Nuovo ufficio noleggio a Trento per Avis Budget Group Nuova filiale a Trento, in via Madonna Bianca 3, per Avis Budget Group. L’ufficio di noleggio, che ha aperto le sue porte al pubblico venerdì 1° dicembre, opera con i brand Avis e Budget. Questa apertura coincide con l’avvio della stagione invernale, che fa del capoluogo trentino una delle mete turistiche più gettonate di tutto il Nord Italia grazie alla sua atmosfera e ai suoi mercatini natalizi. Inoltre, la vicinanza ad alcune delle più rinomate località sciistiche italiane consente ai clienti di raggiungere più facilmente la destinazione di vacanza. All’interno della filiale Avis e Budget è presente una flotta che comprende veicoli adatti a ogni esigenza e a qualsiasi tipo di viaggio: dal 4×4 familiare alla monovolume per chi è pronto a partire con bagagli e attrezzatura tecnica al seguito, fino allo spazioso minivan nove posti per le famiglie più numerose e i grandi gruppi di amici. Avis Budget Group in Italia può contare una rete di oltre 300 uffici e in Trentino-Alto Adige è già presente con le filiali di Madonna di Campiglio, Canazei, Ortisei, Merano, Bolzano, Tesero, Ronzone, Rovereto, Brunico, Bressanone e Riva del Garda. L’apertura di via di Madonna Bianca 3 fa seguito allo spostamento dell’ufficio di noleggio da anni presente in via del Brennero, appartenente alla stessa e attuale gestione. La filiale è aperta dal lunedì al venerdì, dalle 8:30 alle 12:30 e dalle 14 alle 18. Condividi

