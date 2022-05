Google, incrociando i dati, ha riferito che l’Europa è diventata la destinazione preferita degli americani, che stanno massicciamente ritirando o rinnovando i loro passaporti per viaggiare. Da specificare che nessuno ottiene il passaporto di persona e nessuno conosce l’indirizzo dove lo si ottiene: per questo tutti entrano in Google, che ottiene queste informazioni.

Il portale sa anche cosa stanno cercando. E queste sono le destinazioni preferite, in ordine: Parigi, Londra, Roma, Atene e Lisbona.

Gli stessi dati del motore di ricerca indicano che gli appuntamenti per ottenere o rinnovare il passaporto sono aumentati del 300% in questi primi tre mesi dell’anno, indicando chiaramente un aumento dei viaggi all’estero. Allo stesso modo, la ricerca di hotel di lusso è raddoppiata rispetto a quanto cercato nel 2019.

Google rileva inoltre che le ricerche di “destinazioni di viaggio per ragazze” aumentano di tre volte. Per i single il 200 percento e qualcosa di simile accade con le crociere.