Datagest integra in Aves.net le carte virtuali Pliant Datagest aggiunge un nuovo servizio ai suoi utenti, integrando le carte virtuali monouso Pliant nel gestionale Aves.net. L’operazione ha lo scopo di favorire una gestione più efficiente dei pagamenti aziendali. Con oltre 600 installazioni attive e più di 3.000 utenti giornalieri, Datagest continua a investire in soluzioni tecnologiche integrate per semplificare e digitalizzare i processi del comparto turistico, con particolare riferimento alla gestione operativa e amministrativa delle agenzie di viaggio. L’integrazione con Pliant, fintech specializzata in soluzioni di pagamento aziendali digitali in particolare nel mondo travel, consente ora agli utenti di Aves.net di generare, gestire e monitorare carte di credito virtuali monouso direttamente dal gestionale. Le carte virtuali, emesse tramite Api sicure, possono essere configurate con limiti di spesa e validità personalizzati, e sono collegate automaticamente alle pratiche e ai pagamenti gestiti all’interno del sistema Aves. Le opportunità In questo modo si semplificano i processi di riconciliazione contabile, migliorando il controllo sui flussi finanziari e riducendo il rischio di errore. Grazie a un’interfaccia intuitiva e strumenti di ricerca avanzati, gli utenti possono direttamente su Aves: creare e annullare carte virtuali in tempo reale

associare automaticamente le carte a pratiche e biglietti

stampare o inviare via email i riferimenti delle carte

monitorare lo stato e la validità delle carte con indicatori chiari e aggiornati. Con questa integrazione, Datagest e Pliant offrono agli operatori turistici una soluzione completa per la gestione digitale dei pagamenti, unendo innovazione, sicurezza e automazione in un unico flusso operativo. Condividi

Articoli che potrebbero interessarti:

Array ( [0] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 502343 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Datagest aggiunge un nuovo servizio ai suoi utenti, integrando le carte virtuali monouso Pliant nel gestionale Aves.net. L'operazione ha lo scopo di favorire una gestione più efficiente dei pagamenti aziendali. Con oltre 600 installazioni attive e più di 3.000 utenti giornalieri, Datagest continua a investire in soluzioni tecnologiche integrate per semplificare e digitalizzare i processi del comparto turistico, con particolare riferimento alla gestione operativa e amministrativa delle agenzie di viaggio. L’integrazione con Pliant, fintech specializzata in soluzioni di pagamento aziendali digitali in particolare nel mondo travel, consente ora agli utenti di Aves.net di generare, gestire e monitorare carte di credito virtuali monouso direttamente dal gestionale. Le carte virtuali, emesse tramite Api sicure, possono essere configurate con limiti di spesa e validità personalizzati, e sono collegate automaticamente alle pratiche e ai pagamenti gestiti all’interno del sistema Aves. Le opportunità In questo modo si semplificano i processi di riconciliazione contabile, migliorando il controllo sui flussi finanziari e riducendo il rischio di errore. Grazie a un’interfaccia intuitiva e strumenti di ricerca avanzati, gli utenti possono direttamente su Aves: creare e annullare carte virtuali in tempo reale associare automaticamente le carte a pratiche e biglietti stampare o inviare via email i riferimenti delle carte monitorare lo stato e la validità delle carte con indicatori chiari e aggiornati. Con questa integrazione, Datagest e Pliant offrono agli operatori turistici una soluzione completa per la gestione digitale dei pagamenti, unendo innovazione, sicurezza e automazione in un unico flusso operativo. [post_title] => Datagest integra in Aves.net le carte virtuali Pliant [post_date] => 2025-11-25T10:49:59+00:00 [category] => Array ( [0] => mercato_e_tecnologie ) [category_name] => Array ( [0] => Mercato e tecnologie ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1764067799000 ) ) [1] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 502242 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Il Six Senses Southern Dunes, The Red Sea, è una delle strutture simbolo del nuovo corso turistico saudita definito da Vision 2030. Situato alle porte di Umluj, il resort rappresenta una delle realizzazioni più avanzate del Red Sea Project sviluppato da Red Sea Global, che prevede 28.000 km quadrati di destinazioni a basso impatto, alimentate interamente da energie rinnovabili. Il territorio del mar Rosso viene promosso come destinazione year-round, anche se i mesi migliori per le attività outdoor restano ottobre-marzo, periodo in cui trekking, biking, safari in jeep ed escursioni in cammello incontrano la maggiore domanda. «L’Arabia Saudita è una delle destinazioni più inesplorate al mondo e il nostro resort è collocato in una posizione ideale per scoprirne la cultura e la varietà paesaggistica - afferma il management di Six Senses - inoltre l’innovazione sostenibile è il motore di tutto il progetto». Nel segno della sostenibilità Sul fronte della sostenibilità, il resort è infatti il primo dell’intero Regno ad aver ottenuto le certificazioni Leed Platinum e Gstc. Nel 2024 ha funzionato al 100% con energia solare, generando oltre 11,9 milioni di kWh da un parco di 11.228 pannelli. Tra i risultati registrati: oltre 11.000 bottiglie di plastica eliminate e sostituite con quelle di vetro riciclabile, compost prodotto in loco, più di 1.500 kg di rifiuti rimossi dalle dune e iniziative di supporto alla gestione pubblica dei rifiuti per 1.300 persone. Particolarmente rilevante il programma di ricerca ambientale a Wadi Khuff, che ha già registrato 82 specie di piante, 79 di mammiferi e 14 specie di uccelli. In parallelo, Six Senses supporta le tessitrici di sadu di Umluj, valorizzando l’artigianato locale tramite esposizioni, vendita diretta e future iniziative digitali. La struttura dispone di 36 camere e 40 ville con piscina privata, progettate per ridurre al minimo l’impatto ambientale. I trasferimenti sono gestiti tramite il nuovo aeroporto internazionale del mar Rosso. «Il nostro obiettivo non è solo attrarre nuovi flussi, ma creare un modello replicabile di ospitalità responsabile, capace di generare valore economico, culturale e ambientale nel lungo periodo» commentano da Red Sea Global. Un polo strategico Il mar Rosso si conferma uno dei poli strategici dello sviluppo turistico dell’Arabia Saudita, che con Vision 2030 punta a costruire un modello di tourism regeneration basato su sostenibilità, tecnologia e investimenti nel segmento luxury. A oggi The Red Sea conta nove hotel già operativi, oltre al Thuwal Private Retreat, mentre si avvicina il debutto di Amaala Triple Bay, presentato da Red Sea Global come il nuovo benchmark mondiale del wellness di alta gamma. Amaala includerà cinque hotel di brand internazionali, un istituto di biologia marina di nuova generazione, uno yacht club e una marina dal design contemporaneo. Ogni struttura seguirà regole stringenti su limiti di capacità, conservazione ambientale e rigenerazione degli ecosistemi, con l’obiettivo di creare un’offerta che non sia solo sostenibile, ma a impatto positivo. Six Senses Southern Dunes si inserisce in questo quadro con un ruolo di training hub per professionisti locali e comunità artigiane. Il resort è oggi un riferimento per tour operator e operatori del luxury interessati a prodotti ad alto valore aggiunto legati al deserto, al wellness e alla cultura beduina. In termini di mercato, il general manager Benjamin Kreuz conferma il crescente interesse europeo: «Per noi il mercato interno gioca ancora un ruolo importante, ma Regno Unito, Germania, Italia, Svizzera e Francia sono i nostri bacini principali. Le stagioni migliori vanno da settembre/ottobre fino ad aprile/maggio». Kreuz anticipa inoltre il potenziale sinergico con la futura apertura del Six Senses Amaala, prevista a inizio 2026: «Avremo una splendida proprietà direttamente sul mar Rosso che permetterà soggiorni combinati tra oceano e deserto, ampliando l’offerta esperienziale e benessere». (Enzo Scudieri) [gallery ids="502263,502262,502261"] [post_title] => Six Senses Southern Dunes: ecco il nuovo modello saudita di sostenibilità [post_date] => 2025-11-24T11:06:34+00:00 [category] => Array ( [0] => alberghi ) [category_name] => Array ( [0] => Alberghi ) [post_tag] => Array ( [0] => arabia-saudita [1] => red-sea ) [post_tag_name] => Array ( [0] => Arabia Saudita [1] => Red Sea ) ) [sort] => Array ( [0] => 1763982394000 ) ) [2] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 502133 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => [caption id="attachment_502135" align="alignleft" width="300"] Luca Buonpensiere[/caption] Glamour si prepara ad archiviare un 2025 con il più. Grazie a un mix di innovazione tecnologica, attenzione al cliente e relazioni consolidate con fornitori e agenzie di viaggio, il t.o. conferma il suo ruolo nel mercato del turismo italiano. Il titolare Luca Buonpensiere traccia un quadro chiaro su presente e del futuro dell’azienda, raccontando strategie, investimenti e visione all'insegna di un turismo sempre più esperienziale, sostenibile e personalizzato. L’anno appena trascorso ha visto Glamour rafforzare la propria presenza sul territorio nazionale, ampliare l’offerta di destinazioni e consolidare le relazioni con agenzie di viaggio e fornitori, puntando su qualità, flessibilità e capacità di adattamento alle nuove esigenze dei viaggiatori. «Bilancio sicuramente positivo con una crescita di oltre il 25%. Bene anche la crescita delle altre due attività aziendali: Bt e Consolidatore biglietteria aerea - sottolinea Luca Buonpensiere -. Abbiamo messo in atto una maggiore penetrazione commerciale sul territorio nazionale, consolidamento e crescita con i network agenziali, maggiore varietà di offerta grazie all’ottimo lavoro del nostro destination director Emmer Guerra e della sua squadra di dm». Il valore delle partnership In un mercato sempre più affollato e sensibile al prezzo, Glamour difende i propri margini grazie a «partnership sempre più solide con i fornitori di servizi, con i quali riusciamo a poter proporre offerte speciali in molti periodi e prezzi assolutamente vantaggiosi, tutto questo con parallelamente continue iniziative commerciali a favore delle agenzie e dei loro clienti».. Secondo Luca Buonpensiere, la clientela mostra “una maggiore attenzione alla spesa, indipendentemente dalla fascia a cui appartiene. Sempre di più si richiede un viaggio esperienziale e ricco di particolari». Il contesto economico, con variabili come il costo del carburante aereo, il cambio valutario e l’inflazione, viene affrontato con strategie mirate: «Ci relazioniamo fortemente con dmc, fornitori di servizi e compagnie aeree per costruire insieme offerte continue per cercare di attenuare questa situazione. Da considerare, per fortuna, un cambio favorevole euro-dollaro che in parte può aver aiutato su certe destinazioni». Un ruolo centrale è ricoperto dalla tecnologia: «Glamour sta investendo molto in digitalizzazione e innovazione tecnologica. Ottimi i riscontri dalle piattaforme Vola Glamour e Viaggia Glamour, che hanno migliorato l’efficienza e la qualità del servizio. Tutto questo senza mai voler perdere la nostra caratteristica del valore umano dei nostri collaboratori». Verso il 2026 Per il 2026, Buonpensiere segnala un mercato «molto volubile ed irregolare e quindi difficile spesso da capire. Notiamo un sensibile aumento di richieste in advance che guardano già al 2026, spingendosi anche su conferme per la summer. Ci aspettiamo un'ulteriore crescita nel nostro posizionamento sul mercato delle adv che tornano a sceglierci». Infine, Glamour conferma il suo impegno per un turismo sostenibile: “Da tempo adottiamo una selezione attenta su fornitori che rispettino criteri precisi non solo di qualità ma anche e soprattutto di sostenibilità nel rispetto del tessuto sociale locale. Anche in un soggiorno stanziale prediligiamo resort che abbiano rispetto e controllo sull’impatto sia ambientale che verso il tessuto sociale del luogo. Fra i vettori aerei sosteniamo maggiormente quelli con attenzione alle emissioni di Co2». [post_title] => Glamour, Buonpensiere: «Bilancio 2025 soddisfacente. In pista sul 2026» [post_date] => 2025-11-21T11:17:22+00:00 [category] => Array ( [0] => tour_operator ) [category_name] => Array ( [0] => Tour Operator ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1763723842000 ) ) [3] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 502137 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Le Assemblee di Astoi e del Fondo Astoi hanno riconfermato Pier Ezhaya presidente delle due Associazioni per il mandato 2025-2028. Ezhaya ha già ricoperto la carica di presidente per due mandati, dal 2020 al 2022 e dal 2022 al 2025 e quella di Vicepresidente Vicario dal 2014 al 2018. «Accolgo questo terzo incarico con grande responsabilità e orgoglio per rappresentare le aziende più importanti del turismo organizzato - ha commentato Pier Ezhaya -. Ringrazio i soci per aver manifestato, con grande convinzione, l’auspicio di un mio terzo mandato; questa preziosa testimonianza di fiducia mi spronerà, ancor di più, nell’esercitare il mio ruolo con abnegazione e rispetto di tutte le realtà associate. Diversamente dal primo mandato, caduto nel periodo più difficile del settore, il secondo si è svolto in un periodo di rilancio del comparto e ci ha permesso di operare con più serenità e fiducia potendo accompagnare l’evoluzione dell’associazione stessa. «Una frequente visibilità sui media, un’interlocuzione costante con il ministero del turismo e il governo, un programma di formazione realizzato con Accenture, la partecipazione al G7 del Turismo a Firenze, il definitivo rilascio della piattaforma Osservatorio Asoti e la maturazione ed esecutività di Adv Overview, strumento di importanza capitale per monitorare la legalità del settore, sono solo alcuni dei risultati consuntivati in questo triennio». In base a quanto previsto dallo Statuto, il presidente Astoi ha nominato il vice presidente vicario, affidando l’incarico ad Andrea Mele (Viaggi del Mappamondo) mentre l’Assemblea ha eletto Antonietta Ricciardi (Accademia Britannica), in qualità di vice presidente eletto. Risultano eletti nel Consiglio direttivo di Astoi: Mario Aprea (Ota Viaggi), Lino Cangemi (MasterGroup World), Davide Catania (Alidays), Michele Mosca (Guiness Travel), Roberto Pagliara (Nicolaus), Marco Peci (Quality Group) Stefano Pompili (Veratour), Gianluca Rubino (Kel 12) Fabio Savelloni (Idee per Viaggiare), Ludovico Scortichini (Go World), Stefano Maria Simei (Futura Vacanze), Luigi Stefanelli (Costa Crociere). Sono stati eletti membri del Collegio dei Revisori dei Conti, Alessandro Seghi (Alpitour World), Andrea Angeli (Quality Group), Giuseppe Tanzarella (Nicolaus); per il Collegio dei Probiviri, Francesco Caputo (Inter-StudioViaggi), Mario Di Nicolantonio (Dimensione Turismo), Armanda Vendemini (Boscolo). È stato eletto il Collegio dei Revisori dei Conti del Fondo Asoti, nelle figure di Fabio Piciucchi, Alessandro Seghi (Alpitour World) e Giuseppe Tanzarella (Nicolaus). «Ringrazio il direttore Generale Flavia Franceschini, tutto il team di Asoti che mi ha coadiuvato in questo mandato e il Consiglio direttivo che non mi ha mai fatto mancare la fiducia ed il supporto in questo triennio brillante per le aziende associate. Il terzo mandato ci vedrà affrontare nuove ed importanti sfide come l’approvazione e ratifica della nuova Direttiva pacchetti e il proseguimento del piano di formazione che costituisce l’unico modo per accompagnare le aziende socie nel difficile periodo di trasformazione ed evoluzione che ci attende nell’imminente futuro. Sono certo che contando sulla rinnovata energia del Consiglio non mancheremo di centrare gli obiettivi che ci siamo prefissati per far rimanere Asoti l’associazione più importante del turismo organizzato». [post_title] => Pier Ezhaya è stato rieletto presidente di Astoi per i prossimi tre anni [post_date] => 2025-11-21T11:14:00+00:00 [category] => Array ( [0] => enti_istituzioni_e_territorio ) [category_name] => Array ( [0] => Enti, istituzioni e territorio ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1763723640000 ) ) [4] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 502065 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Las Vegas ha compiuto 120 anni. Fondata nel 1905 come stazione ferroviaria nel deserto del Nevada, è diventata una destinazione globale, capace di trasformarsi ogni giorno. Oggi si definisce “La capitale mondiale dello sport e dell’intrattenimento” ed è una potenza globale nel turismo e nell'ospitalità. Dalla legalizzazione del gioco d'azzardo nel 1931 all'apertura dell'Hotel Flamingo nel 1946, Las Vegas è diventata una destinazione iconica e vibrante e dal 1959 accoglie i suoi visitatori con il cartello "Welcome to Fabulous Las Vegas"! Sin dagli anni ‘60 e ‘70 personaggi di fama internazionale come Elvis Presley hanno contribuito a farne non solo un “parco giochi”, ma anche la location per spettacoli di intrattenimento di alto livello. Nel 1989 è poi iniziato il trend dei “megaresort”: il primo fu il Mirage, quindi vennero costruiti i resort a tema che dominarono gli anni ‘90 come il Luxor Las Vegas, il Bellagio Resort & Casino, il New York New York Hotel & Casino, il Paris Las Vegas Hotel & Casino e il The Venetian Resort Las Vegas, strutture suggestive che hanno trasformato la Strip in un mondo fantasy immersivo, portando a Las Vegas anche il Campanile di San Marco e i canali di Venezia, la Tour Eiffel e i bistrot di Parigi e la Statua della Libertà New York. «La storia di Las Vegas è caratterizzata da una visione audace, resilienza e immaginazione senza limiti. - afferma Steve Hill, presidente e ceo della Las Vegas Convention and Visitors Authority - Abbiamo celebrato 120 incredibili anni e vogliamo rendere omaggio alle persone, alle collaborazioni e all'innovazione che hanno reso Las Vegas un luogo unico al mondo. Siamo solo all'inizio». Infatti nel corso degli anni la città ha continuato a reinventarsi aprendo le porte a concerti di livello mondiale, a show di ogni genere musicale e di magia, a eventi di grande richiamo, ad attrazioni coinvolgenti e agli sport professionistici. Se la suggestiva e immensa The Sphere stabilisce un nuovo standard per l'intrattenimento coinvolgente, strutture come l'Allegiant Stadium e la T-Mobile Arena aprono la strada allo sport e alle opportunità. Sono infatti arrivati i Vegas Golden Knights, i Raiders, le Las Vegas Aces, la Formula 1 e grandi eventi come il Super Bowl LVIII e WrestleMania 41. Nel 2027 è in programma la College Football Playoff Championship, mentre nel 2028 si terrà la NCAA Men's Final Four e la Major League Baseball farà di Las Vegas la sua casa con gli Athletics in uno stadio all'avanguardia, da 33.000 posti, la cui costruzione inizierà quest'anno. Chiara Ambrosioni [gallery ids="502073,502072,502071"] [post_title] => Las Vegas: capitale mondiale dell'intrattenimento e dello sport [post_date] => 2025-11-20T13:25:12+00:00 [category] => Array ( [0] => estero ) [category_name] => Array ( [0] => Estero ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1763645112000 ) ) [5] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 502055 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Il Gruppo Lufthansa ha formalmente espresso il proprio interesse all'acquisizione di una quota in Tap Air Portugal. Lo svela con una nota lo stesso colosso tedesco, spiegando di aver inviato una lettera a Parpública, la holding statale portoghese, entro i termini previsti: la scadenza per la presentazione delle manifestazioni di interesse è infatti fissata per il prossimo 22 novembre. Si riaccende così la corsa sul vettore portoghese, che vede già impegnati Air France-Klm e il gruppo Iag. A luglio il governo portoghese ha rilanciato la privatizzazione della compagnia, a lungo rinviata, mettendo in vendita una quota del 44,9% a un vettorein grado di aumentare le dimensioni e la competitività dell'azienda, con un ulteriore 5% destinato ai dipendenti della stessa Tap. Oltre all'acquisizione iniziale di una quota di minoranza, l'obiettivo del processo è quello di stabilire una partnership a lungo termine tra il Gruppo Lufthansa e TAP Air Portugal al fine di garantire il futuro successo di Tap come compagnia aerea nazionale portoghese. Processo di privatizzazione «Il Gruppo Lufthansa accoglie con favore il processo di privatizzazione avviato dal governo portoghese - ha dichiarato Carsten Spohr, presidente del cda e ceo di Deutsche Lufthansa -. Il nostro obiettivo è rafforzare la connettività globale del Portogallo, preservare l'identità portoghese di Tap e garantire la crescita sostenibile della compagnia aerea. Tap Air Portugal riveste una grande importanza strategica per l'industria aeronautica europea. In qualità di partner di lunga data della Star Alliance e grazie ai nostri ingenti investimenti in Portogallo, continuiamo a considerare il Gruppo Lufthansa il miglior partner per Tap e per il Portogallo». Il gruppo tedesco è attivo in Portogallo da oltre 70 anni e le sue compagnie aeree offrono attualmente più di 280 voli settimanali da e per il paese lusitano. L'azienda impiega oltre 400 lavoratori e, con la costruzione di un nuovo sito Lufthansa Technik per la riparazione di parti di motori e componenti aeronautici a Santa Maria da Feira, vicino a Porto, questo numero è destinato a salire a 1.000 entro il 2030. [post_title] => Lufthansa muove su Tap con l'invio della manifestazione di interesse [post_date] => 2025-11-20T12:21:15+00:00 [category] => Array ( [0] => trasporti ) [category_name] => Array ( [0] => Trasporti ) [post_tag] => Array ( [0] => in-evidenza ) [post_tag_name] => Array ( [0] => In evidenza ) ) [sort] => Array ( [0] => 1763641275000 ) ) [6] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 502033 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => eDreams ha subito un crollo in Borsa di oltre il 41%. Azzerando i guadagni accumulati negli ultimi tre anni. Il crollo è avvenuto dopo che l'azienda ha presentato solidi risultati semestrali, accompagnati da un netto taglio delle previsioni economiche. Cosa che ha fatto scattare l'allarme sul mercato mercoledì. La società ha annunciato martedì, dopo la chiusura del mercato, di aver guadagnato 31,5 milioni di euro nel primo semestre fiscale, una cifra significativamente superiore a quella dell'anno precedente. Ha inoltre annunciato che l'Ebitda rettificato è raddoppiato, raggiungendo i 98 milioni di euro, e che il suo programma di abbonamento Prime conta ora 7,7 milioni di utenti. Tuttavia, questi dati positivi sono stati oscurati dalla revisione del piano strategico, che riduce le previsioni di Ebitda per quest'anno a 155 milioni di euro, ben al di sotto dell'obiettivo precedente. Impatto L'impatto sul mercato azionario si è fatto sentire rapidamente. Il volume degli scambi è aumentato di 37 volte rispetto alla media recente e i cali, iniziati intorno al 25%, si sono ampliati fino al 41,27% alla chiusura. Con questo calo, il prezzo delle azioni è tornato ai livelli di fine 2022, interrompendo la ripresa ottenuta negli ultimi anni grazie allo slancio del modello Prime. Prima di questa sessione, eDreams aveva già accumulato un calo di quasi il 20% da inizio anno, incluso un calo del 9% martedì. Il forte calo colpisce anche i suoi principali azionisti, tra cui il fondo Permira, che controlla circa il 20% del capitale, oltre a Bybrook Capital, UBS e Goldman Sachs. L'azienda ha spiegato che questi cambiamenti fanno parte di un cambiamento strategico che prevede maggiori investimenti in nuovi prodotti, espansione internazionale e miglioramenti della piattaforma, tra cui la trasformazione del modello Prime. Prevede inoltre di rafforzare l'uso dell'intelligenza artificiale e di aggiungere i viaggi in treno alla propria offerta. Secondo i suoi calcoli, questo sforzo avrà un impatto a breve termine, ma dovrebbe stimolare la crescita a partire dal 2028, con l'obiettivo di raggiungere 13 milioni di abbonati entro il 2030. [post_title] => eDreams fa un tonfo in Borsa con una contrazione di oltre il 41% [post_date] => 2025-11-20T10:55:09+00:00 [category] => Array ( [0] => mercato_e_tecnologie ) [category_name] => Array ( [0] => Mercato e tecnologie ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1763636109000 ) ) [7] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 502012 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Viking ha già venduto il 70% della sua capacità per il prossimo anno, per un totale di 4,9 miliardi di dollari in prenotazioni anticipate. Come riporta Travel Weekly, questo risultato rispecchia quello dell'anno scorso, quando la compagnia aveva venduto il 70% dell'offerta per il 2025 entro il terzo trimestre. Al 2 novembre, Viking ha dichiarato di aver venduto il 96% della sua capacità per il 2025. Dei 4,9 miliardi di dollari di prenotazioni anticipate nel terzo trimestre, le crociere fluviali hanno procurato 2,2 miliardi di dollari. Il fatturato nel terzo trimestre è stato di quasi 2 miliardi di dollari, con un aumento del 19% su base annua. L'azienda ha operato al 96% della sua capacità produttiva, registrando un vero e proprio sell-out. L'utile netto del terzo trimestre è stato di 514 milioni di dollari, in aumento rispetto ai 379,7 milioni di dollari dello stesso periodo del 2024. «La fedeltà dei nostri ospiti continua ad alimentare il nostro successo e a favorire una crescita sostenibile e redditizia", ​​ha affermato il presidente e ceo di Viking, Torstein Hagen. Viking ha recentemente festeggiato la sua centesima nave . E la crescita non si ferma. La compagnia aggiungerà due navi fluviali alla sua flotta entro la fine dell'anno e prevede di aggiungerne otto il prossimo anno, oltre a due navi oceaniche. Alla domanda su concorrenti come Celebrity Cruises che si stanno lanciando nel settore delle crociere fluviali , Hagen ha risposto: «Non mi preoccupo». Hagen ha affermato che sono i punti di attracco del marchio sui fiumi a renderlo unico, come ad esempio la posizione vicino alla Torre Eiffel a Parigi, insieme alla filosofia incentrata sulla destinazione. Il futuro Guardando al futuro, Hagen e la presidente e direttrice finanziaria Leah Talactac hanno spiegato che Viking detiene il 24% del mercato delle crociere oceaniche di lusso e oltre il 50% di quello delle crociere fluviali. E l'azienda ha il potenziale per espandere la propria quota di mercato nelle crociere oceaniche. Talactac ha affermato che se l'azienda volesse avventurarsi al di fuori del settore delle crociere, dovrebbe essere complementare al portafoglio aziendale. La manager ha poi menzionato l'attività di tour via terra della compagnia, lanciata nel 2007 e durata poco. «Non era il momento giusto - ha detto Talactac, ma rilanciarla potrebbe - certamente essere un'opzione. Oggi siamo un'azienda molto diversa da quella di allora». Viking non sembra interessata all'acquisizione di altri marchi di crociere. «Non si dovrebbe mai dire mai, ma in questo caso le probabilità sono bassissime. Ci vorrebbe una situazione davvero speciale per convincerci del contrario» ha chiuso Talactac. [post_title] => Viking con il vento in poppa: già venduto il 70% dell'offerta 2026 [post_date] => 2025-11-20T09:45:31+00:00 [category] => Array ( [0] => tour_operator ) [category_name] => Array ( [0] => Tour Operator ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1763631931000 ) ) [8] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 502009 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => [caption id="attachment_263348" align="alignleft" width="268"] Arnaldo Aiolfi[/caption] La creazione del resort Club Med Sansicario - oltre mille posti letto - finalmente prende corpo. Dopo anni di rinvii, l'operazione stimata in 130 milioni di euro, sembra giunta a una svolta, come riporta La Stampa. «Il progetto ha avuto un iter complesso, e forse pochi credevano che ce l'avremmo fatta - commenta Arnaldo Aiolfi, amministratore delegato di Club Med Italia -, ma da parte nostra e dell'amministrazione locale c'è sempre stata la volontà di andare fino in fondo. E dopo i primi interventi avviati nelle scorse settimane e gli incontri ad alto livello degli ultimi giorni possiamo confermare che la seconda struttura ricettiva Club Med delle Valli Olimpiche è pronta a diventare realtà». Insieme al sindaco Daniele Mazzoleni, Arnaldo Aiolfi ha avuto un primo faccia a faccia con gli operatori turistici di Cesana. Le tappe del progetto A inizio luglio, la posa virtuale della prima pietra del resort è coincisa con la firma in municipio del protocollo d'intesa tra società di gestione Ream Sgr e Club Med. Quest'estate sono anche partiti i lavori per smantellare i vecchi campi da tennis all'arrivo della telecabina di Cesana, dove il resort prenderà vita dalla primavera 2026 «portando il primo indotto economico al territorio», sottolinea Aiolfi: nei quasi due anni di cantiere, centinaia di operai dovranno trovare alloggio nel paese della Val di Susa. La nascita del resort prevede un importante impegno finanziario della Regione Piemonte, che contribuirà con 20 milioni a potenziare innevamenti e impianti sciistici dell'area di Sansicario. «Per la sua centralità, Cesana si candida anche a diventare "hub logistico" a servizio dei tre Club Med di Sansicario, Pragelato e Serre Chevalier» aggiunge Mazzoleni. «Quando diverrà operativo il resort richiederà 500 lavoratori per soddisfare la propria clientela» dice Aiolfi. «Occorreranno centinaia di addetti ai servizi alberghieri, alla lavanderia, ai noleggi con conducente». Serviranno anche 60-70 guide naturalistiche per portare gli ospiti alla scoperta del territorio: alcune già dal 2026, quando Pragelato riaprirà anche in estate. E in inverno 50-60 maestri di sci dovranno lavorarew sei giorni a settimana per il Med». [post_title] => Club Med Sansicario, il progetto (finalmente) prende forma [post_date] => 2025-11-20T09:29:02+00:00 [category] => Array ( [0] => tour_operator ) [category_name] => Array ( [0] => Tour Operator ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1763630942000 ) ) ) { "size": 9, "query": { "filtered": { "query": { "fuzzy_like_this": { "like_text" : "datagest integra in aves net le carte virtuali pliant" } }, "filter": { "range": { "post_date": { "gte": "now-2y", "lte": "now", "time_zone": "+1:00" } } } } }, "sort": { "post_date": { "order": "desc" } } }{"took":74,"timed_out":false,"_shards":{"total":5,"successful":5,"failed":0},"hits":{"total":929,"max_score":null,"hits":[{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"502343","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Datagest aggiunge un nuovo servizio ai suoi utenti, integrando le carte virtuali monouso Pliant nel gestionale Aves.net. L'operazione ha lo scopo di favorire una gestione più efficiente dei pagamenti aziendali.\r

\r

Con oltre 600 installazioni attive e più di 3.000 utenti giornalieri, Datagest continua a investire in soluzioni tecnologiche integrate per semplificare e digitalizzare i processi del comparto turistico, con particolare riferimento alla gestione operativa e amministrativa delle agenzie di viaggio.\r

\r

L’integrazione con Pliant, fintech specializzata in soluzioni di pagamento aziendali digitali in particolare nel mondo travel, consente ora agli utenti di Aves.net di generare, gestire e monitorare carte di credito virtuali monouso direttamente dal gestionale. Le carte virtuali, emesse tramite Api sicure, possono essere configurate con limiti di spesa e validità personalizzati, e sono collegate automaticamente alle pratiche e ai pagamenti gestiti all’interno del sistema Aves.\r

Le opportunità\r

In questo modo si semplificano i processi di riconciliazione contabile, migliorando il controllo sui flussi finanziari e riducendo il rischio di errore. Grazie a un’interfaccia intuitiva e strumenti di ricerca avanzati, gli utenti possono direttamente su Aves:\r

\r

\tcreare e annullare carte virtuali in tempo reale\r

\tassociare automaticamente le carte a pratiche e biglietti\r

\tstampare o inviare via email i riferimenti delle carte\r

\tmonitorare lo stato e la validità delle carte con indicatori chiari e aggiornati.\r

\r

Con questa integrazione, Datagest e Pliant offrono agli operatori turistici una soluzione completa per la gestione digitale dei pagamenti, unendo innovazione, sicurezza e automazione in un unico flusso operativo.","post_title":"Datagest integra in Aves.net le carte virtuali Pliant","post_date":"2025-11-25T10:49:59+00:00","category":["mercato_e_tecnologie"],"category_name":["Mercato e tecnologie"],"post_tag":[]},"sort":[1764067799000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"502242","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Il Six Senses Southern Dunes, The Red Sea, è una delle strutture simbolo del nuovo corso turistico saudita definito da Vision 2030. Situato alle porte di Umluj, il resort rappresenta una delle realizzazioni più avanzate del Red Sea Project sviluppato da Red Sea Global, che prevede 28.000 km quadrati di destinazioni a basso impatto, alimentate interamente da energie rinnovabili.\r

\r

Il territorio del mar Rosso viene promosso come destinazione year-round, anche se i mesi migliori per le attività outdoor restano ottobre-marzo, periodo in cui trekking, biking, safari in jeep ed escursioni in cammello incontrano la maggiore domanda. «L’Arabia Saudita è una delle destinazioni più inesplorate al mondo e il nostro resort è collocato in una posizione ideale per scoprirne la cultura e la varietà paesaggistica - afferma il management di Six Senses - inoltre l’innovazione sostenibile è il motore di tutto il progetto».\r

Nel segno della sostenibilità\r

Sul fronte della sostenibilità, il resort è infatti il primo dell’intero Regno ad aver ottenuto le certificazioni Leed Platinum e Gstc. Nel 2024 ha funzionato al 100% con energia solare, generando oltre 11,9 milioni di kWh da un parco di 11.228 pannelli. Tra i risultati registrati: oltre 11.000 bottiglie di plastica eliminate e sostituite con quelle di vetro riciclabile, compost prodotto in loco, più di 1.500 kg di rifiuti rimossi dalle dune e iniziative di supporto alla gestione pubblica dei rifiuti per 1.300 persone.\r

\r

Particolarmente rilevante il programma di ricerca ambientale a Wadi Khuff, che ha già registrato 82 specie di piante, 79 di mammiferi e 14 specie di uccelli. In parallelo, Six Senses supporta le tessitrici di sadu di Umluj, valorizzando l’artigianato locale tramite esposizioni, vendita diretta e future iniziative digitali.\r

\r

La struttura dispone di 36 camere e 40 ville con piscina privata, progettate per ridurre al minimo l’impatto ambientale. I trasferimenti sono gestiti tramite il nuovo aeroporto internazionale del mar Rosso. «Il nostro obiettivo non è solo attrarre nuovi flussi, ma creare un modello replicabile di ospitalità responsabile, capace di generare valore economico, culturale e ambientale nel lungo periodo» commentano da Red Sea Global.\r

Un polo strategico\r

Il mar Rosso si conferma uno dei poli strategici dello sviluppo turistico dell’Arabia Saudita, che con Vision 2030 punta a costruire un modello di tourism regeneration basato su sostenibilità, tecnologia e investimenti nel segmento luxury. A oggi The Red Sea conta nove hotel già operativi, oltre al Thuwal Private Retreat, mentre si avvicina il debutto di Amaala Triple Bay, presentato da Red Sea Global come il nuovo benchmark mondiale del wellness di alta gamma.\r

\r

Amaala includerà cinque hotel di brand internazionali, un istituto di biologia marina di nuova generazione, uno yacht club e una marina dal design contemporaneo. Ogni struttura seguirà regole stringenti su limiti di capacità, conservazione ambientale e rigenerazione degli ecosistemi, con l’obiettivo di creare un’offerta che non sia solo sostenibile, ma a impatto positivo.\r

\r

Six Senses Southern Dunes si inserisce in questo quadro con un ruolo di training hub per professionisti locali e comunità artigiane. Il resort è oggi un riferimento per tour operator e operatori del luxury interessati a prodotti ad alto valore aggiunto legati al deserto, al wellness e alla cultura beduina.\r

In termini di mercato, il general manager Benjamin Kreuz conferma il crescente interesse europeo: «Per noi il mercato interno gioca ancora un ruolo importante, ma Regno Unito, Germania, Italia, Svizzera e Francia sono i nostri bacini principali. Le stagioni migliori vanno da settembre/ottobre fino ad aprile/maggio». Kreuz anticipa inoltre il potenziale sinergico con la futura apertura del Six Senses Amaala, prevista a inizio 2026: «Avremo una splendida proprietà direttamente sul mar Rosso che permetterà soggiorni combinati tra oceano e deserto, ampliando l’offerta esperienziale e benessere».\r

\r

(Enzo Scudieri)\r

\r

[gallery ids=\"502263,502262,502261\"]\r

\r

","post_title":"Six Senses Southern Dunes: ecco il nuovo modello saudita di sostenibilità","post_date":"2025-11-24T11:06:34+00:00","category":["alberghi"],"category_name":["Alberghi"],"post_tag":["arabia-saudita","red-sea"],"post_tag_name":["Arabia Saudita","Red Sea"]},"sort":[1763982394000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"502133","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"[caption id=\"attachment_502135\" align=\"alignleft\" width=\"300\"] Luca Buonpensiere[/caption]\r

Glamour si prepara ad archiviare un 2025 con il più. Grazie a un mix di innovazione tecnologica, attenzione al cliente e relazioni consolidate con fornitori e agenzie di viaggio, il t.o. conferma il suo ruolo nel mercato del turismo italiano.\r

Il titolare Luca Buonpensiere traccia un quadro chiaro su presente e del futuro dell’azienda, raccontando strategie, investimenti e visione all'insegna di un turismo sempre più esperienziale, sostenibile e personalizzato.\r

L’anno appena trascorso ha visto Glamour rafforzare la propria presenza sul territorio nazionale, ampliare l’offerta di destinazioni e consolidare le relazioni con agenzie di viaggio e fornitori, puntando su qualità, flessibilità e capacità di adattamento alle nuove esigenze dei viaggiatori.\r

«Bilancio sicuramente positivo con una crescita di oltre il 25%. Bene anche la crescita delle altre due attività aziendali: Bt e Consolidatore biglietteria aerea - sottolinea Luca Buonpensiere -. Abbiamo messo in atto una maggiore penetrazione commerciale sul territorio nazionale, consolidamento e crescita con i network agenziali, maggiore varietà di offerta grazie all’ottimo lavoro del nostro destination director Emmer Guerra e della sua squadra di dm».\r

\r

Il valore delle partnership\r

In un mercato sempre più affollato e sensibile al prezzo, Glamour difende i propri margini grazie a «partnership sempre più solide con i fornitori di servizi, con i quali riusciamo a poter proporre offerte speciali in molti periodi e prezzi assolutamente vantaggiosi, tutto questo con parallelamente continue iniziative commerciali a favore delle agenzie e dei loro clienti»..\r

Secondo Luca Buonpensiere, la clientela mostra “una maggiore attenzione alla spesa, indipendentemente dalla fascia a cui appartiene. Sempre di più si richiede un viaggio esperienziale e ricco di particolari».\r

Il contesto economico, con variabili come il costo del carburante aereo, il cambio valutario e l’inflazione, viene affrontato con strategie mirate: «Ci relazioniamo fortemente con dmc, fornitori di servizi e compagnie aeree per costruire insieme offerte continue per cercare di attenuare questa situazione. Da considerare, per fortuna, un cambio favorevole euro-dollaro che in parte può aver aiutato su certe destinazioni».\r

Un ruolo centrale è ricoperto dalla tecnologia: «Glamour sta investendo molto in digitalizzazione e innovazione tecnologica. Ottimi i riscontri dalle piattaforme Vola Glamour e Viaggia Glamour, che hanno migliorato l’efficienza e la qualità del servizio. Tutto questo senza mai voler perdere la nostra caratteristica del valore umano dei nostri collaboratori».\r

\r

Verso il 2026\r

Per il 2026, Buonpensiere segnala un mercato «molto volubile ed irregolare e quindi difficile spesso da capire. Notiamo un sensibile aumento di richieste in advance che guardano già al 2026, spingendosi anche su conferme per la summer. Ci aspettiamo un'ulteriore crescita nel nostro posizionamento sul mercato delle adv che tornano a sceglierci».\r

Infine, Glamour conferma il suo impegno per un turismo sostenibile: “Da tempo adottiamo una selezione attenta su fornitori che rispettino criteri precisi non solo di qualità ma anche e soprattutto di sostenibilità nel rispetto del tessuto sociale locale. Anche in un soggiorno stanziale prediligiamo resort che abbiano rispetto e controllo sull’impatto sia ambientale che verso il tessuto sociale del luogo. Fra i vettori aerei sosteniamo maggiormente quelli con attenzione alle emissioni di Co2».","post_title":"Glamour, Buonpensiere: «Bilancio 2025 soddisfacente. In pista sul 2026»","post_date":"2025-11-21T11:17:22+00:00","category":["tour_operator"],"category_name":["Tour Operator"],"post_tag":[]},"sort":[1763723842000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"502137","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Le Assemblee di Astoi e del Fondo Astoi hanno riconfermato Pier Ezhaya presidente delle due Associazioni per il mandato 2025-2028.\r

Ezhaya ha già ricoperto la carica di presidente per due mandati, dal 2020 al 2022 e dal 2022 al 2025 e quella di Vicepresidente Vicario dal 2014 al 2018.\r

«Accolgo questo terzo incarico con grande responsabilità e orgoglio per rappresentare le aziende più importanti del turismo organizzato - ha commentato Pier Ezhaya -. Ringrazio i soci per aver manifestato, con grande convinzione, l’auspicio di un mio terzo mandato; questa preziosa testimonianza di fiducia mi spronerà, ancor di più, nell’esercitare il mio ruolo con abnegazione e rispetto di tutte le realtà associate. Diversamente dal primo mandato, caduto nel periodo più difficile del settore, il secondo si è svolto in un periodo di rilancio del comparto e ci ha permesso di operare con più serenità e fiducia potendo accompagnare l’evoluzione dell’associazione stessa.\r

«Una frequente visibilità sui media, un’interlocuzione costante con il ministero del turismo e il governo, un programma di formazione realizzato con Accenture, la partecipazione al G7 del Turismo a Firenze, il definitivo rilascio della piattaforma Osservatorio Asoti e la maturazione ed esecutività di Adv Overview, strumento di importanza capitale per monitorare la legalità del settore, sono solo alcuni dei risultati consuntivati in questo triennio».\r

In base a quanto previsto dallo Statuto, il presidente Astoi ha nominato il vice presidente vicario, affidando l’incarico ad Andrea Mele (Viaggi del Mappamondo) mentre l’Assemblea ha eletto Antonietta Ricciardi (Accademia Britannica), in qualità di vice presidente eletto.\r

\r

Risultano eletti nel Consiglio direttivo di Astoi: Mario Aprea (Ota Viaggi), Lino Cangemi (MasterGroup World), Davide Catania (Alidays), Michele Mosca (Guiness Travel), Roberto Pagliara (Nicolaus), Marco Peci (Quality Group) Stefano Pompili (Veratour), Gianluca Rubino (Kel 12) Fabio Savelloni (Idee per Viaggiare), Ludovico Scortichini (Go World), Stefano Maria Simei (Futura Vacanze), Luigi Stefanelli (Costa Crociere).\r

\r

Sono stati eletti membri del Collegio dei Revisori dei Conti, Alessandro Seghi (Alpitour World), Andrea Angeli (Quality Group), Giuseppe Tanzarella (Nicolaus); per il Collegio dei Probiviri, Francesco Caputo (Inter-StudioViaggi), Mario Di Nicolantonio (Dimensione Turismo), Armanda Vendemini (Boscolo).\r

\r

È stato eletto il Collegio dei Revisori dei Conti del Fondo Asoti, nelle figure di Fabio Piciucchi, Alessandro Seghi (Alpitour World) e Giuseppe Tanzarella (Nicolaus).\r

«Ringrazio il direttore Generale Flavia Franceschini, tutto il team di Asoti che mi ha coadiuvato in questo mandato e il Consiglio direttivo che non mi ha mai fatto mancare la fiducia ed il supporto in questo triennio brillante per le aziende associate. Il terzo mandato ci vedrà affrontare nuove ed importanti sfide come l’approvazione e ratifica della nuova Direttiva pacchetti e il proseguimento del piano di formazione che costituisce l’unico modo per accompagnare le aziende socie nel difficile periodo di trasformazione ed evoluzione che ci attende nell’imminente futuro. Sono certo che contando sulla rinnovata energia del Consiglio non mancheremo di centrare gli obiettivi che ci siamo prefissati per far rimanere Asoti l’associazione più importante del turismo organizzato». \r

\r

","post_title":"Pier Ezhaya è stato rieletto presidente di Astoi per i prossimi tre anni","post_date":"2025-11-21T11:14:00+00:00","category":["enti_istituzioni_e_territorio"],"category_name":["Enti, istituzioni e territorio"],"post_tag":[]},"sort":[1763723640000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"502065","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Las Vegas ha compiuto 120 anni. Fondata nel 1905 come stazione ferroviaria nel deserto del Nevada, è diventata una destinazione globale, capace di trasformarsi ogni giorno. Oggi si definisce “La capitale mondiale dello sport e dell’intrattenimento” ed è una potenza globale nel turismo e nell'ospitalità. Dalla legalizzazione del gioco d'azzardo nel 1931 all'apertura dell'Hotel Flamingo nel 1946, Las Vegas è diventata una destinazione iconica e vibrante e dal 1959 accoglie i suoi visitatori con il cartello \"Welcome to Fabulous Las Vegas\"! Sin dagli anni ‘60 e ‘70 personaggi di fama internazionale come Elvis Presley hanno contribuito a farne non solo un “parco giochi”, ma anche la location per spettacoli di intrattenimento di alto livello.\r

\r

Nel 1989 è poi iniziato il trend dei “megaresort”: il primo fu il Mirage, quindi vennero costruiti i resort a tema che dominarono gli anni ‘90 come il Luxor Las Vegas, il Bellagio Resort & Casino, il New York New York Hotel & Casino, il Paris Las Vegas Hotel & Casino e il The Venetian Resort Las Vegas, strutture suggestive che hanno trasformato la Strip in un mondo fantasy immersivo, portando a Las Vegas anche il Campanile di San Marco e i canali di Venezia, la Tour Eiffel e i bistrot di Parigi e la Statua della Libertà New York. «La storia di Las Vegas è caratterizzata da una visione audace, resilienza e immaginazione senza limiti. - afferma Steve Hill, presidente e ceo della Las Vegas Convention and Visitors Authority - Abbiamo celebrato 120 incredibili anni e vogliamo rendere omaggio alle persone, alle collaborazioni e all'innovazione che hanno reso Las Vegas un luogo unico al mondo. Siamo solo all'inizio».\r

\r

Infatti nel corso degli anni la città ha continuato a reinventarsi aprendo le porte a concerti di livello mondiale, a show di ogni genere musicale e di magia, a eventi di grande richiamo, ad attrazioni coinvolgenti e agli sport professionistici. Se la suggestiva e immensa The Sphere stabilisce un nuovo standard per l'intrattenimento coinvolgente, strutture come l'Allegiant Stadium e la T-Mobile Arena aprono la strada allo sport e alle opportunità. Sono infatti arrivati i Vegas Golden Knights, i Raiders, le Las Vegas Aces, la Formula 1 e grandi eventi come il Super Bowl LVIII e WrestleMania 41. Nel 2027 è in programma la College Football Playoff Championship, mentre nel 2028 si terrà la NCAA Men's Final Four e la Major League Baseball farà di Las Vegas la sua casa con gli Athletics in uno stadio all'avanguardia, da 33.000 posti, la cui costruzione inizierà quest'anno.\r

Chiara Ambrosioni\r

\r

[gallery ids=\"502073,502072,502071\"]","post_title":"Las Vegas: capitale mondiale dell'intrattenimento e dello sport","post_date":"2025-11-20T13:25:12+00:00","category":["estero"],"category_name":["Estero"],"post_tag":[]},"sort":[1763645112000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"502055","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Il Gruppo Lufthansa ha formalmente espresso il proprio interesse all'acquisizione di una quota in Tap Air Portugal. Lo svela con una nota lo stesso colosso tedesco, spiegando di aver inviato una lettera a Parpública, la holding statale portoghese, entro i termini previsti: la scadenza per la presentazione delle manifestazioni di interesse è infatti fissata per il prossimo 22 novembre.\r

\r

Si riaccende così la corsa sul vettore portoghese, che vede già impegnati Air France-Klm e il gruppo Iag. A luglio il governo portoghese ha rilanciato la privatizzazione della compagnia, a lungo rinviata, mettendo in vendita una quota del 44,9% a un vettorein grado di aumentare le dimensioni e la competitività dell'azienda, con un ulteriore 5% destinato ai dipendenti della stessa Tap.\r

\r

Oltre all'acquisizione iniziale di una quota di minoranza, l'obiettivo del processo è quello di stabilire una partnership a lungo termine tra il Gruppo Lufthansa e TAP Air Portugal al fine di garantire il futuro successo di Tap come compagnia aerea nazionale portoghese.\r

Processo di privatizzazione\r

«Il Gruppo Lufthansa accoglie con favore il processo di privatizzazione avviato dal governo portoghese - ha dichiarato Carsten Spohr, presidente del cda e ceo di Deutsche Lufthansa -. Il nostro obiettivo è rafforzare la connettività globale del Portogallo, preservare l'identità portoghese di Tap e garantire la crescita sostenibile della compagnia aerea. Tap Air Portugal riveste una grande importanza strategica per l'industria aeronautica europea. In qualità di partner di lunga data della Star Alliance e grazie ai nostri ingenti investimenti in Portogallo, continuiamo a considerare il Gruppo Lufthansa il miglior partner per Tap e per il Portogallo».\r

\r

Il gruppo tedesco è attivo in Portogallo da oltre 70 anni e le sue compagnie aeree offrono attualmente più di 280 voli settimanali da e per il paese lusitano. L'azienda impiega oltre 400 lavoratori e, con la costruzione di un nuovo sito Lufthansa Technik per la riparazione di parti di motori e componenti aeronautici a Santa Maria da Feira, vicino a Porto, questo numero è destinato a salire a 1.000 entro il 2030.\r

\r

","post_title":"Lufthansa muove su Tap con l'invio della manifestazione di interesse","post_date":"2025-11-20T12:21:15+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":["in-evidenza"],"post_tag_name":["In evidenza"]},"sort":[1763641275000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"502033","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"eDreams ha subito un crollo in Borsa di oltre il 41%. Azzerando i guadagni accumulati negli ultimi tre anni. Il crollo è avvenuto dopo che l'azienda ha presentato solidi risultati semestrali, accompagnati da un netto taglio delle previsioni economiche. Cosa che ha fatto scattare l'allarme sul mercato mercoledì.\r

\r

La società ha annunciato martedì, dopo la chiusura del mercato, di aver guadagnato 31,5 milioni di euro nel primo semestre fiscale, una cifra significativamente superiore a quella dell'anno precedente. Ha inoltre annunciato che l'Ebitda rettificato è raddoppiato, raggiungendo i 98 milioni di euro, e che il suo programma di abbonamento Prime conta ora 7,7 milioni di utenti. Tuttavia, questi dati positivi sono stati oscurati dalla revisione del piano strategico, che riduce le previsioni di Ebitda per quest'anno a 155 milioni di euro, ben al di sotto dell'obiettivo precedente.\r

Impatto\r

L'impatto sul mercato azionario si è fatto sentire rapidamente. Il volume degli scambi è aumentato di 37 volte rispetto alla media recente e i cali, iniziati intorno al 25%, si sono ampliati fino al 41,27% alla chiusura. Con questo calo, il prezzo delle azioni è tornato ai livelli di fine 2022, interrompendo la ripresa ottenuta negli ultimi anni grazie allo slancio del modello Prime. Prima di questa sessione, eDreams aveva già accumulato un calo di quasi il 20% da inizio anno, incluso un calo del 9% martedì.\r

\r

Il forte calo colpisce anche i suoi principali azionisti, tra cui il fondo Permira, che controlla circa il 20% del capitale, oltre a Bybrook Capital, UBS e Goldman Sachs. \r

\r

L'azienda ha spiegato che questi cambiamenti fanno parte di un cambiamento strategico che prevede maggiori investimenti in nuovi prodotti, espansione internazionale e miglioramenti della piattaforma, tra cui la trasformazione del modello Prime. Prevede inoltre di rafforzare l'uso dell'intelligenza artificiale e di aggiungere i viaggi in treno alla propria offerta. Secondo i suoi calcoli, questo sforzo avrà un impatto a breve termine, ma dovrebbe stimolare la crescita a partire dal 2028, con l'obiettivo di raggiungere 13 milioni di abbonati entro il 2030.","post_title":"eDreams fa un tonfo in Borsa con una contrazione di oltre il 41%","post_date":"2025-11-20T10:55:09+00:00","category":["mercato_e_tecnologie"],"category_name":["Mercato e tecnologie"],"post_tag":[]},"sort":[1763636109000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"502012","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Viking ha già venduto il 70% della sua capacità per il prossimo anno, per un totale di 4,9 miliardi di dollari in prenotazioni anticipate. Come riporta Travel Weekly, questo risultato rispecchia quello dell'anno scorso, quando la compagnia aveva venduto il 70% dell'offerta per il 2025 entro il terzo trimestre. Al 2 novembre, Viking ha dichiarato di aver venduto il 96% della sua capacità per il 2025. \r

Dei 4,9 miliardi di dollari di prenotazioni anticipate nel terzo trimestre, le crociere fluviali hanno procurato 2,2 miliardi di dollari. Il fatturato nel terzo trimestre è stato di quasi 2 miliardi di dollari, con un aumento del 19% su base annua. L'azienda ha operato al 96% della sua capacità produttiva, registrando un vero e proprio sell-out. L'utile netto del terzo trimestre è stato di 514 milioni di dollari, in aumento rispetto ai 379,7 milioni di dollari dello stesso periodo del 2024. \r

\r

«La fedeltà dei nostri ospiti continua ad alimentare il nostro successo e a favorire una crescita sostenibile e redditizia\", ​​ha affermato il presidente e ceo di Viking, Torstein Hagen.\r

\r

Viking ha recentemente festeggiato la sua centesima nave . E la crescita non si ferma. La compagnia aggiungerà due navi fluviali alla sua flotta entro la fine dell'anno e prevede di aggiungerne otto il prossimo anno, oltre a due navi oceaniche. Alla domanda su concorrenti come Celebrity Cruises che si stanno lanciando nel settore delle crociere fluviali , Hagen ha risposto: «Non mi preoccupo». Hagen ha affermato che sono i punti di attracco del marchio sui fiumi a renderlo unico, come ad esempio la posizione vicino alla Torre Eiffel a Parigi, insieme alla filosofia incentrata sulla destinazione.\r

Il futuro\r

Guardando al futuro, Hagen e la presidente e direttrice finanziaria Leah Talactac hanno spiegato che Viking detiene il 24% del mercato delle crociere oceaniche di lusso e oltre il 50% di quello delle crociere fluviali. E l'azienda ha il potenziale per espandere la propria quota di mercato nelle crociere oceaniche.\r

\r

Talactac ha affermato che se l'azienda volesse avventurarsi al di fuori del settore delle crociere, dovrebbe essere complementare al portafoglio aziendale. La manager ha poi menzionato l'attività di tour via terra della compagnia, lanciata nel 2007 e durata poco. «Non era il momento giusto - ha detto Talactac, ma rilanciarla potrebbe - certamente essere un'opzione. Oggi siamo un'azienda molto diversa da quella di allora».\r

\r

Viking non sembra interessata all'acquisizione di altri marchi di crociere. «Non si dovrebbe mai dire mai, ma in questo caso le probabilità sono bassissime. Ci vorrebbe una situazione davvero speciale per convincerci del contrario» ha chiuso Talactac.\r

\r

","post_title":"Viking con il vento in poppa: già venduto il 70% dell'offerta 2026","post_date":"2025-11-20T09:45:31+00:00","category":["tour_operator"],"category_name":["Tour Operator"],"post_tag":[]},"sort":[1763631931000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"502009","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"[caption id=\"attachment_263348\" align=\"alignleft\" width=\"268\"] Arnaldo Aiolfi[/caption]\r

\r

La creazione del resort Club Med Sansicario - oltre mille posti letto - finalmente prende corpo. Dopo anni di rinvii, l'operazione stimata in 130 milioni di euro, sembra giunta a una svolta, come riporta La Stampa.\r

\r

«Il progetto ha avuto un iter complesso, e forse pochi credevano che ce l'avremmo fatta - commenta Arnaldo Aiolfi, amministratore delegato di Club Med Italia -, ma da parte nostra e dell'amministrazione locale c'è sempre stata la volontà di andare fino in fondo. E dopo i primi interventi avviati nelle scorse settimane e gli incontri ad alto livello degli ultimi giorni possiamo confermare che la seconda struttura ricettiva Club Med delle Valli Olimpiche è pronta a diventare realtà».\r

\r

Insieme al sindaco Daniele Mazzoleni, Arnaldo Aiolfi ha avuto un primo faccia a faccia con gli operatori turistici di Cesana.\r

Le tappe del progetto\r

A inizio luglio, la posa virtuale della prima pietra del resort è coincisa con la firma in municipio del protocollo d'intesa tra società di gestione Ream Sgr e Club Med. Quest'estate sono anche partiti i lavori per smantellare i vecchi campi da tennis all'arrivo della telecabina di Cesana, dove il resort prenderà vita dalla primavera 2026 «portando il primo indotto economico al territorio», sottolinea Aiolfi: nei quasi due anni di cantiere, centinaia di operai dovranno trovare alloggio nel paese della Val di Susa.\r

\r

\r

La nascita del resort prevede un importante impegno finanziario della Regione Piemonte, che contribuirà con 20 milioni a potenziare innevamenti e impianti sciistici dell'area di Sansicario. «Per la sua centralità, Cesana si candida anche a diventare \"hub logistico\" a servizio dei tre Club Med di Sansicario, Pragelato e Serre Chevalier» aggiunge Mazzoleni.\r

\r

«Quando diverrà operativo il resort richiederà 500 lavoratori per soddisfare la propria clientela» dice Aiolfi. «Occorreranno centinaia di addetti ai servizi alberghieri, alla lavanderia, ai noleggi con conducente». Serviranno anche 60-70 guide naturalistiche per portare gli ospiti alla scoperta del territorio: alcune già dal 2026, quando Pragelato riaprirà anche in estate. E in inverno 50-60 maestri di sci dovranno lavorarew sei giorni a settimana per il Med».\r

\r

\r

","post_title":"Club Med Sansicario, il progetto (finalmente) prende forma","post_date":"2025-11-20T09:29:02+00:00","category":["tour_operator"],"category_name":["Tour Operator"],"post_tag":[]},"sort":[1763630942000]}]}}