Scalapay firma una partnership con Federterme Scalapay sigla un importante accordo con Federterme, l’organizzazione italiana fondata nel lontano 1919 rappresentativa delle aziende termali del nostro Paese, che vi aderiscono per la quasi totalità, con oltre 350 realtà. L’accordo consente di introdurre il sistema del buy now pay later nel mondo del termalismo, che movimenta circa 2 milioni e 800 mila persone l’anno. Il termalismo, infatti, si declina sia come soggiorno benessere e relax, sia come metodo di cura, con il 90% dei centri accreditati al Servizio Sanitario Nazionale. Un bacino di rilievo, che attrae target diversi: dagli sportivi a chi necessita percorsi di riabilitazione, dalle giovani coppie amanti delle spa a quanti interessati ad abbinare l’offerta culturale dei territori. Matteo Ciccalé, travel partnership director di Scalapay, commenta: “Federterme è una realtà che da sempre supporta una categoria del turismo al contempo complessa e ricca di valore per il nostro territorio. Scalapay, in quanto fintech dal cuore italiano, ha l’obiettivo di allearsi alle federazioni di questo tipo per restituire il più possibile al turismo italiano; con Federterme abbiamo messo a disposizione una task force interna per raccontare e supportare l’innovazione dei pagamenti ad albergatori e operatori nel settore del benessere termale. Vogliamo creare opportunità di crescita per un tessuto imprenditoriale pronto a cavalcare il futuro”. Con questo accordo Scalapay sarà uno strumento disponibile e agevolato per gli operatori in tutte le regioni italiane, su vasta scala, aumentando in modo esponenziale le realtà ricettive che già avevano scelto di lavorare con la fintech: Monticello Spa (Lombardia), Abano Terme (Hotel Venezia, Savoia Thermae & Spa Hotel, Helvetia, Hotel Terme Milano, Hotel Terme Roma, Hotel Terme Bologna), Montegrotto Terme (Hotel Terme delle Nazioni), Chianciano (Grand Hotel Terme), Saturnia (Terme di Saturnia), Riolo (Grand Hotel Riolo), oltre la Sardegna (Terme di Sardegna). Federterme non si limita a offrire agli associati questo indubbio benefit, ma si fa promotore dei vantaggi della sua introduzione. Insieme a Scalapay organizzerà nei mesi di dicembre e gennaio webinar gratuiti per gli associati, eventi formativi a cui si aggiungeranno materiali informativi, guide sull’innovazione e supporto dedicato. A conferma dell’interesse di Scalapay per il segmento termale, in occasione della prossima edizione di BIT (4-6 febbraio, Allian MiCo, Milano), la fintech parteciperà in qualità di partner ad alcuni incontri rivolti al consumatore finale e agli operatori del settore, nel contesto del Villaggio Thermalia by Federterme che accende i riflettori sul turismo termale. Condividi

Articoli che potrebbero interessarti:

Array ( [0] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 459757 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => [caption id="attachment_408431" align="alignleft" width="300"] Matteo Ciccalè[/caption] Scalapay sigla un importante accordo con Federterme, l’organizzazione italiana fondata nel lontano 1919 rappresentativa delle aziende termali del nostro Paese, che vi aderiscono per la quasi totalità, con oltre 350 realtà. L’accordo consente di introdurre il sistema del buy now pay later nel mondo del termalismo, che movimenta circa 2 milioni e 800 mila persone l’anno. Il termalismo, infatti, si declina sia come soggiorno benessere e relax, sia come metodo di cura, con il 90% dei centri accreditati al Servizio Sanitario Nazionale. Un bacino di rilievo, che attrae target diversi: dagli sportivi a chi necessita percorsi di riabilitazione, dalle giovani coppie amanti delle spa a quanti interessati ad abbinare l’offerta culturale dei territori. Matteo Ciccalé, travel partnership director di Scalapay, commenta: "Federterme è una realtà che da sempre supporta una categoria del turismo al contempo complessa e ricca di valore per il nostro territorio. Scalapay, in quanto fintech dal cuore italiano, ha l'obiettivo di allearsi alle federazioni di questo tipo per restituire il più possibile al turismo italiano; con Federterme abbiamo messo a disposizione una task force interna per raccontare e supportare l'innovazione dei pagamenti ad albergatori e operatori nel settore del benessere termale. Vogliamo creare opportunità di crescita per un tessuto imprenditoriale pronto a cavalcare il futuro”. Con questo accordo Scalapay sarà uno strumento disponibile e agevolato per gli operatori in tutte le regioni italiane, su vasta scala, aumentando in modo esponenziale le realtà ricettive che già avevano scelto di lavorare con la fintech: Monticello Spa (Lombardia), Abano Terme (Hotel Venezia, Savoia Thermae & Spa Hotel, Helvetia, Hotel Terme Milano, Hotel Terme Roma, Hotel Terme Bologna), Montegrotto Terme (Hotel Terme delle Nazioni), Chianciano (Grand Hotel Terme), Saturnia (Terme di Saturnia), Riolo (Grand Hotel Riolo), oltre la Sardegna (Terme di Sardegna). Federterme non si limita a offrire agli associati questo indubbio benefit, ma si fa promotore dei vantaggi della sua introduzione. Insieme a Scalapay organizzerà nei mesi di dicembre e gennaio webinar gratuiti per gli associati, eventi formativi a cui si aggiungeranno materiali informativi, guide sull’innovazione e supporto dedicato. A conferma dell’interesse di Scalapay per il segmento termale, in occasione della prossima edizione di BIT (4-6 febbraio, Allian MiCo, Milano), la fintech parteciperà in qualità di partner ad alcuni incontri rivolti al consumatore finale e agli operatori del settore, nel contesto del Villaggio Thermalia by Federterme che accende i riflettori sul turismo termale. [post_title] => Scalapay firma una partnership con Federterme [post_date] => 2024-01-19T11:08:49+00:00 [category] => Array ( [0] => mercato_e_tecnologie ) [category_name] => Array ( [0] => Mercato e tecnologie ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1705662529000 ) ) [1] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 459405 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Conto alla rovescia verso la tredicesima edizione dell’evento internazionale itinerante Travel Hashtag in programma a Palazzo di Varignana il 17 e 18 gennaio. Quattro i momenti chiave in agenda: si partirà il 17 gennaio alle ore 11 con la conferenza di apertura dal titolo Turismo alto di gamma in Italia: prospettive, tendenze e opportunità, durante la quale prenderanno la parola Davide Cassani (presidente di Apt Servizi), Vittorio Morelli (general manager di Palazzo di Varignana), Alessandra Priante (direttore Europa di Unwto), Massimo Caputi (presidente di FederTerme), Flavio Ghiringhelli (country manager per l’Italia di Emirates), Marco De Angelis (direttore vendite di Italo Ntv), Palmiro Noschese (luxury hospitality strategic advisor), Gloria Armiri (group brand manager tourism & hospitality division di Italian Exhibition Group), Carmen Bizzarri (professore dell’università Europea di Roma), Giulio Contini (direttore generale della Scuola italiana di ospitalità), François Droulers (co-founder & ceo di Eidos Hotel Capital Partners), Massimiliano Zanardi (coo di Marzocco Group), Martin Sapori (vicepresidente sales Eu & Nord Africa di Accor), Andrea Babbi (Vicepresidente di Fiavet) e Daniele Rutigliano (tourism manager di McArthurGlen Group). Alle 15, dopo il saluto del sindaco di Castel S. Pietro Terme, Fausto Tinti, sarà la volta del primo dei talk in agenda, I nuovi codici dell’ospitalità, che vedrà protagonisti, oltre al già menzionato Palmiro Noschese, Alessandro Callari (manager Italia/Malta/Israele di Booking), Sara Magro (fondatore e direttore di The Travel News e The Italy Insider), Cinzia Nanni (villas expert & advisor di Oliver’s Travels, London), Patrizia Bortolin (spa concept creator) e Diego Renda (head of training di Lqa). Il giorno successivo, alle 11, si ripartirà dal talk Visione, progettualità, sviluppo e comunità: da luogo a destinazione, animato da Carlo Gherardi (founder di Palazzo di Varignana), Nazareno Ventola (amministratore delegato dell’aeroporto di Bologna), Carmen Bizzarri, Emma Taveri (founder di Destination Makers), Simona Tedesco (direttore di Dove e direttore editoriale progetti multimediali Rcs MediaGroup) e Giovanni Arata (head of data & communication di Bologna Welcome). A chiudere la prima edizione 2024 di Travel Hashtag, alle 15, il side talk Internazionalizzazione, asset per la valorizzazione delle eccellenze italiane all’estero, incentrato sulle opportunità per le imprese del territorio di familiarizzare con professionisti esperti nell’accompagnare business italiani, piccoli e grandi, alla scoperta di nuovi mercati in Medio Oriente e nel Sud-Est Asiatico. Tra gli speaker Evelina Farinacci e Angelo De Luca di Kelmer Group, Alessandro Bartolucci e Francesco Brusco di BeSafe Group, Nino Tomasino di Osm International Group, nonché Andrea Moretti di Skema. Ospiti d’eccezione Vincenzo Colla (assessore allo Sviluppo economico e green economy, lavoro, formazione e relazioni internazionali della regione Emilia-Romagna) e ancora Flavio Ghiringhelli. “Siamo particolarmente felici di portare il nostro format per la prima volta in Emilia-Romagna – spiega Nicola Romanelli, fondatore e presidente di Travel Hashtag – Palazzo di Varignana per due giorni si trasformerà in un laboratorio di idee, best practice e visioni, che coinvolgerà profili noti dell’industria del turismo e un’audience selezionata proveniente anche dall'estero“. [post_title] => Romanelli: Travel Hashtag trasformerà Palazzo di Varignana in un laboratorio di idee [post_date] => 2024-01-15T12:38:32+00:00 [category] => Array ( [0] => mercato_e_tecnologie ) [category_name] => Array ( [0] => Mercato e tecnologie ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1705322312000 ) ) [2] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 459074 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => [caption id="attachment_459077" align="alignleft" width="300"] Da sinistra, Alessandra Agostini e Claudia Torresani, insieme a Barbara Robecchi[/caption] Vanno ad At Comunicazione le media relations di Thermalia by Federterme, brand che riunisce alcune delle più importanti realtà italiane legate al settore termale e del wellness. L'agenzia di Milano fondata da Alessandra Agostini e Claudia Torresani seguirà il marchio in occasione della sua partecipazione alla Bit 2024, dal 4 al 6 febbraio. Thermalia sarà presente, infatti, con un’importante area espositiva di oltre 600 metri quadrati, chiamata Villaggio Thermalia, teatro, tra l’altro, di un fitto calendario di attività, tra cui incontri, workshop ed esperienze. “Siamo molto contente che una realtà come Thermalia abbia scelto la nostra agenzia per esprimere il proprio valore aggiunto attraverso la comunicazione e le relazioni pubbliche, in occasione del suo esordio alla Bit - commentano le stesse Alessandra Agostini e Claudia Torresani -. Con grande entusiasmo ci mettiamo perciò al lavoro per contribuire a esprimere al meglio tutti i suoi contenuti e la ricchezza di un programma di attività che porterà in fiera una nuova visione, preziosa per tutto il comparto turistico”. [post_title] => Ad At Comunicazione le media relations di Thermalia by Federterme [post_date] => 2024-01-09T12:45:05+00:00 [category] => Array ( [0] => mercato_e_tecnologie ) [category_name] => Array ( [0] => Mercato e tecnologie ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1704804305000 ) ) [3] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 458456 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => A meno di un mese dall'appuntamento con la tredicesima edizione dell’evento internazionale itinerante Travel Hashtag, ecco l’agenda della due giorni in programma a Palazzo di Varignana (Castel San Pietro Terme, Bologna) il 17 e 18 gennaio. A dare il via al meeting, che torna in Italia dopo dieci mesi (Cremona, marzo 2023), una conferenza di apertura che coinvolgerà una serie relatori che si alterneranno uno alla volta sul palco per fornire la propria visione rispetto al tema Turismo alto di gamma in Italia: prospettive, tendenze e opportunità. Interverrano, tra gli altri, Davide Cassani (presidente di Apt Servizi), Vittorio Morelli (general manager di Palazzo di Varignana), Giorgio Palmucci (vicepresidente di Confindustria Alberghi), Massimo Caputi (presidente di FederTerme), Flavio Ghiringhelli (country manager per l’Italia di Emirates), Marco De Angelis (direttore vendite di Italo Ntv), Palmiro Noschese (strategic advisor for the luxury hospitality industry, chairman Confassociazioni for tourism, hospitality, food & beverage), Carmen Bizzarri (professore dell’università Europea di Roma), Giulio Contini (direttore generale della Scuola italiana di ospitalità), Gloria Armiri (group brand manager tourism & hospitality division di Italian Exhibition Group), François Droulers (co-founder & ceo di Eidos Hotel Capital Partners), Massimiliano Zanardi (coo di Marzocco Group con un background di rilievo nel gruppo Kerzner International). In collegamento video ci sarà anche Alessandra Priante (direttore Europa della Unwto). Nel pomeriggio del 17 gennaio, dopo i saluti del sindaco di Castel San Pietro Terme, Fausto Tinti, andrà quindi in scena il primo dei tre talk in agenda, I nuovi codici dell’Ospitalità, che vedrà protagonisti, oltre ai precedentemente menzionati Palmiro Noschese e Vittorio Morelli, Imelda Shllaku (general manager dell’hotel La Palma di Capri), Alessandro Callari (regional manager Italia/Malta/Israele di Booking.com), Sara Magro (fondatrice e direttore di The Travel News e The Italy Insider), Cinzia Nanni (villas expert & advisor di Oliver’s Travels, London). In collegamento video da Abu Dhabi, Patrizia Bortolin (spa concept creator pluripremiata in tutto il mondo). La mattina del 18 gennaio si aprirà poi con un talk dal titolo Visione, progettualità, sviluppo e comunità: da luogo a destinazione, che vedrà interagire, tra gli altri, Carlo Gherardi (founder di Palazzo di Varignana), Nazareno Ventola (amministratore delegato dell’aeroporto di Bologna), ancora Carmen Bizzarri, Emma Taveri (founder di Destination Makers), Simona Tedesco (direttore di Dove Magazine e direttore editoriale progetti multimediali Rcs MediaGroup). A chiudere la prima edizione 2024 di Travel Hashtag il side talk Internazionalizzazione, asset per la valorizzazione delle eccellenze italiane all’estero, rivolto alle imprese del territorio interessate a scoprire tutte le opportunità di sviluppo del business nei mercati di Medio Oriente e Sud-Est Asiatico. Tra gli speaker, Evelina Farinacci di Kelmer Group, Angelo De Luca di Kelmer Saudi Arabia, Alessandro Bartolucci e Francesco Brusco di BeSafe Group, Nino Tomasino di Osm International Group e Andrea Moretti di Skema. Ospiti d’eccezione Vincenzo Colla (assessore allo Sviluppo economico e green economy, lavoro, formazione e relazioni internazionali della regione Emilia-Romagna) e nuovamente Flavio Ghiringhelli. “Sarà interessante ascoltare il punto di vista autorevole di alcuni tra gli attori che animano con visione ed entusiasmo il settore del turismo operando in contesti e ambiti differenti – spiega Nicola Romanelli, fondatore e presidente di Travel Hashtag –. A Palazzo di Varignana parleremo delle aspettative dei viaggiatori alto spendenti di domani, ma anche di hospitality, formazione, risorse umane, destination branding, progettualità e comunicazione“. [post_title] => Tutti gli speech e i talk show del prossimo Travel Hashtag di Bologna [post_date] => 2023-12-20T11:59:16+00:00 [category] => Array ( [0] => mercato_e_tecnologie ) [category_name] => Array ( [0] => Mercato e tecnologie ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1703073556000 ) ) [4] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 457628 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Quarant’anni percorsi a grandi falcate, che hanno coinciso con i momenti più significativi dello sviluppo dell’industria turistica italiana: il Gruppo Gattinoni ha celebrato questo importante traguardo con un anno ricco di iniziative. Il network archivia un 2023 ricco di grandi risultati, novità importanti ed eventi, con lo sguardo che volge già verso obiettivi futuri, per fissare le coordinate di un orizzonte in continuo mutamento, grazie all’esperienza di chi traccia nuovi itinerari nel mondo e nella storia del turismo italiano, con la prerogativa di “fare rete”. Da gennaio a dicembre 2023, il Gruppo Gattinoni ha messo in atto una strategia aziendale tesa a presidiare gli immancabili appuntamenti con la filiera, oltre a creare nuove opportunità di confronto, scambio e condivisione con le agenzie del network. Dalla partecipazione a BIT Milano 2023 con il lancio di una programmazione rinnovata e orientata alla sostenibilità grazie ai primi 10 tour carbon neutral, parte di un percorso destinato a caratterizzare i passi futuri dell’azienda, a TTG Travel Experience 2023, dove il Gruppo Gattinoni ha rafforzato la filosofia aziendale centrata su tre parole chiave: persone, innovazione e prodotto. [gallery columns="4" ids="457629,457630,457631,457632"] La tecnologia rappresenta un tassello chiave dello sviluppo aziendale: di recente, oltre al costante miglioramento del sito b2b2c, alcune funzionalità dell’AI sono state implementate nella piattaforma di e-commerce Gattinoni Travel anche lato consumer, per offrire alle adv e al consumatore un prodotto sempre più aggiornato e competitivo La piattaforma b2b2c esclusiva del Gruppo Gattinoni offre garanzie sui prodotti in vendita e una notevole versatilità. Inoltre, da luglio, i 1500 punti vendita Gattinoni hanno potuto implementare la formula del Buy Now Pay Later con la fintech Scalapay: un accordo strategico che offre un ulteriore incentivo alle vendite consentendo ai clienti di rateizzare in 3 mensilità, senza interessi, le prenotazioni effettuate sia in agenzia che online. La formazione si conferma al centro della filosofia del gruppo con l’Academy, che ha preso il via da settembre. Il percorso formativo gratuito aperto a tutte le agenzie del network (537 le agenzie che si sono iscritte ai 16 appuntamenti in calendario) è stato progettato per ottimizzare il tempo dei partecipanti. L’Academy, che si concluderà a fine gennaio 2024, rappresenta uno degli impegni del Gruppo che ha come obiettivo la valorizzazione delle risorse e il mettere le persone al centro. I temi spaziano dalla gestione sostenibile del proprio tempo, al sito internet fino alle sempre fondamentali tecniche di vendita sia in presenza sia online. Il Gruppo Gattinoni ha scelto di organizzare dei momenti ad hoc per le agenzie affiliate, con una convention dedicata e due roadtour. “We are more than a network” è stato il claim dell’appuntamento di maggio che ha riunito 380 agenzie viaggi e 75 partner al Club Hotel Marina Beach di Orosei in Sardegna, sottolineando il plus della forza di una grande azienda che si occupa di turismo a 360°. I roadtour invece si sono svolti il primo a febbraio, “Insieme si può”, che ha visto partecipare circa 500 agenzie alle 12 tappe, per un totale di 21 meeting formativi, di cui 12 dedicati al network Gattinoni Mondo di Vacanze e 9 destinati a Mynetwork. Il secondo roadtour “interACTIVE People” si è invece concluso a ottobre e ha toccato 13 città. Molta attenzione anche alle Gattinoni Travel Store, le agenzie di proprietà del gruppo, che si sono riunite nella convention “La potenza della rete” organizzata in ottobre in Marocco, e allo sviluppo del progetto delle Gattinoni Travel Point, ovvero i punti vendita del network del Gruppo che hanno scelto la consolidata formula dell’associazione in partecipazione. Il futuro? Guarda sicuramente verso l’implementazione tecnologica e di prodotto, e verso il Consulente di viaggio 4.0 che investe sulla propria formazione e utilizza tutti gli strumenti tecnologici, di prodotto, di marketing e di comunicazione che il network mette a disposizione. [post_title] => Il Gruppo Gattinoni ha celebrato i suoi 40 anni con un 2023 ricco di novità [post_date] => 2023-12-15T08:00:24+00:00 [category] => Array ( [0] => informazione-pr ) [category_name] => Array ( [0] => Informazione PR ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1702627224000 ) ) [5] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 456680 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => [caption id="attachment_418322" align="alignleft" width="200"] Matteo Ciccalè[/caption] Scalapay e Noleggiare annunciano una collaborazione strategica che segna un importante cambiamento nel settore del noleggio auto. Con questa partnership, Noleggiare diventa il primo brand di car rental in Italia a integrare il modello di pagamento “compra ora, paga dopo” di Scalapay, offrendo così ai suoi clienti un'opzione di pagamento flessibile e al passo coi tempi. Scalapay, startup innovativa nata nel 2019 a Milano, si è rapidamente affermata nel settore fintech grazie al suo modello di pagamento. La soluzione "compra ora, paga dopo" permette ai clienti di dilazionare le spese in tre rate mensili senza interessi, rivoluzionando il modo in cui le persone effettuano acquisti online e nei negozi fisici. Collaborando con marchi rinomati come Alpitour, Trenord, WeRoad e molti altri, Scalapay ha dimostrato la sua capacità di adattarsi a diversi settori, ora inclusi i servizi di noleggio auto. Matteo Ciccalé, travel partnership director di Scalapay, commenta: "Questa partnership con Noleggiare rappresenta un passo entusiasmante verso l'espansione del nostro modello di pagamento rivoluzionario. Siamo lieti di offrire ai clienti di Noleggiare la stessa comodità e flessibilità di pagamento che hanno reso Scalapay un successo in tutta Europa." L'implementazione di processi digitali semplifica prenotazioni, check-in e restituzioni, rispondendo alle aspettative moderne dei consumatori. Questo impegno alla digitalizzazione è equilibrato dalla priorità della sicurezza. La fiducia tra Noleggiare e i clienti si basa su affidabilità e trasparenza, con un impegno costante per veicoli ben mantenuti e processi sicuri. [caption id="attachment_456683" align="alignleft" width="225"] Giulia Brenzan[/caption] "Questa collaborazione con Scalapay è un'ulteriore dimostrazione del nostro impegno nel fornire ai clienti esperienze di noleggio auto innovative e convenienti - aggiunge Giulia Brenzan, head of marketing di Noleggiare - . Siamo entusiasti di introdurre nei nostri servizi il modello “compra ora, paga dopo”, offrendo ai nostri clienti la flessibilità di pagare in comode rate mensili senza interessi. Riteniamo che questa iniziativa non solo semplificherà il processo di prenotazione e noleggio, ma renderà anche l'intera esperienza più accessibile e conveniente per una vasta gamma di persone". La collaborazione con Scalapay posiziona Noleggiare come azienda innovativa che abbraccia la digitalizzazione senza compromettere sicurezza e affidabilità, assicurando un'esperienza di noleggio auto all'avanguardia. Dal canto suo Scalapay segna un altro importante passo avanti nella digitalizzazione del settore turistico italiano ed europeo. Con una crescita nel segmento viaggi pari a +250% (e picchi del +350% nell’hotellerie), la fintech dal cuore italiano si conferma un alleato prezioso per un mercato spesso incerto, ma ancora ricco di potenziale per le nuove generazioni. [post_title] => Siglata una partnership strategica fra Scalapay e Noleggiare [post_date] => 2023-11-23T11:17:44+00:00 [category] => Array ( [0] => mercato_e_tecnologie ) [category_name] => Array ( [0] => Mercato e tecnologie ) [post_tag] => Array ( [0] => nofascione ) [post_tag_name] => Array ( [0] => nofascione ) ) [sort] => Array ( [0] => 1700738264000 ) ) [6] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 456523 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Sarà attivo fino al prossimo 15 gennaio il concorso Scalapay Vinci un sogno. Per partecipare basta fare un acquisto del valore minimo di 80 euro sulla piattaforma, registrarsi sulla pagina d'atterraggio dedicata nell'app e attendere l'estrazione finale. Il vincitore riceverà un servizio concierge dedicato per sei mesi, per convertire il premio di un milione di euro in beni o servizi. Durante tutta la durata del concorso, inoltre, in palio ogni giorno un buono regalo da mille euro. In questo caso, per partecipare, gli utenti devono accedere alla app Scalapay alle 21 e rispondere a tutte e dieci le domande a risposta multipla nel quiz in diretta. Il vincitore sarà il più veloce a rispondere correttamente. “Realizzare i sogni è qualcosa che i clienti hanno menzionato centinaia di volte nelle recensioni di Scalapay su Trustpilot, Google e sugli Apple Store - spiega il ceo della società, Simone Mancini -. Quindi abbiamo pensato: come possiamo supportarli nell'esaudire i loro sogni più grandi? La nostra missione coincide spesso con quella dei professionisti dei viaggi e dell'ospitalità. La campagna live ha perciò l’ambizione di promuovere questo sogno e di sostenere i partner”. Partner che nel settore travel sono appunto sempre più numerosi; fra i tour operator outgoing Cartorange, YallaYalla, Evvai, Vamonos Vacanze, Sand Tour. Per le vacanze studio, Mla World, Tour Service e Sunnylife. Fra i network Welcome Travel Group, Mister Holiday e Crocierepiù. Nell’hospitality Hu Open Air, Color Holiday e Arbatax Park. Nel rentalcar OkMobility. Nelle esperienze Gardaland, Magicland e Zoomarine. Le più recenti collaborazioni sono poi con Alpitour, Best Western, Gattinoni, Grimaldi Lines, Ita Airways, Noleggiare, Si Vola, Trenord, Utravel e WeRoad. Il concorso Vinci un sogno da 1 milione di euro può quindi diventare una leva per supportare imprenditori e manager italiani nel guidare le prenotazioni verso il turismo 2024. I partner possono comunicare ai propri clienti la possibilità di vincere prenotando una vacanza, un viaggio o una esperienza, nell’ottica di supportare la propria stagione invernale e porre le basi per la prossima estate. [post_title] => Mancini, Scalapay: il concorso Vinci un sogno opportunità per i partner del turismo [post_date] => 2023-11-21T13:25:50+00:00 [category] => Array ( [0] => mercato_e_tecnologie ) [category_name] => Array ( [0] => Mercato e tecnologie ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1700573150000 ) ) [7] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 455393 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Si terrà all’Nh Hotel di Milano CityLife, il prossimo 22 novembre, la prima edizione della Wellness Hospitality Conference organizzata da Teamwork Hospitality. L'evento nasce dalla constatazione che la ricerca della cura di sé e del proprio equilibrio è diventata prioritaria tra le persone e quindi anche tra i viaggiatori. Alla conferenza parteciperanno oltre 40 speaker, tra cui il corporate operations director di Six Senses Spa, Kent Richards, il global vice president wellbeing di Accor, Emlyn Brown, il vice president spa & wellness di Four Seasons, Michael Newcombe, il presidente di Federterme, Massimo Caputi, il fondatore e ceo di Egnazia Ospitalità Italiana, Aldo Melpignano, il co-fondatore di Qc Terme, Andrea Quadrio Curzio, il ceo di Lefay, Alcide Leali, l'a.d. di Terra Moretti Resorts, Carmen Moretti De Rosa, la senior lead spa and wellness di Explora Journey, Julanda Marais, e la director spa operations and development di Hilton, Louise Moore. “La domanda di benessere sta crescendo a un ritmo costante e con la necessaria adozione di strategie da parte dei principali attori si prevede che il mercato aumenterà ben oltre il prossimo quinquennio. Questo è uno dei motivi principali del perché esserci”, afferma Mauro Santinato, presidente di Teamwork Hospitality. La conferenza sarà organizzata in panel discussions nella doppia lingua italiano e inglese, con cinque-sei relatori per ogni panel. Tra gli argomenti principali, il futuro del settore, la gestione di wellness centre, spa hotel e centri termali, l’evoluzione del mercato, le criticità da affrontare, ma anche le opportunità attuali per essere sempre competitivi e al passo con i tempi. [post_title] => A Milano il prossimo 22 novembre la prima Wellness Hospitality Conference [post_date] => 2023-11-03T11:49:26+00:00 [category] => Array ( [0] => mercato_e_tecnologie ) [category_name] => Array ( [0] => Mercato e tecnologie ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1699012166000 ) ) [8] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 454403 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => In un momento in cui il settore alberghiero è alle prese con una decrescita del mercato e con l'aumento dei costi operativi, l'adozione di metodi di pagamento innovativi emerge come una strategia necessaria. Scalapay, la piattaforma di pagamento rateizzato, fotografa lo stato dell’arte con focus sul comparto dell’ospitalità e, al contempo, mostra attraverso dati concreti come sia possibile invertire tale tendenza. L'analisi dei dati del segmento alberghiero - inclusi gruppi e singole strutture partner di Scalapay - indica che la percentuale media di conversione attraverso la fintech è del 20%, rispetto al 10% ottenuto con altri metodi di pagamento. Inoltre, il costo medio per contatto in campagne realizzate da Scalapay è di circa 3 euro (pari al 25% in meno rispetto ai canali digitali classici), con oneri di acquisizione di nuovi clienti pressoché dimezzati rispetto ai tradizionali sistemi di advertising. «Per i brand – spiega Matteo Ciccalé, travel partnership director - essere inseriti nel circuito Scalapay rappresenta una nuova opportunità di business - oltre al vantaggio di offrire la possibilità del pagamento rateizzato -, grazie agli atout della strategia marketing di Scalapay che spinge la visibilità delle offerte e supporta il brand engagement. Non a caso, da un anno a questa parte, la piattaforma viene utilizzata anche come vero e proprio contenitore di offerte dedicate, oltre alla sua funzione di pagamento rateizzato: un vantaggio perché i partner ottengono visibilità con una community già intenzionata a fare acquisti». I picchi dei tassi di conversione, registrati nelle campagne delle strutture ricettive in cui Scalapay gioca un ruolo di player decisivo, indicano che il tema della flessibilità - che l’Unicorno è in grado di garantire - è cruciale. In questa direzione, la strategia di Scalapay genera a tutti gli effetti un win-win, da cui tutti gli attori coinvolti traggono vantaggio: sia le strutture, sia i clienti che si affidano al sistema di pagamento promosso dalla fintech. «In un mercato instabile – aggiunge Ciccalé - dobbiamo essere innovatori: Scalapay consente ai partner di essere d’appealing sul mercato, senza influenzare margini. Tradotto nei fatti, per le strutture significa avvalersi di una leva per indurre il cliente alla finalizzazione della prenotazione. Oggi, Scalapay è integrato in quasi tutti i più noti booking engine e accetta qualsiasi tipologia di carta di credito, debito e prepagate: all’albergatore si offre un’opportunità irrinunciabile per restare al passo con le esigenze dei clienti». [post_title] => Scalapay, come supportare il settore alberghiero tra aumento dei costi e decrescita del mercato [post_date] => 2023-10-20T09:15:23+00:00 [category] => Array ( [0] => mercato_e_tecnologie ) [category_name] => Array ( [0] => Mercato e tecnologie ) [post_tag] => Array ( [0] => nofascione ) [post_tag_name] => Array ( [0] => nofascione ) ) [sort] => Array ( [0] => 1697793323000 ) ) ) { "size": 9, "query": { "filtered": { "query": { "fuzzy_like_this": { "like_text" : "scalapay federterme" } }, "filter": { "range": { "post_date": { "gte": "now-2y", "lte": "now", "time_zone": "+1:00" } } } } }, "sort": { "post_date": { "order": "desc" } } }{"took":25,"timed_out":false,"_shards":{"total":5,"successful":5,"failed":0},"hits":{"total":44,"max_score":null,"hits":[{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"459757","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"[caption id=\"attachment_408431\" align=\"alignleft\" width=\"300\"] Matteo Ciccalè[/caption]\r

\r

Scalapay sigla un importante accordo con Federterme, l’organizzazione italiana fondata nel lontano 1919 rappresentativa delle aziende termali del nostro Paese, che vi aderiscono per la quasi totalità, con oltre 350 realtà. \r

\r

L’accordo consente di introdurre il sistema del buy now pay later nel mondo del termalismo, che movimenta circa 2 milioni e 800 mila persone l’anno. Il termalismo, infatti, si declina sia come soggiorno benessere e relax, sia come metodo di cura, con il 90% dei centri accreditati al Servizio Sanitario Nazionale. Un bacino di rilievo, che attrae target diversi: dagli sportivi a chi necessita percorsi di riabilitazione, dalle giovani coppie amanti delle spa a quanti interessati ad abbinare l’offerta culturale dei territori.\r

\r

Matteo Ciccalé, travel partnership director di Scalapay, commenta: \"Federterme è una realtà che da sempre supporta una categoria del turismo al contempo complessa e ricca di valore per il nostro territorio. Scalapay, in quanto fintech dal cuore italiano, ha l'obiettivo di allearsi alle federazioni di questo tipo per restituire il più possibile al turismo italiano; con Federterme abbiamo messo a disposizione una task force interna per raccontare e supportare l'innovazione dei pagamenti ad albergatori e operatori nel settore del benessere termale. Vogliamo creare opportunità di crescita per un tessuto imprenditoriale pronto a cavalcare il futuro”.\r

\r

Con questo accordo Scalapay sarà uno strumento disponibile e agevolato per gli operatori in tutte le regioni italiane, su vasta scala, aumentando in modo esponenziale le realtà ricettive che già avevano scelto di lavorare con la fintech: Monticello Spa (Lombardia), Abano Terme (Hotel Venezia, Savoia Thermae & Spa Hotel, Helvetia, Hotel Terme Milano, Hotel Terme Roma, Hotel Terme Bologna), Montegrotto Terme (Hotel Terme delle Nazioni), Chianciano (Grand Hotel Terme), Saturnia (Terme di Saturnia), Riolo (Grand Hotel Riolo), oltre la Sardegna (Terme di Sardegna).\r

\r

Federterme non si limita a offrire agli associati questo indubbio benefit, ma si fa promotore dei vantaggi della sua introduzione. Insieme a Scalapay organizzerà nei mesi di dicembre e gennaio webinar gratuiti per gli associati, eventi formativi a cui si aggiungeranno materiali informativi, guide sull’innovazione e supporto dedicato.\r

\r

A conferma dell’interesse di Scalapay per il segmento termale, in occasione della prossima edizione di BIT (4-6 febbraio, Allian MiCo, Milano), la fintech parteciperà in qualità di partner ad alcuni incontri rivolti al consumatore finale e agli operatori del settore, nel contesto del Villaggio Thermalia by Federterme che accende i riflettori sul turismo termale. ","post_title":"Scalapay firma una partnership con Federterme","post_date":"2024-01-19T11:08:49+00:00","category":["mercato_e_tecnologie"],"category_name":["Mercato e tecnologie"],"post_tag":[]},"sort":[1705662529000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"459405","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Conto alla rovescia verso la tredicesima edizione dell’evento internazionale itinerante Travel Hashtag in programma a Palazzo di Varignana il 17 e 18 gennaio. Quattro i momenti chiave in agenda: si partirà il 17 gennaio alle ore 11 con la conferenza di apertura dal titolo Turismo alto di gamma in Italia: prospettive, tendenze e opportunità, durante la quale prenderanno la parola Davide Cassani (presidente di Apt Servizi), Vittorio Morelli (general manager di Palazzo di Varignana), Alessandra Priante (direttore Europa di Unwto), Massimo Caputi (presidente di FederTerme), Flavio Ghiringhelli (country manager per l’Italia di Emirates), Marco De Angelis (direttore vendite di Italo Ntv), Palmiro Noschese (luxury hospitality strategic advisor), Gloria Armiri (group brand manager tourism & hospitality division di Italian Exhibition Group), Carmen Bizzarri (professore dell’università Europea di Roma), Giulio Contini (direttore generale della Scuola italiana di ospitalità), François Droulers (co-founder & ceo di Eidos Hotel Capital Partners), Massimiliano Zanardi (coo di Marzocco Group), Martin Sapori (vicepresidente sales Eu & Nord Africa di Accor), Andrea Babbi (Vicepresidente di Fiavet) e Daniele Rutigliano (tourism manager di McArthurGlen Group).\r

\r

Alle 15, dopo il saluto del sindaco di Castel S. Pietro Terme, Fausto Tinti, sarà la volta del primo dei talk in agenda, I nuovi codici dell’ospitalità, che vedrà protagonisti, oltre al già menzionato Palmiro Noschese, Alessandro Callari (manager Italia/Malta/Israele di Booking), Sara Magro (fondatore e direttore di The Travel News e The Italy Insider), Cinzia Nanni (villas expert & advisor di Oliver’s Travels, London), Patrizia Bortolin (spa concept creator) e Diego Renda (head of training di Lqa).\r

\r

Il giorno successivo, alle 11, si ripartirà dal talk Visione, progettualità, sviluppo e comunità: da luogo a destinazione, animato da Carlo Gherardi (founder di Palazzo di Varignana), Nazareno Ventola (amministratore delegato dell’aeroporto di Bologna), Carmen Bizzarri, Emma Taveri (founder di Destination Makers), Simona Tedesco (direttore di Dove e direttore editoriale progetti multimediali Rcs MediaGroup) e Giovanni Arata (head of data & communication di Bologna Welcome).\r

\r

A chiudere la prima edizione 2024 di Travel Hashtag, alle 15, il side talk Internazionalizzazione, asset per la valorizzazione delle eccellenze italiane all’estero, incentrato sulle opportunità per le imprese del territorio di familiarizzare con professionisti esperti nell’accompagnare business italiani, piccoli e grandi, alla scoperta di nuovi mercati in Medio Oriente e nel Sud-Est Asiatico. Tra gli speaker Evelina Farinacci e Angelo De Luca di Kelmer Group, Alessandro Bartolucci e Francesco Brusco di BeSafe Group, Nino Tomasino di Osm International Group, nonché Andrea Moretti di Skema. Ospiti d’eccezione Vincenzo Colla (assessore allo Sviluppo economico e green economy, lavoro, formazione e relazioni internazionali della regione Emilia-Romagna) e ancora Flavio Ghiringhelli.\r

\r

“Siamo particolarmente felici di portare il nostro format per la prima volta in Emilia-Romagna – spiega Nicola Romanelli, fondatore e presidente di Travel Hashtag – Palazzo di Varignana per due giorni si trasformerà in un laboratorio di idee, best practice e visioni, che coinvolgerà profili noti dell’industria del turismo e un’audience selezionata proveniente anche dall'estero“.","post_title":"Romanelli: Travel Hashtag trasformerà Palazzo di Varignana in un laboratorio di idee","post_date":"2024-01-15T12:38:32+00:00","category":["mercato_e_tecnologie"],"category_name":["Mercato e tecnologie"],"post_tag":[]},"sort":[1705322312000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"459074","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"[caption id=\"attachment_459077\" align=\"alignleft\" width=\"300\"] Da sinistra, Alessandra Agostini e Claudia Torresani, insieme a Barbara Robecchi[/caption]\r

\r

Vanno ad At Comunicazione le media relations di Thermalia by Federterme, brand che riunisce alcune delle più importanti realtà italiane legate al settore termale e del wellness. L'agenzia di Milano fondata da Alessandra Agostini e Claudia Torresani seguirà il marchio in occasione della sua partecipazione alla Bit 2024, dal 4 al 6 febbraio. Thermalia sarà presente, infatti, con un’importante area espositiva di oltre 600 metri quadrati, chiamata Villaggio Thermalia, teatro, tra l’altro, di un fitto calendario di attività, tra cui incontri, workshop ed esperienze.\r

“Siamo molto contente che una realtà come Thermalia abbia scelto la nostra agenzia per esprimere il proprio valore aggiunto attraverso la comunicazione e le relazioni pubbliche, in occasione del suo esordio alla Bit - commentano le stesse Alessandra Agostini e Claudia Torresani -. Con grande entusiasmo ci mettiamo perciò al lavoro per contribuire a esprimere al meglio tutti i suoi contenuti e la ricchezza di un programma di attività che porterà in fiera una nuova visione, preziosa per tutto il comparto turistico”.","post_title":"Ad At Comunicazione le media relations di Thermalia by Federterme","post_date":"2024-01-09T12:45:05+00:00","category":["mercato_e_tecnologie"],"category_name":["Mercato e tecnologie"],"post_tag":[]},"sort":[1704804305000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"458456","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"A meno di un mese dall'appuntamento con la tredicesima edizione dell’evento internazionale itinerante Travel Hashtag, ecco l’agenda della due giorni in programma a Palazzo di Varignana (Castel San Pietro Terme, Bologna) il 17 e 18 gennaio. A dare il via al meeting, che torna in Italia dopo dieci mesi (Cremona, marzo 2023), una conferenza di apertura che coinvolgerà una serie relatori che si alterneranno uno alla volta sul palco per fornire la propria visione rispetto al tema Turismo alto di gamma in Italia: prospettive, tendenze e opportunità. Interverrano, tra gli altri, Davide Cassani (presidente di Apt Servizi), Vittorio Morelli (general manager di Palazzo di Varignana), Giorgio Palmucci (vicepresidente di Confindustria Alberghi), Massimo Caputi (presidente di FederTerme), Flavio Ghiringhelli (country manager per l’Italia di Emirates), Marco De Angelis (direttore vendite di Italo Ntv), Palmiro Noschese (strategic advisor for the luxury hospitality industry, chairman Confassociazioni for tourism, hospitality, food & beverage), Carmen Bizzarri (professore dell’università Europea di Roma), Giulio Contini (direttore generale della Scuola italiana di ospitalità), Gloria Armiri (group brand manager tourism & hospitality division di Italian Exhibition Group), François Droulers (co-founder & ceo di Eidos Hotel Capital Partners), Massimiliano Zanardi (coo di Marzocco Group con un background di rilievo nel gruppo Kerzner International). In collegamento video ci sarà anche Alessandra Priante (direttore Europa della Unwto).\r

\r

Nel pomeriggio del 17 gennaio, dopo i saluti del sindaco di Castel San Pietro Terme, Fausto Tinti, andrà quindi in scena il primo dei tre talk in agenda, I nuovi codici dell’Ospitalità, che vedrà protagonisti, oltre ai precedentemente menzionati Palmiro Noschese e Vittorio Morelli, Imelda Shllaku (general manager dell’hotel La Palma di Capri), Alessandro Callari (regional manager Italia/Malta/Israele di Booking.com), Sara Magro (fondatrice e direttore di The Travel News e The Italy Insider), Cinzia Nanni (villas expert & advisor di Oliver’s Travels, London). In collegamento video da Abu Dhabi, Patrizia Bortolin (spa concept creator pluripremiata in tutto il mondo).\r

La mattina del 18 gennaio si aprirà poi con un talk dal titolo Visione, progettualità, sviluppo e comunità: da luogo a destinazione, che vedrà interagire, tra gli altri, Carlo Gherardi (founder di Palazzo di Varignana), Nazareno Ventola (amministratore delegato dell’aeroporto di Bologna), ancora Carmen Bizzarri, Emma Taveri (founder di Destination Makers), Simona Tedesco (direttore di Dove Magazine e direttore editoriale progetti multimediali Rcs MediaGroup).\r

\r

A chiudere la prima edizione 2024 di Travel Hashtag il side talk Internazionalizzazione, asset per la valorizzazione delle eccellenze italiane all’estero, rivolto alle imprese del territorio interessate a scoprire tutte le opportunità di sviluppo del business nei mercati di Medio Oriente e Sud-Est Asiatico. Tra gli speaker, Evelina Farinacci di Kelmer Group, Angelo De Luca di Kelmer Saudi Arabia, Alessandro Bartolucci e Francesco Brusco di BeSafe Group, Nino Tomasino di Osm International Group e Andrea Moretti di Skema. Ospiti d’eccezione Vincenzo Colla (assessore allo Sviluppo economico e green economy, lavoro, formazione e relazioni internazionali della regione Emilia-Romagna) e nuovamente Flavio Ghiringhelli.\r

\r

“Sarà interessante ascoltare il punto di vista autorevole di alcuni tra gli attori che animano con visione ed entusiasmo il settore del turismo operando in contesti e ambiti differenti – spiega Nicola Romanelli, fondatore e presidente di Travel Hashtag –. A Palazzo di Varignana parleremo delle aspettative dei viaggiatori alto spendenti di domani, ma anche di hospitality, formazione, risorse umane, destination branding, progettualità e comunicazione“.","post_title":"Tutti gli speech e i talk show del prossimo Travel Hashtag di Bologna","post_date":"2023-12-20T11:59:16+00:00","category":["mercato_e_tecnologie"],"category_name":["Mercato e tecnologie"],"post_tag":[]},"sort":[1703073556000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"457628","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Quarant’anni percorsi a grandi falcate, che hanno coinciso con i momenti più significativi dello sviluppo dell’industria turistica italiana: il Gruppo Gattinoni ha celebrato questo importante traguardo con un anno ricco di iniziative.\r

\r

Il network archivia un 2023 ricco di grandi risultati, novità importanti ed eventi, con lo sguardo che volge già verso obiettivi futuri, per fissare le coordinate di un orizzonte in continuo mutamento, grazie all’esperienza di chi traccia nuovi itinerari nel mondo e nella storia del turismo italiano, con la prerogativa di “fare rete”.\r

\r

Da gennaio a dicembre 2023, il Gruppo Gattinoni ha messo in atto una strategia aziendale tesa a presidiare gli immancabili appuntamenti con la filiera, oltre a creare nuove opportunità di confronto, scambio e condivisione con le agenzie del network. Dalla partecipazione a BIT Milano 2023 con il lancio di una programmazione rinnovata e orientata alla sostenibilità grazie ai primi 10 tour carbon neutral, parte di un percorso destinato a caratterizzare i passi futuri dell’azienda, a TTG Travel Experience 2023, dove il Gruppo Gattinoni ha rafforzato la filosofia aziendale centrata su tre parole chiave: persone, innovazione e prodotto.\r

\r

[gallery columns=\"4\" ids=\"457629,457630,457631,457632\"]\r

\r

La tecnologia rappresenta un tassello chiave dello sviluppo aziendale: di recente, oltre al costante miglioramento del sito b2b2c, alcune funzionalità dell’AI sono state implementate nella piattaforma di e-commerce Gattinoni Travel anche lato consumer, per offrire alle adv e al consumatore un prodotto sempre più aggiornato e competitivo\r

\r

\r

\r

La piattaforma b2b2c esclusiva del Gruppo Gattinoni offre garanzie sui prodotti in vendita e una notevole versatilità. Inoltre, da luglio, i 1500 punti vendita Gattinoni hanno potuto implementare la formula del Buy Now Pay Later con la fintech Scalapay: un accordo strategico che offre un ulteriore incentivo alle vendite consentendo ai clienti di rateizzare in 3 mensilità, senza interessi, le prenotazioni effettuate sia in agenzia che online.\r

\r

La formazione si conferma al centro della filosofia del gruppo con l’Academy, che ha preso il via da settembre. Il percorso formativo gratuito aperto a tutte le agenzie del network (537 le agenzie che si sono iscritte ai 16 appuntamenti in calendario) è stato progettato per ottimizzare il tempo dei partecipanti.\r

\r

L’Academy, che si concluderà a fine gennaio 2024, rappresenta uno degli impegni del Gruppo che ha come obiettivo la valorizzazione delle risorse e il mettere le persone al centro. I temi spaziano dalla gestione sostenibile del proprio tempo, al sito internet fino alle sempre fondamentali tecniche di vendita sia in presenza sia online.\r

\r

Il Gruppo Gattinoni ha scelto di organizzare dei momenti ad hoc per le agenzie affiliate, con una convention dedicata e due roadtour. “We are more than a network” è stato il claim dell’appuntamento di maggio che ha riunito 380 agenzie viaggi e 75 partner al Club Hotel Marina Beach di Orosei in Sardegna, sottolineando il plus della forza di una grande azienda che si occupa di turismo a 360°. I roadtour invece si sono svolti il primo a febbraio, “Insieme si può”, che ha visto partecipare circa 500 agenzie alle 12 tappe, per un totale di 21 meeting formativi, di cui 12 dedicati al network Gattinoni Mondo di Vacanze e 9 destinati a Mynetwork.\r

Il secondo roadtour “interACTIVE People” si è invece concluso a ottobre e ha toccato 13 città.\r

\r

Molta attenzione anche alle Gattinoni Travel Store, le agenzie di proprietà del gruppo, che si sono riunite nella convention “La potenza della rete” organizzata in ottobre in Marocco, e allo sviluppo del progetto delle Gattinoni Travel Point, ovvero i punti vendita del network del Gruppo che hanno scelto la consolidata formula dell’associazione in partecipazione.\r

\r

Il futuro? Guarda sicuramente verso l’implementazione tecnologica e di prodotto, e verso il Consulente di viaggio 4.0 che investe sulla propria formazione e utilizza tutti gli strumenti tecnologici, di prodotto, di marketing e di comunicazione che il network mette a disposizione.\r

\r

\r

\r

\r

\r

\r

\r

","post_title":"Il Gruppo Gattinoni ha celebrato i suoi 40 anni con un 2023 ricco di novità","post_date":"2023-12-15T08:00:24+00:00","category":["informazione-pr"],"category_name":["Informazione PR"],"post_tag":[]},"sort":[1702627224000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"456680","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"[caption id=\"attachment_418322\" align=\"alignleft\" width=\"200\"] Matteo Ciccalè[/caption]\r

Scalapay e Noleggiare annunciano una collaborazione strategica che segna un importante cambiamento nel settore del noleggio auto. Con questa partnership, Noleggiare diventa il primo brand di car rental in Italia a integrare il modello di pagamento “compra ora, paga dopo” di Scalapay, offrendo così ai suoi clienti un'opzione di pagamento flessibile e al passo coi tempi.\r

Scalapay, startup innovativa nata nel 2019 a Milano, si è rapidamente affermata nel settore fintech grazie al suo modello di pagamento. La soluzione \"compra ora, paga dopo\" permette ai clienti di dilazionare le spese in tre rate mensili senza interessi, rivoluzionando il modo in cui le persone effettuano acquisti online e nei negozi fisici. Collaborando con marchi rinomati come Alpitour, Trenord, WeRoad e molti altri, Scalapay ha dimostrato la sua capacità di adattarsi a diversi settori, ora inclusi i servizi di noleggio auto.\r

Matteo Ciccalé, travel partnership director di Scalapay, commenta: \"Questa partnership con Noleggiare rappresenta un passo entusiasmante verso l'espansione del nostro modello di pagamento rivoluzionario. Siamo lieti di offrire ai clienti di Noleggiare la stessa comodità e flessibilità di pagamento che hanno reso Scalapay un successo in tutta Europa.\"\r

L'implementazione di processi digitali semplifica prenotazioni, check-in e restituzioni, rispondendo alle aspettative moderne dei consumatori. Questo impegno alla digitalizzazione è equilibrato dalla priorità della sicurezza. La fiducia tra Noleggiare e i clienti si basa su affidabilità e trasparenza, con un impegno costante per veicoli ben mantenuti e processi sicuri.\r

\r

[caption id=\"attachment_456683\" align=\"alignleft\" width=\"225\"] Giulia Brenzan[/caption]\r

\"Questa collaborazione con Scalapay è un'ulteriore dimostrazione del nostro impegno nel fornire ai clienti esperienze di noleggio auto innovative e convenienti - aggiunge Giulia Brenzan, head of marketing di Noleggiare - . Siamo entusiasti di introdurre nei nostri servizi il modello “compra ora, paga dopo”, offrendo ai nostri clienti la flessibilità di pagare in comode rate mensili senza interessi. Riteniamo che questa iniziativa non solo semplificherà il processo di prenotazione e noleggio, ma renderà anche l'intera esperienza più accessibile e conveniente per una vasta gamma di persone\".\r

La collaborazione con Scalapay posiziona Noleggiare come azienda innovativa che abbraccia la digitalizzazione senza compromettere sicurezza e affidabilità, assicurando un'esperienza di noleggio auto all'avanguardia. Dal canto suo Scalapay segna un altro importante passo avanti nella digitalizzazione del settore turistico italiano ed europeo. Con una crescita nel segmento viaggi pari a +250% (e picchi del +350% nell’hotellerie), la fintech dal cuore italiano si conferma un alleato prezioso per un mercato spesso incerto, ma ancora ricco di potenziale per le nuove generazioni.","post_title":"Siglata una partnership strategica fra Scalapay e Noleggiare","post_date":"2023-11-23T11:17:44+00:00","category":["mercato_e_tecnologie"],"category_name":["Mercato e tecnologie"],"post_tag":["nofascione"],"post_tag_name":["nofascione"]},"sort":[1700738264000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"456523","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Sarà attivo fino al prossimo 15 gennaio il concorso Scalapay Vinci un sogno. Per partecipare basta fare un acquisto del valore minimo di 80 euro sulla piattaforma, registrarsi sulla pagina d'atterraggio dedicata nell'app e attendere l'estrazione finale. Il vincitore riceverà un servizio concierge dedicato per sei mesi, per convertire il premio di un milione di euro in beni o servizi. Durante tutta la durata del concorso, inoltre, in palio ogni giorno un buono regalo da mille euro. In questo caso, per partecipare, gli utenti devono accedere alla app Scalapay alle 21 e rispondere a tutte e dieci le domande a risposta multipla nel quiz in diretta. Il vincitore sarà il più veloce a rispondere correttamente.\r

\r

“Realizzare i sogni è qualcosa che i clienti hanno menzionato centinaia di volte nelle recensioni di Scalapay su Trustpilot, Google e sugli Apple Store - spiega il ceo della società, Simone Mancini -. Quindi abbiamo pensato: come possiamo supportarli nell'esaudire i loro sogni più grandi? La nostra missione coincide spesso con quella dei professionisti dei viaggi e dell'ospitalità. La campagna live ha perciò l’ambizione di promuovere questo sogno e di sostenere i partner”.\r

\r

Partner che nel settore travel sono appunto sempre più numerosi; fra i tour operator outgoing Cartorange, YallaYalla, Evvai, Vamonos Vacanze, Sand Tour. Per le vacanze studio, Mla World, Tour Service e Sunnylife. Fra i network Welcome Travel Group, Mister Holiday e Crocierepiù. Nell’hospitality Hu Open Air, Color Holiday e Arbatax Park. Nel rentalcar OkMobility. Nelle esperienze Gardaland, Magicland e Zoomarine. Le più recenti collaborazioni sono poi con Alpitour, Best Western, Gattinoni, Grimaldi Lines, Ita Airways, Noleggiare, Si Vola, Trenord, Utravel e WeRoad. Il concorso Vinci un sogno da 1 milione di euro può quindi diventare una leva per supportare imprenditori e manager italiani nel guidare le prenotazioni verso il turismo 2024. I partner possono comunicare ai propri clienti la possibilità di vincere prenotando una vacanza, un viaggio o una esperienza, nell’ottica di supportare la propria stagione invernale e porre le basi per la prossima estate.","post_title":"Mancini, Scalapay: il concorso Vinci un sogno opportunità per i partner del turismo","post_date":"2023-11-21T13:25:50+00:00","category":["mercato_e_tecnologie"],"category_name":["Mercato e tecnologie"],"post_tag":[]},"sort":[1700573150000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"455393","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Si terrà all’Nh Hotel di Milano CityLife, il prossimo 22 novembre, la prima edizione della Wellness Hospitality Conference organizzata da Teamwork Hospitality. L'evento nasce dalla constatazione che la ricerca della cura di sé e del proprio equilibrio è diventata prioritaria tra le persone e quindi anche tra i viaggiatori. Alla conferenza parteciperanno oltre 40 speaker, tra cui il corporate operations director di Six Senses Spa, Kent Richards, il global vice president wellbeing di Accor, Emlyn Brown, il vice president spa & wellness di Four Seasons, Michael Newcombe, il presidente di Federterme, Massimo Caputi, il fondatore e ceo di Egnazia Ospitalità Italiana, Aldo Melpignano, il co-fondatore di Qc Terme, Andrea Quadrio Curzio, il ceo di Lefay, Alcide Leali, l'a.d. di Terra Moretti Resorts, Carmen Moretti De Rosa, la senior lead spa and wellness di Explora Journey, Julanda Marais, e la director spa operations and development di Hilton, Louise Moore.\r

\r

“La domanda di benessere sta crescendo a un ritmo costante e con la necessaria adozione di strategie da parte dei principali attori si prevede che il mercato aumenterà ben oltre il prossimo quinquennio. Questo è uno dei motivi principali del perché esserci”, afferma Mauro Santinato, presidente di Teamwork Hospitality. La conferenza sarà organizzata in panel discussions nella doppia lingua italiano e inglese, con cinque-sei relatori per ogni panel. Tra gli argomenti principali, il futuro del settore, la gestione di wellness centre, spa hotel e centri termali, l’evoluzione del mercato, le criticità da affrontare, ma anche le opportunità attuali per essere sempre competitivi e al passo con i tempi.","post_title":"A Milano il prossimo 22 novembre la prima Wellness Hospitality Conference","post_date":"2023-11-03T11:49:26+00:00","category":["mercato_e_tecnologie"],"category_name":["Mercato e tecnologie"],"post_tag":[]},"sort":[1699012166000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"454403","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"In un momento in cui il settore alberghiero è alle prese con una decrescita del mercato e con l'aumento dei costi operativi, l'adozione di metodi di pagamento innovativi emerge come una strategia necessaria. \r

\r

Scalapay, la piattaforma di pagamento rateizzato, fotografa lo stato dell’arte con focus sul comparto dell’ospitalità e, al contempo, mostra attraverso dati concreti come sia possibile invertire tale tendenza.\r

\r

L'analisi dei dati del segmento alberghiero - inclusi gruppi e singole strutture partner di Scalapay - indica che la percentuale media di conversione attraverso la fintech è del 20%, rispetto al 10% ottenuto con altri metodi di pagamento. Inoltre, il costo medio per contatto in campagne realizzate da Scalapay è di circa 3 euro (pari al 25% in meno rispetto ai canali digitali classici), con oneri di acquisizione di nuovi clienti pressoché dimezzati rispetto ai tradizionali sistemi di advertising. \r

\r

«Per i brand – spiega Matteo Ciccalé, travel partnership director - essere inseriti nel circuito Scalapay rappresenta una nuova opportunità di business - oltre al vantaggio di offrire la possibilità del pagamento rateizzato -, grazie agli atout della strategia marketing di Scalapay che spinge la visibilità delle offerte e supporta il brand engagement. Non a caso, da un anno a questa parte, la piattaforma viene utilizzata anche come vero e proprio contenitore di offerte dedicate, oltre alla sua funzione di pagamento rateizzato: un vantaggio perché i partner ottengono visibilità con una community già intenzionata a fare acquisti». \r

\r

I picchi dei tassi di conversione, registrati nelle campagne delle strutture ricettive in cui Scalapay gioca un ruolo di player decisivo, indicano che il tema della flessibilità - che l’Unicorno è in grado di garantire - è cruciale. In questa direzione, la strategia di Scalapay genera a tutti gli effetti un win-win, da cui tutti gli attori coinvolti traggono vantaggio: sia le strutture, sia i clienti che si affidano al sistema di pagamento promosso dalla fintech.\r

\r

«In un mercato instabile – aggiunge Ciccalé - dobbiamo essere innovatori: Scalapay consente ai partner di essere d’appealing sul mercato, senza influenzare margini. Tradotto nei fatti, per le strutture significa avvalersi di una leva per indurre il cliente alla finalizzazione della prenotazione. Oggi, Scalapay è integrato in quasi tutti i più noti booking engine e accetta qualsiasi tipologia di carta di credito, debito e prepagate: all’albergatore si offre un’opportunità irrinunciabile per restare al passo con le esigenze dei clienti».","post_title":"Scalapay, come supportare il settore alberghiero tra aumento dei costi e decrescita del mercato","post_date":"2023-10-20T09:15:23+00:00","category":["mercato_e_tecnologie"],"category_name":["Mercato e tecnologie"],"post_tag":["nofascione"],"post_tag_name":["nofascione"]},"sort":[1697793323000]}]}}