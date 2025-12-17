Aegean atterra a Baghdad: è il primo volo di un vettore europeo dopo 35 anni Ritorno a Baghdad per Aegean che diventa così il primo vettore a operare un volo diretto dall’Europa verso la capitale irachena in 35 anni. Secondo quanto riferito dal ministero dei Trasporti iracheno l’arrivo della compagnia aerea greca rappresenta un “passo cruciale” che segna l’inizio di una “nuova fase nella ripresa del settore aeronautico iracheno” e il suo “ritorno nel network aeronautico europeo”. Le compagnie aeree europee non operavano voli diretti per Baghdad dall’inizio degli anni ’90 a causa dei timori legati alla sicurezza in seguito all’invasione del Kuwait da parte dell’Iraq. Dopo decenni di conflitti e instabilità, l’Iraq ha visto un graduale miglioramento delle condizioni di sicurezza, con le autorità che cercano di attrarre investimenti stranieri nell’ambito di un più ampio sforzo per rilanciare l’economia.

La rotta Baghdad-Atene-Baghdad viene operata due volte alla settimana, con la possibilità di voli aggiuntivi a seconda della domanda, ha affermato il ministero.

All’inizio di quest’anno, Aegean ha lanciato voli per Erbil. Condividi

