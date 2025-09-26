Apicella: «Welcome Travel a Ttg per un bilancio del nuovo modello di sviluppo del network» Welcome Travel Group sarà presente anche quest’anno a Ttg Travel Experience, in programma dall’8 al 10 ottobre 2025 presso il Quartiere Fieristico di Rimini. La manifestazione, programmata in un momento decisivo dell’anno, rappresenta per il Network un appuntamento fondamentale di confronto e dialogo con le Agenzie e i Partner commerciali. Un contesto privilegiato per analizzare i risultati dell’anno finanziario (01 novembre – 31 ottobre) che sta per chiudersi, condividere i nuovi trend di vendita, affrontare i principali temi commerciali e dare continuità ai progetti in corso, gettando le basi per il nuovo anno operativo. Grazie a un ampio spazio espositivo situato in posizione strategica nel Padiglione A1 (Stand 139-202), Welcome Travel Group sarà presente con i brand Welcome e Geo, in un ambiente progettato per accogliere e valorizzare la centralità delle relazioni. Il concept sottolinea il ruolo del Network come hub di connessione tra Agenzie e Partner. Lo stand registra da sempre un’elevata affluenza, accogliendo sia Agenzie consolidate sia nuove realtà interessate ad entrare a far parte del Gruppo, insieme nsieme ai più prestigiosi attori del settore, scelti come Partner commerciali. “Il Ttg Travel Experience rappresenta il principale evento fieristico nazionale e sarà anche l’occasione per fare un bilancio sul nuovo modello di sviluppo del Network, che non si fonda più sulla crescita della numerica delle Agenzie affiliate, ma sul supporto alle stesse per incrementare i propri volumi di vendita – dichiara Adriano Apicella, amministratore delegato Welcome Travel Group –. Per raggiungere questo obiettivo la struttura del Network è sempre più focalizzata nell’orientamento delle vendite verso i Partner commerciali, sulla progettazione campagne e iniziative esclusive, nell’erogazione di servizi di valore e sul sostegno alle Agenzie per fidelizzare e acquisire nuovi Clienti, oltre che nel garantire loro il massimo supporto nella risoluzione delle problematiche quotidiane”. La presenza di Welcome Travel Group alla kermesse di Rimini sarà caratterizzata da una partecipazione compatta e significativa, orientata alla costruzione di valore. Un impegno che rinnova il supporto alle Agenzie della rete e conferma il ruolo del Gruppo come punto di riferimento per il settore. L’evento rappresenta un appuntamento di rilievo per l’intero comparto, capace di favorire connessioni, stimolare sinergie e sostenere lo sviluppo del business. Condividi

Articoli che potrebbero interessarti:

Array ( [0] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 497489 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => A metà strada tra Genova e Savona, Varazze è un concentrato di esperienze diverse ma in perfetto equilibrio: outdoor, benessere, natura, cultura, enogastronomia, e naturalmente mare. I “caruggi”, tipici vicoli, le case colorate, la Collegiata di Sant’Ambrogio con la sua torre medievale, raccontano l’anima più autentica della Liguria. Qui è nato Jacopo da Varagine, autore della Legenda Aurea: ogni anno la città si trasforma per le celebrazioni di Santa Caterina e San Bartolomeo, riti tradizionali e profondi che coinvolgono l’intera comunità. Sulle alture, le frazioni come Alpicella e Piani d’Invrea custodiscono antichi oratori, vigneti, viste che abbracciano mare e colline. Varazze è un paradiso per gli amanti dell’outdoor: il Parco del Beigua, riconosciuto Geoparco Unesco, offre oltre 500 km di sentieri tra foreste, panorami mozzafiato e perfino canyon. I percorsi per MTB della Trail Area sono ideali più sportivi, mentre la Ciclovia del Beigua è adatta per una pedalata panoramica tra Cogoleto, Varazze, Stella e Sassello. Per chi ama esperienze più tranquille, c’è il Lungomare Europa, ex ferrovia trasformata in passeggiata vista mare, e l’Eremo del Deserto, luogo sospeso tra natura e spiritualità. Le acque di Varazze, premiate con la Bandiera Blu, ospitano spiagge attrezzate, calette selvagge e attività per ogni età. È una delle mete surfistiche più rinomate d’Europa. Alla Marina di Varazze non mancano boutique, ristoranti sul molo. Gli stabilimenti balneari, aperti anche d’inverno, offrono elioterapia e relax tutto l’anno. Le strutture con Spa vista mare, i corsi di yoga in spiaggia, le passeggiate rigeneranti nel verde rendono il soggiorno un’esperienza olistica e completa. I piatti tradizionali — buridda, mandilli, ravioli, verdure ripiene — raccontano la terra e il mare, tra trattorie storiche, mercatini di frazione e ristoranti contemporanei. Alcune eccellenze, come i Mandilli de Väze e lo zafferano locale, parlano di una Liguria genuina, fatta di mani esperte e sapori veri. Varazze è viva tutto l’anno. In primavera, esplode con le celebrazioni di Santa Caterina, tra cortei, fuochi e devozione popolare. In estate, si anima con festival, concerti e il Cundigiun, evento gastronomico che celebra i sapori delle frazioni. In autunno, i boschi del Beigua si accendono di colori per chi ama il trekking. In inverno, l’aria frizzante invita a camminare sulla costa o a sfidare le onde nel cimento invernale. Il momento clou per gli sportivi è il Varazze Adventure Festival, dove surf, trail, MTB, arrampicata e sport outdoor trasformano la città in un’arena di sfide e scoperta. [post_title] => Varazze, la Liguria più autentica tutto l’anno, tra mare e percorsi nella natura [post_date] => 2025-09-23T08:44:52+00:00 [category] => Array ( [0] => incoming ) [category_name] => Array ( [0] => Incoming ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1758617092000 ) ) [1] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 497458 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => [caption id="attachment_497460" align="alignleft" width="300"] Dante Colitta[/caption] Al via domani “Geo4you – Gold Edition”, evento rivolto esclusivamente alle agenzie del segmento Gold del network Geo, che con l’occasione avranno l’opportunità di conoscere Cipro Nord. Il viaggio organizzato in collaborazione con la divisione Tour Operating e la compagnia aerea Neos di Alpitour World –coinvolgerà 100 agenti di viaggio delle Agenzie Gold, chiamate a vivere in prima persona l’offerta turistica dell’area nord dell’isola, tra cultura, archeologia e natura incontaminata. La scelta di Cipro Nord si inserisce in un percorso d’apertura verso nuove mete: Alpitour World sta infatti valutando la possibilità di ampliare la propria programmazione estiva sulla destinazione, che negli ultimi mesi ha mostrato segnali di crescente interesse da parte del mercato. Un volo in partenza da Milano Malpensa e Roma Fiumicino, messo a disposizione per l’evento da Neos, a conferma del forte investimento del Gruppo sull'iniziativa. Estate a Cipro Il soggiorno è previsto presso l’Alpiclub Kaya Artemis Resort. Il programma include la visita di Famagosta. A completare l’esperienza, la tappa nel quartiere di Varosha, luogo sospeso nel tempo, simbolo di una storia ancora viva. Tra gli obiettivi principali dell’evento ci sono il rafforzamento del rapporto con le agenzie Gold, un’analisi puntuale sull’andamento dell’anno commerciale in chiusura e l’apertura di un confronto costruttivo su strategie e priorità legate al nuovo contratto di affiliazione, insieme alla direzione del Nnetwork appresentata da Adriano Apicella, amministratore delegato Welcome Travel Group, e Dante Colitta, direttore network, entrambi presenti all'evento e ai responsabili di reparto. «Questo evento rappresenta molto più di un viaggio: è un’occasione concreta di condivisione, confronto e crescita di qualità, intesa come sviluppo professionale e rafforzamento del valore relazionale – afferma Colitta –. Portare le nostre agenzie Gold a scoprire Cipro Nord significa aprire nuove prospettive e consolidare il rapporto con chi ogni giorno contribuisce in modo decisivo al successo del network. È il simbolo di una visione che unisce strategia e relazione, con l’obiettivo di costruire insieme un futuro solido e di valore». [post_title] => Le agenzie Gold invitate al "Geo4you". Obiettivo su Cipro Nord [post_date] => 2025-09-22T10:07:36+00:00 [category] => Array ( [0] => mercato_e_tecnologie ) [category_name] => Array ( [0] => Mercato e tecnologie ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1758535656000 ) ) [2] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 496551 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Un’opportunità imperdibile per i professionisti del travel: ACI blueteam presenta un nuovo modello di agenzia integrata Nel panorama odierno del settore turistico, offrire ai clienti soluzioni sempre più complete e personalizzate è la chiave per la fidelizzazione. ACI blueteam presenta così un nuovo modello di agenzia che integra viaggi, mobilità e assicurazioni in un unico luogo, nelle sedi provinciali ACI, con la formula "Associazione in Partecipazione". Un’opportunità davvero esclusiva per i professionisti del travel, pronta a rivoluzionare il modo di fare business nel settore. L'idea è semplice e innovativa: aprire agenzie di viaggio PrenotACI.travel | L’Agenzia Viaggi dell’Automobile Club d’Italia all’interno delle sedi ACI, con l’obiettivo di offrire ai clienti una gamma completa di servizi, dalla consulenza turistica alla mobilità e alle soluzioni assicurative. Grazie alla posizione strategica delle sedi ACI, che contano oltre 1.200.000 soci in Italia, le agenzie hanno accesso a un flusso costante di clienti fidelizzati, con il vantaggio di un servizio altamente personalizzato. La formula "Associazione in Partecipazione" proposta da ACI blueteam permette agli operatori del settore travel di entrare a far parte del progetto senza alcun investimento iniziale o rischio personale. Un elemento distintivo del modello è che tutta la parte amministrativa, commerciale, tecnologica e di comunicazione viene gestita direttamente dalla sede centrale ACI blueteam. Questo consente ai professionisti di concentrarsi interamente sul rapporto con la clientela e sull’erogazione dei servizi, avvalendosi di un supporto strutturato e costante che elimina complessità burocratiche e operative. Inoltre, l’associato potrà beneficiare di vantaggiose condizioni commerciali grazie alla partnership con Welcome Travel Network, un accesso privilegiato a tour operator nazionali e internazionali di prestigio e una remunerazione che può arrivare fino al 95% del risultato netto. Inoltre, per i soci ACI e ACI Storico, sono previsti sconti esclusivi, creando un legame forte e duraturo con il mondo ACI. “Con questo progetto intendiamo valorizzare il patrimonio di fiducia e prossimità delle sedi ACI, creando sinergie reali tra servizi automobilistici, assicurativi e turistici. È un’opportunità concreta per gli operatori esperti del settore travel di avviare un’attività imprenditoriale in totale sicurezza, senza oneri iniziali e con il pieno supporto di ACI blueteam” – afferma Massimiliano Biella, Direttore Leisure Travel di ACI blueteam –. Il programma è rivolto a professionisti pronti a cogliere una nuova sfida in un contesto solido, meritocratico e in continua evoluzione. Siamo pronti a collaborare con gli agenti di viaggio che vogliano cogliere questa opportunità”. I professionisti del settore travel interessati a scoprire di più sul progetto PrenotACI.travel e sulle opportunità offerte, potranno facilmente rilasciare i propri contatti collegandosi alla landing page dedicata https://prenotaci.travel/associazione-in-partecipazione/. Inoltre, per chi desidera un incontro diretto, il team sarà presente al TTG Travel Experience di Rimini, dall’8 al 10 ottobre 2025 (Padiglione A3 - Stand 117), pronto a fornire tutte le informazioni necessarie sul progetto. [post_title] => ACI blueteam presenta al TTG un nuovo modello di agenzia integrata [post_date] => 2025-09-17T13:00:58+00:00 [category] => Array ( [0] => informazione-pr [1] => mercato_e_tecnologie ) [category_name] => Array ( [0] => Informazione PR [1] => Mercato e tecnologie ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1758114058000 ) ) [3] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 496651 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => [caption id="attachment_496662" align="alignleft" width="300"] Dante Colitta[/caption] Il mercato è cambiato profondamente e l'ultima stagione ne è la riprova. Per Dante Colitta, direttore network di Welcome Travel Group, il bilancio resta positivo, ma ci sono alcuni segnali che devono far riflettere. «Se la crescita totale di volumi di fatturato delle nostre agenzie si è attestata su un 10% circa, va detto che questi numeri sono il frutto del lavoro dei nostri partner più virtuosi, quelli che hanno sposato la nostra filosofia. Il cliente tende a non recarsi più fisicamente in agenzia di viaggio, ma a chiedere di intrattenere con il dettagliante rapporti a distanza, sfruttando la tecnologia . Per questo Welcome Travel Group mira a offrire una serie di strumenti sempre più evoluti per gestire al meglio le richieste che arrivano in agenzia». Un mare Italia diverso Quest'anno poi «Il mare Italia non ha rivestito il tradizionale ruolo di 'bene rifugio' che gli veniva attribuito nei momenti di crisi, anzi. Prezzi esorbitanti e qualche errore nella comunicazione hanno allontanato un potenziale cliente, che non è più tornato sui suoi passi anche quando le tariffe sono diminuite per riempire i buchi del sotto data. Molti utenti hanno trovato soluzioni alternative, organizzandosi in modo diverso anche in relazione al timing e alla durata delle vacanze, non più necessariamente circoscritte al periodo luglio-agosto». E se «quest'anno quasi tutte le nostre agenzie hanno registrato numeri con il più, non bisogna abbassare la guardia». Occorre prestare la massima attenzione ai nuovi segnali di mercato, sfruttando ad esempio le potenzialità dell'IA. «E' un acceleratore del web, che potrebbe essere pericoloso se non studiato e gestito con attenzione». In tutto questo, il ruolo della persona resta per Colitta centrale: «Il valore del rapporto umano resta fondamentale, ma occorre automatizzare e velocizzare tutti quei passaggi che danno modo agli agenti di viaggio di sfruttare al meglio le proprie capacità di relazione». [post_title] => Colitta, Welcome Travel: «Il mercato è cambiato» [post_date] => 2025-09-09T09:20:34+00:00 [category] => Array ( [0] => mercato_e_tecnologie ) [category_name] => Array ( [0] => Mercato e tecnologie ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1757409634000 ) ) [4] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 496534 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Da un approccio quantitativo a una strategia basata sulla qualità. La notizia c’è e a fare da apripista è Welcome Travel Group, che segna una svolta nelle dinamiche di mercato. «Siamo arrivati a circa 2.600 punti vendita affiliati – spiega il direttore network Dante Colitta -. Ora è tempo di stabilizzarci. La logica che guiderà le nostre attività future non è più quella ispirata alla crescita numerica dei punti vendita; siamo entrati in una nuova fase e puntiamo consolidare e intensificare i rapporti con le agenzie già attive». Sicuramente ci sarà sempre qualche punto vendita in uscita e qualche nuova affiliazione, ma la dinamica dei numeri non è destinata a crescere in modo esponenziale, come avveniva in passato. «Negli ultimi tre anni e mezzo abbiamo inserito circa 800 nuove adv. E’ tempo di concentrarci su chi vuole giuocare la nostra stessa partita, garantendo strumenti e opportunità di valore sempre maggiore». E se i vecchi obiettivi per i prossimi anni indicavano addirittura 3.000-3.300 punti vendita, nella nuova strategia i circa 2.630 punti vendita con i quali si chiuderà l’anno sono un traguardo ottimale. E un nuovo inizio. «Vogliamo affrancarci dall’etichetta di network puramente commerciale, andando invece a proporre strumenti nuovi. L’obiettivo è quello di essere il 12° uomo in campo al fianco delle agenzie, e i risultati registrati dai nostri WE Focus e da GEO Update ci indicano che la direzione lungo la quale ci stiamo muovendo è quella giusta. Basti pensare che al termine del ciclo di eventi, al 31 agosto, il risultato ottenuto dalle agenzie partecipanti era tre volte superiore rispetto a quello prodotto dal network in generale». Fra gli strumenti per vincere la concorrenza della disintermediazione e dell’online, in primo piano anche due nuovi sistemi di e-commerce. «Abbiamo notato che i clienti si recano sempre meno in agenzia, ma preferiscono sfruttare altri mezzi per rivolgersi ai dettaglianti. Per questo, risultano particolarmente importanti strumenti ad hoc in grado di incontrare le esigenze del singolo punto vendita, che sono diverse le une dalle altre». Il bilancio dell’anno Intanto, in casa Wtg si tirano le prime somme di un anno particolare, che ha comunque permesso al gruppo di mettere a segno una crescita totale dei volumi di fatturato che dovrebbe aggirarsi sul 10%. «Fino a marzo le previsioni erano estremamente positive – ammette Colitta -. Poi, l’estate ha un po’ eroso i numeri». Una stagione vissuta «sulle montagne russe», con fasi altalenanti. «Un fenomeno inconsueto è stata la partita giocata dal Mare Italia: non è stato il bene rifugio al quale tutti eravamo abituati, specie in momenti di tensioni geopolitiche, anzi. Le prenotazioni nel nostro Paese, soprattutto a causa di politiche tariffarie fuori mercato, hanno segnato il passo con qualche punto percentuale in meno sul 2024. Per contro, Egitto, Grecia e lungo raggio hanno colmato il gap con una performance brillante». E il futuro? «Sul 2026 stiamo registrando un incremento importante, anche se a muoversi in anticipo è sempre il segmento alto spendente, meno condizionato dall’andamento dei prezzi. Sarà cruciale però capire come la filiera – agenzie, t.o., hotel – saprà porsi in termini di rapporto qualità-prezzo». La partita è aperta. [post_title] => Welcome, Colitta: «Saremo il dodicesimo uomo in campo con le adv» [post_date] => 2025-09-05T10:35:27+00:00 [category] => Array ( [0] => mercato_e_tecnologie ) [category_name] => Array ( [0] => Mercato e tecnologie ) [post_tag] => Array ( [0] => in-evidenza ) [post_tag_name] => Array ( [0] => In evidenza ) ) [sort] => Array ( [0] => 1757068527000 ) ) [5] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 496243 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => [caption id="attachment_496251" align="alignleft" width="300"] Il nuovo brand[/caption] "The Home of the Maldivian Spirit" è il leit motiv che guida il rebranding del gruppo Sun Siyam portato a compimento in occasione dei 35 anni di attività. La nuova identità unifica ora i cinque resort maldiviani del gruppo più la struttura in Sri Lanka sotto il nome di The House of Siyam. La nuova identità del brand si esprime coerente in ogni punto di contatto, dal nuovo sito sunsiyam.com alla stampa, al digitale, fino all’esperienza degli ospiti, con un look fresco e al tempo stesso contemporaneo e consapevole. Per aiutare gli ospiti e i partner a orientarsi all’interno del portfolio, le strutture sono state suddivise in tre collezioni distinte: Luxury, Privé e Lifestyle. La Luxury Collection identifica il massimo dell’eleganza con il Sun Siyam Iru Fushi. La Lifestyle Collection comprende invece il Sun Siyam Olhuveli e il Siyam World, strutture ricche di intrattenimento, attività ricreative e una vasta gamma di esperienze per famiglie, coppie e gruppi di amici. Infine, la Privé Collection propone rifugi intimi ed esclusivi, dove la privacy e il comfort su misura sono prioritari. Include Sun Siyam Iru Veli, Sun Siyam Vilu Reef e Sun Siyam Pasikudah in Sri Lanka. Le Signature Experiences Al centro dello sviluppo anche una serie di Signature Experiences pensate per arricchire il soggiorno con la cultura e la creatività maldiviana. Gli ospiti possono immergersi in Maldivian Roots, percorsi culinari e culturali che ogni settimana celebrano la tradizione attraverso racconti e sapori. Oppure possono prenotare Insta Villa, il primo studio fotografico overwater delle Maldive. E ancora Wow Welcome, il cerimoniale che accoglie gli ospiti in arrivo nei resort, Hidden Treasure, una caccia al tesoro, il percorso gastronomico Plant Based Bliss, o il Moonlit Cinema. Ahmed Siyam Mohamed, fondatore, proprietario e managing director del gruppo, ha commentato: “Quando abbiamo fondato Sun Siyam nel 1990 e aperto il primo resort nel 1998, il nostro obiettivo era semplice: condividere con il mondo il calore delle nostre isole e della nostra gente. La trasformazione di oggi conserva quella stessa anima, aprendoci però all’innovazione per incontrare le nuove generazioni di viaggiatori dall’animo libero”. Deepak Booneady, ceo, ha aggiunto: “Questo non è un rebrand di immagine, riguarda l’intera esperienza. Parla di autenticità culturale, di ospitalità consapevole e della creazione di momenti che ispirano felicità. Abbiamo la più ampia scelta di accomodation e il piano all inclusive più generoso di tutta la regione. Ora le nostre Signature Experiences: stiamo tracciando la strada per il futuro del viaggio alla Maldive”. [post_title] => Sun Siyam festeggia 35 anni e completa il rebranding [post_date] => 2025-09-02T10:20:05+00:00 [category] => Array ( [0] => alberghi ) [category_name] => Array ( [0] => Alberghi ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1756808405000 ) ) [6] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 496053 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Nel solco della scelta iniziale di rappresentare e promuovere le eccellenze italiane nel mondo, esportando lo stile, la creatività e il patrimonio culturale che rendono unica l’Italia, Ita Airways è official airline carrier della 82. Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica – La Biennale di Venezia. Da ieri, 27 agosto e fino al prossimo 6 settembre, la compagnia aerea è presente al Lido di Venezia con un’installazione d’impatto e coinvolgente per accrescere la visibilità del brand in un contesto internazionale di prestigio, creare occasioni di incontro con partner e professionisti del settore, coinvolgere il pubblico attraverso attività esperienziali e consolidare il proprio impegno a sostegno della cultura e dell’eccellenza italiana. L’installazione Ita Airways, denominata “Ciak si Vola”, è composta da due cubi allestiti per finalità differenti. In un cubo si propone un’esperienza interattiva e immersiva ispirata al tema del volo e al mondo del cinema. All’ingresso il visitatore si trova di fronte a uno sfondo animato che riproduce un cielo con nuvole in movimento. Tra le nuvole compaiono aerei Ita Airways che si muovono. Il visitatore può interagire con questi aerei scegliendone uno da “toccare” con la mano. Quando il gesto viene rilevato, l’aereo si attiva mostrando una scena iconica tratta da un film. Le scene vengono selezionate in modo casuale da un insieme di cinque film. [caption id="attachment_496058" align="alignright" width="200"] Nella foto, al centro, il presidente Ita Airways Sandro Pappalardo[/caption] Nel secondo cubo è presente una postazione da cui verrà trasmesso in diretta il programma “Welcome on board” che racconterà curiosità, fatti e notizie dalla Mostra del Cinema. Gli ospiti della trasmissione verranno intervistati giocando al gioco delle “Rotte Narrative”, uno speciale gioco dei dadi che inviterà a raccontare storie legate alle loro esperienze ed abitudini di viaggio. [post_title] => Ita Airways alla Mostra del Cinema di Venezia in qualità di official airline carrier [post_date] => 2025-08-28T10:57:50+00:00 [category] => Array ( [0] => trasporti ) [category_name] => Array ( [0] => Trasporti ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1756378670000 ) ) [7] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 495345 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Nuova collaborazione di Gnv con Innovadog, azienda veneta specializzata in soluzioni pet-friendly per il mercato premium, per rendere ancora più semplice e piacevole l’esperienza di chi viaggia con il proprio animale domestico. Negli ultimi quattro anni il numero di passeggeri con animali a bordo delle navi Gnv è cresciuto costantemente: da 45.000 nel 2021 a oltre 81.000 nel 2024. La compagnia ha di conseguenza aumentato il numero di cabine pet-friendly sulle principali rotte verso la Sicilia e la Sardegna e ora fa un passo in più con servizi pensati su misura per chi non vuole rinunciare a portare con sé il proprio cane in vacanza. Con la nuova intesa con Innovadog, i passeggeri potranno contare su una Pet Policy chiara e completa, pensata per accompagnare il cliente fin dalla prenotazione e durante ogni fase del viaggio. Video informativi proiettati a bordo e disponibili on-demand offriranno consigli utili per organizzare al meglio gli spazi in cabina, passeggiare nelle aree dedicate e prendersi cura del proprio cane in ogni momento della traversata. Ci sarà anche un Digital Welcome Kit con una lettera di benvenuto, suggerimenti pratici per la preparazione al viaggio, un link a contenuti multimediali realizzati in collaborazione con gli esperti de Il Cane Istruito, oltre a codici sconto per acquistare online sia accessori e prodotti innovativi per il benessere dell’animale dall’azienda WawPet, ma anche numerosi video-corsi e manuali con suggerimenti pratici e quotidiani per l’educazione del cane creati da Cinofilia Facile. Chi prenota il viaggio con il proprio cane riceverà direttamente via e-mail o nell’area riservata il link alla Pet Policy, potrà guardare i video a bordo e riscattare i coupon inclusi nel Digital Welcome Kit sui siti partner Innovadog. [post_title] => Gnv sempre più pet-friendly: nuovi servizi grazie all'intesa con Innovadog [post_date] => 2025-07-30T10:03:35+00:00 [category] => Array ( [0] => tour_operator ) [category_name] => Array ( [0] => Tour Operator ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1753869815000 ) ) [8] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 493988 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => [caption id="attachment_493989" align="alignleft" width="300"] Annamaria Barbato, sales account manager Italia Air Canada, con Adriano Apicella amministratore delegato Welcome Travel Group e, al centro, Vittorio Amato responsabile commerciale vettori.[/caption] Welcome Travel Group annuncia la riconferma del livello Platinum all’interno del programma Circle of Excellence di Air Canada, prestigioso riconoscimento riservato ai migliori top partner del vettore. Il premio è stato assegnato sulla base dei significativi volumi di fatturato generati dal Network nel semestre ottobre 2024 – marzo 2025. Solo pochissime le realtà italiane possono vantare questo traguardo, che oltre al valore simbolico rappresenta anche un’opportunità concreta: i membri Platinum accedono infatti a vantaggi esclusivi, come l’assistenza prioritaria tramite il Customer Relations e benefit riservati nel programma fedeltà Aeroplan. “Siamo orgogliosi di mantenere la nostra posizione nel Circle of Excellence – dichiara Vittorio Amato, responsabile commerciale vettori del Network –. Questo risultato riflette la forza della nostra collaborazione con Air Canada e l’impegno costante nel garantire standard elevati di servizio ai nostri Clienti. È uno stimolo in più per continuare a crescere e a migliorare”. [post_title] => Welcome Travel confermato nel Platinum nel Circle of Excellence di Air Canada [post_date] => 2025-07-07T10:02:19+00:00 [category] => Array ( [0] => mercato_e_tecnologie ) [category_name] => Array ( [0] => Mercato e tecnologie ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1751882539000 ) ) ) { "size": 9, "query": { "filtered": { "query": { "fuzzy_like_this": { "like_text" : "apicella welcome" } }, "filter": { "range": { "post_date": { "gte": "now-2y", "lte": "now", "time_zone": "+1:00" } } } } }, "sort": { "post_date": { "order": "desc" } } }{"took":19,"timed_out":false,"_shards":{"total":5,"successful":5,"failed":0},"hits":{"total":97,"max_score":null,"hits":[{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"497489","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"A metà strada tra Genova e Savona, Varazze è un concentrato di esperienze diverse ma in perfetto equilibrio: outdoor, benessere, natura, cultura, enogastronomia, e naturalmente mare.\r

\r

I “caruggi”, tipici vicoli, le case colorate, la Collegiata di Sant’Ambrogio con la sua torre medievale, raccontano l’anima più autentica della Liguria. Qui è nato Jacopo da Varagine, autore della Legenda Aurea: ogni anno la città si trasforma per le celebrazioni di Santa Caterina e San Bartolomeo, riti tradizionali e profondi che coinvolgono l’intera comunità.\r

\r

Sulle alture, le frazioni come Alpicella e Piani d’Invrea custodiscono antichi oratori, vigneti, viste che abbracciano mare e colline.\r

\r

Varazze è un paradiso per gli amanti dell’outdoor: il Parco del Beigua, riconosciuto Geoparco Unesco, offre oltre 500 km di sentieri tra foreste, panorami mozzafiato e perfino canyon. I percorsi per MTB della Trail Area sono ideali più sportivi, mentre la Ciclovia del Beigua è adatta per una pedalata panoramica tra Cogoleto, Varazze, Stella e Sassello.\r

\r

Per chi ama esperienze più tranquille, c’è il Lungomare Europa, ex ferrovia trasformata in passeggiata vista mare, e l’Eremo del Deserto, luogo sospeso tra natura e spiritualità.\r

\r

Le acque di Varazze, premiate con la Bandiera Blu, ospitano spiagge attrezzate, calette selvagge e attività per ogni età. È una delle mete surfistiche più rinomate d’Europa.\r

\r

Alla Marina di Varazze non mancano boutique, ristoranti sul molo.\r

\r

Gli stabilimenti balneari, aperti anche d’inverno, offrono elioterapia e relax tutto l’anno. Le strutture con Spa vista mare, i corsi di yoga in spiaggia, le passeggiate rigeneranti nel verde rendono il soggiorno un’esperienza olistica e completa.\r

\r

I piatti tradizionali — buridda, mandilli, ravioli, verdure ripiene — raccontano la terra e il mare, tra trattorie storiche, mercatini di frazione e ristoranti contemporanei. Alcune eccellenze, come i Mandilli de Väze e lo zafferano locale, parlano di una Liguria genuina, fatta di mani esperte e sapori veri.\r

\r

Varazze è viva tutto l’anno. In primavera, esplode con le celebrazioni di Santa Caterina, tra cortei, fuochi e devozione popolare. In estate, si anima con festival, concerti e il Cundigiun, evento gastronomico che celebra i sapori delle frazioni. In autunno, i boschi del Beigua si accendono di colori per chi ama il trekking. In inverno, l’aria frizzante invita a camminare sulla costa o a sfidare le onde nel cimento invernale.\r

\r

Il momento clou per gli sportivi è il Varazze Adventure Festival, dove surf, trail, MTB, arrampicata e sport outdoor trasformano la città in un’arena di sfide e scoperta.","post_title":"Varazze, la Liguria più autentica tutto l’anno, tra mare e percorsi nella natura","post_date":"2025-09-23T08:44:52+00:00","category":["incoming"],"category_name":["Incoming"],"post_tag":[]},"sort":[1758617092000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"497458","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"[caption id=\"attachment_497460\" align=\"alignleft\" width=\"300\"] Dante Colitta[/caption]\r

\r

Al via domani “Geo4you – Gold Edition”, evento rivolto esclusivamente alle agenzie del segmento Gold del network Geo, che con l’occasione avranno l’opportunità di conoscere Cipro Nord.\r

\r

Il viaggio organizzato in collaborazione con la divisione Tour Operating e la compagnia aerea Neos di Alpitour World –coinvolgerà 100 agenti di viaggio delle Agenzie Gold, chiamate a vivere in prima persona l’offerta turistica dell’area nord dell’isola, tra cultura, archeologia e natura incontaminata. La scelta di Cipro Nord si inserisce in un percorso d’apertura verso nuove mete: Alpitour World sta infatti valutando la possibilità di ampliare la propria programmazione estiva sulla destinazione, che negli ultimi mesi ha mostrato segnali di crescente interesse da parte del mercato. Un volo in partenza da Milano Malpensa e Roma Fiumicino, messo a disposizione per l’evento da Neos, a conferma del forte investimento del Gruppo sull'iniziativa.\r

Estate a Cipro\r

Il soggiorno è previsto presso l’Alpiclub Kaya Artemis Resort. Il programma include la visita di Famagosta. A completare l’esperienza, la tappa nel quartiere di Varosha, luogo sospeso nel tempo, simbolo di una storia ancora viva.\r

Tra gli obiettivi principali dell’evento ci sono il rafforzamento del rapporto con le agenzie Gold, un’analisi puntuale sull’andamento dell’anno commerciale in chiusura e l’apertura di un confronto costruttivo su strategie e priorità legate al nuovo contratto di affiliazione, insieme alla direzione del Nnetwork appresentata da Adriano Apicella, amministratore delegato Welcome Travel Group, e Dante Colitta, direttore network, entrambi presenti all'evento e ai responsabili di reparto.\r

\r

«Questo evento rappresenta molto più di un viaggio: è un’occasione concreta di condivisione, confronto e crescita di qualità, intesa come sviluppo professionale e rafforzamento del valore relazionale – afferma Colitta –. Portare le nostre agenzie Gold a scoprire Cipro Nord significa aprire nuove prospettive e consolidare il rapporto con chi ogni giorno contribuisce in modo decisivo al successo del network. È il simbolo di una visione che unisce strategia e relazione, con l’obiettivo di costruire insieme un futuro solido e di valore».\r

\r

\r

\r

\r

\r

","post_title":"Le agenzie Gold invitate al \"Geo4you\". Obiettivo su Cipro Nord","post_date":"2025-09-22T10:07:36+00:00","category":["mercato_e_tecnologie"],"category_name":["Mercato e tecnologie"],"post_tag":[]},"sort":[1758535656000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"496551","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Un’opportunità imperdibile per i professionisti del travel: ACI blueteam presenta un nuovo modello di agenzia integrata \r

\r

Nel panorama odierno del settore turistico, offrire ai clienti soluzioni sempre più complete e personalizzate è la chiave per la fidelizzazione. ACI blueteam presenta così un nuovo modello di agenzia che integra viaggi, mobilità e assicurazioni in un unico luogo, nelle sedi provinciali ACI, con la formula \"Associazione in Partecipazione\". Un’opportunità davvero esclusiva per i professionisti del travel, pronta a rivoluzionare il modo di fare business nel settore.\r

\r

L'idea è semplice e innovativa: aprire agenzie di viaggio PrenotACI.travel | L’Agenzia Viaggi dell’Automobile Club d’Italia all’interno delle sedi ACI, con l’obiettivo di offrire ai clienti una gamma completa di servizi, dalla consulenza turistica alla mobilità e alle soluzioni assicurative. Grazie alla posizione strategica delle sedi ACI, che contano oltre 1.200.000 soci in Italia, le agenzie hanno accesso a un flusso costante di clienti fidelizzati, con il vantaggio di un servizio altamente personalizzato.\r

\r

La formula \"Associazione in Partecipazione\" proposta da ACI blueteam permette agli operatori del settore travel di entrare a far parte del progetto senza alcun investimento iniziale o rischio personale.\r

\r

Un elemento distintivo del modello è che tutta la parte amministrativa, commerciale, tecnologica e di comunicazione viene gestita direttamente dalla sede centrale ACI blueteam. Questo consente ai professionisti di concentrarsi interamente sul rapporto con la clientela e sull’erogazione dei servizi, avvalendosi di un supporto strutturato e costante che elimina complessità burocratiche e operative. Inoltre, l’associato potrà beneficiare di vantaggiose condizioni commerciali grazie alla partnership con Welcome Travel Network, un accesso privilegiato a tour operator nazionali e internazionali di prestigio e una remunerazione che può arrivare fino al 95% del risultato netto. Inoltre, per i soci ACI e ACI Storico, sono previsti sconti esclusivi, creando un legame forte e duraturo con il mondo ACI.\r

\r

\r

\r

“Con questo progetto intendiamo valorizzare il patrimonio di fiducia e prossimità delle sedi ACI, creando sinergie reali tra servizi automobilistici, assicurativi e turistici. È un’opportunità concreta per gli operatori esperti del settore travel di avviare un’attività imprenditoriale in totale sicurezza, senza oneri iniziali e con il pieno supporto di ACI blueteam” – afferma Massimiliano Biella, Direttore Leisure Travel di ACI blueteam –. Il programma è rivolto a professionisti pronti a cogliere una nuova sfida in un contesto solido, meritocratico e in continua evoluzione. Siamo pronti a collaborare con gli agenti di viaggio che vogliano cogliere questa opportunità”.\r

\r

I professionisti del settore travel interessati a scoprire di più sul progetto PrenotACI.travel e sulle opportunità offerte, potranno facilmente rilasciare i propri contatti collegandosi alla landing page dedicata https://prenotaci.travel/associazione-in-partecipazione/. Inoltre, per chi desidera un incontro diretto, il team sarà presente al TTG Travel Experience di Rimini, dall’8 al 10 ottobre 2025 (Padiglione A3 - Stand 117), pronto a fornire tutte le informazioni necessarie sul progetto.\r

\r

","post_title":"ACI blueteam presenta al TTG un nuovo modello di agenzia integrata","post_date":"2025-09-17T13:00:58+00:00","category":["informazione-pr","mercato_e_tecnologie"],"category_name":["Informazione PR","Mercato e tecnologie"],"post_tag":[]},"sort":[1758114058000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"496651","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"[caption id=\"attachment_496662\" align=\"alignleft\" width=\"300\"] Dante Colitta[/caption]\r

\r

Il mercato è cambiato profondamente e l'ultima stagione ne è la riprova. Per Dante Colitta, direttore network di Welcome Travel Group, il bilancio resta positivo, ma ci sono alcuni segnali che devono far riflettere.\r

\r

«Se la crescita totale di volumi di fatturato delle nostre agenzie si è attestata su un 10% circa, va detto che questi numeri sono il frutto del lavoro dei nostri partner più virtuosi, quelli che hanno sposato la nostra filosofia. Il cliente tende a non recarsi più fisicamente in agenzia di viaggio, ma a chiedere di intrattenere con il dettagliante rapporti a distanza, sfruttando la tecnologia . Per questo Welcome Travel Group mira a offrire una serie di strumenti sempre più evoluti per gestire al meglio le richieste che arrivano in agenzia».\r

Un mare Italia diverso\r

Quest'anno poi «Il mare Italia non ha rivestito il tradizionale ruolo di 'bene rifugio' che gli veniva attribuito nei momenti di crisi, anzi. Prezzi esorbitanti e qualche errore nella comunicazione hanno allontanato un potenziale cliente, che non è più tornato sui suoi passi anche quando le tariffe sono diminuite per riempire i buchi del sotto data. Molti utenti hanno trovato soluzioni alternative, organizzandosi in modo diverso anche in relazione al timing e alla durata delle vacanze, non più necessariamente circoscritte al periodo luglio-agosto».\r

\r

E se «quest'anno quasi tutte le nostre agenzie hanno registrato numeri con il più, non bisogna abbassare la guardia». Occorre prestare la massima attenzione ai nuovi segnali di mercato, sfruttando ad esempio le potenzialità dell'IA. «E' un acceleratore del web, che potrebbe essere pericoloso se non studiato e gestito con attenzione».\r

\r

In tutto questo, il ruolo della persona resta per Colitta centrale: «Il valore del rapporto umano resta fondamentale, ma occorre automatizzare e velocizzare tutti quei passaggi che danno modo agli agenti di viaggio di sfruttare al meglio le proprie capacità di relazione».\r

\r

","post_title":"Colitta, Welcome Travel: «Il mercato è cambiato»","post_date":"2025-09-09T09:20:34+00:00","category":["mercato_e_tecnologie"],"category_name":["Mercato e tecnologie"],"post_tag":[]},"sort":[1757409634000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"496534","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Da un approccio quantitativo a una strategia basata sulla qualità. La notizia c’è e a fare da apripista è Welcome Travel Group, che segna una svolta nelle dinamiche di mercato.\r

\r

«Siamo arrivati a circa 2.600 punti vendita affiliati – spiega il direttore network Dante Colitta -. Ora è tempo di stabilizzarci. La logica che guiderà le nostre attività future non è più quella ispirata alla crescita numerica dei punti vendita; siamo entrati in una nuova fase e puntiamo consolidare e intensificare i rapporti con le agenzie già attive».\r

\r

Sicuramente ci sarà sempre qualche punto vendita in uscita e qualche nuova affiliazione, ma la dinamica dei numeri non è destinata a crescere in modo esponenziale, come avveniva in passato.\r

\r

«Negli ultimi tre anni e mezzo abbiamo inserito circa 800 nuove adv. E’ tempo di concentrarci su chi vuole giuocare la nostra stessa partita, garantendo strumenti e opportunità di valore sempre maggiore».\r

\r

E se i vecchi obiettivi per i prossimi anni indicavano addirittura 3.000-3.300 punti vendita, nella nuova strategia i circa 2.630 punti vendita con i quali si chiuderà l’anno sono un traguardo ottimale. E un nuovo inizio. «Vogliamo affrancarci dall’etichetta di network puramente commerciale, andando invece a proporre strumenti nuovi. L’obiettivo è quello di essere il 12° uomo in campo al fianco delle agenzie, e i risultati registrati dai nostri WE Focus e da GEO Update ci indicano che la direzione lungo la quale ci stiamo muovendo è quella giusta. Basti pensare che al termine del ciclo di eventi, al 31 agosto, il risultato ottenuto dalle agenzie partecipanti era tre volte superiore rispetto a quello prodotto dal network in generale».\r

\r

Fra gli strumenti per vincere la concorrenza della disintermediazione e dell’online, in primo piano anche due nuovi sistemi di e-commerce. «Abbiamo notato che i clienti si recano sempre meno in agenzia, ma preferiscono sfruttare altri mezzi per rivolgersi ai dettaglianti. Per questo, risultano particolarmente importanti strumenti ad hoc in grado di incontrare le esigenze del singolo punto vendita, che sono diverse le une dalle altre».\r

Il bilancio dell’anno\r

Intanto, in casa Wtg si tirano le prime somme di un anno particolare, che ha comunque permesso al gruppo di mettere a segno una crescita totale dei volumi di fatturato che dovrebbe aggirarsi sul 10%.\r

\r

«Fino a marzo le previsioni erano estremamente positive – ammette Colitta -. Poi, l’estate ha un po’ eroso i numeri». Una stagione vissuta «sulle montagne russe», con fasi altalenanti. «Un fenomeno inconsueto è stata la partita giocata dal Mare Italia: non è stato il bene rifugio al quale tutti eravamo abituati, specie in momenti di tensioni geopolitiche, anzi. Le prenotazioni nel nostro Paese, soprattutto a causa di politiche tariffarie fuori mercato, hanno segnato il passo con qualche punto percentuale in meno sul 2024. Per contro, Egitto, Grecia e lungo raggio hanno colmato il gap con una performance brillante».\r

\r

E il futuro? «Sul 2026 stiamo registrando un incremento importante, anche se a muoversi in anticipo è sempre il segmento alto spendente, meno condizionato dall’andamento dei prezzi. Sarà cruciale però capire come la filiera – agenzie, t.o., hotel – saprà porsi in termini di rapporto qualità-prezzo». La partita è aperta.","post_title":"Welcome, Colitta: «Saremo il dodicesimo uomo in campo con le adv»","post_date":"2025-09-05T10:35:27+00:00","category":["mercato_e_tecnologie"],"category_name":["Mercato e tecnologie"],"post_tag":["in-evidenza"],"post_tag_name":["In evidenza"]},"sort":[1757068527000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"496243","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"[caption id=\"attachment_496251\" align=\"alignleft\" width=\"300\"] Il nuovo brand[/caption]\r

\"The Home of the Maldivian Spirit\" è il leit motiv che guida il rebranding del gruppo Sun Siyam portato a compimento in occasione dei 35 anni di attività. La nuova identità unifica ora i cinque resort maldiviani del gruppo più la struttura in Sri Lanka sotto il nome di The House of Siyam. La nuova identità del brand si esprime coerente in ogni punto di contatto, dal nuovo sito sunsiyam.com alla stampa, al digitale, fino all’esperienza degli ospiti, con un look fresco e al tempo stesso contemporaneo e consapevole.\r

Per aiutare gli ospiti e i partner a orientarsi all’interno del portfolio, le strutture sono state suddivise in tre collezioni distinte: Luxury, Privé e Lifestyle.\r

La Luxury Collection identifica il massimo dell’eleganza con il Sun Siyam Iru Fushi. La Lifestyle Collection comprende invece il Sun Siyam Olhuveli e il Siyam World, strutture ricche di intrattenimento, attività ricreative e una vasta gamma di esperienze per famiglie, coppie e gruppi di amici.\r

Infine, la Privé Collection propone rifugi intimi ed esclusivi, dove la privacy e il comfort su misura sono prioritari. Include Sun Siyam Iru Veli, Sun Siyam Vilu Reef e Sun Siyam Pasikudah in Sri Lanka.\r

\r

Le Signature Experiences\r

Al centro dello sviluppo anche una serie di Signature Experiences pensate per arricchire il soggiorno con la cultura e la creatività maldiviana. Gli ospiti possono immergersi in Maldivian Roots, percorsi culinari e culturali che ogni settimana celebrano la tradizione attraverso racconti e sapori. Oppure possono prenotare Insta Villa, il primo studio fotografico overwater delle Maldive. E ancora Wow Welcome, il cerimoniale che accoglie gli ospiti in arrivo nei resort, Hidden Treasure, una caccia al tesoro, il percorso gastronomico Plant Based Bliss, o il Moonlit Cinema.\r

Ahmed Siyam Mohamed, fondatore, proprietario e managing director del gruppo, ha commentato: “Quando abbiamo fondato Sun Siyam nel 1990 e aperto il primo resort nel 1998, il nostro obiettivo era semplice: condividere con il mondo il calore delle nostre isole e della nostra gente. La trasformazione di oggi conserva quella stessa anima, aprendoci però all’innovazione per incontrare le nuove generazioni di viaggiatori dall’animo libero”.\r

Deepak Booneady, ceo, ha aggiunto: “Questo non è un rebrand di immagine, riguarda l’intera esperienza. Parla di autenticità culturale, di ospitalità consapevole e della creazione di momenti che ispirano felicità. Abbiamo la più ampia scelta di accomodation e il piano all inclusive più generoso di tutta la regione. Ora le nostre Signature Experiences: stiamo tracciando la strada per il futuro del viaggio alla Maldive”.","post_title":"Sun Siyam festeggia 35 anni e completa il rebranding","post_date":"2025-09-02T10:20:05+00:00","category":["alberghi"],"category_name":["Alberghi"],"post_tag":[]},"sort":[1756808405000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"496053","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Nel solco della scelta iniziale di rappresentare e promuovere le eccellenze italiane nel mondo, esportando lo stile, la creatività e il patrimonio culturale che rendono unica l’Italia, Ita Airways è official airline carrier della 82. Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica – La Biennale di Venezia.\r

\r

Da ieri, 27 agosto e fino al prossimo 6 settembre, la compagnia aerea è presente al Lido di Venezia con un’installazione d’impatto e coinvolgente per accrescere la visibilità del brand in un contesto internazionale di prestigio, creare occasioni di incontro con partner e professionisti del settore, coinvolgere il pubblico attraverso attività esperienziali e consolidare il proprio impegno a sostegno della cultura e dell’eccellenza italiana.\r

\r

L’installazione Ita Airways, denominata “Ciak si Vola”, è composta da due cubi allestiti per finalità differenti. In un cubo si propone un’esperienza interattiva e immersiva ispirata al tema del volo e al mondo del cinema. All’ingresso il visitatore si trova di fronte a uno sfondo animato che riproduce un cielo con nuvole in movimento. Tra le nuvole compaiono aerei Ita Airways che si muovono. Il visitatore può interagire con questi aerei scegliendone uno da “toccare” con la mano. Quando il gesto viene rilevato, l’aereo si attiva mostrando una scena iconica tratta da un film. Le scene vengono selezionate in modo casuale da un insieme di cinque film.\r

\r

\r

[caption id=\"attachment_496058\" align=\"alignright\" width=\"200\"] Nella foto, al centro, il presidente Ita Airways Sandro Pappalardo[/caption]\r

\r

Nel secondo cubo è presente una postazione da cui verrà trasmesso in diretta il programma “Welcome on board” che racconterà curiosità, fatti e notizie dalla Mostra del Cinema. Gli ospiti della trasmissione verranno intervistati giocando al gioco delle “Rotte Narrative”, uno speciale gioco dei dadi che inviterà a raccontare storie legate alle loro esperienze ed abitudini di viaggio.\r

\r

","post_title":"Ita Airways alla Mostra del Cinema di Venezia in qualità di official airline carrier","post_date":"2025-08-28T10:57:50+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1756378670000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"495345","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Nuova collaborazione di Gnv con Innovadog, azienda veneta specializzata in soluzioni pet-friendly per il mercato premium, per rendere ancora più semplice e piacevole l’esperienza di chi viaggia con il proprio animale domestico.\r

Negli ultimi quattro anni il numero di passeggeri con animali a bordo delle navi Gnv è cresciuto costantemente: da 45.000 nel 2021 a oltre 81.000 nel 2024. La compagnia ha di conseguenza aumentato il numero di cabine pet-friendly sulle principali rotte verso la Sicilia e la Sardegna e ora fa un passo in più con servizi pensati su misura per chi non vuole rinunciare a portare con sé il proprio cane in vacanza.\r

Con la nuova intesa con Innovadog, i passeggeri potranno contare su una Pet Policy chiara e completa, pensata per accompagnare il cliente fin dalla prenotazione e durante ogni fase del viaggio. Video informativi proiettati a bordo e disponibili on-demand offriranno consigli utili per organizzare al meglio gli spazi in cabina, passeggiare nelle aree dedicate e prendersi cura del proprio cane in ogni momento della traversata.\r

Ci sarà anche un Digital Welcome Kit con una lettera di benvenuto, suggerimenti pratici per la preparazione al viaggio, un link a contenuti multimediali realizzati in collaborazione con gli esperti de Il Cane Istruito, oltre a codici sconto per acquistare online sia accessori e prodotti innovativi per il benessere dell’animale dall’azienda WawPet, ma anche numerosi video-corsi e manuali con suggerimenti pratici e quotidiani per l’educazione del cane creati da Cinofilia Facile.\r

Chi prenota il viaggio con il proprio cane riceverà direttamente via e-mail o nell’area riservata il link alla Pet Policy, potrà guardare i video a bordo e riscattare i coupon inclusi nel Digital Welcome Kit sui siti partner Innovadog.","post_title":"Gnv sempre più pet-friendly: nuovi servizi grazie all'intesa con Innovadog","post_date":"2025-07-30T10:03:35+00:00","category":["tour_operator"],"category_name":["Tour Operator"],"post_tag":[]},"sort":[1753869815000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"493988","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"[caption id=\"attachment_493989\" align=\"alignleft\" width=\"300\"] Annamaria Barbato, sales account manager Italia Air Canada, con Adriano Apicella amministratore delegato Welcome Travel Group e, al centro, Vittorio Amato responsabile commerciale vettori.[/caption]\r

Welcome Travel Group annuncia la riconferma del livello Platinum all’interno del programma Circle of Excellence di Air Canada, prestigioso riconoscimento riservato ai migliori top partner del vettore.\r

Il premio è stato assegnato sulla base dei significativi volumi di fatturato generati dal Network nel semestre ottobre 2024 – marzo 2025.\r

Solo pochissime le realtà italiane possono vantare questo traguardo, che oltre al valore simbolico rappresenta anche un’opportunità concreta: i membri Platinum accedono infatti a vantaggi esclusivi, come l’assistenza prioritaria tramite il Customer Relations e benefit riservati nel programma fedeltà Aeroplan.\r

“Siamo orgogliosi di mantenere la nostra posizione nel Circle of Excellence – dichiara Vittorio Amato, responsabile commerciale vettori del Network –. Questo risultato riflette la forza della nostra collaborazione con Air Canada e l’impegno costante nel garantire standard elevati di servizio ai nostri Clienti. È uno stimolo in più per continuare a crescere e a migliorare”.","post_title":"Welcome Travel confermato nel Platinum nel Circle of Excellence di Air Canada","post_date":"2025-07-07T10:02:19+00:00","category":["mercato_e_tecnologie"],"category_name":["Mercato e tecnologie"],"post_tag":[]},"sort":[1751882539000]}]}}