a Cetinje, la poesia di Kotor, il fascino moderno di Porto Montenegro e il lusso raffinato di Sveti Stefan e One&Only Portonovi. Ogni tappa racconta una diversa anima del Paese: quella naturale e incontaminata, quella culturale e identitaria, e quella moderna e cosmopolita.\r

\r

Un viaggio che non cerca eccessi ma emozioni vere, da vivere lentamente, curva dopo curva, tra il profumo dei pini e la brezza del mare.\r

\r

Leggi il Reportage completo","post_title":"Reportage \"Montenegro in un respiro: monti, mare, cultura\"","post_date":"2025-11-12T11:03:22+00:00","category":["estero"],"category_name":["Estero"],"post_tag":["in-evidenza"],"post_tag_name":["In evidenza"]},"sort":[1762945402000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"501367","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Dopo la sua partecipazione al World Travel Market di Londra, Quito Turismo, dopo Amsterdam ha portato a Milano e Roma il suo tour europeo di promozione turistica “Siéntete el Centro del Mundo – Europa 2025\" per poi proseguire verso Parigi e Madrid. L’obiettivo: rafforzare la presenza della capitale ecuadoregna nei principali mercati turistici europei, puntando su esperienze culturali, gastronomiche e sostenibili. Il roadshow ha registrato il tutto esaurito di agenzie di viaggio e operatori interessati a conoscere l’offerta della destinazione.\r

«La nostra missione è promuovere Quito come capitale dell’esperienza autentica in Ecuador», spiega Julio Fuentes, rappresentante marketing e promozione di Quito Turismo. «Siamo qui per far conoscere non solo la città, ma anche le esperienze che la circondano: dalle Ande alla foresta amazzonica, dalla “foresta nebulosa” alle Galápagos».\r

Il profilo del viaggiatore italiano\r

Nel 2024 oltre 9.000 turisti italiani hanno visitato la capitale, e 19.000 l’Ecuador nel suo complesso. L’Italia rappresenta oggi il sesto mercato europeo per Quito, un bacino in crescita nonostante l’assenza di collegamenti diretti: i flussi arrivano soprattutto via Madrid o Amsterdam grazie ai voli di Iberia, Air Europa, Klm e Avianca (via Bogotá).\r

Il soggiorno medio dei viaggiatori italiani varia tra le due e le tre settimane, con combinazioni che includono Quito, le Galápagos e itinerari nella foresta amazzonica o lungo l’Avenida de los Volcanes. «L’Italia ha grande potenziale di crescita. Stiamo riprendendo la promozione dopo alcuni anni di pausa, con nuove iniziative, collaborazioni e attività media per aumentare la presenza di Quito sul mercato italiano».\r

I dati del 2025 sono in linea con i trend precedenti ma l’obiettivo è far crescere le presenze italiane: fino a settembre, ha spiegato Fuentes, sono state circa 8.000 solo a Quito. «Per il 2025 pensiamo di chiudere intorno a 9.500, e per il 2026 puntiamo a 11.000 o 12.000 visitatori. È un obiettivo ambizioso, ma siamo ottimisti».\r

Esperienze tra cultura e biodiversità\r

Quito offre un mix unico di patrimonio storico e natura e molti primati. Tra i patrimoni Unesco, le Galapagos sono state il primo sito Unesco al mondo, come il centro storico di Quito, considerato anche il meglio conservato dell’America Latina. La cittadina concentra oltre 500 anni di storia, e può vantare il monumento iconico della “Mitad del Mundo” a latiturine \"000\" che segna il passaggio dell’Equatore.\r

La destinazione promette di offrire ai viaggiatori più curiosi molte esperienze diverse: dal soft trekking a cultura e svago, ma anche enogastronomia, con degustazioni di cacao, caffè e agave, il distillato locale simile alla tequila a feste tradizionali. Tra i gioielli ancora poco conosciuti, c’è la foresta pluviale: una delle cinque aree più biodiversificate al mondo, raggiungibile in meno di due ore dalla capitale e habitat di oltre 540 specie di uccelli e dell’orso andino, quello che ha ispirato il celebre “Paddington Bear”.\r

Ospitalità e sostenibilità\r

L’offerta ricettiva combina boutique hotel ospitati in antiche dimore coloniali e nuove strutture contemporanee come il Go Quito Hotel, recentemente inaugurato. In crescita anche le esperienze di turismo comunitario nelle aree rurali e nella foresta, con pernottamenti presso famiglie locali.\r

«Molti dei nostri visitatori cercano esperienze immersive e sostenibili, che permettano di entrare in contatto con la comunità e con la natura. È un segmento in forte espansione, soprattutto tra i viaggiatori europei dai 25 ai 35 anni, ma anche tra gli over 50 che cercano comfort e autenticità», osserva Fuentes.\r

Eventi e stagionalità\r

Quito, grazie al suo clima equatoriale, è visitabile tutto l’anno. Tra gli appuntamenti più significativi, la Settimana Santa, che unisce processioni religiose e tradizioni ancestrali, e le Fiestas de Quito, da fine novembre a inizio dicembre, che celebrano la fondazione della città con concerti e attività culturali.\r

«Per noi questo roadshow rappresenta l’inizio di una nuova fase di promozione nel mercato italiano ed europeo – conclude Fuentes –. L’interesse riscontrato ci conferma che Quito può diventare una delle capitali sudamericane di riferimento per un turismo sostenibile e d’esperienza».","post_title":"Quito rilancia la promozione turistica in Europa. Italia mercato dal grande potenziale","post_date":"2025-11-12T10:45:33+00:00","category":["estero"],"category_name":["Estero"],"post_tag":[]},"sort":[1762944333000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"501357","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Lot Polish Airlines si avvicina al controllo di Smartwings, vettore chiave nel settore del trasporto aereo ceco, segnando così una nuova tappa nel consolidamento nei cieli dell'Europa centrale.\r

\r

Secondo il media economico polacco Money.pl, il ceo della compagnia aerea polacca, Michał Fijoł, si è recato a Praga alla fine di ottobre per discutere i termini dell'acquisizione di Smartwings.\r

\r

Sarebbero in corso trattative avanzate che porrebbero Lot nella “fase finale” dell'acquisizione. Il progetto è all'esame del governo polacco dalla primavera, tramite la holding pubblica Polish Aviation Group, azionista di Lot. L'operazione consentirebbe alla compagnia di bandiera polacca di rafforzare la sua posizione regionale rispetto a Eurowings (Lufthansa Group) e SunExpress (joint venture tra Lufthansa e Turkish Airlines), anch'esse interessate al dossier, secondo diverse fonti del settore.\r

\r

Il proprietario di Smartwings - specializzata nel traffico leisure - e cioè l'imprenditore ceco Jiří Šimáně, è stato già vicino alla vendita di Smartwings alla compagnia aerea israeliana Israir, ma l'accordo alla fine è saltato.\r

\r

Šimáně e i suoi soci hanno acquisito il controllo totale di Smartwings nel 2024 dopo aver rilevato le quote degli azionisti cinesi. Prima di questo cambio di proprietà, Smartwings aveva assorbito la maggior parte delle attività residue della storica compagnia di bandiera ceca Csa, precedentemente fallita.\r

\r

","post_title":"Lot Polish Airlines punta dritto all'acquisizione di Smartwings","post_date":"2025-11-12T09:40:42+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1762940442000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"500534","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"\r

\r

[caption id=\"attachment_500540\" align=\"aligncenter\" width=\"428\"] Lecce, Piazza Duomo -ph Gaetano Giordano[/caption]\r

\r

Anche quest’anno ENIT S.p.A. parteciperà alla fiera IBTM World di Barcellona, uno degli appuntamenti internazionali più importanti dedicati al turismo business e MICE. All’interno dello stand Italia saranno presenti alcune Regioni e destinazioni, che presenteranno la propria offerta turistica, promuovendo il nostro Paese come meta ideale per eventi, congressi e viaggi incentive.\r

\r

\r

MILANO\r

\r

\r

\r

[caption id=\"attachment_500541\" align=\"aligncenter\" width=\"434\"] Arco della Pace - ph credits Corrado Formenti[/caption]\r

\r

\r

\r

\r

Nel 2026 Milano sarà sotto i riflettori con i Giochi Olimpici e Paralimpici Invernali, confermandosi meta turistica internazionale. Tra l’Arena Santa Giulia, la Grande Brera ed esperienze high-end di ospitalità e benessere, la città celebrerà sport, benessere, cultura e lifestyle.\r

\r

ROMA\r

\r

\r

\r

[caption id=\"attachment_500546\" align=\"aligncenter\" width=\"438\"] Roma - Fontana di Trevi[/caption]\r

\r

\r

\r

\r

Roma non è solo una destinazione, è un’esperienza che connette business, cultura e bellezza. Tra le top MICE city d’Europa, con un indotto in forte crescita, la Capitale offre infrastrutture d’avanguardia, location iconiche e un’organizzazione impeccabile, frutto di una strategia mirata. A Roma ogni evento lascia il segno.\r

\r

EMILIA ROMAGNA\r

\r

\r

\r

[caption id=\"attachment_501163\" align=\"aligncenter\" width=\"420\"] Piadina Romagnola Ph. credits Nicoletta Zanella[/caption]\r

\r

\r

\r

\r

Con dati in crescita anche nel 2025 il Turismo Business in Emilia-Romagna si conferma un tassello importante dell’industria turistica, valorizzando anche le eccellenze regionali, quali la Motor Valley, le Città d’Arte con riconoscimenti Unesco e un’enogastronomia unica al mondo.\r

\r

MARCHE\r

\r

\r

\r

[caption id=\"attachment_500548\" align=\"aligncenter\" width=\"411\"] Fiorenzuola di Focara, Pesaro - ph credits: Archivio fotografico Regione Marche[/caption]\r

\r

\r

\r

\r

Le Marche offrono un paesaggio di rara bellezza con dolci colline a ridosso del mare, borghi e specialità enogastronomiche, con strutture ricettive specializzate per il business e con oltre cento teatri storici, ville d’epoca luoghi unici per eventi e meeting di ogni tipo.\r

\r

LIGURIA E PIEMONTE: insieme per un turismo tra mare e monti\r

\r

\r

\r

[caption id=\"attachment_500551\" align=\"aligncenter\" width=\"396\"] Ciclovia Riviera dei Fiori - ph credits Agenzia Regionale in Liguria[/caption]\r

\r

\r

\r

La Riviera Italiana si prepara a un 2026 da protagonista nel settore MICE: un territorio unico, dove il fascino del mare si intreccia all’eleganza delle città d’arte. Nuovi spazi per eventi, servizi di alto livello e itinerari esperienziali completano l’offerta, mentre l’accordo con il Piemonte unisce mare e monti in una visione ancora più sostenibile e innovativa.\r

\r

CAMPANIA\r

\r

\r

\r

[caption id=\"attachment_500556\" align=\"aligncenter\" width=\"408\"] Castello Aragonese, Baia, Bacoli[/caption]\r

\r

\r

\r

\r

La Campania si plasma sul MICE: borghi autentici, monumenti storici, coste e un entroterra sorprendente accolgono congressi e meeting. Infrastrutture solide e servizi professionali trasformano ogni evento in un’esperienza unica e memorabile.\r

\r

\r

\r

PIEMONTE\r

\r

\r

\r

\r

[caption id=\"attachment_500554\" align=\"aligncenter\" width=\"412\"] Isola Bella, Lago Maggiore - ph credits Visit Piemonte - GettyImages[/caption]\r

\r

\r

\r

La Regione Piemonte presenta a IBTM 2025 gli assi di una destinazione unica, fuori dal consueto: 5 siti UNESCO, grandi eventi, MICE e wedding, golf, shopping ed enogastronomia impareggiabili, outdoor “4 stagioni” sostenibile e accessibile lungo 20.000km di itinerari e Cammini.\r

\r

Per maggiori informazioni:\r

www.visitpiemonte.com\r

\r

PUGLIA\r

\r

\r

\r

[caption id=\"attachment_500557\" align=\"aligncenter\" width=\"409\"] Ostuni, Bleisure Meeting in a Masseria - ph credits Gaetano Giordano[/caption]\r

\r

\r

\r

La Puglia partecipa a IBTM Barcellona 2025 con 10 operatori specializzati nel MICE, un settore che conta oltre 250 alberghi e venues con una media di 5mila eventi business all’anno, e un fatturato - tra ricettività, servizi e indotto - di 400 milioni di euro.\r

\r

\r

\r

SICILIA\r

\r

\r

\r

\r

[caption id=\"attachment_500558\" align=\"aligncenter\" width=\"404\"] Teatro Antico di Taormina - ph credits Archivio Regione Siciliana[/caption]\r

\r

\r

\r

La Sicilia si conferma tra le mete europee più attrattive anche per il turismo business e MICE. Grazie a collegamenti internazionali in espansione, centri congressi moderni e location uniche, l’isola offre infrastrutture d’eccellenza e un’ospitalità autentica. Un contesto in cui innovazione, efficienza e bellezza si incontrano, rendendo ogni evento un’esperienza di valore per le imprese.\r

\r

\r

\r

\r

Siti web:\r

www.enit.it\r

www.italia.it\r

\r

Canali social: \r

Facebook\r

Instagram\r

X\r

Linkedin\r

\r

\r

","post_title":"MICE made in Italy: le destinazioni italiane si presentano a IBTM World ","post_date":"2025-11-12T08:00:42+00:00","category":["informazione-pr","mercato_e_tecnologie"],"category_name":["Informazione PR","Mercato e tecnologie"],"post_tag":["campania-meeting","destination-marketing","emilia-romagna-business-travel","enit","eventi-internazionali","fiere-internazionali","fiere-turismo","ibtm-world-2025","italia-eventi","liguria-turismo-sostenibile","marche-eventi","milano-2026","ospitalita-italiana","piemonte-mare-e-monti","puglia-mice","roma-congressi","sicilia-esperienziale","turismo-business","turismo-congressuale","turismo-daffari","turismo-incentive","turismo-mice"],"post_tag_name":["Campania meeting","destination marketing","Emilia-Romagna business travel","Enit","eventi internazionali","fiere internazionali","fiere turismo","IBTM World 2025","Italia eventi","Liguria turismo sostenibile","Marche eventi","Milano 2026","ospitalità italiana","Piemonte mare e monti","Puglia MICE","Roma congressi","Sicilia esperienziale","turismo business","turismo congressuale","turismo d'affari","turismo incentive","turismo MICE"]},"sort":[1762934442000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"501318","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"[caption id=\"attachment_501320\" align=\"alignright\" width=\"300\"] Vittorio Amato, industry relations manager di Welcome Travel Group[/caption]\r

\r

«Il turismo organizzato veicola flussi verso nuove destinazioni, promuovendo gli scambi culturali tra i popoli»: un messaggio chiaro quello di Vittorio Amato, industry relations manager di Welcome Travel Group, sul ruolo dell'agenzia di viaggio all'interno della filiera turistica, in occasione del XVIII Verona Eurasian Economic Forum.\r

\r

Il meeting di respiro internazionale, che quest'anno si è svolto ad Istanbul, per la prima volta ha inserito in programma un panel specificatamente dedicato al turismo. Una vetrina preziosa per il gruppo, che ha visto il manager mettere in luce gli atout del circuito Welcome: «Oggi il nostro network annovera circa 2.600 agenzie di viaggio, che rappresentano il 38% del totale in Italia, con una quota di mercato, in termini di volume di fatturato, del 48%.\r

\r

«Favoriamo il turismo organizzato, dove ogni attore della filiera fa il suo mestiere. Il tour operator organizza i pacchetti in collaborazione con i dmc e poi le agenzie di viaggio li promuovono alla loro clientela. E l'adv gioca un ruolo centrale in questo iter, poiché si fa garante di quel pacchetto di viaggio».\r

\r

E va sottolineato come il turismo organizzato negli ultimi anni abbia in qualche modo indirizzato «i flussi turistici verso nuove destinazioni» oltre gli orizzonti più comuni: «E' il caso della Via della Seta, ad esempio con il Kazakistan che richiama diversi visitatori italiani, e che oggi vede Neos operare ben due voli diretti da Milano, uno su Almaty e l’altro su Atyrau».","post_title":"Welcome Travel Group porta la vision sul turismo organizzato al Verona Eurasian Economic Forum","post_date":"2025-11-11T15:47:11+00:00","category":["mercato_e_tecnologie"],"category_name":["Mercato e tecnologie"],"post_tag":[]},"sort":[1762876031000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"501298","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"È ufficialmente partita oggi alla Stazione Leopolda la 17ª edizione di BTO – Be Travel Onlife, la principale manifestazione italiana dedicata all’innovazione e al futuro del turismo. Con oltre 350 speaker nazionali e internazionali, 90 eventi e 7 Hall tematiche, BTO 2025 si propone di raccontare un turismo sempre più ibrido, con il tema Cross-Travel a fare da filo conduttore: un invito a superare i confini tradizionali, costruendo esperienze in cui la tecnologia amplifica – senza sostituire – l’intelligenza, l’empatia e la creatività umana.\r

\r

La cerimonia inaugurale si è tenuta questa mattina alle 10, con il taglio del nastro alla presenza del presidente della Regione Toscana Eugenio Giani, del presidente della Camera di Commercio di Firenze Massimo Manetti, del direttore scientifico di BTO 2025 Francesco Tapinassi, del segretario generale della Camera di Commercio di Firenze Giuseppe Salvini, del presidente di PromoFirenze Aldo Cursano e del direttore di Fondazione Sistema Toscana Francesco Palumbo, insieme ai curatori dei quattro topic dell’edizione: Roberta Milano, Giulia Eremita, Rodolfo Baggio, Emma Taveri e Nicola Zoppi.\r

\r

Subito dopo l’apertura, nella Hall 5, spazio al tradizionale appuntamento “Destinazione Toscana: strategie e risultati”, con il presidente Giani e i vertici di Toscana Promozione Turistica, Fondazione Sistema Toscana e Anci Toscana. L’incontro ha offerto una panoramica aggiornata sui trend e sugli scenari del turismo regionale, con un focus sui progetti che rafforzano la competitività della destinazione.\r

\r

Tra i momenti più attesi della giornata, la presentazione del “Rapporto sul Turismo Enogastronomico Italiano 2025” a cura di Roberta Garibaldi, presidente dell’Associazione italiana Turismo Enogastronomico. Il documento, che fotografa un settore sempre più strategico per l’Italia, include quest’anno per la prima volta un approfondimento sulla domanda straniera, con l’analisi dei desideri e delle motivazioni dei turisti internazionali attratti dalle esperienze autentiche legate al food & wine.\r

\r

Un altro tema chiave di questa prima giornata è quello della gestione dei flussi turistici. Nel panel “Smart Florence” (ore 12 Hall 5) si è parlato di come la tecnologia possa aiutare a riequilibrare l’impatto del turismo, trasformando il concetto di overtourism in una gestione più armonica e sostenibile. Firenze diventa così laboratorio di sperimentazione per soluzioni digitali che consentono di dialogare in tempo reale con i visitatori e suggerire itinerari alternativi, distribuendo le presenze oltre i circuiti più affollati.\r

\r

La seconda giornata di BTO, domani 12 novembre, proseguirà con altri incontri dedicati a AI, sostenibilità, destinazioni intelligenti e travel experience del futuro, confermando il ruolo della manifestazione come punto di riferimento per chi vuole comprendere e guidare le evoluzioni del settore.\r

\r

\r

\r

Gli appuntamenti della seconda giornata\r

La seconda giornata di BTO 2025, in programma domani 12 novembre alla Stazione Leopolda di Firenze, proseguirà il viaggio tra innovazione, sostenibilità e nuovi paradigmi del turismo con una serie di panel che vedranno protagonisti esperti italiani e internazionali.\r

Si parte alle 10:00 (Hall #6) con “AI Alberghiera: Dallo ‘AI Washing’ all’Innovazione Autentica – Come Riconoscere le Tecnologie di Fiducia”, dedicato all’applicazione dell’intelligenza artificiale nel mondo del turismo ma non solo. Un confronto tra Marco Matarazzi, ceo Slope, Alessandro Crotti co-founder Empori AI, Claudiana Di Cesare, esperta di turismo, innovazione e AI, e Mariella Borghi co-founder Aidea, su come distinguere l’innovazione reale da quella solo apparente.\r

Alle 11:00 (Hall #7) spazio al tema food & wine tourism con “Tra il dire e il fare: come il turismo enogastronomico può diventare un driver strategico sia per i territori, sia per gli operatori”, con Bruno Bertero, direttore generale dell’Ente Turismo Langhe Monferrato Roero, e Francesco Tapinassi, direttore scientifico di BTO 2025.\r

In contemporanea, nella Hall #5 – Turespaña, il panel “Hotel multipotenziali. Accogliere, ispirare, rigenerare, cambiare il mondo” riunirà voci del turismo e dell’ospitalità rigenerativa come Alex Toselli (Albergo Etico, presidente), Carlo De Mattia (Design Terrae ETS, presidente), Matteo Toresani (Olympic SPA Hotel, brand manager & CFO), Letizia Ciaccafava (Destination Makers) e Andrea Romanelli (Federalberghi Confcommercio Pisa e Provincia, presidente).\r

Alle 12:00 (Hall #1) si parlerà di sostenibilità e transizione verde con “Destination Positivity. Il ruolo strategico delle destinazioni nell’era della transizione ecologica e del climate change”, che vedrà sul palco Carmen Bizzarri (Università Europea di Roma), Leonardo Cesarini (Trenord, chief commercial officer), Axel Biermann (Ruhr Tourismus GmbH, managing director) e Thomas Mur (Fiera Bolzano, direttore).\r

Nel pomeriggio, alle 14:00 (Hall #3), “Destinazioni Internazionali a Confronto. Strategie, Sostenibilità e Innovazione Digitale per il Turismo Enogastronomico”, con esperti provenienti da Malta, Spagna e Croazia: Maya Francione (Malta Tourism Authority), Vicent Martín Ronda (Comune di Dénia, Spagna), Marko Marković (Ente per il Turismo dell’Istria) e Flavia Fagotto (destination management & marketing expert).","post_title":"BTO 2025, prima giornata: il turismo del futuro tra cross-travel, AI e innovazione autentica","post_date":"2025-11-11T15:00:03+00:00","category":["mercato_e_tecnologie"],"category_name":["Mercato e tecnologie"],"post_tag":[]},"sort":[1762873203000]}]}}