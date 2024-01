Project Hq: Wyndham e Sbe lanciano un nuovo brand smart lifestyle Si rivolgerà soprattutto ai millennial e alla generazione Z il nuovo brand “smart lifestyle” che il gruppo Wyndham si sta apprestando a lanciare in collaborazione con la società alberghiera Sbe. Fondata da Sam Nazarian, quest’ultima realtà è già nota per aver venduto nel 2022 il proprio intero portfolio di marchi dell’hotellerie ad Accor, inclusi nomi come Delano, Mondrian, Sls e Hyde. La new entry è ancora in fase di studio ed è è stata provvisoriamente chiamata Project Hq Hotels & Residences. Si sa però già che entrerà a far parte della famiglia Registry Collection, mentre Sbe assumerà l’operatività di tutte le proprietà. I piani sono di aprire 50 hotel entro il 2030, di una dimensione pari a circa 150 camere per hotel. Il 50% delle strutture dovrebbe essere situato negli Usa, con la restante parte da svilupparsi nel resto del mondo. L’80% del portfolio sarà inoltre frutto di conversioni, mentre il 20% riguarderà progetti green-field. Stando a quanto dichiarato da Nazarian, il costo delle operazioni di conversione dovrebbe aggirarsi tra i 30 e i 50 mila dollari a chiave. Al momento sarebbero già in corso trattative per quattro proprietà negli Stati Uniti, due in Europa e altrettante nel Medio Oriente. Wyndham è al momento oggetto di una scalata ostile da parte del gruppo Choice, di cui ancora non si conoscono le sorti. Il brand Project Hq segue il lancio di Echo Suites Extended Stay By Wyndham nel 2022 e dell’all-inclusive Wyndham Alltra inaugurato l’anno precedente. Condividi

[post_title] => Boscolo presenta i cataloghi 2024 e i suoi viaggi accompagnati [post_date] => 2024-01-23T12:43:08+00:00 [category] => Array ( [0] => tour_operator ) [category_name] => Array ( [0] => Tour Operator ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1706013788000 ) ) [3] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 459938 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Si rivolgerà soprattutto ai millennial e alla generazione Z il nuovo brand "smart lifestyle" che il gruppo Wyndham si sta apprestando a lanciare in collaborazione con la società alberghiera Sbe. Fondata da Sam Nazarian, quest'ultima realtà è già nota per aver venduto nel 2022 il proprio intero portfolio di marchi dell'hotellerie ad Accor, inclusi nomi come Delano, Mondrian, Sls e Hyde. La new entry è ancora in fase di studio ed è è stata provvisoriamente chiamata Project Hq Hotels & Residences. Si sa però già che entrerà a far parte della famiglia Registry Collection, mentre Sbe assumerà l'operatività di tutte le proprietà. I piani sono di aprire 50 hotel entro il 2030, di una dimensione pari a circa 150 camere per hotel. Il 50% delle strutture dovrebbe essere situato negli Usa, con la restante parte da svilupparsi nel resto del mondo. L'80% del portfolio sarà inoltre frutto di conversioni, mentre il 20% riguarderà progetti green-field. Stando a quanto dichiarato da Nazarian, il costo delle operazioni di conversione dovrebbe aggirarsi tra i 30 e i 50 mila dollari a chiave. Al momento sarebbero già in corso trattative per quattro proprietà negli Stati Uniti, due in Europa e altrettante nel Medio Oriente. Wyndham è al momento oggetto di una scalata ostile da parte del gruppo Choice, di cui ancora non si conoscono le sorti. Il brand Project Hq segue il lancio di Echo Suites Extended Stay By Wyndham nel 2022 e dell'all-inclusive Wyndham Alltra inaugurato l'anno precedente. [post_title] => Project Hq: Wyndham e Sbe lanciano un nuovo brand smart lifestyle [post_date] => 2024-01-23T12:16:25+00:00 [category] => Array ( [0] => alberghi ) [category_name] => Array ( [0] => Alberghi ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1706012185000 ) ) [4] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 459877 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Wizz Air archivia il 2023 superando se stessa con un totale di oltre 60 milioni di passeggeri trasportati, pari ad una crescita del 32% rispetto al 2022. Sempre lo scorso anno la low cost ha lanciato quasi una trentina di nuove rotte, preso in consegna 32 nuovi aeromobili Airbus A321neo e volato per 263 milioni di chilometri complessivi. Lo scorso anno la compagnia aerea ha completato il 99,31% dei voli programmati, che è il terzo miglior risultato tra tutte le compagnie aeree europee e ben al di sopra della media del settore. Wizz Air si è inoltre classificata tra le prime tre compagnie aeree in Europa per la percentuale di voli operati in orario. Risultati col segno più anche sul mercato Italia dove il vettore ha aumentato la capacità del 20% e ha introdotto oltre 15 nuove rotte, operando da 26 aeroporti, tra cui 5 basi - Roma Fiumicino, Milano Malpensa, Venezia Marco Polo, Catania e Napoli. La compagnia ha operato oltre 80 mila voli da e per l'Italia, il 17% in più rispetto al 2022, migliorando le performance operative e riducendo il numero di voli cancellati del 25% rispetto allo scorso anno. Mantenendo il suo impegno verso gli obiettivi di sostenibilità, Wizz Air ha effettuato il suo primo turnaround completamente elettrico all'aeroporto di Roma Fiumicino. La compagnia aerea ha inoltre sponsorizzato il primo evento podistico in Italia - Wizz Air Venicemarathon - e ha annunciato una partnership con la Milano Marathon nel 2024. È stato, dunque, un anno di record per Wizz Air: le sue emissioni medie di carbonio per il 2023 sono state pari a 51,5 grammi per passeggero/km, il 6,8% in meno rispetto al 2022. Questo traguardo, che rappresenta il miglior risultato mai registrato dalla compagnia aerea in un anno solare, rafforza la sua leadership nella riduzione delle emissioni di CO2 tra le compagnie aeree concorrenti. «Chiudiamo il 2023 con un’affluenza record di passeggeri, un network in continua evoluzione, una flotta avanzata e migliori prestazioni operative - commenta la corporate communication manager, Tamara Nikiforova -. Il tutto mantenendo i più alti standard di sostenibilità del settore. L'Italia è uno dei mercati chiave della rete di Wizz Air e confermiamo il nostro impegno sul mercato con ulteriori investimenti e nuove rotte che verranno lanciate nel 2024. E il prossimo anno festeggeremo 20 anni di attività». [post_title] => Wizz Air vola alto e archivia il 2023 con oltre 60 milioni di passeggeri, +32% [post_date] => 2024-01-22T13:46:48+00:00 [category] => Array ( [0] => trasporti ) [category_name] => Array ( [0] => Trasporti ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1705931208000 ) ) [5] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 459868 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Promuovere, creare momenti di incontro e relazione, vivere la lenta e autentica quotidianità dei borghi sicani. Sono questi gli obiettivi di Sicani Villages, il nuovo network di realtà locali lanciato lo scorso ottobre. Grazie a Pure Sicily, partner capofila del progetto e azienda di servizi turistici, Live Sicani e Val di Kam, punti di connessione tra il viaggiatore e le piccole realtà dell’entroterra siciliano, si può infatti ora accedere a tantissime di queste esperienze, provando in prima persona il vero stile di vita sicano. Il fine settimana alla scoperta del territorio sicano parte quindi dall’arrivo all’aeroporto di Palermo, per poi addentrarsi tra le colline dell’entroterra. Si arriva così alla valle del Platani, che prende il nome dal fiume che la attraversa, per vedere da vicino le tante coltivazioni di alcuni tra i prodotti più simbolici della Sicilia: i pistacchi e le mandorle. Arrivata l’ora del pranzo, in questo viaggio ogni pasto sarà un’avventura nella tradizione culinaria locale. Si possono definire workshop enogastronomici, ma cucinare in famiglia è forse l'espressione che esprime meglio l’esperienza. L'itinerario include anche una visita nei luoghi dell'artigianato sicano. Da non perdere poi il trekking nei sentieri tra le panoramiche colline dei Borghi. Ci si potrà immergere totalmente nella natura e respirare l’aria della campagna siciliana più autentica, e al tramonto, visitare un luogo davvero magico: il teatro Andromeda. A poca distanza, si trovano inoltre i borghi di Castronovo di Sicilia, paese dalle origini antichissime, testimoniate da ritrovamenti archeologici che risalirebbero addirittura all’epoca preistorica, e palazzo Adriano, set naturale del film Oscar Nuovo Cinema Paradiso di Giuseppe Tornatore. Gli amanti del grande cinema potranno vivere un altro movie tour visitando il borgo natale del regista Frank Capra, Bisacquino. Partendo poi da Prizzi, uno dei borghi più alti di Sicilia, caratterizzato da strette viuzze, cortili e ripide scalinate, l’esperienza con Sikani Horse Trek regala indimenticabili passeggiate a cavallo. Ci si muove quindi in direzione Chiusa Sclafani, nota per le architetture religiose con stucchi decorativi di scuola serpottiana e per il suo complesso monumentale della Badia, e ancora verso Giuliana, alla scoperta del suo castello federiciano e delle sue storie: uno dei personaggi maggiormente legati alla fortezza è Eleonora d'Aragona morta proprio a Giuliana nel 1405. Una leggenda narra che il suo spettro si aggiri ancora nel castello, facendo la guardia a un tesoro nascosto. Un viaggio in questa terra non può escludere la visita alla costa Sicana, tra le più belle della Sicilia. L’escursione alla Scala dei Turchi è d’obbligo. La stessa emozione si potrà vivere passeggiando a Capo Bianco, Punta Bianca o passeggiando sulla chilometrica spiaggia della riserva naturale orientata Torre Salsa. [post_title] => La ricetta Sicani Villages per un fine settimana alla scoperta dell'anima di un territorio [post_date] => 2024-01-22T12:25:49+00:00 [category] => Array ( [0] => incoming ) [category_name] => Array ( [0] => Incoming ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1705926349000 ) ) [6] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 459849 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => [caption id="attachment_427295" align="alignleft" width="300"] Roberto Di Tullio[/caption] Ricavi in crescita per il gruppo Belstay che, con i suoi quattro hotel a Milano, Mestre e Roma, ha chiuso il 2023 con 19 milioni di euro, pari a un livello del 25% superiore a quello raggiunto dalle medesime strutture in era pre-Covid. E questo grazie anche a un incremento dei ricavi medi per camera disponibile (revpar) superiore del 30% rispetto al benchmark di riferimento dei mercati cittadini in cui la compagnia è presente. In aumento pure l'occupazione media, che si è attestata oltre il 70%, sei punti percentuali sopra le attese. "Il 2024 sarà l’anno della messa a regime operativa per portare il gruppo verso una traiettoria di performance che realizzi il potenziale ancora inespresso (il brand è stato lanciato a giugno 2022 dal fondo d’investimento britannico Blantyre Capital in partnership con Garnet Hospitality Partners, ndr) - racconta l'a.d. di Belstay, Roberto Di Tullio -. L’obiettivo è incrementare il giro d’affari, con un focus sull’incremento del prezzo medio e sul potenziamento delle attività ristorative a marchio Seguimi, grazie all’operatività ordinaria, ma soprattutto mediante il comparto mice e l’organizzazione di nuovi eventi nella stagione estiva". Nel 2023 sono stati infatti realizzati circa mille eventi, che hanno visto come protagoniste le strutture di Roma Aurelia e Milano Assago. La maggior parte delle manifestazioni ha riguardato in particolare aziende dei comparti pharma, formazione e beauty. La provenienza geografica degli ospiti Belstay è risultata inoltre estremamente varia con oltre 50 nazionalità. In sensibile crescita rispetto al 2022 la componente estera pari al 68% della clientela totale. L’Italia rimane tuttavia il primo mercato col 32% delle presenze, seguita dagli Stati Uniti col 7%. Significativo nel segmento leisure l’afflusso dall’America Latina, che rappresenta oggi il 22% del totale. "Il 2023 è stato caratterizzato da alti tassi di interesse, prezzi medi da record e costi di materie prime ancora crescenti – ha aggiunto Tommaso Valle, co-fondatore di Garnet Hospitality Partners nonché development & project director Belstay –. Viste le condizioni penalizzanti nell’effettuare nuove acquisizioni, l’anno scorso ci siamo concentrati sull’ottimizzazione dell’attività gestionale e sul pieno sfruttamento dell’onda lunga di mercato per massimizzare il giro d’affari. Oggi Belstay è nelle condizioni ottimali per cogliere ulteriori opportunità d’incremento del fatturato sugli hotel esistenti ed eventualmente crescere nel numero di strutture. Ci auguriamo che il mercato immobiliare offra quest’anno maggiori occasioni d’espansione, vista la grande necessità di rinnovamento del patrimonio alberghiero italiano nel segmento 4 stelle». Per il 2024 si prevede quindi sicuramente il potenziamento della ristorazione a marchio Seguimi, l’apertura delle due piscine di Linate e Venezia Mestre, nonché l’espansione delle aree eventi e leisure. Ma l'idea è anche quella di espandersi per avere una presenza più capillare sul territorio, arrivando in città come Napoli, Torino, Firenze, Verona o Bologna. L'obiettivo? Raggiungere una massa critica di dieci-dodici hotel. [post_title] => Fatturato in crescita per Belstay che ora punta a espandersi ancora, mercato permettendo [post_date] => 2024-01-22T11:17:37+00:00 [category] => Array ( [0] => alberghi ) [category_name] => Array ( [0] => Alberghi ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1705922257000 ) ) [7] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 459749 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => La città di Tokyo si promuove in Italia con due nuovi brand video della serie 'Nothing like Tokyo' che, nelle versioni Tradition e Innovation, danno un assaggio degli eventi e dei luoghi più tradizionali della metropoli. I video prendono per mano lo spettatore accompagnandolo in una rapida carrellata di cartoline di alcuni tra i luoghi più tradizionali e avveniristici della città, alcuni già celebri e altri ancora da scoprire. A rappresentare il lato tradizionale della metropoli, appaiono luoghi come il santuario shintoista Hie Jinja e la sequenza dei suoi portali torii rossi, ma anche eventi caratteristici come il Fukagawa Hachiman Festival o il Koto Fireworks Festival. Per il lato innovativo, alcuni dei luoghi avveniristici più iconici della città come il Miraikan, il Museo delle Scienze Emergenti e dell’Innovazione di Odaiba, o progetti speciali come l’esperienza MoonFlower Sagaya Ginza, che unisce la gastronomia con l’arte digitale, e il progetto The Tokyo Toilet, simbolo dell’ospitalità giapponese e salito recentemente alla ribalta grazie al film “Perfect Days” di Win Wenders, premiato a Cannes e in questi giorni nelle sale italiane. La città di Tokyo parteciperà inoltre alla prossima Bit: allo stand “Tokyo Tourism Representative, Italy Office”, la rappresentanza dell’ente del turismo della città illustrerà l'offerta turistica dalla capitale del Sol Levante, attraverso tutte le stagioni dell’anno ma con un focus particolare sull’inverno. Numeri positivi nel 2023: Italia secondo mercato europeo Intanto, sono positivi gli indicatori sulla ripresa dei flussi turistici dall’Italia al Giappone, che nel 2023 tornano quasi ai livelli pre-pandemici. I dati preliminari dell’Ente nazionale del turismo giapponese mostrano che il numero degli arrivi italiani tra gennaio e dicembre 2023 è solo al -6,4% rispetto al numero dello stesso periodo del 2019, posizionandola al secondo posto della classifica europea, dopo la Germania (-1,3%). [post_title] => Tokyo rilancia la promozione in Italia con due nuovi brand video e la presenza in Bit [post_date] => 2024-01-19T10:52:30+00:00 [category] => Array ( [0] => estero ) [category_name] => Array ( [0] => Estero ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1705661550000 ) ) [8] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 459612 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Proseguono le serate - evento di Azemar. Co-protagoniste dell'appuntamento dello scorso 16 gennaio presso il Signorvino Valpolicella di Verona sono state questa volta le strutture del gruppo Como Hotels and Resorts, presenti nella Azemar Travel Collection 2024 con due proprietà alle Maldive. Situato sua una piccola isola nell’atollo di Malé Sud, il Como Cocoa Island è ideale per chi cerca una vacanza rilassante e informale, ma al contempo elegante. Resort molto amato da celebrities e vip, vanta acque calde nel reef che promettono snorkeling e immersioni affascinanti. Il Como Maalifushi è invece l’unico resort presente nell’incontaminato atollo di Thaa; ha uno stile sobrio e chic, dal lusso discreto. E' luogo ideale per famiglie, coppie, surfisti e subacquei. Nelle vicinanze vi sono inoltre una serie di piccole isole private disabitate, dove è facile avvistare mante e una vastissima varietà di pesci di ogni colore e dimensione. L’isola dista solo 50 minuti in idrovolante dal Cocoa Island, permettendo soggiorni combinati tra le due isole. [caption id="attachment_459616" align="alignright" width="300"] Da sinistra, Massimo Ravaglia, Sonia Travaini e Loris Giusti[/caption] Alla serata, a rappresentare il brand Como, Sonia Travaini, director of sales South Europe. Per Azemar, Loris Giusti (key account) e Massimo Ravaglia (area sales Triveneto). Alla serata hanno quindi partecipato i seguenti agenti di viaggi: Susi della Number Nine Travel, Gloria della Kasba Viaggi, Elena e Roberto della Quarzo Viaggi, Franca, Barbara ed Elisabetta della Vertours, Lamberto e Anna della Welcome Travel Store, Giorgia e Marina della Maryland Viaggi, Marianna della 15 Viaggi, Simonetta e Giulia della Soluzioni Omnia Media, Sara della Latitude Travel, Martina e Paola della Expotour, Michela della Sol y Mar, Camilla ed Erika della Capricci Viaggi, Gabriele della Iantra Viaggi, Mariangela della Everywhere, Roberta della Roberta Viaggi, Giada della Lanai, Veronica della Kimama Viaggi, Jennifer della Armi e Bagagli, Michela della il Gioiello dei Viaggi, Valentina della Time Warp Travel, Silvia della Tennessee Viaggi, nonché Giorgio della Fiji Time. [post_title] => Proseguono le serate Azemar: a Verona co-protagonisti i resort del gruppo Como [post_date] => 2024-01-18T09:48:04+00:00 [category] => Array ( [0] => tour_operator ) [category_name] => Array ( [0] => Tour Operator ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1705571284000 ) ) ) { "size": 9, "query": { "filtered": { "query": { "fuzzy_like_this": { "like_text" : "project hq wyndham e sbe lanciano un nuovo brand smart lifestyle" } }, "filter": { "range": { "post_date": { "gte": "now-2y", "lte": "now", "time_zone": "+1:00" } } } } }, "sort": { "post_date": { "order": "desc" } } }{"took":69,"timed_out":false,"_shards":{"total":5,"successful":5,"failed":0},"hits":{"total":1009,"max_score":null,"hits":[{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"459957","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Debutto tedesco per il brand lifestyle di casa Minor Hotel: situato nel nel centrale business district della città, l'Avani Frankfurt City Hotel si sviluppa si sette piani ed è dotato di 256 camere e suite. Include inoltre cinque sale riunioni provviste di un'area break condivisa, che possono ospitare fino a 140 persone per workshop, sessioni di formazione, cene e attività di team building.\r

\r

La struttura mira a offrire un’atmosfera vivace, in linea con la rinomata scena musicale elettronica del luogo. L'hotel è infatti un vero e proprio tributo alla città, pioniera della musica techno negli anni '80, quando Francoforte divenne un centro di influenti night club, negozi di dischi, musicisti ed etichette discografiche. Nella hall, in particolare, sono esposte copertine di album e vinili incorniciati dell'epoca che, insieme a un giradischi vintage e a un finto camino, conferiscono un allure nostalgico all'ambiente.","post_title":"Debutto tedesco per il brand lifestyle di casa Minor: apre l'Avani Frankfurt City Hotel","post_date":"2024-01-23T12:57:52+00:00","category":["alberghi"],"category_name":["Alberghi"],"post_tag":[]},"sort":[1706014672000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"459940","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"In occasione della conferenza per il lancio dell'operativo estivo di Ryanair, Michael O'Leary è entrato a gamba tesa, come sua consuetudine, su alcune questioni di scenario e di attualità.\r

Le \"Ota pirata\"\r

Una delle stoccate più importanti, Ryanair la riserva per la distribuzione, le Ota in particolare, che attuerebbero pratiche ingannevoli nei confronti degli utenti.\r

\r

«Abbiamo iniziato una battaglia perché continuano a fare sovrapprezzi importanti sui costi di Ryanair, anche del +300%, e anche costi ingiustificati che il vettore non applica ma che le Ota vendono» spiega il country manager, Mauro Bolla, mostrando una slide dal titolo 'Ota Pirata - esempi di truffa - Gen '24'. All'interno della slide, vengono mostrati i prezzi di portali come Kiwi.com, Opodo, eDreams, Lastminute.com, con i relativi incrementi di prezzo.\r

\r

[gallery columns=\"2\" ids=\"459960,459961\"]\r

Il Governo danneggia la competitività dell'Italia\r

La seconda stoccata è rivolta al Governo, che non aiuterebbe la connettività, «anzi la danneggia con l'addizionale comunale sui diritti d'imbarco - spiega -. L'italia è l'unico Paese dell'Unione europea a proporre questa tassa, che è ingiustificata e rende gli aeroporti non competitivi». Un balzello che ci metterebbe in una situazione di svantaggio rispetto a Paesi come Spagna, Portogallo e Grecia, limitando le prospettive di sviluppo dei posti di lavoro e del turismo.\r

\r

«Vorrei incontrare Giorgia Meloni per parlarle dei nostri progetti e delle possibilità di crescita di questo Paese - continua l'ad -. Ryanair è l'unica compagnia che sta investendo fortemente in Italia, creando posti di lavoro e lanciando nuove rotte».\r

Roma può crescere ancora: togliere vincoli a Ciampino\r

Parlando degli impegni sugli aeroporti di Roma, O'Leary focalizza l'attenzione sulla creazione di 60 nuovi posti di lavoro tra personale di cabina, piloti e engineering, sul posizionamento di 2 nuovi aeromobili B737 e su una stima della crescita annuale del 15%, toccando gli 11 milioni di passeggeri all'anno.\r

\r

L'ad auspica, però, un incremento delle attività su Ciampino: «Roma ha bisogno di due aeroporti per accrescere la sua competitività sulle altre capitali europee - spiega -, ma Ciampino subisce dei vincoli importanti per le restrizioni ambientali: tra atterraggi e decolli sono permessi solo sei voli ogni ora, anche se stiamo utilizzando aerei molto più silenziosi».\r

\r

","post_title":"O'Leary, Ryanair: \"Ota pirata, rincari da truffa. Governo contro competitività\"","post_date":"2024-01-23T12:54:21+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":["topnews"],"post_tag_name":["Top News"]},"sort":[1706014461000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"459944","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"La ricca programmazione di Boscolo per il 2024 è costituita da 17 cataloghi monografici più il Manuale dedicato agli agenti di viaggio. Mira ad accompagnare i clienti alla scoperta del mondo con una proposta rivolta a un viaggiatore abituato a muoversi e di cultura medio-alta. Tra gli asset della programmazione, ci sono l’accompagnatore che parte dall’Italia già per gruppi di sei persone, uno standard qualitativo alto ma senza entrare nel lusso, la comodità del viaggio, l’attenzione alle distanze e l’early check-in e check-out.\r

«La cosa fondamentale del nostro prodotto è che quando parliamo di assistenza garantita intendiamo una persona che prende il cliente all’inizio del viaggio e lo lascia alla fine - spiega il direttore commerciale, Salvatore Sicuso -. La nostra caratteristica è quella di adattarci al mondo che si trasforma. Ascoltiamo tantissimo i clienti e questa capacità di ascolto ci permette di adeguare, sistemare e migliorare il prodotto ogni anno e di proporre cose sempre nuove».\r

Il to ha chiuso il 2023 sopra le aspettative, con un avvio timido e un’estate molto forte. «I fatturati sono cresciuti del 30% rispetto al 2019, con un impatto sui prezzi aumentati per il rimbalzo post-Covid. I volumi sono quindi molto alti. Per il 2024 abbiamo un budget sfidante: siamo un’azienda che punta ai 120 milioni di fatturato. Il successo della scorsa estate è anche figlio delle nuove destinazioni che abbiamo lanciato come il Giappone. Mete che garantiscono un advance booking molto significativo: tra i 90 e i 120 giorni».\r

La programmazione di Boscolo prevede il corto e lungo raggio, proposte dai quattro ai 12 giorni con estensioni e tour in Italia, Francia, Spagna e Gran Bretagna, oltre ad Austria, Balcani e naturalmente alla new entry Giappone. E poi ancora l’India insieme a Buthan, Vietnam, Uzbekistan, Brasile, Argentina e Perù … E anche la Romania, che è a sole sei ore, ma permette al viaggiatore di vivere un’esperienza inedita, lontana dal quotidiano. Perché, come afferma Domenico Cocozza, destination manager per il lungo raggio, «il viaggio vero è quando arrivi in un posto e non ti riconosci».\r

Le destinazioni di Boscolo coprono insomma il mondo intero. «La nostra grande attenzione al prodotto e al dettaglio ci rendono degli specialisti - conclude Sicuso -. Diamo grande supporto alle 3.500 adv con cui lavoriamo, 1.500 delle quali fanno un’importante percentuale del nostro fatturato. Agenzie con cui abbiamo una relazione speciale. Per noi il trade è molto importante». Infine uno sguardo alla tecnologia e all’innovazione: «Per quest’anno abbiamo un progetto strategico con l’Ia. Sarà molto diverso da ogni altro e coinvolgerà le nostre adv».","post_title":"Boscolo presenta i cataloghi 2024 e i suoi viaggi accompagnati","post_date":"2024-01-23T12:43:08+00:00","category":["tour_operator"],"category_name":["Tour Operator"],"post_tag":[]},"sort":[1706013788000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"459938","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Si rivolgerà soprattutto ai millennial e alla generazione Z il nuovo brand \"smart lifestyle\" che il gruppo Wyndham si sta apprestando a lanciare in collaborazione con la società alberghiera Sbe. Fondata da Sam Nazarian, quest'ultima realtà è già nota per aver venduto nel 2022 il proprio intero portfolio di marchi dell'hotellerie ad Accor, inclusi nomi come Delano, Mondrian, Sls e Hyde. La new entry è ancora in fase di studio ed è è stata provvisoriamente chiamata Project Hq Hotels & Residences. Si sa però già che entrerà a far parte della famiglia Registry Collection, mentre Sbe assumerà l'operatività di tutte le proprietà.\r

\r

I piani sono di aprire 50 hotel entro il 2030, di una dimensione pari a circa 150 camere per hotel. Il 50% delle strutture dovrebbe essere situato negli Usa, con la restante parte da svilupparsi nel resto del mondo. L'80% del portfolio sarà inoltre frutto di conversioni, mentre il 20% riguarderà progetti green-field. Stando a quanto dichiarato da Nazarian, il costo delle operazioni di conversione dovrebbe aggirarsi tra i 30 e i 50 mila dollari a chiave. Al momento sarebbero già in corso trattative per quattro proprietà negli Stati Uniti, due in Europa e altrettante nel Medio Oriente.\r

\r

Wyndham è al momento oggetto di una scalata ostile da parte del gruppo Choice, di cui ancora non si conoscono le sorti. Il brand Project Hq segue il lancio di Echo Suites Extended Stay By Wyndham nel 2022 e dell'all-inclusive Wyndham Alltra inaugurato l'anno precedente.","post_title":"Project Hq: Wyndham e Sbe lanciano un nuovo brand smart lifestyle","post_date":"2024-01-23T12:16:25+00:00","category":["alberghi"],"category_name":["Alberghi"],"post_tag":[]},"sort":[1706012185000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"459877","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Wizz Air archivia il 2023 superando se stessa con un totale di oltre 60 milioni di passeggeri trasportati, pari ad una crescita del 32% rispetto al 2022. Sempre lo scorso anno la low cost ha lanciato quasi una trentina di nuove rotte, preso in consegna 32 nuovi aeromobili Airbus A321neo e volato per 263 milioni di chilometri complessivi. \r

Lo scorso anno la compagnia aerea ha completato il 99,31% dei voli programmati, che è il terzo miglior risultato tra tutte le compagnie aeree europee e ben al di sopra della media del settore. Wizz Air si è inoltre classificata tra le prime tre compagnie aeree in Europa per la percentuale di voli operati in orario.\r

Risultati col segno più anche sul mercato Italia dove il vettore ha aumentato la capacità del 20% e ha introdotto oltre 15 nuove rotte, operando da 26 aeroporti, tra cui 5 basi - Roma Fiumicino, Milano Malpensa, Venezia Marco Polo, Catania e Napoli. La compagnia ha operato oltre 80 mila voli da e per l'Italia, il 17% in più rispetto al 2022, migliorando le performance operative e riducendo il numero di voli cancellati del 25% rispetto allo scorso anno. Mantenendo il suo impegno verso gli obiettivi di sostenibilità, Wizz Air ha effettuato il suo primo turnaround completamente elettrico all'aeroporto di Roma Fiumicino. La compagnia aerea ha inoltre sponsorizzato il primo evento podistico in Italia - Wizz Air Venicemarathon - e ha annunciato una partnership con la Milano Marathon nel 2024.\r

È stato, dunque, un anno di record per Wizz Air: le sue emissioni medie di carbonio per il 2023 sono state pari a 51,5 grammi per passeggero/km, il 6,8% in meno rispetto al 2022. Questo traguardo, che rappresenta il miglior risultato mai registrato dalla compagnia aerea in un anno solare, rafforza la sua leadership nella riduzione delle emissioni di CO2 tra le compagnie aeree concorrenti.\r

«Chiudiamo il 2023 con un’affluenza record di passeggeri, un network in continua evoluzione, una flotta avanzata e migliori prestazioni operative - commenta la corporate communication manager, Tamara Nikiforova -. Il tutto mantenendo i più alti standard di sostenibilità del settore. L'Italia è uno dei mercati chiave della rete di Wizz Air e confermiamo il nostro impegno sul mercato con ulteriori investimenti e nuove rotte che verranno lanciate nel 2024. E il prossimo anno festeggeremo 20 anni di attività».","post_title":"Wizz Air vola alto e archivia il 2023 con oltre 60 milioni di passeggeri, +32%","post_date":"2024-01-22T13:46:48+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1705931208000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"459868","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Promuovere, creare momenti di incontro e relazione, vivere la lenta e autentica quotidianità dei borghi sicani. Sono questi gli obiettivi di Sicani Villages, il nuovo network di realtà locali lanciato lo scorso ottobre. Grazie a Pure Sicily, partner capofila del progetto e azienda di servizi turistici, Live Sicani e Val di Kam, punti di connessione tra il viaggiatore e le piccole realtà dell’entroterra siciliano, si può infatti ora accedere a tantissime di queste esperienze, provando in prima persona il vero stile di vita sicano.\r

\r

Il fine settimana alla scoperta del territorio sicano parte quindi dall’arrivo all’aeroporto di Palermo, per poi addentrarsi tra le colline dell’entroterra. Si arriva così alla valle del Platani, che prende il nome dal fiume che la attraversa, per vedere da vicino le tante coltivazioni di alcuni tra i prodotti più simbolici della Sicilia: i pistacchi e le mandorle. Arrivata l’ora del pranzo, in questo viaggio ogni pasto sarà un’avventura nella tradizione culinaria locale. Si possono definire workshop enogastronomici, ma cucinare in famiglia è forse l'espressione che esprime meglio l’esperienza.\r

\r

L'itinerario include anche una visita nei luoghi dell'artigianato sicano. Da non perdere poi il trekking nei sentieri tra le panoramiche colline dei Borghi. Ci si potrà immergere totalmente nella natura e respirare l’aria della campagna siciliana più autentica, e al tramonto, visitare un luogo davvero magico: il teatro Andromeda. A poca distanza, si trovano inoltre i borghi di Castronovo di Sicilia, paese dalle origini antichissime, testimoniate da ritrovamenti archeologici che risalirebbero addirittura all’epoca preistorica, e palazzo Adriano, set naturale del film Oscar Nuovo Cinema Paradiso di Giuseppe Tornatore. Gli amanti del grande cinema potranno vivere un altro movie tour visitando il borgo natale del regista Frank Capra, Bisacquino.\r

\r

Partendo poi da Prizzi, uno dei borghi più alti di Sicilia, caratterizzato da strette viuzze, cortili e ripide scalinate, l’esperienza con Sikani Horse Trek regala indimenticabili passeggiate a cavallo. Ci si muove quindi in direzione Chiusa Sclafani, nota per le architetture religiose con stucchi decorativi di scuola serpottiana e per il suo complesso monumentale della Badia, e ancora verso Giuliana, alla scoperta del suo castello federiciano e delle sue storie: uno dei personaggi maggiormente legati alla fortezza è Eleonora d'Aragona morta proprio a Giuliana nel 1405. Una leggenda narra che il suo spettro si aggiri ancora nel castello, facendo la guardia a un tesoro nascosto. Un viaggio in questa terra non può escludere la visita alla costa Sicana, tra le più belle della Sicilia. L’escursione alla Scala dei Turchi è d’obbligo. La stessa emozione si potrà vivere passeggiando a Capo Bianco, Punta Bianca o passeggiando sulla chilometrica spiaggia della riserva naturale orientata Torre Salsa.\r

\r

","post_title":"La ricetta Sicani Villages per un fine settimana alla scoperta dell'anima di un territorio","post_date":"2024-01-22T12:25:49+00:00","category":["incoming"],"category_name":["Incoming"],"post_tag":[]},"sort":[1705926349000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"459849","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"[caption id=\"attachment_427295\" align=\"alignleft\" width=\"300\"] Roberto Di Tullio[/caption]\r

\r

Ricavi in crescita per il gruppo Belstay che, con i suoi quattro hotel a Milano, Mestre e Roma, ha chiuso il 2023 con 19 milioni di euro, pari a un livello del 25% superiore a quello raggiunto dalle medesime strutture in era pre-Covid. E questo grazie anche a un incremento dei ricavi medi per camera disponibile (revpar) superiore del 30% rispetto al benchmark di riferimento dei mercati cittadini in cui la compagnia è presente. In aumento pure l'occupazione media, che si è attestata oltre il 70%, sei punti percentuali sopra le attese.\r

\r

\"Il 2024 sarà l’anno della messa a regime operativa per portare il gruppo verso una traiettoria di performance che realizzi il potenziale ancora inespresso (il brand è stato lanciato a giugno 2022 dal fondo d’investimento britannico Blantyre Capital in partnership con Garnet Hospitality Partners, ndr) - racconta l'a.d. di Belstay, Roberto Di Tullio -. L’obiettivo è incrementare il giro d’affari, con un focus sull’incremento del prezzo medio e sul potenziamento delle attività ristorative a marchio Seguimi, grazie all’operatività ordinaria, ma soprattutto mediante il comparto mice e l’organizzazione di nuovi eventi nella stagione estiva\".\r

\r

Nel 2023 sono stati infatti realizzati circa mille eventi, che hanno visto come protagoniste le strutture di Roma Aurelia e Milano Assago. La maggior parte delle manifestazioni ha riguardato in particolare aziende dei comparti pharma, formazione e beauty. La provenienza geografica degli ospiti Belstay è risultata inoltre estremamente varia con oltre 50 nazionalità. In sensibile crescita rispetto al 2022 la componente estera pari al 68% della clientela totale. L’Italia rimane tuttavia il primo mercato col 32% delle presenze, seguita dagli Stati Uniti col 7%. Significativo nel segmento leisure l’afflusso dall’America Latina, che rappresenta oggi il 22% del totale.\r

\r

\"Il 2023 è stato caratterizzato da alti tassi di interesse, prezzi medi da record e costi di materie prime ancora crescenti – ha aggiunto Tommaso Valle, co-fondatore di Garnet Hospitality Partners nonché development & project director Belstay –. Viste le condizioni penalizzanti nell’effettuare nuove acquisizioni, l’anno scorso ci siamo concentrati sull’ottimizzazione dell’attività gestionale e sul pieno sfruttamento dell’onda lunga di mercato per massimizzare il giro d’affari. Oggi Belstay è nelle condizioni ottimali per cogliere ulteriori opportunità d’incremento del fatturato sugli hotel esistenti ed eventualmente crescere nel numero di strutture. Ci auguriamo che il mercato immobiliare offra quest’anno maggiori occasioni d’espansione, vista la grande necessità di rinnovamento del patrimonio alberghiero italiano nel segmento 4 stelle».\r

\r

Per il 2024 si prevede quindi sicuramente il potenziamento della ristorazione a marchio Seguimi, l’apertura delle due piscine di Linate e Venezia Mestre, nonché l’espansione delle aree eventi e leisure. Ma l'idea è anche quella di espandersi per avere una presenza più capillare sul territorio, arrivando in città come Napoli, Torino, Firenze, Verona o Bologna. L'obiettivo? Raggiungere una massa critica di dieci-dodici hotel.","post_title":"Fatturato in crescita per Belstay che ora punta a espandersi ancora, mercato permettendo","post_date":"2024-01-22T11:17:37+00:00","category":["alberghi"],"category_name":["Alberghi"],"post_tag":[]},"sort":[1705922257000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"459749","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":" La città di Tokyo si promuove in Italia con due nuovi brand video della serie 'Nothing like Tokyo' che, nelle versioni Tradition e Innovation, danno un assaggio degli eventi e dei luoghi più tradizionali della metropoli.\r

I video prendono per mano lo spettatore accompagnandolo in una rapida carrellata di cartoline di alcuni tra i luoghi più tradizionali e avveniristici della città, alcuni già celebri e altri ancora da scoprire. A rappresentare il lato tradizionale della metropoli, appaiono luoghi come il santuario shintoista Hie Jinja e la sequenza dei suoi portali torii rossi, ma anche eventi caratteristici come il Fukagawa Hachiman Festival o il Koto Fireworks Festival.\r

Per il lato innovativo, alcuni dei luoghi avveniristici più iconici della città come il Miraikan, il Museo delle Scienze Emergenti e dell’Innovazione di Odaiba, o progetti speciali come l’esperienza MoonFlower Sagaya Ginza, che unisce la gastronomia con l’arte digitale, e il progetto The Tokyo Toilet, simbolo dell’ospitalità giapponese e salito recentemente alla ribalta grazie al film “Perfect Days” di Win Wenders, premiato a Cannes e in questi giorni nelle sale italiane.\r

La città di Tokyo parteciperà inoltre alla prossima Bit: allo stand “Tokyo Tourism Representative, Italy Office”, la rappresentanza dell’ente del turismo della città illustrerà l'offerta turistica dalla capitale del Sol Levante, attraverso tutte le stagioni dell’anno ma con un focus particolare sull’inverno.\r

Numeri positivi nel 2023: Italia secondo mercato europeo\r

\r

Intanto, sono positivi gli indicatori sulla ripresa dei flussi turistici dall’Italia al Giappone, che nel 2023 tornano quasi ai livelli pre-pandemici. I dati preliminari dell’Ente nazionale del turismo giapponese mostrano che il numero degli arrivi italiani tra gennaio e dicembre 2023 è solo al -6,4% rispetto al numero dello stesso periodo del 2019, posizionandola al secondo posto della classifica europea, dopo la Germania (-1,3%).","post_title":"Tokyo rilancia la promozione in Italia con due nuovi brand video e la presenza in Bit","post_date":"2024-01-19T10:52:30+00:00","category":["estero"],"category_name":["Estero"],"post_tag":[]},"sort":[1705661550000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"459612","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Proseguono le serate - evento di Azemar. Co-protagoniste dell'appuntamento dello scorso 16 gennaio presso il Signorvino Valpolicella di Verona sono state questa volta le strutture del gruppo Como Hotels and Resorts, presenti nella Azemar Travel Collection 2024 con due proprietà alle Maldive.\r

\r

Situato sua una piccola isola nell’atollo di Malé Sud, il Como Cocoa Island è ideale per chi cerca una vacanza rilassante e informale, ma al contempo elegante. Resort molto amato da celebrities e vip, vanta acque calde nel reef che promettono snorkeling e immersioni affascinanti. Il Como Maalifushi è invece l’unico resort presente nell’incontaminato atollo di Thaa; ha uno stile sobrio e chic, dal lusso discreto. E' luogo ideale per famiglie, coppie, surfisti e subacquei. Nelle vicinanze vi sono inoltre una serie di piccole isole private disabitate, dove è facile avvistare mante e una vastissima varietà di pesci di ogni colore e dimensione. L’isola dista solo 50 minuti in idrovolante dal Cocoa Island, permettendo soggiorni combinati tra le due isole.\r

\r

[caption id=\"attachment_459616\" align=\"alignright\" width=\"300\"] Da sinistra, Massimo Ravaglia, Sonia Travaini e Loris Giusti[/caption]\r

\r

Alla serata, a rappresentare il brand Como, Sonia Travaini, director of sales South Europe. Per Azemar, Loris Giusti (key account) e Massimo Ravaglia (area sales Triveneto). Alla serata hanno quindi partecipato i seguenti agenti di viaggi: Susi della Number Nine Travel, Gloria della Kasba Viaggi, Elena e Roberto della Quarzo Viaggi, Franca, Barbara ed Elisabetta della Vertours, Lamberto e Anna della Welcome Travel Store, Giorgia e Marina della Maryland Viaggi, Marianna della 15 Viaggi, Simonetta e Giulia della Soluzioni Omnia Media, Sara della Latitude Travel, Martina e Paola della Expotour, Michela della Sol y Mar, Camilla ed Erika della Capricci Viaggi, Gabriele della Iantra Viaggi, Mariangela della Everywhere, Roberta della Roberta Viaggi, Giada della Lanai, Veronica della Kimama Viaggi, Jennifer della Armi e Bagagli, Michela della il Gioiello dei Viaggi, Valentina della Time Warp Travel, Silvia della Tennessee Viaggi, nonché Giorgio della Fiji Time.","post_title":"Proseguono le serate Azemar: a Verona co-protagonisti i resort del gruppo Como","post_date":"2024-01-18T09:48:04+00:00","category":["tour_operator"],"category_name":["Tour Operator"],"post_tag":[]},"sort":[1705571284000]}]}}