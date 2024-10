Arriva MyForecast Rms 4.0: più capacità di analisi dei dati, velocità e potenza Sarà presentata alla prossima fiera di Rimini la nuova piattaforma MyForecast Rms 4.0: “Abbiamo creato un software estremamente potente e veloce, che offre capacità di analisi dei dati senza paragoni – sottolinea il ceo e fondatore di MyForecast Rms, Vito D’Amico -. Sono certo che questo software trasformerà il modo in cui gli hotel gestiscono il revenue management”. La nuova piattaforma è stata progettata con funzionalità avanzate, create per semplificare e ottimizzare i processi decisionali dei revenue manager. Tra le principali innovazioni introdotte, spicca la storicizzazione evoluta, grazie alla quale sarà possibile avere una visione completa dei dati storici, partendo dall’Sdly (Same day last year) fin dal primo anno. La piattaforma offre anche la funzione pick up reale, permettendo di monitorare e confrontare in tempo reale l’andamento delle prenotazioni. A ciò si aggiunge una segmentazione avanzata, che consente di visualizzare fino a quattro campi statistici, offrendo una visione più dettagliata delle performance. Inoltre, il software segmenta i dati anche per piani tariffari, permettendo di visualizzarne i kpi, facilitando così l’ottimizzazione delle strategie di prezzo per ogni segmento. Da segnalare infine la nuova funzione di reportistica avanzata, che permette di analizzare in profondità anche il tasso di cancellazioni, visualizzandolo per parametri come la nazionalità, nonché le finestre di prenotazione relative ai piani tariffari o ai diversi segmenti di mercato. Con in più la possibilità di segmentare i dati per presenze e fasce di età, fornendo insight preziosi per comprendere meglio il comportamento dei clienti e migliorare le performance aziendali. Condividi

