Europcar rilancia con un’accelerazione della flotta Europcar rilancia e punta su un’accelerazione e rinnovamento sulla flotta. Sono tante le novità per il 2026, a partire dalla macchine elettriche alle quali l’azienda andrà ad affiancare il prodotto premium. «Il 2025 è stato un anno positivo con volumi e fatturato in aumento – spiega Enrico Farina, commercial director di Europcar Mobility Group Italy – A fronte di un mix di viaggiatori diverso, abbiamo registrato una leggera diminuzione dagli Usa. La domanda è stata più forte dall’Europa, con una crescita da Sud America, Australia e Nuova Zelanda». Europcar è concentrata su investimenti importanti relativi ai processi di prenotazione sul sito con novità nel sistema e con nuove opzioni di acquisto per offrire soluzioni già tailor made o orientate su speciali esigenze. Per quanto riguarda l’offerta business travel o noleggio a medio termine fino a 24 mesi l’azienda punta ad andare incontro alle esigenze delle aziende, senza perdere di vista le nuove esigenze fiscali. «Le adv continuano ad essere un canale importante per noi – aggiunge Farina – Abbiamo una struttura dedicata che segue agenzie e i t.o. Ci avvaliamo della collaborazione di Aviareps e le soluzioni di viaggio sono molto competitive nel prezzo e nel contenuto. Nonostante il mercato si spinga verso la digitalizzazione, non vogliamo puntare tutto su online ma intendiamo continuare a collaborare con le adv». Condividi

