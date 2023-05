Ci sarà anche il ministro Santanchè al prossimo Meet Forum di Stresa Ci sarà anche il ministro del Turismo, Daniela Santanché, al prossimo Meet Forum di Stresa: l’evento organizzato da Destination Italia in collaborazione con Portale Sardegna e Intesa Sanpaolo, e dedicato al turismo sostenibile, che si terrà i prossimi 9 e 10 maggio presso il palazzo dei Congressi della destinazione sul lago Maggiore. La senatrice parteciperà in particolare alla conferenza finale dell’ultimo giorno di convegno, con inizio alle 16.30. Tra gli altri interventi, si segnalano quello di Adriano Apicella, vice presidente Fto e amministratore delegato Welcome Travel Group, di Stefano Barrese, responsabile Banca dei territori di Intesa Sanpaolo, di Vitaliano Borromeo, presidente Sag – Terre Borromeo, di Sara Digiesi, ceo di Bwh Hotel Group Italia, di Renato Loiero, consigliere economico della presidenza del Consiglio, di Franco Gattinoni, presidente Fto e Gattinoni Group, nonché dell’economista Enrico Giovannini, direttore scientifico dell’Alleanza italiana per lo sviluppo sostenibile (Asvis) e di Dina Ravera, azionista di riferimento di Destination Italia Group. La final conference vedrà anche la presentazione della Carta dei principi del turismo sostenibile, frutto dei tavoli di lavoro degli esperti del 9 maggio. La sessione sarà avviata da Riccardo Illy, presidente del Polo del Gusto.

\r

La senatrice parteciperà in particolare alla conferenza finale dell'ultimo giorno di convegno, con inizio alle 16.30. Tra gli altri interventi, si segnalano quello di Adriano Apicella, vice presidente Fto e amministratore delegato Welcome Travel Group, di Stefano Barrese, responsabile Banca dei territori di Intesa Sanpaolo, di Vitaliano Borromeo, presidente Sag - Terre Borromeo, di Sara Digiesi, ceo di Bwh Hotel Group Italia, di Renato Loiero, consigliere economico della presidenza del Consiglio, di Franco Gattinoni, presidente Fto e Gattinoni Group, nonché dell’economista Enrico Giovannini, direttore scientifico dell’Alleanza italiana per lo sviluppo sostenibile (Asvis) e di Dina Ravera, azionista di riferimento di Destination Italia Group.\r

\r

La final conference vedrà anche la presentazione della Carta dei principi del turismo sostenibile, frutto dei tavoli di lavoro degli esperti del 9 maggio. La sessione sarà avviata da Riccardo Illy, presidente del Polo del Gusto.","post_title":"Ci sarà anche il ministro Santanchè al prossimo Meet Forum di Stresa","post_date":"2023-05-05T12:29:33+00:00","category":["mercato_e_tecnologie"],"category_name":["Mercato e tecnologie"],"post_tag":[]},"sort":[1683289773000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"444907","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Iberia ha nominato Fernando Candela nuovo presidente e amministratore delegato ad interim, in sostituzione di Javier Sanchez-Prieto.\r

\r

Il passaggio di testimone è fissato per il prossimo luglio, e Candela guiderà la compagnia sino alla fine dell'anno, come specificato dal gruppo Iag - casa madre di Iberia - in un comunicato ufficiale.\r

\r

Candela, che dal 2019 è ceo di Level, mentre in precedenza è stato ceo di Iberia Express, avrà il compito di condurre le trattative per completare l'acquisto di Air Europa e di affrontare il rimborso del debito accumulato durante la pandemia.\r

Il gruppo Iag lo scorso febbraio ha accettato di acquistare il restante 80% di Air Europa che ancora non possedeva per 400 milioni di euro. L'accordo è in attesa del via libera da parte di Bruxelles.\r

\r

Sanchez-Prieto, secondo quanto riferito da Iag, lascia la società per sua scelta, per avviare nuovi progetti al di fuori del settore aereo.\r

\r

La \"vasta esperienza di Candela nel mondo dell'aviazione e della trasformazione sarà un valore aggiunto per la compagnia - ha commentato l'amministratore delegato di Iag, Luis Gallego -. La sua affidabilità lo rende la persona migliore per guidare Iberia nei prossimi mesi\".","post_title":"Iberia: Fernando Candela è il nuovo ceo, in carica sino a fine 2023","post_date":"2023-05-05T10:11:29+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1683281489000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"444882","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Una campagna da 4 milioni di euro per spingere un brand che nel 2023 prevede di fatturare oltre 200 milioni di euro, ma che nel giro di cinque anni mira a più che raddoppiare il proprio giro d'affari, andando a intercettare soprattutto quella parte di domanda che tradizionalmente non si rivolge al mondo del turismo organizzato. Sono i numeri della nuova campagna di comunicazione che il gruppo Alpitour dedica al marchio Eden Viaggi, capofila del pillar seamless, nato con con l'operazione Trevolution che ha portato la compagnia a individuare tre principali linee di business, le altre essendo il mainstream (Alpitour stesso, Francorosso e i villaggi Bravo), nonché le specialties (guidate da Turisanda).\r

\r

Crescono gli investimenti promozionali del gruppo Alpitour\r

\r

\"Stando ad alcune ricerche recenti, il turismo fai-da-te oggi in Italia vale circa 4 miliardi di euro - ha spiegato durante la conferenza di lancio della campagna il general manager tour operating di Alpitour World, Pier Ezhaya -. Il nostro obiettivo è quello di intercettarne circa il 10%. D'altronde, seppure non sia il marchio che genera al momento i maggiori volumi, riteniamo Eden Viaggi il brand con il più alto potenziale di crescita dell'intera compagnia\". La nuova campagna a lui dedicata segue quella di Alpitour \"Io in un villaggio? Mai\" che, dopo il lancio a maggio 2022, è stata replicata anche quest'anno, on air tra febbraio e marzo, per un investimento complessivo multi-channel di 3 milioni di euro. Una cifra, che sommata a quella per Eden, alza sensibilmente l'asticella dei 5 milioni complessivi per le attività promozionali dei due brand ipotizzata a febbraio dallo stesso Bertini. Segno che i tempi sono maturi e che il mercato sta rispondendo bene, e velocemente, agli stimoli dell'offerta. A ciò si aggiungono poi altre azioni mirate e crossmediali per qualche ulteriore milione di euro, ha rivelato il chief corporate & tour operating marketing officer, Tommaso Bertini.\r

\r

Tante le iniziative di cross-marketing\r

\r

Anche la nuova campagna promozionale Eden Viaggi avrà naturalmente carattere cross-mediale, con circa il 60% del budget che sarà dedicato alle televisioni, incluse quelle digital, e la restante parte al web, alla radio e al canale cinema. \"Oggi presentiamo pure una nuova collaborazione con Radio Dj destinata a durare tre anni - ha rivelato Bertini -. A ciò si aggiunge la partnership social con Freeda Media, dedicata soprattutto al pubblico femminile, nonché i podcast sulle destinazioni che presto si avvarranno pure del supporto di Gianpiero Kesten. Prosegue inoltre la sponsorizzazione di Matrimonio a Prima Vista e a breve lanceremo una campagna ad hoc dedicata a Tik Tok, così come la prima iniziativa pubblicitaria completamente realizzata dall'intelligenza artificiale, pensata per presentare le nostre mete in modo ironico\".\r

\r

Focus sulla value proposition\r

\r

Alla base del progetto promozionale di Eden Viaggi, c'è ovviamente la value proposition del brand, \"ossia un prodotto competitivo come quello online - ha sottolineato Ezhaya - ma forte di uno one-stop-shopping dove si possono trovare tutti gli elementi che servono a costruire un viaggio, testati dai controller del to e garantiti dall'assistenza del gruppo, grazie alle sinergie con gli altri marchi della compagnia\".\r

\r

Uno spot ispirato ai trailer cinematografici\r

\r

Lo spot televisivo, di durata variabile e declinabile anche sugli altri canali, andrà on air a partire dal 7 maggio per tre settimane di seguito. Seguirà uno stop di sette giorni, e poi una nuova tornata di una settimana. Realizzato da Triplesense Reply, il filmato prende spunto dai trailer cinematografici puntando sull'immedesimazione dello spettatore nel pathos del thriller di una prenotazione online. L'immancabile happy end è quindi rappresentato dalla soluzione Eden Viaggi, senza stress e senza ansia...\r

\r

","post_title":"Eden Viaggi: 4 mln per la promozione. Obiettivo raddoppiare il fatturato","post_date":"2023-05-04T15:20:01+00:00","category":["tour_operator"],"category_name":["Tour Operator"],"post_tag":["in-evidenza"],"post_tag_name":["In evidenza"]},"sort":[1683213601000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"444852","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Sas tornerà nei cieli della Thailandia dopo quasi dieci anni di assenza, con una rotta da Copenaghen a Bangkok, che sarà operata con tre frequenze alla settimana da un Airbus A350. In attesa dell'approvazione governativa, l'inizio dei voli è previsto per il 30 ottobre, in concomitanza al debutto dell'orario invernale 2023-24.\r

\r

Bangkok diventerà la terza destinazione di Sas in Asia, dopo Shanghai Pudong (servita da Copenaghen) e Tokyo Haneda, che riprenderà il prossimo 1° giugno sempre dalla capitale danese, con tre frequenze settimanali.\r

\r

La compagnia aerea scandinava ha operato l'ultima volta voli per Bangkok durante l'inverno 2013-2014: il collegamento era stato sospeso il marzo successivo per poi rimanere assente dal network del vettore.\r

\r

La Bangkok-Copenaghen verrà operata ogni lunedì, mercoledì e venerdì, con partenza alle 23.30; il volo di ritorno partirà ogni martedì, giovedì e sabato alle 23.45.","post_title":"Sas torna in Thailandia dopo quasi dieci anni di assenza con la Copenaghen-Bangkok","post_date":"2023-05-04T10:29:17+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1683196157000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"444809","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Ntv potrà commercializzare i biglietti del servizio regionale e Intercity di Trenitalia in combinazione con i propri servizi ad alta velocità. Lo rende noto l’Antitrust, spiegando in un comunicato che questa possibilità verrà estesa anche ai collegamenti regionali esercitati da società partecipate da Trenitalia.\r

L'Antitrust - spiega la nota - ha accolto gli impegni presentati da Trenitalia a seguito dell'avvio di un'istruttoria per un'ipotesi di abuso di posizione dominante da parte della società nei mercati dei servizi di trasporto pubblico ferroviario di passeggeri regionale e a medio-lunga percorrenza su rete convenzionale. Secondo l'Autorità, infatti, Trenitalia avrebbe fatto leva sui contratti di servizio in regime di esclusiva, stipulati con gli enti competenti, per estendere e preservare il proprio potere di mercato anche nei servizi di trasporto passeggeri su linea ad alta velocità, dove opera in concorrenza con Italo - Nuovo Trasporto Viaggiatori.\r

Precedentemente solo Trenitalia poteva offrire in modalità integrata, attraverso un'interfaccia di vendita unitaria, i servizi di trasporto Av con i servizi di trasporto che esercita in monopolio (regionali e Intercity) e, dunque, godeva di un vantaggio competitivo non replicabile dal concorrente che aveva ripetutamente chiesto a Trenitalia di consentirle di fare altrettanto. Tuttavia non si era raggiunta una risoluzione effettiva e soddisfacente del problema.\r

Grazie agli impegni proposti da Trenitalia e accolti dall'Autorità, Ntv potrà dunque commercializzare i biglietti del servizio regionale e Intercity di Trenitalia in combinazione con i propri servizi Alta velocità, anche per quanto riguarda i collegamenti regionali esercitati da società partecipate dalla stessa Trenitalia (Trenitalia Tper e Trenord, rispettivamente attive in Emilia-Romagna e Lombardia). Sono state inoltre previste ulteriori agevolazioni per l'utenza che si avvale di servizi di trasporto in combinazione, consistenti nell'annuncio delle coincidenze dei collegamenti AV esercitati da Ntv tramite monitor di bordo e altoparlanti dei treni del servizio regionale e Intercity.\r

\r

\r

","post_title":"L'Antitrust dà l'ok a Ntv per la vendita dei biglietti regionali e Intercity di Trenitalia","post_date":"2023-05-03T13:39:00+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1683121140000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"444781","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Un potenziale da oltre 15 milioni di euro di fatturato. E' quello degli otto tour operator esperti di incoming e accoglienza che hanno dato vita a Discover Pesaro: il primo consorzio dedicato alla provincia marchigiana che include anche Urbino, specializzato in promozione e commercializzazione turistica. Break in Italy, Esatour, Il Ponticello trekking viaggi, Marche Holiday, Sogno, Vacanza mia, Tu Qui Tour e Urbino Incoming propongono da anni in Italia e all’estero vacanze all’insegna della cultura e dello sport, dell’enogastronomia e dell’outdoor.\r

\r

Lo scopo principale di Discover Pesaro è quindi quello di raccontare e promuovere la destinazione in maniera integrata e coerente, con linguaggi e strumenti adeguati alla domanda dei viaggiatori contemporanei. Il tutto, a partire da un’occasione unica e speciale come Pesaro Capitale italiana della cultura 2024. La sfida, dunque, parte da questo importante appuntamento, ma guarda anche più lontano, con l’obiettivo ambizioso di riuscire a posizionare la destinazione sul mercato, rendendola attrattiva in ogni periodo dell’anno, attraverso un’attività continua e strutturata di destination management, di un’offerta di servizi pregiati, di un’accoglienza di qualità.\r

\r

I soci fondatori di Discover Pesaro hanno perciò deciso di intraprendere insieme questa strada con una serie di azioni, che vanno dalla predisposizione di pacchetti turistici ai servizi di informazione e accoglienza, dall’ideazione alla realizzazione di eventi e manifestazioni alla partecipazione a fiere e workshop, dalle attività di marketing territoriale all’organizzazione di educational tour.\r

\r

“L’unione di questi otto tour operator nasce da lontano - spiega il presidente di Discover Pesaro, Renzo Fazi -. Abbiamo deciso di investire e dar vita al consorzio per promuovere insieme l’intero territorio e far crescere il turismo in tutti i suoi aspetti, dagli eventi alle attività all’aria aperta, dalla cultura alle bellezze paesaggistiche, attraverso sia azioni di promozione, sia di commercializzazione. Abbiamo tutte le caratteristiche per essere immediatamente operativi. E infatti sono già stati avviati due progetti: uno relativo al parco San Bartolo e uno dedicato a Pesaro d’inverno. Siamo inoltre pronti per lavorare in sinergia con le istituzioni a partire dall’appuntamento del 2024”. Discover Pesaro fa parte di Inside Marche, associazione di tour operator incoming della regione Marche, ed è affiliato alla Confesercenti di Pesaro e Urbino, dove ha la sua sede operativa.","post_title":"Dall'iniziativa di otto operatori incoming nasce Discover Pesaro","post_date":"2023-05-03T11:02:58+00:00","category":["incoming"],"category_name":["Incoming"],"post_tag":[]},"sort":[1683111778000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"444749","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"L'Australia è protagonista a Milano con una mostra fotografica nel cuore della città: 'Come and Say G'day' - questo il titolo dell'esposizione - è visitabile gratuitamente in corso Vittorio Emanuele II, fino al prossimo 31 maggio. Si tratta di 28 scatti che rimandano alle principali attrazioni della destinazione, dall'Opera House di Sydney, a Uluru nel Red Centre, alla fauna selvatica endemica dell'Australia, ma anche alle spiagge assolate, alla barriera corallina e alla cultura vivente più antica al mondo delle popolazioni aborigene e degli abitanti delle isole dello Stretto di Torres in Australia.\"A meno di 100 giorni dall'inizio della Fifa Women's World Cup Down Under a luglio, la mostra è un ottimo modo per mostrare la vasta e ricca offerta della destinazione e le sorprendenti esperienze che l'Australia può offrire - ha sottolineato Eva Seller, Continental Europe regional general manager di Tourism Australia -. I visitatori della mostra all'aperto non solo conosceranno gli iconici luoghi da visitare, ma potranno approfondire l’offerta della destinazione grazie ai QR code presenti nelle didascalie di ogni foto\".La mostra Come and Say G'day è parte della campagna globale di Tourism Australia che vede protagonista Ruby, un canguro souvenir ed esperta conoscitrice dell'offerta turistica australiana; oltre alla mostra, Come and Say G'day e Ruby saranno i protagonisti del murales realizzato con vernici sostenibili dallo street artist Etsom (Alessandro Corti) in Corso Garibaldi 81, Milano e disponibile per tutto il mese di maggio. La scelta del mural è stata ispirata dalla pittoresca street art australiana che caratterizza ogni città in Australia, come le iconiche lane aways di Melbourne dove ogni muro è decorato da artisti di strada.","post_title":"Australia di scena a Milano fino al 31 maggio con una mostra in corso Vittorio Emanuele II","post_date":"2023-05-03T09:50:48+00:00","category":["estero"],"category_name":["Estero"],"post_tag":[]},"sort":[1683107448000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"444732","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Flydubai ha lanciato la nuova poltrona premium: la Business Suite, progettata esclusivamente per gli aeromobili a corridoio singolo, è la più recente evoluzione dell'offerta business del vettore del Golfo, che prevede l'introduzione di dieci suite su alcuni degli aeromobili più recenti del vettore entro la fine del 2023. La nuova poltrona garantirà a tutti i passeggeri della business class un accesso diretto al corridoio, in grado di competere con la classe business di molti velivoli wide-body.\r

\r

Il progetto è stato realizzato grazie alla stretta collaborazione con Safran Seats, uno dei principali produttori mondiali di sedili per aeromobili, e Jpa Design, una multinazionale del design che opera nei settori dei trasporti, degli interni e del design di prodotto, ha dato vita a un prodotto di seduta di Business Class unico per flydubai.\r

\r

«Negli ultimi 14 anni la nostra attività e le nostre offerte di prodotti si sono evolute dal modello iniziale 'no-frills' per soddisfare le esigenze dei nostri passeggeri e dei mercati in cui operiamo - ha dichiarato il ceo della compagnia,Ghaith Al Ghaith -. Abbiamo fatto molta strada dall'introduzione della nostra prima offerta di Business Class nel 2013 e oggi siamo orgogliosi di presentare un nuovo prodotto premium in grado di competere con l'esperienza business offerta da molte compagnie aeree sugli aeromobili wide-body. Continueremo a investire nell'innovazione per migliorare l'esperienza dei clienti su tutta la nostra flotta in crescita\".\r

\r

Inanto, la compagnia ha cominciato il 2023 nel segno della crescita: durante il primo trimestre ha trasportato oltre 3,37 milioni di passeggeri, con un aumento del 50% rispetto allo stesso periodo del 2022. Il vettore prevede di intensificare le operazioni nel periodo estivo, tra il 1° luglio e il 30 settembre, aumentando la capacità del 20% su tutto il network.\r

\r

[gallery ids=\"444735,444734,444736\"]","post_title":"Flydubai lancia la nuova Business Suite e potenzia la capacità del 20% per l'estate","post_date":"2023-05-03T09:15:28+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1683105328000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"444705","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Con l'inaugurazione del B&B Hotels Ischia San Nicola salgono a 61 le struttura incluse nel portfolio del gruppo transalpino in Italia. Situata a metà strada tra le spiagge dei Maronti e di Citara, si tratta di una struttura immersa nel verde, dotata di 65 camere, alcune delle quali con terrazza vista mare. A disposizione degli ospiti anche una piscina esterna con acqua termale.\r

\r

“Siamo molto orgogliosi di aprire la nostra seconda struttura del 2023 in un’isola affascinante come Ischia, da sempre meta di turismo italiano e internazionale - sottolinea Liliana Comitini, presidente e a.d. di B&B Hotels Italia -. Teniamo sempre molto alta l’attenzione ai nuovi bisogni della clientela e la nostra strategia ci permette di mantenere standard di prezzo accessibili, operando però in regimi di qualità elevati”.","post_title":"Con l'Ischia San Nicola B&B Hotels arriva a quota 61 strutture in Italia","post_date":"2023-05-02T12:01:22+00:00","category":["alberghi"],"category_name":["Alberghi"],"post_tag":[]},"sort":[1683028882000]}]}}