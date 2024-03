Scalapay registra una grande crescita nel segmento trasporti Flessibilità, co-marketing e digitalizzazione: le tre parole d’ordine tracciano la strada che Scalapay percorrerà per i prossimi 12 mesi, nei settori trasporti e tour operator. Il 2023 è stato un anno rivoluzionario per i pagamenti rateali nel mercato turistico. Il famigerato buy now pay later è entrato ufficialmente nelle abitudini di consumo di oltre 10 milioni di italiani, che lo utilizzano per i propri acquisti quotidiani. Nel mondo dei viaggi, e più precisamente nei settori in cui operano le società di trasporto e i tour operator, questo metodo di pagamento innovativo conosce un ampio sviluppo, grazie alle differenti opportunità proposte, arrivando a essere richiesto da oltre il 30% dei consumatori. In occasione della Borsa Mediterranea del Turismo (Napoli, 14 – 16 marzo 2024), la fintech dei pagamenti rateali senza interessi si racconta, rispetto al suo anno dei record. Dichiara Matteo Ciccalè, travel partnership director: “Le aziende che stanno beneficiando maggiormente del servizio che proponiamo sono soprattutto i tour operator, tra i quali brand storici come Alpitour, Veratour, oltre a giovani realtà in forte sviluppo, ad esempio Si Vola, All Tours e Utravel. Grazie alle attività di co-marketing, di recente, abbiamo raggiunto risultati di crescita eccellenti in relazione all’acquisizione di nuovi utenti. Registriamo, inoltre, un dato di grande soddisfazione in merito ai repeaters, triplicati rispetto all’anno precedente, complici le strategie di marketing messe a disposizione dei partner con l’obiettivo di raggiungere un risultato condiviso, cui si aggiunge una flessione dei costi di acquisizione anno su anno, fino al 25%”. L’altro fronte di grande crescita per Scalapay è il segmento trasporti, in cui risulta strategico il contributo della fintech nella vendita dei biglietti, contribuendo a un progressivo miglioramento delle performance annuali. Si sottolinea che i tassi di crescita maggiore nei trasporti vengono registrati presso le fasce di clientela di 18-24 e 25-35 anni, più ricettive ed esposte alle campagne promozionali dell’Unicorno sui canali social. Treni (tra gli altri partner Trenord), noleggio auto (tra gli altri partner Tinoleggio.it), aerei, ma soprattutto trasporti navali sono il propulsore della crescita veloce di Scalapay nel settore, rappresentando il 20% del transato totale nell’ambito dei trasporti, superando così le compagnie aeree. La fintech riporta come esempio la straordinaria partnership con Grimaldi Lines, che presto si estenderà anche alla gemella iberica Trasmed. Condividi

